La Script: 'Roma' de Cuarón revoluciona el siglo XXI (07/ 12/ 2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:20 hola qué tal bienvenidos a la escribe estamos en pleno puente y muy nerviosas porque arranca ya la temporada de premios esta semana hemos conocido a los finalistas de los Globos de Oro los pero son los galardones que otorga la prensa americana y la española vamos a analizar los resultados también los estrenos de la semana hablaremos por supuesto de Roma la película de Cuarón que va a estar en Pine solo pues muy poco hasta el día doce que se estrena en la plataforma Netflix también vamos a hablar de la nueva versión de Robin Hood más millennials comunista del Rey de Alberto San Juan Fornell también con el director Alberto San Juan como protagonista Willy Toledo quien televisión vuelve la segunda temporada de la maravillosa señora May sí

Voz 4 01:09 a leer

Voz 5 01:14 que me cae y hasta mil cien millones se hace temer a algunos con mi hermana o un empate optaron por mí

Voz 0277 01:35 lo libreta agua pues abrimos nuestra escribe trans generacional Laura Martínez ya relevado completamente P bate ha dejado atrás a mira que músico de que yo en realidad no se Laura hola qué tal hola qué tal cómo estáis esa ese vecino tres no es bacalao gracias

Voz 3 01:57 pero te has sido nos va hacia el pasado sino te ha sido esta locura al sí que ha podido pasar

Voz 1463 02:04 también le gusta Pepa que también la había metido antes en un montaje osea que ha sido cosa mutua

Voz 0277 02:09 en una alcancía decidí a mi me gusta nuestro Estado vamos a ya me me retiro me retiro derrotada yo sé que tú quieres poner Rafael pero todavía no ha llegado no en Jaén Rafaela Carra a todo esto y Sandro Sandro

Voz 1457 02:27 domina Pau Albano todo esto a mí me me va muchísimo bueno vamos con los estrenos de la semana vamos a empezar por Roma es la película de Alfonso Cuarón el mexicano que también bueno y ganadora del León de Oro en Venecia ir producida por Netflix es un drama en blanco y negro cuenta la historia de la propia familia el diré por mexicano está ambientada en el año setenta y uno en el barrio burgués e de Ciudad de México que se llamaba Roma bueno que se llama Roma y que cuenta la relación de una criada indígena que cuidó a Cuarón y a sus hermanos que todavía vive que se llama limbo ya quién dedica la la película es la memoria familiar lo que les sirve para hablar de muchos problemas políticos y sociales de su país

Voz 6 03:16 o sea el que se mueve porque mi juego

Voz 1457 03:19 ya no que jugar pero yo no quiero

Voz 6 03:22 Begues niñita no puedan estar hasta

Voz 7 03:25 yo he visto esto la subida subidas Nozar con mamá no vayan hasta la orilla

Voz 1457 03:38 bueno pues estábamos discutiendo quisiera setenta y uno sesenta y uno era setenta y uno

Voz 0277 03:42 sí había porque el mayo del sesenta y pos graves

Voz 1457 03:46 o sea el ven esta película como en el tenis desde el año sesenta Cuarón en la película ACB pues muchas referencias muchos niños con los cascos de ex astronauta en

Voz 1463 03:59 es es maravilloso porque claro la película es consta usted una constante comparación de barrios rico barrio pobre no de criadas versus señores ICO la cosa de la astronauta es como los niños tanto de la barriada que no tienen vamos que no están ni asfaltada como suponen una papelera en la cabeza para ACB Astronautas y como el niño rico tiene un disfraz último modelo no de la astronautas en los pequeños detalles está está esa esa esa mirada la desigualdad de un país que de alguna manera entona un mea culpa y eso es algo que es muy bonito en esto que aceptaron

Voz 1457 04:31 pues sí porque es una película monumental que que es un viaje a su memoria claro su memoria desde

Voz 8 04:38 niño burgués

Voz 1457 04:41 en efecto en Venecia lo reconocía

Voz 8 04:43 así esto escribiendo tú cuando creces con alguien que en realidad no cuestiona su identidad y aquí de pronto me forzó este proceso me forzó a ver a a Clegg vivo como una mujer como una mujer contó una complejidad alrededor de ellas una mujer que pertenece a las clases bajas una mejor mujer que viene que tiene origen indígena entonces eso creo todo una nueva que no punto de vista que que quizá yo no lo tenía yo la Yolanda tomaba nada más como mamá eh y creo que eso fue lo que detonó todo todo todo es otra parte temática en la que estás hablando

Voz 1457 05:26 le preguntábamos a Cuarón que en qué punto de en qué momento de su vida había se había dado cuenta que que el limbo que creo la la

Voz 3 05:34 la niñera la la la criada en Irak

Voz 1457 05:37 tiene la había identificado no sea la había quitado la había sacado de su papel de empleada del hogar y en el decía esto no que ese amor le había hecho ver como una parte de la familia en la película se va viendo que que que no lo es también el le preguntábamos por esto no

Voz 1463 05:53 dada sí claro porque la verdad es que una de las cosas que se puede decir es de Buenos un hombre blanco mirando a la mujer indígena y la verdad es que no porque rueda de una manera hay ha escrito el guión y pone la cámara de una manera que es todo un homenaje esa mujer y es decir bueno de hecho el final que no vamos a desvelar es es terrorífico en el sentido de bastante inhumano no con con esas empleadas del hogar entonces le preguntamos esto era una mirada burguesa más

Voz 8 06:20 yo sé que es una película que nace en el seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena e y que ese seno es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza córner

Voz 1463 06:36 apretó más guerras emocionado escuchando a Alfonso Cuarón y la verdad es que es muy bueno es una de las películas del año está en todos los premios que se están ya la eh bueno dando las nominaciones en Estados Unidos esperemos que estén los Globos de Oro que estén los Oscar que estén los Goya y sería maravilloso que una película en español y en el en el dialecto

Voz 1457 06:59 no no pero es muy hombre a mí me parece interesante el hecho de que solamente se estrena el cinco salas en España porque claro los distribuidores el día cinco en fin ya hasta el doce

