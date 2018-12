Contigo Dentro: eyaculación femenina, deseo y rupturas amorosas

Voz 1 00:00 I M el Estado francés ya han pasado

Voz 0401 00:59 cinco días desde el terremoto andaluz ya hemos escuchado todos los análisis las opiniones los miedos y las alegrías de los que se dicen vencedores y derrotados cuatro años dura una legislatura y esta será la primera desde que vivimos en democracia en la que la ultraderecha decidirá en qué se gasta el dinero andaluz destinado a sanidad servicios sociales a educación porque tienen voz voto en el Parlamento Irene con las cosas muy bien estudiadas por lo pronto explícitamente sólo señalan en su programa electoral que no permitirán que las personas transexuales sean atendidas por el sistema sanitario estatal que no ayudarán a que se cambien el nombre ni tampoco permitirán que puedan iniciar su cambio de sexo sólo hablan explícitamente de la transexualidad se escudan que no han abierto el pico en otros temas y sin embargo en el programa también hablan de erradicar la ley de violencia de género consideran que un aborto es ajeno a la salud de las mujeres que recordemos según Naciones Unidas deberíamos tener acceso a él para evitar morir en las cocinas de nuestras casas cuando aborte hemos con una percha que nos metan entre las piernas la ultraderecha no dice que vaya derogar el matrimonio homosexual para eso están todos sus representantes quiénes en redes sociales interpretan su intención de aniquilar cualquier vestigio de diversidad sexual Francisco Serrano número uno de los ultraderechistas andaluces no sólo es un juez apartado de la judicatura por prevaricación que no se sabe lo que es yo he tenido que buscarlo apartado por faltar conscientemente a los deberes de su cargo un hombre que usaba supuesto como juez para hacer de su capa usada yo están aquí no podemos negarlo así que vayan pensando cómo vamos a reaccionar teniendo en el salón a esta ultraderecha que no respeta ni siquiera las directrices de Naciones Unidas en en cuenta que ahora podrán pactar con el partido que puso un recurso al matrimonio homosexual y lo mantuvo durante siete años en el Tribunal Constitucional y con otro partido que cambió su discurso feminista el ocho de marzo conforme vio que salíamos tantas mujeres a la calle en las urnas en la calle es donde menos pueden al menos ya sabemos dónde tenemos que pelear

Voz 0542 03:51 buenas noches Elia Fernández buenas noches

Voz 5 03:54 yo muy difícil cestas preparando ya para las navidades

Voz 6 03:58 al nivel que que psicológicamente yo nunca estuve para donde yo tampoco

Voz 7 04:06 además mira qué qué hago ejercicio de ilusión mide

Voz 0542 04:10 cambiar el chip y tal no no no es para mí esto yo tengo que reconocer que este año está especialmente espantada porque tenemos que hacer terapia juntas vamos a tener que hacer pero las veces de este enormemente como Pilar no es un pero yo qué sé yo estoy estoy es que estoy

Voz 8 04:25 que ya no pues Gianni b boys de en ese es el problema

Voz 0542 04:29 mira que te digo hablar de pero espero de otros de otro porque además yo con todo

Voz 7 04:36 que lo que presumo de mi de mi elegancia el de tu

Voz 9 04:40 la del en común que cuando

Voz 10 04:42 dentro noticias escatológica me Molas ahí pero es verdad todas las que sois tan cursis luego seis de las de caca pedo culo pis

Voz 0542 04:53 es que esto me ha hecho mucha gracia Cuéntame pues que resulta que los pedos de tu pareja puede que te estén haciendo vivir no no me lo creo que siempre he aquí el tema central es tapiado por los pelos pero no puedo contar esto porque hablamos de compartir cama en cualquier caso

Voz 9 05:11 eso es verdad bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 0401 05:14 hay momentos y situaciones en las que se te escapan los pedos cuando estás precisamente teniendo sexo

Voz 0542 05:21 tenemos que hablar porque ahí hay hay delicadeza extremas pero esto que te hablo yo no tiene porque haber sexo de por medio si vamos a ver es que ni chicos se tira un pedo por el pasillo no hablamos de la cama vale dicho tú cuando piensas en qué hábitos te hace tener más longevidad con esa que este es más saludable no piensas en esto pero si es que por favor esos son gases son más es que tienen que sulfuro de hidrógeno que resulta que es contiene unos microbios que pueden reducir el riesgo de cáncer los ataques al corazón infartos artritis demencia

Voz 10 05:58 eh tú sabes la cantidad de personas que van a empezar a tirarse pedos obligar a que su pareja

Voz 8 06:04 a los huela metiéndole debajo del edredón

Voz 0542 06:07 de puede lo que tocaba de contar hombre hay que decir que no se salgas este sulfuro de hidrógeno es tóxico e así que tampoco tampoco nos pasemos pero tu sabes estas estadísticas que siempre dicen que las personas que viven en pareja viven más lo van a ser los pues puede que tenga algo no y esto ha sido estudiado en una universidad de cosas de esas en las que eso sí en la Universidad de Exeter dius imagen tu que cualquiera puede pensar que me me las invento pero no yo lo encuentro en medios muy fiables otra cosa es que gente pero vamos a ver Elia tú a mí

Voz 0401 06:40 entonces estas cosas que claro me trastoca mucho de trastoca mucho éxito imagínate a la gente diciendo que es que esto es el Estatut

Voz 0542 06:45 fíjate tú eres tú verdad KBC tiraron poder mi cara no no perdones que te estoy alargando la vida hombre sobre todo eso pero tú imagínate

Voz 0401 06:53 que tú eres estudiante de esa universidad que estás estudiando además este tema de los pedos ir anoche ligas es lo tienen que aplicar a alguien que mira yo estoy haciendo un máster sobre cómo los pedos afectan a la longevidad de las personas es que nadie me creería

