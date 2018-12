La Script 'Roma' de Cuarón revoluciona el siglo XXI (07/12/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:20 hola qué tal bienvenidos a la escribe estamos en pleno puente y muy nerviosas porque arranca ya la temporada de premios esta semana hemos conocido a los finalistas de los Globos de Oro los pero son los galardones que otorga la prensa americana y la española vamos a analizar los resultados también los estrenos de la semana hablaremos por supuesto de Roma la película de Cuarón que va a estar en Pines solo pues muy poco hasta el día doce que se estrena en la plataforma Netflix también vamos a hablar de la nueva versión de Robin Hood más millennials comunista del Rey de Alberto San Juan son el también con el director Alberto San Juan como protagonista Willy Toledo bien televisión vuelve la segunda temporada de la maravillosa señora May sí

Laura Martínez ya relevado completamente P bate ha dejado atrás a mira que músico de

Voz 6 01:47 yo en realidad no se Laura hola qué tal hola qué tal cómo estáis físico tres no es bacalao

Voz 6 01:57 cerrado no pero te has sido nos ha hacia el pasado sino te has ido esta locura que ha podido pasar

Voz 1463 02:04 también le gusta Pepa que también la había metido antes en un montaje osea que ha sido cosa mutua

Voz 6 02:09 es una canción a mi me gusta

Voz 5 02:13 bueno me retiro pero derrotada años sé que tú que es poner Rafael pero todavía no ha llegado no es el Rafaela Carra a todo esto Sandro Sandro en Romina y Albano todo esto a mí me

me va muchísimo bueno vamos con los estrenos de la semana vamos a empezar por Roma es la película de Alfonso Cuarón el mexicano eh que también bueno y ganadora del León de Oro en Venecia ir producida por Netflix es un drama en blanco y negro cuenta la historia de la propia familia el director mexicano está ambientada en el año setenta y uno en el barrio burgués de Ciudad de México que se llamaba Roma bueno que se llama Roma Ike cuenta la relación de una criada indígena que cuyo do a Cuarón y a sus hermanos que todavía vive que Jamal limbo ya quién dedica la la película es la memoria familiar lo que les sirve para hablar de muchos problemas políticos y sociales de su país

Voz 7 03:14 Esquerra o sea el que se mueve porque mi juego pues ya no quiero jugar que hubo yo no quiero que tú llegues ni

Voz 8 03:23 no pueden estar hasta arriba yo lo puesto los silbidos llevando Jartum Ammann no vayan hasta la orilla

Voz 1457 03:38 bueno pues estábamos discutiendo quisiera setenta y uno sesenta y uno era setenta y uno

Voz 5 03:42 sí había porque el mayo del sesenta allí por graves

Voz 1457 03:46 Ci osea el ven esta película como él el tema desde el año sesenta eh Cuarón en la película ACB eh pues muchas referencias muchos niños con los cascos de ex astronauta en él

Voz 1463 03:59 maravilló dado porque claro la película es consta una constante comparación de barrio rico barrio pobre no de criadas versus señores ir con la cosa de la astronauta es como los niños tanto de la barriada que no tienen vamos que no están y asfaltada como suponen una papelera la cabeza para CB astronautas y como el niño rico tiene un disfraz último modelo no de la astronautas a que en los pequeños detalles hasta esta esa esa esa mirada la desigualdad de un país que de alguna manera entona un mea culpa y eso es algo que es muy bonito en esto que aceptaron pues sí porque es una película monumental

Voz 1457 04:34 sí que es un viaje a su memoria claro su memoria desde

Voz 9 04:38 niño burgués

Voz 1457 04:41 en efecto en Venecia lo reconocía

Voz 9 04:43 así esto escribiendo tú cuando creces con alguien que en realidad no cuestiona su identidad y aquí de pronto me forzó este proceso me forzó a ver a a Clegg vivo como una mujer como una mujer contó una complejidad alrededor de ellas una mujer que pertenece a las clases bajas una mejor mujer que viene que tiene origen indígena entonces eso creo todo una nueva que no punto de vista que que quizá yo no lo tenía yo la Yolanda tomaba nada más como mamá eh y creo que eso fue lo que detonó todo todo todo es otra parte temática en la que estás hablando

Voz 1457 05:26 le preguntábamos a Cuarón que en qué punto de en qué momento de su vida había se había dado cuenta que que el limbo que creo

