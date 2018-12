Voz 2 00:00 ya

Voz 3 00:22 el árbitro es hasta para que que tampoco se ha cogido festivo Sarah buenas noches oye la mí también celebramos el cuadragésimo aniversario de la Constitución y le vamos a hacer como siempre dando la vuelta a la cinta de caset creo Pablo que hoy con más justificación que ningún otro día porque en cuarenta años lo que usábamos para escuchar música no serán caset si elepés ni los CDs había negado nuestras vidas Goldman que seguramente tampoco pudimos haberlo visto bueno a lo que vamos hoy analizamos los aniversarios porque celebramos au que nos lleva cada año a festejar un acontecimiento vamos a empezar como siempre con la visita al diccionario si aniversario es el día en el que se cumplen años de algún suceso tiene dos a veces latinas annus de año Berto que viene del verbo vertebre que es girar volver dar la vuelta no antes así que aniversario termina siendo lo que vuelve cada año curioso un aniversario que vuelve cada año y en este caso además es algo que celebramos sí el aniversario que más celebramos el cumpleaños en el por recordamos el día del nacimiento pero todas son fechas destacadas que se repiten anualmente las bodas de plata o las bodas de oro es son los aniversarios en los que se celebran los veinticinco los cincuenta años de casados pero bueno como decías los aniversarios Se celebran celebrar es ensalzar la mente aún ser sagrado un hecho solemne religioso profano dedicando uno o más días a su recuerdo esto es muy importante al final lo que hacemos en los aniversarios es recordar

Voz 4 02:01 pues este tema que es elegido igual también cumple cuarenta años

Voz 3 02:04 bueno no son cuarenta son XXXVIII casi desde mil novecientos ochenta es el Celebration de Mégane hemos buscado como cada día alguien que nos ayuda a entender

Voz 1667 02:21 en este caso qué significan los aniversarios Juan Robles es doctor en Antropología Social es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid muy buenas noches Juan buenas noches porque celebramos aniversarios sopor que necesitamos celebrar aniversarios

Voz 5 02:36 bueno es una pregunta muy muy muy complicada no pero bueno básicamente si si tuviéramos que es implicar mucho no pues habitamos celebra la aquello que pues que está muy en relación no con con ritos no importantes para una comunidad para una sociedad sí que muchas veces esos ritos se recuerdan elementos que que se convierten en mitos de una sociedad Si bueno si hablamos de de mitos los evidentemente un el ideario no el colectivo de de este estado desde de esa nación muy plurinacional pues yo creo que la Constitución no unos setenta y ocho es claramente no uno de esos elementos identitarios los que muchos se siente incluidos otros colectivos dentro de nuestra comunidad no tanto pero es forma parte de sin duda no de nuestra identidad se ha convertido en un mito los visto se que recordarlos entonces yo creo que la celebraciones tienen que ver mucho con esa memoria que ponga en valor el recuerdo no de algo que es pues se elemento fundacional de de lo que somos y evidentemente para para España no para para nuestro Estado español e la Constitución Day ocho pues es uno de esos elementos míticos que hay que recordar que yo creo no creo que que la celebración pues va un poco por ahí

Voz 1667 03:58 adiós son símbolos Juan

Voz 5 04:01 los aniversarios son símbolos sí claro no hay que pensar que cuando pensamos en un símbolo parte que no los tenemos que ir a que acusa a otras regiones de de del mundo que que parece que viven en los símbolos no no todos vivimos en los símbolos nuestras sociedades también tan ilustrada racionales occidentales viven en viven en los símbolos vivimos en los símbolos no nuestra todos nuestros actos más cotidianos pues tienen un significado símbolo para hablar así con mucha claridad es un significado un código no es la cuenta que nos explica eh íbamos significado a cuestionar pues desde muy abstractas a cuestiones muy sencillas de de nuestra vida no hasta dar la mano no hasta saludarlos hasta como tú Pablo me hacen no a mí es una buena parte de ningún símbolo y que su significado como nosotros construimos nuestras relaciones entonces claro estas celebraciones esta celebración es un símbolo es un gran símbolo no pero que no es sólo un símbolo que se quede en lo abstracto en lo que se celebra cada año o cada cada década o cada cuarenta años sino que forma parte en esta vida cotidiana no es la potencia de de los símbolos siempre nuestra vida está rico allí estaba o extra traviesas significados ese ideario no es sobre que nosotros desde la antropología trabajamos y trabajamos sobre nosotros mismos también no

Voz 1667 05:21 realmente unen creándose una identidad colectiva

Voz 5 05:25 hombre pues qué te voy a contar que que yo sepa no pues sí claro es su pretensión pero evidentemente los símbolos no son absolutos no era

