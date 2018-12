Play Segunda: La Segunda de las alternativas (06/12/2018)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:27 Play Segunda Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento setenta y seis de Segunda y bienvenidos a la jornada diecisiete de la Liga dos tres una jornada que empieza con Córdoba Elche Nàstic en descenso el Zaragoza casi en el pozo pongo esto de los cuatro equipos como ejemplo de una categoría que no tiene en cuenta el nombre que tritura escudo sin miramientos Ike devora equipos históricos en ningún pudor el Córdoba bajó a Segunda en dos mil dieciséis y esa temporada llegó a jugar play off de ascenso no subió desde entonces vive un calvario por no bajar en dos mil quince estando en Primera el Elche sufrió un descenso administrativo que acabó con los ilicitanos en el infierno de Segunda B infiel lo que han vuelto hace unos meses el Nàstic es colista es un equipo que hace tres temporadas en dos mil quince peleó hasta los play off

Voz 3 01:09 a ver otra vez a primera no subió ideas dentro

Voz 1643 01:12 once Sfera en segunda peleando por no volver a la B Zaragoza ahora mismo no está en descenso pero casi lleva en Segunda desde dos mil trece en dos mil quince lleva a jugar la final del play off de ascenso la temporada pasada cayó en semifinales pero el resto de las temporadas no ha conseguido adaptarse a una segunda que no hace prisioneros sino que dicta condena IT encarcela hasta que llega el día del juicio final al ser la Segunda una categoría sin memoria sin piedad si favores sin sentimientos una Liga que podríamos decir que es despiadada cruel las mundano no tiene corazón no entiende de razón y además no perdona si conocerlas etapas de la aceptación estos cuatro equipos pueden estar viviendo la penúltima la de la depresión en la que va después de la negociación la ira la negociación justo antes de la etapa de aceptación que es la necesaria para poder volver a Primera luego seguirán no no sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis la segunda con un equipo de Primera con Pablo González a los mandos arranca

Voz 3 02:10 según

Voz 4 02:19 el director de segunda Alejandro Rodríguez muy buenas

Voz 3 02:21 a trabajar muy buenas donde estaba con pago estaba corriendo para llegar a tiempo al Silleda Simon a la portería vamos a dejarle que intente llegar por el camino sino Leao por teléfono sino llamamos por teléfono que y mientras tanto qué hacemos

Voz 5 02:34 pues habrá que buscar la reelección quién puede echarnos una mano

Voz 3 02:38 pues lo primero que pillemos

Voz 4 02:41 narración y Lebrero quedaba pinto pinto gorgorito usted caballero muy buena hola qué tal

Voz 3 02:45 claro que faltaba estupor debutar en Segunda por supuesto por aquí han pasado de Laura Díaz el reportaje ha pasado a Andoni Iván faltado estos grupos que faltaba yo era la oportunidad tú crees que las temporada que viene más participación en el primer equipo de Pinter es involucrado en Segunda no rotundamente no eso avales para estar hoy aquí nada que nada en la vida ha puesto a la hasta

Voz 1643 03:13 ya te digo que si vas a cobrar lo mismo que nosotros dijeron no vas ves entero

Voz 4 03:16 eso sí para hacer los regalos de Navidad porque aquí no hay más bien poco bueno que tenemos en en el programa ciento setenta y seis

Voz 6 03:23 pues analizaremos la semana en la jornada con Joseba Etxeberria y con Sergio Sánchez el buen momento del Albacete y la caída del Málaga la impecable racha del Cádiz o crecimiento Osasuna el hundimiento del Real Zaragoza

Voz 1509 03:34 hablaremos de los partidos más destacados del fin de semana el del líder recibiendo un equipo en descenso Alcorcón Reus la visita del Málaga a un Mallorca que sigue encaramado a los puestos de playoff y un enfrentamiento entre dos equipos en alta porque el Albacete recibe a Osasuna

Voz 6 03:48 esta semana el protagonista de nuestra historia se enfrenta al equipo al que perteneció hasta hace unas pocas semanas porque Rodri era el ayudante de Oltra en el Tenerife hasta que hace un mes se sentó en el banquillo del Extremadura este fin de semana se vuelven a cruzar sus caminos

Voz 1509 04:01 aquí terminaremos con las pilas de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga en Play Segunda en Vigo Wenger con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana Icon el cierre de Jaume nada Irak que pone la firma a una Segunda de Primera pero antes

Voz 6 04:13 todo eso vamos a ver cómo en la jornada diecisiete la Liga Un dos tres una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche en el mejor estadio del mundo se mide en el Club Deportivo Tenerife el Extremadura ya para el sábado a la una Deportivo Numancia las cuatro Nàstic nada a las seis dos partidos Albacete Osasuna y Mallorca Málaga ya las ocho del sábado Oviedo Almería ya para el domingo doce de la mañana juega el líder el domingo a Alcorcón Reus a las cuatro Cádiz Rayo Majadahonda a las seis Elche Real Sporting a las ocho Lugo Unión Deportiva Las Palmas cierra la jornada duelo de necesitados en La Romareda Zaragoza Córdoba

Voz 1509 04:48 es repasamos también la clasificación líder el Alcorcón con treinta y tres puntos el Deportivo segundo con treinta y uno los mismos que el Granada que va tercero el cuarto es el Albacete con treinta puntos quinto el Málaga con veintinueve y el Mallorca sexto con veintisiete por abajo el Zaragoza con quince puntos décimo noveno vigésimo el Reus con trece puntos el Córdoba penúltimo con doce puntos y el último es el Nàstic con diez

Voz 1643 05:11 la aprobamos al eso no yo creo que que se quebró hasta vamos de una cosa a Sue quédate por aquí sin afán copete estudiando en Anoeta en Alcorcón con las tres que luego la llamada se ha siguen a la jornada diecisiete en la Liga es una jornada que analizamos desde ya

