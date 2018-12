¿Eres capaz de resolver el enigma del frutero mágico?

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 8 00:45 los vuelos dio muy buenos días profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán debe saber señor letona que yo todo lo que he dicho porque me la han escrito porque a mí asea ya sea usted a mí me cae muy bien amigo entrañable el encuentro señor educado con buena presencia si sopla palabra Ador es que es agradable en el trato no no lo entiendo que apretada no ha tenido esté convencido eh

Voz 9 01:15 sí sí sí sí el viernes que hoy tener haber venido pero ha venido para no encontrarse con usted ya pues eso usted tiene un día pasmada cuando usted se pone simpático o son siete Simba bellísimo no yo estoy toda la semana veinticuatro los salgo salvo el rato que estoy con mi mujer

Voz 8 01:37 en cuyo caso soy como la seda pues así es como yo lo veo como su mujer bueno está usted enfadado o no está enfadado con los resultados de las respuestas que nuestros oyentes han dado al piensa mucho de la semana pasada bueno no sé porque no tengo datos no tienes te datos no bueno pues vamos a dar la solución y que cada uno

Voz 5 01:57 corrijan en casa vale el piensa mucho de si así distribuye los números del uno al nueve en tres grupos de tres cifras cada uno de modo que los números de cada grupo sumen lo mismo

Voz 8 02:07 por cierto sabes cuánto van a sumar ahora que lo sabes busca estos tres grupos estará enunciado pues como dice que distribuyan

Voz 9 02:16 los números de uno nueve en tres grupos tenemos que coger tres grupos de en unos nueve se otros tres si otro estés claro está ahí si eso sí lo bien cuánto suman del uno al nueve contra el todas las cifras no nueve pues si lo hacemos por sus no tenemos enseguida que los SIMA por Camps sí porque es un día o la demodé yo era un niño de diez años tiene castigo su profesor a sumar los cien primeros números lo hizo en un minuto y medio

Voz 8 02:53 no no suman cuarenta y cinco del uno al nueve Si somos todos cuarenta y cinco cuarenta y tres quince correr cada grupo de tres sí a muy bien ya tenemos cuánto vale pero queda saber cómo los agrupa entonces lo hacemos de distintas maneras tamaño de la mejor manera es hacer un cuadrado mágico

Voz 9 03:14 el siguiente transportes pones seis uno ocho siete cinco tres dos nueve cuatro y aquí tenemos en horizontales verticales la solución de seis siete dos

Voz 10 03:29 esta de la otra de la tierra

Voz 8 03:32 es un los cinco nueve si otra es ocho T Cuatro sí otras distintas son seis un ocho es de cinco tres dos nueve cuatro lo has pillado tan abultado vale que te voy a pedir por favor que mientras seguir hablando que el profesor letona lo pongas en Twitter y a ver si al final ya no te digo de la sección al final del programa eh lo puedes porque mantiene supongo que mucha gente no habrá podido tomar nota pues no tengan a nuestras redes sociales no soy es importante porque es una bonita manera de este cuando lo entiendo eh lo no lo tienes que ser tú te vas a pase extra entretenido durante los siete yo sí

Voz 11 04:05 el acuerdo para coloca los número uno no

Voz 8 04:08 pp

Voz 5 04:09 de forma que calza hoy frontal como cómo disfruta letona del sufrimiento ajeno nos mira vamos a comprobarlo saludando a nuestro oyente a Javi desde Avilés Javi muy buenos días Javi me dicen que eres una de las personas que ha resuelto el piensa mucho de la semana pasada hasta que todo esto que explicado letona lo ya lo sabía hecho

Voz 12 04:31 pues Docherty no vamos nada

Voz 8 04:35 pues por eso soy humano y también el válido porque la intención es tan válida como la matemática sí sí sí la matemáticas e intuición a ha que podría podría dejar usted su escuela escuela de pensamiento intuitivo

Voz 10 04:49 no es que no lo entendería vale

Voz 8 04:52 vale y crees que cree usted que Javi va a entender algunos de los enigmas que está a punto de no de leerle no hombre pero bueno pues Javi tú sabes dónde llamas tú sabes dónde te has metido profesor detona quiere usted empezar con velas ante

Voz 13 05:07 primero

Voz 8 05:09 a mí desde Avilés ingiere deciden Javi desde Avilés cuantos meses tienen veintiocho días

Voz 14 05:17 luego tienen intento ir a ver tu intuición Javi bueno porque en principio ninguno no estará expuesto no sé cuántos cuantos meses veintiocho días con doce del mes de baño vamos eso está claro

