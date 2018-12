Hora 25 Deportes: Isco capitanea el pase a octavos del Madrid (06/12/2018)

Voz 2 00:00 en Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0084 00:11 hola qué tal buenas tardes día más bienvenidos al programa gracias por escucharnos en esta nueva jornada de Copa del Rey de fútbol cuatro equipos se han clasificado ya para los octavos de final lo acaba de hacer el Sporting de Gijón que ha empatado a dos con el Eibar en Ipurúa superioridad en el global de la eliminatoria de los asturianos que eliminan a un equipo de Primera hice meten en octavos de final de la Copa se ha clasificado hace unos instantes también en Huesca el Athletic de Bilbao que ha ganado cero cuatro en el global de la eliminatoria cero ocho a favor de los de San Mamés así que el Athletic a octavos esta mañana se clasificó el Levante que le ganó dos cero al Lugo ya a media tarde se ha clasificado el Real Madrid que ha ganado ha goleado seis uno al Melilla en el estadio Santiago Bernabéu en ese partido han sido titulares Marco Asensio también Isco qué pasa con y bueno pues pasa que hoy ha hecho un buen partido ha marcado dos goles le han preguntado por supuesto a Solari sobre cómo ha visto a Isco hoy que hasta este partido nunca había sido titular con Solari en el banquillo Solaria ha dicho que que sí que bien Isco pero ha querido repartir los elogios

muy contento porel por eso goles me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo que hubiese un golazo trabajamos ahora que todos estén a tope y contentos y comprometidos así que feliz porel también por Marco Asensio quiso dos hitos casi asunto en el segundo tiempo que es el único que que no nombrado todavía ahora ahora en rueda de prensa si el contento contento por todos y cada uno de esos importó con

Voz 0084 01:52 atento morisco pero también por Asensio también por Vinicius por Keylor Navas y por todos los que han jugado le cuesta a Solari darle elogios hoy también tenemos Baloncesto Euroliga hace está jugando el partido del Barça en la cancha del Bud nos cómo estás h6 hola

Voz 4 02:11 hola qué tal eso no tengo al máximo de emoción cuatro tres semanas al final partidos más brillante plantel Alba se encuentra a cincuenta y no dos el equipo de Pesic en un partido muy mano cuatro minutos para el final cinco siete cinco nueve vamos a Hamza luego

Voz 0919 02:29 no se jugará también el partido del Gran Canaria en la cancha del Armani Milán y se me ha olvidado decir que la Copa del Rey se completa con la eliminatoria que juegan a las nueve menos cuarto en unos minutos en el Villamarín el Betis y el Racing de Santander los béticos ya ganaron cero uno en el partido de ida luego nos damos una vuelta por allí para ver cómo está el ambiente pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whats hola Gallego buenas tardes hubiese estragos

Voz 1425 02:54 no sé si fue el lunes creo que sí cuando estaba Jordi Martí o como se apellida estaba renegados de que no lo habían dado el Balón de Oro va Messi sinceramente no sé si Messi tiene que ganar el Balón de Oro por decreto por ley o por qué no señores catalanes de la gana simplemente por eso porque sea Messi me está mortal como otro cualquiera jugador como Modric y no tiene por qué si no ha hecho nada a nivel de clubes y mucho menos a nivel de selecciones eso mí por otro decirle es que para él me manda exagerada exagerada enseño Tebas que siguen Tellado en lo que el partido no en Miami pone como ejemplo el de el Boca River del próximo domingo la única diferencia que hay pues que ellos no lo han pedido salir de Argentina jugar el partido ha sido obligado por la Conmebol y aceptado por el por el Florentino Pérez para que jugara en el Bernabéu con lo cual ese señor el temas tiene que hacer es callarse porque nadie equivocan y river han pedido jugar en España ha sido obligado por las circunstancias en un saludo ya estamos

