"Es una obviedad, en democracia hay que sentarse a la mesa con todo el mundo"

pues hoy por hoy como saben se cumplen cuarenta años de la firma del texto que convertiría a España en la democracia que soy la Constitución era como esa receta que esa administraba a un país que aún estaba convaleciente de una guerra de una larga dictadura ahora tenemos achaques diferentes yp tal vez Nos no no sirva la misma medicina

Adela Cortina muy buenos días muy buenos días Adela qué recuerdos tienes tú de el seis de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho que hoy la radio estamos empeñados en dibujar como pues un día lluvioso pero a la vez muy emocionante recuerdo de ese seis de diciembre es tan romántico

Voz 0010 00:40 pues sí es extraordinario la verdad es que yo me implique mucho en el tema de la defensa de la Constitución me implique desde donde puedo hacerlo ya desde el nivel cultural la verdad no es que en aquel momento casi nadie sabía lo que era una constitución democrática la gente preguntaba Hay yo entonces vivía en Cartagena en aquel momento era profesora de enseñanza media hay vino gente a que de día damos charlas sobre qué es una constitución democrática e yo recuerdo un acto maravilloso en la Casa de la Cultura de Cartagena explicando a todos los jóvenes de Cartagena que venía de doscientos partidos que es una Constitución ellos explicaron que iban a hacer cada uno de los partidos en el momento del referéndum dando razones de porque llevan a votar sí o no porque se iban a abstener fue verdaderamente emocionante era una experiencia nueva estábamos progresando estábamos ya en Europa por decirlo de alguna manera Éramos un país civilizado y la verdad es que recuerdo con muchísimo cariño a aquel día del referéndum igualado el folletín que tengo de la constitución de entonces que lo tengo verdaderamente desastroso pero creo que me lo guardaré toda la vida porque el me

bueno sobra decir Adela que vota este que si en

el referéndum no bueno bueno la verdad es que cuando explicaba lo que a la Constitución claros no se podía demostrar lo que decir de ninguna manera que ellos y no pero creo que todo el mundo notó que es lo

que había que hacer pero quiero preguntarte si lo hiciste cuando depositar la papeleta en el referéndum lo insiste con alguna reserva con alguna duda respecto a alguno de los artículos que vota más ese día

Voz 0010 02:20 pues la verdad es que no la verdad es que no porque se trataba de de cambiar radicalmente sin trataba Die pasara un mundo democrático pluralista nuevo en el que las gentes tendríamos que respetarnos y tolerar unos cosas que podíamos no estar de acuerdo y la verdad es que lo hice pues con plena conciencia hay creo que con apoyo a todo lo que aparecía en ese momento

Voz 1646 02:44 Delhi creo que ser interesante saber si en alguna de esas charlas que diste para informar sobre que era un texto constitucional a gente que no tenía ni la más remota idea de lo que era tu has contado que había gente que decía claramente que iba a votar que no cuáles eran sus razones

Voz 0010 02:59 bueno puede ser la razón es que habían eran fundamentalmente que había gente que pensaba que se había dado un salto ilegítimo desde un tipo de de legislación que teníamos que era la de él la del antiguo régimen que habíamos pasada de una manera torticera a una nueva legislación que no tenía nada que ver con lo anterior no entonces no no podía darse ese cambio de ninguna manera eso había una parte muy considerable de gente que entendía que no se podía pasar aquello que decíamos de la ley a la ley a través de la ley en que de eso nada que no era a través de la ley sino que aquello era prácticamente un golpe de Estado no entonces había agentes que no estaban por esa labor porque pensaban que era un golpe de Estado otros porque les parecía terrible el Estado de las Autonomías como íbamos a pasar a una sociedad con autonomías cuando lo nuestro tenía que ser un Estado central luego había otras gentes que bueno iban dando razones diversas pero las más fuertes creo que eran estas

Voz 1646 04:00 España finalmente votó masivamente a favor de la Constitución pero España soy cuál

Voz 4 04:05 ahora después un país muy diferente a aquel en el que trabajaba saqué a Cartagena en la que tu trabajaba esas hace cuarenta años desde tu perspectiva de la cómo ves cómo se ven los los actuales debates sobre la una posible reforma del texto vamos a ver yo creo que la Constitución es reformable dos