Voz 1463 07:13 no llegará a las plataformas la plataforma Netflix que es la que tiene bueno Roma ha sido un poco también la bandera

Voz 9 07:18 porque bueno fue la que

Voz 1463 07:21 más perjudicadas salió de aquel veto en Cannes a las películas de Netflix en sección oficial que no en el propio festival de pues la espantada de Netflix de decir si no me dejes competir me voy

Voz 1457 07:31 los exhibidores han dicho no solamente la vamos a tener muy pocas semanas porque el día doce ya está en Netflix a mi me parece que realmente es un acto de prepotencia industrial casi que es una descortesía no hacia parte sí

Voz 0544 07:46 sí pero a mí me dejando a un margen la calidad de la película que todos decís yo no la he visto todavía que es maravillosa iba a ser una de las películas no solamente del año sino a lo mejor

Voz 3 07:54 por qué estoy esperando verla

Voz 0544 07:58 pues hombre yo creo que NCIS en ese caso dice oye yo me debo a mi país

Voz 3 08:03 a mis clientes cliente suscriptores no

Voz 0544 08:06 y eso también nos hace reflexionar si las productoras de cine las Meyers hubieran fines enviado una película como la que quería Cuarón con el tono que quería Cuarón y con el Gobierno de Aragón y en blanco y negro y es decir hay aparecido pues Netflix Price ha dicho yo te lo financió

Voz 1463 08:21 es cierto pero en ese sentido es bueno pues también

Voz 0544 08:24 eso quiere decir que que me que cree que el mundo del cine y de la producción se está moviendo en en zonas que todavía yo creo que es tienen que dar mucho de sí y luego hay otra cosa que me parece que es una reflexión que ha hecho Cuarón también diciendo que gran parte y eso nos ha pasado nosotros también que gran parte de las películas de las mejores películas

Voz 10 08:41 todos los tiempos no las hemos visto en pantalla

Voz 1463 08:44 no has visto esto empiece a son que lo ha visto para el el dice eso pero luego dice pero es que esta película está configurada para ver en pantalla grande bueno entonces hay aquí un tú como productor evidentemente firmas con Netflix y sabes que es la película que te da el dinero hay un un sketch del Saturday Night Life que es maravilloso que es como Netflix pide al dinero constantemente no y Smara pues eso que apoyen este tipo de cosas que ellos querían evidentemente para conseguirlo que no tienen que es el prestigio no producciones de prestigio está podía ganar la Palma de Oro ganó el León de Oro puede ganar el Oscar sin embargo claro luego hay otra cosa y es que la plataforma la quiere estrenar en plataforma de la estrenan Un cine es para hacer un pequeño estreno técnico para contentar al dio de piso

Voz 1457 09:24 el gran paso eh porque el es

Voz 1463 09:26 claro Cuarón también hay tiene que comérselo

Voz 1457 09:29 pues que así pero es un gran paso porque este año vamos pues es una de las grandes películas y aunque en Netflix está invirtiendo hará mucho dinero pues también yo entiendo que el cine el el el el cine de autor pues existe ir reclama pantalla veamos veremos a ver seis los espectadores también lo lo piden que yo la bien la pequeña de muy mala calidad en Venecia tengo que decir que esta película necesita una gran sala con porque tiene un audio espectacular entonces es una pena que incluso vaya a cinco cines que son de estas salas pequeñas has y que no hombre que las grandes en fin que a mí me gustaría que que el poder verla en una en una sala de las de

Voz 1463 10:11 al final pierde el espectador claro

Voz 1457 10:13 porque el espectador bueno lo que en la película que sí que ha llegado a mansalva este fin de semana y que va a haber mucha gente es Robin Hood que es una nueva versión de este personaje que roba a los ricos para dárselo a los pobres es muy british es una película protagonizada portaron Bertone el chaval de Kings van por Jamie Foxx dirigida por Otto but course que yo no le conocía pero resulta que es ha hecho episodios ha dirigido episodios de series como Black Mirror o Piqué y bla Enders en en este caso hay cruzadas racismo corrupción en la Corona británica Yeste líder de la izquierda en la Edad Media

Voz 2 10:53 era noble pero ahora te toca ser ladrón lo más rápido

Voz 9 11:17 bueno vamos a ver vamos a la

Voz 3 11:19 habrá que ha visto todos los otro Robin Hood como ha hecho el precio

Voz 0544 11:26 en el Robin Hood desde la época del cine mudo no que que van a mí me parece muy bien que cuando se vaya a hacer una nueva versión del Robin Hood pues sale de un nuevo enfoque este enfoque hombre puede ser discutido pero es original porque es que las cruzadas se convierten en la guerra

Voz 11 11:41 Irán me van allí unos a arrasar osea la la escena

Voz 0544 11:46 en la que Robin Hood está por las calles allí de Jerusalén se supone como un cruzado pues parece eso rodada en Bagdad no con los insurgentes no os aparece una película actual luego todo el mensaje que tiene la película ella es de una reivindicación digamos de izquierdas no es la película de Robin Hood que los hijos de Pablo Iglesias van a ver de gente cuando tengamos Tito de de de uso de razón no porque es una película muy combativa muy ácrata muy de denunciar

Voz 3 12:24 al poder establecido a la banca a decirles aliado

Voz 0544 12:28 al sheriff de Nottingham parece un fascistas de Luque y no tiene un sentido como V de Vendetta no en esa momentos a película también que que marcó un poco un antes y un después en sí sí la reivindicación cinematográfica de la nueva generación o sea que eso es una película que bueno la pueden es discutir de ideas entretenida la puedes discutir porque dices joder que es un enfoque original pero que está muy entretenida y sorprendente ver un Robin Hood así

Voz 1463 12:55 sí yo te estoy muy de acuerdo con él en la verdad es que yo iba diciendo a menudo a menudo rollo me voy a comer ahora mismo y sin embargo no es es divertida entretenida a mi me gusta mucho el protagonista creo que tiene mucho carisma Taro negra e y después eso es lo que dice que el mensaje es como claro cómo va a gustar el Hollywood evidentemente las y la taquilla ha sido nefasta pero pero sí me encanta me encanta esa unión de la izquierda es quien de la izquierda traición al resto que eso sería el final y qué podemos hacer analogías pero aquí

