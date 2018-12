D'Onofrio: “Se tenía que haber jugado en River, no tenían que haber clausurado el estadio”

Voz 1375 00:00 bieber que está ahora mismo ya en sintonía Larguero también junto a Iván Álvarez en el hotel de concentración de River Iván hola de nuevo

Voz 0889 00:06 por aquí sigo Manu en el hotel de concentración de River Plate el Eurostar Madrid Tower donde hay tranquilidad a esta hora de la noche un ambiente que se agradece porque ya está con nosotros en sintonía del Larguero el máximo dirigente de River Plate Rodolfo donó al presidente buenas

Voz 1 00:19 pues aquí estamos muy felices de estar aquí en Madrid que realmente la decidida de más lindas hay el cariño el amor la calidad de vida que tienen ustedes para mí siempre es envidiable y vengo muy feliz de Madrid

Voz 1375 00:33 Manu ya te escucha el presidente Rodolfo de la sintonía del Larguero presidente Rodolfo buenas noches

Voz 1 00:38 buenas noches como estamos aquí estamos recuperando nos está nuestro cuando uno vaya a dormir el quiere tengo que dormir profundamente porque no miramos de llegar el cambio de horario las doce horas en esta ciudad estar en las instalaciones de Real Madrid tengo amigos aquí en Madrid desde Cerezo como presidente del Atlético de Madrid y también a Gil porque no asumió ni aquí en Aletic como también aquello que están en el Real Madrid porque tú sabes que ETA es la Casa Blanca pero también unos autodenominados en la Casa Blanca en la Casa Blanca eh yo cuando visitan el Museo de la el Madrid veo la camiseta de River que está en el museo con gran orgullo y una buena relación también con el presidente con Florentino Pérez que hemos conversado yo antes de venir también me escrito conel para nosotros es una tristeza enorme no poder tener esta revancha en nuestro estadio que perder una localiza a perder una ventaja deportiva muy grande porque hemos tenido quiero jugar a la cancha de Boca no podemos jugar en la nuestra pero felices también por qué no de estar aquí en la Casa Blanca no vamos a sentir un poquito en casa o sea que no Madrid Atleti usted con quién va IB no voy a ser muy sincero en cualquier equipo pues contra el Real Madrid voy por el Real Madrid así lo sienten los hinchas de River pero eso no quita el cariño inmenso que le tenemos a a quiénes están en Athletic porque Simeone fue el técnico de River soy un técnico que no sacó campeón también Don Ramón

Voz 1375 02:10 pues lleva usted cinco va a cumplir cinco años en el en el cargo como presidente de River antes fue vicepresidente de la AFA el que ustedes invoca estén aquí en Madrid es un fracaso para el fútbol argentino sí

Voz 1 02:23 yo creo que es una vergüenza es una vergüenza que un partido que es histórico esto como imagínense ustedes jugando la Champions Nairo disparate este disparate tiene causas las causas las tiene que en algún qué pasa en todo el mundo lo tenía lo veía en un partido necesidad de Liverpool quién era estas cosas ocurren en el fútbol mundial ya vaya de la gente seguridad esto se debió a que a unos ochocientos metros de la esté de River confesado por la seguridad de la ciudad y confesado por la seguridad nacional fue ello les llaman un descuido o un error pero algo este realmente muy mal hecho que no han tomado la prevención contra personas que existe en el fútbol y que no deben existir como indeseables para una actividad deportiva o para cualquier actividad social que cometen actos vandálicos como el Ter arrojar piedras algo que no pueden estar al lado de un micro tienen que estar a una distancia mira te voy a contar algo ayer cuando veníamos para para Madrid tuvimos una custodia que yo no creo que ni en el G20 que acaba de Guridi en Argentina cortaban avenidas la vía policías por todos si el diez por ciento de eso lo hubieran hecho en el momento que el equipo de boca estaba a ochocientos metros de estadio de River este partido ya se hubiera jugado este sábado no estaríamos viviendo todo esto

Voz 1375 03:53 el presidente eh lo que ocurrió fuera del estadio usted siempre ha dicho que fue responsabilidad de de de la policía de de las fuerzas de seguridad de de del Estado en este caso de de la de la responsabilidad de la seguridad de Buenos Aires del Gobierno Iker ajeno a River desde Boca Juniors sea acusado durante todos estos días que también hubo incidentes dentro del estadio y por eso boca no quería jugar quería que le vieran el título de campeón sin jugar el el partido de vuelta que tiene que decir ustedes eso

