Carlos Boyero: "'Roma' es de las películas más emocionantes que he visto en mucho tiempo"

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que Amancio es una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una sola palabra es un tremendos y que a esta hora abre la ventana del cine

Voz 2 00:35 Carlos Boyero

Voz 0324 00:47 qué tal buenas tardes qué tal como está muy bien y tú cómo estás mejor que tú me dices que estás saca Terra o no rondan ligeramente ligeramente yo diosa gripe y mientras no trascienda yo creo que aquí a través de la radio no se puede pegar nada pues fíjate lo cotilleo antes el córner donde te pone siempre seguro que no me contagió con es algo sería siempre bueno así

Voz 1826 01:13 es generoso eres con conmigo oye tú sigue sin tener Netflix ni nada de eso no que por cierto ahora en Movistar

Voz 0324 01:19 sigo sin leído por ahí en las últimas horas

Voz 1826 01:21 cada ya va a ser cuestión de días ya va a ofrecer también la oferta de de Netflix pero tú no tienes nada de eso y ahora resulta que hay películas como la primera de la que nos vas a hablar que se va a proyectar en realidad más en Netflix que no en las salas de cine

Voz 0324 01:34 se va a proyectar casi íntegramente en Netflix te quiero de verdad va a estrenarse en cinco cines en España son los cines Verdi me he encontrado que habrá dos copias en Madrid dos en Barcelona y una Málaga torero

Voz 1826 01:52 eso tengo entendido sí

Voz 0324 01:55 bueno estará en pantalla supongo unos días no una semana hay

Voz 3 02:00 y luego pasara al paraíso

Voz 0324 02:04 S de Deneuve Netflix para la gente que lo tenga igual es una buena ocasión para que los amigos se vean porque como no todo el mundo tiene en listas de decir pues quedamos quedamos en tu casa para ver para ver esta película si se titula Ron

Voz 1826 02:22 así es la nueva película del mexicano Alfonso Cuarón ya saben el de los siete Oscar entre ellos e incluido el de mejor director por Gravity entre otras muchas cosas que que ha hecho él como ha defendido tú sabes cómo ha defendido eso de hacer cine no es lo mismo verlo consumirlo en una sala grande donde iba a quiero que tú habrás visto la película

Voz 0324 02:40 sí haberlo verla en la pequeña pantalla

Voz 1826 02:42 muy avanzada que es muy amplias que que sean ahora las pantallas en cuanto pulgadas no

Voz 0324 02:48 no no pude verla en en un cine con una proyección y un sonido excelente la bien durante el Festival de San Sebastián no que tiene la fotografía más cuidada junto con la de por qué curiosamente las dos en blanco y negro no que yo he visto en en años el propio Cuarón hizo lo se encargó de la Cámara de de la fotografía tiene un un sonido extraordinarios de las

Voz 3 03:25 películas más plásticas

Voz 0324 03:29 pero también complejas Si y emocionantes que yo he visto en mucho tiempo la la vi en en estado de fascinación y las las imágenes los personajes los diálogos que no son excesivos Messi siguen rondando en la cabeza después de de varios meses eso quiere decir que una película te te ha tocado es muy curioso el caso de Cuarón porque el el demostró ha demostrado en el cine americano que puede que puede pues robar el se cine de enormes presupuestos películas como Gravity

Voz 4 04:12 o como eh

Voz 0324 04:15 se titulaba esta de ciencia ficción hijos hijos

Voz 1826 04:19 los vamos de los hombres también una de Harry Potter no

Voz 0324 04:22 así dirigió alguna de de Harry Potter te quiero decir que que bueno que Hollywood se pega por tener a un tío como él que es muy curioso que tres directores mexicanos sean los actuales Reyes de Hollywood con un cine viven con una calidad tremenda de cómo son Alejandro González Iñárritu Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón que además cuenta que son muy amigos de quiero decir que hay podían surgir eh eh envidias afán de protagonismo dice que lo los tres los tres Se se llevan se lleva muy bien no Cuarón demuestra estar capacitado ya te digo para moverse entre las estrellas como Gravity que a mí no me es una película que me encanta en un misterio oí un rollo con lo difícil que es tener a una tía y un tío ahí en el espacio todo el rato aunque sean los Clooney es ya quién era ella mi memoria se bueno igual quién quiere es de Gravity

Voz 1826 05:24 es que ahora mismo gran Sandra Bullock Sandra Bullock seguía el nombre de ese que es que esa película ha sido una de las pocas de los últimos tiempos desde que existe la el tres D pero en las nuevas tecnologías ha sido una de las pocas que he visto yo entre por casualidad

