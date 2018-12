El Larguero (06/12/2018): Hablamos con los presidentes de River y Boca y El debate de los jueves

Voz 2 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:10 menos en Canarias estábamos pendientes de ese River Boca del domingo en el Bernabéu estaba ahí Iván Álvarez ha llegado ya River Plate que va a ser local en el Santiago Bernabéu hola iba muy buenas qué tal Manu buenas noches ha llegado River a qué hora cuando ya han hecho durante las primeras horas de Madrid

Voz 1313 00:29 pues ha sido un día bastante largo para la expedición millonaria que ha aterrizado en la capital de España en torno a las cinco y media de la mañana una hora más tarde a las seis y media llegaban al hotel les esperaban alrededor de cincuenta aficionados de su peña en Madrid se han pasado el día descansando hasta que a las seis de la tarde se han ejercitado primer entrenamiento en Valdebebas cuarenta minutos una sesión su B para soltar las piernas tras el viaje un rondo en el que se han ejercitado mañana la segunda sesión a las seis de la tarde también en Valdebebas esa ya será a puerta cerrada

Voz 1375 00:55 enseguida estoy contigo y con el presidente de River en ese hotel de concentración donde están ahora los de River Plate me voy al hotel de Boca Juniors donde está José David Palacio con el presidente de Boca que lleva unas hora

Voz 1038 01:05 es más en Madrid hola Palacio muy buenas hola qué tal muy buenas Manu saludos a todos los oyentes de El Larguero

Voz 0267 01:11 lo que sí El Larguero se emite a estas horas el president

Voz 1038 01:13 de Daniel angelito tiene el honor y el gusto de poder a atendernos y nosotros desde escucharle aquí en nuestra sintonía me decía pero estáis ahora en antena digo estamos en vivo qué tal a presidente muy

Voz 4 01:23 buenas muy buena noche como arma bueno como les ha recibido

Voz 1038 01:26 países como la recibido Madrid muy bien como sí

Voz 4 01:28 prevé una hermosa ciudad un lugar maravilloso de grande comidas que venimos de con todo la dirigencia de boca y como siempre lo hemos pasado muy bien pues mira

Voz 1038 01:41 ya te escucha en sintonía Larguero presidente Danny Angel Ichi que venían en un venían de cenar como te dice y venían con cánticos ya que viene animado el presidente Boca

Voz 1375 01:49 también Ángel Ichi buenas noches buena noche cómo está usted guardado un gusto saludarte sentido mucho de usted

Voz 4 01:56 sí que me alegro poder hablar contigo muchas gracias

Voz 1375 01:59 por lo mismo digo Larguero se emite hasta ahora porque como son cuatro menos en Argentina porque así la gente lo escuche en Argentina antes de ir a la cama

Voz 5 02:06 me parece muy bien allí cuatro horas menos

Voz 1375 02:10 he visto al equipo cómo están los jugadores cómo está el entrenador

Voz 4 02:14 no está Move bien con un sentimiento encontrado si bien cuesta mucho llegar a una final de Copa Libertadores tenemos un gran plantel jugador de mucha jerarquía jugadores de selección de ciento país un gran cuerpo técnico pero bueno sorprendido cuando la decisión de la Conmebol fue jugar aquí en Madrid solamente acatamos la decisión y aquí estamos en Madrid pensando que se iba a jugar a ninguna parte de Argentina o de Sudamérica

Voz 1375 02:44 qué es lo que usted hubiera preferido no

Voz 4 02:47 a ver son sentimiento encontrado yo nunca rechazo y todas las veces que ha venido a Madrid ha pasado muy bien y en un noventa y dos cuando me casé de luna de miel aquí a Madrid he tenido he hecho muchos amigos mucho presidente mucho Clube en España donde la paso realmente muy bien son muy buenos guiones pero cuando se habla de una Copa Libertadores uno siempre pensaba que iba a ser primeros en nuestro país

Voz 6 03:13 si no se podía poner en nuestro país en algún

Voz 4 03:16 lugar de Sudamérica sorprendió a la decisión de la Conmebol pero bueno nosotros solamente acatamos esa decisión y aquí estamos en Madrid y la mañana afirmó entrenar preparándonos para el domingo da lo mejor de los Jordi tratadas llevar nuestra copa nuevamente para no

Voz 1375 03:32 el club una vez que la Conmebol anunció que se iba a jugar en Madrid en el Bernabéu con el visto bueno de la Federación Española de la FIFA de la UEFA del Real Madrid ustedes anunciaron que no iban a jugar

Voz 3 03:41 es más han viajado a España e con

Voz 1375 03:44 el recurso presentado ante Apelación diciendo que no querían jugar y que deberían ser campeones sin jugar el partido de vuelta esta misma tarde han rechazado ese recurso por parte de apelación piensan ustedes ir al TAS o no

Voz 4 03:57 sí se nosotros separamos los dos camino el legal fuera y dentro de la Conmebol después la obligación de presentar el equipo lo dijimos en un primer momento creemos los reglamento de la Conmebol hizo una presentación tenemos una historia muy cercana que no que hemos quedado descalificado por un tema similar por eso yo como presidente más allá de mi opinión personal hecho la presentación para suspender el partido pero lo he hablado con el presidente de la Conmebol y con las autoridades dije que un canal les lo que creo que no tiene cazar legalmente y el otro la responsabilidad de presentar el equiparó

