Mari Cruz Gamada, la ganadera de Vox

Voz 4

01:13

no se someterá a votación vale vale aunque no creo que haya ningún problema porque la izquierda son muy amiguito de animales y de verdad claro además el caballo es su metedura de tras es ecológico no no contamina no ahora mismo no está la progre listos les gusta bastante me parece adiós y además el animal que mejor representa la belleza de Andalucía verdad Easy vota contra eso vota contra la belleza contra Andalucía entrenarme caballo pero hasta donde no hasta la Cámara misma hasta la Cámara yo no descabalgó harán se quedaran encima de la montura durante toda la sesión no y eso qué significa eso que no les hará falta el escaño vale quedará un asiento libre que se podrá donar claro a un español que esté cansado y no tenga dónde sentarse de viento un español de verdad eso asentó se puede utilizar muy qué de