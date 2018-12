Hora 25 Deportes: Boca aterriza en Madrid (05/12/2018)

Voz 1 00:00 el euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 0919 00:05 lo hizo Jesús Gallego buenas tardes collages en Liga y Copa del Rey pero hay también la Copa Libertadores el el domingo amigo pero ya está aquí uno de ellos ya está aquí Boca Juniors es alucinante miércoles por la tarde gran cuatro días este es el sonido que había cuando los jugadores de Boca Juniors han llegado al hotel mira seria Mirasierra en Madrid parece que la final en mañana mira no puede ser de aquí el domingo imagínate cientos de aficionados de Boca recibiendo a sus jugadores hoy en el hotel de concentración en Madrid les van a acompañar por cada entrenamiento por cada desplazamiento en la capital por cada rueda de prensa la locura de Boca Juniors está volando ya desde Buenos Aires a Madrid River llegará la próxima madrugada así que desde mañana jueves como decía Ángels Copa Liga yp final de la Libertadores en España claro ahora está en juego la jornada de dieciseisavos de Copa del Rey partidos de vuelta recuerdo que ya están metidos en octavos de final el Valencia el español en Leganés y Getafe y ahora buscan su pase en el día de hoy ni más ni menos que siete equipos en juego desde las siete y media el Metropolitano Atlético de Madrid San Andreu en la ida ganó el Atlético uno cero Il está costando al equipo de Simeone Marta Casas

Voz 0277 01:37 muy buenas Gállego en un partido en sí que se supone que es una oportunidad para los menos habituales para los Vitolo Calin y Chelsea y compaña al Cholo no se fiaba tan sólo ha tirado de un canterano en el once inicial el Atlético de Madrid que está sufriendo las mejores oportunidades incluido un palo han sido para el San Andreu el mejor en los rojiblancos está siendo Antonio Adán Simeone ha tirado ya de cambios han entrado Le mari Rodri acaba de comenzar la segunda parte en el Metropolitano se mantiene el empate a cero inicial

Voz 0919 02:06 también segunda parte en el Girona árabe

Voz 1201 02:08 es todo igualado Dani Torrente hola

Voz 0684 02:11 hola Gallego partido bastante tranquilo en Montilivi el mejor de la primera mitad de Burgui que en el cuarenta y cuatro mandó un balón al palo de momento vale el dos a dos de la ida sin goles en Girona

Voz 0919 02:23 acaban de comenzar otros tres partidos en el Pizjuán Sevilla Villanovense en el partido de ida disputado en tierras extremeñas empate a cero cómo salen los equipos que ambiente tenemos

Voz 1201 02:33 Frank Loquillo hola hola Gallego poco ambiente de momento en el Pizjuán media entrada yo creo que no va

Voz 2 02:38 con mucha gente más así que veintipocos mil aficionados para ver a este Sevilla que está jugando desde hace casi dos minutos los que semana cumplir ahora cuando va a botar una falta al mudo juega el Sevilla con Juan Soriano pro mercado Ana Roque Mesa Nolito y el modo Muriel y André Silva de momento sin goles en la ida sin goles

Voz 0919 02:57 poco en la Vuelta dos minutos de partido así que todo igualado y también está en juego el Villarreal Almería recordemos en la ida empate a tres coma empezado Xavi Isidro

Voz 3 03:06 pero hablar llevo muy buenas bueno bastante intensidad la pelota al equipo de Primera división pero se defiende bien el Almería de Segunda recuerdo que el Villarreal echó diez cambios con respecto al equipo que jugó en el Camp Nou sale obligado a ganar para intentar sobre todo también ya no sólo el pasa sino por lavar la imagen de la última jornada frente al Almería que no tiene nada que perder que ya logró empatar a tres en tierras andaluzas así que hoy va a intentar ser uno de los equipos de categoría inferior que pase a la siguiente ronda pobre imagen en la grada del estadio de la cerámica unos siete mil espectadores de momento camino del cuatro de la primera cero pero entre Villarreal y Almería

Voz 0919 03:39 en San Sebastián acaba de comenzar el partido de vuelta entre la Real Sociedad y el Celta que empataron a uno en la ida Roberto Ramajo hola