Voz 0542 07:09 y creo que debe hacerlo es la primera noche la verdad yo aquí apeló a la sensatez creo que deberíamos abordar esto de otra manera sea cuando eso puede ocurrir cuando no es un drama y a partir de qué momento hay que llegar a eso sino hay que llegar nunca conoces a alguien que sea capaz de unir al programa de decir que se tira pedos a la cama conozco gente que lo dice pero no sé aquí pues ya sabes tienes trabajo voy a ello porque hay eh esta noticia no sé si te van a dejar igual de eso prendida au sorprendida de otra manera porque resulta que Celine Dion ha sacado en una línea de ropa para niños de género indefinido sale otro neutro que no está bien Dennis Ross saneado tenía una línea masculina y líneas como una de género

Voz 11 07:55 Ama Céline un Celia vale

Voz 0542 07:58 pues no parece una idea fantástica me amén nombre me parece poco marketiniana porque no me voy a acordar dentro de un rato pero a lo que voy porque es que te cuento esto poco o de Celine Dion es que yo soy superlativa por naturaleza Celine Dion es como en fin como Hipercor si se pero en este caso no sólo eso sino que lo ha hecho algunos sectores de la Iglesia de allí de Estados Unidos llegaron a describir esta colección que tiene eso camisetas sudaderas tiene lista sin como decía iniciativa mente satánicas decían que las prendas parezcan bolsas de basura por lo tanto pues eso que que es claramente demoníaco pues en mi pueblo de amoniaco me llama conquistó tú sabes que tienes en cosas para moco de diez años claro eso a los niños de de de todo tipo y condición comprado para Navidad por último te voy con estadísticas porque resulta que las chicas las jóvenes actualmente tienen relaciones sexuales tres años antes que sus más

Voz 0401 09:07 vale o sea que si mi madre

Voz 0542 09:10 ya que la edad media de la primera relación eso es tres años antes de lo que ver cuando

Voz 0401 09:15 su madre exacto esto no te lo sabemos porque

Voz 0542 09:18 lo que ha hecho este año la Sociedad Española de Contracepción que han gustaba mujeres entre cuarenta y cinco cuarenta y nueve años son los más mayores del estudio se deduce por la CIR por el momento en el que ellas tuvieron su primera relación sexual que lo fueron tres años después que las jóvenes del estudio

Voz 0401 09:38 bueno no no sé si si hablásemos más de relaciones sexuales sabes eso el saber esto lo que implicaría es que muchos más madres empezasen a preocuparse por la educación sexual de sus hijas porque saben que se va a hacer se van acercando a esa edad en la que seguramente se consideren lo suficientemente maduras para tener sexo eso

Voz 0542 09:59 un dato muy bueno me es que me gustan son datos que me pasas de

Voz 0401 10:04 de este tipo me interesan mucho yo creo que a nuestros oyentes también

Voz 0542 10:07 primero porque muchos oyentes no hacen esa pregunta cuándo es el momento adecuado para hablar de sexo y los sexólogo os especializados en psicología infantil siempre nos dicen que la que la edad es mucho antes de lo que pensamos también hay un dato esperanzador que somos conscientes antes de la importancia de la contracepción ya que el ochenta y cinco con uno por ciento dice que es un método anticonceptivo la primera vez que tuvo relaciones sexuales y la proporción sube al noventa y seis con siete para las que tienen entre quince y diecinueve años osea que crece esa conciencia de la importancia a la acepción también entre las jóvenes

Voz 0401 10:43 ahora el pico y pala que parecía que no llegaba la

Voz 0542 11:02 pues sabe usted que yo tengo activadas todas las notificaciones de todas las redes sociales de Contigo Dentro en el móvil con lo cual lunes tres bueno tres no pero de pronto como además en la pantalla hay una previos suavización en la que es el de las primeras líneas de un mensaje da igual dónde esté con quién me llegan

Voz 0401 11:20 las consultas de los oyentes de Contigo Dentro alguien te ha enseñado a quitar esas notificaciones porque debe ser de las pocas cosas tecnológica que sí

Voz 0542 11:29 yo no lo he intentado esta en concreto la el Whatsapp se porque me molesta mucho que se vea lo que me dice la gente pero estas en concreto que te molestará

Voz 0401 11:36 que se vea los mensajes de guasa porque nos vemos

Voz 0542 11:39 es la privacidad extrema pero no con la del programa y entonces puede haber una comida familiar en la que de repente aparezca hola buenas noches ostrás qué te ha parecido pues cosas como como esta que te traigo esta noche estoy saliendo con una chica que cuando fue llevamos tengo que poner una toalla porque es una pasada la cantidad de líquido que les sale

Voz 6 11:58 en el orgasmo es normal con mi mujer ex mujer perdón no me había pasado nunca Agné

Voz 9 12:05 queda tiempo código con mi mujer negó eh

Voz 8 12:08 hacer una pausa dramática sangre CIDE de Caballero que ayer joyero por favor por favor no nos cuente su vida íntima hasta este punto como yo cuando entraron en juego los conceptos de normalidad

Voz 0542 12:20 recurro a los expertos esta noche he llamado a Aída Vallés

Voz 9 12:25 psicóloga sexóloga IES experta

Voz 0542 12:27 en problemas de pareja buenas noches oído Vallès hola buenas noches hay

Voz 0401 12:33 la normalidad la normalidad a la normalidad parece que nos acostumbramos durante un tiempo a tener un sexo y pensamos que todas las personas que padecen después por nuestra cama van a ser exactamente iguales no hasta qué punto te encuentras con comparaciones de este tipo en la consulta

Voz 12 12:50 pues por desgracia son bastante frecuentes también esto está muy basado en la vas las poca educación sexual que tenemos y que además hemos muy egocéntricos que pensamos que como la salida a la vivimos nosotros de una manera hola vivimos así para el resto del mundo es igual y luego así pasa que te encuentras algo diferente y te desencajada todos los esquemas puede traer incluso muchos problemas

Voz 0401 13:13 se me en vez de sorprendernos y disfrutar con con las buenas noticias nuevas que llegan empezamos a comparar esto es normal entre la gente que ha tenido pareja estable durante mucho tiempo

Voz 12 13:25 sí claro tú piensa que si llevan veinte o diez años con la misma persona pues ya ni se plantean como puede ser el sexo con otra entonces en el momento que se encuentra en cuenta en algo un poquito diferente la gente pues me sorprende mucho por lo que te digo muchísimo desconocimiento me asustaba bastante el hecho de la necesidad de compararlo con otra persona

