Yankilandia con Ponseti y Mario Torrejón

Voz 2 00:00 bueno he bueno hay trece de la tarde hola Mario Torrejón hola buenas noches no no quiero presumir pero la careta el entrara de Villaquilambre es la mejor de toda la Cadena Tres sin ninguna duda por otra vez no es significativo pero no siempre es verdad

Voz 1104 00:43 es espectacular y mal lo pasó cada vez que Ponseti me dice mano me voy a Miami lo paso mal porque primero la vida sin Ponseti no es lo mismo y segundo me Javier Guillén mala no lo envidia más pequeño temor a que porten nunca pueda volver siempre ese temor siempre tengo José Antonio Ponseti hola hola qué tal estáis feliz madrugada

Voz 1025 01:05 la yo en mi plena tarde dijo fue el de del invierno

Voz 1104 01:11 dónde está una una fotografía así como se dice ahora una fotografía de Miami minuto y resultado bueno pues mira

Voz 1025 01:18 estoy sentada en el salón de casa desde el balcón del mar al otro lado del mar me imagino que estáis vosotros si miras con todas esas hordas vez de invasión estoy levantando el brazo de argentino beba agua a ver aquí a ahí al fondo TAS eso es mire

Voz 1104 01:34 claro que me jode pero

Voz 1025 01:36 es decir que hace bueno ya es decir poca de ciclones no ya no se ponga sí sí no no no no no he ha era un poquito de frío me hace mucha gracia porque un poco de frío estamos a veinte grados pero ha entrado al revés cuando vuelve la espectacular eso es un día hoy es un día claves un día ha empezado Lar pásela la feria de arte más importantes del mundo que es esta semana aquí hemos visto y hemos vivido la ceremonia de despedida de que fuera el presidente Bush Bush a en sabes lo que estoy alucinando en Miami yo no sé yo no sé muy bien la los chicos de la Federación Española que va a ser de su vida pero sí que sí que Miami les han puesto un un número porque en las emisoras de radio l'Estany están dando una caña el presidente de la Federación editar porque mucho decir que no trae un partido a Miami pero mucho defender el Boca River en España pero no sabes

Voz 1104 02:40 siempre están dando velado bien las trifulcas que hay en antena el detallito muy claro no dará seguro que no creo que hecho añadió

Voz 1025 02:51 he hecho nada si ella tu fiesta a ver si

Voz 1104 02:53 Sde G rumoreaba una redención te ha sido Miami esperando que fuera ya en estas fechas el el partido Barça Girona

Voz 1025 03:01 sí he venido venía a ver si pillo sitio que hacemos en Madrid Dios venidas ya para cada una puñetera vez que estoy muy pesados pero si hacemos el programa desde desde aquí la gente en España lo agradecería

Voz 1104 03:15 lo montó lo tenemos muy fresco muy hacer este programa para los de allí que es otra idea buena también es que no hay que darse una tarde y hablarlo claro sí sí y además que el EGM el EGM cuenta ya veo que sería el orden de Miami sí tendría sentido seguramente tendría que estar aquí dice el EGM que ya me fijo Ringo de que ya lo padres a los fijos de Miami bonito más toda la gente que se descargue bueno pues clásico número dos americanos y bueno que ya iremos a Miami

Voz 1025 03:52 a día además que no

Voz 1104 03:55 hasta que oigan siempre la gente pues empezamos hablando de fútbol no Marío porque sólo hace una Quique anunciar la final de la Liga de Fútbol señor que habrá que hablar de la MLS

Voz 1501 04:04 el Soccer querellas añadir algo Carreño no que me gusta que ya en el programa en directo siempre Larguero y luego que se descargue lo que que no efectivamente pero yo directo siempre El Larguero que es la opción líder quedan yo creo que todo el

