El 80% de de los españoles ya se consideran "maestros cerveceros"

Voz 6 00:57 cada uno y cada una de las que nos acompañan hoy es fiesta y esto es una fiesta Verino todo el mundo Iñaki de la Torre señor serio hiedra ITA colas Lucía Taboada hablan Especialistas secundarios hola Nerea Aróstegui El Mundo Today buenas tardes Toni Martínez de todos los

Voz 0230 01:11 Santos sí señor porque vamos a hablar de vida de Santos hoy es San cuadragésimo

Voz 4 01:17 como un país muy lejano dice la tradición y la leyenda que San cuadragésimo porfió por la constitución de mil noventa

Voz 0230 01:27 ciento setenta y ocho aunque otras versiones dicen que fue obra de las Cortes españolas tenemos un santo que no es cuadragésimo pero que también empieza Porcuna es Sam Cooke u facto tuvo mala vida la criatura por predicar el cristianismo le abrieron el vientre y le sacaron las tripas pero él se las metió para dentro y siguió predicando un tío con su nombre carácter porque a cualquiera le sacan las tripas a cualquiera de nosotros nos saca las tripas probablemente diríamos hasta aquí hemos llegado este Cúcuta esto no con la tripa reconocida

Voz 1179 02:04 le condenaron a la hoguera al pero dijo alojamientos pero Dios apagó

Voz 0230 02:09 las llamas en este caso no está claro si Cuco fatos estaba de acuerdo con seguir viviendo o fue cosa de Dios pero siguió viviendo con cierta resignación pues yo creo me voy a sacar la hasta que finalmente encontró la muerte degollado que era lo que él quería que existen algunas páginas de Vidas de santos y advierte contra una leyenda pagana atención a esto fatos patrón de olvida dice y despistado son santo que ayuda a encontrar objetos perdidos

Voz 8 02:41 mediante una plegaria que dice así

Voz 9 02:47 Sam Cooke u fatos Sam Cooke fatuo los cojones teatro

Voz 0230 02:52 mi hasta que no encuentre lo que perdí note los es así es pagada no es para hombres no es una vida no es una vida afortunada la de San Cugat foto te sacan las tripas te queman te devuelvan cuando por fin te mueres te destinan objetos perdidos en unas condiciones laborales

Voz 1179 03:09 podría decirse que precarias por esos han cuadragésimo

Voz 0230 03:14 San cuadragésimo que lleva cuarenta años velando por la Constitución puede considerarse afortunado si bien es cierto que pasa algunas penalidades y discusiones en comparación con otros colegas en en política las cosas son buenas o malas en función de la alternativa San cuadragésimo no lo lleva tan mal sobre todo teniendo en cuenta el famoso dicho que dice que los trescientos primeros años de democracia son los más difíciles

Voz 10 03:38 sí

Voz 0230 03:43 muy teorías he vivido hoy teorías en las twiterías a veces es la pregunta está la respuesta un ejemplo ideal un día como hoy es este tuit de Carmen gente que va a comprar los festivos y les dice a las cajeras pero como hacen trabajar hoy cuando te da un ataque de honestidad nos lo cuenta ALCA Linus dígame Antonio ha puesto este algo en su currículum que no sea cierto eh ya me me Miguel mejor están pasando cosas muy preocupantes no sé si esta que nos cuenta que la Pobla compartís el problema no es que les guste el reggaeton es que están en edad de reproducirse la confusión confusión entendible no es la cuenta Garcinuño disculpe pero no puede pasar con una muñeca así de Garoña cine pero sí es Camilo Sesto acabamos acabamos con un tío un tuit inquietante a cargo de Penn total bueno pues cojo la nata y empezamos es seguro que este proyecto luego

Voz 11 04:43 a gustito Noticias del Mundo Today

Voz 12 04:48 memos

Voz 1981 04:49 Susana Díaz seguirá gobernando en Andalucía sino se cuentan los votos de la extrema derecha he ganado si no se cuentan los los de la extrema derecha y por lo tanto lo lógico es que yo siga siendo la presidenta si hago como que la extrema derecha no existe ha declarado Díaz todo estaría en en Andalucía nada de lo que preocuparse si no contamos los votos de la extrema derecha insistido españoles reconocen que tras cuarenta años no se han leído la Constitución porque estaban esperando a que se hiciera la película

Voz 0573 05:21 España está esperando a que Dani Rovira o Antonio Resines den cuerpo a los artículos en Constitución la película para interesarse por el tema no Ciudadanos no entienden porqué tras cuarenta años todavía no ha empezado el rodaje pero creen que debe estar al caer

Voz 1981 05:35 miles de adolescentes ya preparan una respuesta a la pregunta de esta Nochebuena sobre si tienen novio los demás

