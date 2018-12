Miguel Lorente: "Estamos viviendo un repunte del machismo"

Voz 1826 00:00 estamos hablando sobretodo hoy de cómo hace cuarenta años sirvió la aprobación de la Constitución para iniciar el camino que nos ha llevado por tantos avances justo en esta semana en la que la actualidad evidentemente no podemos perder de vista el resultado de las elecciones en Andalucía nos pone sobre la mesa el debate político en primera línea el hecho de algunas señales de alerta sobre los peligros de regresión que podemos dar evidentes en algunos aspectos no lo que ocurre es que

Voz 1781 00:31 yo lo recordaba escuchando la radio esta mañana no decía Bono con qué ilusión recibíamos aquella Constitución como un elemento que habría unas puertas a una España entonces muy gris no oí que veníamos veníamos de dónde veníamos del franquismo y en cambio ahora estamos viendo la Constitución como algo que que muchos la la vemos como algo a lo que las costuras le aprietan y muchos otros la ven como algo que se ha ido aseado de la mano no y éstos empiezan a aparecer y empieza a parecer todo movimiento de extrema derecha y parece que no empezamos aparecía en ese sentido ya que éramos el único país con Portugal que quedábamos sin movimientos de extrema derecha en un Parlamento

Voz 1826 01:04 oye por cierto escuchas te ayer la entrevista de Ángels Barceló en Hora Veinticinco con el Secretario General de Vox con Javier Ortega Smith la escuchada escuchaste bueno fueron porque son muchos como decíamos antes los los temas de de primera línea de la actualidad de debate salieron muchos asuntos pero sobre sobre los que tienen que sobre la violencia de género donde Javier Ortega Smith fue como lo es su su partido bastante radical acusó al Estado de ocultar bueno pívots sobre todo en torno a dos argumentos uno de ellos que tiene que ver con con el hecho de acusar al Estado de ocultar datos sobre los hombres que son víctima

Voz 1 01:44 sobre las te voy a aclarar el dato sobre las que han sido admitidas a trámite han llegado a juicio ya han sido absueltas pero las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más el problema es que esos datos y oculta

Voz 1826 01:58 y también sobre la ocultación de eso sobre las denuncias falsas es decir a dos letanías habituales que nos estamos acostumbrando a escuchar desde esa formación política para justificar la derogación de la ley de violencia machista hemos invitado está a punto de está a punto de marcar sino lo ha hecho ya pero hemos invitado a Miguel Lorente que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género es profesor de la Universidad de Granada Miguel Lorente qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes no encantados de de saludarle antes como decíamos a ver si tenemos unos minutos antes de que anuncien y no sé si ha entrado ya ha podido entrar ya en la cabina en el avión señor Lorente

Voz 0322 02:41 sí sí me han dejado aquí un buen tiro al fondo para poder hablar tan quieran

Voz 1826 02:46 de escuchó Si no lo escuchó desde luego conoce no los argumentos de esa formación política para argumentar la justificación de de lo que ellos llevan en su programa la derogación de la ley de violencia machista escucha usted señor no sé

Voz 0322 03:02 la escuché es terrible planteamiento que hacen y la manipulación que elaboran a partir de datos fragmentado la realidad juegan con los pixeles para formar la imagen que le interesa pero evidentemente cargada de de interés particular en esa posición machista que reivindica y además para tratar de mantener sus ideas sobre las que hemos conseguido va a ser el mucho esfuerzo

Voz 1 03:27 lo que pasa es que esos argumentos porque funciona

Voz 0322 03:30 pues porque juegan con con él en la construcción cultural e histórica que es el machismo machismo es cultura esas conductas a la conductora consecuencia esa cultura que lleva entender que bueno que las referencias de los hombres es la válida la interpretación y el de los hombres para presentar la violencia de género como algo normal dentro en la pareja no hay que olvidar que la última macroencuesta la de dos mil quince el cuarenta y cuatro por ciento de las mujeres que no denunciaban reconociendo que es escribían violencia no lo hacían porque consideraban que la violencia no era lo suficientemente grave eso es una construcción cultural eso es una construcción de género y eso es lo que plantea lo que aborda una ley como la ley integral contra la violencia de género no sólo es la sanción sino que es tratar de desmontar toda es algo votación machista que ellos quieren mantener porque en el fondo les da privilegios hasta el punto de que la inmensa mayoría de los hombres es decir de los seiscientos mil casos que hay en España según la encuesta sólo el cinco por ciento de los maltratadores son condenados eso significa privilegio privilegios de poder maltratar impunemente en una sociedad donde ni siquiera se cuestiona por hacerlo Miniporque defenderlo como hemos visto ahora

Voz 1781 04:41 sí perdona Rafa no quiere decir que la mío que me sorprendió ayer es que el lanzaba un discurso como casi de normalidad y que lo daba por hecho decía no no si lo que hacemos es elevar todas las condenas a las que ya existen para quitar el tamiz de género no y entonces yo que lo estaba escuchando además estará en el coche con mi hijo estaba tan sorprendido como yo decíamos vi que hay que hacer para combatir esta esta mentira no porque todo se basa en una no evidencia

