El Larguero (05/12/2018): Hablamos con Javier Clemente y Ruggeri

Voz 1 00:00 hola qué tal son las once y media de la noche y aquí estamos fieles a la cita puntuales con el deporte y con el larguero hasta la una y media de la mañana qué pena de Copa de verdad que peina de Copa pero qué manera de maltratar una competición tan bonita como la Copa del Rey

Voz 1375 00:40 que esto agrega semifinales claro que siguen semifinal no nos gusta porque claro somos pero qué manía que manera entre todos de maltratar está competiría menos de media entrada en cada estadio gracias con alguna excepción sin interés en lo deportivo distinto a venir eso sí hay que llenar la tele todas las tardes para que los amigos de unos siguió lo estén contentos tengan desde bueno mañana mañana desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche para que para que cojamos el puente con ganas Copa del Rey uno detrás de otro aunque esté todo decidido o casi decidido y aunque no vaya ni el tato a los esta es la Copa del Rey que tenemos supongo que es la Copa del Rey que merecemos y que merecen porque todos los clubes

Voz 1 01:23 tan este sistema con la envidia que mida

Voz 1375 01:27 cada temporada ver la Copa de Inglaterra la Copa en Italia la Copa en el partido único bueno esta es la Copa del Rey que tenemos que tiene ya después de lo de hoy ha más los cuatro de ayer Barça Valladolid Atlético de Madrid Sevilla Real Sociedad Villarreal Girona en los octavos de final de la Copa además de los cuatro como decíamos ayer Leganés Getafe Espanyol Valencia acaba de terminar ahora mismo eh Carrusel deportivo con el final de Carrusel Deportivo ha terminado el Barça cuatro Cultural Leonesa uno está ahí todo el equipo de Carrusel que no sabe está contando el partido con Lluís Flaquer al frente hola qué tal hola

Voz 1237 02:05 Manu qué tal muy buenas salido contento la parroquia culé

Voz 1375 02:07 hoy sí ha sido quizá la excepción

Voz 1237 02:10 esa Copa triste en cuanto a asistencia a los estadios el Camp Nou porque en el marco de esa jornada solidaria que celebra el Barça aprovechando este partido sabiendo que el socio no viene

Voz 2 02:18 abre las puertas del Camp Nou ha

Voz 1237 02:20 pues colectivos en riesgo de exclusión en necesidades pues setenta y seis mil personas Islam basado bien es la noche de los secundarios que no olvidará jamás Reggie Bush podría ser el titular de este Barça

Voz 1375 02:31 cuatro cultural uno Se han reivindicado Denise Swann

Voz 1237 02:33 con dos goles también con un bonito gol también Malcolm aunque en su caso se ha marchado entre lágrimas lesionado que el alcance de la lesión y sobre todo la ilusión que genera ver el debut de una de las que es joyas de la cantera Reggie Bush diecinueve años señor naturalidad y asistencia de lujo en el cuarto gol

Voz 3 02:47 la entrevista al final en la tele a final de partido a pie de campo y es que parece que estaba viendo por nueve Bruno

Voz 1 02:52 te sale estaban no sé si lo tenemos grabado pero de repente levantó la cabeza y he dicho porque si un torneo de fútbol siete de los que hacíamos hace años soy hombre sea qué cara de niño que voz de niño Ike pie que pie de futbolista adultos la voz desde niño la cara es de niño es parece el Torneo de Brunete verdad de fútbol siete pero le

Voz 1375 03:11 es jugar y dices jo que chaval que futbolista no sé dónde llegará ni cuándo acabará de explotar el primer equipo hoy ha debutado estaba más feliz que unas pascuas dado a la asistencia de gol a es que ha marcado dos uno de los dos de Dennis un pase picado dos Ricky Puig que es que se nota que el que lleva el talento y el fútbol dentro le brota por por todos los poros de su cuerpo

Voz 1 03:30 y es verdad que es era un niño y no en un campo de de de adultos como decía

Voz 1375 03:36 eh eh Flaqué los dos que ha marcado Denis Suárez el de Munir que abría el marcador el de Malcolm para la Cultural abarca a marcados Ñ y ahora mismo Sique Rodríguez todos pendientes de esa lesión del jugador brasileño no de Malcolm

Voz 1906 03:49 sí que se ha marchado como explicaba Adrià Albets en Carrusel y quejándose de su tobillo ya se lesionó del tobillo a principio de temporada y estuvo tres semanas de baja se ha marchado mal com llorando eso ha provocado la ovación del público del Camp Nou oí se lo preguntaremos a Valverde is suponemos que en breve también habrá comunicado del Barça

Voz 3 04:08 ahora creo que todavía Adriá Albets muy buenas no ha comparecido ni el técnico de la Cultural que es el primero que

Voz 1375 04:12 el verano hola mano qué tal buenas noches no todavía

Voz 2 04:15 la no apareció ninguno de los entrenadores en esta sala de prensa tampoco hay protagonistas en la zona mixta suponemos que aparte de disfrutar viendo jugar a Ricky hoy le vamos a escuchar también en zona mixta en directo en el larguero