Voz 0230 05:41 John es escrito varias páginas sobre la imposición patriarcal de las relaciones afectivas no fluidas y esperan que tras la chapa no vuelvan a ser preguntados al menos hasta dos mil veinticinco

Voz 1981 05:52 a última hora Nerea cuéntanos Andalucía anuncia que a partir de ahora en los chistes sólo entrarán españoles en el bar los franceses e ingleses tendrán que quedarse en la puerta ahora vamos ahora con algunos titulares breves el clan desfilará en la próxima Semana Santa de Andalucía

Voz 0573 06:10 el Gobierno ya ha dado permiso a los españoles para despedirse diciendo feliz año sino Nos vemos

Voz 1981 06:16 el ochenta por ciento de los españoles ya se consideran maestros cerveceros

Voz 0573 06:21 es enviado al infierno por escribir Dios en minúscula

Voz 1981 06:24 a pregunta por una calle y le contestan con una disertación sobre todos los errores de planificación urbanística del Gobierno de Carmena articulan una red que traficaba con cocaína como tapadera para traficar con heroína

Voz 9 06:46 abuelas ya abrazaba agotado

Voz 13 06:49 que me han pasado algo madre mía amigo mío esto depende mucho huevo bla bla hay más planes de Nalda adiós vamos a llevarnos bien porque digo para Capello no es fácil todo por la radio híper Davis

Voz 0230 07:50 pronto empieza la Navidad la Navidad en su sentido más amplio antiguamente las fiestas de Navidad comenzaban el veinticuatro pero ahora ya a partir del tres cuatro de diciembre madre mía lo que cuesta empiezan los puentes las cenas de empresa los anuncios pim pam pim pam no te das cuenta ya estás colabora

Voz 14 08:07 claro

Voz 0230 08:16 cuándo empezaremos a cantar la burra cuando cumpliremos aquí con el ritual anual decantar la burra ruin Rino antes las cosas eran muy distintas todo era muy distinto antes hoy con motivo de San cuadragésimo estamos oyendo sonidos de hace cuarenta años fijaros en esto la crónica del Nodo del Nodo sobre el momento del voto del Rey Juan Carlos I en mil novecientos setenta y ocho a la Constitución en el documento nacional

Voz 16 08:44 hidalgo Don Juan Carlos figura como profesión la de administración pública

Voz 4 08:49 Doña Sofía un sencillo

Voz 16 08:50 en sus labores

Voz 1179 08:53 un sencillo sus labores

Voz 0230 08:56 cómo han cambiado las cosas hoy en el documento de identidad de la Reina Letizia figuraría bueno ahora no se pone profesión ahora no se pone profesión en el de cómo han cambiado las cosas

Voz 0230 09:20 es que parece que han cambiado y no han cambiado tanto vamos a escuchar lo que decía

Voz 18 09:25 Manuel Fraga Iribarne nada

Voz 0230 09:27 no sobre la nación española atentos porque va muy rápido para quienes no conocieran a Fraga Iribarne un señor que hablaba tan deprisa que si pestañear baste perdidas el predicado el diecisiete según nos da cabida a visigodos a Celtas Iberos a las Navas de Tolosa

Voz 19 09:42 es una sola nación la que venimos haciendo desde que va a hacer estas ha contado cómo no desgravará morado nos dieron una cultura común desde que lo fundaron un estado desde que luego o la empresa común de la Reconquista todos los reinos peninsulares tuvieron las navales vamos a la nación

Voz 0230 10:00 durante unos cuantos en la Historia de España unos cuantos cientos de años fin la Historia la península Ibérica o musulmanes no cifra bastantes checo pero por más que estuvieron cientos de años se ve que no hacían naciones española para Fraga Iribarne prueba diciendo los visigodos los libreros qué tal la reconquista es una idea de España católica milenaria es lo que vivimos ahora en Pablo Casado quien Vox no la Constitución del setenta y ocho fue en realidad un pacto cuando se habla del espíritu del setenta y ocho

Voz 20 10:34 sí

Voz 0230 10:36 hoy se ha hablado mucho del espíritu de setenta años un espíritu del setenta y es espíritu es que Santiago Carrillo dio una conferencia en Madrid

Voz 1179 10:45 presentó Manuel Fraga Franco llevaba menos de dos años muerto en aquel momento había muerto

Voz 0230 10:52 en el setenta y cinco como se como todo el mundo sabe ir el setenta y siete en octubre del setenta y siete Manuel Fraga un ministro de Franco presentó a Santiago Carrillo un exiliado antifranquista imaginemos ahora líder de Vox presentando a Puigdemont

Voz 1179 11:07 el una hombre bueno o viceversa

Voz 0230 11:14 Stars insultarse pose se presentaron en un acto en Alianza Popular que lo partido de Fraga dimitieron le dimitieron a favor