Voz 3 05:39 el gol sigue líder a pesar de su derrota en al

Voz 1643 05:42 acepte mientras los manchego presentan su candidatura para nacer se ponen a sólo tres puntos del líder después de cinco victorias en los últimos seis partidos en el Belmonte vimos además uno de los mejores goles si no el mejor de la temporada lo marcaba de chilena Eugène y Valderrama los alfareros tuvieron la suerte de que el Deportivo sólo pudo empatar ante el Rayo Majadahonda en el que fue el estreno del nuevo Cerro del Espino en un partido en el que destacaron sobre todo los dos porteros Basilio por parte del Rayo Majadahonda Dani Jiménez por parte de el Deportivo por detrás el Granada acabó con la imbatibilidad del Málaga en La Rosaleda donde hasta ahora los de Muñiz habían ganado los siete partidos disputados el Mallorca sigue en play off después de ganar al Reus el Cádiz sumó su sexta victoria consecutiva qué hizo que la Real Zaragoza se hundiera un poquito más en la tabla tras perder en La Romareda Osasuna sumó su cuarta victoria seguida en El Sadar ganando eso sí en el minuto noventa Lugo se mete Osasuna en esa pelea por los play off junto a un Real Oviedo que empató Las Palmas sin goles los canarios no han ganado todavía con Paco Herrera en el banquillo ya acumulan ya seis jornadas sin ganar cinco empates y una derrota el Numancia acabó con tres jornadas sin conocer la victoria ganando al Nástic y Córdoba y Elche sumaron un empate que a decir verdad ahora mismo no les sirve de nada a ninguno ya seis llegamos a la jornada diecisiete de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria muy buenas

Voz 8 07:10 hola buenas tardes está por ahí también el tío que más

Voz 1643 07:13 pues segunda de España hay de alrededores de compañera de Plus Sergio Sánchez hola muy buenas qué tal muy buenas hoy Joseba me vas a permitir que primero le pregunta Sergio

Voz 9 07:24 acuerdo yo no sé qué

Voz 1643 07:26 qué calificativo ponerles Sergio N que adjetivos a mí ya no me vale lo que el Albacete es el equipo revelación de la temporada el Albacete empieza a ser un candidato serio al ascenso a Primera División

Voz 9 07:39 sí se puede decir ya equipo aspirante no porque ahora mismo estamos viendo que ha presentado su candidatura de forma oficial menos una racha muy buena que son buenos siete jornadas sin perder puntos nueve goles a favor y tres en contra sólo en esos partidos no ha perdido ni un sólo encuentro en casa y sobre todo estamos viendo que poco a poco ha conseguido despertar algo que antes

Voz 10 08:00 pues parecía que ha quedado apagado no que es la conexión con la gente enganchar a la grada

Voz 9 08:06 gente sientan muy de su equipo entusiasmada con él dimos el recibimiento que hubo cuando llegaron a Elche ese recibimiento que estoy en el Carlos Belmonte casi de espectadores hace mucho tiempo para la gente que es de Albacete que que no se producía es un equipo que marca goles sólo por detrás del Deportivo Granada con veintitrés goles al que no le hacen muchos goles han quejado trece y además yo creo que poco a poco también te da la sensación de que te puedes accidentes la alineación de memoria que sólo se hacen cambios obligados por ejemplo por la sanción de Ortuño pero pueden empezar a recitar la alineación de memoria con muchos jugadores que tienen experiencia como puede ser tome como a todo yo encima yo recuerdo mira esta misma semana estado en Mallorca hablando con Vicente Moreno entrevistándose para super segunda decía que al final es muy importante tener en cuenta algo que no suele olvidar no que yo equipo los componen personas parece algo yo pero que al final se olvida y eso Albacete lo está recuperando está muy pendiente de su afición está muy pendiente de los jugadores y también por ejemplo manifestando las renovaciones acaban de renovada al torito Acuña renovaron una torneo que es un jugador que se identifica con la además de ser un muy buen portero tienen una identificación tremenda con la grada ya se habla de la renovación de Arroyo están consiguiendo mi gran hacen el que todo funciona muy bien ahora estamos todavía en el primer tramo de la temporada y esto no quiere decir que vaya a extender pero que tiene mimbres qué que está haciendo las cosas bien para pelear lo para ser considerado ya un aspirante para mí eso sí que lo tenemos claro yo creo que ahora mismo si el grupo de equipos

Voz 8 09:39 lean por estar digamos entre esos diez primeros no

Voz 9 09:41 luego ya veremos si se mete pero yo sí mete más incluso que es muy difícil pero que aspirante para mí sí que lo es

Voz 1643 09:48 tampoco me vale ya que el Alcorcón el Joseba equipos revelación porque al Alcorcón pierde se mantiene líder es todo lo contrario que un Málaga que en las últimas jornadas ha pegado un bajón en bastante considerable

Voz 11 10:00 sí yo creo que eso me ha pues frente al yo no porque bueno fue una casa me está costando un poco más pero en casa estaba haciendo pleno hoy encima que pues es buenas sensaciones es un equipo con mucha seguridad y ahora es el momento de le tengo que demostrar que es un pero sí tiene la línea que empezaron no bueno esos equipos que que a priori tienen la obligación de estar arriba ha sido en este tipo de de momento es es cuando hay que demostrar que que bueno que simplemente han sino dos accidentes consecutivos y ya está

Voz 1643 10:42 algo parecido a Sergio a lo que podemos considerar que le pasó al Cádiz en el primer mes y pico de campeonato que tuvo muchos accidentes seguidos ahora el Cádiz se siguen en una racha imparable que como siga así que no vaya a la Penya puestos que se va a salir por encimera tabla

Voz 9 10:58 bueno es que son sectores consecutivas yo recuerdo me parece que la pasada temporada el Girona que les pasa algo parecido no después de quedarse casi con

