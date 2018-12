Nadie sabe nada: Ópticas, zoológicos y viajes oníricos (08/12/2018)

Voz 1 00:00 bueno pues nada esto es un fracaso inicie siempre empieza sino bueno pues nada eh

Voz 2 00:09 bueno pues nada bueno jornada

Voz 0057 00:11 sí yo aprovecha siempre tomando café Tiko este era qué manera de empezar un programa un poco bajo un poco bajo que dice que el que hace hace efectuar las cuatro horas

Voz 3 00:21 sí eso dicen a cuatro horas

Voz 4 00:26 deje tomarte las cuatro

Voz 0057 00:27 mañana para que el despertador a las cuatro más tu café y a dormir otra vez fruto más que hacer

Voz 5 00:33 no

Voz 6 00:35 sí bueno eliminado

Voz 0057 00:38 gran cantidad de cafés del día en los he cambiado portes ya que porque bueno pero el de debate Ina si el café café

Voz 5 00:46 nadie sabe lo que es eh nadie sabe lo que es la cafeína ni nada pero

Voz 3 00:52 pero sigo tomando café ganó no no he dicho al hasta aquí alcance

Voz 5 00:58 a los veinte yo no trabajaba no soy abrupto de te quiero confesar una cosa que hasta ahora del día que ella es la una de la tarde tengo esa duda Carlos Ocaña

Voz 7 01:08 café Ocaña bueno no sabemos con Pla calles dice María una marca de café que llamara Ocaña Ocaña café Ocaña y lo tienes todo

Voz 0057 01:20 pues seguro que sale seguro que existe un nicho de mercado que no se está

Voz 8 01:25 no está explotando la están perdiendo dinero plomo café o no si apuntándote con una pistola putas producto que que Correa como gonorrea o lo era

Voz 0057 01:39 uno de los insultos que que se manejaban frecuentemente la primera temporada de narcos

Voz 5 01:45 el saltaba a Méjico no sí sí

Voz 0057 01:47 pero la cuarta ya no yo vi la primera

Voz 5 01:50 el salto en Galicia no

Voz 7 01:53 hola mamá pues no hay sitios de temporada te vas a hartar más que Cuéntame

Voz 9 02:01 bueno pues nada yo yo lo tengo todo apunto también

Voz 5 02:04 qué compruebo el control de mandos

Voz 7 02:13 bueno pues ya yo para mí ya está elegido quieres probar voz

Voz 5 02:17 sí mamá o

Voz 0057 02:19 un MoMA con la voz

Voz 8 02:22 me tengo tampoco tengo muchas que problema

Voz 5 02:24 han valorado

Voz 4 02:26 claro que sí

Voz 5 02:29 el pobre ya que pase lo que pase el de Jackson

Voz 12 02:57 eh para todos que ante este con vosotros con vuestro espíritu tan Mikel San sábado

Voz 9 03:02 que se derrame por todo vuestro cuerpo sí sí sí como un allí

Voz 13 03:05 voy a la ya bueno va X esquí

Voz 0057 03:09 siempre te vas ahí al al al lado oscuro una lluvia de cerveza se es verdad café o caña caña pero hay muchas viendo a presión pero bueno pues estábamos aquí una semanita más en la SER con un público maravilloso algunos repite de la semana pasada

Voz 9 03:25 eh bastantes eh creo hay

Voz 5 03:28 por cierto que la semana pasada la tengo aquí grabada presente sí tocó un tema no se desarrolló que es las gafas son demasiado caras a partir de ese tema me he inventado yo le quiero decir era a partir de una comentarios de una persona que dijo que los que llevamos gafas pagamos por ver la vida

Voz 9 03:48 buenos rompió a todos los y las citas nos hizo años no

Voz 5 03:54 yo yo en la Cerio joder es que últimamente tío yo voy a hacerme gafas y el de la óptica bueno me está esperando con un mazo y me está dando en la cabeza a tienes tú estás que yo que ya que bueno que tiene

Voz 0057 04:04 las gafas por encima de tus posibilidades

Voz 7 04:07 por encima de de Tokio mías yo ya

Voz 0057 04:10 porque tiene demasiadas mira quiero deciros una cosa me parece que se merece un aplauso y cada par de gafas con sus cristales graduados si tú te está dejando vocales N este año si trabaja lo focal yo sé que bien ha dicho mira yo si te miro así pero así por el publico de la caza por abajo no te veo debió ese foco así te voy enfocado que casi prefiere

Voz 4 04:36 sabes lo que te

Voz 0057 04:36 yo cuando decís texano los micros Prokhorov cosa quedado cuando condena a las locales porque los los

Voz 5 04:44 Darío aquí se

Voz 0057 04:46 cuando oye que yo que juegan tú mismo equipo

Voz 5 04:49 ah vale perdona que que lo

Voz 0057 04:51 es que hace poco lo tengo reciente porque mi mujer se ha puesto yendo yo estuve Andreu hace el gesto de me callo porque podría podría lanzar una

Voz 5 05:04 mis Davis ya míticos tenía un chiste muy bueno que era puesto ver muy bien de cerca

Voz 13 05:10 sabes no no lo he a él lo que no lo he hecho no me ha respetado

Voz 0057 05:23 no me respeta o no lo he hecho lo lanza ahora ahora sin interés

Voz 4 05:27 yo

Voz 0057 05:28 bueno como un bolsillo sabes que que el óptico Le estuvo planteando el asunto les dijo Le planteaba como un gran reto

Voz 6 05:36 paso al vi focal claro dijo ahora vamos a ver si te acostumbras porque el paso Infocal no es fácil pero tiene gracia que trabaja muy buen vocal si yo me yo cuando era joven recuerdo que que había como una lupa si éramos una Gaza que abajo tenía una lupa así como la lupa de filatélico no si se ay pequeñín que a un recuadro Nico

Voz 5 05:56 era trabajos esa tarde y bien mi facultad

Voz 6 05:58 el chico que tenía unas gafas que en el centro de Enagás Fabian

Voz 0057 06:01 es una bola siquiera lupa bueno era de Albee focal está en medio tenía mirada como de Superman no he mirado era un efecto rarísimos de amamos

