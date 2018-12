"Me se de memoria 'La Jungla de Cristal'"

Voz 1 00:00 Ramón Langa muy buenos días muy buenos días cómo estáis arbitrio puesto intentado poner voz profunda de hecho

Voz 2 00:20 estamos profunda voz que ponen hay que poner ponerla no hay que tenerle haya estudió no no hay que poner la profunda que pone la humedad

Voz 0933 00:27 lo dirá usted fíjate que te hemos tenido que invitar hoy que no venía Toni Garrido para que los oyentes no tuvieran problemas oye Coalición de los graves de la radio pero bueno yo sé que no es muy ortodoxo Ramón empezar una entrevista pidiendo un favor al invitado esto los manuales de periodismo lo desaconsejan claramente pero te importaría que hagamos una pequeña representación para empezar esta entrevista vale vale yo te voy a decir una frase que muy probablemente suene a mí me gustaría que tú me respondiera vale esta preparado de acuerdo en serio cree que puede ganarnos la partida Vaquero

Voz 3 01:03 pic ahí hijo de puta

Voz 1 01:08 ella le de punta el Pele

Voz 2 01:11 con esta frase ésta pero pero que no se preocupen porque porque ya hemos hecho una palabrotas que lo darle la entrevista de hoy

Voz 0933 01:20 ahora que vino a presentar Carlos Langa la vamos a repetir más de más de una vez pero esta frase típica James Baker o en su traducción al español que todos recordamos en la voz de Carlos Langa es Ramón Ramón

Voz 2 01:30 Don Ramón Langa sabes que Carlos Ana era colaborador durante durante el verano y un hermano

Voz 1 01:35 a Carlos también rematarlo bueno pues saludos

Voz 0933 01:37 que acatamos y familia Ramón Langa puso voz a una de las frases más recordadas de la historia el cine en los últimos treinta años porque la película en la que esta frase se pronuncia La jungla de cristal cumple este año precisamente tres décadas esta película Camps ya no lo sabías el pasado treinta años desde los ocho y además esta película pues cambió por completo a la forma de hacer cine de acción cambió también la manera que entendemos que tenemos de concebir al héroe moderno nos enseñó la es la expresión sudar la camiseta descubrimos que significaba cuando vimos La jungla de cristal

Voz 4 02:14 John McClain un policía de Nueva York viene a ver a su mujer

Voz 2 02:19 sin embargo

Voz 0933 02:22 me parece fascinante Trailer porque cuenta la película que es una película de acción trepidante como si fuera un cuento infantil

Voz 2 02:27 mira una vez un policía de Nueva York y además de fondo esta es la canción de Sinatra navideña

Voz 1 02:34 en los últimos treinta años cuántas veces has visto La jungla de cristal

Voz 5 02:39 la he visto varias veces

Voz 0178 02:41 sí sobre todo cómodo cinco o seis creo que van seis seis entregas la última a la sexta así es algo como que

Voz 1 02:49 ya me lo sé de la salsa ya me los ya sé lo que va a decir aquí la primera la primera entrega fue buenísima la tercera también fue buenísimo la segunda vuelta de la quinta y la sexta bajó mucho en cuanto digamos

Voz 0178 03:03 hombre en cuanto a calidad cine

Voz 1 03:05 Mato gráfica de efectos especiales de sonido pues es un espectáculo brutal total pero nada más tú cuando estás hablando Ramón te das cuenta de está no está muy bien o te das cuenta después cuando ya te has cuenta enseguida enciende la televisión es una película y automáticamente el principio salvo excepciones sabe si la pelea

Voz 2 03:23 Lula va por buen camino

Voz 0933 03:26 es imaginar hace treinta años que hoy un seis de diciembre del setenta de él

Voz 2 03:30 de dos mil iba a echar en la sede estamos hablando sobre La jungla de cristal

Voz 5 03:35 no no no

Voz 0178 03:37 no necesariamente pero vamos yo no me sorprendo con nada porque a mí la vida pero nada del día siguiente ya sabes según lo que vaya viniendo lo voy cogiendo o lo voy desechando desacierto y otra no