Voz 1375 04:28 enseguida estoy ahí con Flaqué con habría y consigue para escuchar a los entrenadores también a los jugadores y enseguida con Jordi Martí y con Marcos López para el Sanedrín a ver qué les ha parecido sobre todo esos brotes verdes que parece que sí que hay en La Masía pero hay que ponerlos claro que sino lo exponen salen pocos últimamente salen pocos talentos de La Masía pero si no los pues si no les das minutos alguna vez para que pone era un chaval de diecinueve años me parecía muy interesante lo que decía ahora Iturralde González en la en el tramo final de Carrusel con Dani Garrido es que cuando fichan jugadores de diecinueve de fuera ya vienen curtidos porque ya los han puesto ya juega ni hay que pedirle minutos pero cuando salió uno de diecinueve de La Masía dice no es que se tiene que hacer eh pues todos tienen diecinueve pero hay que atreverse a ponerlos si no te atreves a ponerlos pues al final igual se acaban haciendo con veintidós o con Veintitrés bueno enseguida pregunta Jordi a Márquez por este asunto también acaba de determinar además de ese bar esa cuatro Cultural Leonesa uno había el Barça cero uno en León el Real Valladolid dos Mallorca uno acaba de terminar también en Zorrilla ahí está José Ignacio Tornadijo y Carlos Raúl Martínez hola Carlos hola torna muy buenas hola qué tal Maro muy buena sufriendo un poquito poco con ese penalti que falla va a Chop gol del Mallorca Nos dejaba fuera pero al final tenía que ser el italiano sea sufrir

Voz 1284 05:37 con poquito sobre todo cuando se ha adelantado Don tras

Voz 1375 05:40 además arrancar la segunda parte en la primera mitad

Voz 1284 05:42 todo en el Mallorca practicante tampoco se ha acercado mucho el encuentro era soso yo sólo iba muy bien al equipo local que había ganado uno dos ya en la isla pero ese gol de compras pues hacía presagiar que quizá el Mallorca podía estar preparado para para dar la gran campanada pero nada más marcar el Mallorca inmediatamente practicante en la siguiente jugada ha empatado Oscar Plano empatado el Valladolid a partir de ahí pues el Valladolid se ha hecho dueño de la situación y cuando parecía que el Mallorca podía volver a pisar área en los últimos compases ha llegado con la salida de verde que ha revolucionado al al equipo que ha levantado al público y que han conseguido un golazo espectacular de de de pierna izquierda rompiendo la desde desde cerca para el remate pues ha sentenciado nuevo hoy ha guiado la clasificación periódicos justa Bono en Valladolid que ganó allí y ojo Valverde de los cuatro

Voz 3 06:23 el estrés sometido el dos en la isla y hoy este de por lo nuestro señor pues nada dos uno enseguida estamos ahí también con Carlos Raúl creo que debe estar por ahí por la zona mixta en sala de prensa pendientes de Carlos carro Raúl hola la mano

Voz 4 06:36 eh una habla bajito y no la vayamos a liar ha salido al que Narro de prensa

Voz 2 06:40 dónde está compareciendo en el mismo el técnico del Mallorca que si el primero en aparecer en zona mixta

Voz 5 06:45 si te parece escuchará

Voz 3 06:46 la respuestas e enseguida estamos ahí la sala de prensa en Zorrilla está hablando el técnico del Mallorca bueno además estos dos partidos que acaban de terminar

Voz 1375 06:55 eh le ha ganado el Villarreal ocho cero al al medía cuatro de cambio ha pegado un empacho el Villarreal tremendo cuatro de Camby dos de vaca a Gerard Moreno y otro de erraba en la ida quedaron A3 pues el Villarreal se mete también en los octavos de final la Real Sociedad le ha ganado dos cero al Celta habían empatado a uno en Balaídos en la ida ha marcado Oyarzábal y ya no hay así que clasificada la Real para octavos el Sevilla que había empatado a cero con el Villanovense en el partido de ida ha ganado uno cero gracias el gol de como no Andrés Silva así que clasificado el Sevilla Girona le ha ganado dos uno al Alavés comenzó adelantándose fue el Alavés el equipo de Abelardo con gol de Pedro Alcalá en propia puerta hiló remontaba Girona con goles de Granell eh Portu se mete por primera vez en su historia el Girona en octavos de final y a estos hay que sumar el Atlético de Madrid que le ha ganado cuatro cero al ser Andreu había ganado cero uno en la ida también el equipo del Cholo primera parte lamentable de lo peor de la temporada del Atlético pero en él descanso ha debido haber charla porque el segundo tiempo ha sido otro equipo que nada tenía que ver con el de la primera mitad marcaron lema gran partido de Alemán Clinic Correa ir Vitolo por cierto eh contar también a los atléticos que me imagino ya lo sabrán casi todos que Diego Costa ya ha sido operado en Brasil de esas molestias en el pie izquierdo estará dos meses de baja entre ocho nueve semanas así que Barça Valladolid Villarreal al Real Sociedad Sevilla Girona ya Atlético de más hoy a los octavos de final para mañana decía yo que empezaba la copa a las cuatro el perro os pido perdón pero que no piezas cuatro la tarde pieza a las doce de la mañana desde las doce de la mañana en un jueves e inolvidable para este país futbolísticamente hablando pegados al televisor todos porque es un es un día de festival de fútbol desde desde las doce hasta las once de la noche hay Copa del Rey mañana en fin a las doce levante Lugo desde las cuatro Carrusel deportivo a las cuatro y cuarto Real Madrid Melilla la vuelta de el partido de de los de Solari a las seis y media Huesca Athletic de lado Éibar Sporting a las veinte veinticinco this Racing de Santander bueno además de nuestra copas he jugado partidos en Premier interesante del United dos Arsenal dos otro tropiezo de Mourinho en su campo estamos en la jornada quince en la Premier está octavo a dieciocho puntos del City se ha dejado ya dieciocho puntos el United de Mourinho en sólo quince jornadas en un día en el que no estaba afortunado tampoco De Gea que ha tenido una cantada importante luego al final eh empataba a su equipo a uno Se volvía a adelantar los de Benger que por cierto lleva veinte partidos sin perder el equipo de Wenger al final tablas empate a dos también ha jugado el Chelsea que ha perdido dos uno el golf del Wolverhampton los londinenses se quedan a diez puntos del City y el Chelsea también ha jugado el Liverpool que ha ganado uno tres al vale vale uno Liverpool tres y el Tottenham que le ganó tres uno al Sausanto todo eso en la Premier en la liga francesa Estrasburgo uno París Saint Germain un ya está en Madrid Boca Juniors ha llegado pasadas las seis de la tarde con una gran expectación especialmente en el hotel ahí estaba esperando un montón de aficionados la expedición de River Plate llegará pues en unas siete horas a las seis y media de la mañana por cierto que uno de los capos de la barra brava de Boca dice uno de los que salía delante del autobús y que habéis visto las imágenes hoy eh viéndolo Tour hemos puesto en cuatro pues es decíamos que era uno de los que estaba fichado que no podía salir las noticias que nos llegan es que ha recibido permiso de la justicia argentina para salir del país así podrían dar disimulando podrán tras el Bernabéu no a sentarse en el palco el diario le informa ahora mismo que no le van a dejar pero repito la noticia es que la justicia argentina le ha dado permiso al cabecilla uno de los capos de la barra brava de boca llama dice bueno para terminar esta portada del Larguero enhorabuena Hombrados una leyenda del balonmano español que tiene cuarenta y seis años no me que les hago alguno como tres bueno vosotros cuarenta y seis años sigue jugando en el Quabit Guadalajara y hoy ante Logroño ha cumplido setecientos partidos en la Liga Asobal récord absoluto que no sé si algún día alguien se atreverá a acercarse no solamente a superar sino acercarse a ese récord setecientos partidos enhorabuena a Hombrados las once y cuarenta y uno una menos en Canarias eh el Arsenal de Emery he dicho Benger no el arsenal de Unai Emery está está hoy Mela Chércoles fino fino porque un mensaje Dani Garrido en Carrusel me mándame otro en el larguero Larguero esto es un profesional gracias Mela el Arsenal de lo de las once cuarenta y lo digo Canarias venga arrancamos la Copa cupón