Voz 0544 13:29 sí hay muchas lecturas de izquierdas

Voz 1463 13:31 las puertas giratorias está el Brexit está todo en esa película es es la película política el años Robin Hood bueno pues estaba muy injusta

Voz 1457 13:40 trece vamos realmente hemos pasado de la de la reflexión en blanco y negro que crece la hierba de Roma a este Robin Hood eh populista

Voz 0544 13:50 sí bueno es una reivindicación de las políticas digamos si de los partidos emergentes Jamie Foxx que ese interpreta a un árabe que llega allí en busca de venganza que le cambian el nombre no no lo pronuncian su nombre y le llaman John

Voz 3 14:05 es el Little John no de la historia de Robin Hood una

Voz 0544 14:09 Mariam que tiene sus también es muy combativa que tiene también otra historia de amor y que además hay una historia también romántica en fin

Voz 1457 14:17 bueno pues que semana porque el siguiente estreno es suspiran ya que es el make delito daliniano Luca aguardan y no el director de colme el Amore e que ha hecho del clásico de Dario Argento y está protagonizada por Dakota Johnson de las sombras de Grey Tilda Swinton mezcla no tan tan rara que se adentra en el mundo de las brujas que controlan una Academia de Cine en el Berlín de los años setenta cuando adiós

Voz 11 14:48 con ese nombre fue sugerido que transmite tenéis que decir que queréis ser estamos una Academia de Cine

Voz 3 15:11 quería decir que es que hoy la Academia de baile pero que me pasa me harán

Voz 1457 15:18 la gente más para hacernos trabajar bueno

Voz 0544 15:23 por cierto no una cosita que mencionabas cincuenta sombras de Grey con Dakota Johnson Inn Robin Hood Saleh el

Voz 1463 15:28 el mirador y bueno

Voz 1457 15:31 hay hay vida profesional después de una trabajada trabajo mira eso eso está bien todo lo que sea trabajar está bien bueno no se Elio que te apareció

Voz 0544 15:42 pues mira es una película que no entendido osea me aburrido un montón hay hasta después de la película dura dos horas cuarenta casi tres horas hasta pasada hora y media no me sitúe no de que me iban a contar porque bueno yo lo tenía ser referente de Dario Argento pero esta es una versión un poco diferente ITA ir eh pues se ahí me sorprendió empecé a ver cosas algunas que me me gustaban otras que no entendía otras que me aburría otras que me parecían una estupidez total que para muchos es una obra maestra

Voz 3 16:17 vale vale una obra maestra

Voz 0544 16:20 ven a los que no la consideramos como tal como que no entendemos absolutamente nada de este nuevo

Voz 3 16:24 cine no son muy fans los de la obra maestra no no pero mucho es decir que es una él no es un osea un público ya que de entrada va superen van muy entregados yo reconozco

Voz 0544 16:37 que no llegó a ese punto de tampoco a mí

Voz 3 16:39 parece que era una película

Voz 0544 16:42 me parece muy confusa desde el principio voluntariamente confusa es decir que tardase en entrar a ella en sentarte como espectadora diciendo vamos a ver qué me están contando que me quieren contar sí está situada en Berlín en los años setenta

Voz 3 16:57 hay muchas referencias al

Voz 0544 16:58 monísimo al Berlín Este al Berlín Oeste a y fatal no sé que la academia de baile pero en fin pero el otro el que el en fin no sé me me me descoloca no coloca completamente la loco

Voz 1457 17:10 si Almodóvar hiciera una película de terror con desde su esteticismo sea yo creo que es un poco una rareza que se permite a alguien que se las puede permitir así

Voz 1463 17:18 pues a mí no yo no la considera una obra maestra desde luego pero sí que me parece una película muy disfrutó una muy resultón en viendo la con la música de Tom Yorke el cantante de Radiohead los colores el rojo la sangre las coreografías las actrices sí si todo todo el este atmosférico mucho muy distinto a ardiente esto no queda como esa música esa banda sonora que te metía aquí es que la propuesta incluso estética es distinta ahora quiero decir el yo creo que el error que que no la convierte una obra maestra uno que primer que entonces es difícil que un rímel pueda ser una obra maestra y dos pues que claro intelectual izar una película que era un un una especie de un terror muy personal me quizás donde le falla esas interesante que el ambiente en ese Berlín eh pero claro metes el nazismo metes la va de mi hijo pero al final no entran dentro de la trama luego lo que decía agua dañino que ahora el escucharemos no bueno esta es la división de las brujas es la división de las feministas en los años setenta bueno vamos a escuchar García

Voz 1457 18:22 Venecia

Voz 12 18:25 siete fue un periodo importante para las revueltas feministas particularmente en Europa hubo movimientos en Francia e Italia movimientos que no eran como en Estados Unidos sino que más bien buscaban la igualdad buscaban la diferencia estábamos muy interesados en eso también envolver a la década de Fassbender

Voz 8 18:42 de aquella Oz ción de Fassbinder

Voz 1457 18:45 igual que Finder sería hubiera sido más eh más intenso no más eh más es no sé más

Voz 0544 18:52 yo comprendía más las tasas

Voz 1457 18:55 es una rareza que él puede se puede permitir Laura pues yo estoy

Voz 0268 18:59 tampoco como Elio Halliday ahí no no sabía muy bien lo que me habían querido decir pero sí que es cierto que sin duda es una película que impactó una barbarie

Voz 1457 19:07 es decir la las las escenas de baile las coreografías estas paralelas me parece una barbaridad quiero decir no sabía que me contaba pero me me me de alguna manera me me toca

Voz 0268 19:17 ahí quieras que no la forma de grabar de este hombre es impresionantes que hasta puedes oler el sitios que es una barbaridad y la forma en la que está todo contado es muy llamativa por lo menos quiero decir de alguna forma pueden percibir X cosas ahí quieras que no pues no sé si que es cierto que he leído en algún sitio es que la tachan de mega feminista yo tampoco es que llegue a perder