Voz 0324 05:38 porque era la única hora y el único pase

Voz 1826 05:40 que que estaba que estaba libre

Voz 0324 05:43 el tres de aterra bastante la lluvia de M

Voz 1826 05:46 entonces también sí sí

Voz 0324 05:49 esto varias veces y la vi una vez en tres D es es muy muy inquietante vamos me pero Cuarón digamos que tenía que saldar deudas consigo mismo hizo una película con Maribel Verdú que a mi me gusta mucho que se llama Y tu mamá también es la recuerdas contra el García Bernal y que estaba Maribel explica en la cual yo creo que tenía toques autobiográficos aquí según concesión suya entra directamente en su infancia en su infancia no ese territorio que pues que yo creo que nos marca para para siempre no

Voz 1826 06:29 para las que no estén orientados a ver Roma no

Voz 0324 06:32 es una película sobre el y novio cuidado pensando que van a ver a las legiones ya Julio César y eso no Roma es un barrio de en de México en el centro una zona donde vive la burguesía acomodada donde nació Cuarón te cuenta es una película larga pero que a mí se nace corta debe durar como dos horas y media o Polaino hoy en día dos horas y media no es larga ya tendría o han cambiado los metraje si es que te cuenta pues eh su vida debía de ser un chiquillo es uno de los cuatro hermanos sus padres

Voz 3 07:13 ido sirvientas

Voz 0324 07:17 que en realidad una de ellas es la auténtica protagonista de la película una mujer indígena callada e introvertida pero un ser con con una pureza y con una generosidad admirables no alguien que que de alguna forma es el el motor de esa familia en la en la sombra pero que establece tan tal complicidad con ellos y les les ayuda tanto ella que puede ser un ser muy desgraciado a la vida la pues la golpea y si alguien sospechó que analfabetos no hay le pasan cosas muy terribles que no voy o no voy a desvelar de todo eso te habla Cuarón la pues los momentos saltos y bajos en una familia aparentemente el matrimonio bien avenido lo ocurren ocurren cosas que esta mujer en en la sombra que iba va marcando la historia te habla de muchas más cosas de la historia de México de matanzas de estudiantes con que llevaron a cabo los paramilitares no de de digamos que ensambla muy bien lo que está ocurriendo en la calle con lo que pasa en casa estando en esa casa en esos setenta esta situada en la década de los setenta setenta yo creo que finales Robin sesenta no

Voz 1826 08:54 no ignoro dicen que un poquito menos son ciento treinta y cinco minutos desde dos horas y cuarto dos

Voz 6 09:00 que como tú tú tú

Voz 7 09:19 no pueden optar a esta reserva yo los duetos los silbidos Sabando Jartum mamá no se vayan hasta la orilla

Voz 1826 09:32 Roma que como decíamos es la última película del mexicano Alfonso Cuarón que hoy se estrena en los cuatro cines Verdi Madrid Barcelona en el Albéniz de Málaga y que desde el próximo viernes el viernes ya catorce de diciembre en Netflix podrán ver ciento veinticinco millones de personas bueno los cines también está desde el pasado viernes el amor menos pensado estás la última con Ricardo Darín las visto o qué te pasa

Voz 0324 09:58 sí lo habían San Sebastián me pareció una una comedia divertida inteligente con unos diálogos muy ingeniosos en algún momento excesivos dada la capacidad dialéctica de los argentinos y hay en algún momento me da miedo que la la verborrea diciendo cosas ingeniosas todo el rato se apodere de la película pero no

Voz 4 10:28 tiene tiene un

Voz 0324 10:30 tono agradable lo repito notas hay mucha ironía hay hay hay talento talento en el guión y talento en en la dirección que es la primera película de un señor por cierto que era productor lo que habla pues es de Juan Vera se habla pues de estas cosas que pueden ocurrir cosa que que un matrimonio que se quiere mucho en el momento que el hijo se larga de casa pues que descubran que a lo mejor ya no tiene muchas cosas que decirse hoy una crisis existencial que lleva pareja o que la vida puede estar ahí fuera o pueden representar la otras personas entonces te cuenta él este vaivén de esa pareja que en el fondo nunca deja de haber un cordón umbilical entre ellos no a lo pues a lo largo de los años no en sus nuevos amores su soledad la dudas terrible de cómo hubiera continua o la existencia con él o con ella no no no desveló más pero a mí me me parece que es es una buena comedia