Voz 10 05:33 la la la niñera la la la criada e Irak tiene la había

Voz 1457 05:38 eficaz o al había quitado la había sacado de su papel de empleada del hogar y el el decía esto no que desea amor le había hecho verla como una parte de la familia en la película se va viendo que que que no lo es también eh le preguntábamos por por esto no

Voz 1463 05:53 mirada sí claro porque la verdad es que una de las cosas que se puede decir es de Buenos un hombre blanco mirando a la mujer indígena y la verdad es que no porque rueda de una manera hay ha escrito el guión muy pone la cámara de una manera que es todo un homenaje esa mujer es decir bueno de hecho el final que no vamos a desvelar es es terrorífico en el sentido de bastante inhumano no contó con esas empleadas del hogar entonces le preguntamos si esto era una mirada burguesa más

Voz 9 06:20 yo sé que es una película que nace en el seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena e y que ese seno es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza córner

Voz 1463 06:36 apretó más guerras emocionado escuchando a Alfonso Cuarón y la verdad es que es muy bueno es una de las películas del año está en todos

Voz 0272 06:46 los premios que se están ya eh bueno dando las nominaciones en Estados Unidos esperemos que estén los Globos de Oro que estén los Oscar que estén los Goya y sería maravilloso

Voz 1463 06:56 la película en español y en el en el dialecto

Voz 1457 07:00 en el sexto pero es muy hombre a mí me parece interesante el hecho de que solamente se estrena en cinco salas en España porque claro los distribuidores el día cinco en fin

Voz 1463 07:12 para el doce no llegará a las plataformas la plataforma Netflix que es la que tiene buenos Roma ha sido un poco también la bandera

Voz 11 07:18 porque bueno fue la que

Voz 1463 07:21 más perjudicadas salió de aquel veto en Cannes a las películas de Netflix en sección oficial que como en el propio festival de pues la espantada de Netflix de decir si no me deja es competir me voy claro

Voz 1457 07:31 los exhibidores han dicho no solamente la vamos a tener muy pocas semanas porque el día doce ya está en Flix a mi me parece que realmente es un acto de prepotencia industrial casi que es una descortesía no hacia parte sí

Voz 0544 07:46 sí mi dejando al margen la calidad de la película que todos decís yo no la he visto todavía que es maravillosa iba a ser una de las películas no solamente del año sean a lo mejor

Voz 6 07:54 es que estoy esperando verla en Delhi esperando verdad

Voz 0544 07:57 bueno pues hombre yo creo que NCIS en ese caso dice oye yo me debo a mi país

Voz 1457 08:03 a mis clientes cliente suscriptores no

Voz 0544 08:06 y eso también nos hace reflexionar si las productoras de cine las Meyers hubieran fines enviado una película como la que quería Cuarón con el tono que quería Cuarón y con el Gobierno de guardaron en blanco y negro y es decir hay aparecido pues Ned Price ha dicho yo te la final

Voz 1463 08:21 es cierto pero en ese sentido es bueno pues también

Voz 0544 08:24 eso quiere decir que que que que que que el mundo del cine y de la producción se está moviendo en en zonas que todavía yo creo que tienen que dar mucho de sí y luego hay otra cosa que me parece que es una reflexión que ha hecho Cuarón también diciendo que gran parte y eso nos ha pasado nosotros también que gran parte de las películas de las mejores películas de todos los tiempos no las hemos visto en pantalla

Voz 1463 08:44 no claro pero esto esto empiece a son que lo ha visto para el dice eso pero luego dice pero es que esta película está configurada para ver en pantalla grande bueno entonces hay aquí un tú como productor evidentemente firmas con Netflix y sabes que es la película que te da el dinero hay un un sketch del Saturday Night Life que es maravilloso que es como Netflix pide al dinero constantemente no y es maravilloso que apoyen este tipo de cosas que ellos querían evidentemente para conseguir lo que no tienen que es el prestigio no producciones de prestigio está podía ganar la Palma de Oro ganó el León de Oro puede ganar el Oscar sin embargo claro luego hay otra cosa y es que la plataforma la quiere estrenar en plataforma de la estrenarán un cines para hacer un pequeño estreno técnico para contentar al día