Voz 1104 04:14 no está muy claro que no lo habíamos dicho esta semana

Voz 1501 04:16 no me gusta presumir es la verdad a la gente que ha visto luego se descargan lo que efectivamente por descargar oye que digo que que me decía Ponseti lo de la lo de Soccer y es verdad que es protagonista se descargan incluso cien yardas imagínate cómo está la gente va cabeza Íñigo que que que el fútbol el es muy protagonista esta semana en en Estados Unidos porque efectivamente llega a la final después de los play off llega a la final de la MLS es una final ah bueno estás cosas porque hace solamente dos años que se creó el equipo de uno de los finalistas que es el Atlanta United que juega contra Portland Tim ver si te sonará el Honda Atlante United porque es el equipo del Tata Martino

Voz 1104 04:54 el ex azulgrana

Voz 1501 04:56 sensaciones lo grana que que estuvo otro dirigiendo a Leo Messi bueno pues está allí en Atlanta United ha llegado a la final y será un caso curioso y eso tenemos aquí Pons eh porque dentro de que no hay una enorme afición pero si va creciendo a Soccer en Estados Unidos los ricos que tiene la afición de Atlanta United son espectaculares

Voz 1025 05:14 por ejemplo voy no piensa que es un equipo como muy bien dices que se creó en Atlanta en donde por cierto ya hay una población porque Atlanta tradicionalmente había una población de mayoría negra ya hay una población importantísima de latinos pero bueno setenta y dos mil dos estas cuarenta y tres almas en el partido contra asiáticos Sanders en la semana veinte primer récord que no está mal

Voz 1501 05:40 no estaba Mario Torrejón sí señor

Voz 1025 05:42 no hay hay que tienen que tienen

Voz 1501 05:45 no sé si Atlanta es una ciudad muy aficionada a los deportes en general que hace veinte años que no hay ningún equipo de Atlanta que haya ganado un campeonato nacional que puede ser este próximo sábado que no hemos dicho que la final el sábado además esa único a partido único en casa de de los Atlanta United del Atlanta United y hay que decir que durante el año pasado al Mercedes Benz Stadium que si no lo habéis visto y tener la oportunidad echarle un vistazo en Internet en Google porque es espectacular pues una joya arquitectónica Mercedes Benz Stadium tiene cuatro ruedas te gusta igual pero no no efectivamente

Voz 1104 06:14 pero como un avión menos hay súper vuelven a Atlanta ahí en ese estadio pues claro yo no lo sé la verdad se va a vivir es verdad que vaya bueno

Voz 1501 06:25 es es espectacular diecisiete fueron un total de ochocientos diecinueve mil cuatrocientos aficionados si ir en este dos mil dieciocho no ha superado con novecientos un mil treinta y tres aficionados que es espectacular una media prácticamente de sesenta y cinco mil setenta mil por partido y en Estados Unidos para para que haya setenta sesenta sesenta y cinco mil tíos en un en un estadio oye esto qué es es difícil no pepino está claro esto

Voz 1104 06:50 viviendo ahora mismo acaba de meter en esto parece un platillo volante no estoy viendo estoy viendo que tenga la oportunidad al volante cómo se cierra el techo a ese forma

Voz 1501 06:59 la estrella de Mercedes arriba cuando se cierra el techo Osasuna es una cosa de verdad impresionante auténtica joya que se llena como digo cada fin de semana y que tiene pinta es su último récord que le queda se que se va a llenar también el sábado para la final entonces si superan los setenta mil aficionados pues que bien eh muy bien oye

Voz 1104 07:15 todo este señor roto hablando de récord de más de peluches tú sabes

Voz 1025 07:21 fue en el hockey hielo hay una tradición que ya tiene más de veinticinco años y es que justo cuando empieza temporada en Navidad pues hay muchos equipos de la N HLA que lo que llaman el clásico Teddy Bier tos que es una costumbre que se repite día insisto cada Navidad Illa tradición hay incluso otros deportes que también la han pillado Vies lanzar ahí

Voz 1104 07:49 bueno este año se les ha ido de las manos no pero es quién ha sido una lluvia ha sido este año treinta y cuatro mil setecientos noventa y ocho anunció

