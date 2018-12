El número dos de Vox: "Las 'feminazis' forman parte de grupos totalitarios"

Voz 0194 00:00 Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox humana aquí en Hora Veinticinco muy buenas noches

Voz 1 00:05 muy buenas noches y muchas gracias por la invitación estaba escuchando a usted

Voz 0194 00:08 también ha a Íñigo Errejón en este análisis que dice que ustedes captan el voto del descontento de la gente golpeada por la crisis quiere decir que el voto de Vox no es un voto ideológico

Voz 1 00:19 no yo creo que ese es un análisis equivocado el voto el voto de Vox es un voto basado precisamente la ideología en las ideas a diferencia de otros que lo que se basan es en el voto del odio

Voz 2 00:30 el Podemos ha conseguido

Voz 1 00:33 consiguió cada vez menos el caladero de un voto de rechazo un voto de protesta un voto al final basado en cuatro ideas aquellos explotaron hasta la saciedad la idea de Stop Desahucios la idea contra los bancos la idea contra la casta luego hemos visto lo hasta que eso todos ellos no en su propia concepción de lo que es la casta y cuatro ideas sin ningún contenido detrás lo que había detrás de los dirigentes de Podemos no es otra cosa que un marxismo puro y duro lo que pasa es que se aprovecharon de la situación de crisis y de la de la situación económica difícil que muchas personas estaban ya cansados de tanta corrupción de los partidos hegemónicos

Voz 0194 01:15 sí me dice que sí que hay ideología en el voto llevó si hay ideología en Vox es esta ideología

Voz 1 01:19 bueno es una ideología en defensa de España de la libertad esas serían las dos palabras que nos resumiría lo que nos calificarían quiero decir que son todos aquellos que creen que es mejor una España unida a una España dividida por tanto contrario a cualquier movimiento separatista todos los que creen en las libertades y ahí podríamos hablar de las libertades de la libertad económica hablamos de la libertad de pensamiento por eso estamos en contra de de leyes como la ideología como las leyes de memoria de Memoria histórica leyes a favor de la libertad de conciencia de la libertad de educación y por tanto de la libertad también patrimonial porque cuando nosotros decimos que queremos hacer una importa antes rebaja de impuestos lo que estamos diciendo es que hay que dejar libertad a los ciudadanos para que el fruto de su trabajo en la inmensa mayoría lo puedan desarrollar en libertad es decir diríamos que las dos grandes piezas que mueven un proyecto político nacional como defiende Vox se basan en en la en la el concepto España que lleva aparejado la solidaridad la división de poderes la unidad de reforzamiento las instituciones ni al principio de la libertad en todos los campos en los que me refiero en en favor de la libertad de las mujeres no están ustedes absolutamente precisamente porque amamos deseamos que las mujeres tengan libertad lo que no queremos es que estén sometidas a la dictadura de la ideología de género porque no hay nada más aberrante que es la ideología de la ideología de género es la ideología que proviene de todos los lobbys internacionales dos desde las conferencias de Naciones Unidas que lo que han dicho es que había que dividir a la sociedad entre hombres y mujeres donde no hubiera igualdad de derechos y obligaciones donde hubiera unas leyes que estableciese en la presunción de inocencia sólo para una parte y la presunción de culpabilidad para otra donde por ejemplo la la carga de la prueba se haya roto Illano Se mantiene el principio de que quien acusa debe probar pero sobretodo que han fracasado rotundamente a la hora de intentar terminar con el con el con la la lacra que querían acabar nosotros Xian la lacra quiero decir la violencia contra mujer que no Arce ha reducido ni muchísimo menos

Voz 0194 03:18 Iker ahí suprimiendo la ley de lo contrario maltrato usted cree que se va se va a resurgir

Voz 1 03:22 perfil perfectamente nosotros lo que defendemos que quede

Voz 0194 03:25 claro es que esa ley contempla mecanismos para luchar conmigo para casa

Voz 1 03:29 dado totalmente a pesar de haber tenido ingentes millones de euros dedicados a ello por cierto viven grandes despachos de de abogadas que nosotros denominamos para que se nos entienda es decir el feminismo

