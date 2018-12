"Siempre hay canciones que te transportan a lugares"

Voz 1 00:00 el

Voz 3 01:01 este es un macaco está Macaco para tratamiento de madera iraní té verde de una niña ya venido Julián Montalvo sí señor presente pues Julián Montalvo es el protagonista absoluto del espectáculo el imitador que estos días puede verse en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío que está aquí en Madrid el imitadores al mismo tiempo una obra de teatro Un espectáculo de comedia

Voz 1174 01:31 un concierto is sobretodo yo creo que es un viaje guiado por la memoria musical colectiva y todo esto lo hace Julián todo esto y además imitar setenta voces de cantantes famosos Julian tiene que ser increíble ir contigo al karaoke

Voz 3 01:49 salí impresionada hay muchos que no hay mejor yo contigo no es claro el día catorce tenemos una cena de empresa no voy a decirle dónde va haber karaoke te crees pasa venga me me apunto correcto apuntó uno más tío Toni perdona Antonio cuánto no

Voz 1174 02:02 más de estos bueno sobre el papel la verdad es que la propuesta de limitadores infalible porque esto es como ir a un concierto en el que participan todas las estrellas de la música o como escuchar los cuarenta Classics pero con los artistas hay aquí no Dios

Voz 1239 02:14 setenta setenta clases bueno no

Voz 1174 02:16 no digo LOS40 abrigo la emisora los cuarenta que acabamos de inaugurar desde luego Julián no se puede decir que aquí el nombre de la obra del lugar a equívocos se llama el imitador en hay un imitador y un actor en este caso que eres tú Julian Julian voy en realidad no es solamente una sucesión como un espectáculo circense diríamos de habilidades eso uno uno de estas actuaciones que hemos en el show de talentos en las que hay un hombre que sin que tiene una habilidad nata o innatas para para imitar voces en este caso hay una historia no estoy aquí lo va viendo

Voz 1239 02:47 sí es una historia yo he yo prefiero describirlo como una este yo como una obra de teatro unipersonal aún One man show no se conoce también este tipo de género en el que no solamente estoy haciendo digamos un display de de imitaciones y ahora no ha como como cualquier otro espectáculo de imitaciones y que es una obra de teatro estoy contando una historia es la vida de un personaje que va recordando su vida a través de la música todas esas canciones que que formaron parte de su vida no iban a dar respuesta algo que hasta el momento no sabe no puede entender

Voz 3 03:22 Julián Montalvo cómo se llama ese personaje es personaje se llama Julián hombres como yo casualidad

Voz 1239 03:29 a veces no es que el personaje es decir bueno he decidido que se llama Julián porque bueno realmente tiene cosas muy parecidas a a mí me digamos que a a digamos ha caminado una uno la serie de caminos que por los que yo también he pasado esta ficción ha dado también no está hay mucha ficción pero pero también basada en muchos en muchos hecho reales no o sea que la música que suena es la música que ha sido también importante en tu propio sí sí sí claro ir yo creo que bueno las canciones elegidas parece espectáculos son son básicamente tema ya sé que que todo el mundo conoce que en algún momento de su vida ha sido es digamos a lo mejor importante de una ambición no a unas que otras y siempre siempre va a ser importante no es escuchada sí porque son canciones que te que detrás que te transportan no eso de de eso se trata un poco este espectáculo lo que cuando escuchas una canción te transportas en el tiempo recuerdas perfectamente el momento en el que estaba así con esto canción conocí a mi novia y le di el beso y ahí con esta canción estábamos en la universidad y salíamos y hacíamos esto es cuando se fue cuando me dejó tirado y me quedé solo

Voz 1174 04:40 claro pero mientras nosotros recordamos esos sentimientos asociados a las canciones Julian tú recuerdas también como como cante a la persona como canta cuál es la voz del artista cuáles son sus inflexiones cuáles son sus gestos exacto cuánto tiempo has pasado cantando delante del espejo para llegar a dominar setenta personajes distintos mira