Voz 1179 11:23 pues era un acto

Voz 0230 11:25 lo Siglo XXI de Madrid Fraga para presentar a Carrillo dijo es un honor pero es difícil dijo les presento a un comunista de pura cepa

Voz 1179 11:36 si me lo permiten de mucho cuidado madre

Voz 13 11:39 mi a Magín hemos hoy

Voz 0230 11:42 Albert Rivera presenta Quim Torra en conferencia o viceversa bueno eso era el espíritu del setenta y ocho que soy poco o no está un poco estropeado Vera

Voz 1179 11:54 mientras tanto

Voz 0230 11:56 han detenido en Canadá a una ejecutiva de la empresa de telefonía China

Voz 1179 11:59 Juan se da lo que ellos digan lo sé

Voz 0230 12:05 estaba esta mujer en Canadá con sus cosas

Voz 1179 12:09 a futura

Voz 4 12:14 no llegó la policía

Voz 1179 12:16 quitada de Canadá el policía canadiense dijo el policía canadiense lo interrogó

Voz 21 12:28 que te dedicase dedicas eh

Voz 1179 12:31 no satisfecho con esta no satisfecho con esta respuesta adujo el policía la vigencia del Estado de derecho

Voz 1322 12:41 voy a ir si le voy a dar un capón

Voz 0230 12:43 minuto y resultado Estados Unidos pide la extradición China pide la liberación inmediata las bolsas de todo el mundo

Voz 1179 12:52 han caído soy juguetón

Voz 0230 13:02 detienen a un directivo en este caso una directiva de en Canadá

Voz 1179 13:07 a las bolsas de corrompe siempre

Voz 0230 13:11 lo que está pasando en el mundo es muy difícil de de butifarra hasta ahora sabíamos que había guerras por el agua el territorio el petróleo pero ahora hay una guerra ahora hay una guerra por el control de nuestros datos y esto es así porque a través de nuestros datos podrán controlar nuestros dispositivos informáticos y a través de nuestros dispositivos informáticos podrán controlar nuestro pensamiento

Voz 1179 13:32 sea va muy en serio lo de las voces

Voz 0230 13:35 yo aprovecho que es jueves y que está toda España de fiesta para un poco fastidiar la digestión

Voz 4 13:40 pero fiar toda la información

Voz 0230 13:43 con que nos llega cada uno a través de nuestro dispositivo informático está cada vez más controlada por quiénes controlan nuestros datos ya hay una guerra comercial entre dos potencias mundiales

Voz 1179 13:52 en Estados Unidos por el control de nuestros

Voz 0230 13:55 datos

Voz 1179 13:58 es una vida otra alegría por esto

Voz 0230 14:02 Puente el Brexit suena como el cólera

Voz 1179 14:04 la sonado bonito dice la primera ministra británica Theresa eh que a lo mejor no hay mucho que a lo mejor no hay Brexit voy a dar no

Voz 0230 14:17 próximo martes votación en el Parlamento británico sobre el Brexit la primera ministra puede perder la votación de hoy ha dicho que una de las posibilidades es que no haya Brexit

Voz 22 14:24 en Reino Unido la primera ministra británica Theresa May ha admitido como

Voz 1353 14:28 posibilidad que no haya Brexit en una entrevista

Voz 22 14:31 la BBC May ha asegurado que hay tres opción Lass

Voz 0230 14:33 parar Dion en una de Gran Bretaña de la Unión europea tiene más letra pequeña que un contrato de hipotecas y la gente que votó separación separación vota la separación pero tras una separación hay una negociación sobre las condiciones de la separación y ahora nadie sabe si se aprobará la separación con las condiciones de la separación obra que votar otra vez para decidir sobre la separación o será la separación sin acuerdo para ganar

Voz 25 15:01 con todo flojo

Voz 0230 15:14 el futuro estudiarán Historia como es natural liberal lo que hacíamos en estos años pensarán en Europa en dos mil dieciocho había dos clases de personas

Voz 14 15:22 voy a soy yo

Voz 0230 15:24 en este puente desea ponerse al corriente de serie Super Cool sean conocido las nominaciones a los Globos de Oro nos lo cuenta Nerea erosión

Voz 26 15:30 vamos a diferenciar por categorías en series de comedia destacan el método con Minsky de Netflix dos amigos cascarrabias y con mucha mala leche que protagoniza Michael Douglas también está nominado al Globo de Oro como mejor actor también está Barry que es un asesino en serie que quiere ser actor de HBO o blues Mrs él o cómo sobrevivir a unos cuernos con gracia que es de Amazon también opta al Globo de Oro de mejor actriz en series de drama hay dos que optan a tres nominaciones Home coming que es de Amazon protagonizada por Julia Roberts trata sobre el regreso de los soldados a la vida civil idea American que es de Net