Voz 0933 03:50 bueno además imagino que que en el año mil novecientos ochenta y ocho cuando se estrenó La jungla de cristal era imposible intuir la dimensión que acabaría tomando este trabajo el trabajo de Bruce Willis y el trabajo también de Ramón Langa que es la voz que todos asociamos con S por tanto es también la voz de John McClain que es el hombre que nos enseñó a todos que se podía salvar a la humanidad descalzo como una camiseta sin mangas y cobrando el salario mínimo porque era está digamos que es un es un héroe diferente

Voz 0178 04:14 policía el artillero esto llevó el Salario Mínimo hice voy haciendo un trabajo de superhéroe no total pero bueno esas hablan maravillas del cine y de interés

Voz 2 04:22 cuando tú haces el trabajo las Descalzas casetas hispalense en el paso por supuesto háganse a la idea de que cuando se dobla una película hacemos exactamente lo mismo que están haciendo los por supuesto la manguera dio bueno bueno si hay una escena de cama pues si si hacemos lo mismo

Voz 1 04:41 este este es la película que puso a Bruce Willis en el en el mapa de

Voz 0933 04:44 el cine porque hasta entonces sí que había hecho un par de películas suyas pero

Voz 1 04:46 era más conocido por la tele la serie Luz de Luna que fue la que le da la la ley de cala la tan bonito catapultó exactamente ahí ya estaba Ramón Langa poniéndole voz a Bruce Willis Polo Norte Santa Claus al habla

Voz 6 05:00 pues claro que soy Santa Claus quién eres tú

Voz 0178 05:04 que tienes inglés

Voz 2 05:06 lo dicho Ramón tu carrera y le Bruce Willis han ido casi casi en paralelo

Voz 0178 05:10 sí siempre salvo salvo dos películas que no he doblado yo porque a una me pilló rodando a mí una película en Rusia y otra me pilló haciendo el Blasco Ibáñez con Luis García Berlanga aquí esas son las únicas dos películas de Cruise que no dobló que una cita a ciegas Irati creo que era la muerte os sienta tan bien no algo de los demás Le Brown siempre siempre siempre me siguen llamando de hecho la última un jugador que es la tercera entrega del protegido se hizo bueno pues espero que sigue siempre que que siga haciendo cine Bruce Willis se metiera en ella ya les ya sé cómo lo va a decidir por dónde y cuánto va a durar la frase Villalón

Voz 0933 05:48 era o en el protegido por lo menos la primera eres Jamal Ani también ha sido un superhéroe muy diferentes aunque tú Ramón hace ya tiempo que no que no Doblas a otros personajes que está más centrado en el cine y en el teatro hablaremos de esto sí que has mantenido la costumbre la sana costumbre de seguir doblando a Bruce Willis

Voz 1 06:04 hombre has generado con el alguna relación la luz un poquito más allá del profesional de la he mantenido en todo porque han contado conmigo es decir que sí que si no contaran conmigo no pasaría absolutamente nada y no hay ninguna exclusividad

Voz 0178 06:16 pero estilo pero sí sí yo recibió un telegrama suyo él tiene por lo visto un centro de operaciones aquí en Madrid o algo así y entonces el recibí un telegrama suyo en el que me agradecía muchísimo su el doblaje que le hago y que él quiere siempre que le doble yo Iker por otras gentes que hemos trabajado en diferentes rodajes

Voz 5 06:34 y hay una especialista de cine muy amiga mía que

Voz 0178 06:38 trabajaba en una película con Bruce Willis que rodaba aquí en Madrid y yo estaba trabajando con Antonio Fernández el Capitán Trueno en Ciudad Real entonces ella estaba en los dos rodajes y le dijo a brusco estoy rodando con el actor que te dobla el dijo quiero conocerle organiza una cena pero yo exterminar mucho antes en otros la película se fue a Los Ángeles

Voz 1 06:55 sé que él está queriendo tocado

Voz 0178 06:58 lo que no sea dentro de mucho porque ya vamos para tallar puestas

Voz 0933 07:01 a Bruce Willis me acuerdo Tom que cuando uno La jungla de cristal un crítico dijo Bruce Willis tiene dos registros interpretativos uno con camiseta y otros sin camiseta al cierre esos capaces esto

