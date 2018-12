Teresa Revilla: "Es increíble que siga sin haber igualdad en la sucesión la Corona"

Voz 1 00:00 cuarenta años hoy del referéndum en el que España dijo si masivamente a la Constitución del setenta y ocho una Constitución fruto del consenso que tejieron minuciosamente los siete diputados que recibieron el encargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso

Voz 0027 00:17 en Cisneros Pérez Llorca rebelde Miñón Peces Barba Solé Tura Roca Fraga e Historia subrayados siempre el papel enorme evidentemente que jugarán los siete padres de la Constitución pero la Constitución también tuvo madres

Voz 2 00:33 es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclaman de nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura con rencor ahora buscamos el futuro en el futuro queremos simplemente poder ser para hacer lo que podamos queremos conservar nuestra feminidad que es un atributo precioso de la humanidad y al mismo tiempo sin renuncias poder ser protagonistas de nuestras propias vidas participar en igualdad de esfuerzos de responsabilidades en el quehacer común

Voz 0027 01:10 María Teresa Revilla diputado de UCD era la única mujer miembro de la Comisión Constitucional que alumbró esta Carta Magna María Teresa Revilla buenos días

Voz 3 01:19 buenos días encantada de estar con ustedes dígame

Voz 0027 01:23 al menos nueve y siete de la mañana ocho y siete en Canarias felicidades por la parte que le toca de aclaratoria que cumple cuarenta años

Voz 4 01:30 Dios mío aquí pues efectivamente aparte me toca pero la satisfacción también es es enorme esa hizo serio allí un gran paso qué duda cabe y es bueno estar contentos si felicitar a la Constitución ya los ponentes que a la hicieron

Voz 3 01:45 que la de elaborar como recuerda aquellos meses

Voz 4 01:49 pues como olvidarse uno de aquella emoción Easy es imposible formidables es eso sí que palabra emplea la letra pero parecía imposible parecía imposible llegar a ese cambio hoy por fin hay que la democracia formara parte de nuestra sociedad y que todos estuviéramos en en Europa como como uno más de de los el resto de los países europeos para mí eso fue yo como mujer me había visto limitaran para mí aquello era el cambio era

Voz 3 02:20 bueno formidables como yo una mujer entrar

Voz 0027 02:25 esta comisión que muchas de las mujeres eran muy pocas que estaban en aquellas oyentes se quejaban de que las reflejaban a comisiones digamos de menor peso cómo consiguen una mujer entrado en esa comisión

Voz 4 02:36 pues verá yo pensé que era lo más importante en aquellos momentos claro está ahí para las mujeres yo yo de verdad para mí era un una meta y conseguir la igualdad en las mujeres y aquello era lo más importante y entonces me enteré de que en la comisión no había ninguna mujer llamé al tiempo que entonces debía ser presidente del grupo parlamentario UCD al que partido aquello pertenecía Le comenté eso que no que no podía ser que no hubiera una mujer allí y que yo sí les le parecía bien yo tenía mi carrera de Derecho hecha y que sí que yo podía a participar en esa comisión hacia ellos les parecía bien entonces me leen después de unos días pues decidieron que sí que yo podía ser formar parte de esta comisión y allí esto uno de los periodos más interesantes de mi vida debo reconocer

Voz 3 03:27 cómo eran los debates en esa en esa como

Voz 0027 03:29 bueno pues pues

Voz 4 03:32 se puede imaginar interesantísimo ya de más de interesantísimos pues ha acabado uno muchas conclusiones donde puedo decir más pero fenomenal participar todas aquellas argumentó así en fin es muy difícil

Voz 3 03:49 volver a recordarlo bien pero es que han pasado cuarenta años cuarenta años

Voz 0027 03:56 lo que recuerda es que llegó a presentar una enmienda para que la Constitución no diera preferencia al hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona usted fue quien presentó esa enmienda pero su propio partido le dijo que diera marcha atrás que paso exacta