Voz 0194 03:40 el fiscal entiende perfectamente perfectamente

Voz 1 03:43 nosotros lo que proponemos es la sustitución de las leyes de Lucía en género por una ley contra la violencia intrafamiliar porque para nosotros la violencia y creo que es fácil entenderlo si uno no tiene una carga ideológica totalitaria la violencia no tiene género tan violencia

Voz 0194 04:00 las que volverán son las mujeres señor Ortega y lo son a las que matan son las mujeres y los hombres pero la diferencia unos estamos no no no no no no estoy diciendo yo cuando muera un nombre pero los datos hablan llevamos mil mujeres en la última década muertas

Voz 1 04:15 cree usted que lo van a combatir mejor con las leyes actuales no

Voz 0194 04:18 cómo no se va a combatir seguramente será sin una ley de violencia de género

Voz 1 04:23 te va a combatir que era lo que está diciendo de verdad es con una ley que quiera combatir la violencia

Voz 0194 04:27 es decir usted lo que lo que plantean es la modificación de

Voz 1 04:30 nosotros lo que proponemos es la sustitución de la ley por una ley contra la violencia intrafamiliar porque para nosotros tan violento es cuando

Voz 3 04:38 es un hombre cobardemente agrede

Voz 1 04:42 a una mujer como cuando una mujer cobardemente agrede un hombre es lo sitúan en el mismo plano perfectamente porque la violencia es igual mire un asesinato de una mujer a manos de un hombre están asesinato cuando un hombre muere a manos de una mujer tan asesinato cuando una mujer lesbiana asesina a una pareja lesbiana o cuando un hombre homosexual asesina o asesina o agrede

Voz 0194 05:04 cuántos y cuántos entiendo ustedes barajan datos para hablar de esto cuántos hombres han muerto a manos de su pareja o de su ex pareja en los

Voz 1 05:11 nosotros los datos que barajamos les recomiendo el libro porque tiene muchos datos yo no me lo sé de memoria el libro de Alicia Rubio cuando nos prohibieron ser mujer ellos ellos condenaron por ser hombres este libro establece una cuestión fundamental la cantidad de denuncias falsas que no son

Voz 0194 05:27 en Grecia el cero y pico por ciento las denuncias Faltan son un cero y pico de ciento sesenta y seis mil me parece en la última Memoria de la Fiscalía

Voz 1 05:34 sobre las le voy a aclarar el dato sobre las que han sido admitidas a trámite han llegado a juicio ya han sido absueltas pero las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más el problema es que esos datos y oculta pero de todas maneras mire yo no quisiera que que pareciera que la función de los datos justifica una cosa otra mire danés

Voz 0194 05:54 son importantes los datos que mueran mil mujeres en la última década parece un dato muy Ortega

Voz 1 06:00 mire eso es terrorífico terrorífico pero quiero decirle que el valor no me lleve al terreno contrario yo lo estoy diciendo que tan terroríficos el asesinato de una persona como de dos como de cien usted me dirá mire son precisamente los que estuvieron justificando la permíteme que hay que hay que le haga la comparativa la derogación de la doctrina Parot que precisamente lo que decía es que no puede haber un terrorista que tenga la misma pena por haberse sin a una persona que portaba haber sino a Veintisiete nosotros decimos que la vida humana y la violencia la vida humana hay que protegerla ya que combatir la violencia y claro que es terrorífico lo que ocurre con las mujeres sí precisamente en esa batalla estamos Ivars estará al frente de la lucha contra cualquier tipo de violencia pero cuando hablamos de violencia lo que queremos es que se entienda que hay que combatir la violencia en toda su extensión IDAE igual de verdad créame da igual si la violencia contra una mujer contra un hombre contra una pareja heterosexual homosexual mire Savic que hay violencia de nietos contra vuelos para o de hijos contra padres hay que combatir nosotros lo que decimos invasiva nuestro programa perfectamente explicado que queremos sustituir las leyes actuales por una leyes de contra la violencia intrafamiliar

