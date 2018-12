Manuela Vellés: "De pequeñita me encantaba cantar y actuar, la música siempre ha ido conmigo"

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 1515 00:56 la mujer con la que vamos a charlar durante los próximos minutos es una de las actrices que más hemos visto en la pantalla

Voz 3 01:02 oye en la grande en la pequeña en Velvet en Caótica Ana

Voz 1515 01:06 secuestrados pero lo que no sabíamos de Manuela Vellés es que toca la guitarra desde que tiene siete años y que desde entonces actuaba de día y componía canciones en secreto de noche qué le inspiraba el indie que el trabajo de cantautores como Zara como Drexler o como esta Natalia la fe Urcade pues hizo que esa pasión que ya iba viviendo en secreto se terminase convirtiendo en su primer trabajo subo abajo que acaba de presentar al público

Manuela Vellés qué tal

Manuela Vellés qué tal

a la bienvenida hoy por hoy Madrid

Voz 1515 02:16 Voigt estas encontrando un programa especial porque tenemos el estudio lleno de chavales nos acompaña la periodista Helena Fernández que está a tu izquierda que hace un día como hoy cuarenta años estaba trabajando de becaria en esta casa cuando estaba probando la Constitución imagínate así que le hemos pedido a todos que se queden a los chavales han sido tres los valientes que se han sentado aquí con nosotros porque les he dicho vaya tarde periodistas vais a preguntar una chica muy joven como Manuela Vellés que acaba de sacar su primer trabajo que viene de triunfar en las series inicial sentado aquí con nosotros Aleix dieciocho años Carmela diecisiete Alex dieciséis es una cosa como capicúa diecisiete dieciocho dieciséis dos Alex una Carmela estáis aquí Verdú sí porque la radio se oye no se ve si parece que el país habla en Irene Fernández cuando ha entrado Manuela Vellés por la puerta entraba sonriendo como una niña una felicidad infinita hay decía he cumplido un sueño porque claro a que si total total oye su abajo lo has escrito tal vez permíteme que haga la primera pregunta pero que soy gallego

Voz 9 03:21 digo lo has estado respirando por llevarle la contraria algún gallego por qué nunca sabemos si subimos bajamos es la contraria a algún allí o que lleva a decir que depende bueno claro y me pongo y acento gallego y todo Yacla preparada estoy a ver qué me dices eso

Voz 6 03:42 ya me habían contado sigue sus una expresión muy gallega sí bueno a mi me parece que la vida es un subo bajo todo el rato arriba o no si en temporadas de tu vida que tienes más intensidad

Voz 8 03:54 además trabajo otras temporadas más más

Voz 6 03:56 tranquilas lo lo emocional también temporadas muy alegres felices éxtasis y luego al bajón y bueno es un poco la temática de mis canciones en general es un poco lo que me inspira a los extremos de la vida lo que

Voz 3 04:13 lo que me mantienen Mi mi balanceo Éluard

Voz 1515 04:17 creo que es el tema que escuchábamos antes antes que ha hecho que entrase Manuela bailando en el estudio vamos a escuchar más temas y nos cuentas porque has cumplido un sueño vale porque escuchamos antes balanceo esté que suena de fondo es no me ves otro de los temas de este primer trabajo sea mala hoja

Voz 11 05:03 hoy estamos haciendo una edición Manuela especial del programa por la Constitución tienes treinta años lo Dexter y lo recuerdas lógicamente pero en caso se habla del tema hoy no sé si hoy pero fíjate estos chavales vienen de haber estado en el Congreso teniendo una experiencia de haber trabajado mucho sobre la democracia la Constitución en casas ha comentado estos días

Voz 6 05:25 claro sí a ver a mi madre todo el rato me recuerda cómo cómo se vivía antes nosotros hemos crecido así vemos cosas normales pero todo lo que se ha conseguido pues pues me lo recuerda mi madre

Voz 1515 05:40 le he pedido que nos acompañan estos estudios a los chavales del instituto de la Serna es la primera vez que están en un estudio de radio en la primera vez que hacer una entrevista se han preparado ha sido una forma un poco improvisada preguntas vale Manuela para el primero a ver Alex pregunta para Manuela Vellés

Voz 12 05:57 eh hola buenos días lo primero Manuela y quería preguntarte si como te he visto cuenta de que tu verdadera vocación era cantante y compositor hay no

