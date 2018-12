Daniel Angelici: "Pensamos que se iba a jugar en alguna parte de Argentina o Sudamérica"

Voz 1375 00:00 me voy al hotel de Boca Juniors donde está José David Palacio con el presidente de Boca que lleva unas horas más en Madrid hola Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas Manu

Voz 1 00:09 todos los oyentes del Larguero que si El Larguero semi

Voz 2 00:11 esta esta surge el presidente Daniel angelito tiene el honor y el gusto de poder a atendernos y nosotros desde escucharle a quien nuestra sintonía me decía pero estáis ahora en antena digo estamos en vivo qué tal la presidenta

Voz 1 00:22 muy buenas muy buena noche como Juanma bueno como le ha recibido el país como la recibido Madrid muy bien como siempre una hermosa ciudad un lugar maravilloso de grande comidas que venimos de con todo la diligencia de boca y como siempre lo hemos pasado muy bien pues mira

Voz 2 00:40 Manu ya te escucha en sintonía Larguero presidente darían Felice que venían en un venían de como te dice y venían con cánticos ya que viene animado el precio

Voz 1375 00:48 de Boca Juniors Daniel Ángel Ichi buenas noches buena noche cómo está usted horda un gusto saludarte sentido mucho de usted así que me alegro poder hablar contigo muchas gracias hombre lo mismo digo Larguero emite hasta ahora como son cuatro menos en Argentina porque así la gente lo escuche en Argentina antes de ir a la cama

Voz 1 01:06 me parece muy bien allí

Voz 1375 01:08 pero horas menos y visto equipo cómo están los jugadores cómo está el entrenador

Voz 1 01:14 hasta Move también con un sentimiento encontrado si bien cuesta mucho llegar a una final de Copa Libertadores tenemos un gran plantel jugador de mucha jerarquía jugadores de selección de ciento país un gran cuerpo técnico pero bueno sorprendido cuando la decisión de la Conmebol fue jugar aquí en Madrid solamente acatamos la decisión y aquí estamos en Madrid pensando que se iba a jugar a ninguna parte de Argentina o de Sudamérica

Voz 1375 01:43 qué es lo que usted hubiera preferido no

Voz 1 01:47 a ver son sentimiento encontrado yo nunca rechazo y todas las veces que ha venido a Madrid ha pasado muy bien y yo cuando me casé de luna de miel aquí a Madrid he tenido he hecho muchos amigos mucho presidente mucho Clube en España donde la pasó la mente muy bien son muy buenos guiones pero cuando se habla de una Copa Libertadores uno siempre pensaba que iba a ser primero en nuestro país sino se podría jugar en otro país en algún lugar de Sudamérica sorprendió a la decisión de la Conmebol pero bueno nosotros solamente acatamos esa decisión y aquí estamos en Madrid sábado y la mañana afirmó entrenar ir preparándonos para el domingo da lo mejor de Boca Juniors tratadas llevaron nuevamente

Voz 1375 02:32 el club una vez que la Conmebol anunció que se iba a jugar en Madrid en el Bernabéu con el visto bueno de la Federación Española de la FIFA de la UEFA del Real Madrid ustedes anunciaron que no iban a jugar

Voz 3 02:41 es más han viajado a España e con

Voz 1375 02:44 el recurso presentado ante Apelación diciendo que no querían jugar y que deberían ser campeones sin jugar el partido de vuelta esta misma tarde han rechazado su recurso por parte de apelación piensan ustedes ir al TAS o no

Voz 1 02:56 sí se nosotros separamos los camino legal fuere dentro de la Conmebol de por la obligación de presentar el equipo lo dijimos en un primer momento queremos los reglamento de la Conmebol hizo una presentación tenemos una historia muy cercana que no que hemos quedado descalificado por un tema similar por eso es yo como presidente más allá de mi opinión personal hecho la presentaciones para suspender el partido pero lo he hablado con el presidente de la Conmebol y con las autoridades dije que un canales lo que creo que no tiene cazar legalmente ir otro la responsabilidad de presentar el equipo