Voz 0542 13:44 la verdad es que es más frecuente

Voz 0401 13:47 que hemos Le de dudas que es eso que porque empapa tanto esta mujer porque se corre así

Voz 12 13:53 bueno con los datos que proporciona puede existir duda puede ser que la chica tenga lo que se llama ella curación femenina o puede ser excluir la gente por lo general estos dos conceptos tiende a meterlos en el mismo cajón a pensar que es lo mismo no lo son para nada vale sobre todo depende mucho de la cantidad la eyaculación femenina es puede ser más lujo de lo normal es bastante más espeso puede salir de la uretra o de las glándulas para uretra les que se encuentra un poquito más abajo de la uretra vale tenemos un montón de glándulas que realmente desconocemos simplemente con un espejo de aumento podemos localizarlas por otro lado el Squyres por lo general siempre sale de la oreja

Voz 13 14:35 nunca jamás salen de la bahía

Voz 12 14:37 hay que muchísima gente lo confunde vale la eyaculación femenina es un proceso que en el órganos no se produce y que es totalmente

Voz 13 14:46 es decir por mucho que yo quiera no

Voz 12 14:48 no pudo provocar

Voz 0401 14:51 que te interrumpa es decir una mujer cuando empieza a tener relaciones sexuales ya Acula evidentemente la primera sorprendida me imagino que será ella

Voz 12 15:01 sí muchas desde sí porque parece que eso no existe porque nosotras tenemos ahora lo son más por así decirlo entonces claro cuando pasa producen mucho desconcierto y lo primero que se piensan es hecho oficial encima entonces sacarles todo amante de dudas de que no es peace sí es verdad que el Squyres Se diferencia bastante por la cantidad con el escueto podría allanar Un tazón directamente desde de líquido vale que es lo que parece que que le pasa a la chica que de este caso el Squyres sí que es una hora pues orina muy diluida es transparente no tiene a penas olor pero sí es muy muy diluida y tiene un antígeno que se maneja manejado prostáticos eso quiere decir que sale de las glándulas para uretra les de de la vagina entonces muchísimas mujeres tienen la Squyres que es este chorro tan llamativo

Voz 0542 15:51 con como de eso pero

Voz 12 15:53 que ya fuente sale muchísima cantidad en cambio ese Cholo con esta fuerza ir no se hace de forma voluntaria o buscándolo Zelaya curación femenina es normal hay mujeres que tienen la capacidad de es de tener escuela hay otras mujeres que lo intentan y lo consiguen por lo general todas las mujeres ella acumulamos pero ayer en ocasiones que ese ese líquido se vierte en el interior entonces no se sabe realmente si lo tienes o no lo tienes a nivel de placer en no influye absolutamente para nada hay muchas personas que dicen que cuando tienen Squyres sin tener un placer más intenso que cuando tienen un orgasmo norma por así decirlo esto está trayendo muchísimos problemas porque hay muchísimas mujeres que no tienen Squyres hice piensa que se está dejando una parte del placer

Voz 0542 16:42 de lado enloquecidas por conseguirlo

Voz 12 16:45 es yo tengo muchísimas clientes que vienen a un vibrador específico para tener descuento dicho bueno

Voz 0542 16:51 es que a lo mejor por mucho

Voz 12 16:53 entendés no todas las personas lo lo consigan Iker realmente cuando se han hecho estudios comparando la nivel de satisfacía hay un empate entonces no tiene por qué ser más placentero

Voz 8 17:04 mucho por no como siempre estaba conseguido lo mismo estaba pensando en la que

Voz 0401 17:08 cantidad de porno que a veces recibimos o Lleida a lo mejor yo estoy equivocada e que es muy probable pero después de la conversación contiguo después de haber escuchado la consulta le proponemos a este caballero que qué tal si habla con esa mujer porque a lo mejor ella también estaba un poco incómoda con que crean que es tan raro que pueda ocular

Voz 12 17:32 lo hizo por supuesto al final es normalizar que cada cuerpo responde anda la respuesta sexual humana de una forma o de otra y que se realmente ella tiene una satisfacción alta ahí está a gusto que nadie le tiene que producir una molestia incomodidad si él le cuesta más entenderlo le produce un problema lo tiene que

Voz 0401 17:51 claro ojalá ojalá la próxima que que no se escriba sea ella para decirnos que aquí el señor remarcó marcó una charla estupenda y que bueno que ha entendido que hay mujeres que me encantaría

Voz 0542 18:04 sí si él no se atreve a confesarle que ha planteado su consulta la radio por lo menos que nos lo cuente él también ha no es bueno pase el podcast también

Voz 0401 18:13 Haidar ha sido un placer otra vez volver a hablar contigo muchísimas gracias y a decir súper bien tu cuenta de Instagram para que todo el mundo vaya a buscarte si lo considera oportuno Aida de consulta guión bajo

Voz 12 18:28 perfecto pues muchísimas gracias a vosotras

Voz 9 18:31 no hace no

Voz 6 19:04 cómo nos gusta que nos escriban con taninos que nos escuchan cómo nos gusta que nos agradezca los temas que tratamos pero como nos gusta muchísimo más que nos dejan hablar con nuestros es que Metro es Elia Fernández m tres

Voz 0542 19:21 pues te traigo al general te muy Gene perdón al general te muy bien te sí porque forma parte de un podcast que pueden encontrar en I Books que se llama la Resistance en francés mil novecientos cuarenta y cinco en realidad se llama Raúl en realidad está al teléfono esta noche buenas noches Raúl es cierto que no es escuchas

Voz 13 19:44 sí suaves las noches que que trabajo huesos os escuchen cuando no trabajo por desgracia a estar en la cama más la hora hombre

Voz 0401 19:54 esto se pone interesante me estás hablando de que tú eres de esos que a las cuatro de la madrugada de la noche entre el viernes y el sábado lo mismo está despierto

Voz 11 20:07 en qué trabaja trabajos según iba privado ha

Voz 0401 20:11 con ese ese momento en el que tú escuchas Contigo Dentro mientras estás trabajando necesito no lo describa a Raúl