Voz 2 07:12 pues me temo aplicar contesta a la pregunta que te pares miles como actor bueno malo no te va a obligar eh

Voz 0178 07:20 pero ya antes te voy a contestar encantado mi percepción cuando empecé a ir porque es muy natural muy desenfadado muy efectivo muy iba a las pruebas

Voz 5 07:29 ante bien luego efectivamente se quedó en un cliché en un cliché de de

Voz 0178 07:34 sí de actor efectista de aventuras pero después luego cuando hizo por ejemplo el Sexto Sentido o cuando hizo doce monos por ejemplo ya coño pues el sentido es una cojonudo no se metió deja un poquito el rollo comercial de los papeles y si luego no decadente la experiencia de que el que te den tantas oportunidades y digamos la madurez te hace mejorar tu trabajo y desde luego no se hay actuales mucho mejores mucho peores no no no por supuesto yo creo que es un error de enero

Voz 7 08:04 que si el papel no exige nada él mismo elige papeles soledad en papeles que no exige nada de él cuando hay algo interpretarlo

Voz 0178 08:12 las es muy bien

Voz 7 08:13 otro personaje gustado doblar sea ese pensamos otros actores otros icónicos de la historia del siglo

Voz 2 08:22 ya no ustedes que si me hubiera

Voz 1 08:25 estado doblar hubiera gustado todo Lar

Voz 8 08:29 a no

Voz 1 08:32 ahora no me iba a decir a dos actores que los dobla también Camilo García que es que los doblajes Gérard Depardieu en un acto que me fascina

Voz 0178 08:38 ah

Voz 1 08:40 pero lo dobla Camilo García lo dobla tan maravillosamente bien quiero también lo no está escuchando no bueno porque es igual porque aunque no nos escuche da lo mismo

Voz 0178 08:47 pero no lo sé sinceramente no sea que actor me hubiera

Voz 2 08:51 dado doblar no hay un un actor que te inspiraba ser actor o algo algo o no pero eso me para eso me pasaba desde casi todos los actores de todas las películas de consumo

Voz 0178 09:01 tiene desde que desde que puedan dar prácticamente no cualquier actor que me llamara la atención donará cerraran por ejemplo es uno de los mis actores fetiche es verdad si Hauer por ejemplo a problemas no saltan estrellas me lo que son buenísimo Michael Caine por ejemplo ha hecho esto pensé

Voz 2 09:19 en aquel que me da yo estuve pensando lo que pasa es que a Michael Caine le doblaba Rogelio Hernández que antes de que es insuperable con lo cual tampoco

Voz 0933 09:30 queréis que repasemos algunas de las frases míticas John McClain porque es muy curioso que es un personaje que se pasa toda la peli sólo si huyendo de unos terroristas internacionales pero mantiene un diálogo con él mismo que digamos que suple la falta de músculos del héroe musculado habitual con una dosis impresionante de cinismo por ejemplo John McClain acaba de acribillar a un terrorista en un ascensor y le quitan los zapatos para intentar salvar al planeta descalzo

Voz 2 09:52 y qué dice John McClain nueve millones de terroristas en el mundo hay se me ocurre matara uno bien

Voz 0933 09:58 cuando un policía despistado que por cierto Excal Winslow llega al edificio en acató mi plaza a ver qué pasa y conduce su coche así de forma bastante errática John McClain se asoma a la ventana y se dice asimismo

Voz 2 10:09 conduce ese coche Stevie Wonder

Voz 9 10:11 despejada después de intentar

Voz 0933 10:14 entender intentará hacer entender al mismo policía la gravedad del asunto de que el edificio está siendo atracado que está siendo atacado por un por un colectivo de terroristas tira con sorprendente puntería por cierto el cadáver de un terrorista sobre el capó del coche del policía desde un décimo piso le dice

Voz 10 10:31 herido la fiesta a Vigo

Voz 0933 10:34 luego resulta que el villano descubre su nombre real descubre que John Mc Lane ir este el el comunica esta través de walkie talkie Sor Teresa me llamaba señor