Voz 1353 16:03 se trata de unas espías soviéticos

Voz 26 16:06 tras dos como ciudadanos en Estados Unidos durante la Guerra Fría aunque mi recomendación personal sería

Voz 4 16:10 de la criada el puente de la criada pero también están nominadas los

Voz 0230 16:17 no está bien pero quiere decir que no es de ahora muy bien eso está claro

Voz 4 16:20 ahora no es obvio

Voz 0230 16:23 en la segunda temporada de

Voz 26 16:25 bueno y en miniseries en miniseries destaca el asesinato de Gianni Versace American History que opta a cuatro nominaciones entre las que está Penélope Cruz como mejor actriz de reparto caramba

Voz 27 16:40 Especialistas especialista

Voz 4 16:42 pues hoy como es festivo los especialistas Toyota

Voz 0230 16:47 sí es decir especialista si los es plenos han enviado a su amigo historiador para que haga una biografía de esas tan chulas y hace buenas tardes José tal

Voz 0377 16:55 qué tal Thani ubiquen un honor que me que me presidente esto que me introduzca en el está derecho una vez que yo soy un poquito así cobarde y entonces la hecho de Arman precisamente que no está

Voz 4 17:09 bueno con ella la biografía de Arman

Voz 17 17:14 hermanan llamada

Voz 0377 17:16 en un barrio del extrarradio barcelonés cuenta su madre que allí Le nació al pequeño arman su amor por la radio sobre todo por la radio casetes de los coches ajenos la infancia de Arman estuvo muy marcada por los complejos el más grande no saber pronunciar su propio apellido elegían Howman jaula bajaron no les salían llevo más de hecho de pequeño le costaba mucho localizar quizá por eso sus referentes en las radios fueron siempre Javier Cárdenas Juan José Millás claro supongo lo sabéis Arman trabajó durante muchos años antes de dedicarse la radio a ser camarero en una cafetería los clientes le recuerdan como un tipo muy divertido muy dicharachero de hecho lo contrataron porque era gracioso porque los cafés los hacía de pena Armand siempre cuenta lo habrá contado aseguró que una vez le hizo a la infanta Cristina lo que no dice que el Supremo casi en por atentar contra la Corona avanzamos Arman formó junto a sus dos compañeros de una academia de radio el trio Especialistas secundarios del que por cierto Íñigo siempre fue el líder

Voz 4 18:24 creación carisma

Voz 0377 18:26 ah sí si es así es es historia Gemma Nierga les dio la primera oportunidad en el programa La ventana enseguida quedó claro que les quedaba grande el proyecto en la redacción de hecho se les conocía como los André Gomes de la radio yo soy incluso antes de que naciera Andre Gomes bueno y más tarde fue Carles Francino el que haciendo gala de una gran irresponsabilidad lo fichó para su hoy por hoy en donde estuvieron años pasando sin pena ni gloria hasta aquí

Voz 4 18:54 alguien puede buscar trabajo el de comer

Voz 0377 19:00 pero este de Alvin y las ardillas Armani sus compañeros lograron su gran éxito gracias al cual ganar un poquito de fama no de dinero pero esto sólo fe evidentemente un espejismo rápidamente volvieron a sus gags anodinos y deslavazado pero volvamos Armand nunca fue agraciado físicamente pero es que además el tiempo no le ha tratado bien para quien no lo tenga visto es decir que la mitad de la gente que lo conoce piensa que se parece a Carles Puigdemont y la otra mitad piensa que se parece Arcadi Espada Quizás quizás ahí radica la gracia de Armand transversal habilidad transversalidad

Voz 4 19:35 a eso

Voz 0377 19:37 en fin ya para acabar decir que Armani una mujer y un hijo con quiénes seguramente

Voz 1179 19:41 ahora estará disfrutando de su día decía no como otros que hemos venido aquí a trabajar porque somos bastante más profesional

Voz 4 19:52 Internet Lucía Taboada el Lucía

Voz 1322 20:03 pues hoy es una historia que me encanta y que creo que le encantará subsanada esté donde esté

Voz 4 20:08 el festival estará disfrutando claramente a los como así fue ella

Voz 1322 20:25 no sé si os acordáis que en verano del año pasado del dos mil diecisiete una chica de dieciséis años dejó a súper una zarpa dorada en el portal con una nota que decía Hola vecinos me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar al PS sí necesito vuestra ayuda para que le dais de comer dejó comida y un cuadro para saber cuándo comió muchas gracias una de las vecinas hubiese sociales se hizo muy viral la historia lo tenía todo era entrañable hacía comunidad encima el animal se llamaba sin que ese es el mejor nombre que se le puede poner un peso los vecinos se volcaron y fueron apuntando cada día los cuidados que había recibido el pez incluso hubo quienes dejaron una nota adicional por ejemplo se le cambió el agua pese sin el lunes mientras y mientras tanto estuvo nadando un poco en el lavabo hasta la Policía Nacional se hizo eco de la Historia recordando que siempre hay alternativas ante el abandono animal y hasta en cuatro entrevistarán a la dueña me dijeron mis padres