Voz 0684 03:45 hola qué tal muy buena alrededor del partido copero aquí era no repetir los fracasos de su historia reciente en el torneo del KO habitando sale con todo es el mismo equipo que le levantara al Z la semana pasada en Liga pero con un cambio Illa Zubeldia es decir juega a Juanmi juega muy lejos se juega ya no está Juan Oyarzábal por lo que quiero lo pone sobre el césped del técnico de Vergara por su parte el Celta de Vigo parece que no quiere la Copa cambios con respecto al equipo que jugadores ganara el pasado sábado al Huesca en de paraísos ha dejado fuera del once a Yago hasta así entre ambas y Mohamed Khan cuarto de la primera parte Aun así el es el primero que atacaba a punto de marcar el futuro del partido ceros en el marcador

Voz 0919 04:34 bueno pues pendiente de estos partidos en juego de los que comienzan a las nueve y media de los de mañana pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes atento

Voz 4 04:45 llevo yo digo una cosa si Lorenzo nos han dejado a recalificar la zona deportiva como hizo la amigo Florentino PD igual hoy día conectaría el amigo

Voz 5 04:59 yo Vicente del Bosque buena la lleva gallego pues nada lleva

Voz 6 05:06 un saludo buena noche nunca entendí

Voz 2 05:08 todo bien esa frase dejado vuestros mensajes

Voz 7 05:11 queremos que los oyentes me Hora veinticinco Deportes seáis parte del panorama opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 6 05:26 hola Gallego en mi pregunta es

Voz 8 05:28 la siguiente alguien sabe Si hubiera estado Cristiano Ronaldo en el Real Madrid si le hubieran dado el balón

Voz 6 05:34 de oro este año como es la han dado Luka Modric a ver si me pueden contestar

Voz 7 05:39 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 9 05:48 Padilla

Voz 1201 05:49 sí yo creo que se lo hubieran dado a Luka Modric empezamos

Voz 0919 05:56 vaya gol acaba de marcar para el Atlético de Madrid le mar se pone por delante en el marcador el equipo rojiblanco uno cero ante el Sant Andreu dos cero en el global de la eliminatoria enseguida estamos allí parece que no pasará apuros el equipo de Simeone pero vamos al Camp Nou donde hoy el Barça juega su partido ante la Cultural Leonesa supongo que estará previsto un recuerdo a José Luis Núñez el presidente del Barça fallecido en las últimas horas Isi y luego hay que ver

Voz 1201 06:25 como solventa la papeleta al equipo de Valverde que recordemos sólo ganó cero uno

Voz 0919 06:30 en la ida vamos al Camp Nou Adrián Pérez buenas tardes

Voz 10 06:33 hola Gallego qué tal buenas tardes desde el Camp Nou poquita gente de momento en el estadio azulgrana se acaban de abrir las puertas del campo del Barça que no se va a llenar ni mucho menos pero sí se espera una media entrada unas cincuenta mil personas que ha sido la media de los últimos años en esta fase de la Copa del Rey tenemos confirmado el once del Barça que formará con les en en portería se miedo Schumi Lenglen Miranda en defensa Puyol Busquets Rakitic ya leña en el centro del campo y arriba Malcolm Munir Denis Suárez del Barça que tiene la baja de última hora de Arturo Vidal por un proceso febril Sergio Busquets ha tenido que entrar de urgencia en la convocatoria pendientes todavía de confirmar el once de la Cultural que llega al Camp Nou en una situación bastante crítica después de encadenar cuatro empates y una derrota en liga y como decía

Voz 0919 07:21 antes del partido será un minuto de silencio para recordar al ex presidente del Barça Jose Luis Núñez Barça con muchos no habituales y completar la jornada vamos a darnos una vuelta por Pucela donde juegan Valladolid y Mallorca a las nueve y media en la ida

Voz 1201 07:34 la ganaron los pucelanos uno dos vamos a ver cómo está el ambiente José Ignacio Tornadijo buenas tardes hola Jesús buenas tardes bueno pues

Voz 11 07:41 frío en siete ocho grados la amenaza de la posibilidad que pueda bajar unos la niebla esta mañana ha habido bastante niebla en Valladolid y no es descartable in no esperamos tampoco una gran respuesta de aficionados recordemos que ganó el mayor el Valladolid uno dos en Mallorca por tanto tiene el eliminatoria bastante encarrilada pero Vicente Moreno ha dicho que vienen a por todas de hecho pone un equipo ofensivo el Mallorca va a salir con Montagut en portería Pablo Ramón en ruso y Estupinyá tan Forlín y Pedraza por delante con Bale Stoichkov buena casa Upton es decir un equipo que busca remontar pero ojo no no juega ninguno de los que jugó en Liga y en el Valladolid también cambia todos menos aún Oscar Plano sale Sergio con Joel APA Luismi Joaquín y Moi APA es un debutante Anuar y Borja que COI bien bandas Oscar Plano dicho arriba por tanto esperamos ver un buen partido en principio el Mallorca tiene complicada la eliminatoria tras es y uno dos de la ida