Voz 0322 05:08 sí

Voz 1781 05:09 pero hay que combatirlo porque Nos vamos a quedar sin ley de de violencia sin igualdad de género sin muchísimas cosas absolutamente necesarias desgraciadamente todavía hoy

Voz 0322 05:18 claro pero es que ese es es la y la capacidad que tiene el el machismo no tiene dos grandes instrumentos para condicionar no uno es determinar la realidad hacer que las cosas sean como son el otro todavía más poderosa es la capacidad de darle significa algo la realidad cuando en lugar de abordar la violencia de género como una injusticia histórica como un atentado contra los derechos humanos lo presenta como un conflicto conyugal en el que hay violencia de la mujer de la mujer hacia el hombre y así pues al final lo que hacen es plantear que todas las violencias confundiendo la violencia son necesitadas las de respuesta por supuesto lo son pero cada una con su especificidad no mire sentido que alguien defienda yo defiendo la salud y por lo tanto los servicios trazó de pulmón de riñón después de Digestivo mire usted no para para es para defender la salud lo que hay que hacer es especializar trabajar sobre las patologías en el corazón las patologías que tiene el riñón las paradojas que tiene digo porque cada una afectan la salud pero de manera diferente David dice que no se trabaje contra violencia que puedan surgir un hombre en una relación de pareja o que puedan producirse intranet entre parejas del mismo sexo pero cada una con su especificidad no mezclando toda la violencia porque con esa mezcla lo que se quiere ocultar es el machismo original que da lugar a ella

Voz 1826 06:31 por una parte está la mezcla de las violencias desde luego hay una perversión ahí en ese argumento pero a ver si pudiéramos ir un poquito al detalle porque como subrayaba amigos Javier Ortega Smith el secretario general de de Vox acusaba a el Estado al Gobierno al nos ocultan eh

Voz 0322 06:48 no nos enseña los datos a ver mi

Voz 1826 06:50 Lorente forma parte del grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial si tengo

Voz 2 06:55 he entendido correctamente

Voz 1826 06:58 eh que por lo tanto ustedes tienen los estudios publicados las estadísticas publicadas eso no es un dato que se oculte no

Voz 0322 07:06 en absoluto está publicado esta en la página web del Consejo de Poder Judicial ahora se puede consultar cada año se analizan todas las certezas que sea mitin de los casos en los que la mujer es una asesinadas y los casos en los que los hombres dentro una paleta y se ve que la media aproximadamente las de mujeres alrededor de de sesenta cada año mientras que la de los hombres está alrededor de cuatro no siempre son las mujeres las que llevan a cabo el homicidio que las condena como cómplice porque son las nuevas parejas de esas mujeres las que cometen el homicidio de ese hombre datos público el dato está se muestra además de María mutilar a diferencia que hay entre las dos violencias mientras que la media de baladas qué es el mecanismo más frecuente el arma blanca en la medida de puñaladas que utiliza un nombre para matar a la mujer está en dieciocho la media de puñaladas en las mujeres cuando asesina está alrededor de dos es decir hay como mucha más ira como mucha más violencia con mucha más agresividad en la conducta criminal porque nace de esa construcción de género que lleva de hecho es suya les pertenece y que la castiga no sólo quitándole la vida sino en la forma de quitar la vida luego estamos saldo de resultados similares pero de conductas cívica caminos muy diferentes que eso es lo que aporta el abordaje de género no tratar de abordar cada una de esas violencia con la especificidad que requiere

Voz 1781 08:20 la pregunta sería usted cuando era delegado del Gobierno para la Violencia de Género tenía este discurso tan radicalmente en contra o es algo nuevo

Voz 0322 08:29 bueno se ha estructurado existía el argumento es el mismo porque el machismo lo que juega ahora es a la conclusión es decir difícilmente se puede hacer un planteamiento objetivo crítico de manera directa con la realidad de la violencia de género con la realidad de la descuelga año estaba o entonces para tratar de van a tratar de de llevar a cabo de la situación lo que hacen es tratar de generar confusión no esa conclusión lo que hacer cuando por ejemplo habla en violencia de género dice no es que hay muchas denuncias falsas no es que las mujeres también matan al final lo que hace es que la gente no se posición viéndose interese no no dé un paso más para conocer esa realidad lo que sucede es que se demuestra que hay una gran distancia en el cuestionamiento social crítico frente a la violencia el dato objetivo según los parámetros del Cid solo el uno coma nueve por ciento de la población considera que esta violencia que asesina sesenta mujeres de media cada año no es un problema grave no pues pues al final el máximo juega a esa distancia a esa indefinición de la sociedad hinchado sus argumentos de ocasiones reforzar toda esa elaboración de que es algo que pasa porque son extranjeros porque están bebidos pudiera en problemas psicológicos como Kospi contextualizan donde circunstancias en lugar de verlo como un problema social y es