Voz 6 11:46 no

Voz 1375 12:48 por qué ha militado en en el Real Madrid y que además estuvo en boca y River ya no hay muchos bueno he dicho que haya estado en boca arriba y Real Madrid sólo hay uno y que ahí está el Boca River no hay tantos vamos a hablar de la última hora de el partido de la Libertadores aquí en en Madrid y además tendremos algún protagonista más que tiene que ver con ese con ese partido pero luego estaremos eh con un jugador que repita estaba en el Madrid en boca en en River con alguien de la policía española que bueno digamos que optimista optimista no es con respecto a lo de el halo del domingo en esa de vuelta de la Libertadores y estaremos también en Bilbao para hablar sobre ese debate de si prefieren irse a Segunda División antes que intentar fichar algún delantero aunque no sea vasco o formado en Euskadi Euskal Herria luego estaremos con esos asuntos también ahora ha comparecido ya alguien en la sala de prensa de

Voz 1906 13:41 el si el entrenador de la Cultural Leonesa Víctor Cea que se marcha orgulloso por la imagen de su equipo y por lo que ha hecho la Cultural en esta Copa del Rey al final ha dicho que el objetivo era poder llegar a disputar un partido en un campo grande como es el del Barça toca pensar en la Liga donde la Cultural desde que curiosamente jugó contra el Barça en la ida no ha vuelto a ganar

Voz 3 14:03 hasta ahora Jordi Martí que está comentando lo en Carrusel Deportivo también con Dani hola

Voz 1375 14:06 por qué tal tu hermano ahí Marcos López hola Marcos

Voz 3 14:09 qué tal muy buenas noches desde el camino desde el Camp Nou todavía ese señor hoy con bueno estaba diciendo antes lo de la entrada en la Copa pues la verdad que el Camp Nou es el que se lleva hoy el el espectáculo

Voz 10 14:19 setenta y seis mil había no es si es que es de locos es decir yo creo que hay que darle un valor terrible a esto porque muchos niños claro mañana es fiesta también eh muchos niños han tenido la posibilidad de ver por vez primera en partido oficial y muchos olvidaran no olvidan perdón nunca este momento y creo que reunir a setenta y seis mil personas creo que este estadio es muy grande y caben cien mil pero setenta y seis mil me parece una cifra auténticamente de locos la gran excepción del día porque repito en el Wanda Metropolitano treinta mil menos de la mitad en el Pizjuán veinte mil menos de la mitad en Anoeta ha habido veinte mil también ha estado bien en El Madrigal

Voz 1375 14:57 doce mil la mitad del aforo en Zorrilla no

Voz 10 14:59 mil Un tercio en Girona Noemí bueno

Voz 3 15:03 pero una una una pena que esté así siempre unas un año sí y otro también la Copa del Rey sin apenas interés

Voz 1375 15:08 Deportivo pero si había interés en ver cosas hoy Jordi había y Marcos ya había cosas que ver sobre todo en un día en el que sea una oportunidad a los no habituales sobre todo chavales de la Masía que haberlos haylos eh

Voz 0985 15:18 tanto que los hay y además les están lanzando un mensaje a Valverde ya o club que es decirle oye

Voz 1375 15:24 perdóname Jordi Oriol que uno de los chavales eh Adriano pide paso Adrián

Voz 1906 15:27 sé que ha sido titular en la posición de mediocentro está aquí al futbolista del Barça escuchamos su primera respuesta único ya debutar aquí fue algo excepcional Si bueno volver a jugar después de un año o muy bonito creo que el el partido soy yo muy trabajado del equipo muy serio que ya hemos hecho un buen partido en general ha estado muy bien

Voz 2 15:49 Pujol ha salido del campo entrado Riki Puig futbolista espectacular no ha debutado hoy con el primer equipo del del Barça pero tiene futuro eh

