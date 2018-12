Óscar Ruggeri: "Me quemaron la casa cuando salimos campeones con el River"

Voz 1375 00:00 bueno sí Última hora de boca de River que se preparan para esa final del domingo aquí en Madrid hay sólo un jugador en la historia del fútbol sólo uno que ha jugado en River en boca y en el Madrid se llama Óscar Ruggeri está ahora mismo en directo por ahí en El Larguero Donoso y buenas noches buena suerte como están muy bien y tú cómo te va

Voz 1 00:20 bien muy bien donde estás he yo en mi casa de tu casa que está dónde en Pilar empinado dónde está Pilar Pilar está a treinta cuarenta cuarenta a cincuenta kilómetros de bueno echáis no está cerquita al norte de unos once co de Majadahonda si suena norte por Majadahonda de Madrid

Voz 1375 00:43 poco más un poquito más muy bien vas abrirá a Madrid al partido

Voz 1 00:48 no no la verdad que no no me prepare para ir tengo el programa Hay pues no sé

Voz 1375 00:57 los del programa no no te tiro tendrán vacaciones no tuvieron permiso va

Voz 1 01:01 a otra gente así que bueno gastamos lo haremos acá CAI lo veremos acá cuando hay les mandamos hay les mandamos la gente para

Voz 2 01:10 va a ser que Didier es fácil nadie y mucha suerte

Voz 1375 01:17 no sabes nada tú no sabes nada ahí les mandamos

Voz 3 01:20 vea oye

Voz 1375 01:22 a qué hora va a tu programa al tiempo que programa

Voz 1 01:26 de la tarde al tal las tres de la tarde noventa minutos minutos con el pollo guiño lo de conducto que bueno pues nada

Voz 1375 01:34 Ferrari para todos los que tengan oyendo en El Larguero en la cadena SER crees que tenemos un problema en Madrid o que es un poco exagerar si decimos eso nada

Voz 1 01:42 si no va a haber problema porque mira he los argentinos tenemos algo que no no exportamos más él cuando vamos a la cancha no estamos mal pero cuando salimos del país bytes que te dicen hay que cumplir esto en la rotonda hay que dejar pasar los peatones tienen que pasa primero bueno ahí cumplimos afuera cumplimos todas las reglas con corre por no vamos bien porque tenemos miedo acá es como que superamos los límites si nos vamos de es entonces ese gran problema de educación de Cultura Educación un montón de cosas que vamos a ver si nos podemos corregir pero bueno esto es muy triste lo capta lo que ha pasado que se llama la Copa Libertadores de América dice juegan en Europa no es muy extraño todo pero bueno la acatamos

Voz 1375 02:37 hubiera preferido que no se jugara o mejor que es jugar

Voz 1 02:39 no no no no yo soy de la idea que los puntos se quiere ganarlo en la cancha siempre hay que jugar el que mejor juega que ganen salgan al peón e igual que en el dos mil quince cuando se jugó medio tiempo solamente yo he jugado el otro tiempo me gustan los puntos en la cancha no estar oficinas porque en las oficinas se presta para un montón de confusiones y un montón de cosas que podemos estar hablando de que beneficiaron aún no benefician al otro entonces en la cancha el que hace más goles gana el que juega mejor gana hice terminó el tema oye

Voz 1375 03:17 a Vieri que ahora te pregunto por boca perdón ahora te pregunto por River pero tú que saliste la cantera de boca que estuviste primero bueno desde los juveniles en Boca Juniors que supone ser de Boca

Voz 4 03:30 sí bueno mira yo jugué seis años en boca después juré tres Sant leído en Rivas ya después me fui para España mira sólo dos desde ya son los dos

Voz 5 03:41 es más importante de de

Voz 4 03:44 el ahí de de Sudamérica

Voz 1 03:46 el culo es el clásico

Voz 4 03:49 siempre decimos que lindo el boca arriba vayan a ver el boca arriba la todas las aconsejamos boca arriba porque van a ver algo increíble algo

Voz 1 03:56 sí cuando era increíble pero ahora se dejó ahora solamente están local pero siempre se aconsejan afuera hay sentiste Yeah dónde va ir el Argentina voy a ver el clásico que me dicen es espectacular y la verdad que este espectacular a veces no pasan de la raya claro que comete la locura como el otro día no de noche pues el partido

Voz 1375 04:19 lo digo Óscar porque Jo en España ser del Barça irte al Madrid es al revés los perder Madrid te al Barça ya ya eso supone ya han habido varios habido varios pero yo me acuerdo si un montón de Ram ha habido Ronaldo Luiz Felipe exacto exacto tuvo también pero Óscar para los pero para cambiar te de Boca River en Buenos Aires hay que ser valiente no