Voz 1463 19:37 mire eso tampoco es el el feminismo de guarda Jin Jan jefe entonces mira es uno de los directores más misógino

Voz 1457 19:44 por otra parte es que francamente mejor

Voz 3 19:46 es que ha querido eso no

Voz 1463 19:49 una doble aquejado viajar ácida y luego que creer que rollo más raro tiene este director con las madres porque en todas sus películas comida Your Name la relación con la madre quizá era como casi inexistente allí sonó el amor era como bueno y aquí que al final no es la madre que mata la hija es el com

Voz 9 20:08 dejó Edipo llevado al Melilla

Voz 3 20:11 no si no pero también hay una relación así con la madre

Voz 0544 20:14 de que es debe de estas sectas Amis no aparecen ahí también lo Sami Si en fin que es un es un gazpacho donde se mezcla todo hay momentos que son muy brillantes y como dice Laura está muy bien firma

Voz 3 20:25 lo que hay en los momentos del baile verbena Alex no

Voz 0544 20:29 que tiene momentos de zonas muertas absolutamente donde te quedas un poco como diciendo

Voz 3 20:33 me gusta lo de las zonas muertas también es como muertes hizo las muertas es una pasada lo que también es que el bueno

Voz 0268 20:40 me comentabais que os tuvisteis que sale a mitad del pase llega un momento en el que espuelas como gestor explota de una manera impresionante entonces es muy gore

Voz 1457 20:48 bueno ahí porque se lo que tengo que bueno pues hablamos ahora para los que no pueden tienen que llevar a niños al cine no porque no es ni Roma ni sus ya y también hay que esperar un poco ahora Robin Hood a los pequeños hay que llevarlos al cine hay animación esta bueno claro estamos en pleno puente prenavideña is estrena la segunda parte de romper Ralph en la que el chico malo de los vídeojuegos sale de los recreativos ir se mete en la inmensidad del ciberespacio

Voz 13 21:23 perdí para intentar por qué gusta tanto esta juega Smith

Voz 14 21:30 vamos a darle cancha por quinta torturada por Pita como vamos a

Voz 1457 21:37 a ver Laura que nos dice encantado tomando un poco como punto comparativo del green

Voz 0268 21:43 es que se estrenó la semana pasada que también para un público infantil

Voz 1463 21:46 lo que esta sí que sí que complace bastante al público adulto porque tiene muchos gags en los que compara uno hay muchos paralelismos con la realidad en cuanto al Internet eh bueno desde luego hay muchos muchos gays que que muchos niños no entender ir sin duda tanto

Voz 0268 22:01 del formal porque la animación evidentemente es espectacular como a nivel de contenido está muy bien porque defiende los mismos valores de la amistad eh qué tal vez él mismo es más o menos el mismo mensaje del greens evidentemente bueno cogido con pinzas porque dice habla más en plan de la amistad y hay más espíritu navideño pero pero aquí lo consigue porque yo veía muy moño y esto lo veo muy divertido a sinceramente yo me lo he pasado muy bien

Voz 1457 22:23 bueno pues error rompe en Internet íbamos a acabar los estrenos de la semana nos saltamos es que es una semana brutal in vamos a terminar con el Rey con con el Rey que es la primera producción cinematográfica del Teatro del Barrio la dirige Alberto San Juan Valentín Álvarez y adapta la obra de teatro del mismo título también son los mismos protagonistas de la obra Luis Bermejo interpreta al Rey Emérito justo en el momento su abdicación entonces está bueno pues su sillón como adormecido se le aparecen todos los fantasmas del pasado Adolfo Suárez Martín Villa Felipe González o Franco son algunos de los persona no es que se reparten Willy Toledo y Alberto San Juan sí pero también es el último jefe del Movimiento Nacional el partido has elegido en el año setenta y nueve por más de seis millones de espectadores

Voz 15 23:18 Vista eligió el pueblo vuelve a mí me eligió la historia yo no soy el heredero de Franco suya el heredero de nueve Reyes de Nit propia familia

Voz 16 23:28 así que ya el sábado una los uno

Voz 9 23:33 esa es la pelea

Voz 17 23:34 de Adolfo Suárez olvidado de mí hace me Marc le dijo te te concedió el ducado que debe ser menor no entiendo yo de títulos no yo creo que educado es mayor que marquesado no

Voz 11 23:50 no te puedo decir bueno Pepa

Voz 1463 23:54 bueno a mí la hora de teatro me gustó muchísimo eh la película la verdad que que bueno el texto esos brillantes un texto casi periodístico decía Willy Toledo hay más de tres fuentes en las cosas complicadas desde ha vuelto hemos consultado más de tres libros en las que se puede considerar hasta un texto periodístico es verdad que es evidente es que es menos maniqueo de lo que puede parecer no eh porque son buenos que es una crítica sobre todo al silencio no hoy al al silencioso entorno a la figura del Rey pero también eh me gusta mucho el la manera en la que actúa Bermejo que está estupendo porque su Rey como olvidado como que le vienen los fantasmas como que se arrepiente de que a esta es la

Voz 1457 24:36 parte humana de de Rey total eso me parece que ese esa es magnífico

Voz 1463 24:41 y luego pues es verdad que repasan los acontecimientos desde el franquismo hasta pues hasta la España de hoy que han marcado la historia de España y en la que la monarquía y muchos de los poderes kilo los personajes que van apareciendo pues al final son los protagonistas en nuestra historia reciente es muy interesante está muy bien adaptada al cine que no es fácil

Voz 1457 25:00 no estoy de acuerdo pues me parece que es un estás totalmente me parece tan teatral hay momentos en los que incluso aplaude el público me parece que cinematográficamente se ha quedado

Voz 1463 25:11 pero bueno el punto Dogville

Voz 0544 25:14 es verdad lo que dice Pepa pero también es es es cierto que hay muchos se que que dices ya que vamos a adaptar una obra de teatro hay las dos teorías una vamos a sacarlo posible de lo que es el teatro y hay otros que dicen no vamos a incidir un poco más en lo que es en la en la teatralidad no