Voz 1457 09:24 es un gran paso eh porque él

Voz 1463 09:26 claro Cuarón también hay tiene que comérselo

Voz 1457 09:29 sí pero es un gran paso porque este año vamos pues es una de las grandes películas y aunque en Netflix está invirtiendo hará mucho dinero pues también yo entiendo que el cine el el el el cine de autor pues existe ir reclama pantalla veamos veremos a ver seis los espectadores también lo lo piden que yo la en una a la pequeña de muy mala calidad en Venecia tengo que decir que esta película necesita una gran sala con porque tiene un audio espectacular entonces es una pena que incluso vaya a cinco cines que son de estas salas pequeñas cajas y que no hombre que las grandes en fin que a mí me gustaría que que el poder verla en una en una sala de las de

Voz 1463 10:11 al final pierde el espectador claro

Voz 1457 10:13 porque el espectador bueno lo que en la película que sí que ha llegado a mansalva este fin de semana y que va a haber mucha gente es Robin Hood que es una nueva versión de este personaje que roba a los ricos para dárselo a los pobres es muy british es una película protagonizada portaron Bertone el chaval de Kings van por Jamie Foxx dirigida por Otto but course que yo no le conocía pero resulta que es ocho episodios ha dirigido episodios de series como Black Mirror OPI Keep bla Enders en en este caso hay cruzadas racismo corrupción en la Corona británica Yeste líder de la izquierda en la Edad Media

Voz 2 10:53 era noble pero ahora te tocase ladrón lo más rápido

Voz 1457 11:19 palabra Elia que ha visto todos los Mossos Robin Hood como hecho sí

Voz 0544 11:26 Fred en Robin Hood desde la época del cine mudo no que que va a mí me parece muy bien que cuando se vaya a hacer una nueva versión del Robin pues sale de un nuevo enfoque este enfoque hombre puede ser discutido pero es original porque es que las cruzadas se convierten en la guerra

Voz 11 11:41 Irán unos la escena

Voz 0544 11:46 en la que Robin Hood está por las calles allí de Jerusalén se supone como un cruzado pues parece eso rodada en Bagdad no con los insurgentes no os aparece una película actual luego todo el mensaje que tiene la película ya es de una reivindicación digamos de izquierdas no es la película Robin Hood que los hijos de Pablo Iglesias van a ver de gente en cuanto tengan un poquito de de de uso de razón no porque es una película muy combativa muy ácrata muy de denunciar

Voz 10 12:24 al poder establecido a la banca a decirles aliado

Voz 0544 12:28 el sheriff de Nottingham parece un fascista de Luque y no tiene un sentido como V de Vendetta no en esa en algún momentos a película también que que marcó un poco un antes y un después en sí sí la reivindicación cinematográfica de la nueva generación o sea que eso es una película que bueno la es discutir de ideas entretenida la puedes discutir porque dices joder que no pero es un enfoque original pero que está muy entretenida y sorprendente ver un Robin Hood así

Voz 1463 12:55 sí yo te estoy muy de acuerdo con él en la verdad es que yo iba a menudo a menudo rollo me voy a comer ahora mismo y sin embargo no es es divertida entretenida a mi me gusta mucho el protagonista creo que tiene mucho carisma Taro negra e ir después eso es lo que dice Leo que el mensaje es como claro cómo va a gustar el Hollywood evidentemente las típicas y la taquilla ha sido nefasta pero pero sí me encanta me encanta esa unión de la izquierda es quien de la izquierda traición al resto que eso del final y qué podemos hacer analogías pero

Voz 0544 13:29 sí hay muchas lecturas de izquierdas

Voz 1463 13:31 las puertas giratorias está el Brexit está todo en esa película es es la película política el años Robin Hood

Voz 1457 13:39 ese ese vamos realmente hemos pasado de la de la reflexión en blanco y negro que crece la hierba de Roma a este Robin Hood populista

Voz 0544 13:50 sí bueno es una reivindicación de las políticas digamos si de los partidos emergentes Jamie Foxx que ese interpreta a un árabe que llega allí en busca de venganza que le cambian el nombre no no lo pronuncian su nombre y le llaman Jon Little John no de la historia de Robin Hood una Mariam que tiene sus también es muy combativa que tiene también otra historia de amor y que además hay una historia también romántica en fin