Voz 5 06:11 Juan

Voz 4 06:12 ah claro ahora eso ya

Voz 5 06:15 extremadamente ideal el el gremio de la óptica pues mira sé que esto no no no Nos va granjearon ninguna simpatía pero ya estamos acostumbrados en nuestra carrera tiene el gremio que tocas gremio que luego te encuentras por la calle nosotros nos hemos así como payaso payaso vendedoras de El Corte Inglés no no maquillados tanto como decís en fin todo eso

Voz 9 06:36 yo lo he vivido no y yo estoy totalmente de acuerdo

Voz 5 06:41 los ópticos yo creo que serán flipa tampoco tampoco

Voz 0057 06:44 sí eso lo dijo cimas en programa concretar

Voz 5 06:47 te dijo Raúl Cimas

Voz 0057 06:50 me remito a la que lo hace bien bien

Voz 5 06:52 que no es que los ópticos cuando

Voz 0057 06:55 es verdad que no te esto

Voz 7 06:58 no pero normalmente lo lo clava eh pero la presión del directo que se ha venido abajo no

Voz 5 07:02 la verdad es que es igual no coge el chiste cimas era de uno tres Andreo que los ópticos cuando te reciben en la óptica con una bata blanca sí lo están flipando un poco

Voz 8 07:12 y eso eso originó un tsunami

Voz 5 07:15 para escribir gente equilibró el gremio de de batas blancas de de ópticos de oftalmólogos eh y tuvo que hacer un vídeo de disculpas que fue peor

Voz 0057 07:25 serio y sombrío de disculpas todos hablando de en sería esto se alegará entonces no sé cuando me pregunto va en serio dice si es que no no no que va en broma

Voz 5 07:35 qué hizo el vídeo no sé qué pasa

Voz 0057 07:37 sí va en serio quizás medio en broma no va en serio quizá un exacto eh vamos a hablar con propiedad porque no entiendo nada

Voz 5 07:46 yo creo que sí tiene el otro día fui a hacerme una gafas y cuando voy a pagar me dice el tío bueno pues estos son setecientos cincuenta euros si usted si lo si me pongo un iPhone en cada ojo

Voz 4 07:57 ya que esto como puede se les lleva al hombre

Voz 5 08:02 es que yo me echó ya mayor saben no me entiende los cambios

Voz 13 08:06 a mí las subidas estoy como puede ser la que están hechas de de de

Voz 0057 08:12 de titanio cristalizado hijos sí exacto Ése es el material hacerla

Voz 5 08:17 pero tú no sabes lo que yo sólo veo que es una pasta de cristal allí prensada que le pone magros sopas

Voz 0057 08:23 eh para ir a Lotus al otro en casa soplando vidrio allí en en en

Voz 9 08:29 el puede con tiempo darme dos coca colas les corto el culo

Voz 13 08:33 sí no lo veo bien

Voz 9 08:35 lo ve bien no lo veo bien si ahora está en fin no sé muy muy caro todo y tal pero lo que hoy

Voz 5 08:41 quería deciros me parece que deberíais aplaudieron

Voz 4 08:45 bueno aplauso es sugerir vale como este año dos mil qué año estamos mil dieciocho dos Villa

Voz 7 08:57 noche bueno espera dependió cuando se emita esto porque como lo que estamos ya en diciembre dos mil dieciocho mil dieciocho este año dos mil BCP

Voz 4 09:06 Abando ya este año

Voz 1 09:09 dos mil dieciocho se cumplen cincuenta años

Voz 4 09:15 que ya el tono beige que impide aplauso que un servidor lleva gafas me las puse a los tres que eso había que verlo las gafas de hace cincuenta años eran dos alambres con con dos chapas peruano bueno

Voz 12 09:31 yo tengo cincuenta y tres lleva medio siglo con gafas gracias

Voz 9 09:51 y después este mágico momento en el que un grupo de casi cien personas aplaude que vea menos seguía no

Voz 7 09:57 nadie sabe nada alguien levanta la mano Paul pero seguro que no lleva medio siglo con gafas no de hecho sin las llevárselas ha quitado pero es difícil

Voz 0057 10:07 superarlo cómo te llamas llamó Quino Quino que bonito aquí no ese abreviación de algo Joaquín muy bien Joaquín eh nada que el tema este de Navidad y Año Nuevo tiene una estética

Voz 13 10:20 no no

Voz 7 10:22 además este caro es que claro claro claro pero una cosa equinos pero todo momento que que es muy pesado he Dudek te dejas la vida sin cenando te llevo y luego tiene este año no es todo nuevo hombre temas y no ha salido sea matizados sea matiz sí a a ver patitos a preguntar no aquí para no

Voz 5 10:52 es de hacer algo especial de esa venado que claro

Voz 7 10:55 qué cara a ver a ver qué te diré una te saca de la manga

Voz 0057 11:01 el gusto una buena pregunta ven no estamos la pregunta yo no voy a hacer nada bueno yo podríamos hacer un especial y no ha pedido nada láser de fin de año hombre las eh porque me lo va a pedir el día treinta va a pedir bueno pues nos quedamos con otro gracias hemos visto no quiere decir algo más donde a la cosa

Voz 4 11:18 sí porque vamos a meterle un broche de oro

Voz 0057 11:22 le faltaba o a pedazos imperar buen tema hubo siempre peleó pelada quito los huesos y todos los Wes si te hago como una masa asquerosa sí o sea yo lo que me como para fin de año parece que lo hemos dije a un perro

Voz 8 11:40 el vómito de o serio

Voz 0057 11:43 es que a mí no me gustan las uvas y sólo tomó doce al año como a esas doce cómo vas a tener tu prosperidad

Voz 5 11:49 año nuevo siete coma es ese pastel Lacko hombre

Voz 0057 11:51 a favor porque nos llevamos a vamos a Álvaro

Voz 5 11:54 lo va a valer para nada a verlo

Voz 9 11:56 valorar para darle ánimos ese valorarlos mira que es fácil la palabra porque he dicho antes la aeronave para hablar claro largo muy bien me el que vamos a salvar pues vamos a hablar de la posibilidad de un programa especial para para fin de año osea decirlo Virsa vamos a currar más solo porque ese señor

