Entre Tiempos: Soy minero (09/12/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos el pasado dieciséis de noviembre cerró la última mina de carbón activa en la comarca leonesa del Bierzo aprovechando además que hace unos días los mineros celebraron el Día de Santa Bárbara a su patrona hoy queremos recordar este sector que en la actualidad Ada apenas tiene presencia en los medios sin embargo hubo un día en el que la radio si le prestaba atención a la industria minera del carbón junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos ganados sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:11 como decía nuestro entre tiempos parte del cierre de la última mina de carbón en el Bierzo hace tres semanas así nos lo contaba nuestra compañera de ser Bierzo Ana Maceda el viernes

Voz 3 01:21 eso ha colgado su cartel de minero en este caso una percha con el nombre de Álvaro recordará también su paso por la última mina del Bierzo por Salgueiro de Uminsa

Voz 4 01:30 la en Torre del Bierzo estudiando el último paseo por

Voz 5 01:34 por qué huchas perchas de ropa sucia bueno su un cúmulo de sentimientos tanto buenos como malos buenos recuerdos gente de experiencias de aprendizaje yo bueno mucha con mucha pena porque se ve que toda una forma de vida más con trabajos e sacaba a dar los últimos coletazos Si la verdad que es una pena

Voz 3 02:04 después de ocho años de Mina ha ido a recoger como acaban de escuchar la ropa de trabajo al pozo en el que pasó de guaje de aprendiz de minero picador reconoce que aunque su sacrificio por la mina ha sido corto nadie puede quitarle el respeto y el orgullo que siente por una profesión de la que se empapó desde pequeño gracias a su abuelo y a su padre su abuelo

Voz 0142 02:21 murió de silicosis Israel también tienes la enfermedad labor

Voz 3 02:23 el de la mina una industria que llegó a dar empleo a ocho mil mineros en la comarca del Bierzo los años noventa ya más de cuatro mil quinientos mineros en el valle de Laciana en el año en el que tuvo lugar la primera Marcha Negra en mil novecientos noventa

Voz 0142 02:35 los para poner en contexto este cierre recordemos que en dos mil diez la Unión Europea decidió prohibir la continuidad de las ayudas públicas a las minas de carbón más allá de finales de dos mil catorce aunque después aceptó una prórroga de estas ayudas hasta el treinta y uno de diciembre de este dos mil dieciocho Miguel Sebastián era entonces ministro de Industria

Voz 1582 02:56 hemos ganado cuatro años en segundo lugar la senda de reducción ahora no habrá que reducir nada hasta el año dos mil catorce y finalmente algo que parece técnico pero es importante ahora la reducción de las ayudas tienen que ser por país no por eh eh cada una de las eh eh eh minas operado que una de las empresas y eso nos da una gran flexibilidad es decir que el Gobierno está razonablemente satisfecho con el nuevo reglamento desde luego mejora sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión ya dijimos que era inaceptable para España

Voz 6 03:33 ya pero empecemos por el principio rodillo me en fuertes este futuro traidor que me condena a la SGAE

Voz 7 03:40 a él

Voz 6 03:43 yo Verdú el filo la Soacha recuerda me

Voz 8 03:45 pero va hecho que llegó la hora colar iban siendo una nunca el frío aliento la muerte de Zarra los Weir sin sin oponer resistencia deseo que con ella me lleven

Voz 0142 04:03 sí pedimos a cualquiera que nos califique el trabajo de minero utilizará adjetivos como peligroso os sacrificado en una profesión que además se ve con tinte heroico incluso épico trágico también muchas veces hemos escuchado eso de que un minero sabe cuando entra pero nunca sabes iba a salir porque la mina siempre entraña un riesgo por eso desgraciadamente cuando en la Fonteta de la SER buscamos sonidos relacionados con la mina encontramos sobretodo noticias relacionadas con accidentes el más antiguo que conservamos es este de enero de mil novecientos ochenta y seis

Voz 10 04:38 hoy tenemos que registrar la primera víctima de la minería española en el pozo Barredo de Mieres Radio Asturias Severino Fernández

Voz 11 04:44 se ha producido esta tarde la primera víctima de la

Voz 12 04:47 minería asturiana del recién estrenado mil novecientos ochenta y seis José Llaneza por de cuarenta y nueve años soltero y vecino de Entrepeñas de ayer poseedor de rampa perdió la vida esta tarde a consecuencia de un derrame producido en la capa Isabella entre la tercera en la cuarta planta del pozo Barredo de la empresa Hunosa en la cuenca del Caudal situada precisamente en Mieres esta explotación en el momento de producirse el accidente se encontraba su lado el picador Eduardo Blázquez blanco que pudo salvarse

