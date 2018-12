Lalalá 1x33: Raquel Acosta

Voz 2 00:00 play Gastro

Voz 0335 00:18 la entrevistada del play Gastro la la la de esta semana tienen los cuchillos muy bien afilados no es una forma de hablar es literal porque hoy ha venido a la Cadena Ser Raquel Acosta cortador profesional de jamón a Raquel qué tal cómo estás muy bien el jamón sabe diferente en función de cómo lo cortes por eso hay cortadores profesionales

Voz 4 00:38 efectivamente siempre siempre según el corte que elevemos pues nos va a saber el jamón bien o no nos va a salir y también ahí

Voz 1840 00:48 no saca tanto rendimiento diremos que el sabor a quizás sí que cambia pero sobre todo cambiará eh que saque es tan importante que saques cuarenta platos un jamón Hinault diez ahí cambian mucho más al cambie la cartera recuerdo es la primera vez que pruebas el jamón

Voz 4 01:05 pues mira es una pregunta que nunca mi habían hecho el recuerdo que tengo yo de pequeñita

Voz 5 01:12 yo soy de Burgos en Burgos como todos habréis no hay jamás

Voz 5 01:17 creo que el primer recuerdo que tengo era de mi abuelo que nos compraba jamón ibérico

Voz 3 01:22 creo que era ibérico ahora no te los es decir a ciencia cierta pero recuerdo el sabor perfectamente estaba exquisito

Voz 0335 01:30 cuando decides convertirte en profesional de corte de jamón cuando decides dedicarte a esto

Voz 5 01:36 pues digamos que la profesión me eligió un poquito a mí yo no la busque surgió de de varias cosas del destino que hicieron hicieron que yo acabara en Salamanca yo estudié cocina y gastronomía en una escuela hostelería ir termine mis prácticas en estrella Michelín que hay en Salamanca Víctor Gutiérrez bueno pues es una determinadas prácticas pues tocaba buscar

Voz 1840 02:00 abajo para empezará a ganarse el salario igual no conocía un cortador de jamón allí en Salamanca que me ánimo va a ir a echar el currículum una tienda que buscaban una persona cualificada para el puesto y bueno directamente como yo he trabajado en varias

Voz 5 02:18 los sitios de cocina tanto de catering restaurantes bares de tapas pues me atrevía a decir mira soy de Burgos no tengo mucha idea de jamón nada cuando empecé hay Etxeita

Voz 3 02:30 currículum y bueno me cogieron y hay aprendí todo

Voz 0335 02:35 aprendí este de alguien en concreto te sientes que tienes un maestro o ha sido sumando de aquí de allá cosas que te han ido explicando que has leído sobre la marcha lo que has ido haciendo

Voz 5 02:46 pues no tengo maestro tengo muchos maestros tengo muchos compañeros los cuales no sentido muy apoyada eh por todos me han enseñado un poquito de cada trabajaban un grupo E en el que había varios que eran campeones en varios premios nacionales alguno campeón de España bueno aparte

Voz 6 03:07 tener aprendí en la élite como digo yo hice bueno aprendí de lo mejorcito

Voz 0335 03:14 te preguntaba si había tenido algún maestro porque la verdad no conozco ninguna maestra no es una profesión en la que abunden las mujeres me muchas portadoras no

Voz 3 03:23 no como te he comentado yo cuando empecé estaban todos mis compañeros y yo apenas tenía razón

Voz 6 03:28 denuncia de alguien el alguien femenino en este en este mundo no una mujer igual

Voz 5 03:35 poco a poco mientras me fui moviendo por por el mundo de los concursos fui conociendo algunas compañeras pero puedo decir que cuando empecé éramos muy muy pocas

Voz 0335 03:44 no sé cuantos años llevas ya cortando jamón lleva llevas la cuenta de cuántos jamones habrás cortado durante todos de tiempo

Voz 3 03:50 es una pregunta que me suelen hacer habitualmente no sé si algún día me tendré que plantear empezara a contarlos he llevo siete años dedicándome a esto y no sé si me atrevería a decir unos tres mil jamones por ahí no se me quedo corta o me estoy pasando por ahí aproximo

