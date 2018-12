Miguel Poveda: "Lorca tendía puentes para que el ser humano viviese en armonía"

Voz 0738 00:00 Federico Federico en lo que es el mar para Federico

Voz 1578 00:06 bueno es la

Voz 1 00:09 quizá un lugar donde donde llega a gente de todos lados donde en lugares donde donde siempre dan la bienvenida a la gente de fuera ojalá fuese todavía así quemar fuese no lo que es hoy día en algunos casos que arrastra vidas que que huyen de la guerra sino que fuese un

Voz 1578 00:34 Puente

Voz 1 00:35 para recibía a la gente por lo menos ayudarle

Voz 0738 00:40 pues eso me gustaría siempre pregunto a los invitados por el Faro de su vida lo que pasa es que habiendo citado ahora pero habrá puente yendo este programa sobre los puentes te voy a llevar a un sitio que es el a una noche de julio del dos mil doce en la Residencia de Estudiantes donde había un faro muy importante Chavela Vargas se establecieron muchos puentes entre México España entre flamenco la ranchera la copla que fue aquella noche partí

Voz 1578 01:19 la poesía aparecía pues eso

Voz 1 01:22 Puente maravilloso son puente que incluso y provoca eh

Voz 1578 01:31 tu propio movilizar tu propio destino no es en el caso de Chavela que estaba en México ya mayor cuando veintitrés años y ella quería venir a la Residencia de Estudiantes para despedirse de Madrid que tanto habían dado pero en un entorno en un entorno íntimo en un patio de un colegio de la esencia

Voz 1 01:50 a despedirse de García Lorca aquí

Voz 1578 01:54 y pudo con todas sus fuerzas llegar aquí a España hacer ese concierto último

Voz 1 02:01 con compañeros que ir

Voz 1578 02:05 pues estuvo pues cayó gravemente pero sacó la fuerza necesaria para regresar a México Imma a los pocos días es decir en su cabeza y en su alma en su corazón estaba y venir a despedirse sacó fuerzas de donde no tenía incontrolado su destino oí dijo me voy a morir de México y lo consiguió no consiguió venido a despedirse de su gente también

Voz 2 02:31 qué fue aquella madrugada aquella noche de concierto

Voz 1578 02:34 bueno yo creo que ha sido de la noche más bonitas de mi vida porque vivir aquella experiencia era maravillosa tener ese control de tu tu destino y luego a la vez cantar y contar el amor el desamor la poesía con esa verdad con esa autenticidad en un mundo en el que todo es bueno todo no lo que ser pesimista pero donde bueno te topa con mucha mentira hay pues pero a verdad absoluta hay de de la forma del decir y Chavela era está al frente a una semana ante un adiós en algo maravilloso sí

Voz 3 03:11 ah sí la de él Jordi acogiendo una Pelé exponerlas ímpetu

Voz 2 03:36 has dicho dos veces poder controlar tu destino tienes la sensación de que se puede controlar el destino que hay determinadas personas que lo consiguen que relación tienes con el destino

Voz 4 03:48 bueno y proyectar en en en positivo oí

Voz 1578 03:53 yo creo que ayudan un poco cuando una persona es optimista de repente parece como que cambian las cosas en tu a tu alrededor no como que consigues que obtiene logros no que que no tiene un pesimista no que todo lo ve negro y todo Nadal le satisface proyectarán más que negativa da tanta negatividad suelo alrededor que lo que al final consigues negatividad pues un poco de una manera sí

Voz 4 04:19 hay en este caso hay gente que tiene

Voz 1578 04:22 esa fuerza que que tenía Chavela que lo pudo controlaran hasta pues hasta límites insospechados no está jugar un poco con su salud con ese noventa tres año agarraron un avión de tantas horas no venir ensayar atender a los medios cantar volver a Méjico morir o sea es es algo es algo que lo visto en en muy poquita gente

Voz 0738 04:47 y eso que tú naciste un trece martes

Voz 2 04:50 no te estoy oyendo hablar tanto de El optimismo ir está bien eso es eso es irse porque eso te ha acompañado toda la vida lo de nacer un martes y trece no

Voz 1578 05:01 sí sí a las trece horas dado entre el trece como muy presente en mi vida y no sino dar supersticioso yo creo que el ser humano a veces nos cargamos de de tontería aún respetando por supuesto lo asociaciones de todo el mundo pero hombre también les vamos a cargar a un número sabe hombre no ella ha tenido realmente mucha suerte al pese a haber nacido martes trece horas trece horas y doce minutos bueno bueno todo el trece estaba ahí también ya en los minutos