Voz 13 20:17 pues suele ser en el coche porque yo estoy en una patrulla que estoy estoy vigilando los pantanos y los depósitos de agua hay depuradoras pues para que no se Abbott en suelo estar en el coche conduciendo cuando en ese momentos cuando os escucho

Voz 0401 20:34 muy bien cómo se lleva que te brota qué piensas tiras de teléfono inmediatamente después para hacer algo yo qué sé cuéntanos cómo es ese momento en el que las cuatro de la mañana estás en mitad de un pantano en la inmensidad de la Comunidad de Madrid y de repente no se escucha por ejemplo hablando de sexo anal

Voz 13 20:55 pues y a veces tengo por desgracia tengo un compañero siempre viene comido y entonces a veces en tramos un poco en altas temperaturas ciudad es decir no vamos a

Voz 0542 21:07 diablo en silencio incómodo

Voz 13 21:11 eso es incómodo en los que mi compañero me atraiga pero a veces se suben las temperaturas

Voz 0401 21:17 en si día

Voz 11 21:19 sí sí claro depende de lo que habléis

Voz 13 21:23 eso y sale gente hablando pues de intercambio de parejas de fríos y cosas de esas

Voz 0401 21:28 allí no provoca más que empecé allá preguntaros el uno al otro te parece no sé quiénes que es en realidad de convivencia lo que queremos es eso que provocaron obligar a hablar que no te queda otra que llegara tú tú tienes pareja perdóname Raúl

Voz 13 21:40 sí tengo si tengo alguna pareja sino no

Voz 0401 21:42 vale yo qué sé provocar el hecho de que tu llegas a tu casa llegas a tu pareja oye Churriana que es que me he enterado por estas dos que existe esto no se somos capaces de provocar es sentí

Voz 11 21:55 en sí

Voz 13 21:58 no es mi mujer es un poco cuál comentó alguna cosa claro por ejemplo yo di comenta algún oye pues podíamos hacer algún intercambio de parejas pero tú aguantaría es tu nombre me tocase

Voz 0401 22:09 eso es verdad es una gran impronta claro

Voz 13 22:11 ahí es cuando yo digo pues nos estado

Voz 0401 22:16 es que claro es que Raúl es que lo del trío con un con mi mujer y con una amiga de zoom de tu mujer ya no lo sabemos todas esto ya no lo sabemos pero claro tú imagínate que ese momento en el que tu chica te dice que es una de mis grandes reivindicaciones lo puedes decir a tu chica llegues imagínate que tu chica dice mira vamos a Raúl a mí como estas chicas hablan de tantas cosas que me gustan yo lo que quiero ya es un trío

Voz 16 22:38 contigo

Voz 0542 22:42 ahí ya veremos yo paso palabra

Voz 13 22:45 si no quién sabe ha o ahora el momento a mí no me apetece pero piensa a lo mejor yo llevo diez años con mi pareja si cuando el sexo empieza a ser un poco en rutina

Voz 0401 22:57 me encanta ese quién sabe abrir todo un sin fin de posibilidades Raúl

Voz 0542 23:05 pues oye

Voz 0401 23:05 hay muchísimas gracias oye dile a tu colega que me encanta la sandía no Nos llama no nos deja llamarle la llamamos nosotras como hacemos siempre y que nos cuente qué es lo que le incomoda de nuestro discurso vale vale

Voz 0542 23:19 dice lo vas a pedir por favor aún por supuesto y a mí ya sabes como localizó

Voz 0401 23:24 estarme querido

Voz 13 23:26 ahora sí por supuesto ha sido un placer

Voz 0401 23:30 pues muchísimas gracias no ha encantado nos ha encantado que nos digas que no se escuchas en directo nos ha encantado tu reflexión sobre todo que sepas que estamos convencidas de que la vida y el sexo es mucho mejor

Voz 11 23:42 Contigo Dentro muchas gracias

Voz 17 23:53 a ver

Voz 5 23:56 eres ya sabemos que ninguna de las consultas recurren

Voz 9 24:27 antes en las consultas de los sexólogo siempre tiene que ver con el deseo se puede aprende a tener deseo pues para contestar a estas preguntas tenemos a Marta Ibáñez que psicóloga especialista en sexualidad pareja buenas noches buenas nace puedo aprende era tener deseo yo creo que sí desde luego que sí que puedan trabajar algunas cosas que al final que va a nacer que dices más el sexo es una exigencia para muchos hay conozco un montón de gente yendo no tanta pero sí conozco a gente que a veces me dice saber lo que pasa es que yo no necesitan sexual como tú tampoco lo mismo a mí me hace mucha gracia no se sexual pero te lo dicen verdad sí muchísimo no es sexual si es como sino yo les digo es como si a que sientes como si no tuvieras instalado ese programa de cerebro yo estoy yo yo venía te venía sin esto instalado podemos instalarla podemos instalarlo claro es que si ese es el objetivo y además no

Voz 19 25:27 yo traigo por qué

Voz 9 25:29 te has decidido que el hecho de intentar encontrar ese deseo no tenga que obligar a tener que ir a tu consulta si efectivamente tirando piedras contra mi propio tejado de ir

Voz 0542 25:43 sí

Voz 9 25:44 acaba de presentar un curso online en en el que el deseo es precisamente el eje principal que estrategias existen para incrementar ese deseo que tú en tu en la página web de ese curso Lane me dices que voy a poder incrementarlas CSS yo me he dado cuenta llevo diez años de

Voz 20 26:03 dándome a esto que cuando trato a mujeres en su falta de deseo hay unos factores comunes que son muy muy grandes muy importantes y que trabajando los se aumenta bastante el deseo en cuanto al estímulo sexual la autoestima la comunicación en la pareja por eso creado el curso para trabajar los pues eso desde casa

Voz 9 26:24 el hecho de que se puede hacer desde casa en qué va a consistir llovía tener que tener una hora contigo imagínate los martes a las diez de la noche nos sentamos y nos ponemos o voy a poder amo el darme nada nada a tu ritmo a los vídeos Éstas son unos vídeos en cinco módulos los vídeos están ahí empiezas cuando tú quieras lo tienes