Voz 11 10:42 Klein en tercer curso mis amigos me llaman yo

Voz 0933 10:47 usted no es de una cosa ni otra y cuando más tarde en una escena Meetic y Sima de la historia del cine que está John McClain atrapado encerrado escondido en un conducto de ventilación al iluminados solamente por la luz de su mechero se acuerda de quiénes le invitaron a dejar Nueva York viajar a celebrar la Navidad a California

Voz 2 11:04 ante a la costa estaremos juntas y lo pasaremos bueno hay por supuesto la frase más recordada no ya de la película sino de toda la saga épica

Voz 0933 11:14 la frase con la que hemos empezado a esta entrevista con Ramón Langa vamos a seguir hablando no de La jungla de cristal si ustedes creen que este año la fiesta de Navidad de su empresa va mal recuerden la de La jungla de cristal Ramón Langa no ha venido solo a hablar de La jungla de cristal también tienen obra en el Teatro de la que vamos a hablar en sólo unos minutos

Voz 2 11:33 hoy por hoy

Voz 0933 11:36 Baptista por alguna razón a veces somos mucho más capaces de percibir el horror que suponen algunas situaciones a través de las obras de ficción más incluso que viendo el telediario

Voz 12 11:47 no así por ejemplo para que estábamos hablando de

Voz 0933 11:51 de cine fuera de micro podemos tener dudas por ejemplo sobre los dientes de alquiler pero sentir que se Nos llega la sangre cuando vemos el cuento de la criada o hay gente que se puede reír del físico de su compañero de clase pero luego pues se tapiada de El hombre elefante Ramón Langa está en el teatro Español hasta el día veintitrés de diciembre con una obra que se titula La puta de Las mil noches y que quizá arroje algo de luz en un tema que también ha copado titulares en este año dos mil dieciocho

Voz 2 12:15 Ramón Langa buenos días de nuevo Ramón la ficción

Voz 0933 12:19 la jungla cristales son buen ejemplo a veces no sirve para escapar para evadir nos para conocer realidades que están muy alejadas de nosotros pero hay otras veces que la ficción no sirve para para reflexionar para abrir los ojos respecto a unas doce en concreto a cuál de los dos grupos dirías que pertenece esta hora la puta de Las mil noches

Voz 1 12:38 esta obra La puta de Las mil noches

Voz 0178 12:42 pertenece eh lo hemos estudiado mucho durante los ensayos en tanto el director Hoeness cervatillo Natalia Dicenta hemos hablado mucho al respecto

Voz 5 12:50 pertenece a un thriller es un género thriller es decir lejos de reivindica

Voz 0178 12:57 dar la situación de la prostitución mundial la esclavitud cosas que nosotros lo vemos como un thriller de un señor paralítico millonario en silla de ruedas que contrata los servicios de una prostituta

Voz 2 13:10 para preguntar a la interrogarla humillarla Levada

Voz 0178 13:14 lo dinero mientras sus historias Se establece un verdadero duelo dialéctico y al final ocurre una gran sorpresa que de ninguna manera puedo desvelar no

Voz 1 13:23 el texto en si no sé es

Voz 0178 13:25 hay reivindica realmente porque no está un poco confuso en ese sentido cosa que no importa qué cosa que no importan los agentes

Voz 0264 13:32 esta enganchar al desde el minuto cero hasta que terminan a usted no no en vano estamos poniendo el cartel desde que hemos empezado de no hay entradas o sea que que está que está interesando bastante el el el montaje no han lejos y reivindicar ya te digo porque

Voz 0178 13:49 no creo que profundice mucho en ese problema ni creo que la gente salga pensando cuál es el problema social de la prostitución no lo creo en absoluto fíjate en Hoy es un tema que se habla el personaje de Natalia lo dice varias veces porque llega el tío le pregunta porque llega la prostitución consigue violar a mi padre me violaban finos que hay muchas formas de llegar al ponen ilusión unas obligadas esclavizadas rap

Voz 0264 14:11 la drogadas y otras porque les da la gana

Voz 0178 14:14 ese es el no nos engañemos Circe hay de todo no entonces no creo que sea un un siempre teatro hombre lo que antes es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad no pero en lugar de luchar contra si debe haber o no de haber prostitutas que es una cosa que yo no soy quién para meterme con nadie ni abanderar ninguna cruzada contra ello Ny a favor de ello por supuesto

