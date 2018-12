"El Ministerio de Ciencia lleva seis meses prácticamente sin contenido"

Voz 1 00:00 más

Voz 1727 00:10 en medio del puente de la Constitución en medio de las grandes palabras sobre el pasado de las grandes palabras sobre el futuro en el aniversario de estos cuarenta años de progreso efectivamente hemos querido hablar de ciencia con un referente científico fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas este dando la voz de alarma sobre algo

Voz 1483 00:35 en lo que yo estoy sobre mojado en la falta de financiación pública

Voz 1727 00:39 para la investigación contra el cáncer en este país qué está pasando Mariano

Voz 1483 00:44 bueno yo clamo por la falta de fondos contra toda la investigación no solamente el cáncer yo creo que con nos hemos olvidado de la ciencia tuvimos un momento de esperanza cuando esté Gobierno creó el Ministerio de Ciencia que tanto se le pidió a Pedro Sánchez pero después la verdad es que estos seis meses pues han estado prácticamente sin contenido Nos esperemos que no sorprendan en los próximas semanas pero por el momento prácticamente no ha pasado nada con ese con ese ministerio

Voz 1727 01:23 la esperanza al principio no se creyó que que si va a apostar decididamente por la ciencia

Voz 1483 01:28 bueno no fuimos tan optimistas pero por lo menos el hecho de crear un Ministerio pues por lo menos ponía la ciencia a nivel de Consejo de Ministros que eso fue lo que se se pretendió pero la verdad es que yo repito llevamos seis meses sino no habido prácticamente ninguna novedad pero la verdad estamos estamos muy muy muy muy preocupados también también quisiera desde estos micrófonos lanzaron un llamamiento

Voz 2 01:56 la la la sociedad no

Voz 1483 01:58 el otro día la COSCE la

Voz 2 02:01 la la la la sociedad que agrupa a todas

Voz 1483 02:04 las sociedades científicas españolas lanzó un informe demoledor es decir el el año pasado el setenta por ciento de la financiación para investigación volvió al tesoro es decir no se gastó sin embargo esto no fue titular de los grandes periódicos de nuestro país imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido en la sanidad no sabría ha habido manifestaciones sin embargo pues esto salía en una noticia en un diario digital y poco más no entonces creo que también somos todos responsables de la falta de presión que ahí es sobre nuestros gobernantes para que la ciencia tenga una prioridad real en nuestro país ideas de aquí pues ya digo lo que pedimos es que en este a este año por favor no se de Huelva un solo euro que se gaste todo el presupuesto pequeño que ya ello pequeño que estamos estamos en un presupuesto del año dos mil hemos retrocedido dieciocho años

Voz 1727 03:05 el acuerdo de Presupuestos que presentó el Gobierno en el mes de octubre prevé un aumento para la ciencia del seis con siete por ciento es poco mucho

Voz 1483 03:12 bueno el el el aumento del seis por ciento de del setenta por ciento que se devuelve pues practicamente es como si no hubiera aumento es decir el aumento tendría que ser ese setenta por ciento que vuelve al año pasado que este año no se devuelvan nada eso implicaría ya un aumento de tres veces practicamente el el el el gasto el gasto en ciencia no porque realmente el país está quedando los jóvenes se van o abandonan los mayores pues la mayoría somos funcionarios Si bueno pues van tirando o vamos tirando y la verdad es que la ciencia está en una situación muy precaria en este momento muy de acuerdo con esa reflexión pero

Voz 1671 03:55 incluso iríamos podríamos ir más allá no incluso dentro de ese aumento que contempla el propio Ministerio una parte casi el cuarenta y cinco por ciento son préstamos que es lo que tiene más baja ejecución no claro

Voz 1483 04:05 ese es el ese es el truco es ese es el dinero que no se gasta que no se ejecuta Iker revierte al Tesoro y tiene Mel titular pero claro electos drásticos financiar la investigación pública a base de de de presuponen de de de préstamos evidentemente no tiene lógica aunque podría tenerla ese realmente se utilizaran es decir yo no estoy en contra de los préstamos lo que esté en contra es que no se gaste ese siga poniendo en el presupuesto con lo cual no deja de ser ya más que un engaño antes un poquito encubierto y yo creo que ya ya abierto

Voz 3 04:40 el principal motivo de que no se haya gastado setenta por ciento es porque son préstamos lo cual qué es lo que lleva a que no se esté gastando el el presupuesto