Voz 12 11:06 no bueno me caso

Voz 9 11:08 de las ascenso le cuesta arrancar y luego bueno una vez que empiece a funcionar el equipo termina ascendiendo hay que tener en cuenta también algunas ausencias como por ejemplo cuando se hacía momentos de forma que a lo mejor es como el de Salvi que además bueno también vino envuelto en todas esas declaraciones de que le habían prometido un contrato se marcha de Juan Carlos Cordero el equipo y a ver si se lo respeto daban esa mejora porque si no le habían dicho despedir a primera estaba todo muy revuelto por crear la sensación es que dice Kiko que tenía una base muy buena en la pasada temporada seleccionaban una pieza muy importante fundamental como Álvaro lo he encontrado para suplir en Jairo también en Manu Vallejo que además está haciendo goles y que ha conseguido la identificación agrada Lekic y que también bueno pues yo ya en el último momento cuando el Reus no pueden inscribir le ahora está haciendo goles yo creo que la dinámica también es muy buena obviamente nuestra mantener esta racha siempre algún momento habrá en el que lleguen de nuevo los tropiezos tienes el momento como está diciendo yo estoy de acuerdo si cuando llegue las derrotas que también llegarán pues que no sean derrotas que harán demasiado daño y que tampoco mermen la confianza pero se tiene precisamente son mucho concienciar en Álvaro Cervera ahí ningún momento selectiva cuestionar es verdad que cuando los últimos resultados se hablaba de a ver si las cosas no estaban que podía pasar pero no fue un entrenador que estuvo en la picota claramente en en ningún momento y eso al final yo creo que puede conseguir que haya una confianza que se produzcan renovaciones como la de Fernández por ejemplo que el equipo vuelva a creer vuelva a jugar con esa velocidad con ese cuatro dos tres uno que tenga

Voz 10 12:41 no a equipos como rematador que tenga por una banda Jairo por las

Voz 9 12:45 otra vuelve a el Cádiz que nosotros identificamos de siempre y ha tardado un poco en conseguirlo pero sé que tampoco está me

Voz 1643 12:53 el olivar la semana pasada que una de las claves de sal victoria José que consecutiva de Cádiz era la paciencia que han tenido con un hombre que hasta ahora se lo había dado todo Iker a Álvaro Cervera se pone el Cádiz ya séptimo en la lucha por los play off justo por delante Joseba de un Osasuna que también sube poco a poco posiciones los dos han adelantado a una unieron una Unión Deportiva Las Palmas que desde que está Paco Herrera no ha ganado todavía ningún partido

Voz 13 13:16 sí la verdad es que le está costando no es una racha bastante negativa con muchos empates se dedicó la derrota del

Voz 14 13:25 el otro día hay bueno Si

Voz 13 13:27 en final puso en ese tipo de momento hay que hay que transmitir de calma tranquilidad y ha cambiado de entrenador es verdad que que para mí en Las Palmas eso no con las plantillas que hay en la categoría

Voz 8 13:43 bueno

Voz 11 13:44 puede de baches tan prolongados es cuando cuando hay que hay que confiar hay que transmitir tranquilidad bueno sobre todo pues se pues se sabe que que que es no en sobre todo una categoría tan igualada Hay tan larga como una segunda división pues bueno al final si sólo se habla de entrenar y de ida Wallis tapaban siete partivo esa estabilidad al final quedan son muchos puntos Si bueno sobre todo pues con con una plantilla como la de Las Palmas es lo que tengo una pega que tiene pues se se ese tiene que tirar no si te pones nervioso empezar a cuestionar todo no transmites esa esa tranquilidad pues eso también llevan entrando acomodación a la

Voz 1643 14:28 las Palmas que empata muchos partidos pero claro los dos empates los hacen buenos las victorias cuando nos llegan las victorias esos empates saben a poco tenemos un fin de semana Sergio De Grandes partidazos la semana pasada no te mandaran para tu tierra te mandan esta o tampoco

Voz 9 14:44 tampoco nada era

Voz 1643 14:46 tarde de Belmonte pero poco a poco

Voz 12 14:49 sí claro que lo lo que les costaría decir te Sergio

Voz 1643 14:51 disfruta ahí del Albacete

Voz 9 14:54 en fin impartido bueno vamos a Mallorca

Voz 12 14:56 pero el el Mallorca Málaga hay que también no tuvo a quejar

Voz 1643 14:59 tampoco tampoco la verdad

Voz 9 15:02 Piedad que con muy buena pinta porque bueno Mallorca escrita con la sensación de ser el otro equipo conjunto albaceteño Alcorcón no de los que se han enganchado sin contar

Voz 16 15:12 a ellos se arriba

Voz 9 15:14 Al Málaga se le acumulan ya dos derrotas no no se puede permitir demasiado no porque quizá empiecen a llegar las dudas izquierda estamos hablando aunque todavía tiene mucho margen esto no iba a ser un paseo y siempre lo ha recalcado Muñiz que la gente quizás se le hizo un símil demasiado fácil no Muñiz me cogió al Levante lo ascendió practicamente bueno en desde el inicio hasta el final siendo el que me han dado la Liga pensaban que a ser igual pues no las situaciones son diferentes la Liga también es diferente los rivales que hay también son diferentes si se trata de no perder la calma pero a sufrir una tercera derrota pues igual porque aparece hacer aparecer algunos nervios justo además cuando vamos a llegar prácticamente un par de semanas Alfaro no

Voz 10 15:57 navideños y el Mallorca sólo ilusión así que yo

Voz 9 16:00 pero quiero que pinta bien de revancha

Voz 1643 16:02 de futbolín con Vicente Moreno no

Voz 12 16:05 pues espero que no me gano una vez así que revancha ganar otra entrena aprovechan entrena durante la semana

Voz 9 16:11 a ver cómo se le da muy bien me contó cosas muy interesante pues fíjate que ahora está disfrutando mucho que están un equipo potente histórico como el Mallorca con mucha confianza

Voz 10 16:21 pero hay que cuando un poquito

Voz 9 16:23 Tanto Moreno por ejemplo estuvo nueve meses sin cobrar el Jerez e incluso ponerse por lo que pudimos vernos por segunda Interviú con toda la plantilla así que bueno sólo he tenido que currar yo me alegro vale

Voz 1643 16:34 Joseba del futbolín no sé cómo se toda era pero jugar al fútbol se te daba se trataba también como Vicente Moreno incluso mucho más tú qué partido no te pierdas este fin de semana aparte del de Sergio que se que verle seguro

Voz 17 16:46 hombre es verdad que

Voz 11 16:48 te ponen arriba hay partidos interesante de Mallorca valdrían la GT pero yo creo que que bueno que el partido más a priori más interesantes el Zaragoza Córdoba no estamos en diciembre pero pero bueno en ese partido dirá ya puede haber bueno pueden serles de compartido bastante bastante dramático no oí yo así a priori