Voz 1906 15:58 sí sí está claro que este chaval tiene mucho futuro y si el se lo Pere y el club le da la oportunidad creo que va a ser un jugador excepcional en el futuro

Voz 11 16:07 podían no sé si los compañeros Sergio Busquets ha dado algún consejo su Ernesto Valverde antes de salir al terreno

Voz 1906 16:15 ninguno en especial en general todos la verdad es que nos ayuda mucho a los jóvenes y eso es algo que hay que agradecerles a ellos porque nos ponen las cosas muy fáciles tanto dentro como fuera del campo bueno es de agradecer como te he dicho algo de de Carlos voy jugado muchos canteranos y a buen nivel vuelve ilusionar al al barcelonismo la cantera no estáis ahí sí es es está claro que nosotros queremos ayudar siempre venimos trabajando durante muchos años y creo que la masía genera mucho talento lo cual hay que aprovechar Oriol

Voz 2 16:49 el apellido con Sergio es él mismo el futuro el camino crees que puede ser también el mismo que Sergio

Voz 1906 16:54 pues bueno fotos lo dirá yo sólo estoy aquí para trabajar cada día para trabajar en el BM equipo oí aprovechar las oportunidades que me den su teoría lo dirá

Voz 11 17:04 me preocupa que se hable de nombres como De Jong que pueden un poco cerrar la puerta que Swan jugadores de La Masia como vosotros

Voz 1906 17:13 está claro que el Barça siempre hay que tener si tienes siempre tiene que tener a los mejores jugadores del mundo y está claro que hay que hablar de nombres y de John es bueno pues también hay que él pero bueno yo estoy tranquilo quiero trabajar

Voz 3 17:26 día a día hay creo nada llegarán

Voz 1237 17:29 se habla mucho ahora de cantera de apoyo

Voz 0985 17:31 hoy ha de bala palabras de Oriol bosque

Voz 3 17:33 los canteranos que no sé si saldrá a Sergio Busquets en lo futbolístico pero hablando sale de un tono de un tono pausado como como Sergio Busquets decías eh Jordi muchos canteranos que ver no hoy Schumi Miranda el propio busqué luego ha salido Ricky aliñar

Voz 0985 17:49 muchos bueno este último que hemos escuchado este a Busquets este Szeemann oeste

Voz 1375 17:53 es Brunete yo lo recuerdo perfectamente con diez

Voz 0985 17:56 once años I fíjate aquí está no con esta estampa magnífica oye el debutó ya el año pasado pero hoy bueno ha tenido una nueva oportunidad yo creo que la aprovechado especialmente hoy también que en la aprovechado es Ricky Puig yo te decía que en común todos ellos tienen un mensaje para Verdi para ocultar que es decir oye nosotros estamos preparados para echar una mano si conviene por lo tanto a mí me parece muy bien que cuando se lesiona Rafinha pues el mismo club diga hoy no hay quiere buscar nada porque tenemos Alinha y ahora falta el último paso que es como tú decías al inicio El atreverse a ponerle sobre

Voz 1375 18:27 espetó a mí por ejemplo que en dos ocasiones con

Voz 0985 18:30 cultivas el centro del campo de Barcelona haya sido Busquets

Voz 1375 18:33 total Rakitic y Arturo Vidal y otro

Voz 0985 18:36 fin de semana Busquets Rakitic y Arturo Vidal a mi me parece que es demasiado pegamento que hay por ejemplo jugadores como Allen ya pues Pedreña te darían ese punto de creatividad que a veces la faltaba ese centro del campo tan de cemento que hemos visto en los últimos partidos

Voz 1375 18:50 si Arturo Vidal tiene que poner algún emoticonos más Cabré

Voz 3 18:52 porque no juega pues hoy habrá que eso habrá que aceptarlo pero hay que darles oportunidades a estos chavales no te digo que titulares Marcos pero no tampoco cómo están jugó

Voz 1375 19:00 no no es evidente tienes que contra él

Voz 10 19:02 bueno justo para no quemar este tipo de jugadores son jugadores en los que hay depositadas tantas y tantas esperanzas porque en el fondo cada vez que sale un chico joven de la mansión chico joven de la cantera es como si un culé Jugar a fútbol a ese partido con el primer equipo porque se siente representado Nel esa asistencia que hemos visto que ha sido mágica como la pica en sí sí es decir y luego lo escuches sabrás insuficiente sientes que es lo que es realmente

Voz 1375 19:28 Nuestro hijo entonces

Voz 10 19:31 los culés lo ven como su hijo que está jugando ahí imagínate para los padres de Ricky lo que es lo que supone esta noche este partido porque llevo con catorce años aquí al Barcelona siendo ya cadete ha estado cinco años curiosamente como bien contaba así que en en en Carrusel no ha sido seleccionado por ningún jugador

Voz 3 19:48 tengo una selección inferior nada

Voz 10 19:51 es curioso es curioso si es un caso realmente extraño pero creo que hoy también coincide en el campo con la leña leña es un buen ejemplo para Ricky para Oriol para Schumi para Miranda sentido de que no tienen que desfallecer es muy difícil jugar en el Barcelona claro que sí porque el Barça junto al mar

Voz 0985 20:07 muy al City es

Voz 10 20:10 estamos hablando de los mejores equipos del mundo pero si tú tienes el talento sitúa interpretas el juego como lo interpreta Ricky porque

Voz 0985 20:16 me lo ha mamado lo ha vivido

Voz 10 20:19 era niño al el el contado que con trece años su padre traía

Voz 1375 20:22 estos partidos de repente él se siente

Voz 10 20:25 protagonista de Un sueño y ese sueño lo tienes que mal lo tienes que cuidar creo que hay mucha prisa porque esta sociedad es todo tan deprisa si se consume tan rápido y creo que gente de este talento hay que cuidarla ya que mimarla para que no lleguen hundía solo sino que lleguen que personalmente no