Voz 7 04:07 no cortado tres en jamones algo te habrías llevado Fathi no algún trocito habrás probado no está nada mal

Voz 3 04:13 yo siempre siempre lo que hacemos siempre en todos

Voz 5 04:15 los eventos es probar el jamón antes de abrirlo

Voz 3 04:18 sí es el día de nuestra boda ahí de repente no sabe nunca vamos al lado del letal

Voz 0335 04:24 o sea canciones como con el vino que se hace una pequeña cata para comprobar que todo está bien ya entonces así que cortando

Voz 5 04:32 si se hace una pequeña cata nosotros siempre llevamos uno de repuesto para que es en el caso de que no superará Salado que cambiarlo al momento siempre lo seleccionamos mucho cuando vamos una fábrica eh tenemos un un aparato que se llama La Cala es un hueso de vaca cual con él es con un punzón lo que llevamos dentro jamón para sentir los aromas a través del olfato y seleccionar el mejor entonces bueno aunque hasta el último momento no lo probamos siempre siempre los los escogemos bien

Voz 0335 05:02 en tu trabajo no sé si está considerado como trabajo de Riesgo no sé si te has cortado alguna vez pero bueno trabajar con cuchillos y muy afilados además

Voz 5 05:10 sí la verdad es que es un trabajo de riesgo como puede ser también cualquier otro en la cocina no in bueno más que incluso peligroso a la hora de cortarse también es es es peligroso o duro diría yo por

Voz 4 05:23 de las tendinitis tengo la épica codo de tenista que se llama el rotatorio lo fastidiado

Voz 3 05:29 porque claro ya no sólo el corte sino también que es el movimiento repetitivo

Voz 5 05:33 bueno en una cocina pues varía hemos no

Voz 3 05:35 ya estamos partiendo cebolla por ejemplo bueno así que te crea problemas y bueno puedo decir puedo presumir que de siete años me llevado me han tenido que ver a dar una vez

Voz 5 05:45 punto solo dedo

Voz 0335 05:47 pero está bastante bien entonces sí sí es un buen resumen

Voz 3 05:51 muy bien supongo que habrá cortado

Voz 0335 05:53 todo un jamón para mucha gente de toda condición para gente muy importante para gente normal y corriente no sé si las caras varían demasiado porque debe ser de lo más bonito no ofrecer jamón y ver la cara que pone la gente cuando sólo con

Voz 5 06:07 sí sí sí sí la verdad que como has dicho hemos cortado en sitios muy grandes en sitios importantes nacimientos muy importantes y luego pues como estamos haciendo ahora pues cortamos dentro un camión a pie de calle igualmente puede subir están invitados a subir todo el mundo que quiera pasar por allí entonces lo sorprendente sobre todo son las caras de la gente que lo aprobado por primera vez ahí es cuando se les nota que es la primera vez que lo prueban los ha pasado sobre todo en el extranjero más que a nivel nacional que todo el mundo más o menos aprobado este producto

Voz 0335 06:39 hablas de tus experiencias el extranjero porque ahora mismo eres la embajadora del jamón ibérico de España lleva unos meses recorriendo Europa cortando jamón en diferentes países de Europa qué tal ha sido esta experiencia

Voz 5 06:51 la verdad es que sea una experiencia increíble hemos participado en una campaña han pasión Tour se llama bueno hemos estado en Alemania hemos están Francia hemos están Reino Unido bueno como como te comentaba antes la caras de la gente eran sorprendentes más cuando les dices la la forma con la que nosotros lo hacemos la forma tradicional con la que se elabora y cuando hemos dado Master Class pues en escuelas de hostelería también del extranjero han alucinado han podido

Voz 3 07:20 practicar el corte también Iber que que no era tan fácil cortar que al principio te ven ni parece fácil pero no lo es

Voz 5 07:26 es bueno sobre todo hemos creado mucha muchas sorpresas a mucha gente

Voz 0335 07:30 hay cuatro denominaciones de origen de jamón ibérico en España yo no sé si siendo castellanoleonesa tú tienes alguna preferencia o te parecen las cuatro buena representantes este producto