Voz 0194 07:06 no vamos a dejar aquí pero no vamos a entrar yo no voy a discutir debatir con usted esas son las las propuestas que hace que hace Vox pero insisto son mil mujeres muertas es en la yo a que me parece un beato importan son mujeres que no se ha sido capaz de proteger y que evidentemente gente entonces si estas ver todavía han fracasado todavía hoy quiero centrarlo solo en esto de todavía no ha puesto sobre la mesa el dato de de los hombres que han muerto a manos de sus mujeres para equipararlo no no puso precisamente cuando nuestros diputados

Voz 1 07:35 entre en el Congreso lo van a solicitar porque sabe lo que pasa que nosotros lo hemos solicitado muchos muchos desde los datos no se facilitan los datos los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilita

Voz 0194 07:45 que no se contabilizan piensa usted en si se contabilizan pero no dijo

Voz 1 07:47 que se ocultan porque no interesa demostrar que también muere nombres a manos de mujeres lo que no lo que no quiere decir es que por el hecho de que mueran también hombres a manos de de mujeres eso justifica lo contrario nada de eso estamos diciendo que hay que combatir la violencia hay que combatir el crimen sea del sexo que sea la de la edad que sea da igual si son hijos los nietos son padres es un hombre es una mujeres a manos de la paz

Voz 0194 08:13 en el combate del crimen de Ortega creo que va a encontrar a todo el mundo es decir bueno el combate del asesinato va a encontrar a todo el mundo de la agresión en la en la equiparación discúlpeme en la equiparación de El asesinato de las mujeres que es una lacra de esta sociedad que no se habrá sabido o no se habrá podido combatir es verdad que además se han reducido a los presupuestos sobre esta cuestión se han reducido muchísimo no se ha podido pero no me discúlpeme pero no no se puede poner en el mismo plano quiero quiero que la muerte quiero abandone quiero avanzar soñar Ortega quiero para mí es igual de execrable la muerte de una mujer que la muerte quiero quiero quiero avanzar dígame una cosa que que a Monfils por aquí hemos aquí han ido pasando portavoces y sentaros generales de todos los partidos y les preguntábamos el partido de extrema derecha y siempre nos decían preguntes lo a ellos el de tengo aquí le pregunto boxes un partido de la extrema derecha

Voz 1 09:03 no boxes un partido de la extrema necesidad boxes un partido que defiende el Estado de Derecho Bush un partido que defiende la división de poderes voces un partido que defiende la igualdad de los españoles ante la ley la defiende la igualdad del valor de representación del voto de todos los españoles por eso queremos promover una ley de reforma de la ley de reforma electoral boxes un partido qué cree en en la igualdad de los españoles con independencia del territorio en el que vivan Vox es un partido que defiende la igualdad ante la ley de hombres y mujeres con independencia por tanto de su condición sexual de su edad de su ideología artículo catorce de la Constitución es el partido que está defendiendo el Estado de Derecho y curiosamente los que nos llaman partido inconstitucional y que quieren ponernos cordones sanitarios o parte están pactando con los amigos de los terroristas con los de Bildu están pactando con los golpistas del PDK de Esquerra Republicana están pactando con los totalitarios que no les ha gustado el resultado las elecciones andaluzas están llenando las calles de manifestaciones en las que seguidita Ortega Lara aseguró al zulo por ejemplo eh a mí me llama la atención porque lo que no escuchamos de los medios de comunicación es calificar de extrema izquierda y totalitarios a quiénes nos están lanzando auténticas hordas en la calle que habría es Esther el Olímpico escucharlo mire yo te yo he tenido que estar celebrando actos en Andalucía rodeado del de los de los antidisturbios porque a nosotros pero no nos resulta que los extrema los de extremar esto somos nosotros yo le invito a que vengan a cualquiera de los que oyentes que invita a que les invito a nuestros actos mire permítame que de un dato ustedes mañana lo comentan yo mañana voy a estar en Gerona en Gerona festejando el día seis de seis de seis de diciembre Día de la Constitución ya me han advertido a las fuerzas perciba de Estado que tienen un dispositivo brutal para poder repeler las amenazas que se están vertiendo de eso que llaman la la la pimiento antifascista es decir de auténticos totalitarios pero ahí no resulta que los totales no hay otros políticos que también necesitan algo que van con escolta no tienen nada es decir a otros no les llama totalitarios yo yo yo les invito a que vayan a ser su a como estuvimos nosotros teniendo que estar rodeados por antidisturbios de la Guardia Civil para que allí nos no no salir a la cabeza viole esos son los demócratas que se atreven a insultarnos ya decirnos que nosotros somos los totalitarios los fascistas