Voz 1375 04:36 así pierde reclaman a las

Voz 4 04:38 no no mañana mismo vayan a sentar al tasa antes de jugar el partido la presentación independientemente de la presentación del equipo que como presidente tengo la responsabilidad de presentar el equipo una que Conmebol haya decidido en la sede pero también tengo el derecho de hacer reclamo dentro una vez agotadas las vías administrativa como pasó hoy primera instancia de segunda estancia poderes y lealtad mañana mismo la frustración bueno

Voz 1375 05:05 noticia de el presidente de Boca aquí en El Larguero que van a presentar esa ese recurso al TAS eh estando en desacuerdo con jugar el partido qué tal es su relación voy a hablar a charlar enseguida en cuanto termine con con usted voy a charlar con el presidente de River con Rodolfo como su relación con él

Voz 4 05:22 normal cómodos presidente las responsabilidades tenemos de representar a los dos equipos más importante de Argentina y y bueno algunas diferencias en lo que es opinión futbolística pero sí sabiendo de la responsabilidad que tenemos unos y que hemos trabajado tanto Rodolfo como son los días previo para decirla todo nuestro simpatizante que es un juego muy hermoso juego de mucha pasión pero que eso

Voz 3 05:51 bueno el ido durante noventa minutos no somos

Voz 4 05:53 digo siempre puedo X le hemos pedido nuestro simpatizante total cordura respetar al que gana dejar que festeja que gana ya que pierdes iba a llevar toda la tristeza pero todavía que se seguir trabajando nunca quisimos ni el presidente derriben y presidente de Boca Quiles habla que pudiera haber tanta agresión pero bueno lamentablemente boca ha sufrido una agresión importante cuando fuimos juega el partido menos impidió cedía no sacó de foco con alguno lesionados es realmente no podíamos ni sábado ni el domingo celebramos la decisión de la Conmebol porque en principio quería que jugáramos igual el sábado domingo por eso no me ha obligado a hacer una presentación para suspender el partido porque hemos tenido jugadores afectado en su visión afectado en físicamente con alguno cortes de vidrios sobre todo ha afectado en los sí que cuando uno viene preparando esta final viene trabajando todo un año no es fácil llegar a una final lo mismo que nadie llegar a una final de la Champions en Sudamérica lo mismo nadie sea una final de de Libertador pues sin preparar así cuando uno va a una final tiene que esté de intranquilidad poder llegar que concentrado Hinault pasarlo que tuvimos que pasar nosotros

Voz 1375 07:12 está claro dos preguntas más quiero hacerle presidente

Voz 3 07:14 eh que es una vergüenza que se juegue en España para Argentina para el fútbol argentino hoy para Argentina como país

Voz 4 07:23 no sé si es una vergüenza pero realmente es algo que los argentinos tenemos que replantear no solamente lo dirigente del fútbol sino todas las autoridades que no tiene garantizada la seguridad pero sí es algo una materia que que debemos primero como dirigente de fútbol como responsable y presidente de un club tan importante como abogada Sonia e trata de seguir trabajando en un mensaje de que fútbol es pasión que su ex amor pero que el fuego no es agredir adversarios ni trata de lastimar adversario fuera de la cancha ahí

Voz 1375 07:57 la última cuestión sobre el tema de los barra brava saber que aquí estamos tan ilusionados y encantados de acogerlos evidentemente como preocupa os por lo que pueda pasar en los enfrentamientos entre los hinchas de River y Boca que noticias tiene usted a esta hora de la noche de los barra brava de boca que vayan a venir a a Madrid sabe cuántos viene por ejemplo sabe si el cabecilla dice au finalmente uno de los líderes viaja a España

Voz 4 08:21 sólo se te puedo decir los dos la decisión nuevo caso Unió no le hemos vendido de la localidad de que no ha dispuesto Conmebol nosotros solamente hemos vendido a socio de boca que haya presentado el pasaporte revisando viene el listado y no le hemos vendido ninguna entrada al los hinchas esto caracterizado y muy conocido en Argentina luego ya no depende del club se han salido del país y están aquí o cómo conseguir entradas lo que puedo garantizar que desde el club Atlético gasóleo no han facilitado ningún entrada ninguna de estas personas

Voz 1375 08:55 eh cuál es su relación exactamente con los barra brava de Boca

Voz 4 08:58 no tengo ninguna relación es una existencia que existe más de cincuenta años en Argentina que cuando se vive la presidencia asiste pero que es decir nunca es imposible acabar con ellos nada es imposible hecho un trabajo una decisión política del Gobierno sí que de puede los presidentes de los clubes tenemos que acompañaba pero el pueda de policía lo tiene el Estado es el primero que tiene que poner a las reglas juego de claro con leyes Si jueces que acompañan esta decisión

Voz 1375 09:29 endurecer las leyes por supuesto la tanto la Policía como la justicia y mientras tanto mientras eso ocurre que no sabemos cuándo ocurrirá hay jugadores entrenadores o incluso dirigentes que son rehenes de los barra brava

Voz 4 09:43 nada en el club nuestro tanto deseo como muchos esta persona conocida tienen derecho menciona hace muchos años que no entran en nuestro estadio ya ha sido decisión de de Estados autoridades así que te puedo decir que más allá de que conozco la realidad a qué Congo a estas personas en nosotros siempre hemos puesto un distanciamiento pero tengo dos repetir el poder de policía apodo de autoridad lo tiene el Estado una a Ray La Hood claras leche clara juez acompaña nosotros tenemos la obligación de sumarnos a esa para radicadas en todo el fútbol argentino