Voz 17 17:16 sí sí

Voz 12 17:17 es que no me lo perdería si si das a impera

Voz 1643 17:19 es que que dos equipos que han cambiado de entrenador dos equipos jotas temporada están llamadas a estar arriba y aunque como dices aunque sea muy pronto yo también creo que es un partido de puede decidir el futuro de ambos en las próximas semanas hasta el parón navideño

Voz 9 17:32 sí es que además está enturbiado el ambiente fíjate que no sólo lo que estamos viendo es que en lo deportivo las cosas no funcione sino que en lo extradeportivo en Zaragoza con aquella declaraciones nuevas podemos llamar sino que en aquella conversación de Pombo con los aficionados yo creo que bien intencionada de intentar aplacar al final o India además con los teléfonos móviles todos los además pues es complicado en lo extradeportivo con las críticas que ha habido con las

Voz 14 17:59 claro tiene luego tuvo que salir a Zapatero decir que ella había perdido

Voz 9 18:01 es pedir perdón en el vestuario se empieza a hablar de cosas que no son sólo fútbol en Córdoba igual institucionalmente eléctrico puede estar en causa de disolución por los problemas económicos cuando las miradas empiezan a desviar y no se centran sólo en el verde yo creo que las cosas se complican bastante estamos pronto un en una fecha todavía son tempranas pronto pero que cada rival ahora mismo hice les en situación de descenso de forma tan tan complicada yo creo que puede hacer mucho daño

Voz 1643 18:33 pues sí es pronto todavía pero todo lo que pueda sumar ahora Hay llevar ya la bolsa guardado siempre viene bien así las Zaragoza Córdoba va a ser un partido muy importante sobre todo para el Córdoba que intenta no descolgarse Si para el Zaragoza que si pierde podría caer esta jornada otra vez a puestos de descenso Joseba Etxeberria se muchas gracias y hasta la próxima semana los dos

Voz 8 18:57 venga hasta luego chao con nosotros

Voz 9 18:59 es una razón vamos a conocer ahora las no

Voz 1643 19:02 novedades de alguno de los partidos más atractivos de la jornada por ejemplo el del líder que viene de perder en Albacete pero el Alcorcón ha conservado el primer puesto gracias a que el Deportivo no ganó el domingo por la mañana en Majadahonda los de Parralo reciben el domingo a las doce al Rey sus pagos de muy buenas qué tal Egido buenas tardes tras la derrota vuelve al Alcorcón al fortín de Santo Domingo donde todavía no ha perdido

Voz 1104 19:26 sí fue la tercera derrota de la temporada en la que cosechó en Alcorcón en Albacete vuelve a su casa como dicen no le va nada mal en casa que como son ocho partidos siete victorias un empate y sólo ha encajado un gol en que encajó en la primera jornada ante el Sporting de Gijón además en el tramo final del partido en el descuento así que el Alcorcón que quiere decir con esa buena racha en su estadio y mantener la buena dinámica de cara a no encajar goles iba a tener una baja muy importante con con esta semana la de Laure por sanción vio la quinta amarilla en Albacete ir que el lateral derecho del conjunto de Parralo no se pierde un partido de Liga no se ha perdido un solo partido de Liga jugado todo este año jugó todo la temporada pasado así que desde hace dos temporadas no se pierde Laure un partido el de Liga y un minuto de porque ha jugado absolutamente todos los miedos y que baja importante

Voz 8 20:17 en defensa se suma Laura

Voz 1104 20:20 como Víctor Casadesús que están lesionados así que veremos cómo Parralo reordena eso a Defensa porque no se ha dado a la activación de que Lauren no esté disponible para jugar un partido de Liga

Voz 1643 20:30 sí que lo verán el dato quinientos sesenta y nueve días habiendo jugado todo quinientos sesenta y uno que es una burrada

Voz 1104 20:35 sí cincuenta y ocho partidos todo lo de la temporada pasada y todo lo que llevamos de esta sólo que Laura ha estado jugando sin parar en Liga que es un dato impresionante muy raro muy difícil que un futbolista ya sea por se por alguna pequeña lesión por acumulación de tarjetas por alguna pulsión que no ha perdido ni un minuto de Liga así que se lo va a perder logre por primera vez esta temporada en la pasada también claro

Voz 1643 20:59 dato curioso el de Laure treinta y tres años ha jugado los últimos cincuenta y ocho partidos los noventa minutos estos todos ellos como titular Paco te da tiempo a llegar a las previas te ven ende te esperamos

Voz 18 21:11 muy corre no para ya de que me vaya minando la mujer que esté llenarán hasta ahora el Deportivo juega el sábado a la una de la tarde recibe

Voz 1643 21:18 el Numancia al Depor es el segundo clasificado pero hoy no vamos a Coruña y hoy no vamos a hablar con Fran Hermida porque quiero hablar de otros partidos que a lo mejor no tiran a los equipos de tan arriba en la tabla pero son equipos que si todo sigue así van a estar en los próximos meses a allá arriba por ejemplo del sábado a las seis de la tarde se enfrentan el sexto contra el tercero el Mallorca recibe al Málaga tampoco vamos a Málaga donde hemos ido ya las últimas semanas y nos vamos a ir a Mallorca Pedro verla muy buenas

Voz 19 21:48 qué tal los cada vez que pasan la

Voz 1643 21:50 jornada si pasan las semanas y el Mallorca sigue ahí su ahora mismo siete partidos sin perder lleva dos victorias consecutivas ha sumado trece de los veintiún puntos de empleo ya de forma asidua habitual así

Voz 19 22:03 sí es pero pese a eso incluso su entrenador Vicente Moreno dice que no es la posición habitual donde tiene que estar este Real Mallorca siempre con esa postura humilde aunque poco a poco los aficionados creyéndose lo oí creen que a final de temporada puede estar arriba porque ven a un Real Mallorca muy enchufado y sobre todo que cuando no juegan los habituales los titulares quién sale del banquillo pues también lo hace bien o como fue el caso de Pablo Valcarce el pasado fin de semana pues se anotan un un golazo en Reus Isi y eso hace que que la autoestima ahí y sobre todo que la motivación aumente