Voz 1483 04:48 eso es lo tendrían que preguntar a al al ministro la mayor parte es por los préstamos pero también ha habido me consta que ha habido partidas que no sean ejecutado por razones administrativas

Voz 3 05:00 sea que se han quedado directamente

Voz 4 05:02 en origen correcto

Voz 5 05:05 esto fue una de las de las cuestiones que llevar a la reflexión en referencia a lo de la aprobación de Presupuestos la negociación de presupuestos no hay una parte que sin Presupuestos nuevos es decir prorrogando los que había y esta es una de las partidas importantes pero hay otras es por ejemplo el fomento del turismo español etcétera que no se gastaban que ejecutaban con el Gobierno anterior a mi me parece que esto demuestra también una debilidad a la hora de plantear proyectos de país de los que hablamos tantas veces no es tal el bueno la falta de confianza en que hay que cambiar la estructura económica ahí los motores de nuestra economía que no sólo no se apuesta por la I más D más i sino que es que no se gasta lo que se presupuestan es una cosa

Voz 1727 05:53 a eso ha hablado en ausencia de rendición de cuentas muy importante es decir con lo que cuesta enhebrar un presupuesto con los claro bueno el Gobierno anterior uno le costaba porque tenía mayoría para hacerlo no

Voz 5 06:03 hay que entender lo que puede suponer esto para la cantidad de jóvenes que se han tenido que para desarrollar los conocimientos adquiridos y completarlo

Voz 1727 06:12 buscando financiación debajo de las piedras para cualquier proyecto de investigación no porque se se emplea mucho tiempo en buscar financiación

Voz 1483 06:19 sí más de la mitad de nuestro tiempo operamos hoy en día es por lo menos en el campo en que yo me muevo la investigación biomédica en general sino consigue uno dinero de fuera de España es imposible trabajar con los con los dineros que allí luego los problemas administrativos usted me imaginen sé que mi proyecto el proyecto que yo tengo ahora de del Gobierno termina el treinta y uno de diciembre no tenemos ni idea ni si nos van a dar el nuevo proyecto ni cuando no lo van a dar ni cuánto nos van a dar entonces es usted una empresa que el corteinglés que que no supiera lo el presupuesto que tiene para el uno de enero no es decir no verse sería imposible de funcionarios entonces ya digo vamos funcionando pues a base de parches en mi caso particular sobre todo el ochenta por ciento del dinero que que que tiene mi laboratorio viene de fuera es de España perdonas

Voz 1671 07:15 yo quería escuchar también su reflexión señor Barbacid sobre la carrera investigadora en España es decir estamos siendo capaces porque tengo la percepción de que no de fijar todas esas personas que evidente no hay parece ya esa escalera que había con el post doc la investigación postdoctoral que se han retirado muchos fondos a esto estamos siendo al menos ahí tiene usted la percepción de que hay conciencia de eso porque al menos en mi campo parece que no pero no se sin subvenciones

Voz 1483 07:38 cuál es en el mío tampoco los científicos llevamos clamando de hace muchos años una reforma en la Administración pública para que se reconozca el estatuto de un investigador no que tenemos unas peculiaridades que no son las mismas que tiene el resto de la administración pública por ejemplo nosotros si recibimos proyectos cada tres años es imposible quedemos contratos de más de tres años es más si yo contrato a un técnico en el segundo año de mi proyecto sólo le puedo dar un contrato por un año bien pues esto resultan concatenación de contratos y hemos tenido que despedir a gente por ello no entonces quiere decir que son pequeños detalles administrativos que seguro que no interesan a la sociedad pero hombre

Voz 1727 08:23 pues claro que interesa hay muchos padres madres protagonistas

Voz 1483 08:27 escuchándole es duda aquí lo importante es que me escuchen la idea del Ministerio de Administraciones corrigiera

Voz 1727 08:36 claro qué tal con Pedro Duque bueno

Voz 1483 08:38 hemos tenido una pequeña reunión con él pero bueno no no es suficiente para sacar conclusiones ya digo a las conclusiones como decimos en España por sus hechos les conoceréis entonces hasta ahora pues desgraciadamente de decir que no ha habido hechos

Voz 3 08:53 sí con comentaba que el ochenta por ciento de la financiación que recibe para su investigaciones es de fuera de España y en quería preguntarle si funcionan o no las colaboraciones público privadas a la hora de de sacar adelante los proyectos de investigación si existe algún tipo de