Voz 6 06:07 bueno yo no diría tanto yo creo que son las dos cosas me gusta poder hacer las dos cosas y no tener que elegir un pero siempre ha ido de la mano para mí las dos cosas juntas de pequeñita me encantaba cantar y actuar a la vez haciendo que era un personaje de una pelea o el Disney esas cosas la vida habían llevo pues pues con la suerte que tuve a a empezar a trabajar como actriz Lleida incluyendo dentro de mis trabajos como actriz alguna vez alguna canción me han dejado cantar en camino por ejemplo de Javier Fesser hay momento que cojo la guitarra y canto en una película que se llama buscando a mis también cantaba en Velvet acabe cantando también para mí la música ido siempre conmigo es como algo muy natural para mí porque siempre estoy con la guitarra cantando en mi tiempo libre llevo componiendo pues desde que pues se aprende a tocar y que me divertía era para mí era mi ocio y diversión y lo que yo no sabía qué es esto que cuenta ahora que cumple un sueño pero es verdad es que me podía de cara eso también de manera profesional digamos que dedicarte de manera profesional a lo que más te gusta hacer eso sí que es

Voz 1515 07:15 a su nombre esa es la suerte pregunta de Carmela del Instituto de la Serna Fuenlabrada diecisiete años Carmela bueno buenos días qué tal vez

Voz 1628 07:24 yo te quería preguntar e tanto la industria de la música como la de El teatro son mundos que muchas veces no vemos sobre todo a hombres en primera plana yo te quería preguntar si alguna vez ha notado no has tenido alguna

Voz 1515 07:37 dificultad de cualquier tipo por ser una mujer

Voz 6 07:42 a ver yo supongo que si yo todo el rato reflexión acerca del tema de cómo me siento y de las experiencias que yo he tenido portó de este momento que estamos también viviendo tan tan intenso no las las mujeres luchando para bueno el momento llevan llevan mucho tiempo pero el movimiento feminista que hay ahora tan presente a mi me gusta ver siempre todo lo que se ha conseguido y lo bueno que ya se tiene no para ver también en lo que quieres luchar pero yo siempre soy muy muy optimista y estoy viendo que hay muchos avances yo como actriz creo que cada vez hay más protagonistas mujeres más tramas interesantes para las mujeres creo que los hombres son más conscientes de cosas que antes daban por hecho no darlas por hecho creo que ahora hacemos cada uno todo el rato esa pregunta que antes dábamos por hecho cosas que que nos parecían las normales y ahora no entonces creo que todavía hay que hay que seguir y por supuesto teniéndolo muy presente pero sí que notó cambios y eso me hace muy inferior

Voz 8 08:40 hablando de hombres vamos a volver a conectar nosotros los jueves hoy es el día de todas las celebraciones a la vez la Constitución tenemos

Voz 1515 08:50 el metro que estamos de centenario con el metro lo que hacemos para celebrarlo es perder Manuela chavales Irene Fernández a nuestro monologuista o a Raúl navideño que tenemos de baja por lesión en la voz pero se recuperará enseguida o a Juan Aroca en alguna de las estaciones de Metro de Madrid a los oyentes que le vayan encontrando adivinado en qué estación está pues les espera con regalos invitaciones de teatro y un bono de veinte viajes de metro si oye agradece también así que vamos a ver si le han encontrado y quiénes Juan Aroca

Voz 13 09:18 la próxima estación Nava Aregio correspondencias con Hoy por Hoy Madrid y todas las líneas de Metro de Madrid

Voz 9 09:27 metro y Saura cinco años más joven un amarillo Aroca hoy hacen bicefalia Aroca hola de nuevo hola hoy es estación caro K cuenta Marta venga ya que estamos hablando el pasado no se te voy a llevar a tu pasado tu recuerda Rubén acto de Madrid el cinco líneas relato corto de Madrid cinco línea concurso lo recuerdas sí sí sí pues tengo aquí una de la finalista de ese relato estuvo contigo en la sala Galileo Galilei pero deja Lucía años ostras Lucía no me lo puedo creer Lucía que conocer tu chi a tus hijas que las las las llevo pequeñitas ha venido a buscarme porque no estaba escuchando te está escuchando ahora Lucía qué tal

Voz 14 10:16 al hola buenos días ponla Luciano bueno olivo cerquita que dónde está dónde está actúan pero aparte de eso te oigo siempre claro

Voz 1515 10:25 bien oye casi todos los días cuál ha sido la pista definitiva Lucía

