¿Ha hecho bien la ciudad de Madrid en acoger el River - Boca?

Voz 1 00:00 hola otra vez hola Gallego otra vez aquí seguimos hola Torrejón de nuevo la tengo que decir que otra vez escuchado al director posicionarse de nuevo en el

Voz 1501 00:08 a mí sí sí te te escuchó claramente si no sino hecho

Voz 1375 00:12 eh Antón Meana hola Carreño enhorabuena buenas noches o la Fe Vicente Romero por hacerme feliz y bueno ahí están esperando los oyentes creéis una pregunta muy clara muy directa e creéis que Madrid la ciudad de Madrid ha hecho bien acogiendo el partido River boca creen que no Romero Gallego creen que si Meana Torrejón

Voz 1501 00:33 venga vamos yo creo que sí porque eh lejos de ir al fondo de la cuestión que es que el argentino Buenos Aires ha demostrado que no es capaz de albergar esa final que eso ya es triste porque soy mal no es que soy eso estricto de por sí pero para eso argentino no para nosotros eso no tiene que ver con Nico Madrid y con España es triste que tenga que sacar la final de su ciudad de su país incluso de su continente pero una vez que se ha demostrado que es imposible porque no lo pueden controlar es imposible que controlen una al final de esa envergadura por qué no la va a coger Madrid ahí me parece una ciudad perfecta es la capital del fútbol tienen mejor estadio del mundo el Santiago Bernabéu la mejor afición y sobre todo y fundamentalmente tiene unas Fuerzas de Seguridad del Estado que han demostrado sobradamente capacidad para albergar todo tipo de eventos para rendir bajo presión por ejemplo de amenazas terroristas que esta desgracia en esta ciudad hemos vivido muchas e Hinault sólo amenazas por desgracia también de partido monumentales de incidentes espectaculares en las calles que han sido controlados de manifestaciones de todo tipo que hemos demostrado ser pioneros y que y que estamos muy preparados y que no viene bien es una fiesta del fútbol y además leía ayer creo que fue que el impacto de no sé si directo indirecto de unos veinticinco millones de Europa la ciudad pues oye Unidos eh

Voz 2 01:41 algo algo nuestro y ahora se hace por dinero o lo que sea bueno el malo no será no no vamos a ver primero niego la mayor Madrid no le está haciendo un favor a nadie porque Madrid está contribuyendo a la vergüenza de Argentina este partido se tenía que jugar en Argentina diga lo que diga la comen ball los dirigentes del fútbol sudamericano o lo que quieran los propios jugadores de Boca ahí de River han dicho hoy que están avergonzados de que ese partido se tenga que haber traído unos ha escuchado también ahí

Voz 1 02:12 es te ha dicho que Madrid es un ejemplo es Madrid es un ejemplo pero que estas cosas pero sí que María es un ejemplo porque Madrid se ha equivocado porque esto es un partido entre dos equipos argentinos que gente que no se podía juegan Argentina por que que esta equivocado Dios

Voz 2 02:27 yo di este partido se tenía que haber juegan Argentina hemos traído a puerta cerrada o con una afición solo o donde fuera pero este partido no es una filtración en Argentina porque es una vergüenza para el país y para la Sociedad Argentina que lo saque tú imagínate que a nosotros nos dijera mira no podéis organizar una final de la Copa del Rey sí la vamos a jugar en Stalingrado porque no tenía las condiciones estaríamos Indignados Nos daría igual que Stalingrado nos pusiera alfombra roja lo que les diera la gana

Voz 1 02:56 anda argentino estamos hablando Madrid pero yo creo que español

Voz 0231 02:59 muchas más importante que una vez que alguien que está muy por encima de nosotros muy por encima del fútbol español que es la Conmebol los que pone las reglas a su torneo deciden