Voz 1 04:24 pues lo primero que decir que no lo dice River lo dijo la gente decir lo dijo el jefe de la ciudad de Buenos Aires también reconoció el descuido de lo que fue la seguridad en ese momento decir River es ajeno Napster luto a todo lo que pasó River jugó en Boca y tiene la ventaja deportiva desventaja de horas de Neri que jugar no en su cancha sin su público que es una desventaja deportiva y la vamos a jugar por es una decisión de la Conmebol

Voz 1375 04:56 se considera perjudicado por una semana considera perjudica

Voz 1 04:58 K2 Peer cómo no vamos a pensar que gente humilde que ha comprado su entrada para estar ahí ahora les dicen que estar aquí tiene que venir a diez mil kilómetros y pagar un pasaje de miles de dólares y hospedarse en este lugar cuando ni siquiera la capacidad de los aviones lo puede hacer esa cree que cree que podría haberse jugó en otra en otra ciudad de Argentina o en otro país de Sudamérica no primero Sandrine haber jugado en River porque no tienen por qué clausurar esta de The River porque esto ocurrió por un problema de seguridad

Voz 1375 05:26 Soler ha quedado claro digo en caso de que no fuera el estadio de River usted hubiera preferido o debiera haberse jugado en otra ciudad de Argentina o en otro país de Sudamérica

Voz 1 05:35 es que yo creo si ustedes creen que un partido que no se puede jugar en el Real Madrid y el Atlético de Madrid o el Barcelona es lógico que éste lo lleve a jugar a París a Londres es una vergüenza para el fútbol argentino la celebración del fútbol argentino que pertenece a la Conmebol tendría que haber defendido al fútbol argentino usted no puede sacar el clásico más lindo del fútbol argentino de la Argentina eso es esto realmente es algo insólito

Voz 1375 06:08 como su relación con el presidente de Boca ahora mismo

Voz 1 06:11 buena simplemente que se lo he dicho me gusta la gente que tiene palabra la gente que me da la mano tenía que cumplir su palabra al otro día pero resulta que mientras yo les di la mano y la palabra para poder jugar al otro día estaban elaborando en esa noche una presentación para ganar los puntos fuera del estadio

Voz 1375 06:30 eh en Madrid presidente estamos encantados de vivir este partidazo de este ambiente de fútbol y por otro lado preocupados por por lo que pueda ocurrir entre las aficiones de Ribéry de de boca sabe usted exhiben en barras bravas de boca especialmente de su club The river

Voz 1 06:45 si hay algo que no quiero ir a lo barra brava no los quiero ver en Driver ni lo quiero ver en ningún lado espero que no los echan estadio es muy simple porque para poder echarlo del estadio uno lo que tiene que tener es el comprobante y los elementos que determinen que han generado perturbaciones disturbios en el estadio River tiene más de doscientos cincuenta personas presentado como derecho de admisión para que las autoridades del Gobierno de las ciudades del Gobierno de la nación no los deje entrar pero esto en el fútbol argentino para determinar si ustedes miran hoy algunos medios van a encontrar que por suerte a Dios gracias se está elaborando una ley ya en la Cámara de Diputados hoy para terminar con esto la única manera de terminar con esto no es que los clubes podamos hacerlo nosotros no somos el Ministerio del Interior no segundos No somos la Policía nosotros no podemos salir a enfrentar a estos tipos lo que podemos hacer es tomar medidas como las que hacemos es suspender los es echarlos pero los que tienen que realmente lograr que nunca más a un estadio unidad para que toda la familia puedan estar vivir es sacar este pequeños grupos porque no es del noventa y nueve por ciento de los que van a un estadio o los que siguen el fútbol no tienen nada que ver con Eto'o delincuentes

Voz 1375 08:06 Chaves y vienen a Madrid los barra brava The river

Voz 1 08:09 no no tengo la menor idea porque ni seco no van a ningún otro lado lo único que espero es que todas las medidas de precaución que se tomen como para que ni de pasen cerca al estadio del Real Madrid el otro día en el estadio de River les voy a contar algo cuando do estos estas personas ocuparon un lugar que se caracteriza como tienen ustedes en Ciudad Real Madrid detrás de un arduo que está más organizado esto van a un lugar atrás de un arco Iker y lo que ocurrió con la gente de River lo silbó cada vez que hablaron les gritaron que se vayan todos