Voz 1375 10:20 sólo quiero que escuchen esta frase de Benedetto jugador de Boca que ha dicho esta tarde eh esto no son tema de de los jugadores yo creo que sí y lo lo han podido habilitar por algo será bueno nosotros bienvenido sea porque es un líder histórico el elevar bienvenido sea deseo porque es un líder histórico de la barra está usted de acuerdo

Voz 4 10:41 mira yo respeto muchísimo hoy conozco mucho a Benedetto que es hincha jugador nuestro club gran goleador lo que pasa que a veces la opinión sale fueran lo conté esto no es una decisión que pase por nuestros jugadores pase por el club la decisión pasa por las autoridades tanto Argentina como española

Voz 5 11:03 cada del país bienvenido sea

Voz 4 11:07 pero bueno a ver los jugadores lo conocen como los coloco yo como presidente de un club pero no pasa ni por nosotros que una persona tan conocida como Odiseo salga el país o por la entrada del país eso depende de las autoridades si no tienen ningún impedimento ya ha salido en Argentina no hay ningún impedimento y entrar a la cancha sano es un problema de clubs yo te puedo sí que los partido de todos los domingos de boca diciendo no entra a la cancha

Voz 1375 11:38 presidente espero que tenga usted suerte en el partido y no sé si está escuchando mucha gente en España y especialmente el partido usted puede poner la mano en el fuego y asegurar que no va a haber incidentes entre los hinchas de Boca River

Voz 4 11:53 lo deseo con todo mi corazón pero no es algo que dependa de mí lo da oscile quiero agradecer a a todas las autoridades española por el esfuerzo

Voz 5 12:04 qué hacen por recibir a dos equipos de Sudamérica

Voz 4 12:08 sigo siendo un uno agradecido por todos los años que venido acá a España por lo bien quemar recibido pero no depende de mí si haya autoridades y depende de si le da un mensaje muy claro a todos los simpatizante hincha de Boca estos un agita el fútbol argentino que hoy estamos jugando aquí en Madrid y hay que vivirlo en paz hay que vivirlo con alegría Ikeda pueblo resultado se disputarán en noventa minutos un enganche a nuestros jugadores

Voz 1375 12:36 eh presidente Ángel sido un placer saludarle y conocerle que tenga mucha suerte el domingo gracias a ustedes y un placer conocerlos hasta luego presidente de Boca Juniors en directo en el Larguero en los dos las en las horas previas al al partido contra River no pasan por su mejor momento las relaciones es obvio acusaciones de uno a otro de otros a uno en el domingo en el Bernabéu estarán juntos se saludarán suponemos relación cordial de dirigente con dirigente pero poco más son relaciones ahora mismo muy frías las de el presidente de Boca Ángel Ichi con el presidente de River que está ahora mismo ya en sintonía Larguero también junto Iván Álvarez en el hotel de concentración de Ribéry van hola de nuevo

Voz 1313 13:17 por aquí sigo Manu en el hotel de concentración de River Plate el Eurostar Madrid Tower donde hay tranquilidad a esta hora de la noche un ambiente que se agradece porque ya está con nosotros en sintonía del Larguero el máximo dirigente de River Plate Rodolfo donó al presidente buenas noches

Voz 6 13:31 aquí estamos muy felices de estar aquí en Madrid que realmente es una de las ciudades más lindas hay el cariño el amor la calidad de vida que tienen ustedes para mí siempre es envidiable y vengo muy feliz en Madrid

Voz 1375 13:43 Manu ya te escucha el presidente Rodolfo de la sintonía del Larguero presidente Rodolfo buenas noches

Voz 3 13:48 buenas noches como estamos aquí estamos recuperando nos gusta no chico

Voz 6 13:53 no no vaya a dormir creo creo que dormir profundamente porque no terminamos de llegar el cambio de horario las doce horas en esta ciudad y estar en las instalaciones del Real Madrid tengo amigos aquí en Madrid desde Cerezo como presidente del Atlético de Madrid vitamina Gil porque no asumió ni aquí en Aletic como también aquello que están en el Real Madrid porque tú sabe que ETA es la Casa Blanca pero él también nos autodenominado en la Casa Blanca

Voz 1375 14:22 la Casa Blanca

Voz 6 14:25 eh yo cuando visitan el Museo de la Real Madrid veo la camiseta de River que está en el museo con gran orgullo buena relación también con el presidente con Florentino Pérez que hemos conversado yo antes de venir también me escrito conel para nosotros es una tristeza enorme no poder tener esta revancha en nuestro estadio quieres es perder una localiza a perder una ventaja deportiva muy grande porque hemos tenido quiero jugar a la cancha de Boca no podemos jugar en la nuestra pero felices también por qué no de estar aquí en la Casa Blanca no vamos a sentir un poquito en casa

Voz 3 14:58 sí

Voz 1375 14:58 eh sé que no en Madrid Atleti usted con quién va iba

Voz 6 15:01 no voy a ser muy sincero en cualquier equipo que juegue contra el Real Madrid y voy por el Real Madrid así lo sienten los hinchas de River pero eso no quita el cariño inmenso quiere tenemos a a quiénes están en Athletic porque Simeone fue el técnico de River en serio un técnico que no sacó campeón también

Voz 1375 15:21 a usted cinco va a cumplir cinco años en el en el cargo como presidente de River antes fue vicepresidente de la AFA el que ustedes boca estén aquí en Madrid es un fracaso para el fútbol argentino sí

Voz 6 15:34 yo creo que es una vergüenza es una vergüenza que un partido que es histórico esto como imagínense ustedes jugando la Champions en Río de Nairo disparate merece disparate tiene causas la causa las tiene que en algún qué pasa en todo el mundo lo tenía lo veía en un partido en el es decir de Liverpool que genera estas cosas ocurren en el fútbol mundial ya la falla de la gente de seguridad esto se debió