Voz 1 03:08 por encargo te cago nació educado

Voz 0231 03:11 John información digo un cargo que ellos mandan en la competición toman la decisión de que el partido no se va a jugar en Argentina es que no se puede jugar se va a jugar fuera de Argentina me parece que es un acierto que la ciudad de Madrid ofrezca el equipo están encantados acabamos de hablar con Boque con River que dentro del desastre están contentos de que sea Madrid preferían Madrid que Qatar y otros sitios permanente

Voz 1 03:33 estoy además que para el literal veinte que exacta el Madrid es un ejemplo de mano de mano dura contra los suyos esa esa es ambiente enemigo

Voz 2 03:41 yo no quiero empezar por el dinero yo por empezar por el dinero creo que hemos perdido una oportunidad fantástica para demostrarle al mundo o intentar enseñar al mundo que por dinero no todo vale si el impar

Voz 1 03:51 por lo visto lo organismo eh porque no nos no Pedro el primero porque no

Voz 2 03:54 el impacto si el impacto económico en la ciudad va ser de veinticinco millones de euros bueno pues los tenemos que sacar de otra cosa no de sacar las castañas del fuego a un partido vergonzante con unas imágenes que nos han indignado a todos y da la vuelta al mundo si los argentinos no son capaces de organizar este partido que lo suspendan llevamos una semana creo que una semana haciendo protagonista a mí me han hecho tres cuatro cuatro esos contra el Real

Voz 1 04:21 ya se está poniendo de parte sí siempre a ver Romero

Voz 2 04:25 llevamos una semana o más haciendo protagonista en El Larguero un pedazo estábamos Alfonso Ojea porque no tenemos claro para para sumarle a todo a todo lo negativo que yo veo que el partido se dispute fuera de Argentina y que por tanto se dispute en un maravilloso estadio que eso no está en debate en una maravillosa ciudad que eso no está en debate como es al estadio Santiago Bernabéu de Madrid llevamos una semana dándole vueltas al sistema de seguridad de gente de Suria del Real Madrid no puede ir a Huesca porque se tienen que quedar aquí porque tienen todas las orejas tiesas porque no las tienen todas consigo los argentinos lejos de controlarlo sacan de la cárcel a un animal le permiten viajar y nosotros les no

Voz 1 05:01 la acción de gobierno

Voz 2 05:04 si deciden qué se puede hacer es porque se puede hacer una cosa así decidido que ellos no han decidido qué se puede hacer a ellos les han dicho vamos a hacer el partido movernos que es una cosa muy diferente persigue saben como tú has dicho al principio que en este país pero sí las esta ciudad del incremento jugando instancias pero estamos muy acostumbrados a este tipo de seguridad lo más y la Policía Nacional pero que te da igual que me da creen que no se puede hacer todo un ejercicio vencido que yo estoy convencido de que aquí se puede hacer ya está pero que yo niego la mayor claro que sí de ese partido negacionistas marca el bien claro el mensaje al mundo del fútbol el mensaje al mundo el civil

Voz 0231 05:42 estado de este partido hubiera sido otro muy diferente

Voz 1 05:46 no dejar y además y además muy bien

Voz 2 05:50 sí sí está muy bien que se puede hacer el partido que estamos capacitados Dragan Otero no pero vamos a ver qué nos vamos a convertir en el parque temático de los derbis peligrosos del mundo no es una cuestión de una cuestión puntual que termine veré vamos a ver no cesa a partir de ahora sí Estambul no quiere organizar un derbi entre los dos y engrosa aquí estamos España una Alianza Civilizaciones sí

Voz 3 06:14 vale ya vale

Voz 1 06:17 si hay un

Voz 2 06:19 pues San Petersburgo amenazó de violencia vamos a jugar en Madrid

Voz 1 06:22 aquí si hay un derbi de entre dos equipos

Voz 2 06:24 desde Londres gestión vamos a jugar a Madrid no hay que someter gratuitamente a la población de la capital de España a la tensión que llevamos setenta y dos o dos semanas que si vienen los hoy si se va a cortar la Castellana que si no sé qué

Voz 1 06:39 pero de momento vive a las afueras y tú no voy el domingo y al centro de Madrid aunque yo pero no pero nos va el partido

