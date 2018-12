A vivir Madrid | Carolina Durante 'Perdona, (ahora sí que sí)

Voz 1 00:00 no

Voz 1751 00:10 no estamos escuchando perdona ahora sí que sí el Single de Carolina Durante en el que colabora Amaia Romero este título parece premonitorio por varias razones la primera es que bueno pues que se han colocado esta semana en el número uno de la lista oficial de ventas de canciones en España tanto los ellos Diego qué tal buenos días buenos días qué tal qué pasa Martín buenos días de la prueba de sonido a como estaba Mario qué tal hola buenas Pijuan con ese micro que te han puesto ahí de de estar qué tal Juan cómo estás muy bien bueno muchas felicidades no sólo por ese número uno en la lista de ventas sino porque aquí en Madrid han agotado las entradas de vuestros dos próximos conciertos donde donde van a ser

Voz 1036 00:55 buenas en el ocho y medio el viernes el próximo domingo que tiene el el

Voz 1751 01:02 hay dos horarios no el viernes catorce credos a las ocho y media de la tarde y el domingo sesión vermú tres y media de la tarde ahí apertura pues

Voz 1036 01:10 a las tres y media de lo que no es es realmente tocamos después del aperitivo seguro cuánto tiempo han tardado

Voz 1751 01:16 las entradas en agotarse en Madrid a qué lo achaca ir vosotros

Voz 1036 01:19 este fenómeno pues la primera fecha que conste que agotando la votamos sí a falta de de dos meses mucho antes de sacar el tema con con Amaya y luego sí que es verdad que empezamos a recibir dieron movían de mensajes para que hiciésemos una segunda fecha hacer una segunda fecha tal sacamos el Single con con Amaya y bueno ya hay Se seis paro hoy pues hace de hecho como cinco días seis días decisivos hacer la segunda fecha a falta de quince días para el propio concierto ya hemos agotado osea que estamos encantados

Voz 1751 01:56 bueno esta canción ahora sí que sí la llama es el a Miami es obvio pero cuánto público habéis sumado con con Amaya

Voz 1338 02:03 pues me voy muchísimo al final Diego es el que lleva redes y tal pero pues ahora suyo seguidores un cinco mi señores una cosa si nos escuchan movían de peñas que ha sido por escuchar Amaya de hecho en Mallorca estuvimos el miércoles pasado y hubo gente que se acercaba decía de los he conocido por lo Amaya pero es que llevo con con las otras siete canciones en bucle sí sí bueno

Voz 1751 02:30 usted no la historia vamos a decir dónde empieza comienza llegando al Mad Cool en Madrid

Voz 2 02:35 así es así ese ese mismo día que tocábamos en el Mad Cool pues a ser un vídeo cantando una de nuestras canciones el Pilar en redes y bueno

Voz 1751 02:46 esta esta canción no

Voz 2 03:01 sí es nuestra irá subió el este vídeo cantando La a redes de repente alguien de notificaciones el móvil ardiendo tal bueno evidentemente pues escribí para la escritura es decir que que gracias que para nosotros pues la os que o cómo pues como lo que había hecho su suponía que no escuchase que no hubiese de gente entonces eso

Voz 1751 03:25 tú te esperabas que ya te iba a contestar

Voz 2 03:27 pues no sé por lo menos que me mandar es pensar que iba a mandar un par de mojes y tal pero me contestó con texto sí una muy maja cuando entonces cuando ella dio la casualidad que una vez que baja Madridunos escribió Pavel si estábamos aquí que conocer al grupo y tal bueno estuvimos ahí de pues yo tomando algo y salimos de fiesta hay bueno entre una copa hay otra pues dijimos planteamos ahí hacer

Voz 1751 03:58 con la colaboración fue el planteamiento contadme poco la escenificación Josep

Voz 2 04:02 vaya pues bueno nosotros sabíamos ya cuando cuando él vídeo otros fantasear con la idea de de va si colaba vota Le pero claro al final era como poco fantasía que no montados en nuestras cabezas ni tampoco planteábamos seriamente pero bueno dio a un dio la lo en su momento pues no sé si me vine arriba y se lo dije qué te parece si te parece hace cantar juntos podíamos hacer algo tal encantada la verdad que dijo sí sí sí sí es que soy para no sea importante

Voz 1751 04:37 de inmediato no fue una cosa como si quiero antes

Voz 2 04:39 quiero Diego sí que sí yo pensaba que era como bueno pues ya veremos mañana no

Voz 1751 04:45 yo no estamos escuchando ahora la guitarrero de antes

Voz 5 04:53 a ver vosotros es muy aficionados al fútbol no sois así muy futboleros suerte

Voz 1338 04:57 yo digo yo pero estos dos no han visto un partido fútbol en su vida yo no fui a un partido de fútbol al estadio y me perritos goles porque está

Voz 4 05:08 no no lo estaba mirando la pantalla a pantalla quién tiene aquí es del Real Madrid los dos