Voz 6 04:19 me alegro que número Griezmann goles cuarenta Modric títulos Griezmann tres Modric uno porque se otorga es porque ni en la Champions fue decisivo porque estabas contigo ni en el Mundial tampoco porque era el único jugador que supuso seleccionador lo cambiaba casi todos los partidos venga Gallego quemado del que seguir dándole la razón a Piqué que está

Voz 0084 04:50 el hito

Voz 5 05:04 lo mejor es que de este Balón de Oro vamos a dejar de hablar en breve y empezaremos a hablar del balanceo

Voz 0919 05:10 desde el año que viene empezamos

Voz 0084 05:24 había expectación por ver cómo actuaba hoy Isco que iba a ser titular en el equipo de Solari en el Bernabéu además llevando el brazalete de capitán y bueno ha hecho un buen partido ha marcado dos goles Marco Asensio también ha sido titular y ha marcado dos goles

Voz 7 05:41 y también ha marcado Vinicius

Voz 0084 05:44 la perla brasileña del Real Madrid que aparte

Voz 0919 05:46 marcar un gol y tener numerosas ocasiones

Voz 0084 05:50 ha querido realizar un regate cuando el Madrid ya goleaba al Melilla encerrado en una esquina con dos rivales cortándole el paso Vinicius ha intentado una la libreta de la opereta que es un regate normal y corriente pero bueno algunos han llevado a la mano a la cabeza que provocación por favor Vinicius cómo se te ocurre hacer esto hoy Dios mío hay que sancionarle los mismos que cuando lo hizo en su día Neymar en una final de Copa ante el Athletic de Bilbao también dijeron que esto no se puede hacer y demás pero pero sí humillar al contrario es otra cosa es faltarle al respeto eso simplemente es una acción de fútbol un regate unos la intentan otros no la intentan ir nada más pero Vinicius no

Voz 9 06:55 me cuesta mucho hacer eso hace mucho tiempo alegato a poco tiempo voy el primer gobierno ha dicho pero poco para después ha dicho para Casimiro ha dicho a Chile pasando que quise meter goles irían

Voz 0084 07:11 me pagaron una cosa igual no conviene ser muy brasileño aquí en Europa pero qué quieren que que dejen de hacer las cosas habituales que hacen los brasileños entonces cuando un equipo

Voz 0919 07:24 Ana tres cero tienen un lanzador de faltas que las mete siempre en la escuadra que va a dejar de tirarlas porque ya gana tres cero si el Barcelona de Messi va ganando cuatro cero un rival la siguiente falta que del área mejor que no la tiene Messi porque si la mete por la escuadra

Voz 0084 07:37 será humillar al rival

Voz 0919 07:40 hay que hacerse mirar algunas cosas por lo demás Isco Asensio Solari Javier Herráez con qué sensación

Voz 0084 07:49 termina este partido Real Madrid seis Melilla uno buenas tardes

Voz 10 07:53 hola qué tal pues que era un trámite Un buen partido de Isco que les sienta muy bien el brazalete de capitán también Marco Asensio hizo un buen partido los dos eh ante el Melilla evidentemente y en Copa del Rey pero como los ponen otros partidos Solari pues tienen que hacerlo hoy y lo han hecho además marcando además dos dos goles de van a ser suplentes y ellos lo saben el próximo domingo en Huesca así que la mira volverá a su rutina habitual en Liga este domingo en el campo del Huesca ante el equipo blanco con Solari en el banquillo un Solari que se vio forzado a hablar bien lo hemos escuchado al comienzo de este Hora veinticinco Deportes de los dos tanto de Isco como de Marco Asensio pero no les sale cuesta bastante porque le tuerce el gesto hablar de de Isco is sí que se le vio un poco nervioso y perdió un poco los papeles cuando se le insistió por lo que ayer le preguntamos en la la sala de prensa el tema de los fichajes invernales el ayer estuvo torpe porque dijo que esa no es su decisión no es su esfera competitiva bueno este técnico del Real Madrid e imagino

