Changesman, un superhéroe español

Voz 1 00:00 y ahora otro cuento claro cómo está España con esta crisis entre sí bueno es que España necesita súper héroe espero superhéroes de aquí tranquilos amigos que hay super héroes nacionales quizás no sean conocidos quizá quizá no son famosos no son respetados tampoco pero los tenemos un nuevo ejemplo existe chico que ha venido aquí en La Ventana que hola buenas tardes buenas tardes qué tal estás bien vale sí

Voz 2 00:24 ya estamos en el aire si estamos en el aire

Voz 1 00:27 como a Superman cuando vuelan no no lo olvido de su hermano tu vamos contigo tú te llamas tu nombre es David David pero tu nombre tú no ves nada yo me chapo Guzmán cierto caché chucu de Asturias pues no no más porque hacía meses que veo en Cantabria pero soy de Asturias vale pues aquí chopo donde lo ves todo un superhéroe cuando las circunstancias lo demandan se convierte él

Voz 3 00:53 en Shen ya es una

Voz 4 00:58 Changeling

Voz 2 01:00 ya en Jay Chen Chen ya como como decimos Chema cambiador de tema parezco en conversaciones tensas

Voz 4 01:13 la de la de la luz lanzó no apelando a una conversación

Voz 2 01:20 así hay otro tema ya sin la persona no caen en posible discusiones que estar teniendo cortando discusión tiempo no trabajó mucho en ahora en Navidad en la cena de familiares tonalidades la Navidad vídeos que la sangre llegue al río estoy súper poder bastante quiere que hagamos una demostración porque la gente dice vive encantaría mira por ejemplo este señor mayor porque siempre soy yo y que yo le proponen le propone un tema que sepa que es espinoso yo ya parecerle por sopesan tú no me miré vale como si yo no tuviera yo de repente ya para yo lo un tema espinoso

Voz 5 02:07 alguien Vicuña vale o la cuñado qué tal cómo estás bueno he hablado con con mi mujer y pienso que tú y mi hermana podríais colaboró en poquito pagar

Voz 2 02:15 los al abuelo que perdona pero nosotros tú

Voz 6 02:17 hemos que pagar la reforma de la Casa de Campo aquí no es una cara dura que te cagas

Voz 2 02:21 más actual o no

Voz 7 02:22 ah yo aprendo avisó que tenemos aquí lo dejaré interesando mucho la pero para intervenir estaba mirando sido vale yo le digo

Voz 2 02:33 conocerse mal estabais vosotros es alto ahí saber que la muralla china se ve desde la Luna con esta intervención supone que ha evitado que ella dijo tiene otra vez otra vez no venga Sierra cuñado de hechos un trullo saber queda muralla china

Voz 1 03:06 cosas las unas utilizado el mismo tema para romperla

Voz 2 03:10 conversación del Samur haya chinas sí sí sí por el tema siempre digo lo ocurre nada más que tengo mucha presión y parece que acaban cerrando me mi muy alta oye cuál sería tu aparte de ti mismo pues sí la despedida de soltero y me meto una discusión entre Peña

Voz 1 03:33 la soltero soy hombre muerto cachorro que te llevado habiéndose porque te doy fe

Voz 2 03:38 así es grande gracias gracias al que grande me gusta que me digan que soy un mal necesario