Juan Alberto, Niños Mutantes: "Los que somos de secano vemos el mar como un espacio de libertad"

Voz 1 00:00 estoy entre el padre y el hijo estaría entre Odiseo y Telémaco venga Odiseo hoy una pega más por edad

Voz 2 00:06 vale vamos a comenzar en vamos a comenzar en Granada que relación tiene es con el mar y qué relación tiene la montaña

Voz 1 00:19 con el mar y con la montaña pues tengo dos Real relaciones fuertes sobre todo con el mar quizás los que somos de secano vemos el mar como un espacio mítico que probablemente representa la la libertad siempre he pensado que en algún momento de la vida tengo que hace navegación de verdad a pelo como la CIA Odiseo y en embarcaciones sin ningún tipo de de motor me encanta todo lo relacionado con el mar me encanta bucear

Voz 3 00:47 la me encanta nadar me encanta quedarme mirando la ola

Voz 1 00:52 en el horizonte siempre me encuentro vivimos en el mar más que en ningún sitio y la montaña también me gusta la verdad es que en donde vivo tenemos la suerte de poder tener cerca boscosa sí la montaña también me me atrae quizás por la misma razón en no lo de sacar a la vista de lo horizonte cercano de pantallas que están a veinte centímetros o de un edificio que tiene a bien metro y poder abrirla hacia un horizonte amplio tanto en el mar como en la montaña donde más puede hacerlo yo creo que en esos espacios se encuentra más a ti mismo Odiseo

Voz 2 01:31 no vamos a volver un momento a lo de los barcos recuerdas a primera vez que monta este en una embarcación

Voz 1 01:38 y yo creo bueno prohibida y recuerdos familiares fue una travesía a Mallorca recuerdo muchas travesías siempre me produce una sensación especial de de citación iba muchas veces a Ceuta de pequeño en el en el ferry porque tenía ahí familia Ibis padres cada vez que salían de viaje no embarcaban a a mi hermana y a mí con la familia de Ceuta himno hacíamos el ferry y nunca me quedaba dentro siempre me gustaba ir encubierta mirando

Voz 4 02:13 o cómo se iba acercando África o cómo se alejaba a la vuelta puedes recordar esa sensación cerrar los ojos y recordarla sí sí sí que puedo claro claro notó

Voz 1 02:24 el olor de combustible diésel la gaviotas que que van siguiendo al barco a la salida de El Puerto

Voz 2 02:33 sí

Voz 1115 02:34 y el aire que te que te pego

Voz 1 02:36 era tan fuerte muy bueno la sensación de está entrando en un espacio

Voz 4 02:41 yo abierto y desconocido la mejor carecía de este Odiseo cuál sería bueno para mí la mejor través

Voz 1 02:49 sea siempre el próximo viaje que está por llegar porque de pasiones que tengo una viajar para mí cual el mero hecho de detener la maleta en la puerta ya hace que haya una una buena travesía por delante pase lo que pase viajar en sí es un acto que que me cita

Voz 2 03:09 cómo define es Granada

Voz 1 03:11 Granada bueno yo soy bastante crítico con con Granada

Voz 1115 03:18 alavés se que una ciudad

Voz 1 03:22 en la que tenemos mucha suerte de vivir los que estamos allí

Voz 1115 03:26 porque bueno las cosas están cerca del entorno bello

Voz 1 03:32 la vida la vida es fácil en Granada desde fuera hay una ciudad muy

Voz 3 03:38 volcada en el arte muy enamorada

Voz 1 03:41 su propia belleza recibiendo visitante pero bueno una vez que está allí dentro también sabes que que la que las cuchillas cortan y no en vano bueno pues a nuestro hijo más grande que fue a Federico García Lorca pues la ciudad también lo mató si es has hecho muchas veces y gracias a que mató a Lorca

Voz 5 03:59 a Juan otro de los cuatro muleros

Voz 6 04:09 Begona

Voz 7 04:11 según un un que desde Radio

Voz 2 04:16 hay muchos oyentes del Faro habrán reconocido en esta voz en este Odiseo a Juan Alberto el líder de Niños Mutantes felicidades por todo lo que os está pasando me gustaría que nos fuéramos ahora a un instituto al Mariano Pineda que es donde conoces a tus compañeros es una de esas bandas que tiene entre esos miembros amistades largas eso supongo que marca fuego también no