Voz 7 12:16 porque aquí no ha venido y hilado tampoco lo Inter

Voz 5 12:20 esa no no porque igual lo hacemos y lo escuche

Voz 7 12:22 según seguramente no llama al meter no hables que no tiene sitio en mi no sé qué te damos la apuntes así es que tengo tengo en la cabeza

Voz 5 12:33 están programa especial que que tú también conoces que es un viejo sueño que tenemos los dos no quiero decirlo aquí no me quiero hacer el misterioso

Voz 0057 12:41 eh pero es que si lo va a ser un sueño compartido no me viene nada eh

Voz 5 12:46 cuál es el problema que tenemos en mente tuyo que una vez hablamos y nos reíamos pensándolo un nadie sabe nada más que tenemos delante de la gente

Voz 0057 12:56 Bush no el otro

Voz 2 12:58 por el bosnio no

Voz 5 13:02 te juro metió en blanco eh vamos a hacer algo totalmente a Dios

Voz 1 13:05 lo único de lo digo la oreja pero no por el micrófono hacemos el tema dos y lo lo hacemos no pasa nada

Voz 4 13:22 el público he dicho no que va no lo voy a apuntar en libre tira de ofensas

Voz 13 13:30 tengo una libre Pita de que los cambiando de una y voy apuntando

Voz 12 13:39 toda la gente Sobis no es que me decepciona la apuntó

Voz 8 13:43 vamos a mí me llamó oye

Voz 0057 13:47 no que va que va no

Voz 4 13:50 si estás de acuerdo

Voz 0057 13:53 en la al esto es que nosotros vamos siempre ocurren cosas y a veces la realidad y el sentido común no siempre bien hacerlo ya pero que no lo saben y la SER en cualquier caso no sabe la no no sabe lo a lanzar un órdago a la SER aquí en directo yo creo que sí huevos tenemos no sí lo hacemos Comillera

Voz 14 14:10 eh

Voz 1 14:17 hemos pensado bueno primero que nada Dios os bendiga a todos Dios bendiga América sea amante te imaginas el presidente de Estados Unidos caballeroso con una bocina en la Casa Blanca

Voz 0057 14:31 a ver si había Trump me me sí sí

Voz 1 14:33 entra hemos pensado es este caballero yo

Voz 15 14:37 qué estaría bien

Voz 0057 14:39 pues me da pereza ya sólo se me ocurre que lo podamos ya hemos ya estoy cansado ya está cansada

Voz 5 14:47 de de decirlo no pero eso queman mucha

Voz 0057 14:49 en a esa idea pero chicos y la gente

Voz 5 14:52 pero como lo pasaría como lo celebraría

Voz 16 14:54 se cree saberlo

Voz 5 14:57 hemos pensado propone a la SER hacer un programa de nadie sabe nada que duraría toda una noche

Voz 13 15:17 a vosotros os gusta la idea

Voz 7 15:19 empezaría esa como acaba a la que termina El larguero

Voz 5 15:22 no hay acabaría

Voz 9 15:26 ah pues cuando empezará el hoy por hoy no sé a qué hora empieza hoy pro

Voz 0057 15:29 aparte pero las seis de la mañana parte perder la salud que ganamos nosotros vale también se nos ocurrió ya lo lanzo a la Cadena Ser hacer unos en un autobús si es verdad si el público del autobús dar vueltas por la ciudad

Voz 5 15:46 y es más fácil de hacer si ese si hasta cierto punto ya está hecho ya

Voz 13 15:51 de hecho ha dicho

Voz 5 15:56 en quién lo ha hecho el compañero de la SER

Voz 0057 15:59 claro

Voz 4 15:59 María José María

Voz 7 16:02 en José María técnico en la Cadena Ser nos va a echar un carrito de agua fría

Voz 0057 16:06 la bronca no lo hizo ya

Voz 7 16:09 vamos a ver

Voz 17 16:20 lo Doom

Voz 4 16:23 no estoy muy seguro

Voz 9 16:25 el seguro que no se entendía nada anda

Voz 0057 16:28 eh sabía a revolucionar la radio la tele y todo pero para sacarme de la revolución

Voz 5 16:33 quiero más matizar que no era no era todos en autobús era tuyo íbamos en el coche

Voz 17 16:39 iba un autobús dejará no

Voz 9 16:41 se vendía no no que no me lo estoy inventando e es verdad escuchando pero era otro hito iba a todo el Ibex imaginarnos a todos todos y el coche delante somos nosotros esa era la idea de primera Broncano esa entonces Broncano no lo hizo

Voz 4 16:58 es que no tiene ninguna gracia ya ya ya ya verdad

Voz 0057 17:01 sí la verdad es que levante la mano

Voz 4 17:03 creo que el yuan o la lluvia

Voz 18 17:06 en aquel queda dice Andreu también esto

Voz 0057 17:08 ha inventado quién se le Pepe Rubianes sí toda una noche sí lo hizo él se bueno no no yo nosotros éramos productores aquí entrevista no yo no yo no leo catalán

Voz 5 17:23 con todo una noche hablando hay que decir que esto no es ningún invento porque ya se ha hecho más de hecho en los ochenta setenta ochenta había como una especie de récord de ahí la gente batía récords de permanencia en antena una cosa una cosa muy loca que lo tenían algún sentido y se dejó fue pero creo buscaríamos Rex pues queríamos la experiencia de estar hablando seis horas sin parar

Voz 0057 17:46 pues no y entonces no sabíamos pensado también para cada ahora hacer una un tramo distintos diferentes nombres por ejemplo un tramo es de tres a cuatro Nadie sabe nada friends entonces ahí vienen luego nadie sabe nada Connection que la gente puede llamar porque es es a lo mejor sí sí Los desayunos de Nadie sabe nada si ese acuerdo sí sí sí sí quiere que desagravios invitamos a todo el público también si se bola eh