Voz 0919 08:30 bueno pues es no sólo los partidos que se juegan hoy y mañana se completará la eliminatoria de dieciseisavos con los partidos jamás a jugar el Eibar y el Sporting de Gijón el Huesca y el Athletic de Bilbao el Betis y el Racing de Santander y el Real Madrid con el Melilla en el Bernabéu a las cuatro y cuarto siempre es noticia Solari el técnico del Real Madrid que acaba de comenzar hace nada yo hoy me ha llamado la atención la respuesta de Solari a la pregunta de un compañero sobre si cree necesario que el Madrid fiche se refuerce complete su plantilla en el mercado invernal escuchando a Solari uno entiende muchas cosas

Voz 6 09:12 sí consideran necesaria una una llegarán en algún futbolista con la plantilla que tienes actualmente consideras que es suficiente para abordar todas las competiciones no no no estoy al tanto no no está dentro de mi esfera de competencia

Voz 0919 09:26 no estoy al tanto no está en mi esfera de competencia pero Solari no ha había firmado hasta el año dos mil veintiuno o acaso Solari es el primer entrenador que asume claramente en el Real Madrid que él está para entrenar a la plantilla Hinault para planificar ni fichar porque ha contestado con rotundidad no está en mi esfera de competencia es decir Solari tiene lo que tiene ahora de lo que se vaya a fichar cambiar vender comprar planificó

Voz 6 10:03 no suele pregunta nada

Voz 0919 10:05 y lo asume con total tranquilidad bueno pues a lo mejor ha sido sincero y es así otro asunto que está en el actualidad del Madrid estos días Isco suplente suplentes Solari hoy han vuelto a preguntar Javier Herráez sobre el tema Isco mañana jugará no

Voz 6 10:22 con todo puede pasar gallego vamos a ver

Voz 12 10:25 ha sido suplente en todos los partidos con Solari siete mañana ser el octavo del técnico argentino siempre fue suplente hemos contado los minutos son noventa y cuatro de lo que ha dispuesto e Isco la verdad es que ese leve a Solari eh que tuerce el gesto está incómodo con pregunta freeski esto ha ocurrido esta mañana en Valdebebas

Voz 6 10:43 quería preguntarle por Isco ha jugado creo que son noventa y cuatro minutos no fue nunca titular cree usted que ha sido justo con Isco cuatro jugadores y la plantilla se trabaja trabajan o los estoy viendo trabajar todos con intensidad y con ganas y eso es lo que no solamente yo lo que todos incluso ellos por supuesto la hinchada y queremos ver en el campo falta eso le falta trabajar más de verdad que no creo en eso de lo indiscutible más de hecho el trabajo de ustedes precisamente es discutir a los que juegan hoy en los que no juegan en todos son discutibles lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí es normal que disco sea suplente reiteradamente para ustedes sólo uno más en la plantilla veinticuatro son la suma de de de cada uno de los de los futbolistas el hecho de que Isco haya jugado tampoco con usted bien que está atravesando un periodo de bajo rendimiento hay veinticuatro futbolistas en un plantel y once entran

Voz 12 11:38 ha sido terrible la rueda de prensa de Solari mañana el fútbol en principio el que vaya que hay mucha gente es festivo Isco Vinicius Mariano y Asensio en punta juega Keylor sí

Voz 0919 11:49 son las ocho y cuarenta y uno hay mucho movimiento en la jornada tres cero gana allí al Atlético de Madrid al San Andreu enseguida repasamos cómo está esta Copa del Rey

Voz 1201 13:15 Oria ahí vaya golazo de Correa Marta

Voz 0277 13:18 ha funcionado Gállego Molina en el descanso del Wanda Metropolitano porque ha cambiado la imagen del Atlético de Madrid radicalmente con respecto a lo que hemos visto en los primeros cuarenta y cinco minutos primero de mar en el cuarenta y ocho segundo Calin echar al cincuenta y dos ir tercero un golazo del argentino Ángel Correa sentenciada la eliminatoria el Atlético de Madrid en apenas diez minutos cincuenta y seis minutos de partido Atlético de Madrid tres pero Shana Andrea

Voz 0919 13:46 más Jesulín ha sido Lázaro y también se ha movido el marcador en el Real Sociedad Celta Ramajo

