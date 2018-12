Ana: "Necesitamos más tiempo de baja maternal"

Voz 1950

00:00

ni nombre Ethan Abidal tengo treinta y un años y hace tres semanas que me he incorporado a trabajar después de ni permiso por maternidad tengo dos hijos uno recién nacido de cinco meses bueno situación la verdad es que en principio es cómoda porque tengo un trabajo bastante flexible que me permite pues seguir pues cuidando a mi hijo en la medida de lo posible aunque ahora no pase todo el tiempo con él pero pero es verdad que se me ha quedado muy corta llama queda muy cortés y el permiso por maternidad porque en el fondo pues he tenido que renunciar pues a a la lactancia materna sobre todo en el tiempo en el que no puedo estar con mi hijo y aunque equipara haremos Si las bajas pero las madres creo que necesitamos un poquito más de tiempo sobre todo para que nuestros hijos puedan disfrutar de de esos seis meses como mínimo de lactancia materna exclusiva que es lo que recomienda lado claro yo he podido alargar mi baja por tiene cogido vacaciones que no había nada su tardo lactancia acumulada y bueno a mí no me cogió de reducción de jornada hay que hay que hacer un poco de encaje de bolillos para que para que el niño sea atendido para que encima no pierdan poder adquisitivo en casa porque claro reducir la jornada implica luego perder muchas muchas cosas en tu trabajo entonces y luego que a nivel profesional pues también deja poco de crecer en ese sentido Sartre