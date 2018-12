Aniversario pleno de sombras

Voz 2

00:02

el cierre de filas institucional en defensa de la Constitución hecho cuarenta aniversario la transición no fue tan pacífica ni ejemplar como veces se ha dicho pero en este periodo España conseguido una estabilidad institucional impropia de su historia y una razonable homologación con Europa en la que está plenamente incorporada probablemente tienen razón los que dicen que la Constitución nuestra culpables los problemas que tiene España sino el modo de interpretarlas tenía la virtud de ser un texto abierto pero se ha aplicado una manera cada vez más restrictivas y por eso este aniversario llega pleno de sombras con temas que siguen resueltos cuarenta años después por ejemplo la cuestión territorial la justicia la corona los dirigentes de los principales partidos excepto Podemos no han podido resistirse a la tentación de acordarse el independentismo en este momento conmemorativo si Sánchez les acusaba de ir contra el ser de España casado afirmaba que es el peor momento para reformar la Constitución porque hay independentistas que quieren demoler España Rivera que ni Junquera y Puigdemont van a hacer la Constitución a su gusto no es extraño así que la contra imagen de la celebración de hoy es en los presos independentistas disuelva de hambre testimonios de lo que ocurre cuando se comete el error de realizar un problema político de esto no tiene la culpa la Constitución sino sus ejecutores precisamente por eso si alguien tiene que reflexionar en este momento son los dirigentes políticos de derechas y de izquierdas que se han ganado la desconfianza la gente incapaces de atender su malestar y afrontar los problemas reales propiciando así que aparezcan fenómenos como Vox una ironía de Miquel Roca en una entrevista en el diario Gara que dolerá en la Zarzuela el responsable de los discursos del Rey reyes del Gobierno me estremece pensar que el tres de octubre lo haya hecho el Rey