Voz 5 07:42 eh como digo yo probado hammanes muy buenos e de cada parte no sabría decir cuál es mi favorita dependiendo un poquito incluso puede variar puede variar del fabricante puede variar de cada cerdos y uno comió mal bellotas que el otro eh puede variar mucho os hay muchos factores que que que influyen no con el sabor entonces no te sabría decir cuál de las cuatro podría ser mi preferencia

Voz 0335 08:09 de todas maneras qué tienen de especial Jabugo Guijuelo Los Pedroches y Extremadura para que sólo en esos sitios se hagan los mejores jamones que es una particularidad climática es una forma de trabajar de la gente que lleva mucho tiempo haciéndolo bien porque sólo en estos cuatro sillas hacen jamones tan buenos

Voz 5 08:30 bueno yo siempre digo lo compara un poquito el jamón con el mundo del vino de acuerdo va a influir muchas cosas va a influir el la climatología sobre todo va a influir en el área de acuerdo porque el sobre todos los los cerdos que a Bono a hay varios tipos no pero en este caso por ejemplo voy a hablar del bellota el cual pues viven en libertad y se alimentan de del fruto de la bellota no entonces en cada parte habrá un tipo de árbol no tenemos varias variedades no quedan que dan el fruto de la bellota ir eh pues variará la climatología la lluvia Lugo e a la hora de el fruto no el sabor del fruto y cuánto fruto sede pero luego también variará las eh eso dependerá más las añadas de acuerdo nosotros que somos cortados de jamón por ejemplo sabemos que hay ciertas añadas son nuestra predilección ir y luego también varía un poquito la climatología a la hora de curarlo porque tenemos en cuenta que la mayoría de secaderos pues son naturales entonces no es lo mismo un jamón que se que hemos en la zona de Salamanca que es un clima un poquito más húmedo los inviernos más largos o así nos bajamos a la zona de Huelva son veranos mucho más largos y más calurosos entonces como al final la curación es totalmente natural dependemos del clima de cada zona entonces varía mucho el sabor

Voz 0335 09:47 cuál es tu añada preferida o no se o las dos otras así más buenas últimamente

Voz 3 09:52 bueno cuanto más tiremos para bajos usted con el vino en concreto dos mil trece dos mil catorce fueron muy buenas podemos comentar que

Voz 5 10:00 o mejor dos mil diecisiete no fue la que esperábamos llovió algo menos y al llover tampoco los árboles eran tanto fruto aquí hay bueno cuanto más tiene hemos para bajo mejor yo he llevo aprobar un jamón de ocho años de curación si realmente está bien hecho dura en bodega mucho tiempo se puede guardar como una joya aprovechamos esta antes

Voz 0335 10:22 lista para recordarle a la gente que la norma del ibérico prevé cuatro precintos de cuatro colores diferentes para distinguir las calidades son poco el origen de de esos productos tú hablabas de los cerdos cien por cien ibéricos que viven en libertad en la dehesa que comen bellota durante la época de Montaner eso dijeramos que es lo top no

Voz 3 10:42 la máxima categoría que yo no

Voz 0335 10:45 por negro está el precinto de color rojo que son cerdos que no son cien por cien ibéricos pero que si comen bellota el precinto de color verde es cuando no han comido bellota pero si vive en en el campo no en libertad y luego están los cerdos ibéricos con el precinto blanco que han sido creados en régimen intensivo en una granja comiendo pienso cereales y estas cosas no

Voz 3 11:08 lo has visto perfectamente lo podría haber dicho mejor

Voz 0335 11:11 luego a la hora de probar ese jamón hay tanta diferencia o estamos pagando más una filosofía de hacer las cosas una no sé un una preocupación por los animales tú lo notas tú tú has adivinar de qué color es un precinto sólo probando Se jamón

Voz 5 11:28 yo en el Tour que estamos haciendo explicamos como has dicho de tu bien las cuatro precintos para que la gente al comprarlo también sepa ya no sólo al comerlo sino también al al al adquirirlo que sepamos al menos que estamos adquiriendo bueno Yoko como buena consumidora jamón ibérico que puedo decir que vamos mucho jamón ibérico cada día habría algunas calidades que no sabría distinguir de acuerdo porque las que toman cebo por ejemplo el precinto blanco el precinto verde dependiendo si si decimos que es el mismo fabricante de acuerdo podría podría confundir me hielos bellotas también cuando sí que notaría diferencias cuando es un cebo de un bellota ahí sí que creo que