Voz 0010 04:21 la mente todo lo ves todas las leyes son reformable si la Constitución también otra cosa es preguntarse si en este momento es oportuno reformar la constitución y ahí yo tengo que decir que mi opinión es que no que este momento no es oportuno para reformar porque creo que es importante en las constituciones tienen que dar estabilidad tienen que dar serenidad necesitamos una gran estabilidad y serenidad en este momento en nuestro país si pensamos primero en qué cosas son las más importantes que tenemos que resolver creo que ninguna de las cosas fundamentales que tenemos que resolver en España necesita una reforma constitucional sería el primer punto porque podemos reformar bueno podríamos intentar resolver el problema del paro podemos intentar resolver el problema de la inmigración podemos intentar resolver problemas ese tipo la financiación autonómica sin necesidad de cambiar la Constitución por qué no empezamos por resolver aquello que es prioritario que a los españoles y les preocupa que a los españoles si le quita el sueño cuando ya esto lo tengamos bastante resuelto empezamos a pensar juntos sí habría que cambiar algo sobre todo hacia donde porque ahora mismo nos hemos encontrado con un tema todo el mundo cuando se hablaba hay que cambiar el tema del Estado de las Autonomías sí que pasara un Estado federal bueno aparición grupo ahora mismo que dice que no que Estado de las autonomías ya no eh ya acuerdos e sabemos hacia dónde queremos ir sabemos hacia dónde queremos progresar hay suficiente acuerdo para yo yo empezaría por resolver lo que se puede resolver en ya por ejemplo la financiación autonómica es desastrosa podríamos resolver todas estas cuestiones ya el problema del paro de los jóvenes el problema de moderación podemos empezar por ahí y luego vamos estudiando poco a poco en qué puntos sería necesario que legado de consenso porque como tú has dicho antes claramente el consenso que obtuvo la Constitución del setenta y ocho fue enorme en qué puntos tendríamos esos consensos de tal manera que no entráramos en una situación que a mí me verdaderamente me está dando bastante miedo porque puede ocurrir cualquier cosa

Voz 1646 06:37 ya tú propones lo que parece bastante lógico que es que empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado y esos cimientos Adela muchas veces quedan perfectamente reflejados en encuestas como la del CIS que conocíamos ayer tú hablabas del paro el paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles pero luego hay un una segunda preocupación o una preocupación que ha subido al segundo puesto que para el XXXI otro de los españoles es el principal cuando nuestro país que tampoco tiene que ver con la Constitución o que no directamente con una reforma constitucional que es la confianza que tenemos en nuestros políticos supongo que que en una demo la verdad que es un sistema precisamente basado en entregar periódicamente la confianza en un determinado equipo de gobierno que hayamos perdido la confiesan no es precisamente una buena noticia

Voz 0010 07:19 es una noticia pésima y además lo es porque yo creo que los políticos sólo han ganado a pulso porque no es que la gente sea desconfiada sino sencillamente que ellos han dado razones para desconfiar yo creo que la política desgraciadamente se ha convertido en un tacticismo para intentar desalojar a los adversarios pues descartando los con una eso que se llama la agresión moralista que a mí como profesora de Ética me pone tan nervioso que se utilice la moral para agredir a los demás claro es que esta persona es impresentable porque ha hecho X ha hecho de Z se va tratando de investigar que han hecho unos que han hecho otros y la manera de deshacer al contrario no es haciendo propuestas mejores no es resolviendo el paro la inmigración sino tratando de descartar al contrario diciendo que es alguien inmoral impresentable claro hemos creado unas sensaciones inmoralidad generalizada con esas tácticas de intentar desalojar a los contrarios que las gentes no confían en que sus problemas vayan a ser resueltos

Voz 1646 08:20 además Adela no están de acuerdo en que esa intención de desalojar siempre al contrario al rival político refleja una manera muy cortoplacista de ver la política de enfrentarse a la a los problemas del país que está muy alejada de esa perspectiva a largo plazo que tuvieron los padres de nuestra Constitución

Voz 0010 08:37 totalmente totalmente y además es lo digo en serio yo creo que la única manera de hacer una democracia en la democracia es una forma de organización política en la que partimos que de que hay desacuerdo entre las gentes obviamente sino hubiera intereses en conflicto no haría falta la política para nada hay intereses en conflicto y hay que intentar armonizar los lo más posible para resolver los problemas más urgentes más flagrantes de las gentes si lo que nos estamos dedicando es a tratar de desalojar al otro porque es que es la única idea tratar de desacreditar al otro al final los problemas no se resuelven ya hay una sensación de descrédito generalizado de una desmoralización total que tampoco es real las gentes hay muchísimas gentes muy decentes Si yo yo creo que en ese sentido

creo que la obviamente la nivel de una o la calidad de una democracia es una relación directa con la calidad

de la política tiene que irse muy difícil para usted hablando de la ética yo pienso a veces que la democracia en el fondo tiene pocos amigos mucho todos están en favor mientras ganan con las esté más práctica pero el logo parece que le faltan en el fondo es realmente un profundo respeto para esto cuando hay un resultado que hemos visto gente por los la las manos a la cabeza pero también es cierto que hasta cierto punto en este caso el pueblo ha hablado