Voz 1375 20:42 el tiempo

Voz 0985 20:43 claro sabes que pase el último que se ha consagrado es Sergi Roberto ha llovido ya ha llovido y el último debut en Champions fue Cartoon y de esto ya hace casi tres a tres años por lo tanto hay una cierta prisa no hay la verdad es que en fin habrá que darles esas oportunidades porque además fíjate que en este ADN que comparte Enrique Puig con por ejemplo Sergi Roberto destacan cosas como la conducción o el criterio o las asistencias o las características técnicas son muy comunes a todos ellos y otra cosa más que tampoco está mal que es que tienen la cabeza normalmente suelen tener la cabeza bien amueblada me parece que el futuro del Barcelona sino hay una apuesta muy decidida por la cantera y por las categorías inferiores va a ser insostenible porque la amenaza Manu de grandes clubes

Voz 1375 21:31 pero si tienen recursos económicos para hacer todo

Voz 0985 21:33 tipo puedes estropicios con toda impunidad tú no lo puedes hacer sin embargo por ahí por esta identificación por esta singularidad puede estar tu puerta de salida para comer

Voz 3 21:42 sí o cuidan la cantera hay salen de ahí talentos importante si fichan jóvenes antes de que se hagan estrellas o no no lo van a tener difícil

Voz 10 21:49 es que hoy está en juego primero la supervivencia no deportiva sino económica del club el Barça ya no podrá competir ya no puede competir de hecho al Barça

Voz 0985 21:57 ya puede ya no pueden ya no puede competir con los grandes

Voz 10 22:00 el Barça se celebró en jugadores jóvenes de la cantera porque tampoco puede competir de los puede retener sea tiene que ofrecerle un plan un proyecto una estructura deportiva para que se sientan cómodos para que entiendan que ese tránsito que en mil estadista aquí al lado a la vuelta de la esquina hay trescientos metros pesos trescientos metros son dificilísimo de transitar entre el Miniestadi el camino necesitas un entrenador necesitas un estilo necesitas a alguien que crea que en un momento determinado tú tienes tu posibilidad

Voz 1375 22:25 hacerte sentir importante exactamente ni ni bueno eh fijaos cómo sonaba el tono de voz Derry pus que hablaban gol nada más terminar el partido pues eso con la cara de niño y la voz de niño que es lo que es

Voz 12 22:34 sí bueno yo creo que es el debut soñado encima con victoria boda pues darla sin tercia hay sobre todo la cara cada o el el equipo que muy contento

Voz 1375 22:45 no podía dar una asistencia que ha sido un pedazo asistencia pero un pedazo de futbolista comparece resta Valverde escuchamos la primera respuesta o la segunda

Voz 3 22:51 sí sí vamos a cerrar en el Camp Nou a acaba de aparecer el técnico lo

Voz 1906 22:54 esa sí que sí dice que sabían que la Cultural un equipo fuerte bueno oí que está orgulloso de lo que han demostrado sus jugadores le preguntan por Ricky Puig y la expectación que genera a su alrededor esté futbolistas si cree que es buena o no más cuchillada pasó lo mismo

Voz 0588 23:13 todo muy bien es un jugador que tiene mucho desparpajo en el juego tanto en ataque como en defensa que siempre mira hacia adelante y que la gente está contenta y él está contento y todos estamos contentos llegáramos pues mucho mejor en cuanto a tener minutos sonó pues eso ya lo veremos tenemos ahora un partido partido de Liga y luego vendrá más partidos bueno todo depende de cómo voy a las circunstancias desde luego es lo que esperamos seguro es que sea primer paso de una larga trayectoria pero bueno desde luego lo que tiene es que su hall que nos esconde su mejor que que queda pelotas a Ben creía que es algo que tiene ganado ya veremos

Voz 3 24:01 así que Rodríguez así en esta mal con físicamente y anímicamente porque el que se marchaba llorando bueno tiene un pene muy pequeño

Voz 0588 24:12 no sé si es un pequeño sinceramente con las haciendo que no es que es un esguince pero no sabemos y que si es para mucho o no ha salido andando del campo no lo esperaremos a mañana no me quiero precipitar pasa que es la pierna que tenía en el que tuvo el esguince anterior Inés asustó con poco ya veremos

Voz 3 24:34 eh eso dice sobre mal con Valverde a la pregunta de si que rodea

Voz 1375 24:38 le ha visto por ahí salir seguía con tal

Voz 3 24:41 la de mal augurio sigue Adrián

Voz 2 24:44 no todavía no ha salido pero sí nos ha informado el club de eso de que tiene un esguince en el tobillo derecho que como decía Valverde es el mismo que se lesionó a principios de temporada que le tuvo tres semanas de baja mañana le van a hacer más pruebas en la Ciudad Deportiva

Voz 1375 24:57 aquí lo dejamos un abrazo chavales Jordi Marcos sí que aquí Adrià un abrazo a los cinco buenas noches hasta luego voy a preguntarle a Kiko ya Talavera que les ha parecido el Atlético Madrid

Voz 13 25:13 eh

Voz 1375 28:29 Larguero con Manu Carreño tarde noche de canteranos en el Camp Nou tarde

Voz 3 28:36 exactamente de que en el Metropolitano porque ha habido una primera parte

Voz 1375 28:39 muy mal del Atlético y una segunda parte que no tenía nada que ver hola a Miguel Martín Talavera qué tal qué tal