Voz 0084 08:53 alguna voz o algún voto podrá tener ten

Voz 10 08:55 lo del equipo blanco ayer estuvo torpe hoy ha estado borde porque ha dicho que no tiene que hablar con la prensa de este tema así que bueno Solari lo que hacer es dirigir bien al equipo que el Madrid gane y que bueno pues éste en el Madrid hasta el año dos mil veintiuno que por eso tiene firmado contrato

Voz 0084 09:09 por cierto hoy gran partido de Marco Asensio jugando en la derecha y la derecha donde habitualmente juega Gareth Bale Solari se empeña en poner a Marco Asensio en la izquierda en la directiva del Real Madrid empiezan a ver qué Asensio juega mejor en la derecha y que a lo mejor el puesto de Bale es la izquierda a ver si lo ve también Solari lo comprobaremos a partir de ahora

Voz 0919 09:36 enseguida estamos con dos otros equipos que se han clasificado para los octavos de final el Sporting de Gijón

Voz 0084 09:42 con el Athletic Club de Bilbao seguimos en Hora veinticinco Deportes las

Voz 0084 10:32 el Athletic de Bilbao ha ganado cero cuatro el Huesta esta tarde en el global de la eliminatoria cero ocho el Athletic que estrenaba entrenador Garitano por primera vez ponía un once se sentaba en el banquillo qué conclusiones saca morderse estreno Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 13 10:47 hola Gallego muy buenas la verdad no es un partido para sacar de ovaciones estaba todo el pescado vendido antes de comenzar este es un plato que de la eliminatoria es verdad que el Athletic se hizo más asentados en la más tranquilo ha tenido la posesión ha marcado cuatro goles e importante en el debut como decía tu nombre que está destinado por lo menos eso es lo gire la directiva ha sido rojiblancas a sacar renta Viadero en el que se encuentra en una situación dramática hay casi casi agónica a este equipo que sólo ha ganado partidos de Liga hoy con ese cero para propuesto ha marcado a pares Iñaki Williams y también a dicha Aduriz ponerse cero cuatro cero ocho en la eliminatoria lo que les puede Brito por delante tiques para quejarse curar chute de moral y autoestima con vistas a los y partidos acaba de hablar escucha como avistó su debut copero

Voz 0704 11:37 una que te en un par de días pues lo que no es al tiempo a trabajar pero lo cierto es que no tenemos que tampoco pensar que hemos hecho un buen partido vamos ganando holgadamente pero nuestra nuestra guerra es la liga estamos ya o que ensamblan recuperar a la gente

Voz 0084 11:50 es evidente que su problema es la Liga pero siempre viene bien comenzar así el Sporting de Gijón ha eliminado al Eibar es el primer equipo de inferior categoría que consigue su pase en esta ronda el Sporting José Ignacio Tornadijo que se mete

Voz 0919 12:08 por derecho propio en los octavos de final buenas tardes

Voz 14 12:11 buenas tardes estaba encantado así momento la sala de prensa José Alberto que ha querido reconocer también el mérito de Rubén Baraja como entrenador con el dos cero de la ida pero hoy aquí el Sporting aprovechado muy bien esa ventaja que traía sí ha vuelto a poner con otros compañeros de ventaja cero dos al descanso lo que eran cuatro que obligaba ya a la iba a hacer cinco goles en la segunda para celebrarlo intentado mejorar un poco subiendo a juré ya al medio campo a consigue el uno al final el doctor pero no ha podido más justa victoria por tanto en la eliminatoria del Sporting de Gijón equipo de Segunda División que deja al Eibar y que espera sorteo ya el día trece por cierto su técnico dice que le da igual quién les aquí