Voz 8 18:17 entonces chorrito sus porras y eso es bueno en fin lo pasamos a limpio y se lo decimos a los directores de la SER que es lo que estará encantado hombre claro

Voz 4 18:28 hace días que no salimos nos tenéis en el ostracismo

Voz 19 18:35 salvó

Voz 0057 18:36 el reportero sí

Voz 8 18:39 deporte bueno que a lo que es a la semana

Voz 12 18:44 venga pues estos son proyectos pero ahora hay

Voz 0057 18:53 a preguntas de los oyentes David Vargas desde Sevilla dice por qué rezamos a la Virgen si la Virgen está rezando ya

Voz 4 19:01 sería como tú

Voz 0057 19:05 se debería rezar a Dios directamente a la virgen como distribuidor

Voz 4 19:09 la

Voz 0057 19:12 cuando

Voz 5 19:14 como el que tiene la imagen siempre no iconográfica de la Virgen con la las manitas que ya está rezando pero bueno es el Olimpic de recibir el rezo también no o que te va a decir la la Virgen cállate que estoy rezando si no tú déjame que me quitas de lo mío no si no había pensado nunca no

Voz 0057 19:33 mira merced fue Mercè fuertes de Rincón de la Victoria en Málaga ya que que nombre más noble en Rincón de la Victoria ilusos no buena Sabella con tonterías a Rincón de la y mira cómo escribe buenas Andreu y Berto tú una pregunta cuando dormimos soñamos con cosas de nuestro día a día familiares etcétera pero también aparecen personas que no conocemos quiénes son sino las conocemos cómo es que salen en los sueños pueden ser los sueños de tu de tu mujer o de un vecino que se te cuelan pues sí

Voz 5 20:08 a la wifi como cuando decidió otro no

Voz 0057 20:11 es curioso puede ser que esté soñando con

Voz 5 20:14 sí sí sí ha pasado pasaba dos viviendo con tu mujer y soñar lo suyo porque igual estar tan cerca hay no hay broma aquí

Voz 8 20:21 pero no hay problema no no que está Jacko con la risa punto no pero

Voz 0057 20:26 pero parecían y por ejemplo no me ha pasado hay un hay con mi mujer no está en el ambiente no que si me ha pasado perdona que está más concentrado en el posible chiste que lo que pasa

Voz 5 20:40 lo de pega el sonido de tu mujer con la otro pareja con la que duerme mucho tiempo no yo a veces es Oña o algo tan fuerte estando en mi esposa y mi compañera no no no con la mi esposa de ahora eh

Voz 0057 20:57 pero no has estado casado más veces eh son notas casa conocí me casa una

Voz 5 21:02 sólo lo que digo en el que no era esposa adelante

Voz 0057 21:04 no es verdad que mi compañera estar soñando algo

Voz 5 21:07 como muy subidito de tono pensar joder a ver si lo va a oír

Voz 4 21:12 a ver si le va a llegar seguro que os ha pasado como tú estás con una persona estás con una pero sí

Voz 5 21:21 en la cama Ibis buenas noches bueno este cambio de mi día a día buenas noches cariño Tata te pones a dormir vive un sueño que eso es bueno

Voz 0057 21:31 sexual Enmanuel Manuel negra

Voz 5 21:34 vaya vaya referente de lo potente que yo te despiertas te da miedo que se haya enterado hombre si eso pasa no sé si eso pasa menos mal que los sueños no llevan sonido no te pasa a discutir

Voz 0057 21:47 te con tu pareja en el sueño y luego durante el día estar como

Voz 4 21:53 sí

Voz 21 21:54 no sí sí sí sí se moje

Voz 5 21:56 sí hombre claro yo cuando empecé a trabajar soñé todo tipo con una compañera de trabajo muy bonito por cierto que pasa muy bonito muy muy bien trabajado

Voz 0057 22:07 los Reyes no de la situación

Voz 7 22:11 estoy dándome sin duda micro no es verdad no es verdad

Voz 4 22:14 esto no pasa

Voz 7 22:17 lo que pasa es que tengo los labios súper carnosos como reflejo decir pero no les doy ver si totalmente pero bueno

Voz 19 22:27 oye E G

Voz 4 22:30 esto

Voz 5 22:31 Fomento propia estar soñar un sueño erótico con una compañera pero pero muy bonito e muy completo muy muy buen guión muy buen montaje

Voz 4 22:42 sobre todo el montaje

Voz 5 22:44 hasta con música iba entonces joder de esos que acabas y claro me despierto Case y la vas a ver ir lo primero que veo es esa chica hola buenos días yo estuve toda la mañana diciendo avergonzado no no ella como si nada

Voz 4 23:02 no

Voz 7 23:04 sabes ella

Voz 4 23:07 no

Voz 7 23:08 la lo tuvo todo puede ser tan fría después de lo que ha pasado Mai Mai

Voz 5 23:12 yo pensaba pero enseguida después de lo que hemos vivido tu yo me estás diciendo que sí te puedo hacer una fotocopia esto qué frialdad yo te he hecho una línea de por qué tipo de mujeres tú no ya luego se fue diluyendo porque sabes que el sueño llevaba en la cabeza lo lo evacuó a la mayoría de los casos la pesadilla tiene más evacuar

Voz 6 23:36 no tienen evacuar que dinero

Voz 0057 23:38 sabes que no

Voz 5 23:41 es hablando de sueños sí sí esto es onírico esto es una sección onírica el me encanta pero casi acabado ya no vamos tarde ser oníricos

Voz 0057 23:49 no

Voz 5 23:49 más venga va también onírico se que sigue adelante a no está esperando una sintonía vale vale vale no cuando venga lo que lo que me pasaba por la cabeza ahora es que cuando tienen un sueño erótico con alguien

Voz 2 24:04 no me acuerdo

Voz 8 24:07 no era muy bueno tampoco eh

Voz 0057 24:10 María más vale leído en la cabeza ya está ya está no es directo siempre que sí sí sí sí

Voz 5 24:15 lástima porque he la sintonía pues ya te digo

Voz 0057 24:18 llega tarde no hay no hay nada que hasta que no hay nada de que hablar no se puede rebañar el plato de la sección no ya ya ya ya

