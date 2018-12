Íñigo Córdoba: "No vamos a descender"

Voz 1375 00:00 ver me pide paso Íñigo Marquínez que teníamos pendiente aún jugador del Atleti hoy con entrenador nuevo con Victoria Nueva Ola Iñigo qué tal muy buenas

Voz 1 00:08 mano muy buenas si entrenador negó

Voz 0802 00:12 Victoria me va pero yo no sé si vale para para muchos porque porque también es verdad que el partido de ida le metió cuatro le Athletic al Huesca hizo el siguiente lunes le pintó la cara El Levante ahora le ha metido cuatro verdad Castellón partido bastante cómodo locutor rojiblanco ha marcado a pares Aduriz y Williams pero a ver lo que pasa lo importante lunes no partido de Liga contra el Girona ha debutado Gaizka Garitano como nuevo entrenador del Athletic y un equipo que acaba de llegar hace curas minutos porque se trasladó en autobús desde Huesca hasta Zaragoza cogido en vuelos chárter que les ha llevado a a Bilbao al aeropuerto de Bilbao ya están en sus domicilios si entre ellos se gente como Iñigo Córdoba que ya parece que va a contar algo más no después de pasar competencia practicamente por temporada en el ostracismo

Voz 1375 00:54 sí señor ahí está en su domicilio ya Iñigo Córdoba después del cuatro cero que le ha metido esta noche el equipo ya de Garitano al Huesca hola Íñigo muy buenas

Voz 2 01:04 hola buenas noches enhorabuena gracias jobar

Voz 1375 01:07 qué qué forma de de de de coger confianza por lo menos no de de conseguir una victoria con cuatro goles además para para coger moral y confianza que es lo que le falta al equipo sobre todo

Voz 1 01:16 sí la verdad es que traemos un resultado favorable y tuvimos que cerrar así lo hemos hecho ahí en el tema anímico puede ser un partido muy importante una zona complicada en Bilbao con camión entrenador como todos sabemos si la verdad es que lo anímico ha sido un partido redondo en el que podemos salir fortalecidos

Voz 1375 01:35 tú jugando que este año te estamos viendo poco no

Voz 1 01:39 bueno si no no he tenido no contando con muchos minutos en esta fase de la temporada aquí

Voz 3 01:46 no queda otra que apretar intentar hacerlo lo mejor posible que el míster me vea que cuente conmigo si les parece bien y si no pues tardes de

Voz 1375 01:55 desde la desde donde el oye qué es lo primero que ha dicho Gaizka Garitano no nos ha dado tiempo ni a entrenar todavía no pero qué es lo primero que se ha dicho el técnico el ex técnico del filial y ahora con vosotros

Voz 1 02:06 bueno me es que es un entrenador de la casa y lo conocemos todos los sí

Voz 3 02:11 Llanos qué estilo de juego tienes que que es verdad que no nos ha dado tiempo a trabajar mucho hemos tenido unas siempre trabajo antes del partido pero nosotros los tres cuatro

Voz 1 02:18 yo a plásticas que quiere y yo creo que el equipo ha acogido bien y las

Voz 1375 02:21 podido transmitir en el campo Íñigo los jugadores nunca queréis que qué tal que caiga un entrenador y encima en Bilbao fíjate doce años la última vez que pasó hace doce años que que no ocurría pero en esta situación era necesario un cambio un revulsivo

Voz 3 02:36 eso no son decisiones que tomen los jugadores sin nuestra nuestra mano la verdad es que Ana ningún jugador parece agradable lo que ha pasado esta semana en Bilbao que a nadie le gusta que le ha destituido al entrenador porque sabe que que no está haciendo mi trabajo y si el entrenador en el trabajo ya está bien es que los jugadores tampoco están haciendo su trabajo

Voz 1375 02:54 está claro que sí

Voz 3 02:56 casi una semana complicada si tenemos el partido para revertir la situación y nosotros queremos la olímpico yo creo que no comer mejor nos va a fortalecer mucho oí a partir de ahora a preparar el partido contra el Girona que es un partido vital

Voz 1375 03:09 sí señor estáis a tres puntos de la permanencia o os preocupa estar ahí tan abajo o hay confianza en el grupo en que se saca seguro la situación

Voz 3 03:17 hombre a nadie le gusta estar ahí abajo no es agradable

Voz 1 03:21 que no que no nos gusta pero sabemos que la capacidad de este equipo de del nivel que que podemos y sabemos que si trabajamos todos

Voz 2 03:33 trabajamos bien y saldremos a sido hacen falta fichajes con no

Voz 3 03:38 eso no no no son de los jugadores no están tramando yo confío plenamente en los veintitantos que vamos en la playa

Voz 1 03:44 ella hay es que somos capaces de revertir la estación nosotros

Voz 3 03:50 la junta directiva decide tomar reticentes en afectan no esta pero estamos así que si viene será bienvenido

Voz 4 03:56 pero no no es algo que has pues no como ahora

Voz 1375 03:59 la última idea de junio hemos hablado esta semana con Javier Clemente con Rafa Alkorta con Íñigo Marquínez nuestro compañero y en la SER con Iturralde González con Rodrigálvarez Bono gente que conoce muy bien el Athletic conoce bien la ciudad la filosofía del club también una encuesta con aficionados todo el mundo coincide lo mismo en caso de que hubiera que descender que seguro que habéis a sacar yo Dios no lo quiera si hay que descender desciende pero nunca se cambia la filosofía nunca hay que fichar jugadores que no sean vascos o hayan formado en Euskal Herria

Voz 3 04:27 yo no voy a cambiar la verdad camino Fira cada uno saque Flu diferente un club único

Voz 1 04:35 me gustaría que si eres así

Voz 3 04:36 pero yo no sé que va a tomar esas direcciones pero bueno esta situación no sólo dar porque no vamos a la extender la vista o te lo aseguro