Voz 20 26:44 pues volver atrás alante

Voz 9 26:45 y nada tú los ves yo te mando en muchos vídeos una tarea es decir son personalizados yo te voy a dar las pautas de cuál es mi falta de deseo no lo que hago es algo como muy general hay algunos vídeos que a lo mejor Haití pues precisamente eso no

Voz 20 27:00 no es lo que más te ayuda pero el siguiente sí la verdad es que sí que es algo como bastante

Voz 9 27:05 a esa tocamos todo tocamos todo lo que pretende es un poco desde entonces es formar en general a todos los que digan años que pérdida que perdido estoy esto es una duda que tengo desde que he empezado a navegar en tu en tu curso on line hombres o mujeres este está dirigida a mujeres Éste es específico para mujeres aunque las a los hombres se pueden

Voz 20 27:26 ver beneficiados pero es verdad que sus causas de la falta de deseo difieren un poco de de las mujeres sí o por lo menos no puedo generalizar que así Poole puedo decir a una mujer mira hace este curso que te va bien te va a ir también como la terapia probablemente pero a un hombre no me atrevo decírselo porque hay muchos hombres que tienen falta de deseo por otras razones

Voz 0542 27:47 y ahí no quiero

Voz 9 27:50 en el caso de los hombres sí que crees que es necesario acudan a una consulta cuando vean que tienen problemas si en ese caso si es más complicada la sexualidad masculina que la femenina no no es más complicada de hecho yo creo que más complejas a la femenina pero en cuanto al deseo ellos lo llevan peor tener falta de desvío como está peor visto yo creo también vale verdad se ven afectados en su masculinidad eso entonces lo llevan mucho peor como tu curso cómo va a ayudar por ejemplo a personas que tengan determinadas particularidades personales en cuanto a su deseo por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo yo he sufrido abusos cuando tenía siete años imagínate que esa situación a mí un rechazo absoluto hacia el deseo o ya directamente mía parapetado detrás de mucho miedo oí de protegerme continuamente lo cual dificulta también mis relaciones personales este curso pedir orientado también a personas que específicamente y por un motivo muy concreto no tengan desea

Voz 20 28:54 no os así les puede ayudar a mal no les va a hacer pero es cierto que cuando ya he localizado una causa como un abuso sexual que es algo muy importante si hay que tratarlo manera individual yo durante el curso de hecho lo digo a veces por ejemplo una de las cosas de falta de deseo si tienes una disfunción sexual por ejemplo no llegan al orgasmo andando al orgasmo en un tiempo pues acababa de dejar a apetecer porque al final el sexo es un drama no cada vez que tienen relaciones sexuales Yolanda no la trato en el en el curso hay que tratarla a nivel individual porque es absolutamente personal de queda un claro eso hay que tratarlo Gestoso que tratarlo de otra manera pero es verdad que la mayor parte de las mujeres que tienen falta de creo que no nos por eso es por una falta de estímulo una falta de comunicación con la pareja una falta de pues eso de tener instalado el programa no esto es más bien dirigido a esas mujeres falta de estímulo si podemos encanto

Voz 9 29:44 dar estímulos nosotras mismas para que nos guste esto

Voz 20 29:48 dos ex claro claro que sí por ejemplo pues podemos encontrar lo encontraron novela erótica podemos encontrar a nuestras propias experiencias aunque no nos hayamos dado cuenta casi si en experiencias que a lo mejor pues en un momento nos han resultado erótica nosotros podemos alimentar las con la fantasía y luego me gusta también relacionarlo mucho con los sentidos con los olores por ejemplo

Voz 9 30:09 de ahí esto me está interesada

Voz 0401 30:11 qué tiene que ver la pituitaria con mis ganas de tener sexo

Voz 20 30:16 pues está conectado directamente con la memoria de eso nos pasa no que de repente hablemos algo de decimos ahí me ha me recuerdo montó una casa Mi abuela sabes aunque sea algo que lleva años sin oler vale pues imagínate que has tenido sexo sexo maravilloso vale vale pues durante años cada vez que tu la banda tu celulosa reconoce iba a empezar a activar todo entonces vamos a comenzar a relacionar esas fantasías ese estímulo erótico con olores y así podemos traerlo de nuevo

Voz 0401 30:43 o sea que la estrategia que yo sigo de usar esencia de ámbar desde hace veinte años

Voz 9 30:49 esto no sé si hay la tenías pensar hombre no vaya a ser que alguien en algún día

Voz 20 30:56 el acuerdo eh esto

Voz 9 30:59 deje a funciona perfecto ese me estás diciendo que lo que vas a hacer es sacar el propio erotismo de esas personas que lleva toda su vida para que se den cuenta no para que para que perciban que hay erotismo que son sexuales todo el mundo homosexuales

Voz 20 31:16 de sexual tiene instalado el programa lo que pasa es que no tiene actualizado qué importancia tiene la pareja en IFA

Voz 0401 31:23 te deseo

Voz 20 31:24 mucha el curso está dirigido para mujeres comparece sin pareja pero el último módulo es sobre la pareja hay hablamos de cómo decirle a nuestra pareja lo que nos gusta cómo decir que no también es importante cuando no nos apetece y ahora sí tenemos sexo a veces nos podemos sentir un poquito más a lo mejor tenemos que aprender a decir que no de una manera eso cómo enseñarle a nuestra pareja lo que nos gusta de verdad tengo una parte de la envidio del módulo es para la pareja yo hablo la pareja le mira está pasando esto esto es lo que puedes hacer para ayudar a tu pareja a tener más deseo para dejar claro finales

Voz 0401 32:01 este curso en el hecho de que yo sea una mujer tú seas otra mujer diferente haya cada vez una personas diferentes voy a tener la sensación de que de verdad estás

Voz 9 32:12 cuando a mí no en general como a todas las mujeres porque a veces pero también es mucho más eficaz no personas que que que digan venga yo quiero saber qué pasa con mi deseo yo quiero trabajarlo tener en la sensación de estar acompañadas de sabes que lo de lo de terapias son Line ahora está ahora es fantástico porque está todo el mundo claro está demostrando que se puede hacer una terapia online medias ir acompañada a ver es