Voz 19 24:27 soñar

Voz 5 24:29 qué cosas señores no viví

Voz 0057 24:33 este es estiloso decía una

Voz 5 24:37 hipótesis la cabeza de de secciones impresionante

Voz 0057 24:40 podemos salir de aquí pero nadie sabe nada Miguel González de Teruel Andreu mi marido yo seguimos hace mucho nos gustan vuestras sobre los hijos acabamos de ser padres y nos sentimos muy identificados podría contar vuestra preferida sobre ellos es que claro a qué le hemos hecho una serie de eso eh mira el otro día esta persona no haber no tienes Movistar el otro día me llamaron porque me dijeron que iba a un programa de radio de tele si me preguntan si si les pues eso que se hace mucho de va a venir tal persona pues que un amigo de alguien próximo a esta persona nos cuente una anécdota o una interioridad

Voz 5 25:30 con Alberto no te quiero romper la magia pero ese programa del que todavía no he ido

Voz 4 25:38 a ver si

Voz 7 25:51 no quiero corregir te pero en realidad ya ha sido ya hace varias semanas

Voz 4 25:55 es verdad

Voz 9 25:58 he ido pero no lo tengo presente la cosa es pues nada no te voy a tres

Voz 0057 26:02 tengo una sorpresa no lo digo por por el probarán

Voz 9 26:04 no no no no no es que les

Voz 0057 26:07 dije Oye honestamente no puedo explicar nada de Andreo o de Mi vida con Andreo que no haya explicado ya en la radio o la tele con lo cual si queréis que alguien les sorprenda os estáis equivocando

Voz 5 26:18 claro ya yo eso ya no lo puedo hacer si si es verdad porque hemos hecho de nuestra cotidianidad en nuestro oficio ya está ya ya y además lo que lo que no lo que contaría no se puede contar es que no hay nada que no sea una línea roja ahí sí arroja pero ya ve de casi de portón todo que no no ella cosa hay cosas

Voz 8 26:42 qué cosas que pasó

Voz 5 26:43 ayer en la radio en la tele no sé dónde estoy qué pasó ayer en el camerino o no

Voz 7 26:53 son muy íntimo eso es muy íntimo momento eso es muy entiendo que no que no es así

Voz 0057 27:00 es así así saberlo todo me hables así con los objetos

Voz 12 27:03 sí soy muñecos aquí te quiero decir con eso siempre hay un mito

Voz 5 27:12 pero intimidad sí que tampoco lo vas a contar ese programa por supuesto que bueno me indican que hay que hacer una pausa para la publicidad ha adelantado íbamos a poner una canción musical es más si te parece cuando volvamos de la publicidad lo hacemos porque somos muy fan de Carlos Tarque Si yo no sé si yo cuando vuelvo a nacer quiero ser Carlos Tarque bueno pues

Voz 0057 27:31 qué pena porque yo también quería pero si ya vas a coger tú

Voz 5 27:34 no apoyaré primero porque moriré antes inaccesible también

Voz 0057 27:37 no ser su guitarrista que va siempre Corner vale perfecto

Voz 5 27:40 tenemos una mezcla aquí escucharemos lo que aquí en la SER

Voz 10 27:45 nadie sabe nada y estamos aquí para competir

Voz 12 27:53 en la Cadena Ser

Voz 22 27:58 nadie sabe nada

Voz 23 28:11 ya manga

Voz 9 29:00 y lo que claro que sí en su debut en solitario estupendo podemos por delantera porque claro te decimos cosas tan interesantes que renunciar a los dos minutos aunque la gente diría oye pues la mejor nota pero en fin no lo recomendamos y además está está de gira esta pletórico un tipo maravilloso y muy buen compañero de los rockeros buena gente que posiblemente la mejor voz que hay del rock

Voz 0057 29:25 yo creo que además es un tipo que me gusta porque es buena gente y no parece

Voz 13 29:31 qué quieres decir porque

Voz 7 29:33 que tienen una presencia tan imponente que de entrada puede sentir una cierta aprensión de Stevie Garda con la furia conectarlo testosterona Correa por por cada poro de da como miedo no lo es muy mal verdad verdad mis dieces para mí

Voz 9 29:53 bueno pues vamos a seguir con nuestro programa tradicional y mira esta esta es interesante no es la entrada Salva Ortega

Voz 12 30:05 mamá

Voz 5 30:06 la primera pregunta que envío al nadie sabe nada mira mira su debut como pregunta por el otro día hablábamos de debut ya existentes bienvenido dice por qué no ponen frases profundas o Coello hadas me encanta concepto cosechadas en los pobrecitos de la sacarina ah es verdad porque azúcar si la sacarina los de la sacarina no tenemos derecho a cosas del estilo tus miedos son la fuerza que te impulsa

Voz 4 30:33 Oh mierda similares

Voz 0057 30:35 no salva pues tienes toda la razón y la previa también se está perdiendo así

Voz 5 30:41 quizá más cortitas porque ya están más amueblados y usan sacarina este viaje es que eres consciente de tu salud entonces nada que saca nada que Shakira pusiera como va la cosa

Voz 4 30:52 bueno pero ya sabes

Voz 5 30:54 tal

Voz 4 30:55 sin querer meterse en tu cabeza

Voz 0057 30:57 has valorando moralmente el Barça Karina estar dando mayor validez moral que el azúcar si me pasaba no yo creo que es un experto también en azúcares

Voz 13 31:07 no no yo me libre no no era el camino de

Voz 0057 31:11 eh de la actitud Azúcar Moreno mira Pepe si me gusta mucho ya las dos Pepe Menchaca desde Madrid

Voz 4 31:21 de verdad

Voz 0057 31:23 dice física teórica dos puntos si pudiéramos estar en el espacio en bolas y nos hacemos habría un desplazamiento en contra de la fuerza ejercida de ser así como sería el desplazamiento lineal o reputacional sobre tu pregunta Pepe mi pregunta es

Voz 4 31:45 en qué aporta es el estar en bolas o sea que que que bueno importa de más o de menos no estar en bolas