Voz 0231 06:50 de hecho una encuesta que mañana escucharemos en SER Deportivos salvo un par de seguidores sueltos en la afición del Madrid al que yo he preguntado que han sido bastantes todos estaban de acuerdo con relacionarse jugar en su estadio que fueron a fiesta del fútbol argentino es que estaciones casi punto pero yo no he escuchado hoy en el partido cincuenta y cinco personas a nadie del Madrid ningún hincha socio quejarse al club no he visto protesta de los seguidores del Madrid porque deja en su estadio

Voz 2 07:18 el agente cuánta cuánta gente cabe en el Santiago Bernabéu si os en Madrid y si David así como REC cincuenta y cinco mil siete millones no es una opinión que que poner está muy bien poco encuestas son muy bien pero creo que sido era para eso

Voz 1 07:32 no hay mejor cara vuestra para eso lo político para que hablen por nosotros y nos han hablado y han dicho que habéis deben que deben acogerlo Rusia pregunta si te recuerda Antonio hace cuatro meses estábamos acojonado cuando fui

Voz 1501 07:45 no porque era el poder no sé cuántos ultra no es late

Voz 1 07:47 nada de ya fue unos gente de organizar lo que pasa y eso sí

Voz 2 07:51 a un paisaje una sabes lo que no hicieron los rusos pues vamos a jugar la final entre Croacia y Francia como nosotros no somos bueno pero Argentina ha demostrado que no es yo pues bueno no si yo era escapar pero terrible te diré los que tiene que los dirigentes estos a los que tiene en tan alta estima Meana que dice que son de una raza superior no te he dicho que tiene toda la potestad del fútbol puede con todo no pero escribe el mensaje que tendrían que haber dado es perdón en el fútbol no sólo importa el dinero perdón los dirigentes de Boca y River son corresponsables de lo que pasó ahí y por tanto se quedan sin

Voz 0231 08:28 en ese es el mensaje de dirigentes

Voz 2 08:30 que hubieran estado a la altura Homero GW no puede volar el Soccer City lista de el fútbol no puede parar hay mucha yo lo que creo es que hay jugaba hay uno minuto íbamos a los oyentes hay termino nos han regalado un problema y los que no se regalan este este problema se lo han regalado a la ciudad de Madrid que los dirigentes de la Conmebol han sido unos jugosos que han querido hacer una fiesta mundial aquí nos han regalado por Sanidad directa a los dos una pregunta directa y me deja el director puesto que te va a dejar Himalaya vale sólo una pregunta ETA se vosotros alguno de vosotros de nueve de la mañana a nueve de la noche o de nueve de la mañana a doce de la noche llevaría a su familia más cercana o incluso no tan cercana a dar una vuelta por los alrededores del Santiago Bernabéu el próximo domingo Yossi

Voz 1375 09:19 yo no con con tu con tu dos niños se combinan niños en ningún problema al Bernabéu a tres minutos para la una hoy estado enormes los cuatro no no lo porque tú estabas en el debate también la ciudad de Madrid va a albergar el River Plate Boca todos convencidos de que la policía española es muy buena pero necesitaba Madrid asumir este riesgo ya está otra vez dado una aquí y otra sonada pero los que deciden son los oyentes vamos con ellos

Voz 1375 12:52 con Manu Carreño bueno vamos al turrón hola Félix hay mucha gente que ha llamado de Madrid pero no sólo de Madrid muchísimas llamadas que hemos recibido felinos además de Madrid verdad de que parte

Voz 18 13:08 eh eh retiro de retiro mira pues en un texto

Voz 1375 13:11 bueno en pleno centro pues usted ir a Félix cree que ha hecho bien madre

Voz 19 13:16 en acoger este partir yo estoy con Romero y el acompañante quienes Gallego Gallego pues con los dos estoy gallego me conocerá la voz seguro que mío algún que otro mensaje hombre sí sí verdad gallego mañana tienes otro

