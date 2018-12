Vayas donde vayas | Raúl, Erasmus skater en Roma

Voz 1 00:00 en esta voz que estáis escuchando es la de nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas menudo país menuda ciudad para un buen Erasmus Marina García buenos días

Voz 2 00:08 buenos días vamos el lugar que que no puede aportar temas cosas arte historia fiesta ambiente Illa capital mundial de la pasta

Voz 3 00:15 pues efectivamente hablo por mi experiencia Roma es una ciudad muy especial viven tres millones de habitantes en ese escenario de película entre coliseo Vaticano calles empedradas pasta pizza del acto por todos lados y rico una una lista interminable de todo

Voz 1 00:31 Nikos que podemos ir citando una un tú de hecho también ha estado en Roma Roma hace cuánto caso

Voz 3 00:39 esto hace muy poco cinco meses a uno los supere

Voz 2 00:42 no no ha superado cada tres para cada tres palabras ropa y unen italiano

Voz 1 00:47 imagino imagino que Raúl en Roma está de lujo pues asimila con tal mienten cuando llegue

Voz 4 00:53 eh no sé porqué del sábado típico de los erasmus en todos los sitios porque hablando con amigos me decían lo mismo todos sus amigos parece que son erasmus españoles pero la mitad y me gusta moverme con los diferentes sitios cita y además yo Patino soy skaters entonces yo ya lo dice que el tercer día pues fue irme a los sitios donde sabía que en Roma llover skaters ser un pesado decirles soy español no sé qué es sideral mus pedir números cuando Ballesmar patinar avisando de no sé qué y así es como yo conocí a a los italianos bueno también querría destacar que conozco un chico que había estado de Erasmus en Santiago de Compostela Lorenzo que me ayudó mucho cuando llegue también a algún amigo

Voz 5 01:44 o sea que lo hemos comentado en más de una ocasión que en este tipo de situaciones a la mínima que que te abres

Voz 1 01:49 es un poco pues como que van surgiendo las cosas hay

Voz 6 01:54 qué oportunidad para aprender todo

Voz 4 01:56 no lo que no te enseñan en la universidad

Voz 2 01:58 aprendes fuera sales hay gente que a estas enamorados

Voz 4 02:02 hay niños de de ese Erasmo se calcula al fíjate yo mira una cosa es decir yo creo que esto debería ser algo que pongan obligatorio en la sonido

Voz 1 02:12 el primero gratuito no estaría hombre eso eso eso sobre todo pues mira que fuese obligatorio y además completamente dedicado casi gratuito

Voz 3 02:20 estábamos Raúl se ha intentado juntar con italianos lo más posible porque quiere exprimir la experiencia ir así menos describe a los de Allianz no deja juntas ingle

Voz 4 02:28 pensando que la sociedad italiana iba a ser mucho más avanzada pero fue bastante grande mi sorpresa al ver que la sociedad en sí sí que lo veo más racista más machistas Holdings tenía a pesar

Voz 3 02:41 de de esos aspectos a nivel social hay muchas otras cosas que que lo tienen realmente enamorado a Raúl escuchemos

Voz 4 02:47 todos los días descubre es un sitio nuevo que te encantan bueno no lo he bicho pero sí que me gusta mucho la la economía italiana y todo lo que he tenido aquí no no

Voz 5 03:00 sí porque además yo creo que en algo pensamos cuando hablamos de Italia yo creo que eso no

Voz 2 03:06 harina confiesa no se engorda comiendo todos los días en Italia que así es importante es decir que hay una regla

Voz 1 03:13 la infalible que tú comes lo que quiero es complejo pero luego vas caminando todos los sitios que lo disfrutas visualmente porque Roma que os voy a decir y luego ya no se nota la gastronomía lo quemas y además también vas disfrutar de todo el patrimonio patrimonio humano mala idea es me gusta

Voz 4 03:36 supongo que Raúl

Voz 5 03:38 a estar todo ayer en Roma habrá algo que echa de menos

Voz 1 03:42 pues me han contado que echa de menos sobre todo el mar de subí una tal

Voz 3 03:45 y que Le Pen le he pedido que aparte de todo lo que dejan en España me recomiende un sitio para para cerrar este vayas donde vayas hemos siempre no ha podido

Voz 1 03:54 en cuatro no ha podido elegir cuatro venga pues vamos con lo cual

Voz 4 03:57 pero el primero yo diría que es el de Santa Angelo que cruza hacia el Castell Santa Angelo y me parece increíble que tienes tanto un lado cómo hacerlo todo el puente viendo el Vaticano de nuevo el segundo sitio diría que es la aquí esa nueva porque es donde conocí a todos los skaters el tercero diría que es el barrio San Lorenzo porque es en un sitio donde todavía hay muchísima gente es un barrio con mucha vida mucho movimiento y luego por último el chiringuito está al lado de la basílica Sanpaolo desde la Iglesia de Roma sino contamos el Vaticano y allí es donde conocí a unos cuantos italianos hace dos semanas una semana y es un sitio que me está usando bastones preguntarlas da igual no con todo eso también quiero decir que espero que si esta pregunta en julio cuando acaba el Erasmus sepa decirte otros sitios a estos queman gustado más plural

Voz 1 04:58 prometemos en julio llamará Raoul pero no sólo llamar

Voz 5 05:01 sino que le tendremos que decir que se tiene que decidir

Voz 1 05:04 por un sitio yo creo pero esto no estoy de llamar IBI citarlo a ver si las becas de la Unión Europea se extendió a la Cadena Ser nos financian viajes para conocer a todos los protagonistas de vayas donde vayas buena habéis tomado nota no sé si es que en julio esperemos que sean uno sobretodo el chiringuito que tiene un nombre muy latino eh

Voz 3 05:25 cómo estamos en más gente también es que vamos más gente los oyentes saben que no pueden escribir con la etiqueta vayas donde vayas hay leeremos es historia así viajaremos con ellos

hasta que vayas donde vayas