Voz 1457 25:30 a mí la teatralidad me deja muy fría osea me parece que es una muy plumaje vea que la obra de teatro no no lo no lo era me parece que el que es maravilloso es eh y Luis Bermejo y luego a mi me parece que hay una yo entiendo la relectura que se está haciendo de la Transición y me parece que hay una mirada de se ignora al pueblo se le trata como si estuve como si no fuera nada parece incluso que hay una falta de respeto hacia los españoles sabes esa mirada tan eh me parece que es un una revisión muy condescendiente con mucha gente que que que vivió sencillamente hay que hay por ejemplo en el en el Parlamento de los trescientos cincuenta diputados ciento treinta y cinco eran salidos de la cárcel franquista bien estás aquí me parecía que forma parte de una lectura que se hace ahora como la de Gregorio Morán y Talca en la que yo no estoy en absoluto de acuerdo ETA parece que es enemigo solamente de los militares ETA mató a novecientas personas con tiro en la nuca y a mí me puse a que no estoy muy de acuerdo con esa manera de verlo pero vamos me parece que coincidiendo contigo yo quiero decir que en estos

Voz 0544 26:34 Campos donde hay tanto miedo a hablar de todo y se cuestiona todo y se prohibe todo esta película este es más de acuerdo menos de acuerdo que había en la versión que hace el teatro del barrio y estos personajes a estos actores como Willy Toledo y Alberto San Juan que son tan controvertidos me paré es estupendo que se haga que se discuta que es lo menos

Voz 1463 26:54 yo creo que esto es una película que no es ningún insulto a nadie cosa de hecho es bastante compleja en cuanto de hecho yo creo que el Rey queda bastante mejor de lo que a priori puedes pensar en el sentido en el que bueno evidentemente tiene una perspectiva republicana la producción es obvio nadie esconde que son republicanos pero sí que es verdad que hay una hay una reflexión más o sea como

Voz 0544 27:16 sí ahora te voy a decir yo también una cosa que que también nos puede dar que pensar que es que en los primeros años de la transición muchas de las cosas que dicen ahora te el Rey lo decía la ultraderecha

Voz 1463 27:26 sí total de los más fuertes

Voz 3 27:29 a la derecha los de Fuerza Nueva los de Cristo Rey se van a total más o menos de lo mismo que era bueno Pepa ha hablado con los eh

Voz 1457 27:39 con el equipo y que te decía Alberto San Juan

Voz 1463 27:41 Alberto San Juan que bueno que al final ellos les gusta el cine les gusta el teatro que habían pensado en el Rey porque era una de las obras que más recorrido había tenido entonces querían entrar en el mundo del cine ya habían pensado como como artistas hacerlo y luego les interesaba que había era un momento en el que se estaba debatiendo sobre qué modelo de España queremos para el futuro si había un debate cultural al respecto es que era importante hacer esta película

Voz 0544 28:05 Nos hallamos en plena batalla cultural sobre nuestra historia eh y el modelo de democracia en el que vivimos y entonces bueno pues también es digamos la aportación nuestra aportación de este nuestro oficio que es contar historias en el cine y el teatro

Voz 1457 28:23 bueno pues muy interesante desde luego en todo el mundo tiene cosas que decir sobre esta esta parte de la historia y también sobre esta película lo dejamos aquí pequeña pausa y luego seguimos con lo con los premios que vamos a hablar a dar un repaso a los temas hasta luego

Voz 18 28:42 sí

Voz 6 28:58 aquí

Voz 1457 29:02 sí

Voz 6 29:03 y abrimos nuestra secciones

Voz 1457 29:05 de televisión que hoy mezcla previos españoles americanos series está con nosotros y con nosotros Pepa Blanes y también el Laura Laura Laura nuestra

Voz 3 29:15 ya me Romero no es Jose Manuel Romero hola que está claro no estamos todos y me gusto todos de Puente disfrutando del éxito ajeno que son los premios

Voz 1463 29:29 sí vamos a Megan Fox generoso seamos generosos empecemos por los premios Feroz que son los premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España que preside María

Voz 3 29:39 bueno no es nada una presidencia dotación

Voz 1457 29:46 bueno vamos a ir se separan además en cuatro categorías drama comedias ítems visión

Voz 1463 29:53 bueno pues la favorita si atendemos al número de nominaciones es el reino el thriller sobre corrupción del PP de Rodrigo solo Goya no

Voz 19 30:02 se arrepiente claro que me arrepiento

Voz 20 30:05 San José

Voz 1457 30:08 en realidad no era

Voz 19 30:09 contaré quería hacer usted dirá quién es usted

Voz 1457 30:15 pues es la médula conseguido el Reino ha conseguido diez nominaciones entre ellas mejor película donde compite contra todos lo saben la película de Hadid Carmen y Lola de Arantxa Echevarría quién te cantará de Carlos vermut Petra de Jaime Rosales viaje al cuarto en una madre de Celia Rico Pepa me da miedo preguntarle a Pepa a quién va a ganar bueno

Voz 1463 30:38 no pues está complicado porque no no sé yo creo que quizá el Reino es la la película que para mí no es la que más me gusta estas nominadas pero sí que creo que a lo mejor es la película más de consenso para todos los nominados porque es un thriller correcto sobre

Voz 1457 30:53 la corrupción es una cosa que gusta mucho a los Periodo

Voz 1463 30:55 listas quizá más que a la taquilla a juzgar por los resultados de de la película es oro golden y bueno pues tiene mejores interpretaciones bandas sonoras quizás la más completa para pues para arrasar esa noche pero

Voz 1457 31:08 estos premios deberían ser lo más comer

Voz 10 31:10 SEAL porque bueno porque vota aquí ya bueno

Voz 3 31:13 parado con con el drama que hemos vivido este otoño pues nadie ha hecho

Voz 1463 31:20 pero quizá también como película completa lo que yo creo que le puede pesar a Hadi es que al final seamos muy españoles mucho españoles y pensemos que es un director iraní no es una película nuestra Un gran error porque es una película muy muy muy español