Voz 3 16:01 aquí a unos ochocientos metros

Voz 6 16:04 de River confesado por la seguridad de la ciudad y confesado por la seguridad nacional fue ello les llaman un descuido o un error pero algo este realmente muy mal hecho que no han tomado la prevención contra personas que veces existe en el fútbol y que no deben existir como indeseables para una actividad deportiva o para cualquier actividad social que cometen actos vandálicos como el Ter arrojar piedras algo que no pueden estar al lado de un micro tienen que estar a una distancia mira te voy a contar algo ayer cuando veníamos para pagar Madrid tuvimos una custodia que yo no creo que ni el G20 que acaba en la Argentina cortaban avenidas lo habían policías por todos si el diez por ciento de eso lo hubieran hecho en el momento que el equipo de boca estaba a ochocientos metros de estadio de River este partido ya se hubiera jugado ese sábado no estaríamos viviendo todo esto

Voz 1375 17:04 eh presidente eh lo que ocurrió fuera del estadio usted siempre ha dicho que fue respeto

Voz 0617 17:08 habilidad de de de la policía de le de las fuerzas de seguridad de de del Estado en este caso de de la de la responsabilidad de la seguridad de Buenos Aires del Gobierno

Voz 1375 17:18 Iker ajeno a River e desde Boca Juniors sea acusado durante todos estos días que también hubo incidentes dentro del estadio por eso boca no quería jugar quería agredieran el título de campeón sin jugar el el partido de vuelta que tiene que decir ustedes

Voz 6 17:34 pues lo primero que decir que no lo dice River lo dijo la gente deseó lo dijo el jefe de la ciudad de Buenos Aires también reconoció el descuido de lo que fue la seguridad en ese momento decir River es ajeno en Haro son fruto a todo lo que pasó River jugó en Boca tiene la ventaja de Esportiva la desventaja de horas de Neri que jugar no en su cancha sin su público que es una desventaja deportiva y la vamos a jugar porque es una decisión de la Conmebol ser

Voz 1375 18:07 considera perjudicial perjudicado promo semana considera perjudica

Voz 6 18:09 dados Bir cómo no vamos a pensar que gente humilde que ha comprado su entrada para estar ahí ahora les dicen que estar aquí tiene que venir a diez mil kilómetros y pagar un pasaje de miles de dólares y hospedarse en este lugar cuando ni siquiera la capacidad de los aviones lo puede hacer esa cree que cree que podría jugó en otra en otra ciudad de Argentina o en otro país

Voz 3 18:29 Sudamérica primero Sendín haber jugado en Rivas

Voz 6 18:31 porque no tienen porqué clausurar esta de The River porqué todo ocurrió por un problema de seguridad

Voz 1375 18:37 sólo ha quedado claro digo en caso de que no fuera el estadio de River usted hubiera preferido o debiera haberse jugado en otra ciudad de Argentina o en otro país de Sudán

Voz 3 18:45 América es que yo creo si ustedes quieren que sí

Voz 6 18:48 partido que no se puede jugar en el Real Madrid y el Atlético de Madrid o el Barcelona es lógico que se lo lleve a jugar a París a Londres es una vergüenza para el fútbol argentino la aceleración del fútbol argentino que pertenece a la Conmebol tendría que haber defendido al fútbol argentino usted no puede sacar el clásico más lindo del fútbol argentino de la Argentina

Voz 3 19:15 eso es realmente es algo insólito como su relación

Voz 1375 19:19 con el presidente de Boca ahora mismo

Voz 3 19:22 buena simplemente que se lo he dicho

Voz 6 19:25 me gusta la gente que tiene palabra la gente que me da la mano tenía que cumplir su palabra al otro día pero resulta que mientras yo les di la mano y la palabra para poder jugar al otro día estaban elaborando en esa noche una presentación para ganar los puntos fuera del estadio

Voz 1375 19:40 eh en Madrid presidente estamos encantados de vivir este partidazo de este ambiente de fútbol por otro lado preocupados por por lo que pueda ocurrir entre las aficiones de Ribéry de de boca sabe usted si vienen barras bravas de boca y especialmente de su club de River

Voz 6 19:56 si hay algo que no quiero era lo barra brava no los quiero ver en Driver ni lo quiero ver en ningún lado

Voz 3 20:01 espero que no los estadio es muy simple

Voz 6 20:04 porque para poder echarlo del estadio uno lo que tiene que tener que es el comprobante y los elementos que determinen que han generado perturbaciones disturbios en el estadio River tiene más de doscientos cincuenta personas presentados como derecho de admisión para que las autoridades del Gobierno de la Ciudad del Gobierno de la nación no los deje entrar pero esto en el fútbol argentino para terminar si ustedes miran hoy algunos medios encontrar que por suerte a Dios gracias se está elaborando una ley ya en la Cámara de Diputados hoy para terminar con esto la única manera de terminar con esto no es que los clubes podamos hacerlo nosotros no somos el Ministerio del Interior no segundos No somos la Policía nosotros no podemos salir a enfrentar a estos tipo lo que podemos hacer es tomar medidas como las que hacemos es suspender los es echarlos pero los que tienen que realmente lograr que nunca más en tener un estadio que ceder unidad para que toda la familia puedan estar vivir es sacar este pequeños grupos porque no es del noventa y nueve por ciento de los que van a un estadio los que siguen el fútbol no tienen nada que ver con el delincuentes

