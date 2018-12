José María Benito: "Hay 5000 efectivos, pero preveo que puede haber incidentes"

Voz 1560 00:00 seguiremos pendientes de cualquier novedad pero antes dieron al debate le voy a preguntar a José María Benito que es inspector de policía que es el portavoz de la Unión Federal de Policía e está al teléfono en sintonía El Larguero José María Benito buenas noches

Voz 1 00:13 qué tal Manu buenas noches buenas noches gracias por atendernos

Voz 1560 00:15 ah bueno estaba llevo charlando un rato con presidente de River y Boca esta noche los dos en el larguero y es verdad que bueno parece que todo se ha olvidado que todo está tranquilo que sólo hay ánimo de que de que todo transcurra por un camino de paz y de fútbol y tal pero mañana habla el delegado del Gobierno pero queríamos tener una opinión esta noche en El Larguero de la policía española hay preocupación José María con lo que se avecina este fin de semana en Madrid

Voz 1 00:42 pues a preocupación evidentemente que la hay ya hay preocupación porque a pesar de que como ha con Alfonso todo está más o menos diseñado el dispositivo de seguridad está perfectamente planificado estudiado y se va a llevar a cabo es evidente que lo que más preocupan no es esta gente que va a venir pues en vuelos organizado vuelos chárter perfectamente pues eso en grupos donde la policía les va a acompañar a esas fan zone donde luego pues les va a trasladar escoltados al estadios totalmente separadas ambas aficiones donde una vez que acabó el partido pues se semana trasladar a esos dos plazas donde el ganador celebrará si haber ganado esta Copa pero eso no es lo que preocupa lo que preocupa es toda esa gente que pueda venir venido este partido y que lógicamente no viaje dentro de estos grupos organizados y que va por su cuenta y no sólo de Argentina ni siquiera de España no sino de países como Italia Alemania o Francia donde bueno pues hay una colonia argentina importa ante esa es la gente que realmente preocupa porque esta gente no va a estar controlada con estos pocos aficionados

Voz 1560 01:41 a máxima Sarro que es uno de los cabecillas de los barras bravas será impedido su entrada en España sea deportado para que vuelva a Argentina si finalmente llegara dice que según las informaciones es que no va a venir pero ocurriría lo mismo están absolutamente controlados estos cabecillas de barra brava si ponen un pie en España

Voz 1 01:59 sí están perfectamente controlados de hecho yo creo que la decisión de dice que como bien de interés es la de la de no venido España obedece precisamente a esto el yo creo que era consciente de que

Voz 1560 02:09 sí pone claramente iba

Voz 1 02:11 el rechazo en frontera que es la denominación que técnica que que se les aplica Cell rechazaran frontera tienen que coger otro avión de vuelta Butarque pira yo creo parado ha preferido no corre riesgo por lo tanto la decisión ha sido la de lado no viajar

Voz 1560 02:25 Nos vamos a ir enseguida al debate que hacemos cada jueves en El Larguero pero te te voy a hacer la misma pregunta a José María que vamos a hacer ahora con Romero con Gallego con Antón Meana y con Torrejón crees que hemos hecho bien en general ha hecho bien la ciudad de Madrid en decir venga para acá el River Boca

Voz 1 02:40 bueno vamos a ver esa pregunta yo creo que sería bueno hacernos la del lunes no

Voz 2 02:43 claro claro de lo que suceda de aquí al lunes no

Voz 1 02:46 hombre qué duda cabe de que si se tratara de un espectáculo deportivo simplemente no trascendiera más que su espectáculo deportivo pues qué duda cabe que hemos hecho bien se calculaba que el beneficio para la ciudad de Madrid puede rondar los cuatro millones y medio de euros Fox que duda cabe que económicamente puede ser rentable no para la ciudad conocido como Madrid qué duda cabe que el avión muy poco tiempo para diseñar un dispositivo de seguridad es verdad que esto no es lo mismo que si ese jugara un partido de alto riesgo en Madrid entre un equipo local el Real Madrid Atlético Madrid y uno que viene de fuera porque lógicamente la afición del Real Madrid el Atlético Madrid está perfectamente controlada aquí son dos equipos de y además dos equipos Escurras aficiones dos brava eh pues muy violentos esto hace que lógicamente haya que ha habido au tuviera que ha diseñado esta seguridad con mucho más tiempo del que se ha hecho pero bueno al final la premura de tiempo ha hecho que tuviéramos que reaccionar pues es de una manera pues yo creo qué especial y excepcional no yo espero y deseo que no suceda nada hay que al final tengamos que alegrarnos patinar aquí pero la preocupación como decíamos al principio existe existe esa preocupación insisto porque hay mucha gente que no va a estar controlada que va estar bueno pues fuera de los ámbitos de lo que es esa protección a ambas aficiones y qué duda cabe que son gente bueno pues sé que no vienen aquí precisamente pues se ha

Voz 2 04:03 a saber a pasar una tarde de compras y si al Bernabéu

Voz 1560 04:06 a José María como inspector de policía como portavoz de de la web PP tu olfato te dice sin alarmar ni más ni menos de lo necesario si te preguntara directamente un ciudadano de Madrid José María usted cree que va a haber incidentes estos días en las calles de Madrid

Voz 1 04:24 pues mira sin alarmar yo te diría que a pesar de que la policía va a poner todo de puentes su parte cinco mil efectivos no sólo de política sino de Protección Civil Bomberos Policía Local etcétera etcétera yo preveo que sí que puede haber incidentes no insisto sin querer alarmar pero es evidente que no todos te puede tener controlado ya dimos otro partido de alto riesgo pues se entre entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid también todo parecía que estaba perfectamente controlado y lo estaba pero a pesar de esto pues qué duda cabe que puede haber gente que sin ir al partido simplemente pues ni acercarse siquiera al Bernabéu que va a estar va a hacer un control férreo con tres anillos de seguridad pulseras etc etc pero quién dice que no se vayan a ir pues yo que sean la Plaza Mayor que se emiten por redes sociales en la Plaza Mayor y al final bueno pues se produzcan en su editorial antes que nadie deseamos es inevitable

Voz 1560 05:12 incluso durante el partido no sé si os preocupa más a la policía española antes durante o después

Voz 1 05:18 yo creo que lo que más preocupa fundamentalmente este el durante sino que lo que preocupa es el antes yo creo que a partir del mediodía del domingo es la hora crítica y bueno pues ahí toda la noche del domingo también a Beckett es perder el partido por eso celebraciones bueno pueden insisto que produzcan algunos incidentes que desde luego nadie deseamos