Voz 1457 14:17 bueno pues que semana porque el siguiente estreno es suspiran ya que es el primer del italiano Luca aguardan y no el director de son el Amore e que ha hecho del clásico de Dario Argento y está protagonizada por Dakota Johnson las sombras de Grey Tilda Swinton mezcla no tan tan rara que se adentra en el mundo de las brujas que controlan una Academia de Cine en el Berlín de los años setenta cuando vayan adiós

quería decir que es que hoy de Maine vale la academia de baile

pasa el puente más para hacernos trabajar bueno

Voz 0544 15:23 por cierto no una cosita que mencionabas cincuenta sombras de Grey con Dakota Johnson Inn Robin Hood Saleh el

Voz 1463 15:28 a mí dormían

Voz 1457 15:31 hay hay vida profesional después de una trabajada trabajo mira eso eso está bien todo lo que sea trabajar está bien bueno y no se o que te apareció

Voz 0544 15:42 pues mira

Voz 1457 15:44 es una película que no entendido osea

Voz 0544 15:47 me ha aburrido un montón hay hasta después de la película dura dos horas cuarenta casi tres horas hasta pasada hora y media no me sitúe no de que me iban a contar porque bueno yo no tenía ser referente de Dario Argento pero esta es una versión un poco diferente ITA ir eh pues se ahí me sorprendió empecé a ver cosas algunas que me me gustaban otras que no entendía otras que me aburría otras que me parecen una estupidez total que para muchos es una obra maestra vale una obra maestra y nos ponen a los que no la consideramos como tal como que no entendemos absolutamente nada de este nuevo

Voz 1457 16:24 cine no son muy fans los de la obra maestra mucho es decir que es una él no es un osea un público ya que de entrada va superen van muy entregados yo reconozco que no

Voz 0544 16:37 no llegó a ese punto de tampoco

Voz 1457 16:39 de que era una película que me

Voz 0544 16:42 dice muy confusa desde el principio voluntariamente confusa es decir que tardase en entrar a ella en sentarte como espectadora diciendo vamos a ver qué me están contando que me quieren contar sí está situada en Berlín en los años setenta

Voz 1457 16:57 hay muchas referencias al cómo

Voz 0544 16:58 mismo al Berlín Este al Berlín Oeste un fatal no sé que la academia de baile pero en fin pero el otro el que en fin no sé me me me descoloca coloca completamente loco

Voz 1457 17:10 si Almodóvar hiciera una película de terror desde su esteticismo sea yo creo que es un poco una rareza que se permite a alguien que se las puede permitir

Voz 1463 17:18 sí a mí no yo no la considera una obra maestra desde luego pero sí que me parece una película muy disfrutó nada muy resultó en viendo con la música de Thom Yorke el el cantante de Radiohead en los colores el rojo la sangre las coreografías las las actrices si todo todo el este atmosférico mucho muy distinto a Argento no queda como esa música esta banda sonora que te metía aquí es saque la propuesta incluso estética es distinta ahora

Voz 1457 17:47 te quiero decir el yo creo que el error

Voz 1463 17:50 que no la convierte una obra maestra uno que es un primer que entonces es difícil que un rímel a ser una obra maestra dos pues que claro intelectual izar una película que era un un una especie de un terror muy personal me quizás donde le falla es interesante que el ambiente en ese Berlín eh pero claro metes el nazismo metes la de mi hijo pero al final no entran dentro de la trama luego lo que decía agua dañino que era la escucharemos de no bueno esta es la división de las brujas es la división de las feministas en los años setenta bueno vamos a escuchar nuestras en vena

Voz 13 18:22 decía capturado el intercambio de setenta y siete fue un período importante para la revuelta feministas particularmente en Europa hubo movimientos en Francia e Italia movimientos que no eran como en Estados Unidos sino que más bien buscaban la igualdad buscaban la diferencia estábamos muy interesados en eso también en volver a la década de Fassbender

Voz 9 18:42 de aquella Oz ción de Fassbinder

Voz 1457 18:45 igual que Finder sería hubiera sido más eh más intenso no más eh más es no sé más yo comprendo

Voz 0544 18:53 además las tasas a mí me parece gamas

Voz 1457 18:55 son una rareza que él puede se puede permitir Laura pues yo estoy

Voz 0268 18:59 tampoco como Elio Halliday ahí no no sabía muy bien lo que me habían querido decir pero sí que es cierto que sin duda es una película que impactó una barbarie

Voz 1457 19:06 ya que no decirla las las escenas de baile las coreografías estas paralelas me parece una más

