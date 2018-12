Voz 2 00:00 eh va de lado

Voz 3 00:34 nave tres buenas noches que yo mañana no estaría solo

Voz 4 00:37 Ana eh que empieza el puente de la Constitución pero aquí no

Voz 3 00:40 la fuente cuatro días nada menos Klaus llamó macro puente

Voz 1880 00:43 es la excusa perfecta para que la cara B hable hoy de puentes es el último respiro antes del fin de año para los que se lo puedan coger en su si este año dos mil dieciocho años hemos tenido cuatro Macron puentes han sido catorce días festivos nueve de ellos fiestas nacionales comunes para para toda España y hoy la cara B habla de puentes empezando por los más grandes por esos de los que hablaba los macro puentes que es como los llamaba Rajoy escucha su discurso de investidura fue en la primera legislatura es de diciembre de dos mil once el prometía reformar el calendario laboral si la idea era evitar estos Macron puentes

Voz 5 01:18 que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano

Voz 3 01:22 la intención de aquellas fechas de mayor arraigo

Voz 1880 01:25 siete años más tarde andamos igual los famosos Macron puentes no han desaparecido agrupar los festivos ha sido durante mucho tiempo una intención de la patronal pero ellos mismos creen que es muy difícil de materializar me lo contaba Jordi García Viña que es director de Relaciones Laborales de la CEOE

Voz 6 01:41 acuerdo sindicatos y patronal en la que pedíamos que se reorganizara en todo el tema de las fechas sobretodo más que por los puentes en si fuera aquellos festivos que caían digamos sueltos entre semana es muy difícil hacer determinados cambios hay toda una serie de festividades Constanta dentro gradas en nuestra cultura sea porque pues eso porque tienen los motivos religiosos que es no sé qué que sería difícil cambiarla

Voz 1880 02:06 bueno pues esa es la opinión de la patronal pero no tengas que los sindicatos piensan diferente también he hablado con el secretario de Política Sindical de UGT y él dice que es un tema muy complejo si es Gonzalo Pino

Voz 7 02:17 Amnistía con un proceso donde bueno ya ha habido un interés por parte de la patrona en aquel momento de hizo un planteamiento planteamiento bueno lo vivimos y y bueno me que se podía entrar a a discutir de lo que pasa es que estamos ante un tema bastante complejo de momento no hay nuevo planteamiento tendremos que ver si vuelve a surgir aquí a partir de ahí pues veremos si es posible no es posible

Voz 3 02:42 venga la importantes hará para el año que viene cuantos puentes tiene la gente porque nosotros ya tendrás cuánta gente con los puentes tiene la los afortunados pues es una pena eh porque el que viene sólo hay un puente festivo en toda España al mismo del negro un poco también te lo digital pero además tampoco tampoco es mira a ti no te va a venir nadie

Voz 8 02:59 qué es el quince de agosto que exige el jueves antes en medio de agosto días no te creas que nadie que género exactamente siendo el día que igual mucha gente no lo van a notar porque la mitad nosotros yo creo que estaremos todos de vacaciones bueno y fines de semana largos sí que hay dos que es el uno de noviembre el seis de dique era un engaño para eso sí bueno a ver luego hay muchos puentes pero van por comunidades ya estás de cada comunidad

Voz 3 03:21 carretera recordaré a mí tampoco nos en casa eh definición y etimología de Puente buena te voy a decir

Voz 1880 03:26 sólo la primera acepción porque en la RAE hay dieciséis acepciones hicieron no acabamos vale construcción de piedra ladrillo madera hierro hormigón que se construye y forma sobre los ríos fosos y otros sitios para poder pasarlos dialécticamente era usado como femenino por ejemplo en gallego el puentes Aponte ir proviene del latín de Pons ponéis cuál es el primer puente de la Historia bueno pues al primero que se le ocurrió cruzar un río no si ves un tronco caído y el agua y las dos orillas y cruzas pues eso ya es el

Voz 3 03:57 el primer puente pero bueno puentes construidos con ese fin

Voz 1880 03:59 los primeros son los de los romanos los hicieron de de piedra ellos el primero del que se habla es el puente suplicio de mediados del siglo VII antes de Cristo y además por extensión la palabra puente se utiliza para mencionar algún tipo de enlace de vínculo de conexión entre situaciones entre dos situaciones o entre dos cosas ya sabes cuál es el silbido más famoso del cine

Voz 3 04:22 servido de cine que tiene que ver con puentes si fácil

Voz 1880 04:42 pues es el de la película El puente sobre el río Kwai realmente la película es una adaptación de una novela eh ganó siete oscars entre ellos el de mejor película y al mejor guión adaptado

Voz 3 04:53 pero el caso es que dicen que se cuenten lo que nunca que hemos invitado a Tomás Sánchez vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos Donbás muy buenas noches hola buenas noches cómo define la ingeniería un puente bueno explica no la la mejor la mejor manera de cruzara

Voz 10 05:10 es unir dos puntos que están a una distancia que no se puede salvar sin una construcción artificial une dos puntos pero sobre todo une personas ahorra mucho tiempo a la gente conecta actividades al final es una obra esencialmente útil si los romanos fueron los primeros

