A vivir Madrid | El Madrid de Carmen Posadas

Voz 3 00:07 bueno pues con el apartado tercero del artículo ciento veintitrés de te hace ver si alguna prueba final de todo el conjunto de la Constitución el defensor de la mayoría absoluta de los miembros de la camada aquellos habilitados que aprueben en su total

Voz 1463 00:36 se amontona lo recuerdo si este fin de semana estamos celebrando el puente de la Constitución el mar de fondo es el debate sobre las posibles reformas sobre la necesidad de proteger y velar por la Constitución también sobre el espíritu de consenso y en mitad este oleaje una pregunta cómo fueron los años de la transición para la jet set madrileña cómo fue esa parte de la élite que se apuntó a la democracia cuando vieron venir el cambio de sistema

Voz 1463 01:05 a esta de títeres que es la última novela de Carmen Posadas publicada con Espasa que tiene una frase que dice uno de sus personajes es un conseguidor primero fue franquista y luego simplemente superviviente dice Yáñez de Hinojosa de nombre Juan Pablo nadie le hace falta el dinero pero sí a los nuevos ricos no

Voz 3 01:27 sí Carmen Posadas qué tal

Voz 5 01:28 buenos días qué tal encantada estoy igualmente has clavado

Voz 1463 01:33 medirse enganchada esta historia has clavado a la perfección en esta novela esa parte de la élite madrileña que intentaba sobrevivir no al cambio no adaptarse hubo en Madrid muchos Yáñez de Hinojosa es decir cómo se les detectó

Voz 0386 01:46 bueno yo seis Un consolidar es alguien que Cp a los ricos y dice no te preocupes yo lo quieres te quedes quieres que te hagan Hierro quieres conocer a los Villalonga a los marca los que cortan el bacalao yo yo te organizo todo no y entonces este personaje de alguna manera me servía para retratar en concreto esa estatua de la sociedad pero lo logra noveles un fresco porque también habla de cómo era la oposición a Franco a como en la clase media yo quería hablar un poco de todas las clases sociales lo que pasa es que a lo mejor lo más llamativo es es esto no es este hombre no y además en distintas épocas años cincuenta años de la transición en la actualidad para escribir la maestra de trece leído que te has inspirado en Vanity Fair en Becky Sharp esa mujer que tiene esa capacidad de sobrevivir ese componente aspiracional a veces un poco peligroso no quisiera es la protagonista de la era de las la feria de las vanidades es un clásico de William que entonces yo dije bueno a ver si soy capaz de hacer la feria de las vanidades de nuestra época dije qué personaje y puede parecer a requisar Becky SAP es una mujer de una extra en humilde ella no tienen una gran formación ni siquiera es muy guapa pero sin embargo consigue situarse y convertirse en un personaje en la corte del rey Inglaterra entonces se creo que lo que más se podía parecer es un personaje las revistas del corazón porque ayudará a que ya no tienen una formación especial algunas ni siquiera son muy guapas nadie sabe muy bien a qué se dedican pero todo el mundo si es tu su vida con una novela por entregas muy bien eso eso no dándonos muestran no es eso no es entonces una vez que he tenido ese personaje digo te a ser un antagonista todo pasa todo lo contrario entonces su madre que sea Maina es es es es la antítesis de Calanda ella es una mujer comprometida es es una mujer sensible es es es una mujer idealista todo lo contrario de lo que Suria en esta en este Vanity Fair ibérico suena Rocío Jurado

Voz 1463 04:02 estamos escuchando esta canción porque Beatriz Calanda es una especie de paloma brava no tú lo cuentas en esta novela

Voz 0386 04:09 además

Voz 1463 04:10 lo hemos reflejado no para hablar de los amores de Beatriz Calanda Dimas como tú dices una reina de la prensa del corazón esta mujer se casó cuatro veces una de ellas como banquero otra con un aristócrata un escritor un actor vamos a aclarar porque hay muchas especulaciones hay quién ve parte de Isabel Preysler hay quién ve parte de Carmen Thyssen reflejada hay quién ve incluso parte de tu vida la vida de Carmen Posadas a cuál de las tres se parece más