Voz 0044 22:45 el Mallorca que recibe a un Málaga que viene de

Voz 1643 22:48 dos derrotas consecutivas y que se le da mal jugar fuera de casa así que la estadística al menos se pone a favor de Mallorca que yo creo que uno de los equipos que aparecía temporada Pedro nadie contaba con que fueran a ahí ya todas las semanas de la revelación de la Forcol líder del Albacete que desde los primeros ya que Vicente

Voz 0044 23:05 pero no lo diga Él sabe que tiene

Voz 20 23:08 es un buen equipo un conjunto sólido

Voz 1643 23:12 y que todo mundo siempre dice lo de van a caer van a caer pero si llegamos a una caído

Voz 19 23:18 sí yo creo lo mismo que tuvo que este equipo sobre todo con una base creada de de Segunda División B S está aguantando muy bien en esas posiciones de de la clasificación entre el sexto octavo si quiere dar un pequeño empujón eso sí que es verdad y creen que el partido contra el Málaga es el ideal creen que es el momento de de pillado los andaluces de demostrar que hay el Real Mallorca para dar un pasito más si cabe poder situarse un poco más arriba ganar sobre todo confianza en la posibilidad de mantenerse durante toda la temporada que eso sí es larguísima pero que puedan estar allí

Voz 1643 23:59 pues el partido el sábado a las seis de la tarde Mallorca Málaga partidazo por la parte de arriba Pedro muchas gracias

Voz 19 24:04 hasta luego Oscar también el sábado a la sede

Voz 1643 24:07 la se juega otro de los mejores partidos de este fin de semana el quinto que es el Albacete recibe a Osasuna un equipo el navarro el de Diego Martínez que viene en alza Albacete Juanma Sevilla muy buenas Square de Quito yo le quito impuesto alguno alguno en la cruz pues el Albacete cuarto en la tabla Osasuna todavía no está en play off y digo todavía porque apunta que lleva camino de ello Pamplona Javier Laquidain muy buenas

Voz 0888 24:38 qué tal cómo estamos de rectificaciones Osasuna de Jagoba Arrasate Diego Martínez ya está

Voz 0044 24:42 no temía cada verano

Voz 1643 24:46 tengo la cabeza en otra temporada está claro no en la que estamos ante una temporada aquí sabe por qué porque es Morín he visto que sale del buen tiempo que ha salido el sol y digo ya estamos en mayo digo les llama llama a Pamplona llama Laquidain que esto que llegamos al buen tiempo y a la que ya sabes cómo llega mayo no gustarle llamemos

Voz 0888 25:05 sí ya sabes que yo soy más de finales de temporada mayo junio es cuando me gusta entrar en esa llamada del ascenso aquí en Play Segunda pero bueno te has adelantado aquí de buen tiempo bueno te puedo decir que de aquí haya enfrente no veo nada porque hay una niebla terrible tapando Pamplona afortunadamente se juega el partido en Albacete

Voz 0044 25:21 el Albacete Osasuna Osasuna Lucky que

Voz 1643 25:27 no ha empezado muy bien pero a la chita callando va ganando posiciones van pasando las semanas va puntuando como digo todavía no está en puesto de play off pero todo apunta la a que el equipo de Jagoba Arrasate ahora se lo digo bien va va a meterse ahí

Voz 0888 25:40 sabes cuál es el problema que en verano la directiva con la contratación de Yagoba Arrasate Le puso como tarea recuperar el Sadar como fortín esa conexión con la grada después de que la temporada pasada con Diego Martínez en el banquillo Osasuna pues la verdad que demasiados puntos volarán de Pamplona a cabo ese fue el objetivo que pasó pues en un descuido lo que bien había funcionado con el ahora entrenador del Granada lo de los partidos a domicilio porque Osasuna ha hecho casi pleno en El Sadar seis victorias y dos empates en los ocho encuentros disputados un hombre de los mejores locales provocado a domicilio lejos de El Sadar Osasuna pues sólo ha ganado un partido por lo tanto ese es el hándicap de momento de esta temporada de Yagoba eso sí en las últimas jornadas el equipo ha mejorado también a domicilio donde se han sumado cuatro victorias en los últimos cinco partidos como dices poco a poco el conjunto rojillo va escalando posiciones en la tabla ya está a dos puntos de esos puestos de de playoff y curiosamente ya que hablabas antes de lo de comprar con la temporada pasada este año los de arriba están haciendo mejor los deberes porque con estos mismos veinticinco puntos a una temporada pasada estaba quinto en puestos de playoff ya sólo cuatro de los puestos de ascenso directo y este año con esos veinticinco estás fuera del playoff a dos puntos de ellos seis del ascenso directo por lo tanto este año los de arriba están apretando están sacando más puntos y creo que va a ser todavía más caro de meterte en play off y que decir deporte meter en puestos de ascenso directo

Voz 1643 27:06 están puntos pero todo sigue igual de igualado que otras temporadas más a dos puntos Osasuna del playoff a tres puntos del ascenso directo Juanma está el equipo de Ramis que suma cinco victorias en los últimos partidos a tres puntos a un punto sólo de

Voz 21 27:20 el del ascenso directo porque el Albacete lleva siete jornadas consecutivas sin perder también invicto en su estadio Oscar así que un Albacete Ramis ha firmado el mejor arranque de Historia de la Albacete en el fútbol profesional te puedes imaginar aquí en la capital manchega se ha desatado por completo la ilusión el pasado domingo ante el líder de mil espectadores la mejor entrada a la temporada y además el público al otoño que disfrutó con esa aureola

Voz 9 27:47 golazo de Eugène y posiblemente él

Voz 21 27:49 de la temporada uno Albacete que está en un momento dulce solamente hay una baja para el partido del sábado ante Osasuna la del lateral Tejero por acumulación de amonestaciones pero Ramis recupera su delantero al delantero ucraniano Roma azules así que el Albacete que va a intentar seguir con su buena racha aunque es consciente el cuadro manchego del potencial que va a tener enfrente su rival el próximo sábado pero esperemos disfrutar de un gran partido de fútbol el el sábado en el Belmonte

Voz 1643 28:14 Albacete Osasuna no te vaya muy lejos Juanma porque Barça escuchara el tío que marcó el mejor gol de la jornada hay quién sabe si de la temporada

Voz 9 28:23 muy bien pero escuchamos un iraquí duro

Voz 1643 28:25 tuvimos si quieres escuchar a uno de los que pueda hacer goles de semana no queda muy lejos