Voz 1457 31:34 siempre ha pasado eso en en los premios se han quedado fuera de las candidaturas de los Feroz curas como Julie de Icíar Bollaín tu hijo de Miguel Ángel Vivas las distancias de Elena P que ganó en Málaga la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián entre dos aguas de Isaki Lacuesta que es una película magnífica que pues que es como más de autor y que bueno también esto define un poco que la asociación quizá no es de críticos

Voz 1463 32:03 tan autora les sí que es una una asociación más joven más diversa

Voz 1457 32:07 no lo sé si la verdad es que

Voz 1463 32:10 ha sido curioso porque generalmente los los premios más conservadores en cuanto a un tipo de cine más comercial lo más de de grandes producciones dentro de lo que es el cine español quizás no son los premios Forqué que son los premios de los productores y claro aquí sí que se ha colado Isaki Lacuesta con entre dos aguas que

Voz 21 32:26 mucho se ha colado que mejoren hoy claro los productores del que ha entrado a a la mejor película en la

Voz 1463 32:32 los premios de la prensa que a priori es una película como más de prensa menos de Goya a menos de academia menos de Industria quizá más de de crítica no ha entrado en los Feroz cosa curiosa tampoco ha entrado en los Forqué cliente cantará ha entrado la prensa que ha gustado mucho esa visión esa mirada de su director buena mi quizá me da pena por Isaki Lacuesta pero es verdad que tengo una Concha de Oro pero por tu hijo que es una película como muy poco valorada me parece una película que dice que tiene mucho que enseñar a la sociedad española en estos momentos de

Voz 1457 33:01 la hija que vienen por el sur José Coronado es candidato a mejor actor está magnífico en comedia para los Feroz la favoritas campeones también esta tiempo después la vuelta de José Luis Cuerda al universo de Amanece que no es poco casi cuarenta del David Trueba ir es super López de Javier Ruiz Caldera inequidad cofradía sea que bueno vamos a ver qué pasa con con estos premios yo sí que creo que José Coronado en entre los actores que sólo puede llevar

Voz 1463 33:33 sí a mi me gusta mucho José Coronado también Javier Bardem que me parece que bueno es obvio no es que siempre que hace cualquier papel están todas la listas de premios pero quizá tiene el papel más y más simpático de toda su carrera una especialista en villanos de repente es un papel que dices bueno le premia haría las veces que es mejor ir entre las actrices pues pues no sé quizá Bárbara Lennie no podría ser a mi yo voto

Voz 1457 34:02 Lola Dueñas porque también en estos premios muchas veces se conceda a los al la hay como una especie de reparte Penélope Cruz

Voz 10 34:10 no ha tenido menos exposición a nada menos

Voz 1457 34:13 acción Penélope Cruz es candidata por la película The Far Hadi Bárbara Lennie por Petra Lola Dueñas por viaje al cuarto en una madre Eva llora por quién te cantará y Alexandra Jiménez por las por las distancias se celebrará estos premios el diecinueve de enero en Bilbao y que quería

Voz 1463 34:29 habrá discurso de la presidenta ya habrá disco

Voz 1457 34:32 eso sí con la televisión

Voz 10 34:37 nos ponemos gitanos porque las categorías de televisión la prensa ha votado principalmente a las cadenas privadas a las de cable que se llamaría no sólo una serie de las ocho nominadas es de televisión generalista Fariña junto a ella pues están en drama Elite de Flix y gigantes el día de mañana y la peste de Movistar y luego en comedia que es la más nominada la gran triunfadora de Arde Madrid también está nominado vergüenza de Movi Star Paquita Salas

Voz 23 35:02 de Netflix así que la más nominada es la serie de Paco León vamos a retirar

Voz 9 35:08 los hombre van a lo que Dios manda que ciertas cosas se hagan sólo dentro del matrimonio mujeres hemos reservarlo era una cuestión de decencia tú lo entiendes uno lo entiende y la señora la señora extranjera y qué pasa que Dios no está en el extranjero que yo sí bueno pues en las dos actrices Inma Cuesta ya era Castillo son candidatas la verdad es decir

Voz 10 35:34 niña de del estreno no casi la hora en noviembre muy reciente con los premios también ha tenido una campaña de marketing brutal como yo no había visto que sinceramente lo cuidan mucho quién León

Voz 1463 35:45 estoy muy ya sé que luego puedes entrar a valorar más defectos au bueno o si tiene con qué falla otra lo cual pero la verdad es que es una serie muy muy iba con diálogos como estos son maravillosos

Voz 10 35:56 a Salas que ya se le ha dio el premio Nobel año todo yo creo que arde Madrid comedia lo tiene ganador Ximo Inma Cuesta como mejor actriz pues posiblemente también y luego entre actores pues ahí la eterna lucha que yo creo que lleva casi todo el año entre Javier Rey por ese Sito Miñanco de Fariña y Oriol Pla por por el día de mañana justo Gil yo creo que son las dos interpretaciones más vistosas del año lo demás lo hemos visto ya un poco no Javier Gutiérrez ya ganó y los demás nominados

Voz 1457 36:22 bueno pues esto es con respecto a los Feroz pero el jueves conocimos las nominaciones de los Globos de Oro empezamos haciendo patria Antonio Banderas y Penélope Cruz candidatos en esta ocasión por el biopic de Picasso y el asesinato de Gianni Versace

Voz 24 36:42 eres iniciaron tantas veces la algún otro lado dato que que esto

Voz 3 36:51 pues realmente Penélope Cruz es nuestra Mail extendernos no nos cansamos de escuchar esto es como decimos aquí hay

Voz 1463 37:00 es que es igual que la propia Donatella Marbella

Voz 1457 37:03 maravilloso en los Globos de Oro también una de las novedades es que el cine latino que tiemble en otra vez porque Roma como cine es un poco bueno ataca de nuevo Cuarón confirma con a consigue lo que podía conseguir no

Voz 1463 37:17 sí que son tres candidaturas porque bueno una norma interna de la propia asociación una película que va a película extranjera no podría estar en mejor drama entonces bueno pues la verdad es que creo que esto marca también un poco las nominaciones de en general porque ha dejado ya ha conseguido guión dirección y película extranjera pero claro todos imaginábamos como es la favorita de todos los premios previos pues claro ahora los Globos de Oro no dejan claro una clara favorita en ese sentido quizá la película con más candidaturas podría ser la favorita en comedia que es el vicio del poder vais