Voz 0386 04:34 a todas ya ninguna porque yo quería ser un prototipo entonces de de un personaje tomé sus maridos de otra su aspecto físico de mi tome sus circunstancias personales porque lleva también viene de fuera no es es una es una extranjera y entonces a llega con dieciocho años llega un punto más joven pero bueno más o menos

Voz 1463 04:56 así que un mix con todos estos personajes israelíes en esta en esta coctelera vamos a conocer un poco más sobre tu mapa de Madrid Carmen y lo vamos a hacer a través de esas canciones que estamos sospechando

Voz 7 05:09 de hecho Cronos y pues pues yo

Voz 1463 05:18 qué hacemos con Reed no hay empezamos por la llegada de la Calanda a Madrid bajo la lluvia años setenta mes de noviembre

Voz 0386 05:26 caso es diferente fueron otras circunstancias tu guarda un recuerdo de tus primeras navidades en Madrid los guardias el tráfico el centro es verdad yo recuerdo las las primeras navidades primero era como un país en blanco y negro a Madrid de un país en blanco en Europa además tu música de luto primero se moría un cuñado y te ponías de luto lo una prima ahí y al final era si no se iban sucediendo los los glúteos a nosotros vivíamos cerca del estadio Bernabéu y a mí me llamaba mucho la atención de que era Cañada Real y los domingos pasaba las ovejas delante del del estadio ya me sabía un circo ambulante que estos instalaba ahí la Colonia del Viso hogueras un sitio muy elegante en ese momento también no era sin embargo había Luz de Gas un farolillo y encendía las farolas estoy hablando a los sesenta y cinco y que tampoco hace hace tanto tiempo poco después otra cosa que recuerdo que por ejemplo no había tantos semáforos había Guardia Civil de Tráfico no y entonces la gente les dejaba regalos estaba el señor ahí dirigiendo el tráfico ya alguien les deja un Turró no te imaginas la obra con Madrid centrales domingo tenga usted a los informadores de Madrid tengo así recuerdas no esas Navidades Beatriz Calanda llega Madrid se instala en casa de unos familiares se apunta a una academia con buena fama para estudiar secretariado internacional era algo Carmen que hacían las mujeres de la clase alta para poder posicionarse no socialmente como e iraquí de época ya había muchas mujeres que querían hacer una carrera pero otras que les daba pereza y que además sabían que su objetivo era casarse que tampoco en la SER física nuclear entonces apuntaban a esta Academia que que yo lo llamo Florence dating él en la se llama de otra manera distinta pero existía existió agriando como una loca verdad a la Academia esta pero claro no salían pero existe tiene un nombre tenía un nombre no se llamaba Florence diecisiete y entonces iban todas las señoritas elegantes de Madrid aprendían idiomas Secretariado bueno era un poco como una excusa para para estudiar algo porque en Reyal el objetivo era era casarse lo era si la cosa si lo estudian en el Instituto británico fue una educación poco convencional para la época era un colegio mixto no hay religión cómo recuerdas esa etapa muy divertido muy divertido porque primero no había no había demasiada disciplina a mí me llama la atención porque yo venía del equivalente del Colegio británico en Uruguay Yllera muy con mucha disciplina y por supuesto nosotros a a las señoritas de usted y con su apellido etcétera en cambio tiene británico era oiga a mí es que si podré cuarto a mira estos españoles pero no es divertido mucho hoy Guardo estupendos recuerdos de hecho nos juntamos todos los antiguos alumnos de de del del Colegio británico que que que era como una especie de oasis dentro de un Madrid mucho más religioso poder a cáncer se bueno ahí tú descubres muchas cosas con trece años reparte octavillas antifranquistas ya por amor cuento cómo fue la Historia íbamos al al colegio británico si a mi me gusta muchísimo chicos deseaba Gonzalo especiales que era entonces yo notaba Gonzalo me hacía mucho caso IM dijo no es que Xàtiva haber un referéndum dentro de poco estamos hablando el año sesenta y seis porque Franco quiere que que