Voz 4 11:43 luego tiene

Voz 0324 11:46 este actor que no falla nunca

Voz 1826 11:48 drama o comedia Darín Ricardo Darín Illa una que habías le había leído de Ci U en el país cuando la viste en San Sebastián bueno que haya inteligencia conocimiento el ser humano ironía gracia que dispone de dos intérpretes model

Voz 0324 12:03 consigue ella es Mercedes Morán que es una actriz formidable pero me me caso me pasó una cosa muy curiosa estuve con Darín un en San Sebastián un momento y le le comenté en le dije Oye jazz fantástica esta actriz Mercedes Morán y me miró como con cara medio pero me estás vacilando Carlos

Voz 8 12:26 no la no la conozco pues ahora

Voz 0324 12:29 y luego no pensé que claro que había visto a esta mujer en en muchas películas pero aquí tenía la sensación de que la veía por primera vez es es una actriz con mucha clase me parece una una mujer atractiva con con un punto no sé qué años puede tener cincuenta tal vez cincuenta y tantos pero una señora importante Mercedes

Voz 1826 12:55 cardo Darín en el amor menos pensar

Voz 0324 12:58 vamos al cine

Voz 9 13:00 a las ocho al sitio pero no a las

Voz 0324 13:04 ocho tuyas a las ocho bueno

Voz 9 13:06 sí

Voz 10 13:07 a las ocho

Voz 8 13:11 todo empezó hace tres años cuando Luciano se fue a estudiar a España

Voz 10 13:15 eh seamos ustedes con todo esto

Voz 1826 13:18 también queríamos hablarles del proyecto de cine donde no hay cine

Voz 11 13:23 no no

Voz 1826 13:26 porque este es ha sido durante este tiempo el lema de un empresario que desde luego a contracorriente abierto en los últimos dieciséis en los últimos años abierto dieciséis trinos cines que están en diferentes pueblos de España de esa España vacía en provincias como Salamanca en Lugo en Toledo León en Valladolid en Segovia en Ávila Soria en Cáceres Badajoz en Córdoba en Granada o en Murcia bueno el propietario de The Project fin de este proyecto que lleva ese lema de cine donde no hay cine es Joaquín Fuentes Joaquín qué tal muy buenas tardes

Voz 12 14:05 hola muy buenas tardes bueno esto qué es

Voz 1826 14:07 luchar contra corriente decíamos no

Voz 12 14:10 pues sí en el cine siempre he ido luchando con transcurre siempre no conocida el traspaso del cine mudo al cine sonoro pero sí que conocí la llegada era de la televisión cuando mi padre iba por los por estos pueblos de Salamanca con un proyector dieciséis milímetros la pantalla una sábana la butaca la silla criado cada uno calefacción envuelta en una falta bueno pues todo eso nos dejó haga se olvidó de Salamanca que llegó el llegó la televisión antes pues se con fines hijos como el de San José y dijo lo que tengo que dejar porque en todos los bares del pueblo no España la película que nosotros porque estábamos con la de cocaleros data después llegó el interno que daban los niños al cine y esta película tempo la tengo la tengo bueno yo ahora tengo ya es digital y con digital pues hemos conseguido estamos intentando pues es el lema que digamos cine donde no hicimos

Voz 1826 15:03 pero esta Casquero viendo me estás describiendo un paisaje que desde luego conocemos hizo que nos aboca a un momento éste en el que te pones en el que os ponéis abrir cines allí donde no hay cine que no sería el mejor escenario posible no

Voz 12 15:17 no pero bueno mira cuántos ante nuestros cines y era porque tiene mucho las películas llegaba muy tarde a los fines

Voz 1826 15:25 sí yo lo había visto todo el mundo

Voz 12 15:28 ahora con el cine digital los las distribuidoras pues no están las películas más actuales y entonces el público sí que estamos viendo estos tienes de pequeñas poblaciones porque ninguna plataforma digital igual a ir a un cine a ver una película lo que lo que eran cinta romántica relación esconder

Voz 1826 15:49 claro claro claro lo decíamos hace un momento no lo de la experiencia no es lo mismo un verlo en la pantalla grande del del cine que la pequeña de televisión pero esos esos municipios porque están escogidos al azar no imagino no

