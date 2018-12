"Quería volver a la niñez con este disco"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1578 00:11 me encanta porque además hoy yo y una de las primeras veces que cante fue el radio de hecho hay un audio de de mes primera vez en la radio en este en este disco hay un título que se han otro disco anterior que se llama o bar bastantes dijo anteriores que se llamaba La radio de mi madre porque es un medio fundamental para para mi formación porque

Voz 3 00:33 qué te parece siempre somos la entrevista de una manera que no se suele hacer en la red que es escuchar la radio en la radio vamos a empezar la revista oyendo la radio además la radio aquí el problema es que solamente Seppi al hacer una radio muy rara que hoy muy poca gente llama Radio Poveda y él Radio si te lo prometo en redes bóveda solamente se escuchan las canciones que tú escuchas contra cuando era pequeña me encanta me Philip y además está en casi todas partes de uno se pone a buscar iban apareciendo hay canciones de de la infancia de Miguel Poveda hoy quemar vivo vamos sí porque vamos a empezar

Voz 4 01:02 sí

Voz 6 01:09 me encanta estar si no me ese era mi ídolo

Voz 3 01:15 los niños soñaban con ser Hugo Sánchez ochenta y ocho y Miguel Poveda señora pizzerías más espero que descubriste tarde que era un hombre ligerita no también

Voz 1578 01:24 me pasaba comamer yo creía que todo era mujer y lo que escucha porque será porque mi casa mujeres mi madre mi hermana y yo dije tema que tenía era tan tan fina que yo creía que era una mujer pero

Voz 6 01:38 daba con con su voz buscamos otro poquito la radio venga

Voz 1578 01:56 bonito me encantan también sí sí tenía varios disco de Los Chunguitos sí y me encantaba yo los ponía muchísimo también estamos tardando en reivindicar esta parte de nuestra música no mira yo creo que todavía andamos acomplejados no hay mucha es un prejuicio pasamos a la espalda con frente a esta música que que nos acompaña mucha gente de nuestra generación que ya es hora de quitarnos esos complejos

Voz 9 02:25 de conocer que todos hemos tenido indicó de Los Chichos no eso signo de identidad y no hay nada malo en eso es identificarse con esa canción que además son maravillosos por otro lado te mata probablemente uno de los mejores letristas cabido nunca en castellano en la música española seguramente totalmente y además como lo decía con esa personalidad cantando a toda la gente del flamenco nos encanta claro bueno pues vamos a ser una jornada más

Voz 10 02:51 son muchos

Voz 11 02:53 eh

Voz 6 02:56 el fenómeno se quemaba eso menos hemos hemos ido acertando no del Luis maravilloso esto

Voz 3 03:03 él a los millennials les va sonar a chino pero cuánto tiempo te pasaste tú al lado de radio casete doble Bettina oyendo la radio con los dedos puestos en el en el play en el Rec para expulsarle simultáneamente que esto era un arte grabar muchas cosas parecidas a ésta que escuchan pues horas horas

Voz 1578 03:18 amable y hasta la madrugada mi madre me lo recuerda muchas veces yo tenía lo que tenía no por supuesto que era mi madre la verdad es que tenía muy buena música pero tampoco a mí ya se me había acabado ya yo quería más todavía afortunadamente en Badalona había varias emisoras que así flamenca andaluza hay yo quería grabar más cosas no tenía nada material de de lo que estamos

Voz 3 03:46 eran los orígenes de radio Poveda bueno esto es solamente una parte de la música que ha hecho de Miguel Poveda el artista que soy una de las personalidades más respetadas y queridas iba a decir del flamenco pero diré de la música estos eran entre otros los discos que escuchabas en la habitación de tus padres antes de subirse por primera vez a un escenario un día diecinueve de noviembre del año mil novecientos ochenta y ocho es decir hace treinta años