Voz 0684 13:56 en la Real marcada por aquí a noventa Thatcher esquina despejado por la defensa advertencia pero Oyarzabal y con la izquierda a quitar las telarañas de la portería por Sergio Alvarez para poner por delante a la Real Sociedad de la primera parte marca la Real marca ya estaba al Real Sociedad uno cero

Voz 0919 14:22 vaya golazo de Oyarzábal impresionante el zurdazo mañana Huesca Athletic de Bilbao la eliminatoria está solventada porque en la ida bueno en teoría ganó el Athletic cuatro cero mañana es el día en el que se estrena el nuevo técnico en el banquillo del Athletic cómo ha sido ese primer entrenamiento de Garitano al que todavía no hemos escuchado ya sí Ibero Gómez buenas noches

Voz 1509 14:46 así muy buenas tardes de momento con calma en un primer día especial ha dicho Gaizka Garitano hasta con ganas de trabajar de entrenar de coger la rutina después de unos días de bastante ajetreo por aquí algunos jugadores ya los conocía del filial con el resto también han coincidido en Lezama ha dicho que le llamaron ayer Ike no lo dudó ni un instante que es una gran oportunidad no marrón y que ahora de lo que se trata es de ganar porque está ilusionado pero al mismo tiempo real

Voz 19 15:09 están no no hay milagro os recetas mágicas no aplicar el trabajo el tener fe tener energía este equipo ha estado acostumbrado a jugar por cotas más altas pero ahora nos toca jugar con la misma ilusión por mantener la categoría hay tenemos que tenerlo claro

Voz 1509 15:24 ha dado ya su primera convocatoria para el estreno mañana en Huesca sin apenas novedades va todo el bloque titular pese al cuatro cero de la ida hasta ahora están viajando en autobús hacia allí para jugar mañana a las seis y media

Voz 0919 15:33 Joyce ha estrenado en Radio Bilbao el segundo de los precoces

Voz 2 15:35 dirá todos a la presidencia del Athletic presentaron lo iba más

Voz 20 15:38 sí es Aitor el reggae primera vez que aspira a ser candidato oficial empresario el cocinero de prestigio sueña con una granada animación de tres mil cuatro mil seguidores en San Mamés y sueña con ver al equipo femenino jugar en él y sobre el fichaje de Fernando Llorente

Voz 21 15:51 yo ficharía a cualquier jugador que sienta el proyecto de la Athletic pude

Voz 6 15:55 o como suyo somos gente de valores

Voz 21 15:57 de de sentimientos no lo desea pero he dicho que

Voz 20 16:00 sí sería un club ejemplar en segunda al ser el único club del planeta con cuarenta mil socios en esa categoría buenos días

Voz 0919 16:05 la mañana el estreno de Garitano en el banquillo del Athletic de la jornada de ayer tras haber quedado eliminado el Córdoba goleado en Getafe estábamos preocupados por Jaime Romero el jugador del Córdoba que ayer se llevó un control lazo tremendo perdió el conocimiento ha pasado la noche ingresado en un hospital de Madrid pero tenemos buenas noticias José Antonio Alba verdad

Voz 3 16:26 qué tal buenas noches efectivamente ya está en Córdoba les dieron el alta esta suena eso de la mente de fuentes tremendo susto ayer con ese golpe y quedarse sin conocimiento unos cuantos segundos como decía esta mañana aledaños el alta cogía un AVE ya está en Córdoba lo que es seguro es que no bastó para por lo menos para el partido del domingo contra el Zaragoza

Voz 0919 16:43 alegramos de que no haya sido nada importante y ayer el Valencia se metió en octavos de final de la Copa pero lo hizo con algunos pitos en la grada y un malestar general con el juego del equipo que que hace que nos tengamos que preguntar Pedro Morata el futuro de Marcelino con un partido ante el Sevilla de Liga este fin de semana como esta buenas tardes hola Gallego buenas tardes

Voz 15 17:05 el se encuadra más en una cuestión anecdótica

Voz 1716 17:08 lo que era el equipo B si realmente el toro el toro bravo es el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde porque el análisis que se hace objetivo por parte de la dirección deportiva del Valencia es que el Valencia es el segundo equipo menos goleado de Primera División que es el tercero que menos partidos pierde y que es el séptimo que más ocasiones cree que es un problema claro de acierto frente a la meta rival Hinault de creas de creación de ocasiones pero claro una realidad también es que el Valencia en esta décimo cuarto a seis del descenso a siete de Champions sólo ha ganado tres partidos y el Sevilla que viene el sábado gallego está diez puntos por encima del Valencia el problema va a empezar a ser si el Valencia no gana al Sevilla el próximo sábado y el Valencia ve peligrar no ya la Champions sino la Europa League en ese momento habrá planteamiento sobre Marcelino