Voz 4 04:10 sí exactamente que todavía me parece increíble que exista esa discriminación en el artículo cincuenta y siete uno en cuanto a la sucesión a la Corona me parece que todavía hay increíble y claro entonces se puede imaginar eh yo presentó una enmienda Illa sostuvo hasta el final me aconsejaban que para que la retirara que suelen una cosa no me explicaban por qué razón pero que debía la empeñen hoy ya últimísima hora es más tuve que como se pasaría el lunes al su aprobación o o a para al debate pues me llamaron a donde yo estaba pasando el fin de semana yo vivía en Valladolid entonces y me llamaron allí tuve que dar una autorización a un amigo nuestro para que retira la enmienda que fue verdaderamente terrible la presión que ejercieron sobre el esto eso lo confieso Inclán naturalmente a su marido a mi marido estaba ya trató de del tema sino fue

Voz 3 05:09 tremendo se paraguayo fue fue la Casa Real

Voz 4 05:13 no lo sé yo sinceramente a mí no me daban ningún ningún argumento la verdad no no me daban yo entendía que que que no había ningún argumento para para redactar así ese artículo pero yo en definitiva nada más que era un miembro de la comisión no tenía ningún otro poder vaya

Voz 0027 05:33 cuando cuarenta años después sigue viendo que esa prevalencia del varón sobre la mujer siguen la Constitución siendo un pinchazo dentro

Voz 4 05:41 ah pues realmente en la en la vida diaria no se piensan estas cosas pero cuando ahora tengo que hablar sobre ello siempre me pregunto pero cómo es posible que la fase más de ser una una incoherencia dentro de la Constitución es que como no serán cuenta que esa incoherencia supone una discriminación total para la mujer es que como no a esos eso sí que no puede aceptarse de ninguna manera pero hay que aceptarlo fue una de las decepciones de

Voz 3 06:11 de mi vida política recuerdo tienes de seis de diciembre del setenta y ocho

Voz 4 06:17 del seis de diciembre del setenta y ocho pues figúrate el esfuerzo que hicimos desde que es todo el fuimos los diputados fuimos elegidos y todo el esfuerzo se encaminaba a conseguir una Constitución que fuera aceptada por todo el pueblo español cuando esto se consiguió pues la satisfacción de no no puedo hablar aquí de de o no de todos fue enorme fue enorme formidable se se había conseguido es que aclara que han pasado cuarenta años y ni siquiera yo que lo viví recuerdo con detalles pues lo que suponía ese cambio y era tan deseado tan deseado por todos que la satisfacción estuvo al mismo nivel en orden

Voz 0027 07:02 María Teresa Revilla muchísimas gracias por estar con nosotros

Voz 3 07:06 pues muchísimas gracias a ustedes a sí que gracias adiós

Voz 0881 07:18 la concurrencia a las urnas fue desigual hizo mal tiempo lo cual en ciertas regiones quizá influyera en el número de abstenciones en Madrid votó alrededor de un setenta y dos por ciento del censo electoral los Reyes acudieron a emitir su voto al colegio de San Fernando situado en El Pardo en el documento nacional de identidad de Don Juan Carlos figura como profesión la de Administración pública tiene que Doña Sofía un sencillo sus labores

Voz 0027 07:57 aquel día de mil

Voz 1 08:00 novecientos en no eso Jesús el éxito del referéndum de la Constitución decíamos

Voz 0027 08:06 también tuvo madre ese contó así veintiuna diputadas y senadoras formaron parte de las Cortes Constituyentes María Dolores Pelayo buenos días

Voz 5 08:16 buenos días usted fue senadora de aquella legislatura consta

Voz 0027 08:18 la de senadora por Tenerife por UCD pero no procede como tal sino porque es su partido que por entonces era asociación estaba integrado entre de ustedes