Voz 1501 07:58 pero es que además hay algunos equipos que están animando a sus a sus afiladas atraer más todavía a ver si pueden romper ese récord ya este fin de semana del mil tú imagínate lo que recoger todo eso valoró el muchacho de ese equipo que se bien cuando marca el primer gol en cualquiera de los equipos el primer gol las ICAC peluches peluches sólo quedaron dieron mañana y gana empate cero buena gente mala sería mala suerte de pero hay que decir que todos

Voz 1025 08:19 es decir que eso es imposible pero luego luego que sepas que sus peluches

Voz 1104 08:24 es los reparten eh claro claro malos niños y chavales para entregar que viene que habían que no que no se queda en el vestuario no está el vestuario amoldado a lo mejor habrá alguna que dirá hoy día hay unos peluches interesante pero no hablamos vale vale perfecto

Voz 1501 08:41 que vamos a la música o vamos a ver si llevamos ya nos vamos a ver lo que se lo que va llevando por Dios porque yo aprovechando que está Ponseti allí pisando tierra americana voy a hacerle un regalito lo primero es que la gente debe saber que el número uno en el Billboard

Voz 3 08:57 es Travis Scott pero éste sí como mot

Voz 1104 09:07 casa y yo sé que la gente mola mucho estuvo le gusta Manolete sí sí sí yo yo entiendo que la gente lo hemos visto llegan los números uno y yo

Voz 1501 09:16 sí me carga Un poco ya los tres minuto de canciones tiempo así que aprovechando que estaba hoy en Miami José Antonio Ponseti me voy a hacer este regalo escuche a ver este es un vecino un mes vinos dulces Ponseti ahí mañana de Alejandro tengo nada de Alejandro Sanz al disco y allí es una eminencia tiene casa en Miami por supuesto aunque su residencia fundamental está en Madrid pero el AVE

Voz 1104 09:39 me comporte los que jugaba a tenis ahí al lado claro que los peluches ahí la cancha de hockey vecino Porta comportarme pues no era otro tiempo eh otras cosas lo que espera nada no vamos a una celebrity porque tiene que por tanto no se puede hablar es lo que tiene una buena bueno eso es la música que como digo esto

Voz 1501 10:00 es el lanzamiento de Alejandro Sanz que va a ser un buen pelotazo mundial seguro como como lo es siempre el número uno detrás Scott pero en películas hay pocos estrenos en esta época del año pero el que más está pegando Se llama el regreso de Ben solas

Voz 5 10:13 y no

Voz 6 10:17 la mía no me lo puedo que viene con la mamá

Voz 1501 10:20 esa es la madre de fans que es el personaje de un adolescente encantador pero muy problemático que vuelva a casa víspera de Navidad pues esa madre es Julia Roberts que es la única reciben de brazos abiertos le da la bienvenida e intenta solucionar un poco la vida problemática que tiene su hijo en esas veinticuatro horas dicen dicen yo te veo con los pelos de punta de las críticas que es una película muy de actores actuaciones espectaculares que puede traer esta tuyas así que ojito a este el regreso deben ir a series que tampoco hay muchos

Voz 1104 10:48 a apuntar algo de la película a ver no es Julian Bell con lo peor de lo que con lo que

Voz 1372 10:54 he visto en Instagram de la periodista de Estados Unidos es maravilloso hizo lo único que como es un maestro en periodistas para mí Ponseti por favor investiga M una noticia el Inter de Miami está a punto de cerrar el fichaje de Neymar para la próxima temporada o factor de el dueño del Inter de Miami a Neymar y Neymar se lo está valorando perfectamente supongo que sabrán quién es el presidente de

Voz 1501 11:23 me Miami don David Beckham

Voz 1025 11:24 ahí ahí me pongo anillo ahora mismo mandarle el más voy a salir de la playa que estos días ha estado todo el día en la playa voy a salir la sólo para no

Voz 1372 11:33 será la primera darle es por yo te he visto llegar tarde a tus programas de radio por atender a acompañar