Voz 0919 12:46 tema eliminatoria de estos dieciseisavos de la Copa se disputa en el Villamarín dentro de unos minutos Betis Racing de Santander en la ida ganaron los de Quique Setién cero uno vamos a ver cómo salen los equipos y que ambiente tenemos allí Fran Rome Quillo cuando suena de fondo el himno a capella del Betis hola

Voz 0684 13:02 eso es ambiente aquí tienes el Villamarín cantándole a capella el no Sweeting va a arrancar el partido muy poquitos minutos con Joel en la puerta está mal dice da como centrales Francis por la izquierda a banda cambiada Barragán en la derecha puede cambiar hoy el sistema Quique cuatro cuatro dos Khatun con canales y Tello junto a Javi García arriba en el enganche inuit para que el punta sea sana habría visitan dos estéticos con la camiseta del Racing hoy en Villamarín Jordi Figueras también Álvaro Cejudo ambos aplaudidos por los casi treinta mil cuando han salido las alineaciones

Voz 0084 13:43 bien pues pendientes de ese partido tenemos que mirar a otro que se juega el próximo domingo en el Bernabéu la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca ya están los dos equipos en la capital ya están trabajando los dos equipos ayer los primeros en llegar fueron Boca Juniors hoy primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la Federación Deacon declaraciones muy claras de sus jugadores no les gusta tener que jugar este partido en Madrid José Palacio buenas qué tal

Voz 1038 14:09 muy buena Gallego han entrenado esta mañana a las once de la mañana comenzaba el entrenamiento que estaba programado en principio a las diez pero como ayer llegaron una hora de retraso barro Sergio el otro el técnico CNICE también la decidió retrasarlo a las once ese entrenamiento después han atendido a los medios comunicación varios jugadores de Boca Juniors yo creo que es más contundente ha sido el más mediático Carlos el Apache Tévez al que le hemos preguntado por la sede Madrid por si les gustaba pero le ha dado un buen palo a la Conmebol

Voz 1938 14:33 esto ha sido a España porque no ha residido siempre muy bien estamos contento en sí un poco por por por qué no toco España en otro país un poco lamentable no poco triste también ponernos cuál es esta final en nuestro país no porque se aburre en Historia gracioso pero me ganar muchacho me ganaron así que

Voz 1038 14:56 sólo discreto burro en Historia Geografía porque le he preguntado por la Copa Libertadores Sudamérica ya dicho Copa Libertadores de Europa refiriéndose a la Conmebol mañana el segundo entrenamiento en tierras madrileñas en la Ciudad del Fútbol de las Rozas a las diez puerta cerrada después hablará el técnico

Voz 0919 15:10 Carlos es que lo hilos de River Plate llegaron la pasada madrugada que han hecho Iván Álvarez hola

Voz 15 15:14 qué tal Gallego buenas tardes vos también han ejercitado lo han hecho esta tarde desde las seis cuarenta minutos de entrenamientos y sido una sesión suave para soltar piernas tras el viaje de doce horas desde Buenos Aires hasta Madrid tres futbolistas han atendido a los medios después de la sesión Franco Armani ha hablado con los medios extranjeros Jonathan Maidana lo ha hecho con los argentinos hija Pino La con los españoles atención gallego al mensaje de Bin hola sobre la imagen de Argenta

Voz 0919 15:36 la imagen de Argentina esta hace mucho tiempo

Voz 16 15:39 te por esto se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores con lo que eso representa pero limpiar esa imagen no no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana creo que hay cosas más profundas como para poder limpiar la imagen de nuestro país es un país hermoso pero bueno no no estamos aprovechando

Voz 15 16:00 Drivers ha entrenado hoy a puerta abierta mañana lo hará por la tarde a puerta cerrada en Valdebebas

Voz 0084 16:04 por supuesto esperamos que no haya incidentes

Voz 17 16:06 mi esta noche Ny mañana Javier

Voz 0084 16:09 en el sábado ni el domingo para ello he preparado ya un despliegue de seguridad y también conocemos Alfonso Ojea como se celebrará el título gane River hogar evoca