Voz 1239 04:56 cuando la verdad es que esto es una digamos esto es un don que descubrí cuando era pequeño cuando era niño cuando era niño desde no se queda bueno a muy temprana edad la verdad que tengo uso de razón creo que me gustaba cantar cantaba andaba candado andaba entonces cuando cantaba canciones que me gustaban intuitivamente naturalmente sin quererlo imitaba las la forma de esos cantantes la forma que tenían esos cantantes decanta y entonces ahí me di cuenta que tenía esa habilidad para para imitar a cantantes

Voz 1174 05:26 cuando tienes un abanico tan importante tan extenso en el que elegir cuando estás en la ducha o cuando estás fregando

Voz 3 05:31 bueno es que aquí en el dije de aquí artista cáncer uf bueno voy voy cambiando muy cambiando Michael ya

Voz 1239 05:38 Jackson canciones de Freddie Mercury de bueno lo lo lo lo que es lo que se tercie lo que

Voz 1174 05:44 Prat pase por ahí tú que pues bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa para tratar de hacernos una idea mejor una idea más clara de cómo esto espectáculo yo te voy a hacer preguntas sobre el protagonista de esa obra de limpiador y tú vas a responder me con una canción vale con una canción Diada ese momento vital del que yo te voy a preguntar por ejemplo cómo fue el momento en que el imitador no sé si también Julián Montalvo se dio cuenta de que poseía esa habilidad para imitar

Voz 5 06:23 no

Voz 3 06:29 eh vale se dio cuenta de que era un monitor cantando Rick Astley no sé si licitador pero yo creo que sí

Voz 1174 06:43 vale uno esas hemos hablado antes de que eres colombiano hay alguna canción en el espectáculo que te sirva para recordar ese origen latino

Voz 7 06:57 vamos a ver lanzar

Voz 3 07:00 una vez más

Voz 8 07:03 a ver qué piensa igual tienen que saber que no es nada ya cantando

Voz 3 07:22 es decir que limitadores también Julián eso la esencia bailó Celia mucho pero mucho mucha música latina salsa merengue bueno eso está eso lo llevo en la sangre también está en el espectáculo y también estaba espectáculos vale imitador quizás también con salvo soñaba con ser artista e inició un viaje vital para hacer realidad ese sueño

Voz 9 07:43 no

Voz 10 07:46 ha guiado Van Bommel muchacho Yao

Voz 11 08:13 Muse Peraleda K

Voz 3 08:34 Tom creo que tenemos que pagar nosotros se va a este programa ahora tú después enorme impresionante impresionante tiene que él quién no si no basta con oír lo que ya es impresionante también que hemos hablado de la parte profesional de la vida de limitador a contar algo así un poquito más el corazón algo sentimental

Voz 12 08:57 en el así el imitador de tiene pues en ese vi en esos viajes ha conocido muchos países pasó por los Estados Unidos y allí conoció al amor de su vida

Voz 11 09:18 sí muy dura ya Piero

Voz 1174 09:54 Julián Montalvo ha sido en cuatro minutos en este programa ricas le Celia Cruz Eminem y James Blunt y hay muchos más artistas sus hasta setenta que pueden ustedes desconocer yendo a ver el espectáculo el imitador que está recuerda los días porque es un poco complicado estáis una vez a la semana próxima

Voz 1269 10:11 sí de bueno para más seguridad que chequear la la página web pero por ejemplo el siguiente es ahora el del veintidós de diciembre el siguiente sería el siete de enero veintí porque dos de diciembre de dos mil siete de enero y porque también estoy yendo por ahí

Voz 1239 10:25 eh fuera también fuera de España a hacer otras otros eventos de esto desde este tipo me voy también a rumbo a Rumanía a Copenhague así que estoy para ir girando sabes esto que hace cantar el We are the world

Voz 3 10:36 we are the Wolves de todo este es saber si lo son porque es con ese lema sí claro William sería sable pero por ahí va hoy es el día de constitución cantando a construcción todos ahí vayan ustedes por favor otros

Voz 12 10:59 Montalvo al teatro el imitador impresionante muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias pérdida