Voz 6 12:08 no dudaría ni con los ojos con los ojos cerrados

Voz 0335 12:12 o sea que blanco y verde por lado rojo

Voz 7 12:14 en con el otro ya es más difícil distinguir no

Voz 5 12:17 porque todos buenos pero por en sobretodo también la manera en la que se produce este este jamón que hacemos nosotros con el cerdo ibérico ya de por sí es es de alta calidad

Voz 0335 12:29 has probado algún jamón de cerdo ibérico criado en Estados Unidos hoy en China

Voz 3 12:35 creo que se están creando yo sí creo que se están criando

Voz 6 12:38 yo no los he probado algo algo he oído me he enterado

Voz 3 12:42 y creo que que como los americanos creo que esos dardos están comiendo cacahuetes y creo que por las grasas de los cacahuetes debía muy muy difícil se Carlos no se como sabe pero no sé yo

Voz 0335 12:56 no vamos a tener que esperar unos años no sé si también cortas jamones que no sean ibéricos porque en España está el jamón de Teruel o el jamón de Trevélez que no son ibéricos pero es un jamón y también tienen una una denominación de origen a una IGP

Voz 5 13:09 sí también hay igual que defiendo los jamones ibéricos defiendo mucho también el jamón serrano que se produce en España ya que también es una manera de hacerla muy tradicional muy de aquí de hecho Serrano viene de la sierra es un cero que se al las patas se curaban en en la sierra y también la la manera la corteza como se diferencian poquito bueno sobre todo la mayor diferencia con el ibérico es la raza pero igualmente es un producto de alta calidad porque ya estamos hablando de también un producto curado entonces les hay muy muy muy buenos de hecho yo también he ido mucho al extranjero con jamones serrano con consorcios desgranó oí bueno la gente también le gusta muchísimo

Voz 0335 13:49 supongo que este tour en el que has participado promocionando el jamón ibérico el resto de Europa de alguna manera sirve para recortar distancias respecto al proyecto italiano no que seguramente ha sabido vender mucho mejor aunque yo con los expertos con los que ha hablado todos me dicen que el ibérico le da mil vueltas no sé si tú también estás acordó con eso

Voz 8 14:09 y y no a mí

Voz 3 14:45 si no estoy yo de acuerdo sino que incluso muchos italianos están también de acuerdo

Voz 10 14:50 los has dicho eh sí que lo he dicho en el extranjero porque hay mucha gente cuando subía decía es presunto y yo no no es presunto es es jamón ibérico español ir mucha gente a lo mejor sí que la había aprobado hoy Nos acordaba ir los italianos mismos muchos reconocen que lo que está incluso más bueno que el suyo ahí es como el jamón serrano y el ibérico son maneras de hacerlo ellos tienen otra eh con sus métodos

Voz 5 15:19 bueno también totalmente respetable pero sí que la cama

Voz 10 15:21 España e es una de las mayores que se han hecho a nivel internacional para defender este producto de la verdad es que estoy muy orgullosa que de estar de embajadora

Voz 0335 15:32 pongamos que la gente está pensando en comprarse un jamón de cara a las Navidades y claro al final hay una cosa que condicionan mucho que es el precio cada uno tiene un presupuesto se tienen que ajustar a lo que puede o quiere gastarse pero partiendo de esa base jamón paletilla

Voz 11 15:50 muy buena pregunta

Voz 3 15:53 bueno igualmente lo que la dio a la gente le soy sincera yo también lo que el bolsillo

Voz 5 15:58 eso Nos de él me acuerdo pero bueno siempre me doy mis caprichos Si y como no yo al ser portadora pues me me inclino hacia el bellota hiló con jamón a mí

Voz 3 16:08 me pasa una cosa muy graciosa como buena ahora que

Voz 5 16:11 hay eh eh

Voz 3 16:14 cortar los dos productos a la perfección pero la paleta no la No somos tan amigas

Voz 6 16:20 tiene tiene un hueso más grande

Voz 5 16:23 pues que te está aquí la espalda son las patas de alante

Voz 3 16:26 bueno es un poquito más complicado de cortar con lo cual yo como ya he probado los dos