Voz 0268 19:12 caridad quiero decir no sabía que me contaba pero me me me de alguna manera me me tocaba Hay quieras que no la forma de grabar de este hombre que siempre sino antes que hasta puedes oler el sitios que es una barbaridad y la forma en la que está todo contado es muy llamativa por lo menos quiero decir de alguna forma pueden percibir X cosas ahí quieras que no pues no sé si que es cierto que he leído en algún sitio es que la tachan de mega feminista yo tampoco es que llegue a perder

Voz 1463 19:37 mire eso tampoco bueno es el el feminismo de Jin Jan jefe entonces mira es uno de los directores más misógino que hay por otra parte es que

Voz 6 19:45 a lo mejor es que ha querido eso no

Voz 1457 19:49 una doble ha querido viajar hacia

Voz 1463 19:51 hay que creer que rollo más raro tiene este director con las madres porque en todas sus películas comida Your Name la relación con la madre quizá era como casi inexistente bueno sonó el amor era como bueno y aquí que al final no es la madre que mata a la hija

Voz 1457 20:11 no sé y me pero también hay una relación así con la madre

Voz 0544 20:14 eh que es debe de estas sectas Amis no aparecen ahí también lo Sami Si en fin que es un es un gazpacho donde se mezcla todo hay momentos que son muy brillantes y como dice Laura está muy bien filmada

Voz 1457 20:25 porque ahí los momentos del baile Alex Nasser

Voz 0544 20:28 mi tiene momentos de zonas muertas absolutamente donde te quedas un poco como diciendo

Voz 1457 20:33 me gusta lo de las zonas muertas bueno pues hablamos ahora para los que no pueden tienen que llevar a niños al cine no porque no es ni Roma ni suspira eh también hay que esperar un poco para Robin Hood a los pequeños hay que llevarlos al cine animación está bueno claro estamos en pleno puente pre navideño hice estrena la segunda aparte de romper Ralph en la que el chico malo de los vídeojuegos sale de los recreativos ir se mete en la inmensidad de ciberespacio

Voz 14 21:04 y para intentar porque gusta tanto este juego Smith

Voz 15 21:11 vamos a darle cancha catorce y catorce intocable tú lo finca Olimpo vamos

Voz 1457 21:19 a ver Laura que nos dice alinea encantado tomando un poco como punto comparativo del green

Voz 0272 21:25 que se estrenó la semana pasada que también para un público infantil creo que esta sí que sí que complació bastante al público adulto porque tiene muchos gags en los que compara bueno hay muchos paralelismos con la realidad en cuanto al Internet eh bueno desde luego hay muchos muchos gags que muchos niños no van a entender ir sin duda tanto del formal porque la animación evidentemente es espectacular como a nivel de contenido está muy bien porque defiende los mismos valores de la amistad eh qué tal vez el mismo es más o menos el mismo mensaje del Green evidentemente bueno cogido con pinzas porque dice habla más en plan de la amistad y hay más espíritu navideño pero pero aquí lo consigue porque yo todavía muy moño y esto lo veo muy divertido a sinceramente

Voz 1457 22:04 estuvo muy bien bueno pues error romper en Internet íbamos a acabar los estrenos de la semana nos saltamos es que es una semana brutal in vamos a terminar con el Rey con con el Rey que es la primera producción cinematográfica del Teatro del Barrio la dirige Alberto San Juan Valentín Álvarez y adapta la obra de teatro del mismo título también son los mismos protagonistas de la obra Luis Bermejo interpreta al Rey Emérito justo en el momento de su abdicación ustedes está bueno pues comen su sillón como adormecido se le aparecen todos los fantasmas del pasado Adolfo Suárez Martín Villa Felipe González o Franco son algunos de los Perso no es que se reparten Willy Toledo y Alberto San Juan sí pero también es el último jefe del Movimiento Nacional el partido fascista elegido en el año setenta y nueve por más de seis millones de espectadores

Voz 16 22:59 la pista eligió el pueblo vuelve a mí me di yo la historia yo no soy el heredero de Franco soy el heredero de nueve Reyes de propia familia

Voz 0268 23:16 de Adolfo Suárez diciendo de te has olvidado de mí no me marca Buenos Aires le dijo te te concedo el ducado que que debe ser menor no entiendo yo de títulos no yo creo que educado es mayor que marquesado no