Voz 25 37:49 con con seis nominaciones

Voz 10 37:53 sí

Voz 25 37:56 yo no

Voz 1457 37:57 eres mi vicepresidente les decía George Bush hijo a Dick Cheney antes de bueno porque le pedía que fuera que trabajara con él e ir recordamos que Dick Cheney fue junto a Rumsfeld eran promotores de aquella es la primera guerra Irak en la que había petróleo mercenarios armados osea en montaron

Voz 1463 38:20 hay un chiringuito se montaron un chiringuito y ahora le hacen un biopic el director Adam Mc Kay que bueno fue el director de la gran apuesta también uno de los míticos del Saturday Night Life protagoniza Christian Bale que ha dejado atrás su su lado intenso

Voz 1457 38:35 ha dejado bueno sí porque aquí está gordo es lo que a mí me ha parecido en esta no lo digo digo que está

Voz 1463 38:40 Perdomo Cheney comodín

Voz 1457 38:43 en lo que le pasa a Christian Bale es que como siempre ha hecho estas cosas raras con su cuerpo no sé yo qué será de sus

Voz 3 38:48 bueno eso le encanta Hollywood ya lo sé pero es verdad unos Carla salud está todo lo que me parece de estos se Globos de Oro que los

Voz 1457 38:58 oyentes no han visto muchos de muchas de las películas porque cinco candidaturas conseguí consigue la favorita

Voz 1463 39:04 esta de Yorgos latinos una comedia bueno comedia drama de época ambientada en una sábana de la la Historia de una reina María de Inglaterra con dos de sus sirvientes au criadas de corte pegándose a pegándose literal por sus favores sexuales sí políticos básicamente

Voz 1457 39:24 luego de Green Book que es una una también una comedia con Viggo Mortensen haciendo del chófer de un pianista negro en el sur en los años sesenta osea una película sobre sobre la América sobre el problema racial americano ya han nacido una estrella con cinco candidaturas

Voz 1463 39:42 otra característica que hemos visto ese lo de las películas de afroamericanas no sí sí la verdad es que sí que hay mucho Black Power porque está infiltrado en el caucus clan Spike Lee como director nominado estaba la panza que fue Pepín Azón en la taquilla en verano cuando se estrenó en la propia Green Book también tiene un perfil de destacar pues todo todas esas diferencias raciales en Estados Unidos y el blues Devil Street que bueno pues también está basada en hechos reales y la dirige Barry Jenkins que como recordamos pues le quitó el Oscar a la dan con

Voz 21 40:15 mala eres lo ganó no que me hicieran lo quito porque lo tenía Alan Alan

Voz 10 40:20 yo después de la la película que quizá homenajean más a las mujeres en Roma

Voz 1457 40:25 completamente totalmente porque viéndolas nominación

Voz 10 40:28 desde hoy sin ser yo experto en cine ni haber visto

Voz 3 40:30 sin que nadie se vamos a promover pero digo que sí

Voz 10 40:35 mal final es el homenaje a las mujeres en el año después

Voz 1463 40:37 sí porque la favoritas es un poco retorcida en cuanto

Voz 1457 40:40 va a las mujeres hombre lo que a mí me parece interesante es que lo estos Globos de Oro reflejan que en el son las comedias Gassman en la en la vía de hacer política la vía de de enfrentarse al republicanismo brutal de de Trump y en ese sentido

Voz 1315 40:57 pues hay un es un poco como que Hollywood dice no nos vamos a seguir

Voz 1457 41:01 viendo intensos porque es que son ya no funciona osea

Voz 1315 41:03 Meryl Streep no está Spielberg no está bueno escribió no tenía película este año pero Lines Bud claro si es un poco como los grandes que se ponían muy solemnes ya no están

Voz 1457 41:13 ISI en ese sentido pues ese es interesante y luego más ligero no como todo más ligero está Bradley Cooper también como mejor actor Brahimi Mali como Freddie Mercury en fin

Voz 1463 41:26 hay una cierta levedad si hay una cierta levedad y luego también hay películas que no acaban de ser Ny favoritas Nino favoritas creo que es el primer año en el que no sabemos por dónde nos van a salir bien

Voz 1457 41:39 por eso es emocionante en actrices Emily Blunt que vuelve a ser Mary Poppins durísimo lo de Mary Poppins porque hemos visto la película y es un es un spoiler pero es que no salen Julie Andrews está viva podía salir ya salido una Amán creciendo

Voz 1463 41:57 mejor no le han pagado lo ha salido nombre hayan pagado

Voz 1457 42:00 o sea que Mary Poppins le haga esto a Mary Poppins también es candidata Glenn Close que yo creo que sustituya a Meryl Streep

Voz 3 42:08 totalmente Lady Gaga Nico

Voz 1463 42:10 Kidman que hay estrellas no es que no hay estrellas no hay estrellas lo que pasa es que si no hay estrellas yo creo que sí sí que las hay luego en Secundaria es está Emma Stone Amy Adams ser yo creo que lo que pasa es que son salvo Lady Gaga son las estrellas de siempre no

Voz 10 42:26 que quizás eso sí que hay nombres por ejemplo ha pasado toda la época de esas estrellas del año que estaba Brad Pitt Leonardo Di Caprio y esto

Voz 1457 42:33 a por eso vamos a hablar de televisión porque Julia Roberts no está en cine

Voz 10 42:37 eso espero estar están televisión

Voz 26 42:39 no no

Voz 27 42:45 no

Voz 3 42:47 perdona

Voz 1457 42:47 José le ha puesto esta música tan bajo

Voz 10 42:50 más lo estaba en un momento bueno porque Julia Roberts estaba porque Ham Coming en su serie de un drama de media hora porque esto también está cambiando

Voz 3 42:57 para ver en el metro sí sí sí está nominado

Voz 10 43:00 como mejor drama Junta Killing in ni body llegar también tenemos a a la última temporada sexta la despedía de