Voz 4 05:32 he tenido suerte porque he tenido

Voz 1578 05:35 que una actitud de positivismo todo continuamente de lucha de constancia de una capacidad de aguante de amor por lo que hago y eso puede con todas las peticiones debajo de una escalera de hago todo es esta no la suerte pura puedes controlar de alguna manera yo pienso no creo que puede con depende como proyecte es tu tu vida y tu tu energía bueno puedes mover cosas

Voz 2 06:01 este este Gatopardo que ha Grecia el ciudadano de Federico Iggy esta conversación que empezó en la Residencia de Estudiantes va a viajar ahora a esa casa de Badalona en la que tu madre te arroja pasea por sonaba Bambino si la música la ponía a tu madre Pink Floyd si la ponía tu padre

Voz 1578 06:20 sí sí sí la verdad es que si este último trabajo abre es bonito recordar volver a la niñez au sabes ha sido maravilloso porque de repente se activan recuerdo que en el en el vivir del día a día en este correr que yo como sabe se quedan como guardados no parece que que hay cosas que se han olvidado y noi yo creo que están como almacenadas ahí quiero más que hay que volver a darle a las teclas para volver a revivir lo que he hecho yo con este trabajo vuelta o leer en mi piso he vuelto a entrar a mi habitación y el cuarto he vuelto a sentir la energía de mi padre de mi madre haciendo la faena de la casa Hay cantando

Voz 4 07:00 por Mino y muy buenos otra vez a vivir

Voz 1578 07:05 que es maravilloso sea volver ahora añejas lo mejor que puedes a lo mejor que puedes hacer no para para un poco también pintar te veo dónde viene quién eres conocerte poco más adivino no lo que te has convertido con los años

Voz 5 07:21 sí sí no

Voz 2 07:44 otros entes ahora han reconocido insinuó habrán interpretado por la conversación que estamos hablando con Miguel Poveda que nos acompaña esta madrugada en el faro que ha hablado de este disco que tiene un título muy elocuente el tiempo pasa volando y es verdad que el tiempo pasa volando

Voz 1578 08:02 pero no así ha pasado muy corriendo porque además en esta profesión y muchas veces vivió pendiente de yo vivo pendiente siempre de la fecha que vienen después pues por ejemplo vivo pendiente del siete

Voz 1 08:15 de diciembre que que estaré en en el en el Real en el Teatro Real de Madrid

Voz 1578 08:20 o siempre pendiente de una fecha viviendo pendientes del del futuro y is presidentes de va escapando no cuando te dado cuenta han pasado por delante de ti treinta años índices temió con lo que yo tengo que aprender todavía con lo que yo tengo que hacer con la necesidad que tengo que hacer cosas y lo que desperdició el tiempo cuando he sido joven porque no lo he tenido respeto el tiempo pensado que iba a hacer un eterno chaval de veinte años y eso no no es así

Voz 1 08:48 por eso

Voz 1578 08:49 quiero que que eso sea de de alguna manera un poco reflexión para la gente joven hay para que no desperdicia el tiempo es muy valioso no con tu familia con tus amigos y hoy día que también vivimos atrapados en las redes no en un teléfono porque bueno yo es una herramienta que que necesitamos y yo la temeroso por supuesto pero perdemos el tiempo y lo mal gastaban una manera tan terrible que que es una lástima porque se recupera no no se recupera así que el que tengamos de aquí en adelante es que debemos yo creo que saborear al máximo para sacar el máximo jugo

Voz 2 09:24 bueno y además el el disco Miguel en referencia a esto que cuentas el tiempo es un homenaje al pasado al presente con vistas al futuro porque es un disco que hace un homenaje a la tradición pero también a la música contemporánea a la que hemos escuchado todos los discos que hoy a tu madre en casa a los que a tu padre en conjugar eso necesita por su parte tiempo también que es entender lo que uno ha hecho lo que es ahora hay lo que quiere ser

Voz 1578 09:52 no así eso sean este trabajo hemos da otra lectura distinta más actual por supuesto hice hice nota pues la el tiempo transcurrido de esas canciones y como hoy se interpreta musicalmente no me apena

Voz 2 10:05 a respetar también hizo también practicar todo tipo de música

Voz 1578 10:08 así es pero hay una parte importante de respeto y a conservar la esencia primero para que la gente que que escuche vuelvas recordar que es el activo lo recuerdo así hice pongas felino para la gente que que hoy día vive otro tipo de de gusto musical pues que lo conozca también que hay hayan cosas que no se que no se pierdan no que les tengan cariño y respeto no como yo lo he tenido respeto y cariño a la música que que escuchado Mi padres un bisabuelo