Voz 20 32:39 verdad es que ese es mi objetivo durante toda todo el curso porque yo los contenidos los tengo muy trabajados claro se que funcionan pero mi objetivo durante todo el curso es llegar llegar a ti una de vivan claro entonces yo pues sí que hay momentos que por ejemplo te digo mira creo que podías en este momento si yo te digo esto quizás estás pensando esto que sepas que estos eso sí que es tuyo que es tuyo esto es tuyo esto es un curso para ti además puedes escribir me en cualquier momento oye mira esto no me cuadra o sea yo estoy ahí no estoy el vídeo no

Voz 9 33:09 pero estoy estoy detrás a mí hay una hay algunas cosas sobre el deseo que siempre yo no sé por qué las llevó siempre al terreno cerebral si total

Voz 21 33:22 sí tiene mucho que ver mi cerebro

Voz 9 33:25 mis ganas de tener sexo totalmente de hecho hay todo módulo estimula tu cerebro se puede estimular el cerebro como para tener apetencias sexuales desde luego lo que te decía de lo de facto hay que darle estímulo erótico

Voz 20 33:39 trabajamos también temas de Funes de Atenas

Voz 9 33:42 no plena para el sexo reducimos

Voz 20 33:44 la ansiedad la fantasía comentamos cosas de fantasiosa todo el cerebro es es el principal órgano sexual

Voz 0401 33:52 sabes lo que me está pareciendo así escuchándote es lo que sí que es es una ventaja para todas esas personas que desgraciadamene

Voz 9 34:01 de pues pues donde viven no tienen a y sexóloga Bosnia lo mejor psicólogos o muy pocos o no les interesan los que están

Voz 20 34:09 alrededor exactamente yo tenía además yo tenía muchas peticiones como un taller apunta yo le deseo mejor pero es un taller es que esto es demasiado bien puedo afronta el PP no hay ocho estos días

Voz 9 34:20 que cuánto tiempo dura tu curso

Voz 20 34:23 bueno yo es que dejó unas pausas entre entre módulos porque hay que hacer deberes hay que hacer debe al que hacen pongo deberes entonces yo digo mira deja entre este vídeo siguiente dos semanas a dos semanas hacer esto esto esto y esto es pautas de comportamiento si pautas estrategias técnicas todo entonces claro pues más o menos sí haces a buen ritmo locas que yo sé que la gente se relaja cuando son dos o tres veces al ritmo que más el letrado uno dos meses muy bien es bastante corto muy bien edad de tres mujeres nada más de todas de dieciocho a noventa lo que quieran yo trato todo lo de todos

Voz 9 35:00 de la lesión a los dieciocho años no tiene nada que ver con el deseo a los noventa va a poder llevarlo de tal manera que si yo tengo dieciocho años claro me encuentres mi punto pero sí tengo setenta pagarme lo encuentras intento hablar por ejemplo de

Voz 20 35:16 pues de los momentos primeros de la pareja que son como y que eso es lo que suele pasar más a la gente más joven no decir bueno veterano momentos primeras la pareja que son brutales a nivel sexo pasa un año y bajón que ha pasado aquí bueno pues hablo de eso también hablo de la respuesta sexual femenina hablo de la sexualidad cuando tenemos niños con la pareja sea cubrir todo

Voz 9 35:35 bueno pues Marta Ibáñez que gusto no poder tratarnos de esta manera he incluso desde lejos que bien que vaya a poder descubrir dónde está

Voz 20 35:47 todo el deseo él encontramos la verdad es que estoy súper contenta con el curso porque no hay nada así en España que yo sepa iban nuestros para para Latinoamérica Talk hablo español está está invitado pues mira nosotros tenemos tirón en Latinoamérica Uruguay Argentina y Colombia sabemos que no se escucha entonces para mí la verdad es que me está encantando hacerlo hoy me encanta hay me encanta cuando recibió los testimonios de la gente que me dice hockey bien como me gusta tal sabes yo estoy encantada y además se ha creado te quería decir también que había entregado

Voz 9 36:14 Codigo As crece como digo si para los oyentes de Contigo Dentro nunca alguno alguno habrá no tenemos con algo bueno habrá muchas horas sí seguro que sí

Voz 20 36:26 cuál es tu sólo tiene que poner Contigo Dentro puede facilitó es un veinticinco por ciento de descuento así que no tenemos excusa cuál es el precio de tu curso son ciento noventa y nueve euros así que se quedan ciento cuarenta y nueve un veinticinco por ciento es un muy buen precio para

Voz 9 36:39 una terapia sexo lógica orientada al deseo

Voz 20 36:42 hombre sobre todo piensa cuánto está costando no tomar las riendas de esta situación cuando te está costando te está costando tu pareja te está encontrado en tu bienestar

Voz 9 36:51 Marta Ibáñez

Voz 5 36:52 ahora sienten se delante del ordenador pónganse ya a conseguir su deseo muchísimas gracias gracias a un segundo un segundo un segundo que no he dicho como se llama la página web curso aumenta tu deseo punto vida sexual pareja punto es o más fácil Marte y baño más deseo

Voz 0542 37:31 el número uno no se te ocurra decírselo a nadie te ha dejado tu novio de amarillo novio porque sigue siendo tu novio así que lo mejor que puedes hacer es no decírselo a nadie nuestra psicótico son es que si lo dices será real así que tú Matt en el sofá deja tu marca en el que separa el mundo que para eso se te ha parado punto

Voz 23 37:52 hija mía de Nieda

Voz 5 37:54 Elia Fernández como bien eso ni la negativa que buenas noches

Voz 21 38:00 porque esto no le brota hacia Elia

Voz 5 38:02 infusa o no le brota porque lo ha leído

Voz 8 38:05 y lo lee muy bien

Voz 0401 38:07 esto pero malos consejos nos damos a nosotros mismos no los peores del mundo

Voz 21 38:14 por qué consejos vendo que para mí no tengo por qué porque no es mi mami Most mal criamos