Voz 28 21:19 me iba de viaje y que dices de lo que fuera con usted pero que no lo podía pregunta Mis amigos frente Rami Malek así como último recurso pues tendrá ocurrió digo el portal alguien pasará que ilustra

Voz 4 21:32 pues bien

Voz 1322 21:34 la entrañable historia tiene continuación porque pese sin ha vuelto a ser noticia porque su dueña no puede hacerse cargo del acuario ha decidido asumir su tutela ha decidido adoptarlo el Acuario de Gijón nada menos ha emitido un comunicado en el que dice que ahora pese sin estar bien cuidado veinticuatro horas al día por profesionales que se encargarán de su bienestar eh han emitido un comunicado diciendo todo esto todavía no se lo puede visitar pero si yo que se repara para todo tiene que pasar unos días en cuarentena ella entonces sí padres verlo esta historia no recuerda que las redes sociales lo mismo pueden provocar que te despidan por un tuit fuera del lugar que convirtieron PC en famoso

Voz 4 22:11 muy emocionado está Susana la Ventana Luis Piedrahita

Voz 29 22:39 a Gemma están tantas veces es lo que no siga su video no Di

Voz 1353 22:47 sí

Voz 4 22:49 tuvo una tarde aquí sí pienso estar dentro de un ratito en el teatro ratito tengo que estar en los cines Callao con las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas pero antes pero es momento de proponer las palabras que amueblar han nuestras conversaciones a partir de esta tarde palabras necesarias como el aire que respiramos y

Voz 1353 23:11 los con la primera gente que disfruta sufriendo con el humor hay bastante gente gente sensible como el glam de de Stendhal y que un día de chiste que les causa un sufrimiento indecible entonces cogen ese chiste y fijan en él una importancia inusitada lo repiten Lorre tuitean lo comparten cada réplica seca dejan como si orinar han Chinchetas hay ahí un dolor a sí que lo hay pero también hay un poco de gustito pero no hay una palabra que dé nombre a esa parafernalia consistente en darle a un chiste una importancia trascendental y acudir una y otra vez a él replicando y compartiendo en busca del dolor cito que nos produce cómo podemos llamar a esa persona que fija en los chistes su objeto de ex

Voz 15 24:06 citación urge una palabra que dé nombre a aquel que disfruta sufriendo por humor yo propongo fetichista

Voz 4 24:18 sí

Voz 1353 24:19 la definición quedaría tal que así

Voz 4 24:21 eh

Voz 17 24:25 el chiste

Voz 11 24:31 verso que fija el humor como su objeto de Stieg Castellón vital sujeto que disfruta del padecimiento pueda producirle un chiste mínimamente polémico sin entender su dimensión ficticia ido tanto al mismo una trascendencia que no tiene eso es Feito

Voz 1981 24:52 también

Voz 1353 24:53 tunear alimentos para que nos gusten más que es muy frecuente y se hace claro por ejemplo el roscón de Reyes esa circunferencia calórica ese redondel trazado para el disfrute ese círculo vicioso Conesa crujiente costra de azúcar tumba diabéticos ese delicioso relleno de nata revienta vesícula es bueno alguien levanta la mano diciendo yo quiero uno El roscón

Voz 21 25:22 es delicioso pero

Voz 1353 25:24 arte más sana que tiene es el agujero es la única parte del roscón que no engorda bastante audaces un bueno tiene fruta el rosco pero esa no se la comen a la gente la va arrancando como el que se arranca Castilla de una herida las estrictas esa fruta a momia nada es como como el peaje para poder disfrutar

Voz 0230 25:46 los con civiles arrancarse una

Voz 1353 25:48 costillas un placer doloroso también hay un goce agazapado en el hecho de arrancar las frutas del roscón una a una como el que le como el que él arranca las uñas a un enemigo al que interroga cómo podemos llamar al lecho de quitarle la fruta el roscón de Reyes cómo podemos llamar a ese placer ese gozar ese estremecerse de gusto al quitar la fruta

Voz 15 26:11 con antes de comerlo yo propongo

Voz 1179 26:14 disfrutar

Voz 1353 26:18 en la definición quedaría tal que así

Voz 25 26:24 Saavedra

Voz 17 26:29 disfrutar

Voz 4 26:31 Carla fruta del roscón Berriz para hacerlo más apetecible a nuestro gusto descartar el último vínculo saludable