Voz 1 04:45 claro claro el tema de la ciudad porque estamos todos saca el bote va de Barcelona ahí te vas a Madrid y solamente cuando te enfrentas con Barcelona viva el dicho casa ahí con la gente acate enfrentar todos los días con hinchas DV yo me fui a Ribéry se enfrentaba todo lo día no iba por la calle con me me gritaban los hinchas de Boca

Voz 1375 05:05 que te decía antes amenazaba

Voz 1 05:08 imaginad decirle tiraron piedras mi micro imagínate a mí que me fui a River a jugar las barbaridades habidas y por haber pero de todo pero bueno es que me ponía pero no en esa época era el ochenta y con acostumbra a primera expresa está claro es un día antes como digo ahora tan amplio que ahora no hace sino división de la son vendidos ante no era muy normal entonces eran CAI se presentó la oportunidad de jugar en otro de boca estaba muy mal fueron las peores me tocaron los peores años del debut salvo el ochenta y uno con Maradona que salimos campeones después los peores años de boca no tenía la camiseta una vez jugamos con Atlanta jugamos un partido tuvimos jugar con una blanca y no teníamos ropa entonces se le pintamos los números atrás

Voz 6 06:04 sí que imagina

Voz 1 06:07 imagínate ustedes el Madrid Barcelona que le pintan un número porque no tira en la playa no puedo ver la ropa nada tremendo bueno

Voz 7 06:16 oye pagaban me quede libre Corolla

Voz 1 06:19 la la van a las noticias

Voz 1375 06:21 no no no no estamos es hoy hasta la una y media no hay no hay nada no te preocupes eso son las señale como se nota que trabajas en medio cómo se te nota que estás ahí como siete siete nota que estás ahí de periodista

Voz 8 06:32 claro aunque fuera él me meto en la noticia importante llega grandes importante que bueno tiene buenos te presento la oportunidad me

Voz 1 06:40 fui elegido vive porque era seguir en otro hubiera de de de mi país con todas las posibilidades River está muy bien en ese momento y armar un equipo increíble que salimos campeones de la Copa Libertadores ahí fuimos Japón y ganamos que la única Copa del Mundo que tiene arriba

Voz 1375 06:58 hiló pasaste mal tuvo tu familia llega Lupa lo pasé mal cuál fue la mayor barbaridad que ver que sufriente

Voz 1 07:05 la pasé mal porque cuando salimos campeones próximo a festejar el campeonato a Mar de Plata un partido amistoso con la fiesta me quemaron la casa en Buenos Aires o no pero bueno

Voz 1375 07:20 Tera

Voz 1 07:21 eh bueno no al frente la puerta el portón osea que no podíamos salir Papa que estaban ahí porque no podían salir los vecinos ayudaron a pagaron todo un auto medio se quemó en mitad de un coche que gracias a Dios no explotó pero bueno oye que otra cosa

Voz 1375 07:36 cosa Oscar parecía una película de creo yo

Voz 1 07:41 claro no pero esto fue en el ochenta y cinco eh pero bueno así llevado todos no no no

Voz 1375 07:47 dime dime una cosa es en llegáis a pasar o habéis llegado a pasar los entrenadores los jugadores miedo con los barra brava por las amenazas y ahora hay hoy en día

Voz 1 07:57 por su puesto hoy no hoy no es tanto hoy no es tanto de irte a los vestuarios le irte a la concentrarse antes él mi época de los ochenta iban a la concentración no nos amenazaban con lo cual las armas arrinconada en habanera en las concentraciones me pasó invoca también que me que en el ochenta y uno con Maradona no estamos peleando el campeonato con Ferro oí al tan pocas fechas Ifema estaba alcanzando entonces no fueron apretar un noche todo está armada no me olvido mayores males entonces

Voz 1375 08:30 el a dieciocho veinte

Voz 1 08:32 ya nos tenía al XIX creo igual no fuera un apretar todos con armas y nos dijeron al otro día que tenían que salir campeones porque si no íbamos a hablar de otra manera pero todos con alma yo me acuerdo porque era chiquito y no me olvido malas armas todo todo había cien cuando Revólver

Voz 1375 08:50 pero bueno cien tíos coinciden revólver estas cosas

Voz 1 08:55 es como que uno se va acostumbrando dicte iba a decir pues creerá usted de los sorprende todo esto pero yo te lo eso te lo digo esa unas no al la televisión cuando conté así que no me quemaron la casa pero si yo todo a la vuelta al bueno sí hubo forma como si una noticia más viste madre bien no pasa no pasó nada pero bueno estamos metidos en esta lamentable lamentable porque son los menos viste porque el otro día en River en la cancha River había sesenta mil personas

Voz 1375 09:29 sí soy y se portaron bien la gente

Voz 1 09:31 dentro la cantera mira que lo pasaron de la fin de las ahí a las siete y media lo estuvieron cinco seis horas dentro y se portaron bien son grupos grupos que hacen estas cosas que increíblemente no son detenidos sí metidos como corresponde