Voz 2 10:35 Miguel Poveda vamos a volver a Badalona porque a mucha gente sorprendió que te caras al flamenco siendo catalán pero cuando estuvo aquí Jorge Javier Vázquez también de Badalona Él decía que era un espacio de mezcla de fusión porque había muchísima emigración de hecho hombre es de Ciudad Real tomaré Murcia esas íbamos al revés

Voz 6 10:57 Mi madre es de Ciudad de Puertollano se Puertollano Mi mi padre se si van a Badalona y ahí es donde tú te mezclas con con un montón de gente y un montón de influencias con muchos extremeños que muchos andaluces de ahí viene también tu crecimiento no si claros al crecer en la diversidad de yo creo que eso enriquece mucho

Voz 4 11:16 hay

Voz 1578 11:18 lo además en un ambiente muy familiar donde un barrio donde la gente no solamente eran vecinos sino también Familia no eso eso es maravilloso entonces cuando si veo veo uno de su enfrentamiento están tan feroces a siente lástima porque joe depende tenemos muchos puntos también en común hoy a los que tenemos en contra o o la de las diferencias que tenemos pues te vamos a darla como para de aprendizaje los unos de los otros no yo creo que la diversidad esta es la riqueza que yo afortunadamente Bosé creció en ese en ese ambiente diverso de de gente de todos lados cuando yo volví a Barcelona cuando yo ya me llame Macy P cuando yo me eh independiza y de mis padres yo volví a ello vi fui a la ciudad Barcelona convivir con gente catalana por supuesto y ahí entendí que yo era aunque bebido no admite muy andaluz que yo era catalán que que tenía que empaparme también de la cultura de de mi pueblo de mi ciudad y así lo hizo con todo el amor con todo el cariño de que en catalán ir respire ello a otra Barcelona diferente a la que se respira hoy nota Cataluña respetando todas las ideologías yo creo que que es mucho más bonito un ambiente de convivencia que un ambiente hostil guión yo Dario un llamamiento a algunos políticos que que dejen de tensar cuerdas volamos enfocó a esa esa normalidad de convivencia

Voz 7 12:55 que no quiere que es

Voz 8 13:00 bueno yo no es una canción tres no está bien

Voz 7 13:19 que es Turner K caiga

Voz 8 13:27 ya

Voz 1578 13:29 en una entrevista que no te gusta ganada madrugar

Voz 9 13:33 ni que te hablaran por la mañana enviado

Voz 2 13:37 desde que tienes a un pequeño en casa tu hijo en casa porque como muchos padres Osentierna hacéis tanto no temo no te gustaba nada que nadie hablara ahora buenos y es si mi hijo

Voz 9 13:48 no pero no ocurra mañana despertar no

Voz 1578 13:53 te he dicho la verdad es que sí me hacen muchas preguntas recién despertado sea una responda a la segunda ya me estás fastidiado porque la hambre la sangre todavía no llega la cuarta de digo mira me después de dejar por favor que me tome primero y luego en madrugar pues no yo creo que no me guste es que cuesta claro Nos cuesta todo o no pero me gusta porque aprovecha mucho más el día y ahora que ya consigo madrugar más sí que joe con una edad uno duermen menos pues lo agradezco porque aprovecho mucho más el día vuelvo a lo que hablábamos al principio era aprovechar el tiempo no osea habrá Si hay un día que me levanto a la una de la tarde no me lo pierdo no me riñe me castiga un hombre sí ve vengo de mucho tiempo de trabajar y de dar vuelta y necesito descansar ese día pues perfecto pero no como por norma no yo creo que el día al sol es maravilloso incluso la que esté nublado también no aprovechar las horas del día

Voz 2 14:50 Miguel Poveda cuanto ha servido el flamenco de puente para dar a conocer la cultura española en el resto del mundo

Voz 1578 14:58 pues muchísimo sea todo lo que sea tender puentes ya sea con la música flamenca la música que sea n pues es lo más maravilloso lo lo puede pasar hoy día también y siempre en este caso en el caso del flamenco pues han tendido puentes a medida que hemos ido conviviendo con otras músicas sin complejos sin miedo sin sin perjuicio ir dejando que otras músicas acerquen al flamenco que lo han hecho con todo el respeto todo el cariño hice de repente se han creado fusiones y encuentro maravilloso que quedan para la historia no como los puentes que ha tendido Camarón de la Isla no o Enrique Morente con los poetas con otros músicos de otras disciplinas que lo que han hecho ha sido darnos prestigio los puentes son necesarios para para esas cosas también

