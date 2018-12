La cocina de Tezanos

Voz 1

00:00

a familias aquí José Félix Tezanos me pidáis en como siempre mucha gente preguntando oye Pinochet Of me llaman Pinochet pero yo no se lo consienta digo bien ocho miente yo solamente notando un poco menos en qué ingredientes tienen sondeo ese que nos hacen dos hasta este mes que por encima de treinta is sacándole dos Pepe ido pues mira la clave es que no lleva nada ahora está de moda lo sin este es un sondeos sin siempre supuestos porque el Gobierno no ha sacado aún nada sin sacar a Franco ahí sigue el dictador sin reducir aforamientos sin nada de lo que han prometido treinta por ciento doce puntos de ventaja al PP pues que si la hemos metido ya lo estoy siguiendo por debajo no lo que le hemos metido es que ahora el presidente ya no corre ahora abuela con Superman Familia hasta el Chester les que viene