Voz 0888 28:29 esperemos que no que ya marcó un golazo hay que repartiendo a ver si igual fíjate esta semana marca Osasuna un jugador de Osasuna el gol de la temporada o por lo menos el gol de la jornada

Voz 1643 28:40 bueno veremos qué pasa en ese Albacete Osasuna de momento vamos ser y con el que ya lo ha marcado no quieren que lo puede marcar el de fin de semana Juan mala que muchas gracias un abrazo luego así no diecisiete en la Liga es una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 23 29:06 de

Voz 2 29:07 de bueno

Voz 1643 29:10 en Albacete porque seguramente va estábamos diciendo el domingo pasado en el Carlos Belmonte vimos el mejor gol llano de la jornada o del fin de semana seguramente sea uno de los mejores goles que semana marcar en toda la temporada lo marcó Eugène y Valderrama para poner al Albacete por delante frente a

Voz 3 29:28 ese momento era el uno cero de un partido que acabó dos uno Eugeni Valderrama muy buenas hola muy bueno antes de empezar a hacerte preguntas de te voy a poner algo para que escuches a ver que qué te parece escucha

Voz 24 29:41 vaya gol nada Albacete Juanma uno la entrada de la parte derecha extranjero Yu yen y Valderrama se disfrazan Hugo Sánchez con una preciosa chilena van allí minuto veintinueve cola ni al cese uno cero

Voz 25 30:09 por eso de Albacete ha marcado el gol de la temporada una tijera espectacular para uno cero ante el Alcorcón

Voz 3 30:16 Jenni usando el tu gol narrado por mi compañero Juanma Sevilla cuanta así Maher eso te acaban de venir a la cabeza

Voz 26 30:24 muy caras vuelvo a recordar el boli

Voz 14 30:26 sí la verdad que fue una de muy bonita hay yo pitando y eso fue

Voz 1643 30:32 cuántas veces ha visto el gol repetido desde el domingo

Voz 14 30:36 exactas notas pues sí pero no pero muchas

Voz 12 30:39 seguro pero muchas en más de veinte sí mucha más habrá algún

Voz 1643 30:46 yo lo he visto igual diez doce veces quince no me puestos gol en en el móvil no lo ha visto tú lo he visto yo lo ha visto de todo el mundo lo vio toda la gente en directo el partido cuando acaba el encuentro hoy es el móvil a cuantos mensajes de Whatsapp tenía eso cuenta llamada

Voz 14 31:03 la verdad es la verdad que mucha así muchas con con el vídeo del gol los pues es una barbaridad pero bueno contento por la victoria del equipo y que que todo sea Portu Sarasola

Voz 1643 31:15 os decía Juanma Sevilla en la racionalidad disfrazado de de Hugo Sánchez eh es un golazo alguna llegado a decir que mejor que el que le marca Cristiano la Juve la temporada pasada

Voz 14 31:26 bueno son goles parecidos pero no sé si es mejor o no a mí personalmente me gusta lo mío por eso

Voz 1643 31:36 qué te ha recordado a gente que me golazos de estilo aparte de Hugo Sánchez yo recuerdo y goles de Van Basten

Voz 3 31:41 de Rivaldo de Ronaldinho no en el Atlético de Madrid

Voz 1643 31:44 no

Voz 14 31:45 sí sí sí la verdad es que son goles parecidos son goles estéticamente muy bonito Si bueno

Voz 1643 31:53 y eso cómo sale porque sales centro de Álvaro Tejera desde la banda Hay el balón va por el aire y eso te sale solo lo piensas te viene a la cabeza el cuerpo actúa por inercia

Voz 14 32:05 sí bueno yo en cuanto veo el balón la única opción que tengo de rematar porque se me queda un poquito atrás es intentarlo ya me posicionó para para poder coger el balón y tengo la suerte de que va dentro hoy voy contento

Voz 1643 32:19 creo que Laure esa noche sueño contigo

Voz 14 32:22 bueno la verdad que la verdad que estaba al lado pero el también tenía complicado llegar al balón y yo lo puede hacer muy contento

Voz 1643 32:31 y cuando lo ves dentro eres consciente de de lo que acaba de acero de o te das cuenta luego cuando lo ves en las imágenes para cada partido

Voz 10 32:38 pues yo la veo yo la verdad es que cuando cojo el balón sinceramente no sé dónde va lo que todo el mundo grita gol entonces te voy a celebrarlo si al momento no soy consciente de cómo han sido el gol exactamente cuando ve los vídeos veo cómo ha sido ahí lo bonito que ha sido y entonces sí que me doy cuenta

Voz 1643 32:57 pues yo creo que va ser seguramente como decimos no va o el gol de la jornada va a ser probablemente el mejor gol de toda la temporada IU Jenny ya que ya que hay que liarla pues eso elige el mejor día para para hacer algo grande lo hiciste con diez mil aficionados del Albacete en la grada que yo creo que es y no es la mejor una de las mejores entradas pues monta esta temporada

Voz 10 33:17 sí la verdad es que sí la verdad es que cuando hay una afición así es ese espectacular nos ayuda mucho y ojalá sea en todos los partidos en casa sí la verdad es que que estamos muy contentos el equipo pero con ellos podemos empujar un poco más dentro del campo y estamos muy contentos

Voz 1643 33:33 lleva el Albacete tres victorias consecutivas cinco triunfos de los últimos seis partidos en lo de este equipo alguno no se lo crea va muy en serio

Voz 10 33:44 bueno nosotros salimos al campo a ganar siempre todos los partidos somos muy competitivos pero pero sabemos la realidad de de esta competición en cualquier equipo te puede ganar ahora mismo no sólo pensamos en el partido de eso es una y luego ya ya veremos

Voz 1643 33:59 por eso muchos entrenadoras dicen que cualquier equipo te puede ganar y es bueno para la categoría el buen no es emocionante pero a veces no hubo nada más llegar a un par de decir bueno este rival asequibles segundas que no es asequible ninguno

Voz 10 34:13 no no la verdad es que no es como que te he dicho cualquier equipo te puede puede crear peligro que te complican los partidos aquí no hay ningún rival que es favorito porque cualquier equipo te puedo ahora