Voz 3 05:27 decías ahora en construirlos

Voz 10 05:30 los romanos fueron unos grandes artífices de de puentes y otras muchas obras públicas organizaron y facilitaron la vida con cosas prácticas la verdad es que seguro que hay obras anteriores obras separadas no porque hay pasarelas y gargantas increíbles que todavía está mi Chacón dianas Iker no llegaron los romanos no sabemos como son no hay ahora está circulando por las redes Un vídeo precioso de un puente en en América en en Perú y que todos los años los indígenas lo hacen pero cambiando las lejanas una o una obra fantástica impresionante siguen con su artesanía

Voz 3 06:10 los ingenieros en puentes como estos

Voz 10 06:12 si los ingenieros lo que hacemos es ver ese árbol que se cae decir oye esto como como puede ser no un poco a lo de Newton mucho más modestos pero observamos las cosas hicimos esto cómo se puede hacer de una manera que a veces naturalmente no hay puentes naturales dice cómo podemos hacer esto artificialmente el construyendo no

Voz 3 06:29 es el mayor problema en la construcción de un puente

Voz 10 06:32 pues el problema es el proceso constructivo lo más difícil es que se tenga mientras lo estás construyendo leer e ahí cuando estudiaba la carrera un profesor nos decía dice este cuadro precioso este cuadro el puente de Tel Force pero la cantidad de gente que está mirándolo existe impresionante dice pues estaba mirándolo porque era el momento en el que quitaban las cifras los apoyos para ver si tenía hice era el tercer intento los dos antes les habían caído claro había una expectación máxima Espe puentes famoseo pero fue a la tercera

Voz 3 07:02 cuál es el no sé si el mejor puente porque no sé no sé como los califica is vosotros no sin en cuanto a seguridad en cuanto a estética en cuanto a distancia no lo sé pero un puente que a ti te llame mucho la atención

Voz 10 07:13 mira es que sobre los puentes los fuentes son un traje a medida tú tienes que salvar un entre un punto y otro oí en cada caso uno es más acertado que otro no entonces pues hay puentes fantásticos no hay puentes que sorprenden muchísimo todos estos puentes los grandes puentes metálicos que existen en Nueva York en San Francisco que recordamos pero es el el puente de la de Londres de las torres de Londres no Tower Bridge ciertamente impresiona muchísimo y aquí en España tenemos unas ejemplos magníficos de puentes sobre todo medievales y modernos por supuesto y además tenemos la suerte de que nuestra tecnología nuestro ingeniería por todos los rincones del mundo hemos sembrado obras de ingeniería de puentes por muy dialogar es ya

Voz 3 07:55 hay modas en esto de los puentes en cuanto a la estética supongo debe ir por épocas sobre todo por los avances

Voz 10 08:01 en la técnica no al principio era la madera luego fue la piedra irá de alguna manera pues será el trasladar la manera hacer arcos pues salvar desniveles pero necesitamos apoyar en muchos puntos en muchos puntos y luego conforme sean domina otros materiales como el acero o como el hormigón y luego con las técnicas de de pretendido pues lo que se ha conseguido ha sido salvar cada vez luces espacios más importantes sin tener necesidad de apoyos con alturas también más importantes y entonces han conseguido dar funcionalidad Isère más baratos y económicos obras que eran grandes retos pero sobre todo ha sido de la técnica nosotros cuando preguntabas por lo de puentes es que nosotros creemos que otra cesión de puentes ingeniería porque la ingeniería es un puente entre la ciencia y la sociedad no nosotros nos dedicamos a hacer aplicaciones prácticas de los avances científicos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las personas no

Voz 3 08:58 al principio me ha gustado mucho que es al margen de de salvar una distancia o un obstáculo decías una gente que no es que nuestro trabajo no tienen sentido si no tiene una utilidad para la gente

Voz 10 09:09 sino sea entiende eso sea yo me acuerdo me marcó ahí me marco era un chaval iré a trabajar en la Confederación del Ebro y entonces un sitio ibídem puente que no tenía camino de llegaban y camino de salida yo dije esto qué es pues nada que el alcalde pueblos se empecinó hizo un puente

Voz 3 09:29 lo que no hay nadie en carretera

Voz 10 09:32 en sitio entonces claro si tú haces una

Voz 3 09:34 la obra no tiene una utilidad pues para qué sirve no es que no tiene ningún sentido hay cierto romanticismo también en esto de los puentes por aquello de los candados las fotografías que la gente sale en los puentes

Voz 10 09:42 pues no es una maravilla eh restantes tienen mucha historia hay fuentes de los suspiros los puentes de los candados estos Herce en en París no que realmente bueno pues tiene siempre hay que conectar personas pues también colectas corazones y a veces lo ponen allí no un candado la llave al río y que la encuentra alguien porque nuestro amor no se va a hacer nunca porque nadie no lo va a encontrar rescatar nadie boca os gustan las