Voz 5 31:54 yo creo entenderlo que las protuberancias del cuerpo tendrían marcarían mejor los los movimientos

Voz 0057 32:00 está hablando de cerrarse Currás estamos hablando de pegarse

Voz 19 32:04 eh no no no no forrarse es

Voz 9 32:08 quererse a un pedo a un pedo a rebelarse

Voz 19 32:13 cerrarse su raro no

Voz 0057 32:16 hay disparidad de opiniones de aquí hay un señor haciendo el gesto ante el coito que es hacer un un claro color

Voz 13 32:22 a introducir repetidamente de la otra mano Enel

Voz 12 32:26 eso eso es que está casado hace poco

Voz 4 32:29 pero

Voz 7 32:30 ya o que quiere tapar una botella de cava abierta a duchar

Voz 5 32:36 a cerrarse es ese chico es que hay tantas acepciones tantos sinónimos de forrarse que uno se pierde no no no no no en bueno en fin otra de física cuántica Aleix Ortega si mientras me lo bebo agua

Voz 0057 32:50 no era cuántica física convección

Voz 9 32:53 bueno pues la también mientan veo bebo agua puedo hacer una mirada eterna bueno vale venga

Voz 7 32:58 en vista sabéis que respiran y soplan a la vez sí claro sí

Voz 9 33:03 en el riñón tiene ya el billón no trabaja dice Vega pase a pasando el líquido

Voz 0057 33:12 a ver Tito Arias de Barcelona porque hay palabras masculinas otras femeninas y otras vi como él la mar quién les decir el sexo

Voz 5 33:21 oye tengo una que que no es no llevaría filosofía barata si la semana pasada no lo decimos yo tengo un poquito de mono parece viene de Guipúzcoa Hay sí vamos a

Voz 25 33:40 Lens

Voz 26 33:46 ya he dicho no filosofía barata quería susurrar tanto que me he comido sílabas sobrantes amante para todos solamente esa filosofía barata donde se abordan grandes cuestiones que afectan al alma humana seco se controla mucho todo el potencial metros Se Bajaur venga vamos allá venga dice Xavi ha de Kipur

Voz 0057 34:12 sabía no es acaso el primer oyente el primer apellido a lo mejor no está orgulloso de su apellido hay algo de frustración miedo no acepta tu apellido Xavi Jiménez eh dice Xavi asco si tienes que esforzar te sabías un plato vasco tan tarde comemos Xavi no te digo que desde Guipúzcoa a Miravet si tienes que esforzarse para ser buena persona

Voz 26 34:44 eres buena persona Bustamante en San Mamés

Voz 0057 34:51 creo que se por dónde va si tienes que es forzar que parece buena persona es que obviamente partes de no serlo no coordenadas haciendo el estado natural en el que viene la el alma de sería cuando te llega de seria si entonces precintada conmigo como el Windows se exacto la pantalla azul de tu de tu cuerpo las personas de tu alma es decir es bondad a eso a grandes filósofo lo han debatido sobre eso ah pues pues aquí estamos nosotros dos con la excepción si el hombre es bueno por naturaleza no no ya el hombre es un lobo para el hombre como decía rusa del hombre lobo para el hombre lupus lupus súper hombre perdona algo filósofo la alguien que que me ha llamado la atención que que es el hombre es un lobo para el hombre era de ruso y la cara que ha puesto una una de las personas del público ha sido como de pero además

Voz 4 35:47 he venido aquí a escuchar filosofía de verdad

Voz 5 35:52 oye si el filósofo le invitamos a la sala haya un estudiante filosofía

Voz 0057 35:56 no

Voz 7 36:00 tienes que venir hasta aquí este hay que escucharla habían

Voz 0057 36:02 esto hay que escucharlo bien a ver lo prime uy se accede por aquí sí mira está como nunca aquí cómo te llamas lo con la pata de la mesa Miquel Miquel iluminados no sé bueno es una persona letrada una persona culta no

Voz 5 36:18 Nevada

Voz 4 36:19 no una persona oculta dice la gente súper decir es una columna se vamos a intentar parar esto decía que el hombre es bueno por naturaleza

Voz 0057 36:32 como su base lo de nombre es un lobo para el hombre lo decía el el hay uno que es siempre el contrario me acuerdo con eh

Voz 3 36:38 pues yo te canto

Voz 0057 36:41 no te la imputabilidad de filosofía filosofía

Voz 5 36:44 es filosofía barata era eso

Voz 0057 36:46 Jobs Jobs si Calvin Calvi Jorge porque siempre fue más que inventó la voltereta no bueno a Jobs es cuando le das vueltas a una altura

Voz 5 37:04 pero piensas en en la metafísica enseña por lo tanto si aceptamos lo que lo que he dicho ese hombre sí eh preguntó al nombre así si no eh bueno

Voz 0057 37:14 bueno no es igual eh

Voz 5 37:18 a qué entonces y desacredita totalmente esta pregunta bueno si lo tuyo es bueno para que te fuerzas bueno va vamos a centrarnos e desde un punto de vista ruso ruso o desde un punto de vista Joxean sea desde la base yo sí puede ser comedia es mejor sistema

Voz 0057 37:38 compartimos buena el hombre por naturaleza o malo caldos hay que consensuar algo no vale hay que hacer un manifiesto el manifiesto de Teatro Lara dos mil diecinueve no lo firmamos tuyo yo hombre es bueno pues bueno no todo el mundo es bueno y la mujer el hombre como el Homo sapiens somos sapiens sapiens y los perros también si pudiera poner los perros que tienen que pintar aquí ahora bueno pues tiene que mete perro por otra parte es que me gustan los perros hombre no y a mí me gustan las iguanas me mete una iguana la iguana no buena eh la iguana le buena te muy mala hostia entonces es porque no has convivido con iguanas

Voz 7 38:14 yo no conmigo iguanas dice convive no ha dicho como ofendido que no comido igual no hago otra cosa

Voz 0057 38:22 he estado en una jaula con iguanas de Barcelona sí cuánto tiempo te tuvieran ahí