Voz 0010 10:02 efectivamente el pueblo ha hablado y al pueblo hay que atenderle porque hay una cantidad de expectativas que no están siendo satisfechas por eso decía yo que los políticos que son representantes porque no hemos encontrado nada mejor que la democracia representativa hoy por hoy no nadie propone también un sistema alternativo de gobierno es lo mejor tenemos que elegir representan es pero los representantes tienen que oír cuáles son las expectativas de las gentes y tratar de satisfacer las sino van a salir grupos que efectivamente pues se lleven las manos a la cabeza ello eso eso puede ocurrir eso es cierto entonces por eso yo les pediría a los políticos encarecidamente que ya que no tenemos un sistema mejor de gobierno por favor en veces calificarse unos a otros traten de ver qué es lo que realmente la gente necesite que tratan de construir positivamente a ver si en este país es posible construir positivamente y dar esperanza en vez de tratar de desacreditar unos a otros que no construye nada yo era la idea original no claro esa era la idea original empezó con una concordia con un consenso que la cuestión es que hemos cambiado durante cuarenta años sí pero eso sigue siendo posible exactamente si efectivamente nos preocupamos de resolver los problemas que les están acuciado a la gente claro que habría que claro que habría acuerdo en a la falta de concordia no viene de que hayan pasado cuarenta años no la falta de concordia viene de cómo hemos sido actuando durante esos cuarenta años de esa haciendo una política que parecía esperanzador hay prometedora

Voz 1646 11:41 Adela cómo hacemos para compatibilizar esa necesidad de concordia es la necesidad de diálogo esa necesidad de mirar a largo plazo con la llegada pues tan inesperada digamos al al poder de la ultraderecha

Voz 0010 11:54 bueno es que tenemos ultraderecha tenemos ultraizquierda y eso es una sociedad democrática en la que hay distintos partidos distintas propuestas primero no hay más remedio que respetarse unos a otros es que él respeta activos fundamental para una democracia no sabemos vivir en sociedad es plural estás una sociedad plural vistas en ya que alguien piensa algo distinto de mí sin embargo yo le respeto siempre que lo que sea moralmente aceptable no que defienda pues el asesinato o cosas pues cielo el respeto activo de unos por otros es absolutamente fundamental habrá ultraderecha habrá ultraizquierda habrá distintas opiniones lo que hay que hacer es entrar en el juego democrático Iber cuáles son de las exigencias de cada uno son exigencia serios que hay que tomarse bueno hay que tomar desde el punto de vista político hay que tomarlo bien no

Voz 1646 12:44 claro que es antidemocrático entonces negarse a compartir mesa o compartir el diálogo y compartir expectativas y perspectivas con determinados partidos tantos de ultraderecha como el requiera

Voz 0010 12:55 pues yo creo que sí yo creo que es una obviedad en democracia que hay que sentarse a la mesa con todo el mundo Isabel que discrepamos es que si no nace si no tenemos la idea de que la democracia parte de que no estamos de acuerdo pues estamos perdidos hay gente que ve la democracia como una doctrina de salvación me decía una amiga socióloga argentina lo que nos preocupa o lo que me preocupa es que hay no no estamos esperando un presidente estamos esperando un salvador entonces estamos perdidos porque si pensamos que la democracia nos van a salvar vamos a salvar eso es una forma de organización política en la que va a haber discrepancias vamos a tratar de ver cuánto consenso podemos conseguir tratando de reducir desacuerdos a ver si nos podemos poner de acuerdo en unos mínimos de justicia y entonces yo me tengo que sentar con alguien con el que discrepo totalmente por supuesto que sí por supuesto lo que no puede hacer es negarle la palabra que el uso de la palabra aparece yo aconsejo una cosa yo recuerdo que nunca curso invité a una persona que mantenía algo totalmente distinto de lo que yo pienso leo y todo eso razonamiento de punta a cabo y pensé que bueno es esto de la democracia me estoy dando cuenta de que no tiene ninguna razón si no le llegó a dejar hablar hubiera pensado a lo mejor Bay tiene razón

oye apunta a cabo y pensé

consolidó totalmente no tiene ninguna razón esto de la democracia es estupendo

Voz 1646 14:19 la Constitución que estamos celebrando Hoy Adela es fruto precisamente de esa disposición a sentarse a compartir mesa con quién y con quienes no pensaban igual fruto pues de de la capacidad para alcanzar acuerdos reducir los desacuerdos esa que quizá no esté faltando Hoy Adela Cortina es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia muchísimas gracias Adela por ayudarnos a pensar sobre la democracia