Biógrafo aficionado, qué puede salir mal

Voz 0377

00:19

la qué tal tan indiquen un honor que me que me presidentes tú que me introduzcan siempre desde la derecha una señal de que a ver que yo soy un poquito así cobarde y entonces la hecho de Arman sabes de que no está con ella la biografía de Armando Roma nación Beachy un barrio del extrarradio barcelonés cuenta su madre que allí le nació al pequeño Arman su amor por la radio sobre todo por la radio casetes de los coches ajenos la infancia Bergman estuvo muy marcada por los complejos el más grande no saber pronunciar su propio apellido elegían Howman jaula baja no les salían yo más de hecho de pequeño le costaba mucho vocalización quizá por eso sus referentes en las radios fueron siempre Javier Cárdenas y Juan José Millás la Bolsa beige Arman trabajó durante muchos años de dedicarse la radio a ser camarero en una cafetería los clientes le recuerdan como un tipo muy divertido muy dicharachero de hecho lo contrataron porque era gracioso porque los cafés los hacía de pena Armand siempre cuenta lo habrá contado aseguró que una vez le hizo un café a la infanta Cristina lo que no dice que el Supremo casi en pura por atentar contra la Corona avanzamos Arman formó junto a sus dos compañeros de una academia de radio el trío Especialistas secundarios del que por cierto Íñigo siempre fue