Voz 0142 05:13 la noche del catorce de octubre de mil novecientos ochenta y siete Hora Veinticinco Manuel Campo Vidal incluyó en su avance los primeros datos de otro accidente mortal en una mina

Voz 13 05:23 tragedia en León en las minas de Villablino la comarca del Bierzo de la que disponemos muy poca información en estos momentos un enviado especial de la cadena

Voz 14 05:30 a ser trata de llegar hasta aquí pero en aquella zona si padece un fuerte temporal hay en estas zonas que incluso ha hecho descarrilar un tren aunque sin consecuencias afortunadamente estamos a la espera de que nuestro redactor Florencio de ser el Bierzo Florencio Carredas pueda llegar hasta aquí

Voz 6 05:47 inmediatamente se pone en contacto con nosotros tener información pero sí podemos confirmar que han sido por lo menos tres obreros los que han fallecido porque esa información la dan también las morcillas cualquiera pero no

Voz 0142 05:58 todo ha sido el luto para la familia minera afortunadamente a veces el trance ha tenido un final feliz muy feliz por ejemplo en agosto de dos mil tres dos mineros que permanecieron sepultados durante dos días en el pozo Albares en La Granja de San Vicente en León fueron finalmente rescatados sanos y salvos

Voz 11 06:16 las cuarenta y nueve horas de angustia e incertidumbre acababan con una explosión de alegría mezclada con sollozos de los familiares que recuperaban por fin a Francisco más a Óscar Fernández sanos y salvos aunque debilitados por la falta de alimento por la tensión acumulada en cualquier caso final feliz para estos dos mineros que quedaron atrapados en el fondo de una galería que se vino abajo las brigadas de salvamento y los mineros de la zona tuvieron que turnarse de manera constante para horadar un nuevo túnel mientras se comunicaban con sus compañeros a base de golpes metálicos unas tareas laboriosas aunque finalmente recompensadas que venían a demostrar que todavía hay mineros de verdad como decía uno de los brigadistas del último relevo

Voz 15 06:51 hoy no los hemos estado acompañados en todo momento y la gente ha trabajado muy bien muy coordinada y tengo que decir que ha sido rescate sin romper una uña sin el más mínimo roce a todos los que hemos participado que también es muy importante no podemos rescatar a alguien que cueste otras vidas a los que vamos a rescatar ha sido clave muy buena complementados con la empresa la empresa la Brigada y las demás empresas que han colaborado en la zona que prácticamente todas las Garzón aquí tenemos estar muy satisfechos de que todavía queda muy mal

Voz 11 07:23 pero pronto serán los preceptivos informes sobre seguridad pero mientras tanto nadie quiere pensar en otra cosa que no sea la pronta recuperación de los trabajadores que permanecen en observación en el Hospital del Bierzo

Voz 0142 07:33 es cierto que la presencia de los mineros en los titulares de prensa fundamentalmente ha tenido que ver con esa siniestralidad en el sector pero la historia de la minería es también una historia de lucha y movilizaciones

Voz 0684 08:01 ah ah hoy es un día para hacer un reconocimiento algo dirigente obrero al esfuerzo y al sacrificio a la convicción solidaria quela está representada hoy aquí por los compañeros de esta marcha pero también está representada en Asturias en Aragón Castilla León con los compañeros que mantienen los encierros que están dando una muestra que es sacrificio importantísima compañero infiernos huelgas marchas

Voz 0142 08:34 como la de mil novecientos noventa y dos a Madrid a la que se conoció como la Marcha Negra un grupo de quinientos mineros del valle de Laciana ataviados con mono y casco fueron andando desde Villablino en León hasta Madrid para protestar por la situación de la Minero Siderúrgica de Ponferrada

Voz 17 08:49 pero en esta ocasión nosotros sabemos que no vamos a ir rockero

Voz 11 08:52 nada que nuestro compañero está en el pozo lo están viendo día a día que haya tranquilidad y hemos las cosas como hasta ahora que en cada pueblo que hemos pasado senos aplaude al Laura cuando entramos pero es el soplado de salir pero es importante que eso quiere decir que no dejarlo nosotros un rastro que de de de destrucción y nada por el estilo nos están dando las gracias cada vez que salíamos de un pueblo y en Madrid vamos a intentar que sean los mismos no vamos a intentarlo vamos a conseguir nosotros podemos garantizaros que Madrid por parte de la organización por parte de los mineros que ganen esta marcha no va a haber ningún problema vamos a hacer hay algunos que son inevitables posiblemente haya los problemas de circulación ni iba a haber petardos Nirvana romper cristales rotos ni muchísimo menos en este caso queremos que la protesta sea pacífica que no vamos a a romper nada hay que que vamos no hay por qué preocuparse en ese sentido León eran una manera que existimos pero Madrid ya saben que están hacer mil La marcha culmina en Madrid