Voz 1643 34:27 dicen que sois el equipo revelación de esta Liga está de acuerdo

Voz 10 34:32 bueno no sé si somos el equipo revelación lo que pasa es que estamos haciendo las cosas muy bien bien por ciento están los resultados buenos ya te digo somos el equipo revelación pero nosotros trabajamos para día a día es mejorar nos

Voz 12 34:47 y eso es lo que hacemos siguiente rivales

Voz 1643 34:49 es Osasuna es un equipo que viene a principio de temporada hay quizás sí que sería un rival a lo mejor más asequible pero Viena suena con una trayectoria que casi casi muy similar a la de agosto

Voz 13 34:59 sí sabemos del potencial que tienen ellos arriba tienen gente que tiene mucha calidad Hay en defensora también están bien

Voz 10 35:07 no nosotros trabajaremos para con nuestras armas poderles hacer daño y que siga sino ti

Voz 0044 35:14 te imaginas que es posible porque

Voz 1643 35:17 el Albacete está ahí está ahora mismo cuarto está a punto de acceso directo a tres del líder yo echo la vista atrás Si recuerdo al Numancia del año pasado que acaba jugando el playoff dice ese equipo al final va a caer a final de temporada no va a estar ahí recuerdo equipo que subieron como como el mes como el Alavés otras temporadas como Osasuna que llegó por detrás y se metió en play off subió te imaginas que ha dentro de cuatro meses es seguimos hablando que el Albacete ya no es revelación sino que es una realidad que está ahí

Voz 10 35:49 bueno ojalá ojalá que hiciera pero ya te digo nosotros no pensamos más allá de del partido de K a fin de semana porque creo que sería un error que arrasa allá sí que estamos haciendo las cosas bien para que para que todo vaya como está yendo hasta ahora pero pero ya estaba mejor momento que las cosas no van tan bien y a lo mejor tenemos un poco más pero ahora estamos contentos el equipo está trabajando bien positivas y espero que sea así durante mucho tiempo

Voz 1643 36:16 belga para cuando lleguen los malos momentos lo importante es leer muchos puntos ya en la mochila Hay en eso el Albacete ahora mismo está muy bien y sé que en el partido que sea en ese Albacete Osasuna que va a ser sin duda uno de los partidos más atractivos de la jornada diecisiete que se juega este fin de semana Jenny muchísimas gracias enhorabuena por ese golazo que a ver si dentro una meses seguimos hablando de qué es Albacete sigue ese de un equipo que está luchando por subir mucho gracias a ver

Voz 10 36:45 muchas gracias

Voz 27 36:50 sin duda la Segunda División Play Segunda A

Voz 1643 37:00 toda la Segunda División de cada semana cuatro titulares que pone a la última jornada de Liga nuestro compañero hoy narrador de dos dossieres en Gol TV en Being esto Ruiz Héctor muy buenas qué tal muy buenas tardes buscar esta semana semanas ha dice no a Samaras no entre lo de Tenerife lo normal es que vaya cambiando que vaya rotando de que esta semana no diga nada el equipo

Voz 8 37:21 mira claro vamos a esta hora concretamente ha dicho que si iba al baño no hay que cuando acabara

Voz 1643 37:25 sí pero debe ser mentira porque tenemos el baño en obras así que no ha ido no me queda otro sí sí también lo tenía esa obra

Voz 8 37:33 bueno vaya a que practicamente yo no sé lo que debe ser la época del año

Voz 1643 37:38 sí que aprovecharon la que hace que hacer pero vamos yo no sé no creo que con Televisió euro algo porque está montando jaleo que lo una obra faraónica

Voz 8 37:49 vamos que que quedará pasado la SER en el Bernabéu y ha pasado a Mediapro ahora ya faltan pocos lugares emblemáticos de uno debe suceder

Voz 1643 37:55 sí de hecho Boca River no jugar la final aquí en la Cadena Ser en Gran Vía lo dijimos no no podemos puesto vallas en obras de elegir el Bernabéu yo que se había que pasar

Voz 0044 38:06 luego a hablar de la de la nuestra de la de la segunda blanco en Neuilly Valderrama que ha marcado un golazo bueno el golazo de la

Voz 1643 38:15 de la Liga dos tres yo no sé si sobre él Johnny habrá alguna perrita tú ya hoy no

Voz 8 38:20 yo creo que por ahí pueden ir los pero pero orquestas en un poquito no voy a hacer pero mucho pero un poquito sí pero voy a empezar por otro lugar porque es que tuvo un ratito este fin de semana y me puede hasta Reus para ver en directo el Real Club Deportivo Mallorca la primera Happy PIL no podía tener otro nombre que este es que júnior llena el lagos y es que el conjunto bermellón Ana en una racha de resultados espectaculares está viviendo un momento pletórico son siete jornadas consecutivas puntuando invicto el conjunto de Vicente Moreno de Hernani pendrive y el otro un partido fácil porque el Reus que está en una situación delicada pues obviamente se aferra no a los partidos que juega en casa que disputa ante su público son partidos cerrados son parte de donde cuesta brillar el otro día el conjunto mallorquinista hizo un partido muy maduro pasaron pocas cosas en la primera parte pero es la segunda acabó llevando eso lo porque es un equipo que tuvo más el balón que llevó más el peso del partido lo acabó demostrando que de hoy es un equipo más competitivo y además lo hizo con rotaciones en el once porque tenía bajas en el centro del campo ya para el sitio va va a muy buen nivel anotó gol Pablo Valcarce fue título Lara Carlos Carter estuvo Dani Rodríguez pues esos jugadores que llegaron para reforzar ese proyecto que ya brillo en Segunda División B de cara a la Liga unos tres empiezan a aparecer entrar en la dinámica de trabajo pues este equipo que ahora mismo ocupa pasadas las dieciséis jornadas zona de play off yo creo que lo único que pueden hacer es ilusionarse como siempre con humildad trabajando con el objetivo de los cincuenta puntos pero sabiendo que tiene una base muy sólida dice Vicente Moreno que novillos en un equipo

Voz 1643 39:54 pues subir sino de permanecer pero bueno lo primero es permanecer si la cosa te va bien en febrero o marzo de puedas pero pero además pues tiras p'alante ya veremos lo que si pasa la primera píldora la primera Javi Bill para el Mallorca la segunda va para mujer amigo