Voz 2 13:33 es que pues no será es no

Voz 19 13:35 el nepalí la gallego sí lo que pasa es que hay algunos que te envío y no los pone en eres pro Isco Carlos Caixa la verdad es que no se han hecho notar ya nadie ponemos mañana no no me da igual pero que lo sepa todo el mundo deberes pro Isco hilos ese es el contrario lo estaría Berraj hilos de los que seguro los cortas Gallego otro día hacemos debate de esta vez exacto vale

Voz 1375 14:02 sí bueno te eh

Voz 19 14:07 pues yo creo que es lo repito estoy con con Romero Gallego creo que es un error un error grande ahí detrás de todo esto el culpable para mí el mayor culpables Florentino Pérez y esta se que se ha querido apuntar un tanto no sé si lo logra o no pero tiene un problema el problema es que haya disturbios que me temo que puede haberlos aunque confió mucho en en la policía en la policía española y también decir también decir que no me gustaría mucho decir esto pero es que son en el sentido más peyorativo del término los seguidores eh me refiero los seguidores de esos equipos son son indios como decía mi madre eh yo soy primo hermano a lo mejor los conocéis de los hermanos falaz K jugadores de la selección española de voleibol

Voz 20 15:07 bien eh quiero decir que tengo fama

Voz 19 15:09 de allí pero estos son lo que son

Voz 20 15:13 aquí espero que

Voz 19 15:16 no haya ningún problema porque bueno se merece esto Sir hemos erradicado a Ultras Sur frente al Atlético etcétera etcétera creo que que en Madrid no se merece esto el el culpable de todo esto será si ocurre algo que ojalá no ocurra el señor Florentino Pérez nada más Celia

Voz 1375 15:40 gracias por el voto y por escucharnos un abrazo voto para Rodri y para Gallego quería alargar mellor no me parece acertado el feliz pero bueno ya que ya que

Voz 1 15:49 además ha ocultado al fichaje contestando a los oyentes ya no han faltado me parece excesivo el comentario

Voz 1375 15:55 buenas noches o a un dato de donde no se llama José Navarrete de Albacete pues me gusta la gente que no es de Madrid no sé cómo lo veis desde Albacete cómo lo ves tú crees que hace bien María acogiéndose partido

Voz 21 16:10 yo creo que no yo creo que el fútbol ha perdido una oportunidad de diferenciar lo que es el fútbol sentimiento iba sí claramente pues te da negocio ya para matizar un poco digo tengo bueno tuve un negocio que tenía un equipo de fútbol argentino estamos aquí dice dejamos de había local sí si hay que entender cómo vive una cosa por demás muy saque de una falta un córner un un un mal arbitraje que sabes que lo viven de una manera

Voz 1375 16:43 lo saben por experiencia no por experiencia

Voz 21 16:46 en un año y con ellos soy allí en el campo haya a pie de campo y aquí estamos en ese fútbol de una manera que que deban a quitar la oportunidad de disfrutar de ellas hay otro país en su terreno el su campo pues la Copa Libertadores es la primera vez que trabaja

Voz 1375 17:05 sí señor sepa para que la bola de nieve no

Voz 1 17:07 no no aumente que ni la Federación Española el el Real Madrid lleva un duro para que no aumente la bola

Voz 2 17:13 sientes oyentes nos elabora Sadín céntimo quiere parece

Voz 22 17:15 no pero que va Verdaguer tenía un céntimo Diego para que no es el momento que que no vale está claro anotó el voto para ganarlo me voy no la que parte no

Voz 1375 17:24 la Conmebol es la que te el portero pero que yo voto para vaya hay varias maneras de llevarse pasta para Gallego gracias un abrazo hasta luego todos cero un saludo y gracias un dos cero para Gallego Romero hola Antonio buenas noches hola buenas noches de donde no se llama Antonio Coruña de A Coruña y usted cómo lo ve cree que hace bien Madrid

Voz 23 17:46 yo creo que va a en Madrid tenía que haber mentido al ningún con lemas de Argentina con él