Voz 1501 21:16 quién sabe si vienen a Madrid los barra brava The river

Voz 6 21:19 no no tengo la menor idea porque dice cuando van a ningún otro lado lo único que espero es que todas las medidas de precaución que se tomen como para que ni de pasen cerca al estadio del Real Madrid el otro día en el estadio de River les voy a contar algo cuando estos estas personas ocuparon un lugar que se caracteriza como tienen ustedes en Ciudad Real Madrid detrás de un arduo que está más organizado esto van a un lugar atrás de un arco Iker lo que ocurrió con la gente de River los silbó cada vez que hablaron les gritaron que se vayan todos

Voz 1375 21:54 pero además de eso eh por ejemplo Florentino Pérez presidente del Real Madrid o Joan Laporta cuando era presidente del Barça echaron a los ultras del Bernabéu del Camp Nou los echaron les prohibieron la entrada además de los pitos de los aficionados que está muy bien hace falta que ustedes evidentemente también con la complicidad de las fuerzas de seguridad eh eh expulsen a a estos son a estos personajes de del estadio también tienen ustedes que decir nos enfrentamos a ellos rotundamente les prohíba la entrada al estadio

Voz 6 22:21 no es la menor duda que hace años que lo venimos pidiendo pero para poderlo lograr necesitamos que la seguridad nacional y cuando la seguridad nacional pone a alguien no lo suelta los veinticuatro horas el problema que las propias leyes que tienen es que lo toman como Gene que generan un tumulto ir pueden volver a entrar

Voz 1375 22:41 de que tienen comprados a policías y jueces

Voz 6 22:44 no no creo que tengan comprados a policías y jueces sino que la justicia por eso hablo de la ley que se está promulgado necesitamos una ley que sea lo suficientemente severa porque él no es culpable tiene una justicia tiene unas leyes que no le permite accionar con la fuerza que tiene que hacerlo y ahora espero que después de esto sea como del once de septiembre con las Torres Gemelas que de una vez por todas terminemos con esto en el fútbol argentino

Voz 1375 23:13 a usted le puedo decir a los madrileños que estén tranquilos que aunque los aficionados de River y Boca no va a haber incidentes y que no va a haber barra bravas usted puede garantizar eso

Voz 6 23:22 yo puedo garantizar que desde el lado de River hemos evitado Donaire ha salido el micro de River hemos prohibido que se acercara a nadie hacer lo que se llama un banderazo ninguno de los momentos que River salió o estuvo desde la noche en Derio en este de The River cercó nadie hacer ningún acto en ningún tipo por Gerrit ver lo que quieres venir a disfrutar este partido a ganar o perderlo pero siempre con una convicción que tenemos

Voz 0267 23:51 valores que tenemos palabra

Voz 6 23:54 a que cumplimos nuestra palabra y que lo que pretendemos es que sea una fiesta y vuelvo a decirles yo con el Real Madrid tengo una relación personal mi relación personal viene desde la época de don Alfredo mi relación personal viene porque don Santiago Bernabéu vino a mi casa en mí cuando mi padre era interventor del fútbol argentino he podido compartir con él y su mujer en Icaza tengo admiración por el Real Madrid siento que cuando estoy aquí me siento Noemi casa no es River pero nos sentimos medio en casa porque esa es la sensación que tenemos histórica unido al Real Madrid todo lo que vamos a vivir a garantía que le doy es que se van a ver a un equipo que va a tratar de ganar que va a tener un rival y que va a respetar todas las reglas de juego como siempre lo hacen insisto

Voz 2 24:44 tenemos valores tenemos pan

Voz 6 24:47 la habrá y eso es lo que yo creo que a la larga el día domingo va a tener que triunfar váteres que triunfar olviden sobre el mal donde

Voz 1375 24:55 Adolfo donó frío pues muchas gracias por por atendernos bienvenido a España bienvenido a Madrid que haya mucha suerte en ese partido ya cuando pase el partido me imagino que volverán a hablar de palacios y esto con con el Madrid no

Voz 6 25:07 sí ya hemos hablado antes Butragueño estuvo hablando con en su francés Coli Ikeda vamos a conversar una vez terminado todo esto reitero que más le agradezco al Real Madrid el hecho de que nos cobija en sus instalaciones para que River haga sus prácticas Easy infeliz infeliz de ver una afición tan linda hay un estadio tan lindo va a ser un honor jugar en este estadio ya está todo lo que Leconte de lo que pasó antes para nosotros está terminado lo que ahora tenemos es el pensamiento puesto en el domingo el pensamiento puestos de los jugadores el cuerpo técnico y quizá son los aficionados a ir a una fiesta conseguir que realmente nuestro país que están lindo crezca no detenernos en esto que es simplemente un juego

Voz 1375 25:55 pues Dios le oiga Rodolfo y ojalá que haya un antes y un después de de este partido en Madrid para el fútbol argentino le dejamos que se vaya a descansar y mucha suerte para el partido del domingo

Voz 6 26:03 muchas gracias Si gracias por acompañar de de semejante medio tanto seguimiento que uno pueda expresar iré vuelvo a decir con mucha paz con mucho amor mucho cariño para que esto sea realmente una fiesta

Voz 1375 26:17 ya se lo contaremos el domingo ojalá que sea así hasta luego Rodolfo un abrazo

Voz 0267 26:21 el presidente de River Plate

Voz 0617 26:24 e Iván dejamos al presidente de River que se vaya a descansar que mañana ya mañana ya viernes estamos a dos días de que fijó esa gran final en el Bernabéu