Voz 24 38:21 queremos

Voz 5 38:22 bueno esto no es que no hayamos vuelto loca y haya dado por hablar sobre cualquier tema trascendental que Últimamente me está dando a mi demasiado no paran bueno tenemos encima de la mesa tu Manual del perfecto dejado de la editorial Mueve tu lengua lo firmas tú ir ilustrador Iván Aaron

Voz 24 38:44 Kimi voy encontrando pues te vas a encontrar con una historia particular que sirve para el público en general es una historia de superación de una ruptura en particular pero que creo que no me sirve sólo para mí sino que sirve como ejemplo no sé si para lo que hay que hacer para lo que hay que hacer para a veces sí a veces no pero pues un par de estos para banco te dejan para ponerla encima de la mesa para poner encima de la mesa para Red rescatarlo porque cuando estás te dejan estas muy solo que

Voz 5 39:21 lo Flanagan pero queridos Leni tú eres

Voz 24 39:24 Mari sí bueno

Voz 21 39:27 hay más pero vamos bueno su eres el nuestro

Voz 0401 39:30 el otro es el nuestro porque es de las pocas personas que llevan cuatro años que llevamos con el programa llevábamos recurriendo a ti para muchísimas cosas y como Igor cómodo

Voz 8 39:38 no es que hagan falta y todo lo que me

Voz 21 39:41 yo estoy a vuestro servicio a vuestros pies siempre

Voz 0401 39:43 yo lo que quiero saber es que si tú manual me va a servir a mí que soy bisexual le va a servir Elia que es heterosexual le va a servir a mis amigas lesbianas a Mis amigos heterosexuales podemos ser todos tengamos la sexualidad que tengamos perfecto sí

Voz 21 40:03 sin duda a ver obviamente yo soy un hombre soy homosexual que faltaba aquí en en el que quemó KAS

Voz 0401 40:11 no te dice lo primero que recuerdo de mi maricón

Voz 21 40:14 claro que todo el mundo hay muchos también maricones que pues sinceramente les les puede venir bien yo soy un hombre hablo de un hombre no hablo de un hombre en particular habla de un hombre en genérico es es el dejado por el dejado da lo mismo que sea mejor que la de ahora el dejado que la dejada el

Voz 0401 40:32 qué lenguajes así hablan del lenguaje al perfecto dejado se les reconocen Instagram cada nuestro lenguaje lo que ha variado

Voz 21 40:41 te reconoce mucho porque como pues porque está al borde de la censura siempre cuando las fotografías están al borde de la censura en Instagram de acaban de dejarle

Voz 0542 40:52 es que te que yo me lo tenido

Voz 9 40:55 porque yo desde que estoy súper poco puesta en estas grandes sí

Voz 0542 40:59 yo veo a determinadas poses determinadas actitudes en Instagram yo soy muy poco de Instagram de hecho pero concesiones Miller pero cero del pero no exhibió ya sabes entonces pero se muy voyeur también veo que hay una línea de personas que tratan de de resarcirse de coche alejado es un claro ejemplo es

Voz 21 41:22 los famosos que no daremos nombres que ha sido muy recientes que en el mundo homosexual hemos dicho mira le acaban de dejar así con nuestra economía

Voz 9 41:32 pues porque al borde de la censura me te estas defienda que sin medio se desnudan devolverlo todo quién empezar otra vez a estar en el mercado

Voz 21 41:39 no se ve casi tronco de rabo si se ve ya casi cerrado que es el el el esto de la censura sobre todo vello púbico hay Guernica estás en el mercado

Voz 0401 41:49 hoy el y cómo nos recuperamos sexualmente de una ruptura

Voz 21 41:53 fallando como animales cuando te apetezca

Voz 0542 41:57 eso es el consejos trago pero para mí no tengo hola

Voz 21 42:01 pues mira me lo dieron a mí el Consejo y fíjate sabes lo quiero sentirme que no

Voz 0401 42:06 dado de tener sexo desde que todo lo demás

Voz 21 42:09 todo lo que me han permitido tener sexo lo he tenido por supuesto siempre con toda la seguridad del mundo pero todo lo que he podido todo lo que han querido que tener conmigo

Voz 0542 42:17 o sea que nada de abstinencia

Voz 25 42:21 penitente si te hace falta si si no quieres no yo estuve un tiempo que no y un tiempo que han inflado y un tiempo que he querido a ratito si hay veces que querido más mimos que sexo a veces más sexo que mimos

Voz 0401 42:34 me da la sensación así como que parece que hay que estar recuperado de alguna manera para empezar a tener sexo y que solamente el perfecto dejado sabe cuándo puede tenerlo

Voz 21 42:45 por supuesto tienes que estar preparado porque además y sobre todo con los hombres y cuando no quieres se nota así con el editor escondite no letrero grabando que exacto todo se andará de que no Janet de que era vemos todas las entre seis graba iban los otros tres en concreto gatillo a mí en particular puede haber algún peligro censuran en algunos sitios surge

Voz 0542 43:10 la duda de si el dejó

Voz 26 43:13 dado el legislador como tú los de fines

Voz 0542 43:16 son patrones fijos o crees que todos podemos estar en ambos lados del os o te sale más de un tipo

Voz 21 43:25 yo he sido dejado habría sido dejado

Voz 25 43:27 hay

Voz 21 43:28 sí que son patrones pero no son patrones de personas son patrones de situaciones en una situación o eres el dejado guardias el de jugador o eres los dos esto del mutuo acuerdo a mí me hace mucha gracia porque sí que es cierto que lo dejáis de mutuo acuerdo pero también te dejan de mutuo acuerdo entonces lo que uno tiene que pone encima de la mesa y aunque lo pongan los dos porque las cosas no funcionan siempre te queda ese trocito de me han dejado aunque sea cincuenta por ciento en han dejado cincuenta por ciento del día yo nunca

Voz 0542 43:54 cuando George buenas noches

Voz 0401 43:58 Se está al teléfono y habían merece saber si es perfecto dejado o deja jugador

Voz 13 44:04 pues soy de los que han llegado mutuo acuerdo soy de los de casa tío casi más difícil que entonces