Voz 12 04:10 diecisiete días

Voz 3 04:11 y Miguel dilo tú porque todos lo estamos pensando

Voz 1578 04:14 tiempo Zabala

Voz 3 04:40 el tiempo pasa volando es el título del doble disco el doble CD que Miguel Poveda acaba de publicar con el que celebra sus tres décadas sobre los escenarios es un trabajo condesa perfectamente las dos facetas artísticas de cantante cantaor que tiene Miguel Poveda es decir un disco dedicado a los cantes tradicionales como esta a ir juntos pero no revueltos otro disco en el que incluye versiones de algunas de las canciones que te han acompañado siempre

Voz 2 05:18 sin darse cuenta que estudie Miguel

Voz 3 05:22 lo habitual en los artistas cuando celebran cómo es tu caso ahora una cifra redonda au sacaron recopilatorio mirando hacia atrás y buscando pues sus grandes éxitos o grabar un disco en directo si tú digamos que demostrando que normalmente haces lo que te da la gana tira por el camino del medio y lo que has hecho es pues como una mirada atrás pero en este caso para decir ya saben quiénes Miguel Poveda ya saben cómo soy ahora les voy a contar de dónde vengo

Voz 1578 05:46 exactamente así es ese ha sido el el un poco el espíritu de este trabajo acercarla a la gente a punto de partida no volver a también un ejercicio para mí personal también de abrir la puerta de los recuerdo como

Voz 3 06:00 qué haré algún de foto Aisa también por cierto están en el libreto

Voz 1578 06:03 así es Lazie volverá la niñez volver a oler mi mi mi mi habitación cuarto mundo de aquellos años no mostrar cuál es en mi punto de partida hay y luego mostrarme como cantaor de nuevo porque en directo siempre lo hago pero no lo había hecho

Voz 14 06:19 disco hacía una algunos años es eso

Voz 1578 06:22 pues justamente lo que tú has contaban más que hacer como un recopilatorio de tantas cosas no que he hecho en treinta años y que sea un batiburrillo de muchas cosas sabe prefiero que eso que que que a la esencia no ir al punto de partida

Voz 15 06:37 esto usando lo que dice porque yo creo que es esencial volver lo desea Gaudí para ser original hay que volver a los orígenes Gardel pero y es algo tan tremendo no es algo que da un cierto dinámica acá es reciclados otra vez diferente muy West haber escuchado lo mismo no

Voz 1578 06:57 muy bien eso es en realidad es un ejercicio de auto reciclarse a uno mismo también un rezo os exactamente ubica ubicar ubicarse otra vez de dónde porque eres el que eres ahora no donde sea que es el que estás viviendo continuamente volverá a tu casa hay recordar muchas situaciones muchos momentos que que que sean se han ido perdiendo en el tiempo difuminando y que de repente te reubicar ni te quite el lo que eres como como como ser humano en tu esencia no de ser humano

Voz 3 07:34 pues el tiempo pasa volando es una vuelta al punto de partida como nos ha contado Miguel IES punto de partida tiene a su vez un origen que va a ser esta misma noche con un primer concierto de presentación en el Teatro Real de Madrid que la verdad me dije que no está mal para empezar sabes cómo voy a pegar un salto pero además lo voy a hacer sin coger carrerilla al que maravilla no has tenido tiempo de probar la primera en la frente

Voz 1578 08:00 así en la verdad es que cuando el grupo se ha no dije voy a este es un reto impresionante pero como me gustan mucho los reto ya en realidad aunque las canciones están en las tengo rodada si las tengo muy interiorizada no es como por ejemplo el el el espectáculo de Federico que sigue era todo nuevo era la música que crea de desde ya no desde la nada porque era a través de la poesía Federico pero una música nueva no esto es son canciones están metidas en mi piel que es que las llevo si el hecho ya exactamente interior muy claro claro y además es que muy divertido y luego en la parte del flamenco estará tengo pues hace setenta años o por lo menos veintiocho no sé si lo de Lorca que también voy a podía también ofrecer alguna cosa llevo todo todo todo el año haciendo así que bueno es un reto más a mi me gustan y me pone las pilas me me pone como vulgarmente se dice me pone cachondos

Voz 14 08:54 eso me hace mantenerme vivo me hace

Voz 1578 08:57 me ilusiona muchísimo claro porque si no me me sino tengo esos retos me me aburro