Voz 1826 09:39 para que cale esa argumentación perversa para que tengan cierto éxito la estadística las estadísticas falsas también algo estaremos haciendo mal no

Voz 0322 09:50 bueno que tenemos es que lo que no se contempla allí eso otra otra cuestión que que consigue ese discurso es ver la reacción del machismo que genera más violencia las redes sociales están llenas de mensajes machistas diciendo que los hombres no son asesinados tanto como la mujer pero ese suicida como consecuencia de divorcio abusivos es es otro argumento que utilizan desde esas posiciones no demanda que al final lo que están intentando es de actualizar el mito de la mujer perversa no de la Eva perversa el paraíso no lo realizan a través de determinados argumentos y ahora tenemos un repunte del machismo en cuestiones imposiciones claramente que que incitan a la violencia entonces cuando tú estás utilizando toda una estrategia para prevenir para combatir la violencia las cuenta que el contexto va cambiando en el sentido de que se va incrementándose la violencia al final tiene que adoptar nuevas medidas qué es lo que nos hace falta no yo fui crítico con el pacto de Estado en su planteamiento las medidas que se han aprobado son todas necesaria pero insiste mucho en mis comparecencia en el Senado en el Congreso que teníamos que hacer un pacto de Estado no contra la violencia de género sino contra el machismo porque hemos tenido el pacto de Estado contra el terrorismo contra el terrorismo yihadista habían sido el pacto de Estado contra el terrorismo no contra la violencia terrorista y contra el atentado terrorista y esto es lo que estamos viendo ahora que el espacio que les damos a la anormalidad que es machista se está uniendo cierta utilizando para seguir influyendo de manera que las medidas sean menos eficaces y que se disimulen todas las realización que el machismo está llevando a cabo en estos últimos tiempos

Voz 1781 11:26 pues me parece que va a ser necesario porque porque realmente lo que sí desde luego que es evidente es que la mujer está en unas condiciones completamente de desigualdad incluso en un país como el nuestro democrático que avanza que progresa etc etcétera pero en todos los sentidos en la violencia en el trabajo en los sueldos en fin las promociones en todo lo que hace referencia a su día a día Si de eso no somos capaces de legislar bien viene una sociedad muy justa

Voz 0322 11:55 claro hay otro dato muy interesante importante decir cuando se dice dijo ayer que la ley no está siendo explica no es cierto que cuando comparamos la tasa de mujeres asesinadas entre el número de denuncias es decir el número de casos de decís no eran mujeres que empezó a asignadas Si comparamos lo que cubría aproximadamente en el año dos mil seis pues vemos que el le ha disminuido un veintidós por ciento el número dilatarse de homicidios en relación a las denuncias luego estamos siendo eficaces lo que también es cierto que no paraba de dar mucho y también identificar los factores del machismo para ser capaces de esta reacción que se está produciendo

Voz 3 12:35 todo lo que habíamos avanzado en educación en perspectiva de género que ya ya ya estarme irá a la tercera

Voz 1826 12:43 a la tercera campaña hasta el tercer aviso acabamos de escuchar sobre la última respuesta Denise Lorente al que desde luego le agradecemos muchísimo entre tenemos más que está ya en un avión a punto de de despegar bueno de hecho se ha cortado la comunicación decía no

Voz 1781 12:59 hasta por letras dispensaba ella ya tiene inscritas no

Voz 1826 13:02 no lo sabemos lo han quitado no no sé cómo te quedas tú

Voz 1781 13:04 mira me quedo con la misma impresión que me quede allí es decir con la idea esta de que vale toda la información que ese que se omite que somos incapaces por poner por otra parte de contrarrestar inmediatamente en el momento en que se produce con datos lo que alguien puede decir a su ocurrencia no cuando él jugaba con los datos no es que estos datos se esconden el Gobierno hombre es evidente que los que trabajamos en medios de información sabemos que estos datos no se esconden los nuevos tenemos quizás todos uno detrás de otro no pero por otro lado lo que también es evidente es que no es un fenómeno nuevo yo oído decir ir en una campaña electoral aquí en en en España a Pablo Casado líder del PP no de la extrema derecha sino del PP es decir que claro que es que con los inmigrantes hay que ir con mucho cuidado porque hay cincuenta millones a la a las puertas de Europa pero dónde se ha sacado esa cifra lo primero que piensas cuando trabajas en todos estos temas prueba ayer era lo mismo

Voz 1826 13:57 de las conversaciones de las conversaciones de café de sobremesa ideales que circula por whatsapp que por cierto alardeaba de que ellos son la formación política me refiero a Vox después tras la noche electoral que son capaces de decir aquello que circula por allí bueno pero si lo que circula por las redes es absolutamente falso pues me parece lo que no es de recibo que la responsabilidad que tiene una una formación política lo llevé a categoría de categoría de programa sin embargo no