Voz 5 08:26 bueno fue una coalición CDS presentó en el año mil novecientos veintisiete como una coalición de partidos donde había socialdemócratas Live para le democratacristiano lo que nosotros llamamos lo hoy los independientes en fin Martinville ahí usted sí sí me lo gané a pulso porque hombre porque el Senado es la curva hay que marcar el nombre del candidato con La Coruña y yo me enfrentaba a a candidato en Tenerife muy potente muy potente uno era director de un periódico de mucha difusión allí y bueno consiguió que marcarán la cruz pues yo creo yo hablaba yo hablaba yo hice mi tiene en todos los pueblos en fin y luego ya me llamaron a otras isla aunque yo no me presentaba sino por la isla de Tenerife me llamaba porque yo tenía un discurso del de la democracia que tenía que venir que la democracia no podía ser sin la la libertad y el principio de igualdad que para nosotros era fundamental sin autonomía yo entonces había que conseguir esos tres objetivos y a partir de ahí a a a medida iba avanzando la campaña me llamaban para hablar más de la igualdad de las mujeres yo dije cosa tremenda en la UCD qué dijo pues por ejemplo el divorcio y que la familia no era el único el matrimonio no era el único ente generador de la familia lo dije públicamente cuando me interrogó a me me llamaron desde su sede central porque no había ninguna muerte encabezará la lista salvo yo en el Senado que era un era un encabezamiento raro porque en realidad el Senado se set Select Cela al candidato se le crucifican no pues yo decía entonces que les dijeron que había que ir digo bueno pues nada voy por lo menos que no aparezca con todo hombre número bonos de toda la lista de dólar provinciano y fui yéndose luego había un reportaje donde se preguntaba a cada uno de los de los candidato a mí también y a mí me me preguntó Sancho Gracia era amigo Adolfo y me María Dolores y tú qué piensa del matrimonio y entonces yo le digo pues que no es el único ente generador y que el matrimonio cuando se queda sin cáscara vacía pues habrá que resolver ese tema no resolverlo

Voz 0027 10:53 me dieron mi Clavero y si hay otro

Voz 5 10:56 otra forma de hacer familia son las madres solteras eso lo dijo en el año setenta y siete también hacía el trabajo igual salario igual va la discriminación laboral e cosas de esta no entonces me me viene un demócrata ya no nos hace perder con tus declaraciones un montón de voto dijo Le dije digo a lo mejor no efectivamente llegamos a la campaña Mi sorpresa número uno en voto gane las elecciones doblando casi a los demás candidato en votos

Voz 0027 11:28 sí los años impulso usted la la ley del divorcio

Voz 5 11:30 claro claro fue ponente puntual

Voz 0027 11:33 fue la madre de la gol ahí

Voz 5 11:35 contra un demócrata contra los demócrata cristiano que no querían representar bueno lo cuatro mil y pico púlpito amenazada usted conoce

Voz 0027 11:44 totalmente a María Izquierdo buenos días

Voz 5 11:47 buenos días elegida diputada

Voz 0027 11:49 el setenta y siete por el PSOE provincia de Granada ahí es nada si recuerda de aquellos tiempos pueden saludar Sala María hola me alegra mucha de ella también escucharte recuerda señor Izquierdo de de aquellos días en el seis de diciembre

Voz 6 12:12 seis de diciembre bueno Granada entonces respiraba mucho miedo a la represión porque había sido había habido una represión brutal junto a es ese miedo a ir la idea Side donde nos vamos a enrolarse la democracia era sólo un deseo también había ansia mucha ansia de libertades y la democracia y en lo que se refiere a las mujeres y que he estado también escuchando a María Teresa Revilla pues yo creo que claramente las mujeres apostaron apostaron por la democracia sino hubieran votado esta manera masiva por la democracia pues no no podríamos celebrarlo hoy porque somos un cincuenta y dos por ciento y después hay hay algo también para que la mención a las mujeres tenga pues una celebración especial y es que el cambio más notorio pero en España en estos cuarenta años es justamente el de las mujeres el paso de una exclusión total en la vida pública social en la vida laboral de ahí llegamos ahora a una situación equivalente a otros países de Europa y claro esto ha sido un avance que comparativamente con cualquier otro que pensemos sociológicamente el más notorio en lo que más hemos avanzado es en que las mujeres ahora somos un componente de la democracia protagonista del que además cabe esperar mucho de nosotros

Voz 0027 13:58 nueve y veinticuatro de la mañana ocho y veinticuatro en Canarias

Voz 3 14:02 en la Cadena Ser

Voz 7 14:20 con Aimar Bretos

Voz 0027 14:24 eh Capa lo mira con cara de que esos terrenos era la canción ya ya lo sé porque has puesto esta hora porque has puesto hasta ahora ahora porque era la canción que más sonaba en la radio el seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho era el número uno de Los cuarenta Principales el la semana del referéndum número uno de Los cuarenta Principales recuerdan esta música María María Dolores prevalece la ahí verdad estamos hablando en Hoy por hoy con dos de las poquísimas mujeres que formaron parte de la legislatura constituyente que dio a luz la Constitución que cumple hoy cuarenta años que ha significado la mujer para la democracia para estos cuarenta años de Constitución María Dolores