Voz 1463 23:36 bueno a mí la obra de teatro me gustó muchísimo eh la película la verdad que que bueno el texto esos brillantes un texto casi periodístico decía Willy Toledo hay más de tres fuentes en las cosas complicadas decía ha vuelto debemos consultado más de tres libros en las que se puede considerar un texto periodístico es verdad que es evidente es que es menos maniqueo de lo que puede parecer no porque son buenos que es una crítica sobre todo al silencio no y al silencioso lo entorno a la figura del Rey pero también eh me gusta mucho el la manera en la que actúa a Bermejo que está estupendo qué es un Rey como olvidado como que le vienen los fantasmas como que se arrepiente a me gusta que a ésta

Voz 1457 24:17 la parte humana de de Rey total eso me parece que ese esa es magnífica

Voz 1457 24:42 no estoy de acuerdo pues me parece que es un estás totalmente me parece tan teatral hay momentos en los incluso aplaude el público me parece que cinematográficamente se ha quedado ahí

me bueno el punto Dogville

Voz 0544 24:56 es verdad lo que dice Pepa pero también es es es cierto que hay muchos se que que dices ya que vamos a adaptar una obra de teatro hay las dos teorías una vamos a sacarlo posible de lo que es el teatro y hay otros que dicen no vamos a incidir un poco más en lo que es el en la en la teatralidad no

Voz 1457 25:12 a mí la teatralidad me deja muy fría osea me parece que es una muy plumaje a que la obra de teatro no no lo no lo era me parece que el que es maravilloso es eh eh Luis Bermejo y luego a mi me parece que hay una yo entiendo la relectura que se está haciendo de la Transición y me parece que hay una mirada de hoy se ignora al pueblo se le trata como si estuve como si no fuera nada me parece incluso que hay una falta de respeto hacia los españoles sabes esa mirada tan eh me parece que es un una revisión muy condescendiente con mucha gente que que que vivió a es sencillamente hay porque hay por ejemplo en el en el Parlamento de los trescientos cincuenta diputados ciento treinta y cinco eran salidos de la cárcel franquista bien estas N aquí me parecía que forma parte de una lectura que se hace ahora como la de Gregorio Morán y Talca en hora que yo no estoy en absoluto de acuerdo ETA parece que es enemigo solamente de los militares ETA mató a novecientas personas con tiro en la nuca pese a que no estoy muy de acuerdo con esa manera de verlo pero vamos me parece que

Voz 0544 26:13 coincidiendo contigo yo quiero decir que en estos tiempos donde hay tanto miedo a hablar de todo y se cuestiona todo y se prohibe todo esta película Éste es más de acuerdo menos de acuerdo animales que había en la versión que hace el teatro del barrio y estos personajes a estos actores como Willy Toledo y Alberto San Juan que son tan controvertidos me parece estupendo que se haga y que se discuta que es lo menos

Voz 1463 26:36 pero sobre esto es como si es una película que no es ningún insulto a nadie de hecho es bastante compleja en cuanto de hecho yo creo que el Rey queda bastante mejor de lo que a priori puedes pensar en el sentido en el que bueno evidentemente tiene una perspectiva republicana la producción es obvio nadie esconde que son republicanos pero sí que es verdad que hay una hay una reflexión más o sea como

Voz 0544 26:57 sí ahora te voy a decir yo también una cosa que que también nos puede dar que pensar que es que en los primeros años de la transición muchas de las cosas que dicen ahora te el Rey lo decía la ultraderecha

Voz 1463 27:08 sí total de los más

Voz 6 27:10 así lo ha dicho la derecha los de fuerza nueve valor de Cristo Rey

Voz 1457 27:15 en total Masó menos de lo mismo si era bueno Pepa ha hablado con los eh con el equipo y que te decía

Voz 1463 27:22 todos han jueves decía Alberto San Juan que bueno que al final ellos les gusta el cine les gusta el teatro que habían pensado en el Rey porque era una de las obras que más recorrido había tenido entonces querían entrar en el mundo del cine ya habían pensado como como artistas hacerlo y luego les interesaba que ya era un momento en el que se estaba debatiendo sobre qué modelo de España queremos para el futuro si había un debate cultural al respecto es que era importante hacer esta peli

Voz 0544 27:46 Nos hallamos en plena batalla cultural sobre nuestra historia eh y el modelo de democracia e en el que vivimos y entonces bueno pues también es digamos la aportación nuestra aportación de este nuestro oficio que es contar historias en el cine y el teatro