Voz 1375 03:35 claro si pierden van a reclamar a las

Voz 1 03:37 no no mañana mismo vayan a presentar al tasa antes de jugar el partido la presentación independientemente de la presentación del equipo que como presidente tengo la responsabilidad de presentar el equipo una vez que Conmebol haya decidido en la sede pero también tengo el derecho de hacer es reclamo dentro una vez agotadas las vías administrativa como pasó hoy primera instancia en segunda estancia poderes y lealtad y mañana mismo si la Fundación bueno noticia

Voz 1375 04:05 el presidente de Boca aquí en El Larguero que van a presentar esa ese recurso al TAS eh estando en desacuerdo con jugar el partido qué tal es su relación voy a charlar enseguida en cuanto termine con con usted voy a charlar con el presidente de River con Rodolfo no como su relación con él

Voz 1 04:21 normal cómodos presidente las responsabilidades tenemos de representar a los dos equipo más importante de Argentina y y bueno alguna diferencia en lo que es opinión futbolística pero sí sabiendo de la responsabilidad que tenemos unos y que hemos trabajado tanto Rodolfo como son los días previos para decir a todos nuestros simpatizante que es un juego un hermoso juego de mucha pasión pero que somos Rosario durante noventa minutos no somos enemigos siempre podemos le hemos pedido nuestros simpatizante total cordura respetar el que gana dejar que festeja que gana hay que pierdes iba a llevar toda la tristeza pero el otro día que se seguir trabajando nunca quisimos ni el presidente derriben el presidente de Boca Quiles habla que pudiera haber tanta agresión pero bueno se ha aumentado levemente boca ha sufrido una agresión importante cuando fuimos el partido impidió cedía no sacó de foco con alguno lesionados es realmente no podíamos ni sábado ni domingo celebramos la decisión de la Conmebol porque en principio quería que jugáramos igual el sábado domingo por eso no fuimos obligado hacer una presentación para suspender el partido porque hemos tenido jugadores afectado en su visión afectado en físicamente con algunos cortes de vidrios sobre todo ha afectado en los psíquico que cuando uno viene preparando esta final viene trabajando todo un año no es fácil llegar a una final lo mismo que nadie llegar una final de la Champions en Sudamérica lo mismo nadie siga una final de de libertad Dolores sin prepara así cuando uno va a una final tiene que esté de intranquilidad despegar que concentrado Hinault pasarlo que tuvimos que pasar nosotros

Voz 1375 06:11 está claro dos preguntas más quiero hacerle presidente

Voz 3 06:14 eh es una vergüenza que se juegue en España para Argentina para el fútbol argentino para Argentina como país

Voz 1 06:22 no sé sin una vergüenza pero realmente es algo que las argentinos tenemos que replantear no solamente lo dirigente del fútbol sino todas las autoridades que no tiene que garantizar la seguridad pero sí es algo una materia que que debemos primero como dirigente de fútbol como responsable y presidente de un club tan importante como boca Sonia e trata de seguir trabajando en un mensaje de que fútbol es pasión que su ex amor pero que el fuego no es agredir adversarios trata de lastimar adversario fuera de la cancha

Voz 1375 06:57 la última cuestión sobre el tema de los barra brava saber que aquí estamos tan ilusionados y encantados de acogerlos evidentemente como precoz voz por lo que pueda pasar en los enfrentamientos entre los hinchas de River y Boca que noticias tiene usted a esta hora de la noche de los barra brava de boca que vayan a venir a a Madrid sabe cuántos viene por ejemplo sabe si el cabecilla dice au finalmente uno de los líderes viaja a España

Voz 1 07:20 sólo se te puedo decirlo la decisión nuevo caso unió no lo hemos vendido de las localidad de que no ha dispuesto Conmebol nosotros solamente hemos vendido a socio de boca que haya presentado el pasaporte revisando viene el listado y no le hemos vendido ninguna entrada al los hincha esto caracterizado y muy conocido en Argentina luego ya no depende del club se han salido del país y están aquí o cómo consigue la entrada lo que puedo garantizar que de de Club Atlético gasóleo no ha facilitado ninguna entrada ninguna de estas personas