Voz 7 26:32 sí empiezan a pagarse ya las luces en el hotel Manu los jugadores ya están descansando ir poco a poco nos vamos a ir retirando porque se va acercando la hora de ese partido del domingo ojalá sea una fiesta Ike River Boca Boca River acabe ganando el mejor y sobre todo lo que sea una fiesta del fútbol mundial y también aquí en Madrid ojalá que así lo conté hasta luego Iván

Voz 1375 26:50 pues la verdad que escuchas a Jericho escuchas a donó frío yo estaba que va a ser un amistoso no pues eso entre amigos de Torrejón contra amigos de Meana solteras contra Casar de la Cadena SER pero recordamos que el partido está aquí si todas las intenciones son buenas el discurso es muy bonito el clima de va de fútbol pero si están aquí es porque han sido incapaces de organizar un partido de fútbol en Argentina porque hay dos aficiones que tienen que ir separadas al fútbol por eso está el partido en Madrid no por otra cosa veremos a ver si las buenas intenciones son buenas intenciones no se queda en un chao chao tenemos que lamentar por las doce y veintiocho está por ahí Alfonso Ojea acompaña

Voz 0267 27:33 de informativos

Voz 1375 27:34 en la SER eh que nos va a contar para terminar con este asunto el despliegue policial que está previsto en Madrid viernes sábado domingo está Madrid hoy ir por Gran Vía era imposible a eso hay que sumarle todo lo del fútbol y el partido argentino de ahí nos vamos al debate de los jueves en Bilbao no está esperando Íñigo Marquínez con un protagonista del Athletic seguimos en el larguero

Voz 1375 33:33 ya estaba preparada para el debate de este jueves que tiene que ver con el River Boca ha hecho bien la ciudad de Madrid en acoger la final River Plate Boca Juniors sí o no pues con Antonio Romero Jesús Gallego Mario Torrejón Antón Meana los oyentes de la SER en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta antes le preguntó Alfonso Ojea que tiene por ahí todos los datos del despliegue policial hola Alfonso compañero informativos de la SER muy buenas qué tal buenas noches que última hora tenemos sobre el despliegue a tres días del partido el domingo

Voz 0089 34:05 bueno podemos decir que el despliegue ya empezó hace unos días y esta pasada noche ha sido el ejemplo con la detención de este líder de de los barras bravas abonó que el la retención y por supuesto pues la expulsión de de territorio nacional junto a su hija y Suu Kyi a su madre a las once y media han cogido el avión de regreso a Buenos Aires por lo tanto lo que sí podemos adelantaron seis ya donde van a celebrarse en el caso de que uno otro gane bueno pues dos en qué plazas de Madrid van a tenerlo yo haré esas esas celebraciones sí Si fuera el caso del Boca Juniors Manu porque alzara el trofeo de la Copa Libertadores en la Plaza de Neptuno donde habitualmente lo hace el Atlético de Madrid y si es al revés es el River el que consigue el triunfo pues será la plaza de Cibeles porque decimos esto porque desde las nueve de la mañana del domingo toda la parte central del madrileño Paseo de la Castellana va a quedar cerrada al tráfico porque en realidad todo ese zona geográfica de unos cuatro kilómetros es donde se van a desarrollar todas las actividades incluyendo el partido Klar lo y la policía ha decidido que en esa zona que es amplia que son bastantes kilómetros más eh aficiones estén separadas por unos dos mil metros e los del eh el Ríver se van a situar entre la plaza de Castilla La plaza de Cuzco y los del Boca entre la zona de Nuevos Ministerios la Pal a de San Juan de la Cruz

Voz 1038 35:27 las siete y media ya podrán avanzar

Voz 0089 35:29 hacia hacia la central entrada del del estadio pero eso sí a las tres y media de la tarde terminará la venta de alcohol en las dos zonas de diversión no que van a montar que comenzarán a montarse pues en la madrugada del sábado

Voz 27 35:43 gracias Alfonso un abrazo aún un fuerte abrazo a hasta luego

Voz 1375 35:46 iremos pendientes de cualquier novedad pero antes irnos al debate le voy a preguntar a José María Benito que es inspector de policía y que es el portavoz de la Unión Federal de Policía e está al teléfono en sintonía Larguero José María Benito buenas noches

Voz 28 36:00 qué tal Manu buenas noches buena noche gracias por atendernos

Voz 1375 36:02 eh bueno estaba llevo charlando un rato con presidente de River y Boca esta noche los dos en el larguero es verdad que bueno parece que todo se ha olvidado que todo está tranquilo que solo hay ánimo de que de que de todos las Curra por un camino de paz y de fútbol y tal pero mañana al delegado del Gobierno pero queríamos tener una opinión esta noche en El Larguero de la policía española hay preocupación José María con lo que se avecina este fin de semana en Madrid

Voz 28 36:29 pues a preocupación evidentemente que la hay preocupación porque a pesar de que como con todo está más o menos diseñado el dispositivo de seguridad está perfectamente planificado estudiado e irse va a llevar a cabo es evidente que lo que más preocupan no es esta gente que va a venir pues en vuelos organizado chárter perfectamente pues eso en grupos donde la policía les va a acompañar a esas fan zone donde luego pues les va a trasladar escoltados al estadios totalmente separadas ambas aficiones donde una vez que acabe el partido pues ese buena trasladará a esos dos plazas donde el ganador celebrará