Voz 8 09:14 gente refrende es tu se hubiese subido

Voz 0386 09:17 política etcétera y entonces y bueno por supuesto va a ser un tongo espantoso todo el mundo Tarque si yo estoy repartiendo estas octavillas a ti no te importaría guardarlas en tu casa y entonces yo su puesto que si lo que tú quieras y cuando no lo sabías son dar cuenta de que me quería tanto danza no porque resulta que como yo en una extranjera Mi padre embajador entonces nunca iban a ir a buscarlas octavillas a la bajada de Uruguay como te puedes imaginar pasado el referéndum ya Gonzalo yo en el gusta tanto sabes si una grandes ilusiones

Voz 9 09:53 he querido recordaros en estas últimas horas que el alcance exacto de la pregunta que va a contestar porque creo que es una ocasión única para que busque la ciudadanía de un ejemplo al mundo una lesión a las generaciones venideras que constituya un capítulo político de una riqueza imponente españoles puestos y en esta ocasión es el más dinámico otra tendente eficaz viva España arriba España

Voz 10 10:18 en el gran tablero se inscriben los avances los resultados del referéndum son provisionales

Voz 1463 10:25 en diciembre de Angola novecientos sesenta y seis un dictador haciendo un referéndum absurdo porque iba a salir el noventa y cinco por ciento dijeron que hubo todo lo que él quería no aquel día reparte

Voz 0386 10:35 nos asalta villas es lo más cerca que te has sentido tuve la izquierda en tu vida bueno yo sigo bastante apolítica en general debo existe además las octavillas que repartieron imagínate teníamos catorce años se eran ha sido yo no creo que fuéramos a convencer a nadie pero Fidac y yo me sentía a poco menos que Lou Andreas Salomé Rosa Luxemburgo llegando a aquellos por por las calles otro de los lugares al que vamos a viajar es la calle Serrano IS Madrid que describe es muy bien en esta novela la maestra de de títeres que era el tonto Carmen que era pues mira en los años cincuenta porque claro esta novela pase entre sí así mientras unas el presente otras la transición de la que hemos hablado y otra es en los años cincuenta mediados de los años cincuenta entonces en aquella época se llamaba tonto duró Mo al a la calle Serrano el ritual era que caminar más arriba y abajo a encontrarte con la gente todo parecía muy casual todo con enorme caso entonces las las chicas no podían entrar en los bares están muy mal visto que las chicas entrar a los bares

Voz 11 11:43 Daniel cuarto años fue detectado en un cólico Miserere tú no podía secundar ahí no los chicos estaban inciden en la iguales entonces las chicas caminaban arriba y abajo los por las veías salía casual pero que estás haciendo no es que venía compró guantes enviarían por ejemplo entonces se Mesquida atienda Camprodon dependiendo cuánto tardará indicaba con tu te interesa más que esa es unos códigos de sanación a interés y entonces los salía de comprar hubo antes pero estaba todo muy estudiado se hayan ido a la cafetería Manila en Manila sí pueden entrar las chicas porque era muy moderna una cafetería americana en la India la India

Voz 1463 12:28 estás con nata con una ventana de las más bonitas de Madrid a sí mismos las conocido eso con Nole conocido pero lo he estudiado no decían que además incluso Almodóvar Garci han rodado ahí en en Manila que se cerró creo que en el año noventa y seis antes el bar Capitol vamos a a escuchar como Carmen describe ese ese Madrid

Voz 10 12:50 para el aperitivo además de los grandes hoteles antes mencionados también puedes ir al bar Roma a mozo o al aguilucho almuerzo pongamos que en Horche el dueño de un alemán que cocinaba para Hitler pero hace la mejor Apple de este lado del ring

Voz 1463 13:04 las tardes y sobre todo si vas con la parienta lo legalmente es pasarte por ambas y luego hacia las siete vuelves al Palace o al Hilton o si no te dejas caer por Chicote donde tendrás un agasajo