Voz 0194 11:15 los Monteros ustedes no se sitúan en la extrema derecha

Voz 1 11:17 pero de ninguna manera nosotros no nos sitúa

Voz 0194 11:20 tengo una a una escala de eso del uno al diez ustedes no se sitúan en sí

Voz 1 11:23 nosotros somos un partido al que nadie le va a dar lecciones de lo que es democracia lo que es respeto a los derechos lo que es defensa del Estado constitucional pero quién está llevando ante ante los tribunales y ante los jueces a los que han dado a golpe de Estado a los de los CDR a los que asaltaron en la Consejería de Sanidad quién es el partido Ciudadanos el Partido Popular y el Partido Socialista Podemos no es vox pero resulta que el sambenito de los ultras somos nosotros es una gran mentira informó desde

Voz 0194 11:52 ustedes son franquistas mire nosotros no somos

Voz 1 11:54 franquistas si por franquistas entiende defensores de un la dictadura Franco no nosotros lo que decimos y por eso nos acusan decimos que hay algunos que se han empeñado en crear guerracivilista volver a enfrentarnos a los españoles por eso nosotros decimos que queremos derogar la ley de Memoria histórica pero no para que no se hable de la historia para que no se utilice la historia para seguir enfrentando a los españoles cuando nuestros abuelos lograron cerrar esas viejas heridas de una guerra no hay que desenterrar

Voz 0194 12:20 los muertos de las cunetas no hay que desenterrar

Voz 1 12:23 eh a los muertos porque al final no hay que dejar a los muertos donde están ya que

Voz 0194 12:28 las familias que quieren recuperar a sus eso me parece

Voz 1 12:30 binario además me parece es decir a las familias que quieren

Voz 0194 12:33 a recuperar a sus muertos muertos durante la Guerra Civil por delante mismo si pueden recuperar a sus muertos deberían poder recuperarlo

Voz 1 12:38 mire cuartos totalmente de acuerdo aquellas familias que tengan constancia de que algún familiar suyo está enterrado en una cuneta asesinado a tiros por ejemplo en Paracuellos por por por los marxistas o asesinados en una cuneta por el bando nacional tienen todo el derecho del mundo idea verían tener toda la ayuda podrán entrar por favor eso me parece extraordinario mire nosotros pase una anécdota permite que se cuente yo pertenecía a la fundación Denaes antes de entrar en voz de repente nos llama un alcalde diciendo que se había encontrado con una situación terrible es que su pueblo llega una asociación de estas que no recuerdo el nombre perdóneme pero en las que se dedican a recibir subvenciones para ir desenterrando las cunetas a los españoles que habían sido asesinados por el bando nacional resultó que cuando los desenterrar no se habían equivocado por los uniformes vieron que los que estaban allí asesinados eran pues miembros del del bando nacional falangistas o lo que fuera y el caso es que los dejaron allí en las en la lo dejaron sin enterrar el alcalde Nos llamo diciendo no pueden ustedes ayudar porque claro como no son de los suyos ya no los entierran quiero decirle con esto que hay quiénes se han empeñado en remover la historia enfrentarnos hay quienes se han empeñado en tergiversar la historia en que sólo se hable una parte nosotros miren y somos franquistas Nino que montamos a a la época de las de las guerras de Flandes ni los negros remontamos a los Reyes Católicos todo lo que decimos que la Historia de España hay que comprenderla aceptarla en su totalidad con lo bueno y con lo malo pero sobre todo no hay que mentir y no hay que

Voz 0194 14:02 tergiversarlo lo malo de la historia de España también en el Estado de las Autonomías que a ustedes no les gusta