Voz 0142 09:48 con una manifestación de más de quince mil personas

Voz 16 09:53 claro claro

Voz 18 09:57 no es lo mismo todo cualquier

Voz 16 09:59 por ejemplo

Voz 19 10:02 otros compañeros le tomó el pulso lo vio nada mañana pero ya lo tiene

Voz 18 10:09 eso sí con vistió

Voz 0142 10:11 todo un símbolo sirvió de ejemplo para otras marchas negras como la de dos mil diez un año especialmente convulso para la minería del carbón pendiente como recordábamos antes de la decisión de la Unión Europea sobre el futuro del sector nuestros hijos luchando menos sanos

Voz 20 10:27 padres aquí sin que esto siga así vamos a seguir apoyándoles como

Voz 18 10:32 pues eso depende sólo peor

Voz 21 10:35 insisto los tecnócratas pues dicen que que hay que cerrar pues lo hacemos con ganas y se hace más cuando hay ganas que que son más fuertes no caigamos siempre

Voz 0684 10:47 hemos venido desde que hemos iniciado esta marcha de forma pacífica y estamos en Madrid para reivindicar nuestros derechos de forma pacífica por más que nos provoquen hagamos un esfuerzo no caigamos en provocaciones compañero un compañero

Voz 1509 11:05 entre tiempos con Ana María

Voz 22 11:07 Nos concejos la radio

Voz 23 11:10 ha contado también cómo es el día a día en la mina el doce de marzo de dos mil ocho emitimos

Voz 22 11:15 es un Hoy por hoy minero que incluyó un reportaje de Fernando Tascón en el que éste

Voz 0142 11:19 Mañero de Radio Bierzo nos retrató la

Voz 23 11:22 mina de Feixolín

Voz 24 11:23 en el pueblo de Orallo a pocos kilómetros

Voz 0142 11:26 cerrada

Voz 18 11:28 eh ojeando la montaña para para seguir avanzando

Voz 25 11:34 yo a mi arranca cuidado

Voz 18 11:39 somos de esta obras a razón de los metros cagas

Voz 6 11:43 cuando estás perdiendo dinero

Voz 26 11:45 oye si si tu abuelo entrar aquí no lo creería ahora

Voz 18 11:48 eso

Voz 26 11:48 no no claro me hubiera esto me diferente desde hace años

Voz 27 11:53 empecé a trabajar una mina en el centro

Voz 28 11:56 me detuve de picante

Voz 18 11:59 Cor

Voz 28 12:03 qué pinta bueno pues nos ve mucho dados

Voz 30 12:09 ya no es de carbón

Voz 31 12:11 si yo sé como he leído pero no sepan vale

Voz 32 12:16 eso vamos

Voz 0142 12:19 un Hora Veinticinco en octubre de dos mil diez puso el foco en la vida de las familias mineras

Voz 22 12:24 Ángels Barceló entrevistó a Paulino Carlos padre Carlos hijo tres generaciones de mineros en una misma familia

Voz 0194 12:31 Carlos os veis los mineros os sentís la mayoría de las veces excesivamente olvidados e incluso como decía el de la película casi como animales en peligro de extinción

Voz 33 12:43 pues yo creo que sí en parte somos unos olvidados de cómo este país porque sentimos un poco un poco como marginados ya de por sí es bastante el trabajo en la mina muy Nos sentimos bastante bastante de discriminar a los sentidos de que de que cuando uno ve lo que está documentado esto sería este señor pasaba cualquier cosa como el lince ibérico tales enseguida aparecen allí dos ambulancias un helicóptero enriquece cuanto aquí algún minero tiene un accidente de la mina hay mejor te tarda una hora en a subir en ambulancia y entonces como si estuviéramos un poquitín marginados

Voz 0194 13:25 que no está jubilado ya cuántos años en la mina Paulino treinta y seis años en la mina y ahora desde fuera cómo lo ve