Voz 1751 05:15 yo vale tesis buena sí sí hay la mejor gente voy a hacer un test de acuerdo estén preparados desde sé que es muy temprano para vosotros pero es que se me ha ocurrido una idea os voy a proponer que mayonesa configuró

Voz 6 05:28 el perfil de una cuenta eh pues por ejemplo en Facebook

Voz 1751 05:32 de una mujer que se identifique con Carolina Durante me gustaba la idea jugar con vosotros está esta identidad vamos a con el test cada pregunta pues me la puede responder uno vamos vamos a empezar por Martín

Voz 4 05:45 Martí como son los amigos de Carolina Durante esta mujer

Voz 1751 05:50 a son hipster y últimamente no salen de Malasaña del ocho y medio club porque todo lo demás les parece mainstream ve los amigos de Carolina se van de Erasmus y algunos han hecho Inter Rail OCE todos mis amigos se llaman Cayetano no votan al PP votan a Ciudadanos

Voz 4 06:07 yo creo que la de si está

Voz 1751 06:10 los demás país opinan la la de eso no avala la encantado de que no salen de Luccin medio porque todo lo demás es mainstream ojito madre mía qué nivel hinduismo tenéis bueno dos estamos contigo Mario quiénes son los mejores amigos de Carolina hemos hablado de bueno los amigos tenemos colegas claro quiénes son los mejores amigos

Voz 7 06:33 a Alfred de hotel ve Amaia Romero de OT Ocean obviamente Cayetano Cayetano digo yo

Voz 1751 06:48 nada que añadir Diego nada bueno cuál es el festival voy contigo Diego de música favorito de Carolina esta chica de este perfil que estamos configurando el Mad Cool ve el Primavera Sound se Carolina es más de la Feria de Sevilla de la feria Sevilla vale vamos contigo Juan cuál es la frase que más le gusta a Carolina y aquí puedes pedir ayuda a tus compañeros se ha perdona ahora sí que sí ve No nos mires únete fe no estás nominado cruza cruza la pasarela yo creo que el AVE no nos mires únete estén de acuerdo si lo que se note no

Voz 1338 07:36 no sé si olía durante las manifestaciones es que yo yo soy muy bonita en la radio a de una manifestaciones

Voz 4 07:44 no sabía de qué era el botellón tres le estás pidiendo pido perdón que tenga

Voz 1751 07:52 es hacerlo de un escenario va venga tres dos uno

Voz 5 08:09 vale bueno he que ya había sacado algunos temas pero sí que supuso han que supuso en la en la calle

Voz 1751 08:17 de Cayetano os llevó por todos los festivales importantes no el feed más Macún sí aunque ya habíamos cerrado algunos festivales antes de sacar Cayetano me gustaría que me contéis un poco

Voz 6 08:27 historia esta canción no eh en que os inspira en que no se inspira

Voz 1751 08:31 la es Diego

Voz 1338 08:32 los Cayetana que estábamos en Benicàssim en en en el camping ya había ahí al lado cerquita

Voz 8 08:41 hicieron los agentes pero claro no unos no sabíamos su nombre y entonces pues decidimos que se llamaban todos

Voz 1751 08:47 Cayetano

Voz 4 08:49 entonces bombillas estáis de la explicaciones que yo escuche la canción y digo pues que bien pero la explicación me deja un poco tibia me imaginaba algo como más grandilocuente va de pero también es verdad que no se esperaba sí sí sí pero otra cosa pero yo vengo a lo que yo espero no no esto esto es verdad

Voz 1338 09:11 es verdad que que dais te digo empezó a salir con

Voz 1751 09:14 ah vale el impulso de claro que Diego está muy callado y no sé qué les pasa que está

Voz 4 09:21 sí sí es que Mainar me me he caído de la y ya estoy aquí

Voz 1751 09:25 directo de de Malasaña que al estudio bueno estáis con fuerzas para cantar si pues venga que os queremos escuchar en directo que vais a hacer

Voz 1338 09:34 no siempre lo hemos hablado hemos hablado Diego Mariño

Voz 1751 09:38 vale pues se venga pues un poquito de Cayetana en directo en A Vivir Madrid Carolina Durante

Voz 9 09:44 o dos tres cuatro y y y y

Voz 9 09:53 todos mis amigos se llama Cayetano zapatillas Pompei al tiene parto siempre tres botones de esa abrochado menudo pela se va a joder cómo mola el verano Ibiza Marbella todos gaditanos Mis amigas del voluntariado la finca en Segovia el puesta

Voz 11 10:25 venga no veis Sami se llaman Caquetá a todos mis amigos se llaman calle está todos mis amigos se llama

Voz 9 10:39 a los casos votan al PP Montana ciudad voraz que te patos el susto ciertos como lo vas a las pin te mil contactos tiene ese entrara ahí te recomendamos

Voz 9 11:01 el reservado no pasa nada está todo ganado calle Alta no calla

Voz 11 11:09 a los amigos y se llama Cayetano Cayetano calla el dato todo en misa amigos ya lenta