Voz 3 15:15 bueno yo creo que en aquella época sabía

Voz 5 15:21 que sus derechos sólo podían estar contemplado en un sistema democrático porque en la dictadura no hay derecho la dictadura no hay derecho a partir de ahí las mujeres vamos en nuestras reivindicaciones unida al sistema democrático por quien el sistema democrático donde se nos reconoce nuestros derechos a la igualdad Ia además en última instancia que es lo que yo quiero remarcar es un detalle ves ese precio no se percibe la presencia de las mujeres en la que dignifica la que legitima al sistema democrático la dictadura la muere no existe no existen los ciudadanos no existen las mujeres en cambio la democracia así y es lo que les se imaginan ustedes unas democracias de mujeres una democracia se donde no se reconozca a la mitad del agua de la de la de la sociedad

Voz 0027 16:17 así lo veían así sus compañeros la las señorías los señores diputados

Voz 5 16:21 eso eso lo los discursos mítines reconocían que era el tratamiento las mujeres lo dictadura era de una indignidad para el ser humano terrible que no se podía sostener y además uno analiza los sistemas dictatoriales ya sabemos el papel al que se le regala mujeres entonces la ley la democracia no sólo es el sistema quema que reconoce sin ambages los derechos de las mujeres sino que la presencia de la mujer en lo que es legítimo un sistema democrático

Voz 0027 16:57 María cómo viste usted la evolución de de la vida real de las mujeres españolas en estos cuarenta años

Voz 6 17:03 para mí la las mujeres en la democracia española significamos modernidad en primer lugar significamos progreso gradual y posibilista algo que hacía mucha falta en nuestra política es bien distinta cada día esta idea de que somos partidarias de llegar hasta donde podemos de operar avanzando a partir de el mínimo común de

Voz 8 17:36 de una pluralidad todo esto lo hemos venido haciendo muy bien

Voz 6 17:40 van desde este es este camino que empieza porque hoy como estos cuarenta años en realidad estamos Kun

Voz 8 17:49 abriendo el inicio de la andadura de la

Voz 6 17:51 democracia de esta construcción de las leyes democráticas en en todo esto yo creo que aquellos que inicialmente no creían en nosotras las mujeres que pensaban que como Fraga mismo que decía entonces que no estábamos capacitadas para realizar los mismos trabajos pues día a día

Voz 5 18:14 ah

Voz 6 18:15 están viendo que efectivamente las mujeres llegamos a situaciones equiparables pero además con un sesgo propio que es yo es la sal de la democracia

Voz 0027 18:31 y hablando de de de esa sala del plato principal confían en ver una a una mujer presidiendo el Gobierno de España en breve

Voz 6 18:40 por supuesto

Voz 3 18:43 cómo

Voz 5 18:44 no se puede perder yo decía en las campañas aquellas del setenta y siete qué desperdicio perder las inteligencias del cincuenta por ciento de los ciudadanos eh de ciudadano de este país no es un desperdicio recuerdan del mundo actual no sólo puede permitir ver la primera sesión de y Cortes

Voz 0027 19:00 si tu yo antes de la entrada en la primera sesión con la Pasionaria abrazada al Vegas es eso

Voz 6 19:05 fue en julio siete dos siete siete Si yo recuerdo perfectamente la solemnidad el silencio porque la la Transición se hizo desde mucha discreción una una elegante un elegante saber estar como si no estuvieran opción sucediendo nada cuando lo que estábamos viviendo era inaudito estábamos viviendo como por el hemiciclo entraban lo que había sido hasta ese momento el llamado contubernio judeo masónico

Voz 3 19:39 persista satanizan hasta la saciedad

Voz 6 19:44 durante todo el franquismo resulta que entraba por las puertas de las Cortes como si nada a gente represaliadas con veinte años de cárcel con condenas de muerte entraban dijo por el hemiciclo como quién entra en su casa con una serenidad impresionante en el hemiciclo se se hizo un silencio un silencio sobrecogedor una cosa muy especial que además a mí me contrasta muchísimo con la política espectáculo de hoy en día de los fuegos artificiales de las diatribas de todo esto nosotros hicimos mucho camino de manera muy discreta muy silenciosa muy elegante como si no estuviéramos haciendo