Voz 34 13:33 lo veo hombre ahora lo veo algo mejor que hay

Voz 6 13:35 si ahora está arriba por claro pero cómo ve la situación

Voz 33 13:41 una situación se ve muy mal muy mal a la vaina va cada vez a menos y no sé cómo han abajo así que eso es echar abajo tendréis

Voz 0194 13:52 treinta y seis años en la mina treinta y seis años de su familia sufriendo por usted

Voz 33 13:56 pues sí porque casa por la mañana a lo mejor no ya por la tarde tienen que tras caer ida hay que estar siempre pendiente de

Voz 0194 14:06 porque estaba sometido al centro pero yo tengo entendido yo creo que además lo ha dicho alguno de ustedes que en la mina engancha Carlos

Voz 4 14:13 sí sí yo te voy a comentar amable la también lo ves la mina enganche yo lo comentado muchas veces con mis compañeros y al principio cuando entras a trabajar en la mina pues oye

Voz 33 14:23 piensas unos años Se lo hay que trabajar en algo pero una vez que pasa el tiempo te acostumbras a ese trabajo es incapaz de dejar este trabajo lo no es como si fuera una droga pero vamos lo tienes como si fuera una necesidad

Voz 0194 14:39 engancha sobretodo por el compañerismo es una es una pasta especial no es dinero en esto de la relación los unos con los otros

Voz 33 14:47 con los otros sí seguirla hasta dieciocho de ex compañeros de por la mañana por la tarde a salir reunirse con unos con los otros

Voz 0194 14:57 es mucho más que el trabajo que se siguen jugando la vida Carlos todavía en la mina se sigue uno jugando la vida en la misma sí sí por supuesto aunque pasen los años aunque avance la ciencia la tecnología

Voz 33 15:08 bueno ya hay otros sistemas de seguridad no es como hace treinta cuarenta años cuando yo empecé pero no antes de las estadísticas creo que han bajado una barbaridad pero vamos a cogerlo y siempre tienes

Voz 0142 15:26 la posibilidad un grave cualquier momento cerramos nuestro capítulo minero en entre tiempos con otro reportaje de Fernando Tascón sobre los migrantes que a mediados de los años setenta huyendo de la sequía y la miseria llegaron de Cabo Verde para trabajar en la mina en el Bierzo encontraron su hogar y su historia es todo un modelo de integración

Voz 1582 15:47 llegó de Cabo Verde hace ya tres décadas como el resto

Voz 11 15:49 sobre sus compatriotas se buscó la vida en las minas no sospechaba que España le daría además de trabajo una pareja hijos una familia lo que decía José la felicidad en la sede social de los caboverdianos a medida que buscamos anfitriones de menor edad el acento Atlántico Se diluye más y más

Voz 35 16:07 hemos hablado de nada

Voz 36 16:12 eh

Voz 35 16:16 el pija también recoge la esposa anda fue la palabra

Voz 11 16:24 Melissa hay Marisa son una coincidencia genética pero no precisamente por el precioso color de su piel son gemelas tienen cuatro años sus costumbres son de lo más español

Voz 35 16:32 pues así que lo que aquí ya con

Voz 11 16:42 los chiquillos tienen claro que quieren ser futbolistas como Valdo el del español

Voz 37 16:51 os no

Voz 11 16:56 y eso aunque le haya metido

Voz 25 16:58 un gol al Real Madrid

Voz 35 17:00 conoce bien es bueno lo tomarte tu

Voz 6 17:03 me gusta

Voz 11 17:07 los padres Valdo forman parte de esta colonia de caboverdianos en su caso llegados a Villablino toda una responsabilidad la que recae sobre sus espaldas ser un ejemplo para las nuevas generaciones

Voz 1774 17:18 Tb7 afortunado de haber nacido en España bueno mi padre me comentaba pues todo lo que pasó y lo difícil que fue para para él y para mi madre cuando llegaron a España a salir hacia adelante y bueno uno siempre se acuerda de sus raíces y lo tiene siempre claro para para saber lo que lo que cuesta conseguir las cosas

Voz 11 17:38 yo es que en el Bierzo los caboverdianos han adquirido carta de naturaleza sin necesidad de extraños contratos de integración desde el primer día han sido cabo berciana

Voz 33 17:46 Nos por aquí llama nosotros estamos bercianos no podía ser más que no es otra aquí estamos satisfechos como foso nuestra casa como Cabo Verde

Voz 38 17:57 el

Voz 39 18:00 eh

Voz 40 18:06 entre tiempos

Voz 0142 26:36 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti y a los oyentes gracias Marcos no