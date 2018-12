Palestina: la historia a través de los mayores

un joven mayor la Historia de una vida y un poco de tiempo es todo lo que necesita el proyecto tu historia de verdad importa el proyecto en los libros Historia de verdad importa y esta es la tercera edición ya Manuela la calle ex directora de la iniciativa

eso Palestina intencionada o no intencionadamente está fragmentada en muchos casos es muy importante que los jóvenes conecten con las personas mayores y que les cuenten cómo era antes todo cuál ha sido el proceso podemos llegar a apuntaron a un voluntario Cristiano una persona mayor musulmana o una personalidad nunca en contra que no vive en campos refugiado y ahí al final la la mezcla es especial

a cada voluntarios en las cine una persona mayor a la que no conoce pero con el tiempo se crea una unión entre ellos tan beneficiosa como irrompible

el vínculo que se que se crea en en las parejas es increíble porque son personas que trabajan durante varios meses y que cuando termine el proyecto pues son casi un abuelo y un nieto no y que han compartido momentos muy personales de la vida el Protágoras

me halaga Brick tiene veintitrés años y es una voluntaria que escribe uno de los cuatro libros que se editarán en Palestina

es la gran oportunidad de estar escribiendo un libro sobre un hombre mayor que es el refugiado y en un campo de refugiados cada semana tenemos reuniones y hablamos sobre su vida compartimos UBS asientos me cuenta todo sobre su vida de otra

damos una pauta a los narradores para que tengan entre quince y dieciocho mil palabras con lo cual el el protagonista recibe el manuscrito con la historia de su vida que es verdaderamente un libro no deja de ser mucho trabajo y un esfuerzo grande para los narradores porque son personas que algunos han escrito antes y otros no entonces hacer una labor muy grande de investigación de documentación además

Voz 2

03:17

era una juventud muy castigada una juventud que ha vivido la violencia del conflicto que se le ha aplazado su futuro donde todo está a la espera de una solución del conflicto que el tiempo pasa y quién no no hay solución no pero a la vez de una juventud con con ganas