Voz 1353 26:40 que conserva un roscón de Reyes cortar la única maroma que mantiene el roscón de Reyes amor amarrado al puerto de lo sano para dejarlo navegar en las aguas

Voz 4 26:51 el Belén no legal ves fruta vamos

Voz 1353 26:58 cómo vamos bien no tiempo una dos más bandas tenemos dos más vale pues mira fiesta más fiesta de Navidad de empresa estos sitúe monos a ver fiesta de Navidad de empresa cuidado porque España Sun

Voz 14 27:10 país que necesita un puntito de tila

Voz 1353 27:13 como para empezar una fiesta y un coma etílico para terminarla de hecho la frase esta noche fiesta de Navidad de la empresa no lleva punto y final lleva Punto y Coma y al día siguiente clara al día siguiente siempre hay al quien que sea pasado los motivos pueden ir desde el exceso de sinceridad hasta el apareamiento público indebido

Voz 4 27:34 lo he visto a gente aparearse con floreros

Voz 1353 27:37 y luego ni llamar ni nada

Voz 4 27:39 nada nada sea cual fuere fue

Voz 1353 27:42 o cual sea fuere cual fuere el motivo al día siguiente a esa persona nadie la trata igual hay una distancia se la mira con cautela al que al que se ha desfasado en la fiesta no hay una palabra que dé nombre a la condición de aquel que habiéndose desfasado en la fiesta de Navidad vuelve a la oficina cómo podemos llamar a ese blanco de todas las miradas que llega al trabajo después de haber protagonizado la fiesta de empresa de Navidad yo propongo

Voz 1179 28:13 fiesta

Voz 1353 28:16 si se le trata como infiel estado aquí la definición quedaría tal que así eh

Voz 17 28:26 ah

Voz 4 28:29 eh

Voz 17 28:33 el cine moda

Voz 11 28:37 he estado sujeto que regresa a su oficina tras haber proferido desmanes tropelías en la fiesta de la de la empresa o en cualquier otra fiesta Rey de la fiesta derrocado ante y villano al que nadie acerca héroe al que todos preguntan eso es un himno

Voz 1353 28:59 dada la Corona última tenemos tiempo para la última palabra de nuestro oyente nos la manda a Twitter UV de Víctor V de Víctor Lima lo siguiente dice que tras las lluvias del desencanto

Voz 30 29:16 las primeras frustraciones las derecho

Voz 1353 29:18 las fuerte citas florecen vigorosas

Voz 4 29:22 sigan sin que nadie

Voz 1353 29:23 los Pere es como un paquete en la puerta que ningún partido político quiere tocar pero que todos quieren abrir a todos les interesa el contenido cómo podemos llamar al hecho de abrir esa urna electoral en la que se esconde la viril Liga Llarga soluciones

Voz 4 29:40 a todos estos problemas morales país

Voz 1353 29:46 cómo podemos llamar a ese abrir esa urna electoral

Voz 21 29:50 qué se esconde la extrema diez

Voz 1353 29:53 tras española V de edicto Lynn propone

Voz 1179 29:57 un boxing

Voz 4 30:01 con esa idea y la definición

Voz 1353 30:04 no quedaría tal que así

Voz 25 30:06 eso belenista

Voz 17 30:11 ahí tienes

Voz 4 30:16 operación de partidos de las derechas citas en las distintas

Voz 11 30:20 las zonas de España a abrir la caja de Pando eso es un foco que junto con fetichista disfrutar e infestado son nuevas palabras que ahora al igual que nuestras vidas ya atienden un significa

Voz 21 30:42 íbamos con los millennials de todas las edades señor esto eh mira esto sección la tenéis que tomar como una guía la instrucción de la iluminación entender a los millennials así la cosas pues mira por eso cada semana tras una una porción de Cultura millennials un poquito todo el pastel ración no disfruta va a ser para para preservar el legado del futuro no porque porque de la misma forma de lo que hago yo aquí de de preservar el legado de los lo hace archive punto RG que qué es esto archive punto RG ese es la biblioteca de Internet virtual más más grande del mundo hay se guardan todos los vídeos lo que parece encontráis son películas dependiente eh comentabas que ya perdió sus derechos óseas simplemente para preservarlos están digitalizados sito por ejemplo hay montón de de clubs de clips de la Segunda Guerra Mundial de dibujos que hayan perdido su derecho de Free de libre uso de con la licencia Creative Commons Ossa se pueden distribuir y tal entonces dentro de toda esa amalgama de cosas que hay dentro esa web hay un hay una cosa muy interesante que se llama Way Back Machín no se la máquina del tiempo que te permite visitar cualquier web

Voz 31 31:58 desde cualquier o o desde cualquier punto del tiempo que

Voz 21 32:04 o sea todo lo que se pueda oír a Terra punto es pues me aterra punto eso ajeno en el dos mil dos