Voz 1375 37:04 era haber ganado esta Copa pero eso no

Voz 28 37:06 me preocupa lo que preocupa es toda esa gente que pueda venir en este partido y que lógicamente no viaje dentro de estos grupos organizados y que va por su cuenta no sólo de Argentina ni siquiera de España no sino de países como Italia Alemania o Francia donde bueno pues hay una colonia argentina importante esa es la gente que realmente

Voz 1375 37:25 porque esta gente no va a estar controlada con ganas

Voz 28 37:27 los aficionados a máxima Sarro que sí

Voz 1375 37:29 a uno de los cabecillas de los barra brava será impedido su entrada en España aportaba para que vuelva a Argentina si finalmente llegara el dice que según las informaciones que no va a venir pero ocurriría lo mismo están absolutamente controlados estos cabecillas de barra brava si ponen un pie en España

Voz 28 37:45 sí están perfectamente controlados de hecho yo creo que la decisión de dice que como bien de interés es la de la de no venir a España obedece precisamente a esto el yo creo que era consciente de que

Voz 1375 37:55 se pone aunque aquí es tremendamente iba a ser

Voz 28 37:58 rechazado en frontera que es la denominación que técnica que que se les aplica se rechazaran puntera tienen que coger otro avión de vuelta Butarque mira yo creo que no ha preferido no corre riesgo y por lo tanto la decisión ha sido la de lado no viajan

Voz 1375 38:12 Nos vamos a ir enseguida al debate que hacemos cada jueves en El Larguero pero te te voy a te voy a hacerme una pregunta José María que vamos a hacer ahora con Romero con Gallego con Antón Meana y con Torres con qué es que hemos hecho bien en general ha hecho bien la ciudad de Madrid en decir venga para acá el River Boca

Voz 28 38:27 bueno vamos a ver esa pregunta yo creo que sería buena terrenos la el lunes no

Voz 1375 38:30 claro claro de aquí al lunes no

Voz 28 38:32 hombre qué duda cabe de que si se tratara de un espectáculo deportivo simplemente no trascendiera más que es espectáculo deportivo pues qué duda cabe que hemos hecho bien se calculaba que el beneficio para la ciudad de Madrid puede rondar los cuatro millones y medio de euros Fox que duda cabe que económicamente puede ser rentable no para la ciudad conocido como Madrid qué duda cabe que ha habido muy poco tiempo para diseñar un dispositivo de seguridad es verdad que esto no es lo mismo que si ese jugara un partido de alto riesgo en Madrid entre un equipo local el Real Madrid Atlético Madrid y uno que viene de fuera porque lógicamente la afición del Real Madrid el Atlético Madrid está perfectamente controlada aquí son dos equipos de los equipos y las aficiones brava eh pues muy violentos esto hace que lógicamente haya que ha habido que tuvieran diseñado hasta seguridad con mucho más tiempo del que se ha hecho pero bueno al final la precuela de tiempo ha hecho que tuviéramos que reaccionar pues se de una manera pues yo creo que especial y excepcional no yo espero y deseo que no suceda nada hay que al final tengamos que alegrarnos de final nada pero en la preocupación como decíamos al principio existe existe esa preocupación insisto porque hay mucha gente que no va a estar controlada que va a estar bueno pues fuera de los ámbitos de lo que es esa protección a ambas aficiones y qué duda cabe que son gente bueno pues sé que no vienen aquí precisamente pues se ha

Voz 1375 39:50 así es la de compras y si al Bernabéu y José María como inspector de policía como portavoz de de la FP tu olfato te dice sin alarmar ni más ni menos de lo necesario si te preguntara es directamente un ciudadano de Madrid hoy José María usted cree que va a haber incidentes estos días en las calles de Madrid

Voz 28 40:11 pues mira sin alarmar yo te diría que a pesar de que la policía va a poner todo de Ponte su parte cinco mil efectivos no sólo de política sino de Protección Civil está muy pobre bomberos Policía Local etcétera etcétera yo preveo que sí que puede haber incidentes no insisto sin querer alarmar pero es evidente que no todo se puede tener controlado ya vimos otro partido de alto Diego pues se entre entre el Spartak de Moscú y el Real Madrid ubicarlo todo parecía que estaba perfectamente controlado y lo estaba pero a pesar de esto pues qué duda cabe que puede haber gente que sin ir al partido simplemente pues ni acercarse siquiera al Bernabéu que va a estar va a ser un control férreo con tres anillos de seguridad pulseras etcétera etcétera

Voz 29 40:49 sí pero que dice que no se vayan a pues pueblo

Voz 28 40:52 a la Plaza Mayor que se emiten por redes sociales en la Plaza Mayor y al final bueno pues se produzcan en Suiza antes que nadie desea

Voz 1375 40:57 incluso inevitable incluso durante el partido no sé si os preocupa más a la policía española antes durante o después

Voz 28 41:04 yo creo que lo que más preocupa fundamentalmente este el durante sino que lo que preocupa es el antes yo creo que a partir del mediodía del domingo la hora crítica y bueno pues ahí toda la noche del domingo también a Beckett es perder el partido por eso celebraciones bueno pues Belén e insisto en que produzcan algunos invidentes que desde luego una deseamos

Voz 1375 41:25 María Benito gracias por estar en El Larguero y el lunes como dices haremos balance ojalá que sea todo lo positivo que deseamos todos un abrazo y gracias por un abrazo Manu Chao hasta luego José María Benito en directo para contar el riesgo real que existe para albergar este martes en Madrid esa es la pregunta del debate ya están Romero Gallego Torrejón hay Meana preparados pero me pide paso Íñigo Marquínez que teníamos pendiente aún jugador del Athletic hoy con entrenador nuevo con Victoria Nueva Ola Iñigo qué tal muy buenas