Voz 0919 18:01 peligrosa la situación acaba de marcar el Alavés en Girona cero uno tendría que marcar dos goles en Girona para eliminar a los vitorianos la última conexión antes de la pausa es para el hotel de Boca Juniors cómo está el ambiente con la llegada de los azules desde Buenos Aires Héctor González cuéntanos

Voz 22 18:18 qué tal muy buenas gallego pues dos horas después de que hayan llegado los jugadores en este hotel el ambiente es de calma absoluta sólo han acercado unos cincuenta aficionados medio centenar de seréis seis animar a los suyos la mayoría afincados en Madrid porque el grueso de aficionados argentinos espera sobre todo que lleguen a la capital el viernes y el sábado boca ya está cenando en este hotel Mirasierra y mañana a las seis de la mañana en la Ciudad del Fútbol de las Rozas completará su primer entrenamiento

Voz 0919 18:46 la próxima madrugada llegará River ir desde hoy al domingo sin parar de hablar de la Libertadores sigue Hora veinticinco Deportes La Ser

Voz 1 19:51 hora veinticinco Deportes

Voz 6 19:55 en Jesús Gallego hola buenas

Voz 15 20:46 qué tal Gallego buenas tardes y el más destacado es el Manchester United Arsenal a las nueve de la noche en Old Trafford con De Gea y Ander Herrera titulares en el equipo de Mourinho un Mourinho que ha dejado en el banquillo a Pogba ya Lukaku Héctor ballerina es el único español titular en el Arsenal rachas enfrentadas porque Mourinho y su Manchester Manchester está a ocho puntos de la Champions unos puestos Champions que precisamente Marca el Arsenal que no pierde desde el mes de agosto la misma hora también a las nueve Un Tottenhan Antón desde las nueve menos cuarto cuatro partidos Varley Liverpool Wolverhampton Chelsea con Kepa Azpilicueta Marcos Alonso Sex in Morata en el once titular y además Ewerthon Newcastle Fulham Lester todos ellos en el minuto cinco con resultado de empate a cero y además también hay fútbol en Francia League han decimosexta jornada desde las nueve el PSD jugará en el campo del Estrasburgo sin el lesionado Neymar Mbappé se queda en el banquillo Icon Cavani como titular

Voz 0919 21:33 fuera del fútbol estamos pendiente de las guerreras la selección española de balonmano las chicas que perdieron su segundo partido en el Europeo de Francia ante Holanda Ike se la juegan hoy ante Hungría el partido comienza en apenas nueve minutos Diego González hola hola

Voz 0497 21:47 queda así ese es el tiempo que falta para este trascendental España Hungría por la segunda plaza del grupo las guerreras ya están clasificadas pero los dos dos puntos de hoy son absolutamente necesarios si queremos ver a la selección luchando por las medallas los dos equipos ultimando el calentamiento en el lapso de Montpellier España con todas sus jugadoras disponibles quiere ser protagonista en este partido ante una Hungría que hace un balonmano muy físico a pesar de las ausencias de sus dos grandes lanzadores hoy sólo vale ganar esto arranca en unos minutos gallego

Voz 0919 22:14 estaremos pendientes y contaremos cómo termina todo en El Larguero y en la NBA en la NBA

Voz 1201 22:18 Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno nuevo partidazo de Luka Doncic la pasada madrugada

Voz 27 22:24 tanto que ya hay gente gallego que empieza a especular con la posibilidad de que Luka Doncic llegue a ser All Star no es para menos porque la edad es que su irrupción está