Voz 23 43:07 eh y está también Posse que es esta serio sobre los transexuales

Voz 10 43:14 Mayor de de los ochenta y bueno es es muy curioso porque se van a despedir de The American bueno no sé si la premiarán todo lo demás es nuevo ya no existe ningún gol que estaba llamada a ser la sucesora de Juego de Tronos tampoco existe el cuento de la criada ha pasado todo el boom es como pues una todo muy líquido que diría Pepa

Voz 1457 43:30 pero existe en comedia nuestra maravillosa Mrs me dicen

Voz 10 43:45 íbamos a aprovechar que es la favorita que está nominada aunque tiene ahí al método Comín sigue a me gusta bastante para irnos a los últimos años de los cincuenta Nueva York también a París en esta temporada con una mujer que la verdad nos tiene ganados de Mervyn Le de la maravillosa señora aquí en en España que vuelve ya se puede ver en Amazon Prime Video la la segunda temporada tras ganar como decías pues todos los premios de del año arrasó el año pasado los Globo de Oro también los seny

Voz 28 44:14 yo creía que eso el Mundial más que querías fundamenta lento que le gustaba los retos a vais a seguir juntos siempre vais con ir a una gran eran mentira preparaba anoche y hoy ya si la niña se parece cada día más a luchar a sus errores pedazos te pero al no verla como para no

Voz 10 44:41 bueno detrás de de esta comedia deslenguado como veis y disfrutó una aguda esta emisión paladino la creadora de Las chicas Gilmore y su marido Rachel Brosnan interpreta a una joven ama de casa con dos hijos que está todo el día pendiente de ser la mujer la hija y la madre perfecta hasta que se da cuenta de que bueno en su gran talento como monologuista en la primera temporada vemos un poco su proceso de liberación como mujer y sus dotes para la comedia y ahora en esta segunda entrega que que ya sabes que es difícil siempre mantener el nivel pues yo creo que los sube según está con mucho estilo narrativo y estético y crece no sólo a través de su protagonista sino también a través de los secundarios que experimentan pues su liberación por ejemplo la madre Rus buena que le dice techado de menos mamá hice yo me he echado de menos ya es una declaración de intenciones de de lo que vuelve a París a reencontrarse su madre Nos vamos a contar más porque cada segundo cada plano cada diálogo cada interpretación de esta serie es delicioso

Voz 1463 45:47 dice es el aquí que no se siente capaz de tener su propio apartamento que de lo único de lo que se siente preparado ahora mismo es en dirigirse a esos pringados de Navarra que parecen de antes de un anuncio de un poeta lanzador de virilidad están ahí esperando a que la carne es jueves por la noche y lo mejor de su velada es la posibilidad de ver fracasar a una tía la verdad es que me gusta

Voz 3 46:07 dos monólogos en esta segunda temporada no diremos más vale que los comentarios de claramente

Voz 1457 46:13 donde sí la verdad es que madre mía pasan los años pero no pasan los machos bueno estamos entregados a esta serie ir nuestra compañera nuestra súper Laura Martínez se ha ido a Milán para que vea que tampoco somos eh unas en unas celdas explotadora es que eso de que bueno esto está a entrevistar a sus creadores y a sus protagonistas Laura cuéntanos

Voz 1315 46:33 eh me estuvieron ahí contando durante un par de días estuve hablando con con los Trota Sí también con con los creadores y empezamos por emisión Arman Paladini en bueno hablaste con ella eso es eso es Hable con ella y con Daniel paladino estuvimos ahí

Voz 10 46:47 la es que Amy Sherman paladino Yola advertía Laura digo es un hay que con esta especial digo porque es es muy curiosa no ha sabido crearse su sello empezó con un haciendo guiones Le costó mucho firmar el primer guión luego vendrían como decíamos Las chicas Gilmore con las que se sorprendió a sí misma ya todo el mundo y ahora combina pues comedia números musicales y esa mala leche amable y la verdad es que le viene de familia porque su padre era comediante luego guionista y su madre participaba en en musicales de Broadway

Voz 1315 47:13 eso es no reconocía miseria paladino como el inspiró su padre para crear esta historia

Voz 29 47:18 My father's este año

Voz 1457 47:23 voz de incluir bueno mi padre era un comediante así que creen

Voz 1463 47:26 sí con mi padre y muchos otros hombres judíos Calvo sentados en nuestro patio mientras fumaban cigarrillos ese hacían reír entre ellos hablando del Greenwich Village de KAS kitsch o del turismo yo vivía en el Valle de San Fernando que era como treinta sombras de beige fue maravilloso y muy divertido para mí era como un recreo yo no intelectuales de artistas fue en ese periodo de tiempo porque su apogeo fue en los años cincuenta y sesenta al igual que la ropa y los coches y pensé que era un lugar maravilloso para hacer un show sólo por el sentido visual y los ciento papa también pensé que coger a una mujer imponerla nuestra situación alguien que acaba de entrar en el mundo de la comedia pero no tienen idea de cómo va a funcionar eso sería un paseo divertido en lo que a mí respecta no creo que yo esté reflejada en la serie pero mi padre definitivamente fue una inspiración

Voz 1315 48:10 bueno comentaba Daniel paladino al final eh con total convencimiento que si alguna cosa era Amy era Lorenzo Amor sin ninguna

Voz 10 48:18 bueno para este matrimonio la verdad es que la comedia es todo ellas la jefa la voz cantante ambos trabajaron en Rosario pero con Las chicas Gilmore Segovía un poco no con con el éxito que tuvo le pidió a él que la ayudara especialmente con la producción informan pues un tándem

Voz 1457 48:32 en irresistible con un magnetismo y una pero

Voz 10 48:34 son Alida apabullante quién no los conozca que los busquen Google porque verá ella siempre con su sombrero oí sus dejes au los semi el discurso que dio

Voz 1315 48:42 que cada día es de un color son cómicos en realidad son muy cómicos vamos a ellos parecen una pareja cómica total un dúo cómico íbamos que es que su vida es es la comedia y les está gustando esto de experimentar con la libertad de las plataformas digitales en este caso Amazon para aprobarse

Voz 9 48:58 asimismo el sábado