Voz 1104 11:40 ah sí por eso de Pelé esta semana esta semana voy a obviar la la serían para meter a decir que esa noticia viene viene un poco picada amplificada vamos a dejar a dejarlo ahí Estados Unidos porque hay una nueva red social que han creado varios futbolistas lo va a a bueno soy amado otro sí hubo una especie de medio comunicación de revista parecidos que se llama otro festival

Voz 1501 12:09 lo que tiene un montón de futbolista David Beckham y el propio Neymar y hay un vídeo en una conversación en la que dice Neymar la que dice Beckham Quiero tráete al al Inter de Miami pero dentro de diez años no te podremos pagar mucho pero aquí te te hago la oferta ya para que vengas dentro de diez años yo creo que la noticia viene de ahí que

Voz 1372 12:26 que llama a Sergio Ramos que a lo mejor no es el único Neymar

Voz 7 12:31 a mí pues bueno beber algo

Voz 1104 12:34 estás preparando Pérez si al final no vamos a caber todos aquí en la playa por lo tanto deja el ramo ver si Álvaro Benito que falta por lo menos vosotros

Voz 3 12:45 a ver espera

Voz 1372 12:46 por supuesto para todos los que están pendientes del Boca River

Voz 1501 12:51 si el foco de atención no va set

Voz 1372 12:53 es que para el partido el foco de atención Bachelet el invitado que

Voz 1104 12:58 me va a venir a este partido juega partidos

Voz 1372 13:01 que una vez es Inter Juve no descarta ha anunciado que va estar presente para ver este partido con su compañera Wanda con los millones que ha ofrecido el Inter ha pegado un corte de mangas que a lo mejor se encuentran en el bar

Voz 1501 13:20 pero que no se visto una reunión de y es visto por cuatro que también viene Messi que ya sería

Voz 1104 13:25 sea espectacular Iván aguanta como viene al ya lo sabéis al Bernabéu vale

Voz 3 13:32 andan a habéis tenido paperas si yo sí sí yo yo

Voz 1025 13:38 sí pero antes de ser Orellana

Voz 3 13:41 para mañana La Roda Ibáñez partido de la tercera división en Albacete me cuenta Juanma Sevilla que va a tener que ser suspendido porque cinco futbolistas tienen paperas así que nada peligro de contagio oye Ricky Puig evitarle un porrón de personas efectivamente fíjate lo que decía Enrique Puig después al el micro de Adriá Albets rescatamos este corte después de la victoria del Barça sobre la Cultural Leonesa

Voz 8 14:05 bueno me tiemblan las manos a primera

Voz 1372 14:07 Martin ha dado yo creo que cuando estás dentro

Voz 8 14:10 el campo pues es como si juegas en línea

Voz 3 14:12 daban las manos por un timo de así lo has dicho antes pero repetimos Europeo de balonmano femenino a creo que no lo has dicho que Hungría treinta y dos España veintiséis pinta feo lo europeo pasamos a la siguiente fase pero con sin puntos eso es Javi Blanco que dice la prensa

Voz 0699 14:27 mañana hola Javi hola Manuel El diario As Boca Juniors adelantó a River fotografía en el interior del avión de los jugadores dice llegó doce horas antes y hoy se entrena en la Ciudad del Fútbol enmarca disco será capitán en su primer partido como titular en la era Solari en Mundo Deportivo copa de despedida el Barça da el último adiós a Josep Lluís Núñez y ganando con claridad de la Cultural y pasando a octavos por orgullo el Barça lució Cantera y los jóvenes se reivindicaron con dos goles de Denis Suárez el debut en partido oficial de Ricky

Voz 1104 14:58 por aquí Mara Torres hoy como homenaje a Ponseti

Voz 9 15:02 el Faro habla de era barcos

Voz 1104 15:06 qué bonito que bonito eso va a partir

Voz 9 15:10 L

Voz 1104 15:12 sí sí sí

Voz 7 15:15 bueno todo frito porque