Voz 3 09:02 les hablo de Lorca hace nueve meses estaba asentado en esa misma sí

Voz 1578 09:04 yo digo presentando tu disco enloquecida

Voz 3 09:07 casi supongo que esta ya es de la vida no era el crecimiento no tiene tratamiento no tiene cura no tiene cura no tiene que

Voz 1578 09:14 por ahí además de cada vez sigo todavía con la gira me quedan un como cuatro son tres días en el en el Villamarta de Jerez trece catorce quince diciembre hicieron Granada el veinte de diciembre sé que voy a llorar mucho mirar porque tengo hay un muchas imágenes de Federico alrededor he estado con cosas muy profundas muy espirituales con esta obra ir decirle a radios porque siempre voy a cantarle pero a lo que es esta obra completa para mí me hace muy duro ha sido la mejor gira de mi vida es muy bueno y Federico se ha convertido en mi mejor amigo de mi vida

Voz 3 09:53 por Miguel porque dentro de otros treinta años vuelves a sacar ya grabas otra vez la de que las de Lorca que además de alguna manera tú hablabas de que de que hay un resentido de que hay un punto de yo creo que Lorca también forma parte de esa experiencia no sea que estos casi una trilogía Miguel Poveda llegado hasta aquí y ahora a ver qué pasa eso

Voz 1578 10:08 la mente eso es en realidad en este año lo cierre con este disco a esta trilogía que no no se ha hecho correlativa ha empezado por el final como decía de hoy ha vuelto terminó con el principio de de final al principio pero los tres disco muestran un poco lo que soy es decir la esencia mi mis canciones esta de de mi barrio de de digerir los Chunguitos húngaro Mi luego mi tronco musical que es el flamenco

Voz 14 10:39 el crecido que es una búsqueda hacia la poesía

Voz 1578 10:46 en este caso de un poeta tan concreto Icon una un colorido muy diverso musical que que arrastra sonidos de Alan Parsons Mike Oldfield de Pink Floyd que la música es la de tu padre la de mi padre también y aunque tiene algunos tintes flamencos de canción melódica poco toda la diversidad musical la que crecido extrayendo enloquecido

Voz 3 11:06 pues Miguel que ayer celebrábamos los cuarenta años de la Constitución

Voz 1578 11:08 con tu carrera artística tiene diez años menos

Voz 3 11:11 despierta bastante más consenso que la Constitución para comprobar que efectivamente el tiempo pasa volando yo ayer hice el ejercicio de de buscar que estábamos escuchando en la radio en el año mil novecientos setenta y ocho y hoy quiero hacer lo mismo contigo vale quieres saber cuál era el mayor éxito en la radio el diecinueve de noviembre del año ochenta y ocho el día que tú te su visto por primera vez a un escenario me encanta eleva a sonar bien

Voz 6 11:38 recuerdo perfectamente y además era un tema rarísimo porque tenía como un pasaje de guitarra acústica que sonaba un poco español fuese iba directamente a unos sintetizadores de jazz latino

Voz 11 11:51 que maravilla ahora sin solución de continuidad

Voz 6 11:58 qué maravilla esperar Mis amigos mientras tú estabas con Zynga Aaron digerir que sabes que ponían en el cine pues no se sufre Mamón probablemente no quedan tres días para que se estrenara esta película

Voz 5 12:15 empleando

Voz 6 12:17 no esto no es una prueba de esto es rock and roll a rocanrolero hard que también es una película que al final todo gira en torno a todos

Voz 3 12:27 una de las principales noticias de ese día diecinueve no viene de sesenta y ocho era que Felipe de Borbón iniciaba sus clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid se ve que empezaban tarde las clases menos clases renovado que era noviembre pero bueno en Navidad así que seguramente hoy el que hoy es Rey de España estará de acuerdo con la frase de que el tiempo pasa volando

Voz 16 12:44 el ya Chaparro Hadi Málaga está aquí

Voz 2 12:56 sí sí sí sí sí aquí a guiri Billy Connolly

Voz 6 13:13 el tiempo pasa volando y se detiene en un quejío de el poder está esta palabra mientras