Voz 1375 09:49 a un minuto sólo que no tenemos noticias pero tenemos un minuto de publicidad que te hay que tirar unas cuñas y te pregunto

Voz 1 09:54 tal tala

Voz 1375 09:56 junto te pregunto con quién vas sobretodo y quién crees que va a ganar ya está la figura de la radio que eres tú quien va a ser hasta ayer

Voz 9 10:05 no

Voz 1375 13:09 la reina me voy con Ponseti a Miami pero vamos a despedir a Ruggeri sobretodo preguntándole dos cosas Mójate Mójate Ruggeri con quién va a ser el domingo

Voz 2 13:20 la realidad le voy a decir

Voz 1 13:25 no veo River juega mejor que boca en equipo es un equipo que está com

Voz 22 13:32 no

Voz 1 13:33 bien enganchados y juegan Lobo los medios que si juegan Conchín con el medio no compite y Prato de punta boca de lana nada jugando por ahí mal que hace goles entonces un partido lindo paradas lindo lindo lindo porque es una es una gran final para mí River sacó lo jugado algo de encima

Voz 4 13:56 de ganar está todo bien pero si perdían en la cancha de River Boca le daba la vuelta de la Copa Libertadores hay que iba a quedar si para la historia de de de nosotros lo de toda la vida

Voz 1375 14:09 que es válida

Voz 4 14:11 bueno pues en parte sí

Voz 1375 14:14 dime una cosa cuando cuelgue es el teléfono aunque no me lo digas

Voz 23 14:18 tú quieres que gane uno de los dos no

Voz 1375 14:20 me digas quién pero tú quieres que gane uno de los dos

Voz 23 14:23 un poquito sí un poquito

Voz 4 14:25 además un no qué estoy ahí estuve mejor con uno bien con uno oí los otros buenos nombre no se portaron bien vale

Voz 1375 14:34 te te hemos entendido pero lo entendió Garate te Roger it entendí oye y la última la última eh

Voz 1 14:41 esta Lope Gustavito Gustavito estaban ya no

Voz 1375 14:44 Ciccone del embajador argentino estuvo aquí anoche gustaba

Voz 4 14:46 a hace maneja apolítico

Voz 1375 14:49 a la figura Gustavito y la figura política no Estero llama te digo una cosa Ruggeri lo llama Macri cualquier momento

Voz 4 14:56 no total uno se comunica directo con

Voz 24 14:58 pues lo pone Macri de ministros las quiero ser como tú

Voz 1375 15:07 Tino Pérez un saludo a Florentino Pérez gente todo si hubiera estado a hombre que bueno

Voz 1 15:14 sí primera así lo hubiese tenido yo más que va hombre

Voz 1375 15:19 te digo una cosa te digo una cosa Ramos y tú una pareja de centrales ojo eh

Voz 4 15:24 no bueno es el mejor central de todos son Ramos si no sin duda sin lugar a duda es el mejor central de caí en el fútbol actual besa el Madrid el Madrid no no no no no partidos importante el tipo a París desfigura a gritan empuja le baile hablan el oído

Voz 25 15:43 sí sí

Voz 4 15:46 vivo me te he Bravo cancha derbi vaya gol importante yo soy capitán que lleva al equipo pues adelante así que me al pido por el Madrid que es el mejor club del mundo sí

Voz 1375 16:00 contigo estuvo Ramón Mendoza no de presidente

Voz 8 16:03 Ramón Langa

Voz 4 16:05 necesita el buitre una quinta buitre si con nueve he Butragueño Comite con Fernando Hierro diseño chic me comunico bastante bien es Arnaldo pensar que tenía veinte años cuando yo tenía veintisiete y el llegaba con veinte años pues nada así que fue a los conocidos son muy miserables muy miserable la quinta el buitre por qué

Voz 8 16:27 por qué no gastan una moneda gastan nada no invitan a este río tiene el plata no sabe si no sueltan una pela que Méndez

Voz 4 16:36 si a eso lo estén primera nosotros logramos nadie momento espero a esto los tenía deprimido pero no gastan

Voz 1375 16:43 no tiene era el más sagrado quién era

Voz 4 16:47 no no si todo eso no se puede ir

Voz 8 16:50 la competencia de la famosa Quinta

Voz 1375 16:55 señor que no sabe Ramos me alegro mucho escucharte que te vaya muy bien en Argentina y doy recuerdo de tu parte al ministro Gustavo López

Voz 8 17:03 dale dale y que le vaya muy bien a usted y suerte muchacho muchas gracias muchas gracias

Voz 1375 17:08 o enojo bloquear seguro que sí

Voz 26 17:10 seguro que no le le peguen a la gente lo sargento

Voz 1375 17:13 por favor por favor hermanas somos hermanos

Voz 27 17:16 da un abrazo chao chao hasta luego