Menotti, contra la final del Bernabéu: "El mundo de los negocios está devorando todo"

Voz 1 00:16 buenas tardes qué tal un placer

Voz 0699 00:18 la en nuestro muchísimas gracias por estar en SER Deportivos esto de que la final de la Libertadores se juega en Madrid en España que le parece a César Luis Menotti

Voz 1 00:28 me parece ridículo me suena no por el escenario que que un escenario de el prestigio de de de Real Madrid de como la Scala de Milán como el Teatro Colón pero el fútbol se aleja se aleja de sus fuentes Si esa relación afectiva que el futbolista está obligado a sostener y defender con su gente con su hincha es con su origen se ve destruida con el tiempo no es una consecuencia el montón de cosas hayan pasado de un fútbol argentino echado deteriorado que llega esta circunstancia en una decisión que no está ligada solamente al lo de lo grande negocio y no ligada al mundo que representa el fútbol no

Voz 0699 01:26 me gustaría preguntarle cómo argentino como entrenador de River como hombre de fútbol que sintió con lo sucedido en el Monumental usted

Voz 1 01:33 pues bueno no fue entrenador de los dos de River Hideo

Voz 0699 01:37 correcto

Voz 1 01:39 en la me dio pena me da mucha pena me da mucha pena porque en el ambiente se rodea una una una sensación de simulación permanente en esas simulaciones está mucho más ligado a la trampa que al juego porque el fútbol es exige Liga pero detesta la trampa y esto está rodeado de trampa trampa de todos los lugares y yo no voy a hacer mención de el específicamente en uno pero todos las circunstancia en todas las circunstancias que rodeaban a este a estas decisiones estaba rodeado de trampa y no tenía como contenido el respeto y el reconocimiento que se debe tener a quiénes son los los que han construido esta pasión que son los futbolistas de otra época y sobre todo el hincha

Voz 0699 02:39 entendería que hubiera partidarios de que el partido no se disputara o eso sería el triunfo de la sinrazón

Voz 1 02:47 el partido se debido haber jugado el mismo día que se va a jugar en el estadio de River como corresponde a un reglamento porque sintió sí si en cada decisión de que toman en la conducción del fútbol de del mundo hacia la FIFA la Conmebol la a los jugadores la Asociación de Entrenadores va va a ser tan permisible en una acción donde la participación fue de diez todos se eh a mí una vez también me apedrearon en el micro de Barcelona enseguida en un clásico con el Espanyol siempre hay tres o cuatro jugadores tan acostumbrado en apenas aparece en esta esto no quiere decir que que que eso y no lo condene pero siempre ha pasado a estas reacciones desde el de gente que que no está en su sano juicio y que ante la locura y la pasión de este tipo de eventos tiró una piedra hará esto no es suficiente a a faltarle el respeto a sesenta mil personas que hacía de las siete de la mañana que estaban en el estadio y le decían que si va a jugar a las cinco y las familias con niños niñas que decía no a las cinco no a las siete no a las nueve no al mal el domingo hito de las agentes había un treinta por ciento que viene del interior del país eso encontré una familia cuatro personas en la calle que me estaban diciendo que estaban buscando un hotel barato porque se jugaba al otro día venían de Neuquén que serían más somero como venir quince hora en automóvil entonces yo creo que que que los errores ha sido muy muy muy profundo y últimamente en las decisiones tan tomando dentro de un estilo de vida de cambiar porque estamos en una de culturista acción muy seria muy profunda y este es un cierre de año lamentable lamentable realmente lamentable pero claro el mundo de los negocios está devorando todo todo lo que pase por por lo que se siente no sé mañana van a hacer un desfile de mujeres desnudas en el Teatro Colón y lo vamos a hacer y pasado haremos la decadencia no no la no hacemos nada para corregirla vale más la recaudación que el contenido Innova

Voz 0699 05:20 estamos hablando de algo que desde luego trasciende al fútbol en Argentina por lo que nos cuenta Menotti usted es un referente en el fútbol argentino de Le gustaría estar en un banquillo mañana en cualquiera de los dos

Voz 1 05:34 no yo en estas circunstancias ni hubiese ido me hubiese ido me hubiesen escuchado mucho más y con mucho más con otras determinaciones eso todo lo que tengo y todo lo que hice mi vida nació en una cancha de fútbol desde los veinte años he jugado en en en Rosario Central Ecuador Racine jugado en boca de la selección argentina juegan en Santo he jugado en San Pablo mido he dirigido independiente la A3 con Madrid y Barcelona River Boca he jamás jamás jamás permitiría vivo el fútbol y gracias a la gente y para mi relación con la gente ha sido siempre mi estilo de vida respeto es una palabra que se vuela se está volando se va a instalar no sé dónde en otro planeta porque porque hay una falta de respeto en en en esta profunda de culto utilización que estamos sufriendo que realmente no sabe dónde está no no no puedo entender no puedo entender que este partido que era que era honorífico a la historia del fútbol argentino felices de haber eliminado y esto ya lo digo Antón en tono de broma porque tenemos una gran simpatía también por el fútbol brasilero pero sí muy felices de de haber eliminado uno de los equipos brasilero de jugar esta gran final correcta el primer partido en campo de Boca correcto en en conducta en todo jugadores público de pronto aparece esta bomba por cuatro personas que tiraron cuatro pies era un micro me parece insólito agraviada ante irrespetuoso piquete partido se tenga que jugaran en en España en España o en cualquier otro lugar insisto el escenario maravilloso y que sin duda el escenario del reales un escenario histórico y ID cátedra pero no no correspondía a este partido juzgarlo en otro lugar que no fuese la cancha de River como estaba estipulado por el reglamento

Voz 1 08:22 muchas gracias y que disfruten porque en definitiva después de todo este depués de todos los sentimientos encontrados con este tipo de partido cuando los veintidós futbolistas están en la cancha y están en un escenario con Henry como el del Real Madrid está para disfrutarlo y ojalá todo sea anormal y que no pase nada raro que sea una fiesta para para ustedes para nosotros era una tristeza para ustedes que residen en Madrid será una fiesta