Voz 1671 09:10 política para atracción de inversiones en España

Voz 3 09:12 daña tanto privadas como públicas para para temas de investigación y en tercer lugar dónde estamos en comparación con Europa donde estamos con comparecen

Voz 1483 09:22 bueno eso es seguro que hay cifras si estudios más cualificados que lo que yo pueda decir ahora es decir España sí que tenemos la fama de informar muy bien a nuestros científicos los científicos españoles cuando salen al extranjero son muy valorados y muy apreciados pero en cuanto a cifras la verdad es que yo no me dedico a esto simplemente decirle es el tema de la financiación que eso sí que lo lo puede decir en España se habla mucho de la financiación privada que duda cabe que es importante pero hay que empezar no podemos empezar la casa por el tejado la financiación para la investigación tiene claro SER publica en su gran mayoría yo tengo contratos con empresas con empresas extranjeras

Voz 1727 10:05 con empresas españolas no no pero

Voz 1483 10:08 esto es digamos un poco la la la la miel sobre el pastel lo importante es la harina y los huevos que hace el que hay que hacer pastel no lo otro ya los adornos pues hombre a mí encantado me vienen bien ese es un proyecto de un millón de euros por tres años que evidentemente bien estupendamente al laboratorio pero vamos esa no es la base la base tiene que ser la financiación pública

Voz 5 10:32 qué opinión tiene el señor Barbacid sobre estos datos que vamos conociendo desde hace ya unos meses no de desabastecimiento de medicamentos algunos de ellos oncológicos no de tratamientos oncológicos y demás que parece que obedecen fundamentalmente a los intereses de bueno de elevar precios por parte de laboratorios bueno una falta de control en ese sentido de garantías para que los pacientes los enfermos reciban a los tratamientos que tienen que recibir Meso a mí me tiene muy sorprendido y en cierto modo irritado por texto colocándolos en paralelo con lo que usted está denunciando que es la falta de apoyo a la investigación a lo público me parece que no sé si hay una buena relación y una buena coordinación de lo que se debe exigir a las empresas a los laboratorios las multinacionales farmacéuticas sí bueno los derechos de los pacientes la parte suya que es la de investigación de avanzar en todos

Voz 1483 11:30 ya bueno este tema la verdad también me viene lo conozco la agencia al mente sé que es un sistema muy complicado la el mundo occidental desde hace ya muchísimos años ya ha dejado en manos privadas nuestras medicinas es decir si ahora en las farmacias tuvieran que retirar todos los fármacos que han sido generados por por empresas privadas la industria farmacéutica se quedarían vacías no entonces qué duda cabe que no podemos como usted muy bien dice dejar este proceso sin control hay que controlarlo eviten quizás se refiera a una noticia que ha salido ahora recientemente de una empresa sudafricana que ha retirado unos fármacos para cobrar más bien este es un tema que realmente está en manos de las autoridades sanitarias y yo la verdad

Voz 1727 12:19 no no no estoy cualificado para comentar terminamos sabíamos invitado Mariano Barbacid para que hiciera Gon Gon Góngora con la campana la investigación necesita apoyo público la investigación en España necesita un plan serio inversiones y como mínimo que se gaste lo presupuestado con eso ya no

Voz 1483 12:38 en esos nos daríamos satisfechos al menos hasta que haya nuevos presupuestó una buena noticia

Voz 1727 12:44 el campo de investigación de Mariano Barbacid

Voz 1483 12:47 bueno que seguimos avanzando en en en cáncer en todas las áreas en general y en cáncer que es todavía quizá el reto con justo con con la enfermedades neurodegenerativas más importantes que tiene nuestra sociedad se va haciendo avances evidentemente es una carrera de fondo o mejor dicho son muchas carreras de fondos porque cada cáncer es una carrera de fondo en sí misma pero qué duda cabe que hace diez años ahora estamos mucho mejor que hace diez años no digo que hace veinte que aquí es que hace veinte años no teníamos la medicina de precisión las terapias dirigidas la inmunoterapia hace veinte años que no están

Voz 1727 13:25 esto no es nada que es nada veinte años así que tenemos que presumir que hoy estamos un poco peor que dentro de diez años

Voz 1483 13:32 absolutamente dentro de dos años estaremos mucho mejor que

Voz 1727 13:35 pues lo que falta les hacía también esta mañana un poco de optimismo Mariano Barbacid

Voz 4 13:39 ojalá escuchen gracias