Voz 1 14:06 no nos gusta nada porque mire el Estado de las autonomías y y ha cumplido lo que denominamos de una manera simbólica a las tres de la de de la división no ha dividido a los españoles ya no somos iguales lo siento muchísimo los españoles por mucho que lo diga la Constitución con las comunidades autónomas hemos dejado de ser iguales podíamos ver infinitos ejemplos pero por decir algo por ejemplo en vacunación hay comunidades autónomas que tienen unas vacunas otras no en impuestos unas tienen unas vacunas otra no nos han dividido a los españoles ya no somos igual segundo lugar han creado unas duplicidades terroríficas pregunten ustedes a cualquier empresario que quiera invertir en en España como tenga que invertir en dos comunidad autónoma duplicidades legislativas duplicidad en tercer lugar ha creado un despilfarro económico brutal y por qué porque nosotros defendemos terminó con eso nosotros defendemos un Estado

Voz 3 14:49 con un poder político unido es decir un

Voz 1 14:53 yerno de España que defienda el interés general de España

Voz 3 14:56 un solo Poder Legislativo con subsedes

Voz 1 14:58 la soberanía nacional y no diecisiete parlamentos y un solo Poder Judicial sin tipos de de poderes judiciales limitados dentro de las comunidades autónomas y por tanto con su máxima cúspide en el tribunal no no no le gusta que le llamen ante constitucionalista pero hacen una enmienda total en la Constitución no ni muchísimo menos nosotros te proponemos legítimamente es que hay que llevar por los cauces constitucionales no como hacen otros dando golpes de Estado en Cataluña una reforma constitucional del Título VIII de algunas otras cuestiones pero nosotros estamos demostrando que sabemos respetar la Constitución cosa que no están haciendo otros pero proponer su reforma mediante los mecanismos constitucionales abro abro la mesa la tertulia Espido brevedad en las preguntas que tenemos muy pocos minutos

Voz 1143 15:38 la verdad es que para no crear una historia de partes curioso hablarle de de Pando Belate bando nacional y de marxistas pero bueno este este lo he leído María mi pregunta bueno para empezar sublevados en el republicano pero no ahora mi pregunta ésta no ustedes ustedes dicen sacaba autodefinió como como un bando de la Un partido de la extrema necesidad que defiende los intereses de España de los españoles sin embargo me cuesta pensar y le pregunto si la derogación el matrimonio homosexual o la abolición de la ley del aborto son los principales problemas que afectan a los españoles y al futuro de nuestro país porque ustedes no dicen nada a propósito de la vivienda de la contaminación atmosférica de la precariedad laboral lo de las igualdad enorme que afecta a los españoles no sé si más que un partido de de los españoles no son de una élite de los españoles que se permita a hablar de España no bueno yo creo que lo que le

Voz 1 16:22 que pasa es que no conoce el programa de voz porque nosotros tenemos

Voz 0194 16:25 por ejemplo invita por eso lo hemos invitado de todas formas para que lo explique porque tampoco durante la campaña al hombre no

Voz 1 16:30 eh que nosotros tengamos esas medidas que usted ha mencionado y que son verdad la derogación de la ley de aborto porque queremos defender la vida y al más débil que al no nacido ya la madre gestante porque también es verdad que queremos derogar algunas otras leyes que consideramos que no son buenas ni en defensa de la libertad no se olvide que nosotros somos el partido que cree que hay que apoyar con mayor fuerza al autónomo al pequeño y mediano empresario las bajar impuestos porque al final van a lograr llegar al bolsillo de las familias etc etcétera mire no es que seamos una élite no todo lo contrario usted a nuestros a nuestros actos vería la cantidad de personas del campo personas trabajadoras personas de la construcción mire le digo la verdad que los tópicos al final chocan con la realidad somos un partido de la España que madruga de la España que trabaja y no tenemos nada que ver otros viven en palacios de cristal y le recomiendo que se de una vuelta por el casoplón por ejemplo de de Pablo

Voz 0194 17:18 y si digo darían Secretario General procede de

Voz 1143 17:21 ah bueno pues una elite del establishment de los partidos también osea que no creo que haga haciendo referencia a otros líderes pueda pueda

