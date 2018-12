Lista FyCh (diciembre de 2018)

Voz 2 00:00 con sí

Voz 3 00:07 lo están

Voz 4 00:23 hombre

Voz 1722 00:29 hola qué tal hola bueno último recomendaciones del año antes de ponernos a recapitular antes de ponernos a votar las mejores canciones de dos mil dieciocho la verdad es que yo elija a la hora de elegir las canciones para este mes de diciembre sentido mucha presión porque no me podía dejar ninguna era mi última oportunidad de de recomendar

Voz 5 00:49 bueno y es que además tenía una lista muy larga que yo lo sé por dónde empiezo tú también no habrá acuerdo sí sí sí sí la verdad es que sí y además es inevitable ya tener un ojo puesto en lo mejor del año así que bueno vamos a empezar con esto no

Voz 1722 01:02 lo mejor del año en los discos que vendrán porque algunas de las canciones que vamos a poner ya van a formar parte de de álbumes que saldrán a la venta en dos mil diecinueve

Voz 5 01:11 claro así que tenemos cosas ya fichadas para el año que viene que Nos estamos reservando

Voz 1722 01:15 acto y vamos a empezar con una cosa bastante curioso saber qué te parece

Voz 6 01:23 sí soy fans de la vida moderna o de la resistencia seguramente ya habréis escuchado a Ignatius cantar sino pues mucha atención

Voz 3 01:35 sí

Voz 1722 02:17 lo que inicialmente parecía una broma está empezando a tomar forma me está gustando sorprendentemente el cómico canario definió la música de petróleo de su banda como post punk cristiano no lo decía del todo en broma lo normal es que al principio genere cierto escepticismo por no decir repelús pero petróleo es una banda sólida sobre todo instrumental mente el Ignatius cantante bueno pues mantiene delante del micrófono el mismo carisma y el mismo sentido del humor a veces desconcertante a veces un poco fascista pero pero que te a veces también te deja pensando no

Voz 5 02:51 inquietante inquietante vamos a dejarlo en inquietante

Voz 1722 02:54 creo que tiene tiene un punto interesante también bueno en Youtube se pueden ver varias canciones del directo que que ofreció en Madrid hace unos meses pero esto que suena miedo la música es la primera canción que han grabado publicado con el sello Sonido Muchacho que es el mismo que saca a las canciones de Carolina por ejemplo

Voz 3 03:13 por qué te cuento

Voz 7 03:23 no mucho eso que has dicho que es una banda instrumental mentes sólida

Voz 5 03:30 porque porque es verdad que la música mola la música de esta canción a mi me gusta mucho tiene mucho rollo Pyro la voz de Ignacio eso es lo que no me acaba de convencer tengo que decir principalmente porque no lo entiendo nada

Voz 7 03:42 de lo que dice pero a la vez tiene algo que atrae y que le pega con mal rollo de la canción sea que al final conjunto me gusta

Voz 1722 03:49 a mí me gusta mucho que le quite formalismo

Voz 7 03:52 la música que de repente

Voz 1722 03:55 no sé es cómo abrir las ventanas no se pueden hacer otras cosas se puede cantar de otra

Voz 7 03:59 bien sin miedo a la música pues hemos empezado un poco de instructivo nos íbamos a seguir en esa línea

Voz 5 04:34 porque porque era ama es un grupo mexicano que llevan más de diez años pero nosotros por lo menos no les conocíamos hasta ahora los cuerpos que así les llaman sus fans tienen ya tres discos el último de este año se llama como esta canción porque eh

Voz 8 04:49 venga Owen la realidad se hagan luego vino nuestro nombre del que todos eh burlaban pero eso fue más digno que nosotros somos Panda

Voz 1 05:26 por lo visto son un poco pum

Voz 5 05:28 bastante punki esas Rato sobre todo al principio cuando empezaron esos letras a veces les han dejado fuera de festivales y de salas donde les han llegado a vetar allí en su país en México ellos aun así cantan aprendí a vivir arriendo aunque el mundo sea una mierda y a mí qué quieres que te diga me parece un buen mensaje para estos tiempos

Voz 1722 05:48 muy muy festivo

Voz 7 06:11 Fuego y Chinchetas nos gusta el indie sea lo que sea bueno y seguimos con un grupo que que a mí me encanta mi en Viena

Voz 5 06:19 sí sí si es que en fuego Chinchetas somos muy fans de Amatria de hecho nuestra entrevista del año pasado cuando publicó algarabía bueno la disfrutamos mucho con lo su madre la madre de Honey en en mitad de la entregó está claro si más en el aporte esto se llama un alud y a mí me tiene encantadísima es muy pegadizo

Voz 1722 07:34 bajamos un poco las revoluciones porque la banda navarra Kokoschka acaba de cumplir diez años desde mi punto de vista han pegado el estirón su último disco se llama el mal sobre la base de indie español más o menos a estándar que ya conocíamos bueno pues sus canciones han ido diversificando y con buen criterio además muy recomendable por ejemplo el folclore con guitarra eléctrica de seguiremos en pie o los ritmos latinos a la navarra de bom bom pero también lo que está sonando calle lloviendo