Voz 1375 07:54 eh cuál es su relación exactamente con los barra brava de Boca

Voz 1 07:58 no tengo ninguna relación es una existencia que existe MANES cincuenta años en Argentina que cuando se vive la presidencia asiste pero que decirlo nunca es imposible acabar con ellos no nada es imposible hecho un trabajo una decisión política del Gobierno sí que de puede los presidentes de los clubes tenemos que acompañar pero el poda de Policía lo tiene lesionado es el primero que tiene que poner a las reglas juego de claro con leyes Si jueces que acompañan esta decisión

Voz 1375 08:29 endurecer las leyes por supuesto la tanto la Policía como la justicia y mientras tanto mientras eso ocurre que no sabemos cuándo ocurrirá hay jugadores entrenadores o incluso dirigentes que son rehenes de los barra brava

Voz 1 08:42 más en el club nuestro tanto deseo como muchos esta persona conocida tienen derecho mención hace muchos años que no entran en nuestro estadio y ha sido decisión de Estados autoridades así que te puedo decir que más allá de que conozco la realidad que con a estas personas nosotros siempre hemos puesto un distanciamiento pero tengo dos repetir el poder de policía apodo de autoridad lo tiene el Estado una beca más relajó claras leche clara juez acompaña nosotros tenemos la obligación de sumarnos a esa para erradicar a los violentos del fútbol argentino solo

Voz 1375 09:20 creo que escuche esta frase de Benedetto jugador de Boca que ha dicho esta tarde eh esto

Voz 4 09:26 no son tema de de de los jugadores

Voz 1 09:28 yo creo que es hincha de buenas y lo lo han

Voz 4 09:30 he podido habilitar por algo será bueno

Voz 1375 09:33 nosotros bienvenido sea que hubiese hundir histórico era dar bienvenido sea feo porque es un líder histórico de la barra está usted de acuerdo

Voz 1 09:41 mira yo respeto muchísimo hoy conozco mucho a Benedetto que es hincha jugador nuestro club gran goleador lo que pasa que a veces la opinión sale fueran lo contexto no es una decisión que pase por nuestro jugador pase por el club la decisión pasa por las autoridades tanto Argentina como españolas

Voz 1375 10:02 si uno de los jugadores dice país bienvenido sea

Voz 1 10:06 pero bueno a ver los jugadores lo conocen como los coloco yo como presidente de un club pero no pasa ni por eso ni por nosotros que una persona tan conocida como Odiseo salga el país o por la entrada del país eso depende de las autoridades si no tienen ningún impedimento ya ha salido en Argentina no hay ningún impedimento y entrar a la cancha sano es un problema de clubs yo te puedo sí que los partido de todos los domingos de boca diciendo no entra a la cancha

Voz 1375 10:38 presidente espero que tenga usted suerte en el partido y no sé si está escuchando mucha gente en España y especialmente en Madrid dejó al partido usted puede poner la mano en el fuego y asegurar que no va a haber incidentes entre los hinchas de Boca River

Voz 1 10:53 lo deseo con todo mi corazón pero no es algo que dependa de mí se lo da oscile quiero agradecer a a todas las autoridades española por el esfuerzo que hacen por recibir a dos equipos de Sudamérica sigo siendo un uno agradecido por todos los años que he venido a España por lo bien quemar recibido pero no depende de mí si haya autoridades y depende de si le da un mensaje muy claro a todos los simpatizantes hincha de Boca estos un agita el fútbol argentino que hoy estamos jugando aquí en Madrid y hay que vivirlo en paz hay que vivirlo con alegría Ike de pueblo resultado se disputarán unos noventa minutos un enganche a nuestros jugadores

Voz 1375 11:36 eh residente Ángel Ichi un placer saludarle y conocerle que tenga mucha suerte el domingo