Voz 1375 08:43 pero además de eso eh por ejemplo Florentino Pérez presidente del Real Madrid o Joan Laporta cuando era presidente del Barça echaron a los ultras del Bernabéu y del Camp Nou los echaron les prohibieron la entrada además de los pitos de los aficionados que está muy bien hace falta que ustedes evidentemente también con la complicidad de las fuerzas de seguridad eh eh expulsen a a estos a estos personajes de del estadio también tienen ustedes que decir nos enfrentamos a ellos rotundamente les prohíbe vimos la entrada al estadio

Voz 1 09:10 no es menor duda que hace años que lo venimos pidiendo pero para poderlo lograr necesitamos que la seguridad nacional y cuando la seguridad nacional pone preso a alguien no lo suelte a los veinticuatro horas el problema que las propias leyes que tienen es que lo toman como Gene que generan un tumulto yp pueden volver a entrar

Voz 1375 09:31 cree que tienen comprados a policías y jueces

Voz 1 09:33 no yo no creo que tengan comprados a policías y jueces sino que la justicia por eso hablo de la ley que se está promulgado necesitamos una ley que sea lo suficientemente severa porque él no es culpable tiene una justicia tiene unas leyes que no le permite accionar con la fe fuerza que tiene que hacerlo y ahora espero que después de esto sea como del once de septiembre con las Torres Gemelas que de una vez por todas terminemos con esto en el fútbol argentino

Voz 1375 10:03 a usted le puedo decir a los madrileños que estén tranquilos que aunque los aficionados de River y Boca no va a haber incidentes y que no va a haber barras bravas usted puede garantizar eso

Voz 1 10:12 yo puedo garantizar que desde el lado de River hemos evitado todo mire ha salido el micro de River hemos prohibido que se acerque a nadie hacer lo que se llama un banderazo sin ninguno de los momentos que River salió o estuvo desde la noche anterior en esté de River se acercó nadie hacer ningún acto en ningún tipo porque River lo que quiere es venida disfrutar este partido a ganar o perderlo pero siempre con una convicción que tenemos valores que tenemos palabra que cumplimos nuestra palabra y que lo que pretendemos es que sea una fiesta y vuelvo a decirles yo con el Real Madrid tengo una relación personal mi relación personal viene desde la época de don Alfredo mi relación personal viene porque don Santiago Bernabéu vino a mi casa mi cuando mi padre era interventor del fútbol argentino he podido compartir con él y su mujer en casa tengo admiración por el Real Madrid siento que cuando estoy aquí me siento Noemi casa no es River pero nos sentimos medio en casa porque esa es la sensación que tenemos histórica unido al Real Madrid y todo lo que vamos a vivir y la garantía que hoy es que van a era un equipo que va a tratar de ganar que va a tener un rival y que va a respetar todas las reglas de juego como siempre lo así Moyá insisto tenemos valores tenemos palabra y eso es lo que yo creo que a la larga el día domingo va a tener que triunfar váteres que triunfar el bien sobre el mal donde

Voz 1375 11:45 Adolfo donó frío pues muchas gracias por por atendernos bienvenido a España bienvenido a Madrid que haya mucha suerte en ese partido ya cuando pase el partido me imagino que volverán a hablar de palacios y esto con con el Madrid no

Voz 1 11:57 sí ya hemos hablado antes Butragueño estuvo hablando con en su francés Coli Ikeda íbamos a conversar una vez terminado todo esto reitero que más le agradezco al Real Madrid el hecho de que nos cobija en sus instalaciones para Gerrit haga sus prácticas así infeliz infeliz de ver una afición tan linda y un estadio tan lindo va a ser un honor jugar en este estadio ya está todo lo que Leconte de lo que pasó antes para nosotros está terminado lo que ahora tenemos es el pensamiento puesto en el domingo el pensamiento puesto de los jugadores el cuerpo técnico quizá son los aficionados a ir a una fiesta conseguir que realmente nuestro país que están lindo crezca Hinault detenernos en esto que es simplemente un juego

Voz 1375 12:44 pues Dios le oiga Rodolfo ojalá que haya un antes y un después de de este partido en Madrid para el fútbol argentino les dejamos que se vaya a descansar mucha suerte para el partido del domingo

Voz 1 12:53 muchas gracias Si gracias por acompañar de de semejante medio tanto seguimiento que uno pueda expresar iré vuelvo a decir con mucha paz con mucho amor mucho cariño para que esto sea realmente una fiesta

Voz 1375 13:07 ya se lo contaremos el domingo ojalá que sea así hasta luego Rodolfo un abrazo hasta el presidente de

Voz 2 13:12 River Plate e Iván dejamos al presidente de river que se vaya a descansar que mañana ya mañana ya viernes estamos a dos días de que se fijó esa gran final en el Bernabéu