Voz 1353 32:09 hola

Voz 21 32:09 está claro a lo que hace esta web guarda cachés de de tiene como otros dieciséis mil millones de páginas sí sí puede puedes meterte en el punto RG claro claro que la sección de Huelva Machine Abidal tiene todos te pones por ejemplo Napster tiene guardada Cadena Ser punto com se pueden ver la primera la primera versión de la Cadena SER no la Caixa

Voz 4 32:39 el tiempo puedes ir viendo todas las personas que han ido sacando de la Cadena SER ver a fraccionar joven te mato

Voz 14 32:47 joven Londres parece la este gran comedor de una boda

Voz 21 32:53 oye bonita súper nostálgico perlas como eran antes porque parece que todo está inventado y parece que que Instagram una idea muy sencilla pero costó muchos años sacarlo adelante porque al principio para mí es muy sencillo eso de tener un tablón de imágenes pero parece que les costó como veinticinco años de entender que lo que quiere la gente directamente ver otorgarle que estás viendo bueno lo que estamos viendo es una ser punto com veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve

Voz 1353 33:20 en los Balcanes

Voz 21 33:22 sí bonito Jacinta bien pues con esto que hace también un poquito de nostalgia millennials de todas la webs que nosotros visitamos Si ya alguna no existen otras sí

Voz 32 33:31 como por ejemplo el rellano una web que todo

Voz 17 33:34 veíamos que esa era era el

Voz 21 33:37 el pre You Tube para mí sea posible al rellano también puedes ir al rellano claro que sí

Voz 14 33:41 eh

Voz 21 33:42 por ejemplo de Félix El Mundo Today se puede navegar por la web pues sólo se puede navegar pero hay ciertas imágenes que no están guardada pero simplemente no por ejemplo en Youtube en dos mil cinco y están los vídeos de tendencias de dos mil cinco es super interesante porque lo puede hacer todo por ejemplo tenemos agradece la friki previa ya cerró tras una lucha constante contra la SGAE al final pero era un sitio hermoso donde la gente volcaba y sus ideas por ejemplo había un página España Page en España era bestial caloría cambiaba cada día alguien añadía algo sobre España sobre Chuck Norris no le interesase luego por ejemplo teníamos para la la web para los más piratas Krugman Wall yo conocí del que se acuerde la gente Mangold me conoceréis punto com no por mi aunque no estallan sí deshaciendo no por ejemplo otra otras que para los más pasajeros petardas que fue para muchos la la primera cuál ha sido la última bueno yo creo que pasa con Java echó un jarro por Pons es la que más grande Bob Esponja

Voz 32 34:55 luego para los más jóvenes truco Teka árabe donde mirábamos todos los juegos todo lo otro

Voz 21 35:00 de que que tenían lo para el GTA tu estas cosas tuvo muy milenio pero ya tienes una edad milenio

Voz 1353 35:09 el concepto conservar el legado del futuro no no el pasado

Voz 21 35:13 eh eh claro claro pues que sea Guido es traído un poquito de nostalgia así que se

Voz 1353 35:19 guardarlos me mete vuestro cuñado que

Voz 21 35:21 mismo se convierten patrimonio mundial iba

Voz 4 35:24 el punto o que Jesús

Voz 14 35:40 la música ya es de la clase de ella que De la Torre no si hoy es clase de música clase de Historia de la Música porque hoy hace treinta años que falleció este hombre que está cantando que Roy Orbison y este de hecho era su primer single de escuchas si os dais cuenta este sonido es muy parecido al que tenía Luis en los principios porque él empezó grabando el Sun Records que era la misma discográfica donde Zhao Elvis Presley o Luis el pianista au sino también Johnny Cash que por cierto fue uno de los que medianamente les descubrió con notarán un show en el mismo garito le dijo a Sam Philips que más le dijo a a Roy Orbison PTA Sam Phillips a preguntarle al dueño de la discográfica no puedes grabar qué tal y cual el otro fue se lo dijo a San Feliz San Félix de dijo a ver a quién quién dirige la discográfica Johnny Cash o juegos pero al final verdad es que accedió y le grabó este primer sin que el del cincuenta y seis que además fue un éxito hombre de manos entero tuvo un gran éxito con aquella famosa canción con él

Voz 21 36:44 Pretty Woman

Voz 14 36:45 pero no se enteró realmente del gran éxito que fue después ya con la película de mil novecientos noventa que se llamaba igual Pretty Woman osea que ese forro su familia o sus herederos pero él no buenos lo primero que hay que saberes para empezar por donde empiezan a casi nadie es realmente porque era el tipo famoso pues no por Pretty Woman sino porque tenía una voz prodigiosa que abarcaba cuatro escalas eso será capaz de acercar el voces muy graves y muy agudas con una canción completa para que veáis cómo pasa el tipo de graves a medios graves a medios agudos ya agudiza ese increíbles una canción preciosa no tanto cursi como el gustaba él pero bueno Chema intrínseca iOS voy marcando cómo va subiendo de tonalidad haberes