Voz 0231 17:55 entonces que no le parece bien ha dicho que me parece muy mal

Voz 23 17:59 te pones a su país que tiene que jugar

Voz 24 18:06 sí

Voz 1375 18:08 claro claro sí sí no no clarísimo que no debería albergar Madrid el partido se aplicar más más alto guía para nada muchas gracias de Coruña un abrazo a Antonio gracias por llamarnos pues tres cero esto pinta feo para otro día enfrente no se qué habíamos

Voz 2 18:28 era fiesta no innova

Voz 1375 18:30 en el hola Marta

Voz 25 18:32 hola qué tal buenas noches buenas noches mire primero que nada te voy a decir que yo tengo la mitad de mi familia gallega viviendo en Argentina hace más de medio siglo que la primera provincia gallega está en Buenos Aires para decirle señor ha sido tan peyorativo y despectivo que el noventa por ciento de la población argentina es descendiente de europeos que se nos trate con el peyorativa la gente

Voz 1 19:02 quién es usted

Voz 25 19:05 hola en segundo lugar todo ido toda mi vida a pasar vacaciones a Mar de Plata La Plata Buenos Aires he ido a un partido de fútbol porque un primo mío cuando era jovencito jugo

Voz 1375 19:18 en el Estudiantes de La Plata

Voz 25 19:20 fui a ver un partido entre Universidad Católica Estudiantes de La Plata partido maravilloso ahí no pasó absolutamente nada era otra cosa es la otra juventud dado otro pueblo era era muy diferente la gente saben ustedes lo que sucede el fútbol la presión típica de un pueblo esté enfermo y pueblos enfermos en América Latina hay unos cuantos

Voz 2 19:47 pues sí pero si ya votos de que si ahora lo remata eh

Voz 25 19:49 no les digo que si vamos a ser muy bien España recibiendo dándoles inmuno Halimi Gemma acaba de llamar mi primo Joaquín de Argentina se da las gracias a España

Voz 1 20:01 aquí no van a tener dos yo digo tres dos el de Joaquín también queremos bien buen botón de regreso

Voz 1375 20:06 pues sí es interesante opuestos te es interesante escucharle de Marta argentina desde Argentina desde Madrid si vives en en voto en qué zona tres tres

Voz 25 20:16 en la zona de Arganzuela

Voz 1375 20:18 crees que hace bien Madrid en acoger este partido por supuesto Valle voten impresionante pues muy bien explicó que no se ha puesto su sitio la verdad que sí eso se Marta gracias por llamarnos un abrazo tu primo Joaquín también no puede valer igual el voto a favor en realidad este poblada Toni

Voz 24 20:35 buenas noches donde nos llama no

Voz 1375 20:38 de no puedes hacerte el empate cree usted que Javi Madrid acogiendo cogiendo el partido

Voz 24 20:45 ni lo viva como de gas necesitamos a gente que no son nada deportivos pero bajo ningún concepto

Voz 1375 20:58 que es que excluyen así de claro no cree usted no cree usted que fuera necesario no que lo acogiera madre

Voz 24 21:05 porque independientemente de que a lo único que puedo no volcarnos es todo hagan verla así toda la oportunidad que nos hagan que nadie

Voz 1375 21:18 además tenía usted pensado venida a Madrid al centro de Madrid el domingo yo yo ya iba va a venir este domingo tú sí está siempre por qué voy todos los días a paseo a muy bien no pasó nada hasta el Puente de Vallecas pues muy bien pues el domingo que realice usted el pase también pero cree que no debería acogió el partido madre gracias Toni un abrazo nada adiós buenas noches buenas noches pues cuatro uno

Voz 1 21:48 para gallego y para Romero estamos muy contentos con el voto de muy el lunes porque madre haciendo algo así

Voz 1375 21:55 en que se está alargando si en Internet del voto es treinta y nueve por ciento cree que si ha hecho bien Madrid sesenta y uno por ciento cree que no me parece muy igualado todo queda llamada