Voz 1576 28:45 buenas noches pues sí la verdad que dos cajas muy distintas las del Atlético de Madrid yo creo que en los primeros cuarenta y cinco minutos

Voz 23 28:52 fíjate que ha habido la derrota de Vigo algún empate

Voz 1576 28:55 pero yo creo que han sido los peores de el del presente curso un equipo sin actitud un equipo que no salía bien a presión un equipo al que el San Andreu ha creado muchos problemas un equipo de Tercera División incluso ha tirado un balón al palo pero bueno en cualquier caso lo importante era era pasar la eliminatoria y luego la segunda parte yo creo de ha tenido que haber

Voz 11 29:15 o Burkina

Voz 1576 29:18 si algo ha habido porque el equipo ha cambiado ya ya de salida incluso de imagen porque han salido Rodrigo y le ha dado mucha mucha intensidad al equipo y luego al final bueno pues han ido cayendo los goles hasta cuatro cuatro cero uno cero uno a la a la en la ida cinco cero de balance y el Atlético Madrid que estamos octavos de final todo esto el día que Diego Pablo Simeone cumplía Manu cuatrocientos partidos estoy señor oficial al frente del Atlético de Madrid más de siete años después de Luis Aragonés el que más nadie porque ni siquiera lo hizo cuatrocientos partidos seguidos en el club rojiblanco y era un motivo

Voz 3 29:49 el Google para el choque hizo seiscientos once pero en varias etapas

Voz 1375 29:53 las

Voz 3 29:54 hecho lo lleva cuatrocientos restaba doscientos once de Luis Aragonés pero los cuatrocientos seguido

Voz 23 29:58 Rock y lo que te rondaré tiene pinta de que va que va a parar eh

Voz 1375 30:02 pues cuatro cero Le metido y como dice tala llenos lo ha contado en Carrusel también eh la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera como decía también Kiko en el carrusel está por ahí o Kiko Narváez muy buenas

Voz 0885 30:12 qué pasa Carreño dijo eh te ha gustado

Voz 1375 30:14 todo te oiga no

Voz 0885 30:16 sí sobre todo a la actitud que era lo que

Voz 24 30:18 veíamos en el primer tiempo que eres reconocible por parte del Atlético de Madrid no tiene acostumbrado a que sobre todo en el Metropolitano campo de categoría con y si eso pues pero una imagen diferente a lo del partido de ida sin embargo hemos visto fútbol fue muy pasivos sin ritmo y la verdad que que a día de hoy en cualquier equipo como mano aunque sea a veces era un poquito de nervio te puede complicar los primeros cuarenta y cinco minutos mejor

Voz 1375 30:43 voy a Van cachorros para metió una mano ahí

Voz 24 30:46 claro que parecía un cabezazo a Eden Lukaku de del Jan Andreu que que que que la sacó perfecto el tiempo no me gustaría señalar él aquel chaval Toni Moya qué siente descanso hubiese hecho lo de Tosac hasta cuerda estos es

Voz 1375 31:03 lo mejor si hubiese cargado no bastó

Voz 24 31:06 Mary llegó ayer a mucho más después la actitud como con la mar lemas después la movilidad de Correa arriba sobretodo Rodrigo

Voz 1375 31:14 a Rodrigo a la hora de perfilarse deje

Voz 24 31:16 Irán de meter esos pase interior de interior siempre con ventaja de ver el fútbol rápido con una claridad explicó que en el medio a mí en la pareja jugones que me ponen cual no veo a la

Voz 3 31:27 a Rodrigo y Tomás está jugando mucho pero es verdad que Rodrigo que quedan te dan otra cosa a ver es verdad que es lo que más está poniendo ahí el Cholo Simeone Rodrigo y Thomas

Voz 1375 31:36 el diamante perdonadme un minuto me pide paso Carlos

Voz 3 31:38 Raúl Martínez en Pucela con él

Voz 1375 31:41 italiano verde hola Carlos hola Manu de no así

Voz 2 31:44 en la zona mixta de Zorrilla cuando ya poco a poco se van a apagando las luces pero con el hombre más feliz seguramente de de todos los protagonistas lo hace más que sonreír la gente de ovaciona cuando sale normalmente hace unos golazos ha hecho tres en esta eliminatoria iraní de verdad pero el gran protagonista de este de este Valladolid Mallorca así que ya están en sintonía de El Larguero para lo que

Voz 3 32:04 qué tal buenas noches buenas noches Buonanotte no se dice si me gusta la gente que le gusta la gente dicen que estás tú

Voz 25 32:13 el día eres un tío feliz no sí sí sí claro que sí me gusta mucho cuando la gente está Fenice en nosotros gana

Voz 3 32:22 sí claro me gusta mucho pues me me cuentan que tú haces muy feliz a la gente de Pucela porque te estás sacando unos goles de vamos golazo encantaba mucha gracia mucha gracia tú tú goles no

Voz 1375 32:32 males no te gusta meter no

Voz 25 32:35 a meter gol más difícil no vale no no sale siempre

Voz 1375 32:41 pero oye enhorabuena por la victoria porque con el penalti fallado de de Chop habéis sufrido un poco

Voz 3 32:46 el tuyo ha sentenciado no sí claro

Voz 11 32:48 no pasa nada no pasa nada pero importante era ganar

Voz 25 32:52 hay con humildad y sacrificio si lo hicimos

Voz 1375 32:55 bueno oye Benjamín hacerte un reportaje Benjamín Zarandona te vamos a sacar en la tele donde donde explicas cómo le pegas tú a al balón pero en la radio ahora que estás en la radio y que no hay una cámara tú podrías explicar cómo le pegas a cómo colocar los dedos del pie para pegarle al balón no si no es así