Voz 17 37:27 esto es grave como veis excluidos qué es lo que ahora empiezan poco más metió graves eh

Voz 14 38:15 no y ahora empieza a subir otra vez otro poco más lava medios

Voz 34 38:27 poco más mi bastante más

Voz 17 39:39 y ahora mucho más

Voz 14 40:07 antes algo gravísimo y ha acabado muy agudo eso es tener una tesitura tremenda él era famoso por su voz fundamentalmente diera el gusto de un montón de artistas famosísimo precisamente

Voz 4 40:18 su voz aparte de poses composiciones porque era un tipo prodigiosos ya os digo que vamos a hacer es este Pretty Woman

Voz 14 40:42 la historia de cómo compuso esta canción Él estaba en su casa intentando componer lo que fuese no tenía una idea concreta estaba con Bill This que era un nombre que la ayudara a componer sobre todo en el asunto de las letras y entonces Roy Orbison le dijo hábil Roy Orbison está dando golpecitos en la mesa así Talk talk le dijo a Roy oye perdona hábil oye que nos como no conseguimos arrancar porque no haces una canción empieza escribe una letra sobre lo primero que se te ocurra hice te pase por el cerebro y en ese momento entra en la cocina la mujer de Roy Orbison que sí Marc Clotet y dicen que me voy de compras a la ciudad y Roy Orbison le dice tú necesitas que te debe dinero para irte y ella le dijo en inglés ahora la traduzco para que no entienda Pretty Woman Neven Nits en y Money dice no una mujer guapa nunca necesita dinero para nada y entonces en ese momento mientras daba golpes Roy Orbison así a esta velocidad esta canción empieza a escribir una letra el compañero Bill This total que para cuando ella volvió de compras ya tenían hecha toda esta canción este Pretty Woman que es como sabéis decía Pretty Woman Walking down the street de Els estaba imaginando cómo andaba por la calle de compras por eso también la película graciosamente atina en aquello de la famosa escena de las compras aunque ellos no lo sabían en la película pero fue por eso porque la mujer Clotet se iba por ahí de compras la pobre mujer murió dos años después en un accidente de moto iban paseando ambos en cada uno en su moto isla que falleció fue ella pero a lo que voy es que tiene una cosa graciosa este estribillo resuelta qué Pretty Woman es una canción que tiene una parte el estribillo en el que por supuesto dice frases coherentes y en cierto momento simplemente dice Jay

Voz 4 42:27 bueno pues hoy nos ve conocieron un día en el que la compuso

Voz 14 42:30 con el vi dijo revistas que veníamos muy afectados muy más bien muy contaminados de lo que habíamos hecho que era tocar con los Beatles en una gira en Gran Bretaña porque fueron nuestros teloneros en el sesenta y tres que los grita esto vía no eran tan grandes él fue a Gran Bretaña a hacer una gira es sirvieron de telonero entonces como los Beatles tenía una canción que empezaba con ese y ellas se les había pegado digo el que luego hice muy buena amistad con los Beatles también logró la admiración de John Lennon de muchísimos otros es admirado por ejemplo podrá de Stewart o por por ejemplo hace poquito van Afrodita hace como diez años así Keith Richards estaba dando un concierto él en solitario invitó a Norah Jones a cantar los dos juntos una canción de Roy Orbison precisamente el dopaje bueno aparte de todo también tiene algo que ver con los Beatles Norah Jones porque es una hija rotativas de una hija natural de Ravi Shankar que era el hombre que enseñó a George Harrison a tocar el sitar ya os digo que Roy Orbison es un nombre y relación con los Beatles y seis en sí era amigo de Lennon aparte de que la amiga Lena bueno pues os decía que que el tipo era tan reputado y tan reconocido que sea vinieron hacer un grupo con él bueno no lo propuso propuso Harrison hacer los Boris donde os recuerdo que tocaban el propio dos Harrison de los Beatles Bob Dylan Tom Petty Jeff Blaine el propio Orbison a mí aparte era un tipo tan reputado que al final cuando grabó un disco que se llamaba aplaca en White más de una noche en blanco y negro donde repasaba todos sus éxitos cuando había vuelto digamos a la fama se fueron a tocar con músicos de primera línea pero de primera línea que decir que en esta versión que grabaron luego en directo estaban acompañándole a los coros Springsteen Tom Waits Elvis Costello Jackson Brown

Voz 4 45:14 así que treinta años siempre estará haciendo ya muy largos Iñaki de la Torre muchas gracias a todos