Voz 5 16:31 antes de los dos productos eh

Voz 3 16:34 puedo decir que no me gusta zanja cortarla sólo por ello me compraría un jamón a parte sí que ellos sí que las recomiendo siempre para gente que a lo mejor es una familia un poquito más pequeña en mi caso es bastante numerosa

Voz 6 16:46 aquí ya cuando voy con Navidad yo tengo que lleva buen jamón además muy grande soy más déjame

Voz 0335 16:54 la paletilla siempre es un poco más pequeña de todas maneras sí sí bueno una vez ya comprado ese jamón o pongamos por caso que hemos tenido la suerte de que en el trabajo nos dan una cesta que incluye un jamón a una paletilla la siguiente duda es por dónde empezamos como lo cortamos esto cómo se pone no pezuña para arriba pezuña

Voz 3 17:14 abajo el gran misterio

Voz 0335 17:17 en jamonero si así lo llevamos directamente a la tiene que nos lo corten qué hacemos

Voz 3 17:21 la gente cómoda haces lo llevo en la tienda pero es bonito cortar la Navidad estas que la familia hay incluso alrededor de jamón pues uno comenta no con la de Líbano hacia abajo y ahí ya creas una tertulia entre entre tú y tu familia en la mía no hay discusiones ya saben por dónde empezar e va a depender siempre consumo de acuerdo las dos lados es también pero siempre que sea un consumo más de logo

Voz 5 17:44 por lo empezaremos con la pequeña hacia abajo pero lo que nunca Nos cuentan es el porque porque la parte que queda expuesta cuando ponemos la pezuña hacia abajo es la parte lava Villa una parte que tiene algo menos de grasa infiltrada que es la característica el caso de que si tuviéramos un un ibérico no delante nuestro entonces es un músculo que es algo menos infiltrado de grasa con lo cual ese que primero se nos puede poner duro bueno es en los puede ese karma rápidamente al que es más estrecho entonces lo que al final lo hace la grasa del jamón ibérico es un poco protegerlo y hacerle que ese producto sea jugos entonces cuanto menos exposición de grasa tenga pues antes en los puede secar con lo cual siempre pezuña hacia abajo ir nos encontraremos con la parte de la olla

Voz 0335 18:27 empezamos por la parte más estrecha que igual es lo más fácil de recordar que en el jamón paletilla es lo mismo no en eso no hay diferencia

Voz 3 18:34 y no había bueno la paletilla también al ser más pequeña a lo mejor el cónsul

Voz 6 18:38 como es más rápido ya que tiene algo menos de Carney en ese caso no bueno como si todo eso

Voz 5 18:48 hecha sí porque es estrecha la paletilla se que es eh tanto bueno es verdad que la pezuña hacia arriba también tienen un poquito más de grasa hacia arriba a que si también con la mano

Voz 0335 18:58 es necesario que los compremos un cuchillo especial como tienen que ser

Voz 5 19:03 los cuchillo jamonero Si también eh yo al cuando empecé en esto todavía no se habían buscado todavía no se habían desarrollado bien a lo mejor lo cuchillos para para el jamonero se hacían largos y ya está pero yo al principio cogía los Salmon Eros porque tienen unos pequeños Albeoli cosía si tenido la oportunidad de León las cuchillas tiene unos pequeñas vetas igual que a veces los Cebollera cuando a veces partimos patata se nos queda la pata está pegada en el cuchillo en la hoja entonces lo que recomiendo yo siempre es un cuchillo al veo lado y ahora ya los Jaboneros pues hay muchas empresas de cuchillos que están buscando una mezcla entre jamonero y salmonella los dos son de hoja de ojalá Arga inflexible bueno sobre todo lo que sí que lo digo a todo el mundo el cuchillo hubiera Fela aunque luego en Navidad nos encontramos con unos cuantos cortes

Voz 11 19:52 porque cuanto más sea

Voz 0335 19:54 el el cuchillo menos posibilidades tenemos de contarnos

Voz 5 19:58 y es que aunque la fila no tienen que vaciar en un cuchillo cuchillos de puede afilar au vaciar entonces hay que darle un poquito de vaciado ya que su cuchillo que qué haces rozar la superficie del jamón no cortar hacia abajo es un corte seco como queríamos hacer una verdura cuando la vamos a trocear para para sufre Irla entonces es un cuchillo en el que hay que darle un pequeño vaciado y mantener el afilado porque así cuanto más afilado menos menos fuerza tenemos que emplear