Voz 12 16:04 si hacemos un pequeño estudio no podemos tirando date cuenta que instalaron cine así el equipo sólo de equipo de casi cincuenta mil euros El buscamos cines que no estoy en cerca de ciudades que que tengan un local que podamos nosotros instalar en escalar el cine los equipos que llevamos y el equipo de sonido y luego hay sitios que los ayuntamientos tienen su propio cine tiene su equipo y confían en mí en llevarle la gestión la gestión del cine en la zona de va en la zona debajo de esto se cumple el Ayuntamiento que yo yo lo que hago es cuestionarle las películas que lleguen lo antes posible a sostiene que la población

Voz 1826 16:44 ya porque el tipo de películas que profesora máis que que son básicamente entonces por Roma que dices estrenos

Voz 12 16:49 estrenos tres que sino no tiene sentido que el con una película pasa un tiempo pues la gente pues ya sabes pues se baja de internet

Voz 1826 17:00 o pierde pierde o la habéis aunque sea de pago tres por detrás es más tarde en una plataforma pero a qué precio ponéis los estrenos Joaquín

Voz 12 17:09 se nosotros en los pueblos que tenemos no podemos cobrar más de cinco euros sabes con los pueblos que aunque la Coca Cola vale lo mismo en la capital que tiene un pueblo pues el cine costado mucho trabajo sacar a la gente de casa con todos adelante Strike sabes entonces el precio cinco euros lo que tenemos en luego es en los cines que yo digamos exploten llevó la taquilla a en los cines que son del Ayuntamiento es que claro les pone un precio de tres euros pues hay que llevar las películas porque claro a tres euros la la distinguida poner

Voz 1826 17:43 ahí lo veo un poquito más raro no lo y ha torcido a la distribuidor Carlos que conocía estuve este proyecto

Voz 0324 17:49 no no pero no me acaba de saltar un flash back que yo viví de pequeñito viví como un año

Voz 8 17:58 sí estuvieron allí varios años pues cuando yo tenía ocho años son nueve en un pueblo de Salamanca

Voz 0324 18:05 sé que el programa se Quero giros sí

Voz 1826 18:09 la tenemos en Peñaranda de Bracamonte verdad Joaquín ahí

Voz 12 18:12 me permite si me permites una cosa Carlos

Voz 1826 18:14 te quedas como proyecto

Voz 12 18:17 los a poner las películas de Manolo Escobar

Voz 0324 18:20 es que acabo de recordar creo que era dos veces a la semana eran los domingos por la tarde el otro día durante la semana claro si yo los recuerdo que estaba estábamos como esperando que que quiera el cine sí INEN pues esto que de repente Ximena CM ha removido la la memoria y era era fantástico que que qué hubiera afines no eran lo posterior poco después me metieron interno en un en un colegio así si era el digamos el momento el momento más feliz no ponían yo recuerdo la la pelota la de los domingos cuando o sea que te daban ganas de llorar ya cuando estaba acabando porque decías no volvemos no vuelva a haber una plaga todo lo demás va ser siniestro con esos señores en sotana sita Ruiz Paradis pero el cine era siempre fue la feliz sí sí sí

Voz 12 19:27 la carrera es yo siempre he dicho que en aquella época había tres versiones bueno de España vamos por lo que no conocía la misa el cine y el baile

Voz 0324 19:35 sí yo la los dos según cuál ha sido lo primero la misa es eso

Voz 12 19:41 la misa eso me he aburrido muchísimas

Voz 0324 19:43 me daba pavor porque además me obligaban a ir esas cosas pero lo lo del baile aunque sea muy mal bailarín y el cine me me parece fantástico me parecerá fantástico hasta el último

Voz 1826 19:55 Joaquín Fuentes cine donde no hay cine enhorabuena muchísimas gracias y que tenga suerte mucha suerte Joaquín

Voz 2 20:03 muchas gracias gracias

Voz 8 20:07 mira lo que creo que la felicidad llega lo que suena para despedirnos oyes una canción preciosa de Lucho Dallas uno de los grandes cantautores italianos pero aquí

Voz 0324 20:17 yo que la pongan en cantando en

Voz 8 20:20 dando en castellano en la cantaba con Gianni Morandi tienen un disco memorable

Voz 0324 20:26 todo bien ya sé que se poca de villancicos

Voz 8 20:29 esto no tiene nada de villancicos al contrario como una exaltación de la melancolía hay de

Voz 0324 20:36 pero me parece preciosa esta canción se titula felicidad escucharla aunque sea veinte eso es Carlos que sea muy feliz hasta la próxima asamblea

Voz 2 20:51 estos son los sueños hoy como los votos

Voz 13 20:56 la Corte Rado sean