Voz 1667 05:34 consigue quede

Voz 5 05:36 sí vamos a decir eso no siempre se consigue no es el ideal no salidas de Caisse de crear un ideario colectivo no pero eso sí de varios colectivos dejan a a mucha gente iba a mucha gente fuera no bueno pues si pensamos en en ese símbolo no en la Constitución del setenta y ocho de qué es lo que somos pues hay gente que evidentemente se siente fuera esto no le quita potencia símbolo eso forma parte del símbolo no tuvimos que pensar pues bueno pues a las identidades no nacionales que conviven en España pues gente que no se siente incluida en esta identidad pues estoy pensando no consta las asociaciones de recuperación de la memoria histórica no que tan fuera sesión en en parte no no reconocidas por por por lo que ha sido esta Constitución los países que están todavía no lo dando por parte de lo que fue no el el antiguo por pienso pues nosotros trabajamos desde hace muchos años con el Sáhara no todos los saharauis si debe aquellos todavía no se sienten dentro de esta Constitución no está en proceso de descolonización forman parte de lo que es un poco parte de nuestra identidad setenta y ocho pero no se sienten totalmente incluidos no bueno pues ese tipo de cuestiones son las que bueno las que incluyen los símbolos lo que incluye pero también lo que lo que no incluye

Voz 1880 06:51 con lo que queda fuera no Juan qué hacemos cuando celebramos porque es verdad que hay más símbolos en estas celebraciones no cuando celebramos nos juntamos comemos nos vestimos de una forma determinada no es una celebración está llena también de símbolos

Voz 5 07:05 claro toda celebración pues aparte pues ahí no que si ha no que los símbolos algo simplemente que quede pues es un espacio conceptual abstracto nos sino que lo simbólico Nos conforma no conforma nuestra el próximo nuestra normatividad es decir la forma cómo nos comportamos y eso pasa por lo que hacemos con los otros por cómo no hicimos cordón debamos eso es lo bello no de de lo simbólico no que que forma parte de nuestra vida cotidiana y no seguía nos guía hay también nos condiciona no y bueno está doble dimensión no de bueno pues un símbolo guía nuestra forma de actuar al mismo tiempo limita no hay cosas que quedan fuera por supuesto no pues hoy simplemente lo que hemos hecho en nuestra vida cotidiana no en este que Villa no este seis de diciembre como lo hemos vestido donde hemos ido con quién hemos comido forma parte también de ese símbolo no que es la Constitución y está nuestra vida en nuestra vida Bibiana no quiso lo que yo no que tenemos una vida construida de significados muy simbólicos en lo grande y lo pequeñito pequeñito no y esto lo hacen todas las culturas

Voz 1880 08:09 todas celebran aniversarios

Voz 5 08:12 pues sí ya esto bueno pues los los grandes no investigadores no pues de las ciencias sociales y por supuesto de la antropología no pues siempre nosotros eso es lo que llamamos Fun un universal no un universal cultural todas las sociedades todas las culturas pues se construye en espacio de significado eso son los símbolos no hay nadie en ningún ser humano no que que éste fuera de un universo de significado simbólico no sí bueno por supuesto unos a otros nosotros también tenemos una cultura tenemos una cultura en en proceso de formación no es algo acabado no no es algo que se vio ya está nuestras que a visitas heredamos y aprendemos sino que la cultura y lo simbólico está en continua transformación entonces es universal es una universal Thuram que llamamos nosotros no no hay ser humano no hay sociedad no sin sin símbolos no hizo está muy bien ahí es como estar ahí en la piscina que es la que da significados Nozar tu día a día está a gusto en ese el universo simbólico aunque a veces esta piscina se refería el agua está pues no la temperatura que queremos ABC es pues nos sentimos incómodos de pero no bueno pues eso es no sea como un poco una una asociación alguna metáfora no de lo que es un símbolo y una pintura no decías antes Juan

Voz 1667 09:34 los aniversarios pretenden aunque no siempre lo consiguen pero pretenden crear identidad pero claro en una España cada vez más híbrida cultural y socialmente queréis que este tipo de aniversarios van a dejar de celebrarse