Voz 3 13:21 desde ese primer día en el en aquel escenario de esa peña flamenca hasta el escenario del Real que es esta noche el camino no solamente es largo sino que obviamente pues ha tenido curvas ha tenido subidas ha tenido ha tenido bajadas también tú entonces tenía quince años y como suele ocurrir con las primeras veces en aquella actuación en la Peña Flamenca Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona la cosa diga

Voz 6 13:42 hemos que muy bien muy bien no fue un poco peor que la de esta noche seguramente no oye pero que iba a hacer pero iba bastante peor

Voz 3 13:50 qué paso ese día pues que yo no tenía

Voz 1578 13:52 sí a dominio de de de la voz y además está en una edad que la que estaba en el cambio además de la voz claro pero yo era tenía tantas ganas estaba tan envalentonado que venga vámonos cuando yo pusiera voz en el micro por primera vez es claro dominio era como un caos y el tercer tema me tuvo que bajar rencor qué fue de Debussy despedidas debería ser

Voz 3 14:14 el primer día hubieras podido poner un dedo en el mapa decir aquí es donde yo quiero estar aquí donde quiero llegar dentro de treinta años se parecería un poquito al lugar en el que estás ahora

Voz 2 14:25 eh

Voz 1578 14:28 bueno cuando era jovencito soñaba cinto he tenía otra idea de lo que era esto no era mucho más fantasioso más romántico no sin más como diría americano creo ya sabes el de Roy

Voz 6 14:42 y no en un musical me veían muy Frank Sinatra

Voz 14 14:48 eh eh pero osea es mucho más

Voz 1578 14:52 duro de lo que pensaba mucho mucho mucho más duro pero más ser mosso también por otro lado de lo que pensaba digo porque de repente con ETA si con cosas que son muy enriquecedoras que es ha sido mi universidad porque por tonto desaprovechado el tiempo en en el en cosas que podía haber aprovechado bien estudiar ir pero bueno mi profesión realmente luego como sea un luego una esponja hay claro y una persona que ha querido siempre aprende pues los viajes el mi curiosidad me ha hecho enriquecido crecer un poquito claro

Voz 3 15:22 este disco es en el fondo una reflexión también sobre cómo ha pasado el tiempo sobrecogió sobre el uso que me imagino que eso también es una reflexión interna tuya no el uso que yo le he dado al tiempo durante mi pasado no

Voz 1578 15:31 yo lo que quiero trasmitir sobre todo a la gente joven no creen valor lo qué pasa realmente pasa volando sea cuando tienes veinte años no lo tiene ningún respeto no quieres que y tengo toda una vida por delante pero hasta pasa ratos de pasa rápido

Voz 14 15:46 y hay días que ya no vuelve Ny

Voz 1578 15:48 no con esa edad debería aprovechar lo mucho más que eso

Voz 3 15:54 impecable en el flamenco el tiempo no no juega a favor de unas pocas de esas pocas artes en las que se canta mejor cuanto más se ha cantado

Voz 1578 16:00 claro esa es decir en ese aspecto sí por supuesto porque te va llenando de experiencia de vida Itu cante va adquiriendo mucha más verdad mucho más conocimiento no y mucho más poso verdadero en eso eso es maravilloso que el tiempo vaya transcurriendo sin

Voz 3 16:16 el Poveda celebra treinta años en la músicas yo creo que lo que celebrarse esta noche Miguel es el principio de tus próximos treinta años en la música dentro de tres décadas estaremos sentados tu hay bueno más o menos tu ahí yo aquí hablando de ese disco de sesenta años

Voz 6 16:31 madre mía no no yo esto lo otro lado ponemos falta justificada vale con una huy hija yo parece bueno

Voz 3 16:42 Miguel Poveda estará esta noche sobre el escenario del Teatro Real de Madrid en un concierto Miguel que será como digo al principio los treinta años que tienes por delante y que estoy seguro de que va a ser una noche mágica para la gente que vaya pero también para porque este disco creo que que que es muy importante que haya una reflexión un trabajo interno una mirada hacia atrás un sentarme como decíamos delante de las del álbum familiar así Iber quién era quién soy y quién voy a ser muchísimas gracias Miguel

Voz 6 17:04 a vosotros gracias