Voz 8 05:28 los dos me pero Javi cómo había llegado a la primera conclusión que ninguno tiene veintiocho días

Voz 14 05:35 bueno vamos cuantos Menzies tienen veintiocho días en cuanto a decir que soy el menos

Voz 10 05:43 pero bueno te ponemos vamos otro este es verdaderamente difícil ser desde el

Voz 5 05:54 dos mechas de diferente longitud y espesor variable a lo largo de la misma tardan en arder completamente una hora cada una si tenemos que cronometraje de forma exacta cuarenta y cinco minutos solamente disponemos de las dos mechas ideó un paquete de cerillas como lo haremos entiendo que no tenemos cronómetro no

Voz 10 06:11 no

Voz 5 06:14 sólo tenemos dos dos mechas y un paquete de cerillas vale tenemos que calcular buenos ella podemos la querella vale dos paquetes por lo menos no que calcular cuarenta y cinco minuto exacto porque si no

Voz 10 06:27 vamos una tecla a los cuantifica según nos explotarán explotarán varias bombas nucleares se empezará con la tercera guerra nuclear cuantas películas que tenga cuidado a ver cómo calcula a los cuarenta y cinco minutos exactos Javi estamos ensayando no

Voz 5 06:48 Alarte tiempo ya no te digo acertar sino a entender enunciado

Voz 14 06:52 sí son dormirte Jason sede del incidente si no han de diferendo o donde diga sin igual

Voz 5 06:58 te longitud espesor variable pero las dos tardan en arder completamente una hora

Voz 10 07:06 una hora cada una en tenemos que si la suma de las dos no

Voz 5 07:10 la suma de la de lo que tardan en arder ambas una hora

Voz 10 07:13 su cada cada una tarde a ver si pleno una si al final del recorrido tarda exactamente una hora vale la otra lo mismo correcto

Voz 8 07:25 aunque tengan longitud y espesor variable esto

Voz 10 07:28 tú ya me la imagino bueno Javi en Guernica cuerpo de cuarenta y cinco sí pero no literalmente porque no sacaba el programa

Voz 5 07:45 sí

Voz 10 07:47 tienes alguna idea aproximada nada no bueno vamos a decírselo porque la cosa es muy fácil entendemos una de ellas por los dos

Voz 8 07:56 dos

Voz 10 07:57 por un lado y por el otro cuando se juntan pagan cuánto se pasa treinta minutos en el momento en que eso ocurre habíamos encendido otra por un lado el y la otra también por el otro lado y cuando se acaba cuanto que quema totalmente cuanto ha pasado totalmente la seguimos la segunda la hemos atendido a la vez que hemos detenido la primera por ambos lados no no no

Voz 8 08:36 no en minutos que si lo sumamos a los treinta minutos anteriores tenemos vínculos que cuando explica Letona parece fácil pero aquí lo único que ha ardido es la mente de Javi Javi bueno

Voz 5 08:51 lo tienes una dedos que no está nada mal teniendo en cuenta la dificultad de los problemas que no suele traer letona pero pero te voy a que escuches también al teléfono él piensa mucho de la semana que viene con el que nos va a dejar letona

Voz 10 09:02 bueno voy a uno de pensamiento la te venga dos personas puedan a la sede de cinco partidas jugadas cada uno pierde tres cómo es posible que había sufrido bastante pintan fuera

Voz 5 09:22 cuál es la solución pues no juega uno contra otros hombre había por supuesto esto se destruida lo sabía este no era el piensa mucho esto era otro reto para Javi que por supuesto se sabía letona Leandro por favor el piensa mucho esta semana

Voz 10 09:36 el pitón mucho esta semana lo ha preparado yo no Green un ruso especialista en matemáticas para niños de Rusia y que trabaja conmigo simplemente genial dice leal si sacamos tres frutas un frutero más riesgo habrá entre ellas al menos una manzana si sacamos Juan otra falta de frutero mágico habrá entre ellas al menos una pera Andrés ha sacado cinco frutas derrotó cuántas frutas son cuantas frutas han quedado

Voz 5 10:13 en el frutero frutas son no hay que hacer que frutas bueno lo vamos a colocar a escribir también en redes sociales porque ustedes Javi yo sé que tú te sabe la respuesta proporcional contenta no la digas vale

Voz 12 10:23 dijo no lo ahora porque vamos y no ya lo tiene todo no tiene

Voz 5 10:26 Javi muchas gracias por llamar creen ustedes saludo si creen que saben la respuesta a este piensa mucho hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona muchísimas gracias nada eso este entrañable insisto eh

Voz 10 10:37 hasta la semana que han hecho polvo