Voz 5 09:46 no yo creo que bueno hacer curiosa esta en particular es es es interesante porque ahí lo que llamamos las celebra los ritos de paso o no pues aquello ritos que celebramos pues para cuando cambiamos de Estado no pues pues por ejemplo cuando uno está soltero y pasa al matrimonio pues hay un un rito que es el matrimonio pues que es donde se identifica con los ritos lo ritos de paso bueno es verdad que la Constitución esta Constitución supuso un rito de paso y en tanto en cuanto es rito de paso pues tiene su propia celebración pero yo creo que necesita Moto2 rito como Claudio todo símbolo neta actualizarse porque sino eh bueno pareja de baja va a dejar de tener sentido ha sentido con las personas un símbolo que no se siente es un símbolo que al final pues se muere o termina o termina en un el museo no por tanto yo creo que en esta en esta España no que es cada vez más y válida que eh que hemos recibido no a multitud de comunidades de otras nacionalidades de otros países pues quizás no la Constitución y sus símbolos donde y re re actualizándose no ir pienso por ejemplo o no los comunidades de origen ambiguo no que celebran sus son su identidad Ray no son tan numerosas aquí entre nosotros pues por qué no en el futuro ir integrando no está simbología de lo cotidiano de este aniversario de nuestra Constitución escéptico de elementos que engloben esa pluralidad de miradas sentidas es que somos hoy en día Yesa sin duda es nuestra nuestra riqueza la humildad la homogeneidad yo creo que es esa acaparamiento lo que es humano verdaderamente define a lo humano es es el cambio la transmisión híbrida sino la mezcla en tanto en cuanto consigamos eso en en una aquello que nos define como como nación no como Estado yo creo no que que se irá actualizando símbolo que seguirá estando vivo porque yo creo que muchas de las partes de este símbolo que es la Constitución merece la pena pero merece la pena siempre en esa red actualización no

Voz 1667 11:47 Juan Robles muchísimas gracias por interrumpir tu celebración privada me imagino con tu familia eran de festivo para acompañarnos estos minutos en Hora Veinticinco un saludo

Voz 5 11:56 usarlas un placer

Voz 3 12:10 pero también reconozco que desconocía este tema no conocías hasta que no estás preciosa diez años después es el título de este de esta canción de Los Rodríguez Calamaro del disco Palabras más palabras menos que es de mil novecientos noventa y cinco y lo que dices eso diez años después quién puede volver atrás diez años después mejor volver a empezar lo que hablábamos no de la importancia de recordar como también hacen los piratas que aseguró que la

Voz 3 12:53 oye vamos a ver referencias en el cine que también nos si mira la primera de las películas que hoy vamos a recordar es el aniversario de mil novecientos sesenta y ocho ya estamos todos

Voz 6 13:02 es vuestro padre estaría muy feliz si nos vieran

Voz 3 13:06 una familia unida por los fuertes

Voz 6 13:08 los de la

Voz 7 13:11 es una viuda que es Bette Davis que cada año reúne a sus tres hijos para celebrar su aniversario de boda pero su marido murió hace diez años aún así ellos se juntan para recordarlo

Voz 3 13:22 la segunda película que traigo es familia y este tema pertenece a la banda sonora de la película es esto que estamos escucha

Voz 7 13:27 no es un tema de la película que te decía el aniversario de The New vodevil van la segunda película que traía esta sí que es de Fernando León de Aranoa

Voz 1563 13:43 de esta las lágrimas por favor te quiero más yo no quería un hijo gordo mira que lo dice

Voz 1 13:51 lo que divertir

Voz 3 13:54 buenísima esa familia Goya a la mejor dirección novel en mil novecientos noventa y siete protagonizada por Juan Luis Galiardo es un hombre que contrata a un grupo de actores para que simula ser su familia y así poder celebrar su cumpleaños íbamos con la tercera que es Las invasiones bárbaras

Voz 1563 14:10 hemos ido de todo separatistas independentistas feministas de construcciones existe algún mismo que no hayamos adorado

Voz 3 14:19 en este caso El motivo de celebración no es un aniversario pero sí una reunión de amigos para despedirse es un hombre que tiene cáncer sabe que se va a morir que reúne a su hijo a su exmujer a sus ex amantes a sus amigos para compartir esos últimos momentos de su vida habremos reposado

Voz 1667 14:32 música cine alguna referencia cultural más con los amigos

Voz 3 14:34 son más que referencias culturales son curiosidades escucha esta canción decíamos que es el aniversario exactamente el aniversario que más celebramos bueno pues esta canción es una canción de mil de mil ochocientos noventa y tres de dos hermanas que se llaman Mildred Patti Smith Hill que trabajaban en una guardería en taquilla ya sabían compuesto previamente una canción que se llamaba Good Morning Tuol sea buenos días a todo el mundo le cambiaron la letra para celebrar el cumpleaños de una de las niñas que había en la guardería ciento Ese transformó en Happy birthday to You ahí nació en dos mil quince un juez estadounidense decidió que la canción

Voz 1880 15:14 pasara a ser de dominio público porque hasta el momento era Warner Music la que tenían los derechos de autor pero según el tribunal no eran válidos

Voz 3 15:31 eso no podía faltar el siete de septiembre de Mecano ella Nos vamos no