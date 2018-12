Voz 1150

no hay ninguna duda de que la Constitución se hecho vieja que esa degradado con la interpretación que se ha hecho de los últimos años y que eso requiere un nuevo pacto para una sociedad distinta pero antes de hablar en serio de reforma de la Constitución se quiere un acuerdo de fondo como preludio de nuevo consenso de lo contrario el remedio será peor que la enfermedad y en este momento lo Se dando las mínimas condiciones para renovar un pacto de convivencia hay que crearlas celebrar el cuarenta aniversario de la Constitución con triunfalismo es pura melancolía mirar al pasado para no afrontar el futuro es posible encontrar formas de colaboración en la confrontación o dicho de otro modo pactar los desacuerdos para hacer posibles algunos acuerdos Éste es el rompecabezas en el que está encallada la crisis institucional española sólo desde esta perspectiva podría reconducirse la cuestión catalana al terreno de la política Pedro Sánchez lo ha intentado tímidamente y la otra parte contratante el soberanismo catalán no encuentra el equilibrio entre las palabras y las cosas la radicalización de la derecha hizo éxito andaluz complican más todavía el escenario y el propio Sánchez lo acusa cuando dice que al independentismo le da igual el modelo de Estado y sólo quería ir contra el ser de España si se opta por la dialéctica trascendental del ser de España contra el ser de Cataluña no hay nada que hacer los estados las comunidades humanas corresponden al ámbito la estar no debe ser inmutables por definición Manuel Valls es el candidato de Ciudadanos el Ayuntamiento de Barcelona pero quiere convencer al personal que es ese estoy más que su figura va más allá de un partido y ha encontrado en Andalucía una oportunidad de vender perfil diferenciado tratando al mismo tiempo de hacer olvidar su pasado estoy convencido ha dicho de las convicciones de Ciudadanos no puede haber ningún pacto con Vox Rivera sin embargo insiste que no descarta son los problemas que generan los candidatos acoplados Rivera podrá decir con razón que el comportamiento autoritario de Valls como alcalde como ministro de Interior y como primer ministro no le autorizan a dar lecciones nadie pero en este caso vales tienes razón de hecho Rivero reconoce cuando suplica al PSOE que facilite la edición del candidato de Ciudadanos para no caer en manos de Vox pero lo que quiero es el poder ilegal hay quien se lo de