Voz 1 14:33 hay que luchar contra la trata de de de

Voz 0178 14:37 esclavas hay que luchar contra la esclavitud hay que luchar contra la explotación de esas pobres mujeres indefensas que les paso todo eso otra cosa muy distinta pienso yo es que una señora le apetezca a ganar dinero Sapporo a seguir como el que Leo le da por hacer otras cosas no quiero decirte que está en su perfecto derecho yo puedo estar o no de acuerdo entiendes o yo puede ser consumidor o no de ello pero en lo que hay que luchar de verdad es contra la esclavitud lo que hay que luchar de verdad es que pasas por sitios donde las ves a las pobrecita expuestas ves que la policía pasa por ahí siguen estando esas mafias y si eso es lo que hay que luchar y que desaparezca de verdad que uno quiere hacerlo que lo haga pero que a nadie obligue a nadie ni a menores ni a cosas claras

Voz 1 15:17 en otros países y explotarlas bueno todo ha explicado muy bien Ramón los dos puntos extras

Voz 0933 15:24 digamos el debate que sí que está que está abierto y probablemente al ver la obra pues esa reflexión se subyace debajo del envoltorio de thriller que mantiene como tú dices al espectador totalmente pegado a la butaca supongo que en ese envoltorio tiene mucho que ver el hecho de que el director de The por cierto es una obra sobre la prostitución escrita por una mujer lo cual una mujer

Voz 1 15:43 bueno es sabia si el punto de vista de Juana es que a es muy interesantes

Voz 0933 15:45 el asunto pero además está dirigida en este caso por un hombre que es además un director de cine es un realizador por lo tanto esto que tú que tú has comprobado esto que tú dices de que la obra tiene un gran componente decirle te te

Voz 0178 15:56 tenga mucho que ver con que dialoga constan

Voz 0933 15:59 demente con lenguaje que es muy cinematográfico muy también con

Voz 0178 16:02 el digo es muy cinematográfico de hecho hay unas proyecciones preciosas en la durante la función en una pantalla maravillosa he el el el el digamos la preocupación del cliente de mi personajes que pregunta todo el rato al personaje de Natalia Dicenta a la puta le pregunta Donato por qué te metí esta puta qué es lo que te llevó a hacer esto ya es un poco de ella la vacila pero o sea que ella nunca determina de contestar del todo se te das cuenta no se queda todo un poquito sin acabar de tal de lo que se deduce que el espectáculo en sí es un montaje visual un frío un misterio

Voz 2 16:36 misterio porque nos aclara aclarará nunca

Voz 1 16:39 claro pero cuando cuando uno ve en él a en el cartel lo en el folleto no profundiza mucho IB que la obra va de la relación entre un una persona personaje adinerado al que tinto

Voz 0933 16:50 tretas que contrata para pasar la noche a una prostituta pues puede pensar hombre voy a ver una muy parecida a esta

Voz 3 16:59 te falta algo sí

Voz 2 17:02 este secuestro que dentro de este vestigio no yo lo estoy viendo con la contabilidad lo digo que no se entendía parecido más

Voz 5 17:11 a ver es pura coincidencia ha hecho además este hombre el personaje del cliente

Voz 0178 17:18 claro es que te digo esto voy a desvelar muchas cosas Nova de sexo la cosa eh quiere decir que va de otras su intención no es esas cosas mucho más morbosas y mucho más interiores mucho más perversa si les hace mucho más pero ves

Voz 0933 17:31 bueno hay como actor antes hablábamos de Bruce Willis como pues valoraba vamos capacidad actoral en función de las películas y te preguntas si como actor es más complicado o por el contrario más emocionante más ilusionante entrar en en proyectos como éste en los que pues como tú dices hay un componente puramente de entretenimiento en echarse a través del lenguaje del cine del teatro y el thriller pero por otro lado pues también como tú bien bien sabes hay una reflexión subyace una relación hay profundidad