Voz 25 33:14 también On sí he con con el Dios del pie pero no sé

Voz 3 33:18 cómo sale pues salen de cuyo aunque dice que salen de de narices verde pero es mucho

Voz 1375 33:27 lo en Zorrilla en los entrenamientos

Voz 25 33:29 sí sí sí claro claro lo entrenas mucho sí sí mucho siempre y eso de alguna manera especial el pie o el cuerpo sí sí sí el pie porque lo lo pongo lateral lateral al balón no sé no sé por qué

Voz 3 33:43 es muy difícil explicarlo si que por la radio muy complicado y encima italiano te lo vamos a poner

Voz 0885 33:48 Carreño preguntarle qué número de pie tiene por favor con tanta cuarenta Kiko adelanta a hoy es tiene algo que ver verde el tema de Tel es diferente a otra época siempre lo has pegado

Voz 25 34:01 he te balón de la Liga de la de la Copa Rey sí muy diferente de la de la Liga

Voz 1266 34:06 así insistió cuando fue el Atlético de Madrid está fíjate lo que voy si vale pues ya te gusta te gusta más el balón de la Copa

Voz 3 34:21 si este sale muy bien muy bien dilas Sergio que te por favor vuelve Daniele oye que nos alegramos que estar haciendo feliz a mucha gente en Pucela y enhorabuena damos a muchas gracias a vosotros adiós adiós adiós un tío feliz Carlos Raúl y que decir marca goles que no sabe meter un gol normal como le pega al balón

Voz 2 34:37 sí sí sí también decía en algún otro reportaje anterior que bueno se fijaba sea fijado mucho en Cristiano Ronaldo en en los efectos que le daba el balón inmoral puedo feliz y la Roma al Valladolid tienen una opción para comprar

Voz 1375 34:51 a la más de dos millones bien y bueno

Voz 2 34:54 él ha dicho que está encantado con la ciudad que quieren que que vaya y lo haga el bañador

Voz 1266 34:58 ya también ha reconocido pues que que es un jugador muy joven que estará sub-veintiuno italiana todavía hay con mucha proyección yo creo que éste se va a quedar aquí una temporada vamos alguna

Voz 1375 35:07 ahora

Voz 3 35:08 eh que por dos millones y medio hoy en día con el jugador te regalan una bota por dos millones y medio

Voz 0588 35:12 yo la cosa vamos hablamos

Voz 3 35:15 ellos como vamos dos millones y medio jugador como este

Voz 1375 35:17 preguntadas pero bueno ceder pues nada Carlos un abrazo me alegro de un abrazo ahí estaba nada Pucela chao hasta luego eh que es lo que pone así con los tres dedos que dices tú Kiko no que se los tres ahí juntos

Voz 0885 35:28 a dos millones y medio de digo les da un no bombilla

Voz 1266 35:31 no se trata del Boca River

Voz 22 35:35 el precio es un hombre joven

Voz 24 35:38 este dato velo que el reportaje porque fíjate con pelo

Voz 0885 35:41 qué te has dicho no me el tema del de la hoja

Voz 24 35:43 mala no sé qué pues saben gente que le pega de una manera diferente de otra época porque yo me acuerdo en mi época la mayoría le pegaba con el empeine y le bajaba la pelota pero para ello mucho con otro ocupa el propio David Luiz manuelismo una superficie de interior en peine la pelota les son viene Banja muy rápido como si fuese casi un palmo en idea es una manera vamos a lo mejor es imposible quiero pegar de esa manera

Voz 3 36:08 bueno pues nada aquí en El coger

Voz 24 36:11 todo el es verdad es que tiene bien pillado ya veremos el rey

Voz 1375 36:13 trajes en cuatro con Benjamín cayó a verle para ver como explica golpeo de balón pues nada del Atlético decía Kiko sobretodo Lehman el trabajo y la segunda parte que yo creo que es algo de hecho Lina ha habido porque estos partidos Kiko Sondhi si les de jugaré vienes de ganar cero uno San Andreu media entrada bueno te dejas llevar un poco no

Voz 26 36:30 sí lo que pasa que conociendo Luque

Voz 24 36:32 fíjate aquí aquel son en el partido de de ida que estuvo de categoría ya a partir de ahí empezó a tener minuto los jugadores son conscientes de que la tú es lo que te puede dar muchos mucho minuto ni Cani Mitch por ejemplo en el primer tiempo estuvo al ritmo de lo que el equipo sin embargo en el segundo es un jugador diferente a lo que no puede dar está de cara a lo que es la lesión porque asumió que es asocia más jugo pero sin embargo le falta esa mala ley que era uno ya a la hora de meter esa presión por eso yo en el partido de hoy no descarto no o aún me gustaría más que descarta el tema de Griezmann y Correa porque el Correa yo a mí suele está quedando

Voz 0885 37:08 sí sí tengo que en Carrusel se te queda pequeño está claro

Voz 24 37:11 es la que añora porque es que comparamos con con otros Manu es que la mayoría de los partido está a un nivel altísimo y el que está marcando hola la diferencia

Voz 1375 37:21 no me gusta mucho al Cholo tal hace nota el sabe que tiene la confianza del entrenador pero cada Diada un pasito más poquito a poco pero siempre un pasito más

Voz 1576 37:28 sobre todo yo creo que tiene algo que que hay que valorar Le mucho y es que ha tenido paciencia es que aprovechado la oportunidad de cuando lo detuvo la sanción FIFA y no pudo fichar porque es que este jugador estaba camino de San Sebastián ya había cerrado el acuerdo de cesión el Atlético de Madrid con la Real Sociedad al final viene la sanción se queda a trabajados ha tenido que adaptar a jugar en banda que él exige mucho más físicamente y la verdad como dice Kiko aprovecha los minutos es verdad que yo todavía me falta verle un partido redondo siendo útil