Voz 8 40:11 ahora se sabe estaba en aquel que dice que el P coger una pelota el lateral te tira con la tijera atendieron una guillotina este hacer mejor gol de la temporada y no sería sólo seguramente de la Liga Un dos tres grandes ligas a ver quién encuentra un gol más bonito que el que se viene bien ese gol servía al Albacete Balompié para un partido en el que la Agrupación Deportiva Alcorcón no había conseguido marcar donde Esteban morbosa golazos yo hacía muchísimo tiempo que no veía un penalti transformado de forma tan brillante como hizo el central argentino ha metido en todas las escuadra con una seguridad a abismal pero no desde que el Albacete Balompié fue capaz de darle la vuelta anote Husseini anotó Jeremy vela lleva cinco victorias del conjunto de Ramis en los últimos seis partidos al igual que el Mallorca son siete jornada consecutiva las sin perder es no hay nadie que sea capaz de meterle mano de de ganarle en los últimos tiempos y además con el mérito añadido y es que estamos hablando de este concurso es de siete partidos consecutivos puntuando y eso les ha servido para poder remontar una rata la que llevaba anterior de cuatro señala Ari en ese momento había uno que desean bueno en Albacete está pinchando o al Albacete empezó muy bien pero ella no iba a suceder como campañas anteriores a empezar a aflojar el paso pues ni mucho menos son siete jornadas consecutivas puntuando en la zona noble de la clasificación

Voz 1643 41:32 cada una píldora al Albacete nombrando al Alcorcón no traga al Mallorca dos equipos en en alta velocidad juegan la tercera va a ser para Osasuna otro equipo que va arriba

Voz 8 41:42 casi sé que hace que hace que hace que asilo pero arriba arriba arriba lo vas a tener que ERTE para el porqué no desde Sierra negó las desde Sierra Nevada mira el Granada Club de Fútbol a muchos equipos porque para en tercera posición porque tan sólo tiene por delante el Alcorcón y el Depor porque tenía un partido crucial en La Rosaleda donde nadie había sido capaz de puntuar donde el Málaga de Muñiz lo había ganado absolutamente todo venía el Granada después de haber perdido en Los Cármenes la hacemos anterior uno dos en el minuto noventa y tres ante el Real Sporting Iván el conjunto de Diego Martínez irán a cero uno soltado corte en una de las especialidades del Málaga en este tipo de partidos serranito con resultados exiguos pues bien el Granada consiguió ganar suma treinta y un puntos está a tan sólo dos de liderato lleva nueve victorias esta temporada dos tres así que desde Sierra Nevada a disfrutar la

Voz 1643 42:38 pues la última novela juego no ha puesto a ver si hacer última cuenta la tú

Voz 8 42:44 mira no es para Osasuna estas zonas hacer una no entra a pesar de que el conjunto de hago predilecto que está entre mis favoritos para acabar la temporada con éxito pero la vida de cara a las cinco de Soria y es que las cinco de Soria son las cinco que ha conseguido el Numancia lo pajaritos son cinco victorias importantes donde en todas ellas han sido capaz de mantener su portería a cero y eso es algo importante para los de López Garai y esta última semana fue capaz de imponerse por tres ha sido una ventaja más holgada que ha conseguido en lo que llevamos de curso el conjunto soriano y además la cosa va de número cinco porque con esa victoria con ese triunfos a coloca a cinco puntos por encima de la zona del descenso para el Numancia cada temporada seguramente la permanencia es el objetivo de la campaña anterior llegó a disputar esa final del play off pero pasan los años se siguen haciendo las cosas bien no hubo nunca de de propiedad y yendo muy clarito lo que se quiere ir poco a poco el Numancia va consiguiendo lo de campañas anteriores ser un equipo que es viable que en un momento dado es regular que se te puede atragantar y además le gano un equipo como es el Nástic que se queda en la parte baja de la tabla

Voz 1643 43:59 ahora me la voy a jugar había jugara que este fin de semana narras dos partidos a ver es cierto uno de ellos en Zaragoza

Voz 8 44:08 o quién te ha llevado no me digas

Voz 1643 44:10 no no hay gente que dice ya que Zaragoza te van a poner una calle

Voz 8 44:16 sí bueno pues mira yo no Borja ahí electo de la ciudad yo con que me inviten un día llame por satisfecho

Voz 18 44:24 sí tiene razón el dejan en un partido

Voz 1643 44:27 por todo lo alto hace unos meses por por todo lo bajo y muy importante para los dos

Voz 8 44:32 pues se pues eso va a ser el domingo ocho y media el Real Zaragoza Córdoba Club de Fútbol que seguramente va a tener bastante audiencia a pesar de que coincidía en horario con el a River Boca pero yo sé que los amantes de la liga unos tres los hinchas del Zaragoza no son pocos si son dos entidades históricas con mucha masa social dijo creo que va a tener repercusión lo que sucede a la Ramoneda eso será el domingo noche media el sábado a las cuatro de la tarde vamos a ir a Tarragona porque el Nástic no era una situación de mucha urgencia anda al conjunto catalán el cuadro Tarragona se con la necesidad imperiosa de sumar ya una victoria pero es que el que le visita el Granada ahí viene de ganar en La Rosaleda el conjunto de Diego Martínez no está por la labor de echarle la mano nadie la única mano que quiere echar una mano al liderato así que si gana Granada veremos si consigue auparse a la primera plaza partidos no

Voz 1643 45:26 Nàstic era nada hay ese Zaragoza Córdoba todos los jueves disfrutamos de Héctor Ruiz en Play Segunda todos los fines de semana disfrutamos escuchando a Víctor Ruiz y a todo su equipo en Televisión narrando la ley dos tres Héctor muchas gracias ya está próximo jueves

Voz 8 45:39 un abrazo grande Oscar ella le puedes decir Alex que tire de la cadena que ya he acabado de que ya puedes viento entraba hasta la semana que viene

Voz 1643 45:45 ahora el palo

Voz 23 45:48 eh

Voz 3 46:00 esta semana nuestra historia como casi siempre es muy curiosa tiene de protagoniza