Voz 1 04:42 totalmente y nosotros nunca hemos conocido la música como una actividad llamen la profesional lo artística en la que el único lazo en la propia música y la palabra mercenario utiliza entre entre Villa iban y con respeto a las bandas que que están formadas de cada cada uno con diferentes orígenes bueno la palabra mercenario no existen niño mutante en la palabra que existe amigo altura hermano o incluso más que hermano yo creo que nuestros lazos son son más que de sangre llevamos ya más de media vida juntos nos conocimos no Nani Migue yo con catorce años y no hicimos amigo un poco después como a los dieciocho y hacia lo veinte ya teníamos empezando a rodar Ania mutante entonces bueno de toda una vida juntos unidos por la música pero unidos por todo lo demás en nuestro hijos se llaman primo entre ellos llaman tío a nosotros creación estrechísima con todos y con todo lo malo que tienen las relaciones familiares porque bueno de hay una barrera

Voz 1115 05:55 muy tenue entre el amor y el odio

Voz 1 06:00 pues ahí andamos aprendiendo

Voz 3 06:02 lo a a tolerar nuestro defecto y nuestro error perdonar no

Voz 1 06:10 pues cada día pero lo podemos hacer porque no queremos mucho Juan Alberto

Voz 2 06:14 que quería irme un día muy con tú estás en segundo hacíais un viaje os iban a los empellones a los listos de la clase y entonces dices que sí qué te cambió la vida fuisteis a ver molinos hidráulicos y allí conoces a alguien que te deja o Goldman te te los pones descubres que puedes volar con la música cuéntanos ese ese episodio

Voz 1 06:39 momento iniciático total porque a mí la música

Voz 3 06:43 mira me encantaba

Voz 1 06:45 de bueno como cualquier adolescente tenía referencias pero pero quizá no había llegado nada que me que me transformarse y en ese viaje

Voz 3 06:58 con aquello de lo antiguo

Voz 1 07:01 de una casa dando vuelta que se ha arrancado dice salía la cinta pues a un amigo me dejó una cinta de The Pixies la verdad es que siempre he pensado que me cambió la vida no recuerdo haber visto nada en ese viaje por la ventanilla del del coche en el que iba no recuerdo el paisaje no recuerdo si nada lo único que recuerdo es que entre en un viaje interno me sumergía en esa música y probablemente nunca más salir de ese de ese momento porque y lo que hago yo lo que creo que hace mucha gente que está en en banda buscar otra vez ese ese momento lisérgico sin sustancia de por medio o simplemente la capacidad evocadora de la música yo aquel lo oía y veía cosas a la vez se sentía cosas que no había sentido nunca ahora vuelvo a oír al COI la verdad es que no me produce las mismas sensaciones supongo que eso pasa cuando tiene quince año ó dieciséis años ir de repente bueno a mi me tocó la música pero no la gente descubre a la gran pasión de su vida yo creo que que en ese en ese muy

Voz 4 08:34 estoy con ese tipo de sensaciones porque os llamáis Niños Mutantes

Voz 3 08:39 es una extraña decisión democrática de cómo funciona esta banda en la que

Voz 1 08:47 bueno pues más presentado como líder pero bueno eso es lo que te toca por ser cantante aquí todo se decide entre entre todo y el nombre se decidió entre todos imiten bueno teníamos dos posible nombre Nani y el batería quería ponerle niños del IRA que por una canción de Lagartija Nick de la banda granadina que decía Niños del IRA puesto en a nosotros ponen no sea adaptado a la realidad española en aquel momento es como si dicen de de ETA osea ni siquiera el grupo más abertzales hubiera puesto como nombre ni niño de ETA sí yo tenía otro proyecto de nombre tenían un cartel de una exposición en Berlín que me había impactado que había estado de viaje ya muy poco que se llamaba doctor mutante la exposición era una performance a está modernísimo le estaba llena de aberraciones como de fetos que no tenían pierna determinaban como en una cola de pez o algo así yo quería ponerle Doctor mutante y fue la primera decisión democrática de una larga cadena decisiones democrática porque mezclamos lo Ton nombre niño mutante algo que en ese momento no tenía absolutamente ningún sentido aunque sí sonaba un poco a ese rollo también de The Pixies no de imágenes truculentas hay hay que bueno Zas con estaba también con la generación de el del grunge como decíamos en Granada del grunge ideada bueno pues lo pusimos ese nombre fíjate luego por el tiempo quizá ha ido adquiriendo algún algún tipo de simplificado más allá que una decisión de de compromiso para que nadie se enfadar

Voz 8 10:32 y yo flotando

Voz 9 10:48 els

Voz 10 10:51 con Alberto a mí siempre me iba de la atención que los títulos de vuestras canciones están directamente vinculadas algo que toca el universo no o el tiempo futuro vuestra discográfica astro náufragos pensando en el mar porqué

Voz 1 11:14 pues mira no lo sé quizá aunque a veces hablamos de cosas muy cotidianas también yo no quiero que suene pretencioso aunque lo sé pero intentar aspirar a un poco de trascendencia no