Voz 0089 16:18 su buenas qué tal buenas Tate pues así lo han decidido los organizadores también por supuesto los que han diseñado este dispositivo de seguridad cómo va a ser si el vencedor es el Boca Junior la Copa Se va a alzar donde Lanz la alza habitualmente el Atlético de Madrid en la Plaza de Neptuno Se trata al revés del River Plate pues será el que celebre el triunfo en la plaza de Cibeles donde habitualmente el Madrid no no no es que es absolutamente cierto así que veremos qué sucede

Voz 0084 16:45 a partir de medianoche del próximo domingo que no pase nada repetimos más fútbol en directo veremos jornada de la Liga Iberdrola

Voz 0919 16:56 está en juego el partido del líder del Atlético de Madrid Caballero hay más partidos hoy buenas tardes

Voz 1628 17:01 hola qué tal Gallego y en el minuto dieciséis Valencia cero Atlético de Madrid cero la escolta un Heras que quieren recuperar el liderato que ahora tiene el Barça tras la victoria de ayer por cero dos ante el Sevilla esta mañana se ha jugado el Real Sociedad pero Sporting de Huelva uno Español dos Albacete cuatro y dos equipos y continúan en buena dinámica el Rayo Vallecano que ha ganado dos tres al Granadilla se sitúan sexto lugar el Athletic Club que tras la victoria ante el Málaga porque dos se coloca en cuarta posición

Voz 6 17:25 si mañana la Liga si mañana viernes

Voz 0919 17:27 empieza ya la Liga con el derbi del sur de Madrid entre Leganés y Getafe vamos con la última hora de los dos equipos de cara a esa jornada liguera Laura Díaz en el Lega que contamos

Voz 18 17:36 os contamos que Pellegrino no podrá contar mañana con los lesionados y manos crece quieren Muñoz Michael Santos y Recio ni con Raúl García otra vez por motivos extra futbolísticos que todavía se desconocen en cuanto a Jonathan Silva mañana sabremos si el Comité de Apelación le retira la quinta amarilla que ha recurrido el leganense a los seguidores pepineros porque la grada de animación ha organizado un equipo mañana a las siete y veinte de la estación de Zarza quemada hasta Bután

Voz 0084 18:00 el Getafe el equipo de Bordalás que está haciendo

Voz 0919 18:02 debajo de campeonato que novedades tiene Antonio de la Torre

Voz 1906 18:05 pues la más principal la Gené que está bien hoy ha entrenado hoy el togolés va a ser de la partida en el derbi del sur

Voz 0084 18:10 única baja confirmada de Markel Bergara hay una victoria que pondría

Voz 1906 18:13 hace momentáneamente quinto con veintitrés puntos muy importante más allá de llevarse el derbi mañanas doce sesión de activación para antes del tercer derbi del sur de Madrid en primera división

Voz 0919 18:22 el deporte en directo vamos a ver quién manda en los primeros minutos del partido entre el Betis y el Racing rojillo una tímida llega del Racing nada más arrancar el él choque hizo un disparo muy desviado de Takashi Inui es el balance ofensivo de ambos cuando se han cumplido dos minutos de la primera parte empate a cero entre el Betis y el Racing de Santander en un animoso Villamarín en la Euroliga vamos a ver cómo ha comenzado el partido entre el Milán y el Herbalife Gran Canaria fácil Matas tal Gallego arrancó el partido estamos a siete cincuenta y siete para el final del primer cuarto en el debut de Víctor García como técnico del Gran Canaria puede la institución de Salva Maldonado de momento el Gran Canaria que pierde cinco cuatro

Voz 0084 19:07 el Barcelona está jugando en la cancha del vudú nos falta poquito para terminar está perdiendo cuatro puntos sesenta y uno a sesenta y cinco seguimos en Hora veinticinco Deportes en las

