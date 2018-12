Alejandro Ruiz-Huerta: "Al asesino de Atocha detenido ahora en Brasil hay que aplicarle la ley"

pues hombre pues una sorpresa muy grande no han pasado muchos años desde que se fue utilizando un permiso que llegan porque decía que había tenido cuando estaba cumpliendo condena ya eh no sea que haya habido algunos resbalones de alguna informa de algunas informaciones no estaba cumplido ya condena condenado a ciento noventa y tres años de cárcel yo aprovechando pues que dijo que tenía un permiso de trabajo en algún país latinoamericano se fue ella volvió no entonces ha añadido un delito más para su historial no que es el quebrantamiento de condena no bueno hay que pensar que que está por medio el proceso de extradición brasileiro que supongo será complicado todos lo entendemos después el que los delitos de Atocha prescribieron ya lo mismo que han sido prescritos también el de Tejada que nunca se sometió a la justicia española y que a lo mejor también está prescrita la misma aplicación de la condena con mucho que haya habido quebrantamientos de condena así se basan en delitos prescritos el fije su tema

Voz 1

01:42

sí la verdad es que estuve hablando con mis compañeros son algunas de las mujeres o es de los que murieron compañeras y queridas amigas no y bueno perdón estábamos muy nerviosos porque sí es una situación realmente muy dura no a pesar de que sabíamos que este estaba siendo buscado desde hace muchos años y que estuvo en la cárcel algunos años también que la el el el que más el que más directamente mató no no sé cómo explicarlo y además añadiendo que nosotros siempre quisimos el silencio con nuestros dos no yo de reconocer que últimamente eh hablando de la necesaria reconciliación entre españoles que lleva cualquier trabajo de la memoria histórica y estoy trabajando exige un mínimo de memoria compasiva de ética compasiva compasiva con los asesinos si el Estado español que eso que he estado social y democrático de Derecho tiene que aceptar que al mayor asesino en este caso al asesino de Atocha hay que aplicarle la Ley con toda su realidad con todo su contenido y eso significa un mínimo respeto hacia los asesinos yo creo que eso que nace de esa idea de de ética compasiva es imprescindible en este caso entonces yo estoy es sábado no yo creo que es muy importante seguir ese camino por supuesto abierto por Azaña el presidente Azaña