Voz 9 08:04 algunas las

Voz 10 08:05 dio

Voz 9 08:11 me han roto el paro casi dos

Voz 10 08:22 Cima pretenden que trabaje machacar

Voz 1722 08:26 es un tema en el que se nota que además de escuchar Astrud cedan lana o Julio Iglesias haría mezcla son influencias que le reconocieron a nuestro compañero Íñigo Renedo leer la entrevista en la web bueno pues además de escuchar a esos artistas también tienen bastante asimilado el fraseo de Nacho Vegas Cy si cantan un poco

Voz 5 08:46 sí es esa forma de cantar como si fuera fluyendo todo según les va viniendo lo van diciendo que oye que yo no digo que gran chorradas no pero que va viniendo Eva fluyendo las ideas ahí ir también estoy de acuerdo con eso que dices del estirón porque yo no sabía lo acabas de decir tú que llevaban ya diez años me parece una pasada porque yo Kokoschka Kokoschka has empezado a colar en los festivales en los carteles en el último año para acá entonces es verdad que no sé qué ha pasado pero pero Kokoschka ahora está en todos los carteles indies llevan dice

Voz 1722 09:21 me recuerdan un poquito al caso de alboroto Argamasilla que es otra banda que lleva mucho tira unos cuantos años unos cuantos discos en este dos mil dieciocho no sé qué tecla han tocado tanto unos como otros pero parece que han dado un pasito más

Voz 9 09:40 a clase ni siquiera estás eso quisiera

Voz 5 10:41 hablábamos antes de Kokoschka de de grupos que llevan muchos años y que de repente

Voz 7 10:47 pues todo explota exaltar andaluz

Voz 5 10:49 me gusta mucho también hablar de grupos cuando nadie les conoce Iber cómo van creciendo poco a poco veintiuno yo creo que es uno de sus grupos que que va nadie creciendo pero vamos a ir viendo son cuatro chicos de Toledo que que bueno en dos mil dieciséis se auto editaron su primer disco pero este año han firmado ya el contrato con el contrato editorial con Universal por un lado y otro discográfico con Warner me imagino menos los dos grandes así que hay que estar pendientes el segundo trabajo se llama gurmet esta canción dopamina hay yo creo que también

Voz 11 11:26 les vamos a ver en festivales el año que viene muy tu rollo estaba muy contento Amatria ha barrido estaba Rivera

Voz 5 11:34 sí sí muy del festival también se sí bueno menos alcohol menos drogas y más dopamina

Voz 3 12:17 vamos a buscar sitios acción de sí

Voz 6 12:50 soy modernos de mierda sois tan modernos que un día vais a descubrir Ava

Voz 12 12:54 ah sí

Voz 13 13:02 que que que que que que que hay

Voz 14 13:22 que que que que que que no

Voz 9 13:35 en

Voz 11 13:46 bueno yo vuelvo a cortar un poquito el rollo bajamos otra vez

Voz 1722 13:51 es un poco más íntimos porque sean Marshall más conocida como Cat Power llevaba seis años sin sacar nuevas canciones ha vuelto en plena forma prueba de ello es este You Get que empieza muy a lo pille Harry en el que demuestra una vez más que entre el folk y el rock se mueve como pez en el agua o cómo una gata pues los tejados

Voz 5 14:10 ah sí es tan

Voz 1722 14:12 sí recomiendo mucho que escuchar también Woman una canción en la que canta con Lana del Rey que es otro no sé decías tú que hay bandas nuevas que van creciendo bueno que ya lleva mucho tiempo creciendo pero yo creo que dentro de veinte años hablaremos de ella como uno de los grandes clásicos de la música eh como no se en paralelo a Nick Cave Jarvis de la que hablaba de Jeff Tweedy no el líder que también acaba de sacar disco yo creo que está destinada a ser uno de los tótems de la música internacional ya lo veremos

Voz 9 15:07 pues lo suyo seis

Voz 1722 15:20 bueno ya que estábamos hablando de Cat Power vamos a seguir con el hilo gatuno felino

Voz 5 15:25 que nadie diría que eres alérgico a los datos

Voz 1722 15:28 sí pero musicalmente no mira

Voz 3 15:44 ah

Voz 1722 16:04 no sé si conoces a The Cat Empire clara si yo les hace muy poquito en directo que tocaron en en Barcelona y en Madrid y la verdad es que hay pocos grupos que sean tan divertidos como ellos se sobretodo porque tienen una sección de vientos que anima el cotarro vamos que vuelva impresionante tienen mucho groove es esos grupos que los escuchas y te transmiten algo no por un lado tienen ese esa parte más de mestizaje de muchos muchos estilos que lo mismo tienen trocitos jazz que hay un dice haciendo scratch hay melodías que son muy de descarga a ritmos muy de de Calipso pero luego tienen un poco también de de indie no de Denia irracional que te puedes recordar a Beirut Arcade Fire a zanjar lo ha a lo que tu quieras bueno pues acaban de presentar varias canciones que incluirán en en su próximo disco de dos mil diecinueve entre ellas esté te Mazo que está sonando que se llama Kilian lo que decía un puntito a Indy indie rock indie pop también a grupos más ver venéreas como puede ser la pegatina por ejemplo acaban de sacar otra canción con De Pedro alguna colaboración con él