Voz 12 13:18 en este disparo ves

Voz 10 13:22 a continuación yo te recomendaría cena en Valentín o en el club treinta ahí según lo que te apetezca comer más castellano más internacional para acabar amigo mio un flamenquito en el Corral de la Morería o mejor aún en las brujas que son todas guapísimas claro que si es fin de semana mejor una sala de fiestas pasa ponga por ejemplo ya que hablamos de fin de semana que te parecería hacerte socio de Puerta de Hierro ni aprender a montar a caballo

Voz 0386 13:47 o a jugar al golf

Voz 13 13:49 Podemos

Voz 12 13:50 Makos junto a mí

Voz 13 13:53 con todo no es Carmen

Voz 1463 13:55 EEUU novela hay hay una escena en

Voz 0386 13:58 en la transición que pasen Bocaccio no entonces en Bocaccio era muy interesante porque se juntaban todas las Españas que hasta entonces habían están enfrentadas no desde gente del Partido Comunista hasta gentes de Alianza Popular momento intelectuales artistas periodistas y entonces yo le iba preguntando a gente pues no sé por ejemplo Javier Marías KML cuando Javier bueno yo es que no iba mucho me decía yo iba más al pub Dickens digo bueno pues yo te voy a poner en boca hechos y no te importa pongamos sí ya sí si alguna vez iba porque Juan Benet era muy amigo suyo aparecía por ahí con su corte celestial de de escritores que luego sanciones

Voz 8 14:44 dos muy conocidas no Vicente Molina Foix eso o Juan inmenso hoy también está García Hortelano que eran los dos dos popes eran Benet García Hortelano

Voz 14 15:01 sin un reto duro

Voz 15 15:06 heredero con la no Juanes de que de las diez de Serrat es uno de los temas que que nos propones que aparece también en esta en esta historia en esta en esta novela

Voz 1463 15:16 cómo era la vuelta a casa es decir las mujeres no podían quedarse en esa época hasta hasta muy tarde en las como ahora no cómo era esa vuelta a casa como era en las discotecas en ese Madrid de los años setenta que también reflejase en esta en esta historia como como se ligaba ahí como cuáles eran los códigos

Voz 0386 15:33 pues mira las niñas como muy bien refleja Serrat en esta canción teníamos que estar en casa antes de que diera en las diez lo que pasan entre las diez se pueden en muchas cosas como un efecto también refleja la canción de Serrat entonces yo me acuerdo padres ya muy liberales a mí jamás me dijeron que era tenía que volver a casa pero yo quería ser como todo el mundo no entonces me Mesia bueno tú a Quero pues el no yo las diez mi se enfada muchísimo me castigan mentira nunca me castigaron

Voz 14 16:03 a dos rara

Voz 1463 16:06 eh celebrando el puente de la Constitución Madrid las calles se llenan tu novela retrata el Madrid de los años de la transición en una parte eh me gustaría que me contarás algún recuerdo que tengas tú asociado a la llegada de la democracia a España ese Madrid un recuerdo personal

Voz 0386 16:24 bueno da la casualidad de que mi hija Jimena nació con la Constitución no es una niña del setenta y ocho y entonces tenemos una mira a un amigo muy juerguista que todo el tipo estaba empeñado desde a medias Constitución marido resulta una patada puso embargo si yo porque claro porque si estos una cosa histórica date cuenta que nació el setenta y ocho cómo se va a llamar María de la Constitución bueno seamos con Jimena no llamó haría acoso cosa que te lo agradecerá eternamente pero fíjate que era una época de de gran efervescencia de gran optimismo porque nos juntábamos juntamos en la casa a discutir las las cláusulas de la Constitución es otra cosa impensable

Voz 16 17:09 el guía no pero todo era nuevo porque claro estamos inaugurando en la libertad la democracia y entonces estábamos todos entusiasmados con la idea de este momento de tanta

Voz 17 17:21 optimismo para el país han pasado cuarenta años

Voz 0386 17:24 no

Voz 17 17:25 cuarenta años ese momento

Voz 18 17:29 de acuerdo esto camine todo debe ir uno N por excederse

Voz 11 17:39 Carmen Posadas muchas gracias a la mayoría