Voz 2 15:42 no como el puente que que tendió Lorca entre Nueva York

Voz 1578 15:48 en otro país hace Granada pero nada en Madrid que tanta tantas culturas distintas e incluso con la banda también no prendió un puente maravilloso el el viajó de después de estar un año en Nueva York hacia La Habana iré de ahí siguió escribiendo todas esas vivencia que había había sentido en en Nueva York iba bueno Federico tendría puente de forma continua porque la amaba al ser humano amaba la naturaleza los animales Si Ia al desfavorecido y lo que fiera tender puentes con para que el ser humano viviese en la armonía y el amor no

Voz 2 16:27 Miguel que canta en la ducha

Voz 9 16:30 uu las cuarenta me acuerdo hoy que ves

Voz 1578 16:34 lo que me dijo estilo voy dijo la otra es total no sé qué que como más que cantar estoy analizando es como mi momento de ahí porque tengo que decir a fulanito menganita O'Shea que yo tal entonces lo que canto es o canto las cuarenta mínimo que aquello tiene que haber choque mal estuve ahí sabe me cante las cuarenta vivimos en la cantó alguien mentalmente pero no sólo canta de música

Voz 2 16:58 Patti gusta hablar sólo habla así te respondes

Voz 1578 17:01 sí muchas veces muchas veces cada vez más cada tema sí sí sí habló en voz alta hay incluso mejor que papá digo no os contigo

Voz 2 17:13 de alguna manera bis dos veces la que imaginas la que vives de verdad la conversación que mantiene

Voz 1578 17:18 este paso lo también que es la danza

Voz 2 17:21 estaciones que eso tiene solo y luego la que tiene real las dos tienen la misma intensidad

Voz 1578 17:25 así es de repente estas contestando diciendo cosas en una con Vestas hacen que no se va a dar ni va a existir a lo mejor como tú la piensa de estás adelantan dónde estás enfadado tras discutiendo o estás llevando de un disgusto con algo que no ha ocurrido luego resulta que la situación es otra diferente

Voz 2 17:43 vamos a ir terminando Miguel Poveda quiero que me digas de este disco cuál es la canción favorita de tu madre cuál es la canción favorita de tu padre hijo elegir una favorita siendo un disco tuyo es difícil pero la otra canción que te quiero pedir es cuál quieres que suenen El Faro para los oyentes de madrugada primero la de tu madre cosa que más le gusta

Voz 1578 18:04 pues yo me imagino no le he preguntado todavía pero me imagino que Extraños en la noche por ejemplo que unía a Sinatra con el Pescaílla que la cantaba por rumba sabes y Sabor a mí porque era muy romántica hay Mi padre estoy seguro que igual yo creo que en este caso es un homenaje a mis padres hay un puente hay también entre Nueva York y Cataluña con la rumba catalana y esa esas canciones latinoamericanas si neoyorquina en este caso con con Stalin y la noche y estoy seguro que en los dos veces gustaría esa por lo tanto si a ellos para ellos la favorita para

Voz 0738 18:39 vale ir a quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1578 18:45 ahora mismo mi hijo no ahora mismo mi hijo sin duda porque me me ha puesto los pies en la tierra ya lo iba teniendo poco a poco pero ahora ya de todo aquí es un faro de amor de comprensión de

Voz 1 18:59 no se te convierte en otra persona distinta

Voz 1578 19:02 una sensibilidad una amor una un les relativizar todo y darle importancia lo que lo tiene realmente

Voz 4 19:11 que es esnifar oí

Voz 1578 19:15 bueno espero que ese faro siga iluminando sabes

Voz 4 19:18 que siga ahí

Voz 1578 19:21 buenos imponiéndose como el centro no de de todo donde tenga cada para saber algo tengo que llegar siempre acababa momento no mi barca mi mi mi faro mi mi mi luz mi todo esa es mi faro en hijos mi todos mi Dios es el amor más grande que haya podido conocer y que hay que conocer cuando creía que yo el amor más grande ya lo ve conocido sí

Voz 1 19:42 pues no resulta que los hijos

Voz 1578 19:44 de te enseñan que hay detrás More que es es decir que no se puede medir con nada no

Voz 2 19:48 muchas gracias por habernos acompañado a mí