Voz 5 17:56 me gusta mucho eso esa canción

Voz 1722 17:58 osea que le le dan no sé es un grupo muy versátil en dos mil diecinueve como decía sacarán nuevo disco una de las canciones que incluirán es este gitanos kilo

Voz 5 18:27 la banda irlandesa ha publicado este año su tercer disco Politics of Living un disco muy alegre que tiene canciones tan positivas como ésta

Voz 16 18:49 exacto

Voz 5 19:38 tiene frases poquito Mister wonderful que yo que ti no te gustan mucho a mí tampoco pero bueno que yo estoy en este mes de diciembre así un poco inspiradora dice incluso cuando consigan dejar la luz volveremos a la luz del sol tienes que mantener la cabeza alta bueno como mensaje del como viable tipo bueno que vamos a hacer pues si tomas de la cabeza alta como dicen ellos ahora están de gira por Estados Unidos pero esperamos que se pasen por España el año que viene a pocos festejos

Voz 7 20:10 si bien veinte intenta de verles y también acaten que lo sepas

Voz 17 20:30 Fuego y Chinchetas intentando averías por qué es el indie desde dos mil dieciséis

Voz 18 20:49 sí o no

Voz 19 20:52 no

Voz 5 20:55 ha experimentado esta canción el hilo

Voz 1722 20:57 cambian poquito pero ya verás como el arranque de recuerda mucho al minimalismo de dieciséis

Voz 19 21:05 eh eh hay tanto

Voz 1722 21:16 esa es mi verdad así lo que está sonando y lo siento por la alfombra y forma parte desde el primer disco del dúo francés agregar que han decidido adoptar el nombre de un alga muy usada en la alta cocina por su poder califica ante no sé no sé realmente porque lo han hecho pero me atrevería a dibujar un paralelismo entre los cocineros que hacen versiones ultramoderna de platos tradicionales muchas veces con agradar con este porque ellos suenan muy contemporáneas y sofisticados y al mismo tiempo tienen ese puntito a New Order ya toda la tropa electrónica ochentera que llevábamos tiempo rememorando gracias a banda no sé por ejemplo cromática o en España últimamente soledad de Lezo o el último vecino bueno tienen esa mezcla entre los super moderno y lo ochentero que da bastante buen resultado

Voz 19 22:12 eh lo ha

Voz 5 22:47 bueno es que voy a hacer una pequeña excepción porque creo que esta canción es poco indie pero el otro día iba andando por la calle empezó a sonar este tema pensé que era perfecto para la Navidad para escuchar mientras ves las luces de tapas así un poquito con la bufanda a mí

Voz 1722 23:04 me he reconciliado

Voz 22 23:19 sí

Voz 5 23:28 estamos tan particular está de Mike Rosenberg un cantante inglés más conocido como pasen ya decidió dejar el colegio con tan solo dieciséis años y se puso a cantar por las calles de Reino Unido y luego en Australia van bien

Voz 1722 23:41 cómo te gusta tiene un músico callejero

Voz 5 23:44 pero es que el caso es que él lo sigue siendo porque siempre que puede ser la calle tocar de hecho aquí en Madrid en dos mil tres salió a la calle Preciados sí pero en dos mil tres las que ves las cosas en Madrid estaban un poco complicadas y sobre todo con los músicos callejeros llegó la policía de puso una multa ese acabo concepto todo canciones estaba Tony Aguilar allí viéndolo todo ese quedó flipando en plan de pero bueno a ver si hemos armado este chiringuito hice acababa concierto de este hombre pues bueno él han así por donde va sigue tocando en la calle

Voz 1722 24:15 pero ahora con Carmena si ahora vamos

Voz 5 24:18 es decir con los brazos abiertos es la primera que ahora me echó muy fan bueno e como digo a la voz me atrapado totalmente empezó muy joven se publicó su primer disco en dos mil siete pero después ha publicado diez discos más así que tengo que escuchar me toda la anterior para para hacerme de verdad

Voz 1722 24:36 qué trabajador si el último disco

Voz 5 24:39 titular Dunaway esta canción Survivor Supervivientes como él

Voz 22 24:52 con

Voz 1 25:04 digo

Voz 1722 25:28 bueno pues hasta aquí nuestra propuesta de canciones para este mes de diciembre ya hasta final de año sólo nos queda hacer repaso

Voz 5 25:35 pues sí va a estar complicado porque además este año un yo estaba un poco fuera las influencias recibidas en las de fuego Chinchetas pero de compañeros de la radio buenas y es interesante es interesante porque me voy a gastar mucho en eso además así que bueno somos muy pronto con lo mejor del años