Voz 19 19:19 a ver qué has preguntado qué es por la cabeza a tu bebé mientras juega escucha en Podium podcast Dale al play de Fisher Price Ana Uslé e Imma Marín que hablarán sobre la importancia del juego iré como contribuye a potenciar el desarrollo de los bebés no te pierdas

Voz 1 20:23 hombres veinticinco Deportes

Voz 0084 20:27 Jesús Gallego

Voz 0919 20:36 balonmano las chicas de la selección española las guerreras jugaron ayer su tercer partido primera fase del Europeo que se disputa en Francia

Voz 21 20:43 sí

Voz 0084 20:43 perdieron veintiséis XXXII con Hungría dos derrotas en esa primera fase que complican bastante el camino hacia las medallas que deberemos retomar mañana y ahora ya hay que ganar Diego González cuál es el camino que tenemos por delante hola

Voz 0497 20:57 hola qué tal Gallego pues sí efectivamente mañana arranca la segunda fase contra Alemania incluso ganando los tres partidos contra Alemania primero luego contra Rumanía y luego contra Noruega dependerían del resto de resultados eh para miradas a semifinales pero lo van a intentar el primer escollo mañana

Voz 0919 21:11 buscar sensaciones mejores que las de ayer contra Hungría

Voz 0497 21:13 escucha la pivote Paula García sobre el rival de mañana alemán

Voz 22 21:17 ya fue el partido bañan sin lugar va a ser otro partido muy muy duro evidentemente que viene estamos reponiendo psicológicamente pero mañana tenemos que reflejarlo oí pues de la teoría de la practica siempre hay un paso quedar muy bueno para nosotros y otra final más vamos a tener que ser muy muy concentrada y muy disciplinada muy atenta no cada cada una de jugadora porque tienen tiene jugadoras de de mucha calidad y que bueno que están haciendo un gran campeonato

Voz 0497 21:49 bueno pues mañana un cambio en la selección gallegos a la Gil del Porriño acaba de llegar te decía que acaba de llegar a la selección porque sustituye al extremo Jennifer Gutiérrez lesionaba ayer en su codo

Voz 0084 22:00 gracias Diego mañana contamos es España Alemania y ahora la NBA con Javi Blanco hola Javi buenas tardes Gallego qué tal bueno Stephen Carrie estuvo lesionado unas semanas parecía que los campeones Golden State Warriors se iban a ir al al al un pozo sin fondo ha vuelto Carrie han empezado a remontar como un cohete

Voz 0919 22:18 ha sido regresar Carrie de la lesión y recuperar la sonrisa estos Warriors otra victoria para el equipo de la bahía con una actuación estelar de Don Stephen cuarenta y dos puntos nueve rebotes y siete asistencias en los treinta y cuatro minutos que jugó contra los Cavaliers bueno hay hizo un sensacional nueve de catorce en triples sea eso es superar el sesenta cuatro por ciento acierto desde el perímetro que es la auténtica pasada te aseguro que con Carrie pues los guardias van ir escalando en el oeste donde ahora mismo ellos son cuartos y los líderes son los Nuggets de Juancho Hernangómez que está jugando además muchísimos minutos anoche con Orlando fue el segundo jugador que más minutos estuvo en el parque es increíble cómo ha cambiado un año para otro de apenas eh eh jugar a ser un jugador tan importante dentro de la rotación y ahora mismo Denver lleva siete victorias consecutivas en cuanto al resto españoles los Raptors de Ibaka son aún más líderes en el Este tras vencer a los Sixers con dieciocho puntos del hispano congoleño además victorias de los públicas de Mirotic de los Grizzlies de Marc de los Andes de Abrines derrotas de los pones de Billy los Pistons de Calde hilo Spence de Pau Gasol que siguen en caída libre lo de los Raptors