Voz 30 41:53 mano muy buenas si juego

Voz 28 41:57 Victoria Nueva pero yo no sé si vale para para mucho porque porque también es verdad que el partido de ida le metió cuatro el Athletic al Huesca hizo el siguiente lunes le pintó la cara El Levante ahora le ha metido cuatro verdad Katherine partió bastante cómodo locutor rojiblanco ha marcado a pares Aduriz y Williams pero a ver lo que pasa lo importante el lunes no partido de Liga contra el Girona ha debutado Gaizka Garitano como nuevo entrenador del Athletic y un equipo que acaba de llegar hace algunos minutos porque ser trasladó en autobús desde Huesca hasta Zaragoza cogido en vuelos chárter que les ha llevado a a Bilbao el aeropuerto de Bilbao ya están en sus domicilios y entre ellos gente como Iñigo Córdoba que ya parece que va a contar algo más no después de pasar competencia practicamente pero por temporada en el ostracismo

Voz 1375 42:39 sí señor ahí está en su domicilio ya Iñigo Córdoba después de el cuatro cero que le ha metido esta noche el equipo ya de Garitano al Huesca hola Íñigo muy buenas

Voz 30 42:49 hola buenas noches enhorabuena otra vez Hobart

Voz 1375 42:52 qué qué forma de de de de coger confianza por lo menos no de de conseguir una victoria con cuatro goles además para para coger moral y confianza que es lo que le falta al equipo sobre todo

Voz 30 43:01 sí la verdad es que traemos otros porque un resultado favorable y tuvimos que cerrar lo hemos hecho ahí tiene el tema anímico por ser un partido muy importante una semana complicada en Bilbao como con camiones como todos sabemos si la verdad es que no me considero un partido redondo en el que podemos salir fortalecidos

Voz 31 43:20 si tú jugando que este año te estaba viendo poco no

Voz 30 43:24 bueno si no no he tenido no contando con muchos minutos en esta fase de la temporada si no queda otra que apretar intentando hacerlo lo mejor posible que el míster me voy a que cuente conmigo si les parece bien y sino pues aportar desde

Voz 1375 43:40 desde la desde pero donde el oye qué es lo primero que ha dicho Gaizka Garitano no nos ha dado tiempo ni a entrenar todavía no pero qué es lo primero que ha dicho el técnico el ex técnico del filial y ahora con vosotros

Voz 30 43:51 bueno me escaso un entrenador de la casa ahí lo conocemos todos los si hicieron qué estilo de juego tienes que que es verdad que no nos ha dado tiempo a trabajar mucho hemos tenido unas siempre trabajo antes del partido pero nosotros los tres cuatro vida plásticas que quiere y yo creo que el equipo de las acogido bien las

Voz 1375 44:07 ha podido remitir en el campo Íñigo los jugadores nunca queréis que que tal que cayó a un entrenador y encima en Bilbao fíjate doce años la última vez que pasó hace doce años que que no ocurría pero en esta situación era necesario un cambio un revulsivo

Voz 30 44:22 bueno eso no son decisiones que tomen los jugadores y no está en nuestra mano la verdad es que Ana ningún jugador parece agradable lo te ha pasado esta semana en Bilbao eh a nadie le gusta al entrenador porque sabe que que no está haciendo mi trabajo y que el entrenador del trabajo bien es que los jugadores tampoco están haciendo su trabajo

Voz 1375 44:39 está claro que

Voz 30 44:41 ha sido una semana complicada si tenemos este partido para para revertir la situación y nosotros queremos olímpico yo creo que nos va a fortalecer mucho oí a partir de ahora a preparar el partido contra el Girona que es un partido vital

Voz 1375 44:55 sí señor estáis a tres puntos de la permanencia o os preocupa estar ahí tan abajo hay confianza en el grupo en que se saca seguro la situación

Voz 30 45:02 hombre a nadie le gusta estar ahí abajo no es agradable Si no no nos gusta pero sabemos que la capacidad de este equipo de del nivel que que podemos estar ahí sabemos que si trabajamos todos trabajamos bien y saldremos a el rápido

Voz 1375 45:21 hacen falta fichajes Córdoba

Voz 30 45:23 eso no no no son buenos jugadores no están tramando yo confío plenamente en los veintitantas que camas en la plantilla Hay es que somos capaces de revertir la estación nosotros Si la junta directiva decide tomar decisiones en este aspecto no está pero estaban así que si cualquiera

Voz 32 45:40 la bienvenido pero no no es algo que has jugadores no

Voz 30 45:43 no como ahora mismo la última que dejó Íñigo m

Voz 1375 45:46 nos ha hablado esta semana con Javier Clemente con Rafa Alkorta con Íñigo Marquínez nuestro compañero y en la SER con Iturralde González con Rodrigálvarez Bono gente que conoce muy bien el Athletic conoce bien la ciudad a la filosofía del club también una encuesta con aficionados todo el mundo coincide lo mismo en caso de que hubiera que descender que seguro que lo van a sacar y que Dios no lo quiera si hay que descender desciende pero nunca se cambia la filosofía nunca hay que fichar jugadores que no sean vascos o haya informado en Euskal Herria

Voz 30 46:12 y yo no voy a cambiar la filosofía verdad camina

Voz 28 46:16 afirma que hay menos hacia el club diferente un club único

Voz 30 46:20 me gustaría que si eres así pero yo no sé que va a tomar esas lecciones pero bueno esta situación no sólo dar porque no vamos a defender