Voz 0335 20:25 en una vez hemos empezado a cortar el jamón para conservarlo tenemos que taparlo con la grasa con esa primera capa de grasa que hemos empezado retirando así se conserva mejor

Voz 5 20:37 sí lo has dicho perfecto lo tapamos también lo tapamos con la grasa para que Pe incluso la grasa le proteja también le tapamos con la grasa para que para la exposición de luz que es un producto que se oxida y luego ya yo recomiendo pues y lo vamos consumiendo día a día que lo vemos con un plástico o papel transparente teníamos antes la mala tradición a la mala costumbre de taparlo con el mimo trapo y lo que hace el trapo es al revés es absorber la grasa se nos va al trapo de al trapo el jamón se queda sin grasa entonces totalmente recomendable poner grasa Iggy taparlo con un plástico transparente

Voz 0335 21:16 muy bien antes nos hablabas de la Villa que es la parte que nos encontramos cuando ponemos la pezuña para abajo no pero yo también esta el carrete la maza la contra Maza que a quién no se dedique a cortar jamón profesionalmente seguramente les suena a chino pero son son partes del jamón que tienen sus propias particularidades no no sé si no puedes hablar un poquito de ellas para apreciar au o distinguir

Voz 3 21:40 sí como has dicho en la gente ahora en la radio se lo tendrá que imaginar pero pueden buscar hizo Mathieu en Internet tenemos la parte de la Maza que es la parte que nos quedaría cuando queda la pezuña hacia arriba es la parte como ha comentado más infiltrada con la cal bueno podrían dejarla para cortar la la última luego la parte deja Jarrett encontramos

Voz 5 22:01 Nos eh para mí es mi preferida

Voz 3 22:04 es la parte donde encontramos la tibia y el peroné es mi preferido

Voz 5 22:07 sobre todo por el sabor más que por la textura la textura tiene un poquito más de tendón no es al mejor la más agradable en boca pero el sabor sí para mí sí lo es tiene siempre un sabor muy muy diferente incluso si pruebas no aparte la otra parecen dos jamones distintos es de la misma parte y luego tenemos también la contra Maza

Voz 6 22:26 que en la punta que es la zona eh

Voz 5 22:30 dónde queda el hueso de la cadera y hay coge también mucho sabor y mucha infiltración de grasa

Voz 0335 22:35 cuánto debería durar ni un jamón como máximo pongamos que es una familia monoparental que va comiendo a poquitos no sé que no les dure más de tres meses más de seis meses más de cuanto

Voz 5 22:47 bueno yo creo que dos o tres meses y que le podría dura así lo cortan bien para cortarla hay que limpiarle sólo retirarle la grasa del alrededor vale porque el resto cuanto más le dejemos más protegido estará cortando lo viene consumiendo lo bien que conservando lo bien

Voz 11 23:06 cuando podía durar dos o tres meses

Voz 0335 23:09 qué es lo más raro o lo más sorprendente que te ha pasado dedicándose profesionalmente a la corta

Voz 3 23:15 como comentario más extraño lo más rara

Voz 0335 23:18 los ambos

Voz 12 23:21 eh sí

Voz 3 23:53 el comentario más extraño es que me preguntaron si era atún si si si de verdad yo no sé si se pecan en la pequeña que había adelante pero al ver la textura y el color pensarían que es atún rojo pero yo no no teme que no ha sido en España esto no no así en España no voy a decir el país porque si no y luego la la situación así como más extraña ha sido en Suecia que yo estaba dando a degustar jamón ir a corté una tapa en un restaurante para que lo probase

Voz 5 24:24 en Israel cerca al hombre y me dice en inglés que le otra eh para su perro que yo no lo había entendido yo pensando o no entendió bien su inglés So Ho Ho Ho o me lo estaba diciendo no sabía si era en serio no era de ir ya damos una compañera que hablaba sueco le preguntó a él sí sí quería más eso sí quería adquirir una y si no no que es que les guste aprobara El Pera super Ronaldo impuesto