Voz 0027 20:36 María sentido este fin de semana al ver la irrupción de Vox en el mapa político usted histórica socialista Marina

Voz 6 20:44 confío que a medida que aumente el conocimiento porque hay una parte de ignorancia grande en ese voto creo entender corrija porque claro ahora ya estamos en Europa en Europa tiene las ideas muy claras de lo que ha significado el el veneno fascista porque en los años treinta del siglo pasado lo padecieron con una lucha muy cruenta pero nosotros también hemos tenido esa inyección a través del franquismo que abraza el fascismo ese veneno que hizo que la mitad de España se cargara matar a la otra mitad literalmente pues a mí no me extraña nada que estos demos no quieran mencionar la memoria histórica porque con ese legado siendo como fueron protagonistas de ese veneno que enfrentó a toda España pues no les conviene que sea ese pasado que se conozcan los hechos pero creo que ha sido quizá un descuido en algunos sectores no le doy mucha importancia porque veo vigorosa la democracia española estos días que estamos celebrando el inicio de esta andadura pues está creciendo al aprecio la Constitución también esto hace que aumente hemos nuestra autoestima democrática y por tanto a medida que actualizamos esta Constitución que necesita también actualizarse las reforzaremos tendremos una democracia más vigoroso

Voz 0027 22:30 terminamos María Dolores Pelayo María Izquierdo que le dirían a un chaval de veinte años que piense ahora mismo la Constitución ésta ha estado toda la vida es una antigualla que qué le diría

Voz 5 22:43 la Constitución costó mucho esfuerzo mucho esfuerzo y mucho sacrificio la red la reconciliación no se hizo sin aparcar las diferencias que me llevaron a a una guerra civil y a partir de ahí hay que entender que Nine está en posesión de la verdad que todos pueden participar en un consenso donde aceptemos que el otro también puede tener razón que no pontificar sobre que yo solamente no estoy en posesión de esa verdad un partido político que diga eso es un partido político como mínimo presuntuoso nadie está en posesión de la verdad que todos arrimen el hombro por la resolución de los problemas hay que tener concordia responsabilidad y además tratar esto como si fuéramos la Gran Familia que somos de españoles todos somos hermanos primos hermanos es una gran familia esta que ha emprendido un futuro de progreso para España con graves dificultades económicas como lo hemos visto con la Gran Depresión la Administración que se hizo por parte del Gobierno de esa gran depresión donde los más pobres han salido más pobre y lo más rico han salido más rico no hizo entonces tienen tienen sugeridas y nosotros tenemos que entender que son seres humanos que se y que además revelan contra los Gobierno insensible de esa de ese esta hay que poner los responsables políticos el corazón el oído ir la acción para resolver los problemas que tiene España y menos verbalizó como que se agota en sí mismo

Voz 0027 24:22 María

Voz 6 24:24 yo creo que la Constitución actual les da garantías a este joven de veinte años garantías sobradas va a operar con un instrumento mucho más puesto al día que el que nosotros tuvimos además a esta Constitución le ofrece unas posibilidades futuras democráticas grandes con una proyección son europea les sirve eh le aseguro de el porvenir está abierto con abierto al al futuro en unas condiciones excelentes que la conozco a Le diría este chaval de veinte años que que la conozca además creo que en general ahora que ya tenemos la construcción del instrumento pues podemos hacerla llegar a la gente me gustaría que se abrieran concursos opiniones propuestas de reforma que llegaran de los muy jóvenes incluso de las escuelas está por hacer la el llevar a la escuela la democracia la Constitución todo esto tiene mucho por hacer sin duda este chaval de veinte años que se ponga a operar con la Constitución porque está con esa Constitución que él además

Voz 5 25:55 va a poder modelar que va a poder

Voz 6 25:58 adaptar que va a poder mejorar claro que sí muchísimo pues sin duda les sirve

Voz 0027 26:06 María Izquierdo María Dolores Pelayo gracias muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana buenos días