Voz 0178 17:58 gente absolutamente cualquier manifestación artística teatral y de danza de música son reflejos de la sociedad y eso es no es que no puede ser de otra manera

Voz 5 18:08 yo me implicó un cuando me implicó en cosas me implicó

Voz 0178 18:12 no solamente por el mensaje social que pueda tener puesto que que la sociedad tiene tantos mensajes aunque sean los de mi parecer o no yo les apoyaré porque si yo no creo en estas ideas pero estas ideas existen en no tengo porqué no reflejar ya es decir yo por ejemplo no soy cura hecho de cura yo no soy etarra lo sodio profundamente hecho etarra en el cine es decir que decirte que no que que que que Casey yo aporto al gusto algo que ocurre en la sociedad a través de mi trabajo es lo que tengo que hacer mi trabajo me guste a mí lo que ocurra o no en la sociedad en un punto en el

Voz 0933 18:44 o que el trabajo de actor se parece un poco al del abogado de oficio que a veces os toca defender cosas en las que no que no

Voz 0178 18:49 absolutamente absolutamente por ejemplo yo estoy defendiendo ahora en esta función un personaje a su también

Voz 5 18:53 te rastrero en el que yo no creo en absoluto no es decir sería

Voz 0178 18:59 nunca sí pero bueno esa gente existen la sociedad nuestro nuestro trabajo es representar lo que ocurre en la sociedad te guste lo que ocurre que no ganamos nunca nunca es rechazado un papel por una razón ética no por esas razones no por razón ética o moral en absoluto es rechazado algún papel porque no me gustaba de Astoria decidir porque no me gustaba el el personaje en cuestión no no me ofrecían nada a interpretativa mente como para mí estimulante para mi crecimiento dice no es cualquier otro es decir por qué me llamas a mí parecer buenos días como esa te irme no me no pero eso sí pero por lo que razones morales o éticas

Voz 5 19:35 sí

Voz 0178 19:36 ni lo rechazó ni lo pienso rechazar a veces el reto es mayor también absolutamente llamase y además yo creo que te que te hace crecer como actor interpretar a un personaje que lo detectas lo que te hace crecer como intérprete no

Voz 0933 19:49 consigues que lo de este la platea que desde el patio

Voz 0178 19:51 estará en este caso sí parece que lo estoy consiguiendo

Voz 2 19:55 primero tengo que decir que Natalia

Voz 0178 19:56 dicen también ayuda muchísimo porque es una actriz impresionante que tiene unos registros y una fuerza espectacular ya ya me ayuda mucho lo esto es una trabajo de dos y aquí sino Tedax

Voz 5 20:09 entonces sí porque la gente

Voz 0178 20:12 sale cine joe te van a odiar las guías que cabrón

Voz 0933 20:14 qué cara le has dicho que digo pues lo estoy él

Voz 1 20:17 siguiendo admiten que ser detestable hay que decir que Natalia Dicenta además es es una cantante fantasma aquí en un número musical en la llevan un número musical en la obra ella es una cantante magnífica de hecho cantada conciertos si por eso de jazz una no te habías veinticinco bueno y llevo para rematar Aragón llevó aquí pensando en bueno me obras de una mi favorita

Voz 6 20:37 sí que ha ido encantaría ver esto en teatro en mi ocurre en el en el tramo hablando contigo aquí será un fantástico

Voz 0933 20:46 sí sería una maravilla de actualidad

Voz 2 20:48 desde Londres a mí me

Voz 0178 20:51 me ofrecen me ofrecen eso soy capaz de pago

Voz 0933 20:54 dar trabajo a lo largo del programa de hoy ya hemos tenido dos ofertas de gente que pagaría por hacer un trabajo así que si hay alguien no está escuchando que aprobó que aproveche alguno de los productores

Voz 2 21:04 pues productores que yo pagaría por lo de ahora estás cobrando no

Voz 0933 21:09 entiendo ha sido bueno pues estará que Ramón Langa siga cobrando les recuerdo que está estos días el presentando el teatro Español la puta de Las mil noches una obra no solamente interesante sino seguramente también necesaria que puede verse en Madrid hasta el día veintitrés de este mes Ramón Langa