Voz 3 24:49 B que cortar una una pequeña ración para para un perro esto es extraña porque si yo yo lo que pensaba y superan el valor de este producto a lo mejor no se lo daba

Voz 0335 25:02 al perro seguramente oye tú crees que en el futuro los restaurantes van a tener cortadores de jamón ya hay algunos que los tienen no de alguna manera es como poner un altar como poner en un altar un producto que podría estar a la altura de de los mejores del mundo del caviar del foie de bueno pues lo más gourmet no crees que que vamos hacia eso que que en el gremio de la hostelería se va a apostar por el jamón por el cortador o cortadores de jamón se está apostando

Voz 3 25:32 la mayoría de bueno en la mayoría de restaurantes

Voz 5 25:35 es eh que tienen eh

Voz 13 25:37 en en

Voz 5 25:38 su categoría sobre todo aquí sobre todo en la capital en Madrid sí que cuentan siempre con la presencia de un cortador el cual pues que sobretodo los fines de semana que es cuando más podemos podemos tener gente eh les está dando mucho la presencia de de todo lo compañeros niños como compañeras pues están en numerosos restaurantes incluso en el extranjero también se están dando casos

Voz 0335 26:01 porque no es lo mismo un jamón recién cortado que cortado hace rato incluso envasado al vacío no supongo que que es diferente

Voz 5 26:09 si la gente lo aprecia mucho y el restaurante ya la presencia e con ese cortador eh bueno incluso de cortadores de cecina también e ir verlo incluso se te acercan a la mesa y lo puedes ver desde cerca ahí al final es un poco como los servicios franceses no cuando cuando te limpian el pescado o te hacen un poquito de smoking delante siempre nos gusta a los profesionales trabajar nuestro en los restaurantes se valora Hay se dan muchos casos

Voz 0335 26:39 te preguntaba antes por la poca presencia de mujeres en este sector en en este programa Play Gastro la gala siempre reflexionamos porque venimos de una inercia social bastante machista que en este dos mil dieciocho pues se está transformando no ha habido muchas manifestaciones muchas reivindicaciones no sé si tú has vivido alguna situación que no te gusta voy a volver a vivir algo que que creas que que era inadecuado o si crees que está cambiando también este pequeño mundo de del corte de jamón

Voz 5 27:11 bueno lo primero de la enhorabuena por la iniciativa la verdad que ella en el mundo gastronómico se dan ya muchas mujeres que están saliendo hay muy luchadoras eh así que darle la enhorabuena porque programa ir eh sí que me encontrado en caso que bueno me veo explicando a alguien sobre todo jamón ibérico ahí no estaba cortando ni tenía el cuchillo no oí de repente cuando les voy a dar a probar a la persona cojo yo el cuchillo corto el jamón me suelta el comentario aperturas la portadora como que se imaginó había un compañero al lado imagino que él era pero sobre todo comentario como es que a mí me sentía entre sentir un poco

Voz 3 27:48 lo bueno y que y que creías que era no era la azafata era la portadora

Voz 0335 27:53 respecto a las nuevas generaciones crees que la cosa va a cambiar es que hay más chicas jóvenes queriendo aprender interesándose por este mundo o va a seguir siendo una cosa no sé muy bien porqué más de hombres

Voz 5 28:06 cada vez van salen unas mujeres e puedo decir que además tuve la suerte de ser de las primeras au de las pioneras sobre todo empezara a dar eventos como autónomo ah pero luego hay modo de compañeras muchas compañeras que están entendiendo estará antes en eventos y poco a poco se va dando más la presencia también pues eh a través ahora de la de lo que tenemos de las redes sociales pues cada vez que lo que más gente y bueno estoy contenta de que me escriba muchas chicas eh preguntándome qué Si que es el o interesada sobre todo en trabajar en equipo

Voz 0335 28:42 hasta que la voz muchas gracias por venir a a la Cadena Ser prueba haremos que tu carta siempre que podamos claro

Voz 3 28:49 gracias a vosotros ha sido un placer estar aquí

Voz 6 28:51 ay bueno nos veremos en cualquier lugar cortando jamón