Voz 0084 23:22 de vaca es tremendo que leído Ibaka toma batidos de proteína

Voz 23 23:28 Grillo así Sport

Voz 0084 23:33 de grillos sabemos de qué tipo de Grillo pero de Grillo la Organización Mundial de la Salud dice que los insectos son bueno hay que probar eso temprano va a ver qué probar vamos a la Euroliga cómo está el partido del Barça a punto de terminar en la cancha del Buducnost Saisó

Voz 4 23:50 pues el Barcelona Josep ha perdido ha acabado perdiendo dos seis siete seis cuatro Grammy han intentado pero yo creo que es un tropiezo importante ante el colista del Barcelona que ha hecho un partido horroroso Ica al final acaban de puntos

Voz 0084 24:12 muy Nortel

Voz 4 24:14 el ICAA AIS aunque pudo solos sabes entre otro bar seis

Voz 0919 24:19 siete seis cuatro perdió el Barça cómo está el partido del Herbalife en Milán france y el conjunto italiano que gana seis arriba

Voz 24 24:27 el Herbalife Gran Canaria que quiere meter

Voz 0919 24:30 en el partido pero de momento el resultado quince ocho a favor del conjunto italiano y vamos a ver cómo se presentan los partidos de mañana del Baskonia que recibe a los rusos el CSKA y el Real Madrid que visita al Anadolu Efes

Voz 0084 24:43 Kevin Fernández la cuenta la última hora pues

Voz 1264 24:46 sí por partes gallego a las seis y media el Real Madrid visita al Anadolu Efes en el sin han Erden de Estambul con el objetivo de romper su racha de tres derrotas de manera consecutiva eso sí con una buena noticia la vuelta de Sergi Llull para un partidazo tercero contra cuarto ambos empatados a ocho victorias y a las ocho y media un partido casi de necesidad para quiero el vez Baskonia que necesita victorias para acercarse a los ocho primeros clasificados tiene la baja de Garitano y recibe al gigante ruso al CSKA de Moscú que es líder junto al Fenerbahce y que tiene a todas sus estrellas a De Colo aquel Ivor a Heinze ya el Chacho Sergio Rodríguez que vuelve a jugar tras perderse el partido de la semana pasada en Madrid

Voz 0084 25:25 esta semana cerramos hora25 deportes con este nuevo grupo que nos llega de Londres hoteles de la Over Drive dos temas tres cuatro cinco que tocan en directo llenan todos los clubes de la capital de Gran Bretaña os recuerdo que se han clasificado hoy para octavos de final de la Copa el Levante el Real Madrid el Sporting de Gijón y el Athletic de Bilbao están peleando por ello el Betis y el Racing de Santander como dejamos

Voz 0919 26:14 esta eliminatoria de vuelta Rome Quillo partido abierto deja buenas sensaciones cerrar fin de Iván Ania camino ya de diez de la primera parte empate a cero en el Villamarín entre Betis y Racing y algún otro

Voz 0084 26:25 titular de este jueves que nos dejemos

Voz 0919 26:28 ni de excepción al Mundial de hockey en un grupo que pasa

Voz 25 26:30 Andrés tres d4 la selección española que dirige Fritz oye al ha caído eliminada dos empates una derrota es el bagaje de los Reyes seis contra Francia Argentina uno pero la verdad de ciclismo Peter Sagan el tres veces campeón del mundo en una entrevista en Holanda ha dejado entrever que se retirarán dos mil veintiuno y ha dicho que se alegra de que le queden pocos años porque ya no hay tanto respeto como antes en declaraciones del ciclista eslovaco va en fútbol sala empiezan a salir las nominaciones de los un puso la voz a los mejores del año en categoría mejor portero Jesús Herrero es mejor jugadora me Romero mejor portera están Ana detallo Silvia Goethe suerte para él

Voz 0084 27:04 aquí lo dejamos a las once y media El Larguero ahora continúa Hora Veinticinco nosotros volvemos mañana a las ocho y medias gracias por escucharnos un día más un saludo