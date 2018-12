¿La vagina puede dilatarse por practicar mucho sexo?

Voz 2 00:00 eh sienta con nada

Voz 0542 00:20 ahora pues Celia no ha llegado una consulta Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com que no es dice hola a todos soy una mujer de treinta y nueve años sin pareja pero tengo mis amigos al escuchar vuestro programa oí los casos de muchas mujeres respecto a sus relaciones siempre escucho que en la mayoría tienen problema en la penetración por molestias o por dolor o cosas así mi caso es al contrario no siento la apoya de mis acompañantes a no ser que sean muy grandes en algunas posturas la siento pero en la mayoría de las penetraciones ni las noto me puedo correr porque en la penetración me rozo estímulo mi clítoris pregunto si hay algo que pueda hacer

Voz 3 01:03 es verdad que nunca no hemos planteado la posibilidad de que justo lo contrario siempre hablamos del día

Voz 4 01:10 lo ves es qué es esto de de diciembre pensar en el sufrimiento de que si ves pero claro también tiene que ver bastante complicado tener una sexualidad en la que nunca o casi nunca o muy pocas veces sientas lo que puede llegar a sentir cuando hablamos de sexo creo que voy a tirar de un clásico del programa voy a tirar de una claro

Voz 0401 01:38 música mejor dicho de este programa que es Marta Torrejón fisio sexóloga buenas noches Marta

Voz 5 01:44 buenas noches a la UEFA

Voz 0401 01:46 qué te parece esta consulta en la que una mujer nos dice que su problema no es precisamente que le duele que tengan que estival fortalecer y que hacer nada sino que precisamente no siente lo que cree que debe sentir cuando tienen relaciones sexuales

Voz 5 02:02 pues creyó que si tiene que ver con el suelo pélvico ella decía creo que no tiene que ver me conozco bastante hay qué tiene que ver con el suelo pélvico y concretamente con la musculatura de la vagina en este caso estamos hablando de que hay Hypo todo no sea el tono está bajo esto es lo que provoca que las páginas estén más abiertas de lo normal en este caso hay que tener en cuenta dos cosas el tono como decía ahora pero también un trabajo de fuerza estoy segura Si pudiera valorar esta mujer que también le le indicaría algunos ejercicios de fuerza que puede hacer para mejorar el tono y la fuerza que son dos cosas distintas para el tono por ejemplo pude hacer gimnasia abdominal hipocresía que creo que cada vez por suerte se oye más

Voz 6 02:48 hablar de esta gimnasia

Voz 5 02:51 fuera usar vibradores externos Bull ya vibración ayuda cierren la vagina tiene que tener muy en cuenta su postura en el día a día sí camina creciendo o una persona que suele estar

Voz 6 03:03 cansada no sé si me explico como arrugada hacia abajo encogido y arrastrando un poco no

Voz 5 03:11 eso es la postura influye directamente en el suelo Pelli con el tono después de súper importante también tener en cuenta que no hay inflamación digestiva sea realmente hay muchísimas cosas que pueden influir en el todo el suelo pélvico así que en este caso le recomendaría pues esto ha sido el que que usará un vibrador externos pero no de vez en cuando sino al menos dos veces por semana si tiene orgasmos mejor que mejorará su postura de que intentará estar si inflamación digestiva sobre la fuerza pasaríamos los famosos ejercicios de los ejercicios de propia sección novio que también se viene hablarte quiere decir pues que cojas un espejo que mires esto bueno y tu vagina no veas cómo se mueve tu vulva cuando contrae cuando relajarse cuando empujan pero en este caso no esté entraríamos en el de compra ir de nuevo no de vez en cuando sino que cada día pudiera dedicar pues mínimo cinco diez minutos a estar como se hiciera pesas haciendo contra quienes contracciones

Voz 0542 04:20 una una una pregunta

Voz 0401 04:22 si realmente el tono del suelo pélvico es algo por lo que pasamos prácticamente puntillas pero por todo lo que no es estás contando el hecho de incluir en nuestra gimnasia prácticamente diaria me hablas de cinco minutos eso mejoraría la vida sexual de cualquiera sin llegar al al al extremo de de está oyente