Voz 3 10:09 puentes los de los festivos no porque somos periodistas y ya sabes que eso no no figuran eso calendario nos llama la atención los puentes a mí si a mi a mi me llama no atender Ximo pero muchísimo y sabéis lo que me llama la atención cómo es posible que los pilares se claven en el fondo del río que lleva mucha agua que el fondo es una cosa arenosa y que permanezcan y que sean capaces de hacerlo y que luego está ahí durante siglos y no pase nada eso es un broma como claro no yo soy de letras porque no tengo ni idea de eso es un misterio realismo

Voz 10 10:39 el ejemplo magnífico beso es el el puente Rialto de de Venecia que decía que claro Venecia es pues no famoso siempre inundado oí dificilísimo no habían puente Rialto el reto que tenían eran bueno como apoyar esto sin que segunda no claro tienen doce Mir troncos de roble apoyados eh el puente está puede sobre doce mil troncos de roble que al estar siempre sumergido el roble no se pudre y ahí está no ha tenido muchas mejoras el puente y eso pero perreando pero pero

Voz 3 11:08 Venecia es una laguna ido bueno ocurre pero en un río cuando tira el tronco lo normal es que la corriente se lo lleva como soy capaz de hacer cuando ves cuando ves esas riadas que el río se lo lleva todo por delante y el alguna vez se lleva algún puente pero ahí está el puente aguantando todo lo que ha asombrado del puente Rialto china que ha unido Hong Kong con el con el tercero

Voz 10 11:33 qué tal se a eso sí que es el avance de la ingeniería los chinos que se salen de madre pero muy cerquita de aquí el puente del Vasco da Gama en Lisboa durante mucho tiempo ha sido el más largo y kilómetros y pico y lo tenemos muy a mano no de eso que comentabas pues es muy interesante por ejemplo en el puente de de del tercer milenio de Zaragoza o el Pabellón Puente pues hay que bajar con pilotes para encontrar terreno firme hasta setenta metros podían piloto de metros Se hace luego una viga de encerrado para que luego apoyo en firme pero sí hay mucha complicación por debajo de lo que se ve

Voz 3 12:07 aclarar

Voz 9 12:10 sí ya sé que dio la acá

Voz 11 12:24 el Under The Bridge está canción bajo el puente una canción de los Red Hot Chili Peppers que yo creo que es una de las más tristes del

Voz 1880 12:34 Grupo y la parte final de la canción es la que habla sobre un puente en el centro de la ciudad de Los Ángeles dicen que es un cuento que está en un parque que se llamaba MacArthur

Voz 2 12:56 ya arriba del pues las cosas van bien la gente que toma

Voz 1880 13:07 las referencias culturales pues esta canción que sumar a la Premier llegará aparece en el segundo disco de Pedro Guerra del canario es un disco de mil novecientos noventa y cinco que se llama tan cerca de mí y hace poco le preguntaban a Pedro Guerra por esta canción no él decía que ahora todavía hay más gente debajo de los puentes que en aquel momento que en el noventa y cinco no y él mismo decía pues no sé qué hace más que hace falta hacer no no hay intención política de meter mano en esos asuntos

Voz 2 13:37 los niños los delitos Nueva Zelanda hubiera al abrir los días que pasa la mierda que

Voz 1880 13:45 probamos con dos películas que tienen puentes en sus títulos la primera es Lulu on the Bridge no ocurrió es una peli del escritor bueno hay también director o las externo es un saxofonista de jazz que tiene un accidente que conoce a una actriz joven son Harvey Keitel Mira Sorvino si la canción que estamos escuchando ahora que es de la banda sonora es de Cassandra Wilson que sí que pertenece a la banda sonora de esta película del un on the Bridge pero hablábamos de Harvey Keitel y Mira Sorvino pero yo creo que la pareja que gana en esto de hablar de puentes que sabes cuáles no Clinic

Voz 12 14:37 si él es decir cojera de la con ocho días antes había hecho lo mismo una semana antes en comprar vestidos

Voz 13 14:54 esa camioneta está muy lejos de su que este Washington ha puesto que este fotógrafo que estaban hablando en el café

Voz 3 15:12 además decirte que me gustó más el libro incluso que que peli

Voz 1880 15:17 bueno pues aquí clínica es el director y también es el proto el fotógrafo del que estaba hablando ahora el marido de ella no que es un fotógrafo de National Geographic quedaba buscando o puentes para ir fotografiando se encuentra con esa mujer maravillosa que estoy haciendo una aplicación para reunir los puentes más bonitos El País

Voz 10 15:35 las grandes obras de ingeniería en España así

Voz 3 15:37 drama para todo el mundo si going como vuestro afecto Goethe para consultar las mayores obras de ingeniería de España fantástico con que nos vamos a la gente de Puente pues mira yo he elegido una versión mal

Voz 1880 15:51 eh hay versiones de esta canción de Aretha de Elvis de Bonnie Tyler P pues sí me he quedado con la versión de Franco Battiato que es preciosa del Puente sobre aguas turbulentas de semanas Tomás muchísimas veces

Voz 3 16:19 las no las gracias a vosotros

Voz 1880 16:22 hasta mañana