Voz 11 11:28 va a hablar de

Voz 1 11:31 cosa más básica más esenciales el tiempo sobre todo bueno no sé imagino que en una constante y una preocupación de todos los los seres humanos pero a mí en las letras siempre la idea del paso del tiempo o de la pérdida el recuerdo o del futuro que vendrá ese juego esa lucha que tenemos con con el tiempo pues está yo creo que en la mitad de de las canciones de nuestra discografía desde la perspectiva relacionada con el amor cuando toca lo hemos pueso cómo fue aquel instante mágico que no se repetirá o desde la perspectiva más su socio política incluso no porque hay mucha canción nuestras que hablan de lo que en tiempo del marxismo se llamaba alienación no hay que seguir como hablando de eso en en en muchas canciones de de la pérdida del del tiempo como algo nuestro y que el entregamos a los demás el otro día ahora que está la promoción de la peli de de de

Voz 3 12:36 que cómo se llama la noche de doce años de Uruguay no sobre sobre Pepe Mújica me encanta la

Voz 1 12:45 las declaraciones de Pepe Mújica en las que dice que que bueno que cuando estamos en la dinámica consumista comprando cosas realmente con lo que estamos pagando con el tiempo que hemos empleado en ganar la plata decía con la que compra ese ese objeto no todas esas manifestaciones de el del tiempo y sin el tiempo no

Voz 2 13:07 a lo Juan Alberto mucha gente lo sabrá muchos seguidores vuestros pero habrá mucha gente que no sepa que es abogado y que además sigue ejerciendo mi hija me hace mucha gracia cuando cuentas que algún juez cuando terminal juicio TIC enhorabuena por el último disco o estuve en el último concierto

Voz 1 13:28 no la verdad es que mira cuando nosotros empezamos en esto era inviable dedicarse profesionalmente a la música en la escena alternativa o independiente español ahora ya otra cosa y afortunadamente corren corren otros tiempos pero claro yo te

Voz 1115 13:42 yo que viví de de algo durante los primeros quince años de carrera de de niño mutante ya había estudiado

Voz 1 13:50 lo derecho una forma un poco casual la verdad porque me matriculé en física estuve dos día en física salí corriendo ya gracias

Voz 2 13:58 sí caló más que marque el derecho verdad

Voz 1 14:02 que en el mundo bueno yo he guardado durante mucho tiempo dos compartimentos estancos totalmente con con eso en el mundo

Voz 1115 14:12 de del derecho no quería que supieran que era músico

Voz 1 14:16 ya

Voz 1115 14:16 el mundo de la música tampoco quería que supieran que era que era abogado luego un día que decidí salir del armario

Voz 1 14:24 no oculta que que bueno que esa vivida para para

Voz 3 14:28 o para mal

Voz 2 14:30 bueno Juan Alberto vamos a ir despidiéndonos me interesaba mucho que viniera sequía Alfaro en representación de toda tu banda estáis viviendo un magnífico momento que se va alargando después de diez vais a diez y medio celebrar pésimo este último trabajo por todos vuestro los seguidores felicitarlos por los veinte años pero siempre le preguntamos a otros invitados por un faro que tengan en su vida quién ha sido o es el faro de su vida cuál es el tuyo inocua dirías que es el de la banda si te atreves a hablar en nombre de todos o no se Clara tendríamos que someter estaba una votación democrática

Voz 1 15:11 quizá agua cambiando la verdad es que no he tenido nunca un personaje de referencia único siempre si un mitómano hoy mantengo mucho faro árabe por ejemplo ahora Damon faro sería Pepe Mújica que hemos nombrado porque me parece un genio así Oltra coherente su forma de de de vida me cuesta mucho trabajo sólo faro para mí el Faro de la verdad es que en el mundo en que vivimos más que gente famosa o mi Musicale empiezan a ser ver cada además la gente que vive de una forma honesta y sencilla y sincera que no hacen trampa en un mundo en el que hay tantos tramposo que no están obsesión

Voz 3 16:02 Ana con con la imagen y con el ego que creo que el gran mal de

Voz 1 16:06 en tiempo eh

Voz 2 16:09 el Odiseo porque lo has elegido

Voz 1 16:11 en lo que quise porque me acabo de la la odisea

Voz 1115 16:15 después de bueno de de

Voz 1 16:18 veintitantos años y hace poco fui a Grecia y decidí releerla y la verdad que me parece un libro maravilloso que habla de la lucha contra el paso del tiempo que habla de viaje Ia la vez me plantea esas cosas pero de una forma sin pretensiones porque al final la odisea yo creo que lo que a él en la primera película de Aventura de la Historia antes de Indiana Jones estaba estaba Odiseo su victoria no si entreteniendo y con moviendo dos mil quinientos años