Voz 4 38:28 batea rescatar

Voz 13 38:29 no

Voz 12 38:35 yo soy muy gracias chicas

Voz 5 38:38 de rescatar a un amigo que se trataba de hecho lo pongo yo y cuando estaba dentro se quedan y entonces yo para solidarizarme me baje con él la iguana los dos en una jaula de iguana se sí sí pero dejó eh no sabían eh

Voz 4 38:53 pues que vamos a hacer una reparto

Voz 0057 38:55 la vale yo yo está yo ahora tenía en mi mente dos amigos que va lanzó y uno dice me meto en la jaula de igual se mete

Voz 7 39:04 sí y el otro desde fuera dice va me meto de Tapia ir alzó además aceptando estos dos

Voz 0057 39:10 el ferial de meterse

Voz 5 39:12 eh no hacen daño a nadie lo estábamos haciendo un reportaje Un falso una parodia de los reportajes de animales genitales vale y que sea derrotaba fado Gemma vestido de safari grande como esta mesa lleva David Fernández no volverá

Voz 0057 39:28 les suena a hacer David

Voz 5 39:31 y entonces se metió dentro y una vez dentro dice vamos rapidito eh vamos rapidito que le dio miedo lo hicieron bien

Voz 7 39:39 sí la verdad porque la iguanas le acercó

Voz 4 39:42 no

Voz 7 39:43 tiene esta acercarse que la imitando a la iguana de una forma maravillosa pero entrar en Youtube para verlo la iguana camina para la temida para dentro mete las palmas de las manos hacia dentro a los brazos y muy bonito de ver es precioso expresión una cosa

Voz 5 39:59 Bezos encontráis con una iguana adulta en libertad si seguro que va a pasar este fin de semana que la iguana te mira por esa mirada no te quitaba el ojo de encima ese y además como tiene un poquito la mirada del Dios

Voz 7 40:11 tú sabes que te mira te guarda el tabaco también e ir a un poco la cabeza para te con un ojo siempre parece que te ponen mucha intención no

Voz 4 40:21 hola hola

Voz 7 40:23 la cara o si la vida nada

Voz 5 40:27 pero si la iguana empieza

Voz 7 40:30 hasta que estás subiendo y bajando la cabeza gracias si es que quiere guerra como perrillo de esas que se pone de la parte han dado los coches de los años ochenta Kiyani ya mueve también cuerpo hace

Voz 5 40:41 la cabeza cuerpo cabeza Cueva Leiva la iguana es como una barra de pan grande si me verde a un pan ya que esa floreció un poco más como escamas cama coñazo pero es sí tuve que esa barra de kilos se mueve tu ya Pirate entonces el Eliza ser Erice lo derriba y que ver qué conocimientos tengo de zoología

Voz 4 41:00 a esta no

Voz 5 41:03 Crescas o sea cuando va balanceando de arriba y abajo la cabeza es que quiere guerra si si no que está bailando no tiene

Voz 7 41:12 deporte

Voz 5 41:13 y entonces había una igual que bromas aparte medían como yo que sé de metro y medio estaba allí bueno con la bromitas IPC la iguana estará listo a lo que estamos haciendo y yo estoy continuamente

Voz 7 41:26 el aduciendo estos porque porque llevas veinte años ya ya está bajando en reedite la pela

Voz 4 41:32 no

Voz 7 41:33 porque ya lo he dicho todo ahora quiero enseñarlo ya ya pero es que siguen

Voz 5 41:36 ah pues esto Fassi entonces por favor daros prisa y el equipo buenos damos la prisa que podemos oye Fermín cuestión es que visto yo era pequeño e la jaula como un terrario no sé si si te releí yo dije me es una mierda me meto yo también el Lezo no les gustó mucho dijo hombre es que dos personas dos personas dentro y yo dije mira hay dos iguanas dos humanos

Voz 4 41:59 Fay hilo cuando decir cuando el equipo vamos a Navarra por con Pacojo nuevas dosis iguanas entran

Voz 5 42:13 hoy sabe que me sorprendió mucho el luego vamos a saludar a los cocodrilos llevamos a más que los cocodrilos ya hizo dice por favor no me estáis dentro de

Voz 4 42:25 la que tiene

Voz 5 42:27 bien por supuesto pero fíjate qué tecnología maneja manejan los dos estábamos allí Estella iba cagado Fermín yo no le estaba gustando lo que estábamos bien

Voz 4 42:38 ya venía sofocado de las iguanas

Voz 5 42:40 se pone al lado de un moritos sabes que rodeaba pues la balsámica de los esa playa de cemento donde viven en lanzó o los cocodrilos sí y derepente salen cocodrilo estén no te lo puedo imitar

Voz 7 42:51 la cabeza también para abajo no

Voz 4 42:54 sale cocodrilo sale nunca emancipado pequeño

Voz 5 42:59 si existió pasó una mala tarde

Voz 4 43:01 iba al del y saca una escoba

Voz 0057 43:06 pero una escoba de de esta de de barrer del tren de la bruja el tren de la bruja yace

Voz 4 43:15 quizá boicotear el suelo acto le daba cualquier de de hecho atrás hace dijo la

Voz 7 43:23 para mí depredador natural

Voz 4 43:36 ya pero eran otros tiempos yo creo que ahora ya no te dejan entrar a la jaula guasa con los animales quizá lo exagerado un poquito no movemos quita era falso nada nunca es nunca

Voz 5 43:50 sí a nadie llamados Fermí Fernández

Voz 12 43:53 todo está en mi cabeza verdad les recuerdo que hemos empezado hablando de filosofía y hemos acabado asustando un cocodrilo con una escoba esto es el Nadie sabe mira hasta Chita chinitas de Twitter chin chin dices hoy psicoterapeuta con quince años de experiencia y con ese nombre claro y Hitachi Hitachi gente lleva me lleva a Cheney y cómo estás mejor Mel corrí min

Voz 7 44:19 y cómo te hace la terapia bueno pues con títeres como todos los terapeutas y claro

Voz 0057 44:23 he visto las temporadas el otro día se puso calcetín en el pene no

Voz 4 44:27 no

Voz 0057 44:31 nos hará perder batallitas he visto las quiero disculpar tanta Cheney perdone perdone perdone ni salmantina