Voz 1375 37:57 hablar porque es verdad que parece que la segunda parte

Voz 1576 38:00 doscientos Se les sale para Iker luce más cuando salió en la segunda parte pero bueno hoy ha sido en actitud en la primera parte porque no ha habido juego a juego y actitud de la segunda parte de lo mejor del equipo

Voz 1375 38:13 pues nada estaba mirando el calendario que decía Kiko cuando juega en Valladolid en dos semana jugamos eh en Zorrilla ojito que si corro la esta semana Valladolid Atlético en cuatro Sporting catorce de diciembre

Voz 0885 38:24 pues nada hablaré con ve a mí lo hacemos todos reportaje es harto de no vamos a ver a ver qué pasa un abrazo Kiko luego da la humano

Voz 1375 38:35 doce y ocho repasamos rápidamente

Voz 23 38:37 en el resto de partidos para que

Voz 1375 38:39 no se lo pierda a nadie lo que pasa por ejemplo en el Sevilla Villanovense donde un gol de André Silva les a la victoria y el pase a los de Machín hola Santi Ortega que está al mando bueno

Voz 26 38:48 coches pero han estado haciendo y funambulismo y siempre sí porque estaba la cosas que sí que predominaba que tenía ocasiones que más o menos tenía el control de la situación que no pasaban apuros llegó ese gol de penalti de André Silva que necesitó el lanzamiento marcar el rechace porque imagínese lo paró por cierto uno de los hombres del partido el mejor del Villanovense pero claro eso no acercando al tramo final del partido yo no tenía un gol de ventaja Easy marque todas ellas se se deja fuera no había red no había nada de protección al ácido hubo un gran una sensación de de de que la cosa se podía complicar ha tirado de manual en entrenador me refiero la sala de prensa cuando le han dicho de bueno y esto que usted dice que le llamen los jugadores que juegan menos a la puerta y ha tirado de que con el escudo no sean los partido de todas estas cosas

Voz 27 39:33 a la gente va a pensar este tipo de partidos se ganan simplemente con el escudo pero ya te digo yo que no hay pruebas hay un montón pero que elevemos queda jugador al objetivo cumplido no lo hemos hecho con muchas florituras pero quizá está formada gana da todavía más mérito a lo que esto futbolistas llevan haciendo hasta ahora

Voz 5 39:53 claro la puerta me han llamado mucho malo que

Voz 26 39:55 el mercado de invierno hacer movido para el Sevilla al entrenador han dicho no nos pidas más que ya sabes

Voz 5 40:01 con lo que hace falta ir compraremos cosas

Voz 26 40:03 Isabel gran cosa ahora cuando lleguen

Voz 11 40:06 a afrontar la Europa Ligue afrontarla

Voz 1375 40:09 Copa hay que afrontar la la Liga tres competiciones un abrazo Santi adiós bueno por cierto enhorabuena Villanovense y al San Andreu ya a la Cultural y mañana veremos al Melilla pero de verdad que no es no no es Tribune mismo es que son equipos que da gusto verlos que vienen sin complejos que se plantan bien preparado físicamente con una idea futbolística que defienden hasta el final pase lo que pase lo pueden meter uno cuatro pero de verdad que que lo hemos visto una ronda más y una temporada más cada año te descuidas si te pintan la cara y te mandan a casa aunque al final la lógica se impone Hall la eliminado al Atlético Madrid San Andreu el Barça a la Cultural y el Sevilla Villanovense pero chapeau los tres equipos y además la Real Sociedad ha dejado en la cuneta al Celta Roberto Ramajo hola

Voz 1284 40:50 hola qué tal mano muy buenas aquí en Donosti bien sabemos eh eliminar el equipos de Segunda División B uno de segunda que en las últimas décadas las hemos vivido de todos los colores y quizá por eso yo estaba contento El técnico de la Real Asier Garitano porque él cree que sobre todo pasa quién ha puesto más sobre el campo y lo ha puesto todo el Celta ese que no han puesto nada porque has cambiado Cardoso hasta diez jugadores con respetado la Liga yo creo que es demasiado lujo jugar una Copa sin Yago Aspas sin Maxi sin Brian Mendes sin yo saber demasiado para un

Voz 1375 41:25 Celta que yo creo que de alguna forma ha tirado la Copa

Voz 1284 41:28 me Sebastián eso sí dos golazos se impresionante Mikel Oyarzabal impresionante Annan Ganuza ahí lo que resume en la sala de prensa el míster de la Real Garitano diciendo nos quitamos un San Benito y Cardoso defendiéndose de que ellos no han tirado la Copa

Voz 28 41:43 estoy contento no de de quitar esa etiqueta de de que es un equipo que no suele pasar la primera eliminatoria no ya estaremos otra frase también que eso es importante creo que estemos bien

Voz 29 41:55 en el partido del principio hasta hace jugadores diferentes rodearon cosas diferentes no lo creo pues que hay un conjunto de datos que nosotros tenemos que es importante manejar y que estas bueno comprendo que para vosotros que mirados de afuera puede aparece pero el contexto o es el contexto y hay que analizar el contexto es importante que que comprendes que hay congruencia las opciones que que hacemos hizo claro no es menos prestado Nodar valía la Copa

Voz 1284 42:20 pues el contexto Manu será el contexto pero yo creo que hoy la Copa pasa de ronda en Anoeta quién de verdad la buscaba

Voz 1375 42:27 muchos cambios demasiado además habían empatado a unos que estaba Totanés abierto pero hoy la Real ha aprovechado tantas rotaciones en el Celta dos cero sigue adelante la Real hasta luego Roberto

Voz 25 42:36 mano AOL Gabón estoy