Voz 1 17:27 Secretario General y perdone el candidato

Voz 1143 17:29 el candidato de Santiago siempre

Voz 0194 17:32 adelante de dediqué porque yo he corrido

Voz 1 17:34 a su familia en Amurrio vivían de padre que tenía una pequeña tienda de los partidos establishment del partido o la vida y que desde los dieciséis tenía que estar con escolta oiga la vida de Santiago Abascal en política no se la deseo a nadie el tener que haber vivido como la que intentó matar a su padre tres veces a él también y tener a ir con escolta si eso ser de la élite

Voz 0194 17:55 sí con los él le toca el turno tiene el turno Victoria siendo siendo concejal de de de Llodio es que no sé si no me pregunta es verdad porque si te pedían perdón perdón buena adelante buenas noches señor Ortega adelantos te habla de nazi quiere decir que la mujer

Voz 1 18:10 son comparables a los nazis de los campos de concentración no las mujeres no por supuesto faltaría más yo a mi madre no la llamaría nazi nunca había no a tantas compañeras como tengo el partido vos me estoy refiriendo a aquellas que forman parte de esos grupos totalitarios llamadas nosotros nazis que forman parte de despachos de de de abogadas llamada feminista mira yo cuando hablo de feminista me gusta hablar de hablar de otras no de Concepción Arenal por ejemplo se dice

Voz 0194 18:36 me parezco nace mire si lo que decía

Voz 1 18:38 de ustedes a la mujer nunca lo diría que es una nazi pero sí lo que defiendes yo también le llamen estará imposición totalitaria mire si feminismo es defender a la mujer yo también lo seré pero el problema es que yo me estoy refiriendo a quienes insultan y agreden y que dicen que dicen que en caso

Voz 2 18:52 menuda en la nuca del

Voz 1 18:55 del del hombre en el bordillo a nosotros nos han llamado mire a las mujeres nuestro partido yo le podía traer aquí les ruego que le inviten algún día a Alicia Rubio que es mujer o a Rocío Monasterio Le contarían las barbaridades que han dicho todos estos grupos subvencionados por cierto porque el negocio que tienen montado es impresionante y le podrían dar todos esos datos es decir nosotros defendemos a la mujer absolutamente absolutamente y estamos en contra de cualquier otra mujer pero eso es una cosa y otra cosa es quiénes creen que la mujer tiene que la mujer tiene que ser algo así como como dominadora frente al hombre y esa no es la realidad

Voz 0194 19:30 igual al hombre sí tampoco por Dios la mujer no es igual al hombre si no puede ser igual al hombre pero quién dice no no no no porque usted no nos ha preguntado por qué usted está diciendo la mujer no puede ser dominadora del hombre yo le pregunto igual al hombre sí era mi pregunta la mujer puede ser y tiene que ser al igual al hombre vale si esa era la pregunta esa la seguridad esa era la pregunta

Voz 0998 19:53 veinte segundos y menos como consecuencia de la crisis usted sabe que la precariedad laboral los tú los contratos temporales los salarios bajos son mayoritarios todavía en nuestro país cuál es la fórmula que tiene su partido para hacer frente a ese problema que probablemente sea el más grave económico y sociológico tiene nuestro

Voz 1 20:09 coincido con precariedad en el empleo es una barbaridad y para lo que hay que conseguir nosotros tenemos Un vídeo les recomiendo no da tiempo pero a los oyentes que se llama Juanes un mileurista atracado por el Gobierno cuando qué quiere decir esto pues que precisamente con la bajada de impuestos lograríamos que esos en puestos esos perdón esos contratos precarios tuviera mayor poder adquisitivo nosotros vamos a defender mediante la bajada de impuestos y mediante el el el apoyo a la contratación digna precisamente el que el trabajo tenga una reto dirección digna cosa que actualmente en España tiene usted toda la razón no es verdad Javier Arenas

Voz 0194 20:40 muchísimas gracias por haber estado en Hora Veinticinco muchísimas gracias puede relajarse porque habla muy rápido muchísima bueno es por el tiempo no es por otra cosa es que si uno

Voz 1 20:48 mira que tiene más tiempo pues lo habla más despacio pero yo en cualquier caso les agradezco su invitación y además demuestran que ustedes también empiezan a a entender lo que otros medios entendieron antes que la libertad y la pluralidad informativa es buena para todos

Voz 0194 21:00 en esta casa se ha entendido esto sí bueno nosotros