Voz 7 44:39 sí

Voz 0057 44:40 dice he visto las temporadas de nadie sabe nada ha podido hacer el diagnóstico de personalidad de ambos

Voz 7 44:46 en realidad un listo

Voz 0057 44:48 esto en realidad sois un estilo de pareja clásico en la literatura clínica

Voz 4 44:53 Mola ojo de mira Chita China

Voz 0057 44:58 hecho el diagnóstico de personalidad de ambos no lo envía así lo comentamos porque soltarla hay Hinault inexplicable hecho el diagnóstico de ambos vestido de pareja clásico pero quieres que tu consulta pagarte para pero no sé por qué pregunta mola o jueces siempre bueno cómo va a poder estar en los clásicos de la comedia bueno a ver perdona no ha dicho es eh

Voz 4 45:22 claro que tú te lo llevas toda al al halago

Voz 0057 45:25 ha dicho que somos un estilo de pareja clásico en la literatura clínica que él es psicoterapeuta a perdón perdón lo que se refiere a que somos una pareja de algún

Voz 7 45:35 de algún modo disfuncional en literatura clínica me encanta parejas que van a hacer terapia de pareja por ejemplo no

Voz 0057 45:41 sí mira Alberto dice me he metido en Youtube y he estado viendo antiguos gags vuestros me gustaría saber de dónde viene la obsesión de Berto con disfrazarse de Freddie Mercury

Voz 8 45:52 yo soy pues recientemente has vuelto lo dice recientemente lo hizo Andreu lo lo recuerda como si fuera ayer mismo

Voz 0057 46:03 la anterior vez sí fue hace cinco años es hacerlo que nuestro amigo llama una obsesión

Voz 4 46:11 eh

Voz 0057 46:12 por qué está tan obsesionado cada cinco años se disfraza de Freddie Mac por favor que se haga visitar por un psicoterapeuta

Voz 4 46:19 sí

Voz 12 46:20 pues nada llama Choi Jin Jan chin

Voz 0057 46:22 Mar Chinchina Lellouche que él lleva también en las

Voz 12 46:25 elecciones en el mundo de la comedia últimos minutos

Voz 9 46:35 viajase en esta esta recordamos eh mira el todo vale a mí una rumba funky no

Voz 12 47:00 porque es dos de dónde viene la obsesión de Berto por cantar sintonía por cierto oye que

Voz 5 47:06 esta esta rumba cantados de los Amaya no esas de los Amaya Dame veneno que aquí hecho así chiís Chichos Chichos mucho no es Amaya no Chunguitos te lo quitas Chunguitos que estamos hablando de clásicos claro pues esté bien que viene usaba el diminutivo eh ya chiquito

Voz 4 47:23 los dos yo no compro un disco

Voz 5 47:27 esa rumba encierra una tragedia no Dame veneno que quiero morir si esto es un tío en no

Voz 0057 47:33 no yo antes prefiero la muerte que vivir contigo

Voz 7 47:35 M B

Voz 0057 47:38 hombre que hemos porque le han puesto musiquita de rumba que como le pongas esa letra sobre el Réquiem de Mozart

Voz 4 47:44 sí claro

Voz 9 47:45 te podía meter un aria de ópera ido ya te digo

Voz 16 47:49 el equipo Romo

Voz 0057 47:52 sí sí

Voz 4 47:55 qué que se va a hacer no lo ven el amor te la vas a comer que viví Conti

Voz 13 48:16 dado que toda cuántas veces pero bueno

Voz 5 48:21 no quiero hacer bromas ahí y vamos a esta eh vamos a estar acabando fíjate de la construcción que te hecho ahora vamos a estar acabando porque quedan dos minutos y esta es la recta final

Voz 7 48:39 a ver

Voz 4 48:43 Javi Pereira digo

Voz 28 48:46 viajas al futuro y Matas a tuyo de esa época sería asesinato Osorio cuidado

Voz 12 48:54 es una muerte organista José María pero

Voz 5 48:58 quería venir

Voz 12 49:00 José María Díaz el logos o complot vale no me la confrontación María Diaz de Lugo

Voz 0057 49:06 cuál es la diferencia entre el fuet fieles el juez y él espetó

Voz 12 49:10 los tres han tenido en Cataluña Huet significa también látigo en con Flo con Flow detecta mí significa un petardazo

Voz 28 49:28 el otro día

Voz 12 49:30 tanto por madre no no parecen rebate Jordi Hurtado no

Voz 13 49:39 anda anda andando nada con madre no

Voz 8 49:43 perdona esto quedó ya antiguo ahora mismo no hay verdadera va ahora es Monedero lo más en rap sí

Voz 12 49:51 sí sí sí el otro día andando por Madrid vi girando una esquina es que lleva sólo lo pregunta pum está bien que tu conscienciado flojo girando una esquina aparece Berto de repente bien no sabía qué decirle por lo que pasó de largo que se podía hacer en este tipo de situaciones para

Voz 29 50:18 aprovecharlas es que

Voz 12 50:22 tras postas pues que feos

Voz 7 50:24 ser humano no un billete de cinco euros que te encuentras por la calle no hay que aprovecharme no sé un Gorrín cada vez que hay que aprovechar todo el día por la calle pues no decirme nada no pasa nada

Voz 9 50:35 pero vamos a aprovecharlo

Voz 30 50:39 ah

Voz 9 50:40 os apetece también puedes decir hola y adiós Si no incluso

Voz 0057 50:45 nada puede vivir tu admiración

Voz 9 50:47 claro claro yo sólo valoro mucho como la salmos ranas no sí bueno pues oye con ese concepto nos queda

Voz 5 50:53 hemos admiración y silencio espíritu

Voz 9 50:55 cuidar a un hijo

Voz 0057 50:58 el programa Hey mira una montaña se metió en la montaña una última pregunta si nos vamos encontréis final a ver si alguien inventase un botón de destrucción mundial ponemos un cartel encima de no apretar pues sería una tentación demasiado gran

Voz 4 51:10 de entonces final es que

Voz 0057 51:13 ya Sama a él