Los chalecos de la ira

Voz 1

00:00

buenos días mañana sábado se espera en toda Francia una nueva movilización de los chalecos amarillos el primer ministro francés Edouard Philippe ha en la televisión que la tasa sobre el carburante que desató la ira de los manifestantes está cancelada suprimida anulada ha insistido porque se teme que ella no baste para evitar nuevas escenas de violencia de un movimiento que se retroalimenta radicaliza al lado de un amplio espectro de indignados provenientes de clases populares de las pequeñas ciudades del campo qué tienen cada vez más dificultades para salir adelante se juntan en la calle una ultraderecha con ganas de devolución con una ultraizquierda que sueña con una insurrección una de las cabezas visibles del movimiento a incluso ha animado a los manifestantes a entra en el palacio del Elíseo este sábado Manel majo parece no saber cómo reaccionar el presidente francés ha solicitado la ayuda de todos sus plácidos para que llaman a la calma en Francia el populismo no ha conseguido en las pasadas elecciones pero el aumento de la desigualdad del coste de la vida asociado con un rechazo a las élites y un presidente demasiado alejado de la gente ha provocado que la ira se apodere de las calles