Voz 14 10:29 bueno tú sabes que al vivir tan cerca esto de Atocha antes bueno pues lo de estación del arte hace muy poco que les han cambiado y bueno pues ya te hemos pillado en casa te pilla te hemos pillado y casi haciendo que ha salido con total sin calcetines mismo

Voz 9 10:48 sí es verdad aquí en esta Marga que ha venido corriendo ya el el casi corriendo las tenemos

Voz 15 10:56 pedir porque es que no es estamos ya viviendo queríamos hacer está última con rápidas sabiendo que te estaban encontrando Juan un montón de oyentes Marga hola hola solamente saludar pues un beso grande que te escucha el programa y me encanta es muy solidario culturalmente en todo no sé me sirve para todo lo bueno es que el final yo pues entre la como hablas programas tan solitarios os vamos a dar las entradas igual no hace falta que lo diga

Voz 16 11:25 lo digo de corazón de corazón dolor ya los tiene regalada en el que saliera

Voz 1515 11:32 Nos tenemos que ir darle un beso a las dos invitadas al teatro que disfruten del puente de la Constitución Viva la democracia y queríamos hacer este programa especial tan necesario también estos días Juan Aroca un beso grande estaba la estación antigua de Atocha hoy la estación de las artes porque es la que abre la puerta al triángulo pictórico de Madrid Juan Aroca gracias

Voz 1515 12:00 venga que queda la última pregunta de nuestros estudiantes antes preguntaba Alex tiene dieciséis años luego Carmela diecisiete y ahora el otro Aleix de dieciocho pregunta para Manuela Vellés

Voz 17 12:10 es buenos días

Voz 18 12:13 mi pregunta antes de llegar aquí no tenía ninguna broma mientras ha sido respondidas ha ocurrido una yo un montón de chavales escuchamos montón de música pero no sé cuánta gente se pregunta el la inspiración no porque a mí me me gusta mucho escuchar icono esté muy pendiente a la letra pero claro cuando escucho a la letra dijo que sabrán inspirado para hacer es ese tipo de canciones que te consideras tu que podrías haberte inspirado para hacer canciones así

Voz 19 12:40 pues mira yo en realidad

Voz 6 12:44 yo empecé a escribir como un poco con vuestra edad así ya más en serio y a veces simplemente era mirar afuera pero mirar bastante adentro es como cómo veo yo la vida no sea mirar cómo lo que me está sucediendo alrededor inspira la vida las experiencias la empatía también que tienes por otras personas las cosas que les suceden a otros el único encontrarlo en en palabras no yo creo que también todo lo cultural que hacemos inspira

Voz 19 13:12 ir al cine al teatro leer e ir

Voz 6 13:16 la charlas de gente que os interesa que hablan de de cosas que que os interesan yo creo que todo lo que te mueve a ti te te inspira y te hace como ganas de ganas creativas y eso es muy importante

Voz 1515 13:27 Nos ha encantado de conocerte te pido porque quedan ya dos minutos para las noticias de las dos que nos hables de cómo nació la colaboración con los chicos de la pegatina para un disco para uno de los temas que

Voz 6 13:39 incluye en este disco pues pues mira los los conocí porque a través de los productores de del disco que están en Barcelona la Atlántida estudio ellos habían grabado un par de discos con ellos me propusieron pues la la posibilidad conocía Adri que es un tío encantador simpático cercano es maravilloso y ha sido mi primera colaboración a mí me divertía mucho así como os digo que aprendí las canciones de Walt Disney que siempre había dúo es uno de hombre y mujer y tal pues cantar con alguien me hace mucha ilusión si es este tema Bailemos que además era muy de dos personas porque Bailemos es un vals ranchera que que bailando

Voz 1515 14:18 bueno escuchen lo les va a encantar el disco les va a seducir Manuela Vellés te lo vas a comprar y me han hecho tanta ilusión el programa de hoy gracias a todos por haberlo hecho posible

Voz 17 14:29 detrás me recuerda a Jorge de soy admirador huelga eso

Voz 1515 14:34 a Irene Fernández que un día como hoy hace cuarenta años estaba en estos estudios en esta casa viviendo un día histórico como el de la Constitución Irene gracias por haber venido aquí me voy encantadísima un beso grande manos una Vellés un placer conocerte eh al ex Carmela y Alex y al resto de chicos que hoy nos han acompañado del Instituto de la Serna para contarnos su experiencia trabajando la democracia la Constitución y bueno vuestra experiencia en el Congreso de los Diputados placer conoceros chicos besos grandes volvemos mañana con más Hoy por Hoy Madrid que tengan una gran tarde de jueves adiós