Voz 5 04:44 eso es de todas y de todos ellos

Voz 0401 04:48 claro por ejemplo me has hablado de hipocresía Bos quiere punto en una cosa que que nos pasó una vez que hablamos de hipocresía y es que no se empezaron a desmontar toda la evidencia científica de los y pop lesivos nos decía un un oyente que no había ninguna eficaz hacia demostrada demostrada de los ejercicios hipocresías es de ponerte de pie delante de un espejo meter mucho mucho mucho mucho mucho mucho la tripa aguantar diez y luego soltar que esos son los ejercicios que demandaron a mí hacer en la unidad de suelo pélvico de la Fundación Jiménez Díaz

Voz 4 05:21 no me voy a ir a no me voy a ir a ninguna técnica por la que

Voz 6 05:24 que haya recibido clases los presidios de verdad Marta funcionan

Voz 5 05:31 claro no hay evidencia científica como dices hecho muy poca evidencia se ha hecho muy poca investigación científica con estudios Corcos siguiendo todos los parámetros que se necesitan pero sí hay evidencia clínica y aquí es donde Nos confrontados no en qué qué profesionales asumen empezar a hacer investigación

Voz 6 05:50 claro porque es lo que falta

Voz 5 05:52 casi esta técnica

Voz 0401 05:55 te refieres a que gente que ha hecho este tipo de ejercicios después sí ha reconocido que tenía mejor sexo

Voz 5 06:04 sí entre otras cosas tienen muchos beneficios si eso

Voz 0542 06:09 Marta me ha llamado la atención de de la consulta de nuestra oyente que una de las dudas que tiene es que no ha estado nunca embarazada pero pregunta si puede pasarle esto de tanto practicar sexo

Voz 5 06:23 pues sí puede pasar pero sí cuando hablamos de practicar sexo sus prácticas incluyen por ejemplo usar vibradores Il dos

Voz 7 06:35 o juguetes grandes

Voz 6 06:37 claro entonces está trabajando dilatar la vagina o sea es como que podemos ponernos de sí exacto se si eso no lo sabía

Voz 0401 06:46 pero pero de fíjate fíjate que tú también ha recurrido a los vibradores Bull bares has dicho para precisar

Voz 4 06:52 durante el proceso de digamos de beneficio

Voz 0401 06:56 dos para de prácticas y de ejercicios para mejorar su situación sexual es decir que elegir un buen debido un buen juguete sexual es fundamental también

Voz 5 07:08 sí fundamental igual ahora cuando he dicho vibradores me lo imaginado sin vibraron sea me refería a los juguetes que utilice es para penetrar te porque haga vibración hacia Sevilla en mi casa ha estado usando juguetes grande dos demandas es por estoy no tanto por porque vibra

Voz 0401 07:28 ya ya pero fíjate aclaró también para ella también ella la pobres y lo que le pasa es eso ya ya automáticamente si fuese ella eh yo ya saben ustedes que yo soy muy de ponerme siempre delante pero a mí me pasa se esa yo creo iría siempre que es una cuestión de tamaño como ella al principio ha dicho no que solamente sentía sus parejas cuando tenían penes muy grandes tú te más turbas con juguetes de mucho tamaño conducidos compenetrado es de mucho tamaño al final es probable que lo que te pases efectivamente es que vayas dilatando tu vagina

Voz 6 08:00 sí claro lo que tenemos que hacer es practicar para contraer

Voz 5 08:06 exacto yo pasaría por un periodo de ayudar a que la vagina vuelva a un tamaño más a estrecho pero no sólo porque sea más estrecho filo porque creo que se ha de mejorar su fuerza y su inmovilidad y yo quería un poder juguetes demasiado grande con la intención de volver a la penetración y sentirla es sobre todo un diría una temporada me cobraría mogollón el trabajo de fuerza de tono con todos estos ejemplos por ejemplo que proponía

Voz 0401 08:36 pues Marta Torrejón que bien lo de ir aprendiendo poquito a poco que el ejercicio es fantástico también para nuestros asuntos de cama

Voz 0542 08:47 un abrazo por Soluziona

Voz 4 08:49 para solucionarlo el asunto a nuestra oyente y por enseñarnos tanto sobre cómo podemos cuidarnos

Voz 6 08:56 nada un placer como siempre