Voz 28 22:32 Polly molestar en que lo bueno no en el de los claro hombre

Voz 0919 22:35 en el en el buen el de los novatos con Carrie

Voz 28 22:38 Le Bron no me mojo mucho diciendo que él

Voz 27 22:40 los novatos va a estar anotamos va a estar seguro pero ya hay gente especulando que puede estar en el de los mayores anoche fue el mejor de Dallas Mavericks en la victoria contra un buen equipo como es Portland esloveno fue el máximo anotador con veintiún puntos y aporta además nueve rebotes y tres asistencias veremos veremos si consigue ser All Star no va a ser fácil pero ha sido nombrado mejor novato del mes de noviembre y tiene muchas papeletas de ser rookie del año así que evidentemente en ese pan partido entre novatos y jugadores de segundo año le vamos a ver seguro además victoria de Utah contra San Antonio buen partido de Ricky Rubio y de los Jazz en general que batieron su récord histórico de triples en un partido con veinte iba es preocupante y hay que hablar de ello la situación el equipo de Pau Gasol San Antonio cayó por treinta y cuatro puntos y es la tercera derrota en esta semana formas de treinta puntos Gregg Popovich ya empezaba a desesperarse con los suyos y es normal son penúltimos en el oeste no se recordaba una racha tan mala de San Antonio con Popovic como entrenador en el banquillo sigue lesionado Pau si sigue lesionado bueno va a estar lesionado ya lo dijo cree Popovic tiene una fractura en el pie parece que la lesión no se marcan fecha de regreso pero va a estar entre dos y tres meses así a priori por baja por lesión

Voz 0919 23:50 gracias Javi eso en la NBA en la Euroliga tenemos mañana jornada repasamos los compromisos de los equipos españoles Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 23:59 buenas debo a las siete de la tarde el Barça juega Montenegro en la pista del Pozo uno sale como favorito pero ojo porque los locales han ganado Baskonia CSKA en casa Edwin Jackson ex azulgrana es uno de los peligros balcánicos ante un Barça que quiero olvidar la última derrota en casa frente al Fenerbahce y a las nueve menos cuarto el Herbalife Gran Canaria visitó la pista de la Armani Milán partido marcado por la destitución ayer durante Nicosa lo ha abandonado de momento de manera interina coge el equipo Víctor García los insulares con tres victorias buscan acercarse a los lugares de play off

Voz 0919 24:30 recuerdo que tenemos cinco partidos de Copa del Rey el juego vamos con minutos de juego resultado en el Atlético San Andreu Marta Casas

Voz 0277 24:37 minuto sesenta y ocho ya casi de partido aquí en el Wanda Metropolitano eliminatoria sentenciada por los de Simeone Atlético de Madrid tres San Andreu cero

Voz 0919 24:45 cómo está el Girona vez Dani Torrente

Voz 0684 24:48 minuto sesenta y nueve tiene música Libia aprieta más y mejor el Alavés Girona que sigue confinado

Voz 2 24:55 la primera parte del Sevilla Villanovense como estaba France Roquillos se cumple ahora el veinticuatro de la primera parte en el Sánchez Pizjuán la tiene el Sevilla y lo intenta pero le falta una marcha más de momento no hay goles empate a cero entre Sevilla villano ven cómo está el Villarreal Almería Xavi

Voz 3 25:11 estábamos en el veinticinco de la primera barrera aceites y otros cotos joe cambie para el Villarreal uno cero por tanto jugar otros tres en el global todo suele ser de Markel el Almería siquiera eligiera submarino

Voz 0919 25:21 en San Sebastián Real Sociedad Celta Roberto

Voz 0684 25:24 cuatro a aparte en Anoeta ventaja para el equipo local el partido Real Sociedad lo Marco ya pasaban venta Garijo pero

Voz 0919 25:32 a las nueve y media Valladolid Mallorca Barcelona Cultural Leonesa ahí hoy cerramos también este programa con esto la banda británica obtener Stella Over Drive no tienen disco pero en Londres no se habla de otro grupo el cantante por cierto es Rafa rápido al frente de guapos igual de guapo digamos

Voz 1643 26:21 Óscar Egido algún titular que nos dejemos hoy ya en el Comité de Competición se pierden la jornada quince Koke en el Atlético de Madrid no las Covain e Íñigo Martínez del Athletic Jordan del Eibar Jonathan Silva del Leganés además el presidente del Espanyol el chino Shen ha dicho hoy en la junta de accionistas que no se le ha pasado por la cabeza vender al club que era algo que paseaban alguno que iba a hacer nadie va a incorporar al centrocampista en invierno para suplir la baja de larga duración de Gorka Elustondo en segunda lesión importante ya que al Martínez el lateral del Granada va a estar tres meses de baja por una rotura parcial del tendón de Aquiles en baloncesto el escolta Astoria de Giggs que fichó por Montakit Fuenlabrada hace una semana ha dicho que se marchaba del club por motivos personales me ha dicho nada más

Voz 0919 27:05 bueno ya sabes que puedes escuchar el Carrusel de Copa en las emisoras de ser dos aquí seguirá hora25 con Ángels Barceló y la entrevista con el secretario general de Podemos