Voz 0542 44:13 yo soy de los que se quedan vale y qué tal te has sentado este manual del perfecto dejado porque te

Voz 0401 44:19 me te decimos que tenías que ser tú quién nos calibra se aquel librito del amigo

Voz 13 44:25 pues después de dos años de sufrir una ruptura hay desde entonces pues habrán pasado bastantes muchísimas cosas el libro sigue siendo como una patada en el estómago te sientes identificado con el probablemente en mi caso y mira que no tuve probablemente una ruptura como la que se mencionan en libro pero me siento identificado con el noventa y cinco por ciento de las cosas en algunos textos de algunos pasajes del libro que realmente te pegan

Voz 11 44:53 muy fuertes no

Voz 13 44:56 ver el aquí el autor ha conseguido lo que lo que ha querido supongo que era eh

Voz 0542 45:02 que el lector son

Voz 13 45:05 de su lectura de lo que se está leyendo en ese momento

Voz 0401 45:08 es decir es una carta de amor por anticipado a tu futuro novio les dices quiero que sepas que me encanta que no pares de follar por ahí pero tampoco me parece mal sino lo haces estás en tu derecho de decidir con quién compartes tu sexo tu cariño no te juzgarle hacemos muchos castillos en el aire cuando nos deja anchos

Voz 13 45:29 pues no sabe qué decir de la verdad al principio puede ser una montaña rusa después se puede tranquilizar las cosas que no sabría qué qué contestar a eso la verdad

Voz 0401 45:42 en esta carta que escrito que escribir ni lo que lo que viene a decir es que bueno pues ya una vez que ya nos ha pasado lo que creemos que va a ser lo peor que nos puede pasar

Voz 20 45:51 flan

Voz 21 45:51 hay que reconstruirse claro que hay que reconstruirse yo soy un fiel creyente en el amor y aunque parezca mentira en el libro hay bueno las ilustraciones que ha hecho maravillosamente igualaron Ike Ike hacen que el que el libro sea completo al cien por cien al final hay que creer en el amor Si si cree en el amor siempre siempre te ilusiona ir pero tienes que estar preparado no es lo mismo follar a una pareja no claro son dos cosas totalmente diferentes entonces yo por ejemplo no estoy preparado para tener una pareja ahora mismo pero sí para follar con todo lo que me dejen

Voz 0401 46:25 Jos cuando tules malditas aunque juegue la maleta cucaracha que infectan donde picas que hiere sí que Matas eres así de políticamente incorrecto tú en tu vida privada

Voz 13 46:37 en nada más bien y no promete ser una de las partes que pues no me hubiese sentido tan identificado porque él no guardaba mucho rencor no tanto rencor no no pase por lo mismo que el autor entonces

Voz 11 46:53 diría que no vale

Voz 0542 46:55 pues a mi me parece que precisamente el poner con palabras lo que muchas personas sienten tras una ruptura has dejado o deja verde vendedoras situación rompe esa barrera lo políticamente correcto que tenemos tan esta al de las revistas de como que hay que tomárselo con filosofía que hay que ser súper

Voz 0401 47:15 cordial que hay que llegar a buen puerto yo creo que tras una aventura no hay que llegar a buen puerto muchísimas ocasiones o o no nunca se sabe pero que no es obligatorio que todo termina de manera cordial y educada

Voz 21 47:27 en absoluto y normalmente el dejado intenta siempre o casi siempre que que el que te siga en contacto es como una droga al final dejados muy injusto porque sigue queriendo no le quieren hoy entonces tienes Paquita la del Barrio por supuesto por supuesto a mí me ha todo un poquito

Voz 0401 47:50 eso sí leyendo leyendo te y además esto hace referencia a ella pero leyendo todas por atrás trozos como te como te he leído en esta ocasión que ha sacado tu Paquita la del Barrio es que Paquita la del Barrio es muy grande

Voz 21 48:05 para quitar el barrio es es es una artista que no tiene sólo Rata de dos patas tiene muchísimas canciones

Voz 0401 48:12 he permitido hacer de todo

Voz 21 48:15 emite decirlo todo y creo que no debemos permitir decirlo todos nosotros hay formas y formas de decirlo

Voz 5 48:21 bueno yo creo que lo espíritu muy claro pues permite mezcla nada Flagey para los amigos que nos despidamos con paquete la del barrio porque creo que es la mejor banda sonora para esta exaltación necesidad

Voz 6 48:35 dice que te tengas que tomar cuando otro feliz

Voz 15 48:40 Banco rata in anima al ras Coria del Avi ADC

Voz 5 48:55 la primera vez que me

Voz 0401 48:56 dejaron me quise morir lloraba desconoce

Voz 5 48:59 la mente mientras escuchaba todas las canciones que pudieran sanar sacarme despotricar abandonado y repudiable al que quisiera llegar me largo de cuatro meses a la India a no ver a nadie quitarme el dolor de corazón cuando pude en los brazos de un inglés que por supuesto nunca más

Voz 27 49:19 muy tarde

Voz 5 49:25 a partir de aquí sólo queda recomponerse no suyo muy de consideraran es ex parejas malditas ratas de tres patas en este elenco de crueldades a mató sólo entran los que me destroza la vida eso es que aniquila lentamente mis ganas los mismos que creen que debo sufrir por amor a Teinver reivindico mi derecho a apartarme del que no me merece del que no trate mal aprender a buscar para mi cama quién respete Mis Normas y quiera compartir aunque sea sus treinta minutos de amor aunque sea amor fugaz aunque sea sólo un relámpago en realidad siempre creí que estaría a salvo pensé que si cumplía yo las reglas más evidentes de la cordialidad sexual todos mis amantes jugarían con las mismas reglas no tuve tanta suerte qué lástima también me cruzo con indeseables y entonces entonces qué hacemos entonces no es alejamos lo mejor que podemos buscamos cómo volver a desear salimos a buscar a esa persona que con suerte encontraremos a tiempo a tiempo de poder disfrutar de todo lo que nos queda a tiempo de aprender a insultar sólo a través de canciones que nos pongan los pelos de punta para gritar delante del espejo llorando si hace falta que con mierdas nunca más